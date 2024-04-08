Airtable mot Google Sheets: Den ultimata kalkylbladsduellen

Att ha svårt att hitta den information du behöver kan vara ett riktigt produktivitetshinder. Det är som att leta efter en nål i en höstack. Frustrationsnivån stiger ytterligare när din information är utspridd, oorganiserad och svårhanterlig.

I världen av effektiv datahantering är kalkylblad de osungna hjältarna som erbjuder en strukturerad fristad med kolumner, rader och fält för att hålla din information ordnad. 🧹

Vi har två mästare inom datahantering: Airtable och Google Sheets. Dessa verktyg är kända för att gå den extra milen och hjälpa dig att mata in data och automatisera uppgifter, effektivisera delning och underlätta gemensam redigering. Låt dig dock inte luras av deras uppenbara likheter – de har också unika styrkor och funktioner.

Vilken programvara kommer att gå segrande ur den ultimata duellen? Airtable eller Google Sheets? Låt oss dyka in i deras utmärkande funktioner, väga för- och nackdelar och lägga till ett jokerverktyg för säkerhets skull!

Vad är Airtable?

Airtable är en dynamisk fusion mellan ett kalkylblad och en databas, som erbjuder det bästa av två världar i ett användarvänligt gränssnitt. Det ger dig kontroll över dina data på ett sätt som maximerar effektiviteten, effektiviserar processer och skräddarsyr lösningar efter dina specifika behov. ✨

Denna unika plattform gör det möjligt för Airtable-användare att enkelt skapa komplexa relationer mellan datapunkter. Dess anpassningsbara vyer, avancerade filtrering och samarbetsverktyg är perfekta för projektledning och lageruppföljning.

Airtable går ett steg längre med lösningar som olika fälttyper, ett bibliotek med färdiga kalkylbladsmallar och integrationer med populära verktyg.

Möjligheterna för datalagring är nästan obegränsade. Lagra alla data i poster, skapa korsreferenser mellan tabeller, anpassa hur din information presenteras och implementera till och med automatisering för effektiv datahantering.

Plattformen fungerar även som kalender och Kanban-tavla, vilket gör den till en allt-i-ett-lösning för att få saker gjorda.

Airtables funktioner

Vad är det som gör Airtable till det självklara verktyget för otaliga företag? Låt oss ta reda på svaret genom att utforska dess utmärkande funktioner. 🕵

1. Datadelning och integrationer

Airtable utmärker sig genom smidig delning av filer och data, och denna praktiska funktion finns även i gratisversionen!

Med Airtables stationära och mobila appar för iOS och Android kan du komma åt dina filer från praktiskt taget var som helst. Lagringsutrymmet för filer är också ganska generöst. 🗃️

När det gäller att dela dina kalkylbladsdata erbjuder Airtable flera alternativ. Du kan:

Skapa delbara länkar med olika visningsbehörigheter Bädda in din Airtable-bas i din webbplats Använd din bases Airtable API-nyckel för att anpassa din app

Effektivisera dina befintliga arbetsflöden i ditt Airtable-databasverktyg genom att integrera plugins från tredjepartsappar via Blocks. För att utöka dess funktioner kan du använda Workato, Zapier, Automate.io eller Integromat för att smidigt ansluta Airtable till över 1 000 webbplatser och appar.

2. Flera uppgiftsvyer

Airtable erbjuder åtta projektvyer, vilket gör att du snabbt kan ändra hur dina data presenteras.

Börja med listvyn för att få en tydlig och omfattande översikt över ditt arbete. Det är som att ha helhetsbilden och alla detaljer på ett och samma ställe, vilket ökar ditt teams effektivitet avsevärt.

Behöver du se hur olika delar av ditt arbete passar ihop? Tidslinjevyn är din anpassningsbara kompanjon för att spåra resurser, händelser och projekt.

Airtable har också Kanban View, så att du enkelt kan övervaka framsteg, intressenter och andra viktiga leveranser i ett användarvänligt, anpassningsbart gränssnitt. Denna vy visar dina uppgifter som kort och låter dig hantera dem med en enkel dra-och-släpp-funktion. 🖱️

Använd Gantt View för att hålla koll på processer och hålla deadlines. Med den kan du kartlägga aktiviteter, uppgiftsberoenden och milstolpar, vilket förenklar hanteringen av projekt med flera steg.

3. Apputveckling

Airtable låter dig bygga anpassade appar utan kod baserat på dina befintliga data. Oavsett om du vill bygga från grunden med den inbyggda plattformen eller dyka in i deras praktiska appmallar, är valet ditt.

Med Interface Designer är det enkelt att skapa felfria applikationer. Den är tillgänglig för alla, oavsett tekniska kunskaper. Du kan enkelt skapa anpassade gränssnitt med hjälp av dra-och-släpp-komponenter som passar ditt företags behov och uppdatera gränssnittet på några sekunder när kraven ändras. 🎨

Skapa anpassade arbetsflöden utan ansträngning med Airtables färdiga mallar som är skräddarsydda för användningsområden som projektuppföljning, evenemangsplanering eller lansering av en ny produkt. Mallbiblioteket täcker en rad olika kategorier, från marknadsföring och HR till ideella organisationer och fastigheter.

Priser för Airtable

Gratis

Team : 20 $/månad per användare

Företag : 45 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Google Sheets?

Google Sheets följer den traditionella kalkylbladsstilen. Tänk på det som Microsoft Excels online-kusin – det har kanske inte det snyggaste utseendet, men det är enkelt att använda. Det följer den välbekanta layouten med rader, kolumner och celler, vilket gör det till ett perfekt val för grundläggande uppgifter som datainsamling och enkla beräkningar.

Plattformen är utmärkt när flera användare och samarbetande team är inblandade. Den gör det möjligt för flera personer att arbeta på samma kalkylblad samtidigt, och du kan se deras ändringar i realtid, eftersom varje ändring sparas automatiskt.

Google Sheets kan göra din dataanalys smidigare och minska risken för fel med funktioner som autofyllning och formelförslag som hjälper dig att bearbeta siffror mer effektivt. ⚡

Den integreras också sömlöst med Google-appar, så att du enkelt kan analysera data från Google Forms i Sheets eller infoga Sheets-diagram i Google Slides och Docs.

Kolla in Google Sheets vs Excel!

Google Sheets funktioner

Undrar du vad det är som gör Google Sheets så populärt bland användarna? Följ med när vi tittar närmare på dess mest framstående funktioner. 👀

1. Utforska

Funktionen Explore utnyttjar kraften i maskininlärning för att enkelt generera Gantt-diagram och tabeller och ge svar på dina datarelaterade frågor. Dessutom kan du automatiskt uppdatera vald data.

Tänk dig att du spårar dina månatliga försäljningssiffror och att ditt kalkylblad är fullt med data. Med funktionen Explore kan du ställa frågor som ”Vad är den totala intäkten för produkt A, produkt B eller produkt C?” och du får snabbt svar som omvandlar dina data till användbara insikter.

I sidofältet finns en textruta där du kan skriva in dina frågor och få svar. När du bläddrar längre ner i panelen Utforska visas en lista med föreslagna diagram som är relevanta för dina data. Oavsett om du behöver ett pivottabell, cirkeldiagram eller stapeldiagram kan du välja det som passar dina behov. 📊

2. Redigering online och offline

I stället för det gammaldags sättet att skicka dokument fram och tillbaka via e-post till flera personer, gör Google Sheets det möjligt för många användare att öppna och redigera ett enda dokument samtidigt. Alla kan se de ändringar som andra har gjort, och alla ändringar sparas automatiskt på Googles servrar.

Google Sheets erbjuder också en praktisk chattfunktion i sidfältet som gör det möjligt för medarbetare att diskutera redigeringar och ge synpunkter på specifika ändringar i realtid. Och om det finns redigeringar som du vill granska eller ångra, finns funktionen Revisionshistorik till din hjälp.

Plattformen stöder även offline-redigering, oavsett om du använder en stationär dator eller en mobilapp. Allt du behöver är Chrome-tillägget Google Docs Offline för stationära datorer eller mobilappen Google Sheets, så är du redo att sätta igång. 👌

3. Autofyll

Google Sheets förenklar datainmatningen genom att introducera funktionen Autofyll. Den låter dig automatiskt mata in data som följer ett mönster eller använda värden som du har angett tidigare som referenspunkter. 👨🏻‍💻

Anta att du har en lista med veckodagar: måndag, tisdag, onsdag och så vidare. Istället för att skriva in varje dag manuellt kan du använda autofyll. Så här gör du:

Ange de två första dagarna i veckan i ditt kalkylblad Markera de två cellerna och håll muspekaren över det nedre högra hörnet. När muspekaren ändras till ett svart plustecken (+) När du ser det klickar du och drar nedåt eller tvärs över cellerna för att ange intervallet för dina veckodagar. När du släpper musknappen fyller Google Sheets automatiskt i de intilliggande cellerna, tack vare mönsterigenkänning.

Autofyll fungerar också utmärkt för siffror och andra textinmatningar. Du kan använda det för numrerade listor, månader i året eller till och med beräkningar.

Priser för Google Sheets

Gratis

Business Standard: 12 $/månad per användare

Airtable vs. Google Sheets: Jämförelse av funktioner

Google Sheets och Airtable är praktiska kalkylbladsverktyg som är utformade för att underlätta livet för både enskilda användare och team. De har gemensamma funktioner som automatisering och molnbaserad datalagring, men båda har också sina unika styrkor. Airtable lutar åt att vara en dynamisk databas, medan Google Sheets håller det så enkelt som ett kalkylblad.

Nu ska vi dyka in i deras gemensamma funktioner och se vilken som förtjänar kronan. 👑

1. Databaser och kalkylblad

Google Sheets är den ultimata kalkylbladsprogramvaran för att skapa, redigera och samarbeta på kalkylblad online. Den har alla nödvändiga funktioner för datahantering, från grundläggande funktioner som datainmatning, formler och cellformatering till datavisualiseringsverktyg som diagram och grafer som förenklar analysen.

På andra sidan ringen har vi Airtable, som kombinerar kalkylblads- och databasfunktioner. Den tillgodoser olika affärsbehov som lageruppföljning, evenemangsplanering och projektledning. Det som utmärker den är dess förmåga att hantera stora datamängder och presentera vyer som Kalender, Kanban och Rutnät. Dessutom kan du skapa relationsdatabaser för komplexa datarelationer. 🔗

I denna jämförelse kallar vi det oavgjort. Airtable är fantastiskt som en hybrid mellan kalkylblad och databas, medan Google Sheets vinner när det gäller traditionell kalkylbladshantering.

2. Uppgifts- och projektledning

Airtable är tungviktsmästaren när det gäller att hantera uppgifter och projekt. Den är fullspäckad med robusta funktioner och erbjuder en samling mallar för uppgifter som sträcker sig från projektplanering till framstegsspårning och teamkommunikation. Dessutom ger den dig olika vyer, vilket gör det enkelt att övervaka uppgifter och spåra framsteg.

Å andra sidan har vi Google Sheets, som främst är utvecklad för att hantera stora datamängder, men med vissa anpassningar kan den fungera som ett bra kalkylblad för projektledning. Du kan skapa ett projekt och ställa in kolumner för uppgifter, status, ansvariga och förfallodatum samt lägga till rullgardinsmenyer för att enkelt ändra status. ✅

Ändå är det Airtable som vinner denna omgång tack vare sina mer avancerade funktioner för uppgifts- och projektledning.

3. Samarbetsfunktioner

Airtable och Google Sheets är båda fantastiska när det gäller samarbete i team.

Google Sheets är utmärkt för att hålla konversationen igång. Du kan lägga till kommentarer, svara, redigera, lösa problem och chatta med dina medarbetare medan ni arbetar tillsammans på samma kalkylblad. Den spårar alla ändringar i den inbyggda revisionshistoriken, vilket ger dig friheten att gå tillbaka till tidigare versioner. Och för extra bekvämlighet finns det ett chattfönster i sidofältet. 💬

I Airtable finns en liknande samarbetsplattform. Du kan lämna kommentarer, bifoga filer och till och med nämna andra i kommentarer för att hålla kommunikationskanalerna öppna. Dessutom kan du med den praktiska funktionen Revisionshistorik spåra alla ändringar som gjorts i en post. Ställ in behörigheter för att kontrollera vem som får tillgång till data.

Båda verktygen har gemensamma samarbetsfunktioner som redigering i realtid, kommentarer och revisionshistorik, men Airtable vinner denna omgång eftersom dess samarbetsfunktioner är lite mer robusta. Den erbjuder extra fördelar som omnämnanden och bifogade filer, vilket gör teamarbetet till en barnlek.

Airtable vs. Google Sheets på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att höra vad ivriga kalkylbladsanvändare har att säga om jämförelsen mellan Airtable och Google Sheets. Det råder enighet om att båda plattformarna fungerar bra, men att de har olika huvudsakliga funktioner – Google Sheets är ett klassiskt kalkylblad, medan Airtable är en dynamisk databas.

En användare påpekade varför de föredrar Airtable:

”Airtable är ett mer kraftfullt sätt att organisera, lagra och ordna högstrukturerade data. Det inkluderar naturligtvis dess förmåga att fungera som en relationsdatabas. Men även utan det är användningen av vyer, grupper och filter mycket snabbare, renare och mycket mer intuitiv än vad du kan hitta i Google Sheets eller andra konkurrerande produkter.”

En annan visade sitt stöd för Google Sheets:

”Airtable ersätter inte ett vanligt kalkylbladsverktyg, du kan inte enkelt färgkoda celler eller markera vissa avsnitt med fetstil. Formlerna är komplicerade och inte lika enkla som i ett kalkylblad som Zoho Sheets eller Google Sheets. Du kan inte heller enkelt komprimera data till en undersida eller organisera den utanför det definierade omfånget för varje typ av tavelvy.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Airtable vs. Google Sheets

När det gäller att välja mellan Google Sheets och Airtable handlar det om att hitta den perfekta balansen. Google Sheets erbjuder enkelhet med sina användarvänliga kalkylbladsfunktioner. Å andra sidan fungerar Airtable som en mångsidig databas som erbjuder enkel datadelning och flera uppgiftsvyer.

Men vad händer om du inte vill välja den ena framför den andra? ClickUp är en allt-i-ett-lösning som fungerar både som en mångsidig databas och ett kraftfullt kalkylblad. Oavsett om du letar efter en central plats att lagra dina data eller ett sätt att fördjupa dig i detaljerade tabeller, så har ClickUp vad du behöver!

Organisera ditt arbete, hantera projekt och automatisera återkommande uppgifter med ClickUp

Denna användarvänliga plattform förenklar datahantering med automatiseringar och precis uppgiftsuppföljning. Dessutom stöder den samarbete i realtid och har en hjälpsam AI-assistent!

Låt oss utforska några av de användarens favoritfunktioner som befäster ClickUp som det bästa alternativet till Airtable och Google Sheets.

1. Hantera masterdata med ClickUp Table View

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering

Bli en proffs på datahantering med ClickUp Table view – det är som att ha det bästa av kalkylblad och dynamiska visuella databaser till hands. Oavsett om du hanterar lager, spårar kunddata eller hanterar en detaljerad att göra-lista, så har den här funktionen din rygg! 💪

Skapa kopplingar mellan uppgifter, dokument och beroenden för att hålla ordning på ditt arbete. Behöver du göra snabba ändringar? Redigera uppgifter i bulk, exportera tabelldata eller skapa delbara länkar för säker samverkan med externa partners.

Skapa anpassade fält för att registrera all nödvändig information, oavsett om det gäller uppgiftsförlopp, prioriteringar, produktbetyg eller bifogade filer.

Oavsett om du hanterar teamuppgifter eller personliga projekt kommer du att känna dig som ett proffs med olika filter- och grupperingsalternativ. Finjustera din vy genom att dölja eller fästa kolumner för att effektivisera din spårning. Och för ultimat flexibilitet kan du dra nytta av drag-och-släpp-kolumner för att skapa din perfekta vy.

2. Främja realtidsredigering i teamet med ClickUp Docs

Samarbeta i realtid och förvara dina data säkert på ett enda ställe med ClickUp Docs.

Hantera uppgifter enkelt, håll ordning och främja samarbete med ClickUp Docs – plattformens unika dokumenthanteringsfunktion.

Docs ger dig möjlighet att skapa, redigera och dela uppgifts- och projektspecifika dokument med ditt team och dina intressenter.

Du kan göra det möjligt för teammedlemmar att redigera uppgiftsrelaterade dokument och samarbeta i realtid, oavsett var de befinner sig. Dela dina tankar och idéer i kommentarerna, tilldela teammedlemmarna åtgärder och omvandla text till spårbara uppgifter för att hålla ordning på saker och ting. Dessutom kan du lägga till widgets för att justera projektstatus och tilldela uppgifter utan att lämna dokumentet. 🎯

När du har färdigställt ett dokument kan du enkelt länka det till en uppgift, vilket förbättrar organisationen och centraliserar dina arbetsflöden. Alla element i ClickUp Docs är anpassningsbara, så du kan skräddarsy dina dokument för att passa dina uppgifter, projekt och teamets övergripande dynamik.

3. Spara tid med ClickUp Automations

Spara tid på återkommande uppgifter med ClickUp Automations

Säg adjö till tidskrävande uppgifter och fokusera på det som verkligen betyder något med ClickUp Automations. Du har över 100 automatiseringar att välja mellan, vilket gör det enkelt att effektivisera arbetsflöden, hantera rutinuppgifter och smidigt hantera projektöverlämningar.

Dra nytta av de fördefinierade automatiseringarna eller anpassa dem så att de passar dina behov perfekt. Dessutom kan du enkelt skapa nya uppgifter och fastställa tydliga standardrutiner för hela teamet utan att behöva anstränga dig.

Du kan också automatiskt tilldela uppgifter, lägga till kommentarer och ändra status. Håll arbetet igång genom att automatiskt justera ansvariga och prioriteringar eller tillämpa taggar och mallar när statusändringar inträffar. 🤩

Dessutom integreras ClickUp Automations smidigt med externa appar som Google Sheets och Airtable, vilket samlar alla dina uppgifter och aktiviteter i ett enda, delat arbetsutrymme.

ClickUp: Din one-stop-shop för effektiviserade arbetsflöden

Du bör inte nöja dig med något mindre än det bästa när du väljer en kalkylbladsplattform – och ClickUp är det mest praktiska alternativet till Google Sheets och Airtable. Det har revolutionerat branschen genom att förenkla förstklassiga funktioner i en användarvänlig design.

Med över 1 000 integrationer, mer än 15 projektvyer och ett stort antal fördesignade mallar tar ClickUp datalagring och hantering till en helt ny nivå. 📈

Är du redo att dyka in? Registrera dig för ClickUps kostnadsfria plan och börja upptäcka dess oändliga möjligheter!