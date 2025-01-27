De 10 bästa AI-automatiseringsverktygen för produktivitet 2025 (gratis och betalda)

Minns du hur artificiell intelligens (AI) en gång bara handlade om robotar och talande maskiner i science fiction-filmer? Sedan kom OpenAI och öppnade en hel burk med maskar med ChatGPT.

AI är verkligt och finns överallt i näringslivet. ?

Enligt IBM:s Global AI Adoption Index 2022 använder företag AI för olika ändamål, bland annat automatisering av affärsprocesser, marknadsföring och försäljning, kundservice och affärsanalys.

Resultaten är intressanta: 54 % av dessa företag rapporterade kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster, 48 % uppger att de har bättre kundupplevelser och 41 % levererar och skalar nya tjänster snabbare.

Oavsett bransch och storlek kan AI öka din produktivitet och tillväxt avsevärt.

Men – och det är ett stort men – om du tvekar för länge och inte utnyttjar kraften i AI-tekniken kan du hamna i en situation där dina konkurrenter rusar förbi dig. Och det vill du säkert inte. ?️

Så häng kvar medan vi avslöjar de 10 bästa AI-verktygen för automatisering som kan effektivisera dina marknadsföringsarbetsflöden och hjälpa dig att överträffa dina konkurrenter.

Enkelt uttryckt gör AI-drivna verktyg för marknadsföringsautomatisering dina marknadsföringsinsatser snabbare, smartare och effektivare.

Tänk på uppgifter som att segmentera din målgrupp, skriva marknadsföringstexter, skicka e-post och publicera inlägg på sociala medier. Föreställ dig nu att du inte bara automatiserar dessa uppgifter utan också gör dem ”intelligenta”.

I stället för att skicka generiska e-postmeddelanden analyserar AI-drivna verktyg användarnas beteende och anpassar innehållet efter individuella preferenser. Istället för att publicera inlägg på sociala medier slumpmässigt identifierar dessa verktyg när din målgrupp är mest aktiv och vilket innehåll som tilltalar dem.

Men hur fungerar det? AI-verktyg använder maskininlärning för att kontinuerligt lära sig av data och fatta beslut baserat på mönster som annars skulle ta oss evigheter att analysera. ⏳

Här är varför användningen av AI-verktyg för marknadsföringsautomatisering är ett smart drag för ditt företag:

Hantera repetitiva uppgifter mer exakt och effektivt

Frigör tid för att fokusera på värdefulla uppgifter som driver innovation och verklig tillväxt.

Öka kundengagemanget och konverteringsgraden genom att anpassa ditt innehåll, dina interaktioner och dina produktrekommendationer efter specifika preferenser och kundbeteenden.

Skapa prediktiva analyser för strategiska beslut genom att analysera omfattande kunddatauppsättningar (t.ex. kundprofiler, köphistorik, kampanjresultat etc.).

Minska driftskostnaderna genom färre fel, optimerade strategier och kampanjer samt effektiv resursanvändning.

Här är de 10 bästa AI-verktygen för automatisering av dina marknadsföringsarbetsflöden, utvalda för sina unika funktioner och användarrecensioner på G2 och Capterra. Gör dig redo att bli imponerad. ?

1. ClickUp – Bäst för automatisering av uppgifter

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att enkelt få tillgång till all information och automatisera repetitiva frågor.

ClickUp är ett allt-i-ett-produktivitetsverktyg för företag som vill effektivisera sin verksamhet och sina kundprojekt i en central hubb.

Med ClickUp AI blir detta enklare och snabbare än någonsin. Du kan använda denna AI-skrivassistent i alla delar av din arbetsyta – uppgiftsbeskrivningar, kommentarer, chatt, ClickUp Docs och till och med i meddelandeinkorgen.

ClickUp AI:s textbaserade prompt hjälper dig att snabbt generera idéer och innehåll när du känner dig fast. Och om du inte är säker på vad du ska skriva kan du använda någon av de över 100 promptmallarna för att komma igång. ?

Dessa mallar täcker flera användningsfall som spänner över affärsroller från marknadsföring och försäljning till produkt och personal. Oavsett om du utarbetar kreativa briefs, blogginlägg, prospekteringsmejl, kundresor eller process-SOP:er finns det en mall som kan guida dig.

En annan fantastisk funktion? Du kan omvandla textblock till uppgifter i ClickUp.

Skapa en tydlig arbetsordning genom att lägga till beroenden som "blockerar" eller "väntar på" mellan uppgifter och håll ditt team på rätt spår så att de vet vad de ska arbeta med först.

Istället för att spendera timmar på att sortera vad som behöver göras efter en brainstorming eller ett möte, genererar ClickUp AI en att göra-lista åt dig på några sekunder. Det är användarvänligt, funktionellt, anpassningsbart och så enkelt. ?

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta långa rapporter, chattar och kommentartrådar med ett enda klick.

Organisera och spåra uppgifter med hjälp av anpassade fält (som ansvarig, förfallodatum, prioritet och betyg) och anpassade statusar (som Att göra, Pågår och Klar).

Eliminera repetitiva uppgifter genom att ställa in ClickUp-automatiseringar från grunden eller någon av de över 120 automatiseringsmallarna.

Få aviseringar och påminnelser i appen, via e-post och på mobilen så att du aldrig missar en deadline.

Använd ClickUp AI för att generera text, korrigera stav- och grammatikfel, förenkla ditt skrivande och optimera kvaliteten.

Du kan komma åt ClickUp via webben, datorn och mobila enheter.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner kan det ta ett tag för nya användare att lära sig plattformen från grunden.

ClickUp AI är inte tillgängligt i gratispaketet.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Drift – Bäst för automatisering av försäljning

via Drift

Drift är en marknadsförings- och försäljningsplattform som är utformad för att förändra hur företag interagerar med webbplatsbesökare. Den erbjuder meddelanden i realtid, AI-chattbottar och e-postverktyg för att omedelbart kunna kontakta och erbjuda support till webbplatsanvändare. Drift är idealisk för företag som vill erbjuda personliga upplevelser, öka användarengagemanget och öka konverteringarna på webbplatsen. ?‍?

Drift bästa funktioner

Svara på vanliga frågor om ditt företag med hjälp av AI-chatboten.

Dirigera webbplatsbesökare till rätt säljare när de behöver mer hjälp

Få aviseringar när en målgruppsanvändare besöker din webbplats så att du snabbt kan hoppa in i en chatt.

Kommunicera i realtid med potentiella kunder och låt dem boka möten i din Microsoft- eller Google-kalender.

Driftbegränsningar

Avancerade funktioner som AI-testverktyg, routing och AI-chatbot finns inte tillgängliga i startpaketet.

Vissa användare säger att mobilappen ibland kan vara buggig.

Drift-prissättning

Premium: 2 500 USD/månad

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (1 010+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (179 recensioner)

Kolla in dessa AI-kalendrar!

3. Outreach – Bäst för automatiserad försäljningskontakt

via Outreach

Outreach är en plattform för försäljningsautomatisering som effektiviserar leadscoring och outreach-processer för att hjälpa säljteam att avsluta fler affärer.

Den utmärkande funktionen "Sequence" låter dig strukturera och automatisera flera kontaktpunkter med dina leads – via manuella och automatiserade e-postmeddelanden, telefonsamtal och LinkedIn-meddelanden. Detta säkerställer ett snabbt och konsekvent engagemang för att föra dina leads vidare i säljprocessen.

Outreach bästa funktioner

Få en översikt över de uppgifter (e-post, samtal osv.) som du behöver utföra under veckan.

Spåra leveranser, öppningsfrekvens, klickfrekvens och svar för varje e-postmeddelande i din sekvens.

Testa flera e-postmeddelanden för att avgöra vilka som är mest effektiva för framtida marknadsföring.

Integrera med CRM-verktyg som Salesforce och Microsoft Dynamics 365 Sales.

Begränsningar i räckvidden

Det finns en brant inlärningskurva för nya användare.

Vissa användare rapporterar höga avvisningsfrekvenser efter massutskick av e-post.

Priser för Outreach

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Outreach

G2: 4,3/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (289 recensioner)

4. Emplifi – Bäst för automatisering av sociala medier

via Emplifi

Emplifi är en plattform för hantering av sociala medier för företag som vill hantera och optimera sin närvaro på sociala medier. Planera och publicera innehåll på flera sociala kanaler från en enda instrumentpanel och spåra resultatet i realtid.

Med dess avancerade community- och analysverktyg kan du få insikter om din målgrupps preferenser, justera marknadsföringsstrategier direkt och säkerställa en konsekvent och effektiv kommunikation. ?

Emplifis bästa funktioner

Publicera innehåll på de populäraste sociala medieplattformarna, inklusive Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest och Twitter.

Ställ in godkännandeprocesser för att granska inlägg innan de publiceras.

Övervaka omnämnanden och åsikter om ditt varumärke, din bransch och dina konkurrenter på sociala medier för att ligga steget före trenderna.

Hitta och hantera relationer med influencers som matchar ditt varumärke och din målgrupp.

Emplifi-begränsningar

Vissa användare nämner Emplifis klumpiga användargränssnitt.

Plattformen blir långsam när du ändrar storlek på eller beskär bilder.

Emplifi-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Emplifi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (199 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (38 recensioner)

5. Phrasee – Bäst för att skapa varumärkestexter

via Phrasee

Phrasee är ett verktyg för copywriting som använder avancerade algoritmer för maskininlärning för att skapa högpresterande varumärkesanpassade texter för alla digitala kanaler. Utöver att generera innehåll automatiserar det också storskaliga experiment, där olika versioner av texter testas för att identifiera de mest effektiva.

Med Phrasee kan du effektivisera din textproduktionsprocess, optimera dina budskap och uppnå bättre resultat med datadrivna insikter. ?

Phrasees bästa funktioner

Konfigurera stilguiden med inställningar som skiljetecken och begränsade ord och emojis.

Välj mellan över 15 mallar för att skapa texter till dina e-postmeddelanden, sociala medier, SMS, blogginlägg, AI-produktbeskrivningar och annonser.

Skapa olika varianter av texter för att split-testa dina digitala marknadsföringskampanjer.

Få en översikt över marknadsföringskampanjernas resultat för att se vilka budskap som tilltalar dina kunder.

Begränsningar för Phrasee

Verktyget har en komplex installation.

Användare säger att det ibland går långsamt.

Priser för Phrasee

Kontakta oss för prisuppgifter

Phrasee-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (5 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

6. Jasper – Bäst för AI-driven skrivning

via Jasper

Jasper är en AI-driven skrivassistent som hjälper dig att skapa alla typer av korta och långa texter för din blogg, dina inlägg på sociala medier och dina annonser. En viktig funktion är dess förmåga att lära sig och anpassa sig till ditt varumärkes unika röst och stil, vilket säkerställer att resultaten alltid stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Översätt ditt varumärkesinnehåll till över 30 språk, inklusive engelska, franska, nederländska och tyska. Om du vill upprätthålla en enhetlig varumärkesröst på olika plattformar och för globala målgrupper är Jasper rätt verktyg för jobbet.

Jasper bästa funktioner

Få tillgång till över 40 anpassningsbara mallar för att snabbt skapa innehåll.

Samarbeta med ditt team om redigering av innehåll i realtid

Skapa AI-bilder med en textbeskrivning och detaljer som stil (3D-rendering, anime, abstrakt), medium (målning, krita etc.) och stämning (ljus, lugn etc.).

Integrera med populära verktyg som Google Docs, Google Sheets, Grammarly och Surfer.

Jasper-begränsningar

Genererar ibland felaktigt och icke-varumärkesanpassat innehåll

Ej tillgängligt på mobila enheter.

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad

Team: 125 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

7. Rytr – Bäst för automatiserade bloggdispositioner

via Rytr

Rytr är ett annat skrivverktyg som hjälper dig att skapa högkvalitativt och engagerande innehåll genom att välja bland över 40 användningsfall. Dessa inkluderar bloggidéer och dispositioner, skrivande av bloggavsnitt, annonser på sociala medier, bildtexter och produktbeskrivningar.

Förutom att skapa innehåll kan du med Rytr förbättra och omformulera ditt innehåll för att förbättra grammatik och läsbarhet. Till skillnad från liknande skrivverktyg är Rytr enklare att använda, snabbare, mer prisvärt och tillgängligt på mobila enheter. ?

Rytrs bästa funktioner

Skapa AI-genererade bilder från text direkt i appen

Skapa innehåll på över 30 språk, inklusive engelska, franska, spanska, nederländska, italienska och tyska.

Omformulera ditt innehåll i över 20 olika tonfall, inklusive roligt, formellt, avslappnat, passionerat och brådskande.

Få feedback om originaliteten i ditt innehåll med hjälp av den inbyggda plagieringskontrollen.

Rytrs begränsningar

Gratisplanen är begränsad till att generera 10 000 tecken och 5 AI-bilder per månad.

Börjar bli repetitivt när man utvidgar bloggsektionerna

Begränsade integrationer

Rytr-priser

Gratis

Besparing: 9 $/månad

Obegränsat: 29 $/månad

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (769 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (16 recensioner)

8. Smartwriter – Bäst för automatiserad forskning

via Smartwriter

Smartwriter är ett verktyg för copywriting som automatiserar research om dina potentiella kunder och hjälper dig att skapa personliga meddelanden i stor skala. Använd det för att skriva kallmail, LinkedIn-pitches och SEO-backlink-förfrågningar. Det är perfekt för företag som vill öka engagemanget och konverteringarna genom att skala upp sina personliga outreach-insatser.

Smartwriters bästa funktioner

Navigera enkelt i det användarvänliga gränssnittet, även om du är nybörjare.

Skapa meddelanden med hjälp av information från olika medier, såsom din potentiella kunds blogg, podcast, LinkedIn-profil och de bästa Google-recensionerna.

Hitta leads i alla branscher och verifiera deras e-postadresser

Integrera med populära e-postmarknadsföringsplattformar som Hubspot, Mailshake, Lemlist och Snov. io

Begränsningar för Smartwriter

Du måste kontakta kundsupporten för att säga upp ditt abonnemang.

Utmatningen genererar ibland irrelevant information.

Priser för Smartwriter

Grundläggande: 59 $/månad

Populärt: 149 $/månad

Pro: 359 $/månad

Smartwriter-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (10 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

9. Seventh Sense – Bäst för automatisering av e-postleverans

via Seventh Sense

Seventh Sense är ett verktyg för optimering av e-postleverans som förutsäger den bästa tidpunkten för att skicka e-post till dina leads och kunder. Genom att analysera tidigare engagemangsdata förutsäger det när en person är mest benägen att öppna och läsa ett e-postmeddelande. ?

Detta säkerställer att dina e-postmeddelanden inte försvinner i en överfull inkorg och ökar chansen till högre engagemangsnivåer. Om du är företagare eller marknadsförare och vill förbättra resultatet av dina e-postkampanjer för bättre leveransbarhet, engagemang och konverteringar kan Seventh Sense hjälpa dig.

Seventh Sense bästa funktioner

Segmentera aktiva kunder från inaktiva och anpassa dina kampanjinsatser därefter.

Sprid ut e-postmeddelanden över dagen för att förbättra leveransbarheten, särskilt när du skickar e-post till flera kontakter på samma företag.

Ställ in split-tester för flera variabler (t.ex. ämnesrader, förhandsgranskningstext, innehåll, CTA-positionering) i dina e-postarbetsflöden.

Få en sammanfattning av månatliga, kvartalsvisa och årliga resultat för e-postkampanjer.

Begränsningar med sjunde sinnet

Användargränssnittet kan upplevas som komplicerat för nya användare.

Integreras endast med Hubspot och Marketo.

Priser för Seventh Sense

Business (Hubspot): 80 $/månad (5 000 marknadsföringskontakter)

Business (Marketo): 450 USD/månad (50 000 leads)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Seventh Sense-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (18 recensioner)

Capterra: 5,0/5 (3 recensioner)

10. Surfer – Bäst för AI-SEO-optimering

via Surfer

Surfer är ett molnbaserat SEO-optimeringsverktyg som hjälper dig att undersöka, skissa, skriva och optimera blogginlägg för att rankas i sökmotorer. Det analyserar topprankade sidor och jämför innehållet på din webbplats med dem.

Surfer ger praktiska förslag på användning av nyckelord, innehållsstruktur och andra SEO-element på sidan. Detta säkerställer att du maximerar chansen att blogginlägg klättrar i sökresultaten och lockar fler organiska besökare till din webbplats.

Surfers bästa funktioner

Analysera de högst rankade sidorna för ett sökord med hjälp av mått som bidrar till deras ranking (t.ex. ordantal, domänpoäng).

Upptäck nyckelordskluster kring ditt valda ämne, komplett med varje nyckelords månatliga sökvolym och nyckelords svårighetsgrad.

Optimera dina artiklar med förslag på sökord i realtid

Kontrollera originaliteten i ditt innehåll med den inbyggda plagieringskontrollen.

Begränsningar för Surfer

En brant inlärningskurva för nya användare

Redaktören tillåter inte att du lägger till tabeller.

Det går inte att redigera nyckelord efter att redigeraren har skapats.

Surfer-priser

Essential: 89 $/månad

Avancerat: 179 $/månad

Max: 299 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (468 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (373 recensioner)

Att välja de bästa AI-automatiseringsverktygen för ditt företags behov kan vara överväldigande med tanke på det stora antalet alternativ som finns tillgängliga. Varje verktyg har unika funktioner och fördelar, men vissa viktiga faktorer bör styra ditt beslut.

Användarvänlighet: Ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt är avgörande för alla AI-automatiseringsverktyg. Se till att det verktyg du väljer kräver minimala kodningskunskaper och är enkelt att installera.

Integrationer: Leta efter verktyg som integreras smidigt med dina nuvarande system och andra digitala verktyg. Denna integration kan förbättra effektiviteten och produktiviteten i din verksamhet.

AI-testverktyg: Dessa är avgörande för att testa och utvärdera resultatet från dina AI-system i en kontrollerad miljö innan de tas i bruk. Leta efter AI-automatiseringsverktyg som inkluderar robusta AI-testfunktioner.

Testautomatisering: Välj AI-automatiseringsverktyg som erbjuder omfattande testautomatiseringsfunktioner. Dessa verktyg bör erbjuda kodlösa automatiseringslösningar, visuell testautomatisering och heltäckande testtäckning med mindre ansträngning. Snabb och underhållsfri testautomatisering, tillsammans med automatiserad funktionstestning med hjälp av AI och ML, är avgörande. Funktioner som inbyggda självläkande funktioner, mobiltestning och generering av realistiska testdata kan avsevärt förbättra testdatahanteringen och identifiera datadependencer.

Skalbarhet: det AI-verktyg du väljer bör kunna anpassas efter ditt företags tillväxt och förändrade behov. Det innebär att det kan hantera en ökad arbetsbelastning och fortsätta att anpassa sig och lära sig i takt med att ditt företag utvecklas.

Säkerhet: Säkerhet är avgörande när du hanterar data i AI-verktyg. Välj en leverantör med strikta säkerhetsprotokoll och stark datakryptering för att skydda mot intrång och skydda dina data.

Teknisk support: Pålitlig kundsupport är avgörande när det gäller AI-verktyg. Oförutsedda utmaningar kan uppstå, så att ha ett kunnigt supportteam i beredskap kan göra hela skillnaden.

AI-funktionalitet: Automatiseringsverktyget ska passa dina affärsbehov. Oavsett om det handlar om att förbättra effektiviteten i arbetsflödet, förenkla försäljningsprocesser eller underlätta marknadsföringsuppgifter, ska verktyget uppfylla dina kriterier på ett effektivt sätt.

Pris: Kostnads-värde-förhållandet är en viktig faktor att ta hänsyn till. Se till att det verktyg du väljer ger en god avkastning på investeringen och passar din budget. Jämför priser med konkurrerande verktyg för att få en bättre förståelse för marknadsstandarderna.

För att skala upp din verksamhet, ge kunderna bättre service och skaffa dig en konkurrensfördel i din bransch är investeringar i AI-verktyg för marknadsföringsautomatisering inte längre ett alternativ – det är en nödvändighet.

Ta dig tid att utvärdera vart och ett av dessa 10 AI-verktyg för automatisering och testa programvaran själv för att avgöra vilket som bäst passar dina affärsbehov och mål. ?

Och om du vill hantera alla dina arbetsflöden för innehållsmarknadsföring (och affärsprocesser) i en intuitiv central instrumentpanel, missa inte ClickUp.

Förutom att vara den första rollbaserade AI-assistenten, gör dess projektledningsfunktioner, avancerade uppgiftsautomatisering och över 100 inbyggda integrationer det till ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för företag av alla storlekar.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag! ✨