Recension av Nifty Project Management (viktiga funktioner, fördelar, begränsningar)

Ordet nifty betyder bra, tilltalande eller effektivt. Det är också det verktyg vi ska granska idag för projektledning. 🕵️‍♂️

Nifty erbjuder teamsamarbete, uppgiftshantering, rapportering, tidrapportering och mycket mer för att effektivisera, centralisera och modernisera arbetsprocesserna.

Men lever Nifty projektledning verkligen upp till sitt namn? 🤔

Låt oss ta reda på det!

I den här artikeln diskuterar vi Nifty, dess viktigaste funktioner, fördelar och begränsningar. Men oroa dig inte, vi erbjuder också lösningar på dessa.

Låt oss dyka rätt in i denna Nifty-recension!

Vad är Nifty?

Nifty är en smidig projektledningsprogramvara som låter dig arbeta med storskaliga projekt med flera teammedlemmar.

Liksom de flesta projektledningsprogram är det en samarbetsplattform som hjälper dig och ditt team att organisera uppgifter, spåra tid, hantera dokument osv. – allt på ett och samma ställe.

Du kan till och med arbeta och samarbeta i arbetsflödet när du är på språng med Niftys Android-app och iOS-app. 📱

Hittills låter det bra? Då går vi vidare till de funktioner som gör det så ”nifty”.

4 viktiga funktioner i Nifty Project Management

Här är några viktiga funktioner som kan vara nyckeln till enklare projektledning. 🗝

1. Milstolpar för bättre planering

Varje team och varje person behöver ett syfte.

Annars skulle du inte ha en aning om vad du ska göra eller varför du gör det!

Som att binge-titta på en ny Netflix-serie på kvällen så att du inte känner dig utanför när alla dina kollegor pratar om den under lunchen nästa dag! 🍩

Precis som när du avslutar det sista avsnittet hjälper Nifty också ditt team att sätta upp (och uppnå) viktiga milstolpar.

Nifty-projektet är också användbart för att spåra affärsprojekt baserat på slutförda uppgifter.

Du kan lägga till projektmilstolpar i deras Gantt-diagram tillsammans med relevanta detaljer som namn, beskrivning, startdatum, förfallodatum etc.

Det roliga: milstolparna färgkodas automatiskt beroende på framsteg och förfallodatum.

2. Portföljhantering

Niftys projektportföljer är perfekta för att organisera projekt i mappar baserade på avdelningar, platser, chefer etc. Det är enkelt att:

Spåra varje projekts framsteg

Undvik flaskhalsar

Tilldela uppgifter

Och mer

Med portföljöversikter kan projektledare och ledningen få en översikt över automatiserade framsteg, tidsplaner, status, försenade och slutförda uppgifter.

De har också en portföljdashboard som ger en överblick över projektmedlemmar och status. 👀

3. Tidrapportering och rapportering

Tidrapportering är lika viktigt för ditt företag som dessert är för dem som gillar sötsaker. 🍬

Du måste, måste ha det.

Nifty erbjuder en tidsregistreringsfunktion så att du kan spåra uppgifters varaktighet, se vem som arbetar med vad och hur länge. På så sätt kan teamets produktivitet alltid hållas under uppsikt.

Fjärrbaserade projektteam och frilansare kommer att uppskatta möjligheten att spåra exakt hur mycket tid som behövs för att öka produktiviteten!

Allt du behöver göra är att trycka på startknappen för att börja spåra, så dyker en tidsspårningswidget upp i det vänstra hörnet av skärmen.

Tryck sedan på stoppknappen för att avsluta spårningen. Enkelt.

När det gäller tidsrapportering får du insikter som:

Projekt- eller uppgiftsnamn

Användare som spårade tid

Datum och uppgiftens varaktighet

Start och slut för spårad tid

Anteckningar om redigeringar av tidsstämplar

4. Olika användarroller och behörigheter

Nifty hjälper dig att hålla reda på vem som är vem i ditt team.

De användare du lägger till i ett projekt är projektmedlemmarna, och de kan bestå av teammedlemmar, gäster eller kunder.

Olika roller kräver olika behörigheter.

Du kan bestämma åtkomstnivån varje gång du lägger till någon ny i ett projekt med:

Ägare : hantera alla projekt, teammedlemmar och fakturering. Du kan ha fler än en ägare samtidigt.

Administratörer : de är projektledare som kan skapa och ta bort projekt samt hantera andra teammedlemmar.

Medlemmar : personer som har lagts till i ett specifikt projekt och har tillgång till samarbetet i projektet.

Gäster: ingår inte direkt i teamet. De kan delta i projektdiskussioner och se framsteg, men de kan inte hantera team eller projekt.

Nu när vi känner till Niftys funktioner ska vi ta reda på om det är fördelaktigt för projektledning.

3 fördelar med Nifty Project Management

Om du väljer projektledningsprogramvaran Nifty är detta de viktigaste fördelarna som du kommer att uppskatta:

1. Effektivt teamsamarbete

Nifty tror på effektivt teamsamarbete. Det märks på dess många samarbetsfunktioner. Verktyget erbjuder:

Diskussionsfunktion för projektspecifika samtal

Samarbete i realtid på dokument

Interaktiva Gantt-diagram för ökad transparens

Uppgiftsstatus

Och mer

Alla dessa funktioner säkerställer att du alltid är informerad om projektets framsteg.

2. Flera projektvyer för att arbeta med data

Du kanske älskar kanbantavlan, men din revisor kanske föredrar kalkylblad och din HR-representant kanske gillar kalendrar.

Vi är alla olika. Det är därför Nifty har tagit fram ett generöst antal visningar.

Här är några av vyerna i detta projektledningsverktyg:

Listvy

Board View

Gantt-diagramvy

Kalendervy

Tabellvy

Med så många alternativ kan alla arbeta på det sätt de föredrar.

3. Import och integrationer

Nifty är inte bara generöst med visningar utan också med integrationer. Du kan enkelt ansluta till över 1 000 appar för att automatisera en stor del av ditt arbete.

Det är också enkelt att byta från en gammal app eller ett gammalt projektledningsverktyg till Nifty.

Du kan importera från populära projektledningsverktyg som Basecamp, Asana, Trello osv.

Är det då säkert att använda Nifty för att hantera projekt?

6 begränsningar med Nifty Project Management (med lösningar)

Det gör verkligen vad det lovar, men Nifty har en lång väg kvar innan det blir en komplett lösning.

För en projektledare saknas flera grundläggande funktioner. Låt oss ta en titt:

Problem nr 1: ingen anpassad automatisering

Visst, Nifty erbjuder automatisering som statusautomatiseringar, återkommande uppgifter, projektmallar och mycket mer.

Men de låter dig inte bygga din egen automatisering.

Vad händer om du vill lägga upp en kommentar när en status eller en ansvarig person ändras?

Du måste följa deras automatiseringar.

Säg hej till ClickUp. 👋

Det är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och samarbete i arbetsflöden som används av små, medelstora och stora företag.

ClickUp-lösning: kraftfulla automatiseringar utan kod

ClickUp är ett automatiseringsparadis. 🌈

Du kan antingen välja bland de många färdiga mallarna eller skapa dina egna anpassade automatiseringar. För att skapa en automatisering ställer du in kombinationer som hjälper dig att automatisera repetitiva åtgärder:

Trigger : bestäm vad som ska initiera en automatisering

Villkor : bestäm vad som måste vara sant för att automatiseringen ska fortsätta

Åtgärd : bestäm vad som ska hända som ett resultat av utlösaren och villkoret.

Lär dig mer om automatiserad projektledning! 😊

Problem nr 2: ingen instrumentpanel för visuella insikter

En projektledningsapp utan instrumentpaneler är som Leonardo DiCaprio utan en Oscar. Skandalöst!

Det är Nifty för dig – de erbjuder inga diagram. Ibland räcker det inte med långa rapporter. 🤷

ClickUp-lösning: visuella och insiktsfulla instrumentpaneler

Här kommer ett användbart projektledningsverktyg som ClickUp till undsättning. Våra dashboards är den ultimata kontrollcentralen som ger dig insikter om människor, projekt, uppgifter, mål... ja, vad som helst.

Du kan till och med anpassa och skapa din egen instrumentpanel för att visualisera ditt teams specifika behov med hjälp av anpassade widgets.

Med anpassade widgets kan du visualisera dina data i form av:

Cirkeldiagram

Beräkningar

Stapeldiagram

Portföljer

Och mer

Visualisera hur arbetet sker i ditt ClickUp-arbetsutrymme på vilket sätt du vill med anpassade widgets på instrumentpanelen.

Visualisera hur arbetet sker i ditt ClickUp-arbetsutrymme på vilket sätt du vill med anpassade widgets på instrumentpanelen.

Problem nr 3: inga PDF-anteckningar

För ett verktyg som har en färdig projektmall för design saknar det en viktig funktion som designteam inte kan klara sig utan.

Till skillnad från Nifty och annan robust PM-programvara har ClickUp tänkt igenom det noggrant. 💭

Från att tillhandahålla tydliga markeringar på designmodeller till att markera markeringar på juridiska kontrakt – korrekturläsning i ClickUp är perfekt för detta.

Du kan enkelt kommentera PDF-filer och bilder, och till och med lämna kommentarer på dem. Det gör ClickUp till en praktisk plattform för fjärrsamarbete för designteam.

Vem som helst kan svara på dina kommentarer, eller så kan du använda tilldelningskommentarer och centralisera ditt feedback-system.

Skapa en åtgärd direkt i valfri ClickUp-kommentar

Skapa en åtgärd direkt i en ClickUp-kommentar

Problem nr 4: saknar funktioner för idéhantering

Man skulle kunna tro att en projektledningslösning som är utformad för att underlätta samarbete och teamarbete på distans skulle ha funktioner för idéhantering.

Nej! Fel svar.

Nifty har ingen kärlek för dina idéer eftersom det inte har någon whiteboard- eller mind map-funktion.

Oavsett vad du tycker, så finns ClickUp här för dig, och detsamma gäller dess Mind Maps.

Skissa på dina idéer, gör en gedigen projektplanering eller brainstorma i Blank-läget.

Du kan till och med organisera och skapa ett arbetsflöde i uppgiftsläget.

Skapa, redigera och ta bort uppgifter (och deluppgifter) snabbt direkt från din vy.

Skapa, redigera och ta bort uppgifter (och deluppgifter) snabbt direkt från din vy.

Behöver du hjälp med din projektplan? Kolla in vad en projektplan är och hur man skapar en .

Problem nr 5: saknar en inbyggd utskriftsfunktion

Vill en kund ha en utskrift av sidan med projektets framstegsrapport eller Gantt-diagrammet? Då har du problem. Nifty har ingen inbyggd utskriftsfunktion.

Du måste antingen ladda ner en rapport först eller ta en skärmdump och sedan beskära den innan du sparar den som en bild.

Sedan kommer utskriften...

Det verkar vara för mycket arbete för något så enkelt.

Du kanske inte inser det, men dessa minuter som går åt till att ta skärmdumpar och beskära bilder kan summera sig till flera bortkastade timmar.

Du, min vän, behöver ClickUps enkla inbyggda utskriftsfunktion.

Öppna bara en uppgift, klicka på ellipsen… och välj utskriftsikonen. 🖨️💕

Du kan också skriva ut listvy, tavelvy, uppgifter och mer.

Klicka på ellipsen för fler uppgiftsåtgärder.

Klicka på ellipsen för fler uppgiftsåtgärder.

Problem nr 6: begränsad gratisplan

Niftys kostnadsfria plan erbjuder endast 2 projekt, vilket är lite av en besvikelse för ett litet team eller en startup med låg budget. Prisplanerna börjar från 49 dollar per månad.

Föreställ dig hur dyrt deras affärs- eller företagsabonnemang måste vara. Ledtråd... det kostar tre siffror per månad.

ClickUp har ett funktionsrikt gratisabonnemang som du kan använda gratis för alltid. Det finns inga hakar.

Se själv:

Gratis Forever-abonnemang 100 MB lagringsutrymme Obegränsat antal uppgifter Obegränsat antal medlemmar Tvåfaktorsautentisering Samarbetsdokument Chatt i realtid E-post i ClickUp Kanban-tavlor Sprint-hantering Inbyggd tidrapportering Videoinspelning i appen Support dygnet runt

100 MB lagringsutrymme

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal medlemmar

Tvåfaktorsautentisering

Samarbetsdokument

Chatt i realtid

E-post i ClickUp

Kanban-tavlor

Sprint-hantering

Inbyggd tidrapportering

Videoinspelning i appen

Support dygnet runt

100 MB lagringsutrymme

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal medlemmar

Tvåfaktorsautentisering

Samarbetsdokument

Chatt i realtid

E-post i ClickUp

Kanban-tavlor

Sprint-hantering

Inbyggd tidrapportering

Videoinspelning i appen

Support dygnet runt

Men vänta! Det finns mer.

Kolla in fler ClickUp-funktioner som bevisar att det är en bättre lösning än Nifty:

Bonus: Se hur Nifty står sig i jämförelse med ClickUp!

Nifty är inte tillräckligt ”nifty”! 🤷

Nifty är en bra projektledningsprogramvara med funktioner för uppgifts- och tidsplanering.

Det är dock långt ifrån en helt centraliserad arbetsplats eftersom den saknar anpassade automatiseringar, dashboards, gratisabonnemang och DASHBOARDS! (Sa vi det redan?)

Om du vill ha allt detta och mer finns det bara en lösning. ClickUp!

Det är en smart och kraftfull projektledningsprogramvara som också är en verkligt samarbetsinriktad arbetsplats. Använd den för att spåra tid, hantera aktiva projektuppgifter, skapa interna dokument, tillhandahålla projektinsikter och mycket mer.

Vi finns här för att hjälpa dig under hela projektets livscykel.

Gå med i ClickUp gratis och njut av de ”niftiaste” funktionerna för att hantera flera framgångsrika projekt.