Airtable vs. Smartsheet: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Oavsett om du driver ett litet startup-företag, jonglerar flera uppgifter eller övervakar ett teamprojekt är behovet av en effektiv projektledningsstrategi oundvikligt.

Utan en färdplan eller ordentlig uppföljning riskerar du allt från omfattningsförändringar och kostnadsöverskridanden till missade deadlines och kvalitetsbrister.

Om du känner igen dig i detta, oroa dig inte! Du kan undvika dessa problem och förbli stressfri genom att använda projektledningsprogramvara. Men att välja ett bland många lika attraktiva alternativ kan lätt bli besvärligt.

Både Airtable och Smartsheet erbjuder robusta projektledningsfunktioner som är skräddarsydda för att effektivisera dina arbetsflöden och hålla projekten på rätt spår.

Men frågan kvarstår: Vilken passar bäst för dina affärsprocesser och behov? Låt oss göra en detaljerad jämförelse mellan Airtable och Smartsheet för att ta reda på det!

Vad är Airtable?

via Airtable

Airtable är ett mycket populärt projektledningsprogram med ett mycket anpassningsbart gränssnitt. Det är visuellt tilltalande (en bonus!) och har en intuitiv dra-och-släpp-funktion som låter användarna anpassa plattformen efter sina specifika behov.

Du kan utnyttja den här funktionen för att utföra många uppgifter – oavsett om det handlar om att strukturera data, utforma arbetsflöden eller visualisera information med Kanban-tavlor och färgkodade rutnät.

Men det är inte det enda Airtable har i sitt arsenal; det kombinerar enkelt funktionerna i databaser, kalkylblad och andra projektledningsfunktioner. Dessa passar många branscher och arbetsprocesser – från projektplanering och budgetering till resurshantering och felspårning.

Airtable har också ett eget AI-verktyg, Airtable AI. Detta kraftfulla verktyg kan analysera omfattande textfält och tusentals datarader för att lyfta fram den mest relevanta informationen och analysera och organisera olika datamängder, inklusive prestandadata och kundfeedback.

Airtables användarvänliga design gör det tillgängligt för alla, men det kan ta lite tid att lära sig utnyttja dess fulla potential.

Airtables funktioner

Airtable erbjuder sina användare ett brett utbud av funktioner. Varje funktion är anpassad efter specifika projekt- eller organisationskrav. Den är användbar både i privata och professionella sammanhang och kan användas för innehållshantering, projektplanering och budgetuppföljning.

Här är några av Airtables bästa projektledningsfunktioner:

1. Uppgiftshantering

Airtable erbjuder robusta projektledningsfunktioner som gör det möjligt för team att organisera och hantera uppgifter och deadlines, följa projektets framsteg och hantera resurser på ett effektivt sätt.

Dessutom kan användare utnyttja Airtable AI för att länka relaterade projekt, identifiera samarbetspartners och anpassa sitt arbete till initiativ inom hela organisationen med fullständig automatisering.

Eftersom Airtable är molnbaserat kan användarna hantera projekt var som helst och när som helst – en mycket efterfrågad fördel för team som arbetar på distans. Dessutom håller Airtables användarvänliga mobilapp användarna uppkopplade och informerade, även när de är på resande fot.

2. Anpassning

En projektledningsfunktion som skiljer Airtable från andra är dess oöverträffade anpassningsbarhet. Du kan skapa intuitiva och anpassade gränssnitt i Airtable och låta varje teammedlem skräddarsy databasen efter sina behov. Anpassningsbara arbetsflöden är en av de mest populära funktionerna i Airtable.

3. Vyer

Kanban-vy i Airtable

Airtable erbjuder vyer för att visualisera data i flera format, inklusive rutnät, kalender, galleri, Gantt-diagram och Kanban. Varje vy har unika fördelar som gör att du kan lägga till data, analysera den och interagera med den på ett effektivt sätt.

Kanban-vyn förenklar till exempel automatisering och hantering av arbetsflöden genom anpassningsbara kolumner och dra-och-släpp-funktioner. Gantt-diagramvyn möjliggör visualisering av sammanhängande operationer såsom uppgifter, projekt och händelser över tid.

Dessutom hjälper visualiseringar som Kanban-tavlor och Gantt-diagram till att spåra projektets milstolpar och övergripande framsteg.

4. Samarbete

Airtable erbjuder effektivt samarbete genom uppdateringar i realtid och kommentarfunktioner, vilket säkerställer att alla teammedlemmar är på samma sida.

5. Tredjepartsintegrationer

Airtable erbjuder integrationer med externa verktyg som Google Kalender, Salesforce, Jira och många fler. Detta leder till datasynkronisering mellan plattformar, smidig kommunikation och ökad produktivitet hos personalen.

6. Mallar

Airtable erbjuder en rad fördesignade mallar som är anpassade efter olika behov. Dessa mallar effektiviserar vardagliga uppgifter i en användarvänlig instrumentpanel, förenklar arbetsflöden och erbjuder flexibilitet att anpassa dem efter ditt företags unika krav.

Airtable erbjuder mallar för olika funktioner, från marknadsföring och projektpipeline-design till planering, resurshantering, kostnadsuppföljning och mycket mer.

Airtables prissättning

Gratis

Team : 24 $/månad per användare

Företag : 54 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Airtable AI: Lägg till i valfri betald plan för 6 USD per medlem och månad

Vad är Smartsheet?

via Smartsheet

Smartsheet är en projektledningsprogramvara som är utformad för att effektivisera schemaläggning, projektplanering, uppföljning av framsteg och dokumentdelning. Den är baserad på kalkylblad och har ett intuitivt gränssnitt som liknar Excel.

Oroar du dig för hur du ska öka teamets effektivitet? Smartsheet erbjuder avancerade samarbetsfunktioner som kommentarer, granskning och godkännande samt automatiserade arbetsflöden. Dessutom ger det tillgång till olika vyer, som Gantt, tidslinje och Kanban, som tillgodoser olika projektledningsbehov.

Denna projektledningsprogramvara är mycket mångsidig. Den stöder hela arbetsprocessen genom att utnyttja automatiseringsfunktioner som:

Verktyg för affärsanalys som säkerställer projektets framsteg

Rapporteringsfunktioner för smidig projektuppföljning

Dessutom erbjuder Smartsheet sitt eget AI-verktyg, Smartsheet AI. Detta verktyg är exklusivt för licensierade företagsanvändare och förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom plattformen avsevärt. Alla dessa fördelar tillsammans gör Smartsheet till ett idealiskt val för hantering av stora projekt som involverar flera intressenter.

Bonus: Är du osäker på om Smartsheet är rätt datahanteringsverktyg för dig? Här är några alternativ till Smartsheet som du kan överväga.

Smartsheet-funktioner

Smartsheet erbjuder användarna ett brett utbud av funktioner för att tillgodose olika behov, såsom planering, hantering, spårning och samarbete.

Här är några av de bästa projektledningsfunktionerna i Smartsheet:

1. Anpassad automatisering av arbetsflöden

Vill du skapa anpassad automatisering av arbetsflöden från grunden eller använda Smartsheets inbyggda kalkylbladsmallar för att effektivisera datainmatning och andra dagliga uppgifter? Valet är ditt! Smartsheet ger dig denna flexibilitet för att öka teamets effektivitet och produktivitet.

Användare kan skapa anpassade triggers och åtgärder för att automatisera uppgiftsskapande, begära godkännanden, statusändringar och skicka aviseringar, vilket sparar din dyrbara tid från att läggas på repetitiva uppgifter.

2. Vyer

Med Smartsheet får användarna tillgång till mångsidiga projektplaneringsalternativ, inklusive rutnätsvy, Gantt-diagram, kortvy och kalendervy. Den delade kalendern visar uppgifter inom deras tidsram, medan rutnätets flexibilitet möjliggör tidsregistreringsfält, vilket förbättrar projektets organisation och hantering.

3. Samarbete

Samarbete i Smartsheet

Smartsheet underlättar smidigt samarbete och kommunikation mellan projektledare, teammedlemmar och affärsintressenter med funktioner som kommentarkolumner och anpassningsbara instrumentpaneler. Dessutom sträcker sig plattformens flexibilitet till delning av objekt och arbetsytor samt insamling av feedback via användarvänliga formulär.

4. Tredjepartsintegrationer

Smartsheet integreras med stora molnapplikationer som Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 och många fler. En extra funktion i Smartsheet är att det erbjuder 70 specialiserade kopplingar eller appar som användarna kan integrera och använda för att enkelt utföra uppgifter som att skapa filbibliotek och e-postkampanjer.

5. Budgetering

Vill du skapa detaljerade finansiella rapporter? Med Smartsheet kan du göra det och till och med kategorisera rapporterna efter timmar, dagar och belopp för att underlätta en omfattande budgethantering. Det innehåller också anpassningsbara budgetpaneler för tydlig visualisering och analys av projektmått.

6. Mallar

Smartsheet erbjuder en rad nedladdningsbara mallar via Solution Center. Dessa inkluderar fördesignade ark, formulär, rapporter och instrumentpaneler som du kan använda för att komma igång med ditt projekt.

Smartsheet-priser

Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Företag : 32 $/månad per användare

Enterprise: anpassad prissättning

Läs också: 15 gratis projektledningsmallar för team 2024

Smartsheet vs. Airtable: Jämförelse av funktioner

Både Smartsheet och Airtable erbjuder avancerade projektledningsfunktioner för att effektivisera dina arbetsprocesser. Även om de har gemensamma drag när det gäller att underlätta smidigt teamarbete och erbjuda AI-verktyg för ökad automatisering, utmärker sig Smartsheet inom strukturerat samarbete, medan Airtable briljerar inom anpassningsbara arbetsflöden.

Nu ska vi jämföra Airtable och Smartsheet mer ingående och titta på deras viktigaste funktioner.

Funktion nr 1: Projektledningsfunktioner

Smartsheet erbjuder sina användare flexibla visningsalternativ för projektplanering och uppföljning, inklusive rutnätsvy, Gantt-diagram, kortvy och kalendervy. Dess anpassade automatisering av arbetsflöden är utan tvekan det som sticker ut när det gäller att effektivisera uppgiftshantering och godkännandeprocesser.

Å andra sidan har Airtable mycket anpassningsbara gränssnitt och varierade visualiseringsalternativ som rutnätsvy, kalendervy, gallerivy, Gantt-diagram och Kanban.

Vinnare: Båda plattformarna erbjuder robusta projektledningsfunktioner, men Airtables anpassningsmöjligheter ger den en liten fördel när det gäller att skräddarsy arbetsflöden efter specifika behov. Därför är Airtable vinnaren här.

Funktion nr 2: Teamsamarbete

När det gäller att samarbeta med teammedlemmar gör både Airtable och Smartsheet det möjligt med smidiga kommunikations- och samarbetsfunktioner.

Airtable möjliggör samarbete genom funktioner som uppdateringar och kommentarer i realtid. Smartsheet erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och kommentarkolumner för projektledare, teammedlemmar och intressenter så att de kan arbeta tillsammans utan problem.

Vinnare: Båda verktygen är starka konkurrenter i detta avseende. Smartsheets omfattande samarbetsfunktioner ger en något mer strukturerad approach, särskilt för större team. Därför vinner Smartsheet denna kategori.

Funktion nr 3: Integrationer med tredjepartsprogram

När det gäller integrationer från tredje part erbjuder både Smartsheet och Airtable omfattande anslutningsmöjligheter till stora molnapplikationer och specialiserade kopplingar.

Smartsheet integreras sömlöst med verktyg som Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite och många fler, tillsammans med 70 specialiserade kopplingar. Airtable integreras också med plattformar som Jira Server, Google Kalender, Salesforce och andra.

Vinnare: I det här fallet, även om båda verktygen är ungefär lika bra när det gäller integrationsmöjligheter, utmärker sig Smartsheet genom att erbjuda specialiserade kopplingar för specifika affärsbehov. Smartsheet är alltså den klara vinnaren.

Valet mellan Airtable och Smartsheet beror i slutändan på varje organisations specifika krav och preferenser. Nu är det upp till dig!

Airtable vs. Smartsheet på Reddit

Vi har gått igenom Reddit för att samla in olika åsikter från användare om Airtable och Smartsheet. Genom att söka efter diskussioner om ämnet ”Smartsheet vs. Airtable” blir det tydligt att båda plattformarna har hängivna anhängare.

Vissa Reddit-användare anser att Smartsheet är det perfekta valet för medelstora projekt när det gäller komplexitet:

Jag håller med om att Smartsheet-teamet är fenomenalt. Just nu verkar det som att Airtables funktionalitet är bäst för i stort sett alla ändamål utom för att skapa projektplaner med tidsangivelser och beroenden. Airtable fungerar inte så bra för det. Smartsheet är däremot lämpligt för projekt med upp till medelhög komplexitet.

Jag håller med om att Smartsheet-teamet är fenomenalt. Just nu verkar det som att Airtables funktionalitet är bäst för i stort sett alla ändamål utom för att skapa projektplaner med tidsangivelser och beroenden. Airtable fungerar inte så bra för det. Smartsheet är däremot lämpligt för projekt med upp till medelhög komplexitet.

Jag skulle säga Smartsheet för nästan allt eftersom jag aldrig har sett ett verktyg eller en tjänst med en snabbare införandetakt än Smartsheet, och det finns många spännande saker på gång!

Jag skulle säga Smartsheet för nästan allt eftersom jag aldrig har sett ett verktyg eller en tjänst med en snabbare införandetakt än Smartsheet, och det finns många spännande saker på gång!

Andra Reddit-användare anser att Airtable är det bättre alternativet om du letar efter databashanteringsfunktioner:

Airtable är mer en databas än ett kalkylblad, gränssnitten visar verkligen det och jag kan inte se något liknande på Smartsheet.

Airtable är mer en databas än ett kalkylblad, gränssnitten visar verkligen det och jag kan inte se något liknande på Smartsheet.

Gör samma sak som Smartsheet men är mer databasorienterat och gör det väldigt enkelt att ansluta till appar och bygga snygga dashboards, mycket bättre än ss dashboarding-funktionerna.

Gör samma sak som Smartsheet men är mer databasorienterat och gör det väldigt enkelt att ansluta till appar och bygga snygga dashboards, mycket bättre än ss dashboarding-funktionerna.

Smartsheet och Airtable är båda bra val för projektledning och dataorganisation, men det finns en annan konkurrent som överträffar dem på många sätt: ClickUp.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Smartsheet och Airtable

ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning funktioner och ett användarvänligt gränssnitt som är jämförbart med Smartsheet och Airtable, men med bättre funktioner och konkurrenskraftiga priser.

Oavsett om det gäller projektledning, uppgiftshantering, samarbete eller dataorganisation erbjuder ClickUp en robust plattform som uppfyller ditt teams olika behov och som definitivt är värd att utforska.

Här är de viktigaste funktionerna i ClickUp:

ClickUps konkurrerande funktion nr 1: Projektledning för team

ClickUp utmärker sig som det bästa alternativet till Smartsheet och Airtable för projektledning för team, och det finns många goda skäl till detta. Det är en allt-i-ett-programvara för projektledning med AI-funktioner för team som vill arbeta snabbare, smartare och uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Visualisera ditt teams framsteg, spåra mål och deadlines med ClickUp

Med ClickUp kan ditt team förenkla arbetsflöden, förbättra samarbetet och driva framgång i projekt av alla storlekar och komplexitet.

1. Prioritera och planera

En av ClickUps främsta styrkor är dess förmåga att hjälpa dig att prioritera och planera effektivt. Smartsheet och Airtable erbjuder visserligen projektplaneringsfunktioner, men ClickUp har en konkurrensfördel här tack vare sitt pålitliga fokus på synlighet och anpassning till företagets mål.

Med ClickUp tappar teamen aldrig fokus på prioriteringarna eftersom de får insyn i alla projektdetaljer. Här kan du använda ClickUp Goals för att ta detta ett steg längre. Det hjälper dig att spåra individuella mål och teammål och ger tydliga tidsplaner och mätbara mål.

Nå dina mål med tydliga tidsplaner och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals

Översätt mål till uppgifter och mindre deluppgifter i ClickUp Tasks för enklare planering. Lägg till beroenden och relationer för att säkerställa att inga relaterade steg missas. Lägg till uppgiftsprioriteringar för att säkerställa att alla vet vad de ska göra först. ClickUp säkerställer att alla är på samma sida och att målen är samordnade.

Detta säkerställer projektets framgång genom att förhindra slöseri och fördela resurser där de behövs mest.

2. Skräddarsydd vy

ClickUp effektiviserar projektledning genom att tillhandahålla skräddarsydda vyer för tvärfunktionella projekt. Till skillnad från Smartsheet och Airtable erbjuder ClickUp över 15 olika sätt att visualisera arbete, inklusive ett Gantt-diagram, lista, Kanban-tavla, kalender och tidslinje.

Välj olika vyer som passar specifika projektledningsbehov med ClickUp

Denna funktion säkerställer att teamen kan förbättra organisationen och produktiviteten genom att välja en vy som passar deras specifika projektbehov.

ClickUp Board-vyn hjälper till exempel team att spåra uppgiftsförloppet i ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt med kolumner för varje steg. ClickUp List View ger däremot en detaljerad vy av varje uppgift tillsammans med dess status, tidslinjer, ägare etc.

3. Ökad transparens

Kommunikation är ett annat område där ClickUp utmärker sig. Projektledningsverktyget främjar bättre transparens genom att hjälpa team att samarbeta kring projektvisionen med ClickUp Docs, hålla sig informerade med ClickUp Inbox och dela uppdateringar med ClickUp Chat.

Chatta med teammedlemmar och dela och arbeta med uppgifter i realtid, allt utan att lämna plattformen med ClickUp Chat View.

Effektiv kommunikation säkerställer att alla intressenter är på samma sida, vilket minskar missförstånd och förseningar i projektets genomförande.

4. Omfattande rapportering

Smartsheet och Airtable erbjuder visserligen rapporteringsfunktioner, men ClickUps realtidsdashboards ger maximal översikt och omfattande insikter om projektets status och prestanda.

Denna enda källa till sanning gör det möjligt för team att identifiera utmaningar, potentiella hot och resursproblem, vilket hjälper dem att ligga steget före och fatta datadrivna beslut.

ClickUps helt anpassningsbara och delbara dashboards hjälper projektledare att prioritera aktiviteter och hålla projekten på rätt spår.

5. ClickUp Brain

ClickUps AI-drivna projektledare, ClickUp Brain, sparar tid och ökar personalens produktivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter och låta teamen fokusera på högvärdigt arbete.

Denna funktion påskyndar projektplanering och genomförande genom att automatisera uppgifter som att sammanfatta kommentartrådar, generera deluppgifter och skriva uppdateringar autonomt. Men är det allt? (Vi berättar snart mer om ClickUp Brain!)

ClickUps konkurrerande funktion nr 2: Flera tabellvyer

ClickUps tabellvy ger det en fördel jämfört med konkurrenter som Smartsheet och Airtable, eftersom det erbjuder team oöverträffad flexibilitet och anpassningsmöjligheter inom tabelllayouten.

Till skillnad från Smartsheet och Airtable låter ClickUp användarna formatera tabeller efter individuella preferenser. Detta gör det möjligt för team att spåra och organisera alla typer av arbete effektivt, öka arbetsproduktiviteten och spara mycket tid.

Organisera data och spåra uppgifter i tabellvy med ClickUp

Dessutom låter ClickUp användare dela sin tabellvy med vem som helst, till exempel sina kunder och intressenter, med offentligt delbara länkar. Här är några fler saker du kan göra i tabellvyn i Clickup:

Sortera och spåra information enkelt genom att dölja och fästa kolumner

Hantera ditt arbete med kraftfulla filter- och grupperingsfunktioner med ClickUp

Använd dra-och-släpp-funktionen för att organisera kolumner och hantera data bättre i tabellvyn.

Exportera tabellvyns data som kalkylblad

Kopiera och klistra in data snabbt för att mata in dem i andra kalkylbladsprogram

Databas

ClickUps tabellvy fungerar som en kraftfull databas utan kod, vilket gör det möjligt för team att skapa den perfekta databasen utan att behöva teknisk expertis. Användare kan skapa relationer mellan olika uppgifter och organisera arbetet genom att länka dem, tillsammans med dokument och beroenden. Denna ClickUp-tabellvy låter också användare länka till felrapporter, koppla kunder till sina beställningar etc.

Organisera uppgifter och redigera data i bulk med den responsiva, intuitiva ClickUp Table View

Kalkylblad

ClickUps tabellvy gör det möjligt för team att visualisera data på ett effektivt sätt. Användare kan organisera projektuppgifter och redigera stora datamängder med intuitiva tabeller. De kan skapa anpassade fält för att registrera praktiskt taget alla typer av data, från uppgiftsförlopp och stjärnbetyg till bifogade filer och mycket mer.

ClickUps mångsidighet och responsivitet gör det idealiskt för att hantera komplexa projekt och analysera data effektivt.

ClickUps konkurrerande funktion nr 3: Allsmäktiga ClickUp Brain

Visst, med Smartsheet kan du skapa formler, text och sammanfattningar, och med Airtable kan du utföra uppgifter automatiskt när vissa villkor är uppfyllda. Men när det gäller att automatisera ditt arbete med AI – ClickUp Brain – kan inget av dessa projektledningsverktyg mäta sig med ClickUp.

Automatisera dina projektledningsuppgifter med ClickUp Brain.

ClickUp Brain revolutionerar projektledning med sina avancerade AI-funktioner. Det är skräddarsytt för att möta behoven hos team som söker effektiva kalkylblads- och tabellverktyg.

Det kan effektivt effektivisera mycket arbete för dig, såsom uppgiftshantering, projektuppföljning och projektledning, och erbjuder en rad funktioner för att hantera vanliga problem inom dessa områden.

AI Knowledge Manager

Tiden då man oändligt sökte efter information och hämtade den manuellt är över. ClickUp Brain ger omedelbart korrekta svar baserat på sammanhanget för allt arbete som finns i ClickUp eller är kopplat till det.

Detta hjälper teamen att undvika frustrationen med att leta efter information genom att googla, söka igenom massor av filer eller störa kollegor, och det säkerställer att alla har tillgång till den kunskap de behöver när som helst.

AI-projektledare

Trött på att slösa tid på manuella uppdateringar och repetitiva uppgifter? ClickUp Brain är din AI-projektledare som automatiserar projektsammanfattningar, uppdateringar om framsteg, standups och mycket mer.

ClickUp Brain sammanfattar diskussionstrådar så att du snabbare och bättre kan hänga med i diskussionen

Genom att automatisera planeringen av deluppgifter, genereringen av åtgärdspunkter och automatisk ifyllning av data kan teamen fokusera på mer strategiska aspekter av projektledning, vilket minskar fel och förbättrar effektiviteten.

AI Writer for Work

Att skriva rapporter och svara på meddelanden kan vara tidskrävande, men ClickUp Brain kan vara din AI-skrivassistent och förenkla det för dig. Med automatisk stavningskontroll och möjligheten att skapa mallar direkt för alla uppgifter kan team kommunicera effektivt utan besväret med manuell korrekturläsning och formatering.

Skapa innehåll smidigt på vad som helst med rätt prompt på några sekunder med hjälp av ClickUp Brain

Dessutom hjälper ClickUp Brains förmåga att omvandla röst till text och svara på frågor från mötesanteckningar teamen att hålla sig organiserade och informerade.

Med ClickUp Brain kan team uppnå sina projektmål mer effektivt än någonsin tidigare.

Förvandla projektledningen för ditt team med ClickUp!

Som vi har sett i denna jämförelse mellan Airtable och Smartsheet erbjuder projektledningsverktyg som Airtable och Smartsheet en rad funktioner som stödjer teamsamarbete och produktivitet. Men när du väljer den bästa lösningen för ditt team är ClickUp det ultimata valet.

Med ClickUp kan team dra nytta av mångsidiga tabellvyer, avancerade AI-funktioner som ClickUp Brain och smidiga samarbetsverktyg. Det är den bästa projektledningsprogramvaran för att effektivisera uppgiftshantering, förbättra teamkommunikationen och öka produktiviteten.

Är du redo att ta din projektledning till nästa nivå?

Registrera dig för ClickUp idag och se hur det kan revolutionera ditt teams arbetssätt!