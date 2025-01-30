Smartare HR-lösningar: De 10 bästa alternativen till Deel 2025

Att anställa global talang är som att navigera i en komplex labyrint för företag. Du måste jonglera med olika arbetslagar i olika länder, se till att skatterna följs för olika inkomstnivåer och säkerställa att anställda får betalt i sin lokala valuta. Det är en virvelvind av rörliga delar som kräver uppmärksamhet. 🌪️

Det är här Deel kommer in som en global Employer of Record (EOR) och hjälper företag att förenkla sina internationella teamkonfigurationer. Deel har dock sina nackdelar, såsom förseningar i löneutbetalningar och systemfel, vilket får användare att söka efter alternativ.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa alternativen till Deel och lyfter fram deras bästa funktioner, begränsningar och kostnader för att hjälpa dig att hitta den perfekta ersättaren. Låt oss dyka in! 🔨

Vad är Deel?

Deel erbjuder verktyg för företag att hantera anställning och löneutbetalning till anställda från hela världen. Det hjälper företag att hantera distansarbetare, entreprenörer och frilansare, särskilt när de anställer från länder där de inte har någon juridisk närvaro. 👩‍⚖️

via Deel

Som Employer of Record (EOR) säkerställer Deel en smidig onboarding och hjälper till att upprätthålla goda relationer mellan arbetsgivare och anställda. Du kan enkelt anställa i över 150 länder.

Deel sköter global efterlevnad, löner och HR-uppgifter så att du kan fokusera på att expandera din verksamhet. Dessutom är allt tillgängligt via en användarvänlig instrumentpanel.

För företag, oberoende uppdragstagare eller anställda hjälper Deel till med:

Följ internationella anställningslagar, inklusive skatteformulär och lokaliserade kontrakt.

Hantera betalningsscheman och tidrapporter

Hantera olika betalningsmetoder i över 100 valutor

Säkerställa att utrustning tillhandahålls till anställda i enlighet med gällande regler

Skapa fakturor automatiskt

Fördela medel med hjälp av lokala banköverföringar, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise etc.

Vad ska du leta efter i alternativ till Deel?

Om du letar efter en plattform som Deel eller överväger att byta från din nuvarande HR-programvara är detta de viktigaste faktorerna att tänka på:

Användargränssnitt: Välj en plattform med en enkel, användarvänlig design. Den ska göra det möjligt för dina anställda att använda den effektivt, Välj en plattform med en enkel, användarvänlig design. Den ska göra det möjligt för dina anställda att använda den effektivt, vilket ökar deras produktivitet.

Funktioner och egenskaper: Hitta ett alternativ som passar Hitta ett alternativ som passar din organisations behov , till exempel lönehantering, hantering av uppdragstagare , administrativa uppgifter och immigrationsservice.

Kundsupport: Responsiv kundsupport är avgörande, särskilt för en EOR- eller entreprenörshanteringsplattform. Supportteamet bör vara proaktivt och snabbt lösa problem inom alla HR-funktioner.

Kostnad och prissättning: Se till att kostnaderna passar din budget. Det lönar sig att förstå betalningsstrukturen – de flesta plattformar fungerar enligt en prenumerationsmodell, med priser från 29 dollar till över 500 dollar.

Skalbarhet och global räckvidd: Fundera på om plattformens skalbarhet passar dina tillväxtplaner. Om du siktar på global expansion, se till att alternativet klarar verksamhet i flera länder och stöder olika valutor och språk.

De 10 bästa alternativen till Deel för att effektivisera global HR

Tycker du att Deels gränssnitt är komplicerat, eller passar inte prissättningen din budget? Vi har sammanställt de bästa alternativen till Deel som inte bara erbjuder liknande funktioner utan också unika fördelar.

Redo att utforska? Låt oss kolla in deras styrkor, svagheter och prisuppgifter! 🧐

1. Fjärrstyrning

Remote är en rekryteringsplattform som effektiviserar internationell rekrytering, hantering av uppdragstagare och löneadministration. Den är perfekt för medelstora och stora företag som hanterar distansanställda över hela världen. 🌎

Vad utmärker Remote? Jo, dess lönehanteringssystem för flera länder kan mäta sig med Deels funktioner, men har en större räckvidd och täcker cirka 180 länder!

Plattformen utmärker sig ännu mer genom att erbjuda konsultationer med sina interna HR- och juridiska experter – en game changer för företag som behöver vägledning för att navigera i komplexiteten kring distansarbete i olika länder.

Remotes entreprenörsplan är en annan höjdpunkt, tillgänglig i över 150 länder. Den effektiviserar onboarding, förenklar godkännande av betalningar och hanterar återkommande fakturor, vilket minskar repetitiva uppgifter. Dessutom genererar systemet lokaliserade kontrakt som är juridiskt granskade för att säkerställa efterlevnad av lokala skatte- och arbetslagar, vilket underlättar efterlevnadsbördan för företag.

De bästa funktionerna för distansarbete

Lönadministration

Landsspecifika förmåner

Global efterlevnad

Anpassade medarbetarrapporter

Fjärrstyrd IP-skydd

Begränsningar för distansarbete

Inlämning av tidrapporter skulle kunna vara mer användarvänlig.

Den fasta tidsfristen för att betala fakturor kan vara för kort för vissa användare.

Priser för distansarbete

HRIS: Gratis

Hantering av uppdragstagare: 29 $/månad per uppdragstagare

Arbetsgivare: från 599 $/månad

Global lönehantering: 50 USD/månad per anställd

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Fjärrbedömningar och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

2. Blue Marble Payroll

Blue Marble Payroll är en global lönehanteringslösning som är verksam i över 145 länder och erbjuder en rad tjänster, inklusive redovisning, HR, skatt och ekonomi. 💰

WebGlobe, dess molnbaserade plattform, ger företag kontroll över sin internationella lönehantering. Den erbjuder realtidsåtkomst till lönedata över hela världen, skräddarsydda månadsrapporter och verktyg för att säkerställa efterlevnad av lokala skatte- och arbetslagar. Programvaran minimerar risken för böter eller straff genom att säkerställa efterlevnad av lönebestämmelser med hjälp av dedikerade resurser och avancerad teknik.

Blue Marble tillhandahåller konsoliderad rapportering av lönekostnader i flera länder. Få tillgång till ett nätverk av pålitliga globala konsulter som hjälper till med uppgifter som företagsregistrering, rekrytering av talanger, medarbetarnas prestationer och globala HRIS-processer (Human Resources Information System).

Blue Marble Payrolls bästa funktioner

Garanterad global lönehantering i enlighet med gällande regler

Tjänster för likviditetshantering och valutakonvertering

Sammanställning av global lönerapportering

Kalender för multinationell lönehantering

Molnbaserad plattform

Begränsningar för Blue Marble Payroll

Navigering mellan utländska löner är inte helt strömlinjeformad.

Installationen kan ta längre tid för vissa länder.

Priser för Blue Marble Payroll

Tillgänglig vid kontakt

Blue Marble Payroll – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

3. Rippling

Rippling är en allt-i-ett-plattform som täcker HR, IT och ekonomi, med globala löne- och anställningstjänster som spänner över flera länder. Den är utmärkt för att hantera efterlevnad, skatter och kontrakt för sina kunder. 📝

Rippling hanterar löner i drygt 50 länder (jämfört med Deels 100+ länder), men dess fördel ligger i administrationen av förmåner. Det utmärker sig genom att centralisera alla förmåner – sjukförsäkring, 401(k)-planer och mer – i ett enhetligt system.

Användare får tillgång till över 4 000 försäkringar från ledande försäkringsbolag, vilket gör det enkelt att jämföra, få offerter och teckna försäkringar. För ytterligare vägledning kan användare integrera sin favoritmäklare.

Ripplings bästa funktioner

Automatiserade rollbaserade och flexibla behörigheter

Balanserade EOR-tjänster

Spåra rekommendationer

Anställdas utgifter

Lagerkontroll

Rippling-begränsningar

Programvarans sökfunktion är inte lika avancerad.

Kundtjänsten skulle kunna förbättras jämfört med andra Deel-alternativ i denna lista.

Rippling-prissättning

Tillgängligt vid kontakt

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

4. BambooHR

BambooHR förenklar alla dina HR-uppgifter i en enda användarvänlig plattform. Den täcker löner, tidshantering, förmåner, anställningsprocesser, introduktion, prestationsbedömningar och rapportering.

Behöver du hitta, anställa och smidigt introducera topptalanger? BambooHR hjälper dig med ett robust system för att spåra sökande och proaktiva introduktionsverktyg. Detta garanterar en enastående kandidatupplevelse och en bättre start för nyanställda.

Som ett omfattande verktyg för datahantering erbjuder det omedelbara rapporter, automatiserade arbetsflöden och detaljerade analyser. Det är din självklara resurs för att hantera information effektivt och hålla igång verksamheten.

BambooHR förser dig också med verktyg för att samla in feedback, öka medarbetarnas tillfredsställelse och främja professionell utveckling inom ditt team. 🌱

BambooHR:s bästa funktioner

Datarapportering under hela medarbetarens livscykel

Enkel onboarding för personalhantering

Över 125 integrationer som Slack och Checkr

Spårning av sökande för enklare HR-hantering

Mobilapp

Begränsningar med BambooHR

Meddelanden skulle kunna ha fler anpassningsalternativ.

Vissa användare tycker att mobilappen är svår att navigera i.

Priser för BambooHR

Tillgängligt på begäran

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

5. Gusto

Gusto fungerar inte som en EOR som Deel, men utmärker sig som en mycket uppskattad och användarvänlig HR-programvara. Använd den för att hantera alla aspekter av ditt team – anställning, betalningar och administration – på en och samma plattform. Den har flera automatiserade verktyg som effektiviserar lönehanteringen, vilket i slutändan sparar organisationer tid, arbete och potentiella risker. ⚠️

Gusto synkroniserar och beräknar smidigt ditt teams arbetstider, ledighet och helgdagar direkt i din löneadministration. Dessutom hjälper det till att upprätthålla efterlevnaden genom att tillhandahålla varningar och integrera olika mjukvarulösningar.

Utöver lönehantering erbjuder programvaran HR-funktioner som passar företag av alla storlekar. Dessa inkluderar inbyggd tidrapportering, administration av förmåner samt talang- och prestationshantering. Den har också ytterligare fördelar, såsom att identifiera dolda skattelättnader för att ge företag en ekonomisk fördel.

Gustos bästa funktioner

Självbetjäningsalternativ för anställda

Varningssystem för efterlevnad

Administrera sjukförsäkring

Tidrapportering för interna eller distansarbetande team

Skapa löneprocesser, ledighetsrapporter och efterlevnadshantering för deltids- eller heltidsanställda.

Löneskatter och bokföringsprogram för finansiella förvaltningsbehov

Begränsningar för Gusto

Vissa användare upplever problem när de loggar in i appen.

Det kan vara svårt att mata in historiska löneprocesser och information.

Gusto-priser

Enkelt: 40 $/månad plus 6 $/månad per användare

Plus: 80 $/månad plus 12 $/månad per användare

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

6. Workday Human Capital Management

Workday Human Capital Management (HCM) automatiserar ersättning, löner, schemaläggning, tidrapportering och förmåner samt samlar in intelligent kompetensdata. Programvaran integrerar Workday Skills Cloud och använder maskininlärning för att matcha talanger med lämpliga möjligheter. Detta gör det möjligt för organisationer att främja flexibilitet i sin personalstyrka i större skala. 🏇

Programvaran handlar inte bara om att hantera data – den handlar om att skapa en nöjd personalstyrka. Den gör det lättare att lyssna på medarbetarnas feedback och skapa upplevelser som tilltalar dem. Augmented analytics inom plattformen lyfter fram insikter från omfattande datamängder och presenterar trender och de krafter som ligger bakom dem.

Verktygen för ersättning och förmåner är flexibla, vilket gör att du kan skapa planer som passar olika typer av arbetstagare.

Workday HCM:s bästa funktioner

Effektiviserade automatiseringar

Strategisk personalplanering för interna och distansbaserade team

Lön hantering

Trendanalys

Begränsningar i Workday HCM

Rapporterna skulle gynnas av anpassningsalternativ för HR-hanteringsfunktionerna.

Det kan ta lite tid att ladda stora datamängder jämfört med andra alternativ till Deel.

Priser för Workday HCM

Tillgänglig vid kontakt

Workday HCM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

7. Wise

Wise, tidigare känt som TransferWise, är en onlineplattform utformad för att hantera pengar över gränserna. Den fungerar som ett konto till vilket du kan skicka pengar internationellt och ta emot betalningar i olika valutor. 💲

När du överför pengar utomlands initierar du transaktionen genom att betala in din lokala valuta till Wise:s lokala konto. Därefter skickar motsvarande Wise-konto i mottagarens land pengarna i deras lokala valuta.

Plattformen erbjuder olika alternativ för företagskonton som passar enskilda näringsidkare, små och medelstora företag samt större företag. Dessutom integreras Wise företagskonton sömlöst med onlinebokföringsprogrammet Xero för dem som vill effektivisera administrativa uppgifter.

Wises bästa funktioner

Lönespecifik lösning

Stöder flera valutor

Enkla internationella överföringar

Inga dolda avgifter

Snabb penningöverföring

Kloka begränsningar

Gränssnittet kan vara svårt att navigera i.

Överföringen av medel sker inte alltid i tid.

Klokt prissättning

Gratis

Kloka betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. Allestädes närvarande

Omnipresents digitala plattform effektiviserar efterlevnad, lönehantering och obligatoriska förmåner för distansarbetande team i över 160 länder! 🌐

Plattformen förenklar anställningen av distansanställda över hela världen och ger dem tillgång till lokala förmåner som sjukvård och sociala avgifter samtidigt som de arbetar i ett globalt team. Tjänsterna omfattar introduktion av nyanställda, avgångar, HR-support och löneadministration för globala team.

Kärnan i deras erbjudande är OmniPlatform, en HR-lösning utformad för att anställa och hantera internationella talanger. Det är en global programvara för personalhantering som samlar in nödvändig information, lagrar viktiga dokument, godkänner utgifter och hanterar ledighet.

Allestädes närvarande bästa funktioner

HR-support

Efterlevnad av regelverk

Lönadministration

Enkel onboarding och offboarding

Global rekryteringsnavigator

Allestädes närvarande begränsningar

Ingen möjlighet att visa planerade utbetalningar (som bonusar) utanför standardlönen.

Kommunikationen kan vara långsammare i vissa länder.

Allestädes närvarande prissättning

Premium: Från 499 USD/månad per anställd

Skala: Från 399 USD/månad per anställd

Skräddarsydd lösning: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Allestädes närvarande betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Trustpilot: 4,7/5 (10+ recensioner)

9. Justworks

Justworks underlättar arbetsbelastningen för chefer och HR-teamet. Plattformen erbjuder löneadministrationstjänster och automatiseringsfunktioner som täcker anställdas förmåner, löner, ledighet och relaterade aspekter. Justworks säkerställer snabba och korrekta utbetalningar för alla typer av anställda, inklusive heltidsanställda, deltidsanställda, kunder, leverantörer och underleverantörer. 🚚

Du kan fastställa personalpolicyer i enlighet med ditt företags regler och efterlevnadsstandarder för ledighet, lediga dagar, semester och helgdagar. Dessutom får dina anställda personliga instrumentpaneler där de kan komma åt sin profil och prestationsstatistik, samt se sina betalningsuppgifter, begära ledighet och anmäla sig till företagsprogram.

Justworks bästa funktioner

Snabb introduktion

Automatiseringar

Dashboards för varje anställd

Sömlös rapportering

HR-support

Justworks begränsningar

Den dedikerade rapporteringsfunktionen för löner skulle kunna förbättras något.

Det skulle vara fördelaktigt att lägga till fler integrationer och partners.

Justworks prissättning

Grundläggande: 59 $/månad per anställd

Plus: 99 $/månad per anställd

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

10. Papaya Global

Papaya Global erbjuder omfattande analysverktyg som ger företag datadrivna insikter för välgrundade beslut inom löne- och HR-verksamhet.

Plattformen integrerar AI-drivna automatiseringsverktyg för att säkerställa precision och minska riskerna i löne- och efterlevnadsprocedurer. Med en enda användarvänlig lösning kan organisationer smidigt utföra löneuppgifter, bearbeta betalningar, generera rapporter och övervaka introduktions- och anställningsprocedurer. 💼

Papaya Global lägger tonvikt på efterlevnadstjänster som är anpassade efter varje arbetstagares land. Dess globalt stationerade team av experter erbjuder vägledning och juridisk hjälp i realtid.

Papaya Globals bästa funktioner

Varningar för efterlevnad

Anpassningsbara användarbehörigheter, arbetsflöden och godkännandekedjor

Automatiserade betalningar i lokal valuta

Underlättar skattebetalningar till tredje part

Lönestöd i över 160 länder

Papaya Globals begränsningar

Webbplatsens navigering och optimering kan förbättras.

Fakturaunderlaget kunde vara mer detaljerat.

Priser för Papaya Global

Fullservice lönehantering: Från 12 USD/månad per anställd

Licens för löneplattform: Från 3 USD/månad per anställd

Licens för data- och insiktsplattform: Från 150 USD/månad per plats

Payments-as-a-Service: Från 3 USD/månad per anställd

Arbetsgivare: Från 650 USD/månad per anställd

Hantering av uppdragstagare: Från 2 USD/månad per anställd

Global Expertise Services: Från 190 USD/månad per anställd

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Papaya Global – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Deel och dess alternativ hjälper vanligtvis till med lönehantering och efterlevnad i flera länder, men de stöder kanske inte alla HR-funktioner.

Du behöver projektledningsplattformar som ClickUp för heltäckande support inom områden som HR-resursplanering, dokumenthantering, introduktion av anställda och prestationsuppföljning. Låt oss ta reda på hur denna plattform effektiviserar dina HR-aktiviteter för att göra arbetslivet enklare! ✌

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Effektivisera dina HR-KPI:er och HR-aktiviteter utan ansträngning med ClickUp HR Teams, som revolutionerar hur du hanterar rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare. Upplev en smidig upplevelse när du spårar och förbättrar medarbetarnas prestationer och engagemang genom personliga och anpassningsbara vyer. 📖

Anpassa dina vyer med anpassade fält, så att du kan spåra anställdas uppgifter och dokument. Skapa arbetsflöden med anpassade statusar för att få en tydlig översikt över varje steg – anställning, introduktion och utveckling. Säkerställ en strukturerad sekvens av alla steg genom att ställa in uppgiftsberoenden.

Använd uppgiftsautomatisering för att minska manuellt arbete och spara tid med fördesignade mallar som effektiviserar HR-processer som introduktion av nya medarbetare och kompetensutveckling.

Öka noggrannheten och effektivisera dina betalningsprocesser med ClickUp Payroll Report Template. Detta verktyg förenklar insamling och lagring av viktiga uppgifter om anställda, såsom namn, ID-nummer, roll, kontaktinformation, PTO-krediter och skatteavdrag. ✅

Använd ClickUp Payroll Report Template för att enkelt skapa löneuppgifter med ökad noggrannhet.

Anpassa denna kostnadsfria HR-mall efter din önskade löneperiod – veckovis, varannan vecka, månadsvis eller årsvis. Använd den inbyggda tidsregistreringsfunktionen för att registrera uppgifters varaktighet under arbetstiden. Dessa data integreras smidigt i din lönerapport, vilket påskyndar betalningsprocessen.

För ett centraliserat arkiv för lönedata kan du använda ClickUp Payroll Summary Report Template. Med denna dokumentmall kan du enkelt spåra betalningar hittills under året, övervaka tillgängliga PTO-krediter och lägga till kommentarer för specifika situationer eller tidigare betalningsproblem. 💸

Använd ClickUp-mallen för löneöversiktsrapport för att dokumentera all information om anställdas löner i ett centraliserat nav.

Med ClickUp kan du också planera intervjuer, möten och enskilda samtal via en flexibel kalender som synkroniseras med Google, Outlook och Zoom. Dessutom kan du förbättra kommunikationen mellan ledning, management och team med hjälp av uppgiftskommentarer, omnämnanden och chattvyn.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har inte alla funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Hitta ditt ideala alternativ till Deel och effektivisera HR-teamet med ClickUp

Det kan verka svårt att hitta något som kan mäta sig med Deel, men vår lista över de 10 bästa alternativen till Deel klarar uppgiften. När du har hittat ditt favoritalternativ, varför inte prova ClickUp? Som en allt-i-ett-lösning effektiviserar den HR-funktioner och uppgiftshantering och gör rekrytering, introduktion och medarbetarengagemang enklare än någonsin! 💖