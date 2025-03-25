De 10 bästa ADHD-apparna för vuxna 2025 (gratis och betalda)

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är avsedd att ge information om produktivitetsverktyg och strategier. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av ADHD eller något annat hälsotillstånd.

När man lever med ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) kan även de till synes enklaste aktiviteterna kännas som att försöka flytta ett berg. Enligt CDC är detta en utmaning som cirka 4,4 % av vuxna amerikaner står inför, med en högre prevalens hos män (5,4 %) än kvinnor (3,2 %), och som oftast uppträder hos icke-spansktalande vita individer. Detta visar vikten av att hitta effektiva strategier för att hantera denna diagnos.

Vanliga symtom på ADHD hos vuxna är svårigheter att koncentrera sig, hålla ordning och följa upp vissa eller viktiga uppgifter. Detta kan vara ett stort problem när din chef frågar dig: "Vad har du åstadkommit idag?" Och du har ingenting att visa upp! Lyckligtvis finns det några sätt att hjälpa människor att hålla ordning, prioritera uppgifter och hålla viktiga deadlines. ADHD-appar är fyllda med funktioner som hjälper dig att strukturera dina dagar och hålla fokus på målet, oavsett om det gäller arbete, skola eller något så enkelt som att skapa en inköpslista. 🛒

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa ADHD-apparna för att organisera viktiga uppgifter i ditt privatliv eller på jobbet, så att du kan leva ett mer stressfritt liv och hålla fokus. 💪

⏰ 60-sekunderssammanfattning De 10 bästa ADHD-apparna för att hålla fokus. ClickUp – Bäst för uppgiftshantering

Inflow – Bäst för hantering av ADHD-symtom

Due – Bäst för att bekämpa glömska

Routinery – Bäst för tidshantering

AutoSilent – Bäst för hantering av aviseringar

SimpleMind Pro – Bäst för att visualisera uppgifter

Dwellingright – Bäst för att skapa att göra-listor

Brain Focus – Bäst för fokus

Clear Todos – Bäst för att kategorisera uppgifter

Productive—Habit Tracker – Bäst för att spåra vanor

Vad ska du leta efter i ADHD-appar?

Effektiva ADHD-appar bör ha följande egenskaper:

Användarvänlighet : Appen ska ha ett överskådligt gränssnitt och välorganiserade flikar och avsnitt som gör navigeringen enkel.

Produktivitets- och planeringsfunktioner : Den bör erbjuda olika alternativ för att skapa en att göra-lista, strukturera dagliga, veckovisa och månatliga aktiviteter samt hantera uppgifter eller förfallodatum.

Mångsidighet : Den praktiska appen ska fungera smidigt på olika operativsystem så att du alltid kan använda den, oavsett var du befinner dig.

Samarbetsvänlig : ADHD-appen bör göra det möjligt för dig att lägga till andra personer i dina listor och projekt så att de kan kontrollera dina framsteg och hålla dig ansvarig (i slutändan fungerar den som ett projektledningsverktyg).

Anpassningsbar: Du bör kunna redigera appens färger, teman och stilar och skapa en miljö som passar din personlighet och dina behov.

De 10 bästa ADHD-apparna att använda

Dessa appar är inga trollspön som får ADHD-symtomen att försvinna, men personer med ADHD-symtom kanske vill se hur de potentiellt kan hjälpa.

Dessa verktyg kan också hjälpa dig att ta kontroll över din dag och ditt liv och i slutändan få saker gjorda. ☑️

1. ClickUp – Bäst för uppgiftshantering

Håll ordning med ClickUp Skapa tydliga, multifunktionella att göra-listor för att enkelt hantera dina idéer och aldrig glömma något igen.

ClickUp är ett robust projektledningsverktyg och samarbetsprogram med ett fantastiskt gränssnitt och otaliga värdefulla funktioner för att hantera deadlines och alla dina uppgifter på ett och samma ställe.

Så vad gör den på en lista över de bästa ADHD-apparna?

Även om plattformen inte är uttryckligen utformad för att hantera uppmärksamhetsstörningar, kan den ändå göra underverk när det gäller att lindra dem. Den kräver en ovanlig men intressant approach – att tänka på dina dagar som miniprojekt. Varje projekt består av mindre uppgifter som måste slutföras för att du ska kunna göra framsteg och nå målet. 🏁

Precis som arbetsuppgifter består din dag av mindre aktiviteter som du bör bocka av på din att göra-lista för att hålla dig på rätt kurs och avsluta dagen med en känsla av tillfredsställelse och lugn. 🪷

ClickUp hjälper dig att göra detta med sin funktion för att-göra-listor. Skapa eller tilldela uppgifter och deluppgifter med ClickUp Reminders, lämna anteckningar och bifoga filer för att säkerställa att du alltid har koll på dina uppgifter. ClickUps att-göra-listor är mycket anpassningsbara, så att du kan leka med teckensnitt och färger för att skapa en personlig upplevelse.

Många personer som lever med ADHD behöver ibland extra stöd från sin familj, vänner, kollegor eller chefer. ClickUp Project Time Tracking möjliggör detta med sina samarbetsfunktioner. Lägg till andra personer i dina listor så att de kan hålla koll på dina projekt och se till att du inte hamnar efter.

Med ClickUp behöver du inte skapa dina att göra-listor från grunden – du kan använda mallar, till exempel ClickUp Task Management Template. Den hjälper dig att skapa och gruppera uppgifter baserat på prioritet och status och samarbeta med andra för att nå dina mål, oavsett vilka de är.

Ladda ner denna mall Visualisera dina dagliga uppgifter och deras framsteg med ClickUps mall för uppgiftshantering.

ClickUps bästa funktioner

Fantastiska alternativ för att-göra-listor

Stöder samarbete

Fungerar på datorer och mobila enheter

Erbjuder många mallar för organisation, planering och uppgiftshantering.

Uppmuntrar kreativitet med anpassningsbara alternativ

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Begränsningar för ClickUp

För att maximera plattformens funktionalitet krävs en inlärningskurva.

Mobilappen skulle kunna förbättras

Priser för ClickUp

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Inflow – Bäst för hantering av ADHD-symtom

Kom igång med mobilappen Inflow och utför fler uppgifter utan att känna dig överväldigad! ☑️

Tänk på att Inflow inte är en kalender- eller planeringsapp för att skapa detaljerade att göra-listor eller hantera uppgifter. Istället hjälper den dig att lära dig mer om ADHD och använda denna kunskap för att hantera symtomen mer effektivt.

Appen har utvecklats av experter på behandling av ADHD och är baserad på vetenskaplig forskning. Den bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), som utgår från att våra tankar, känslor och fysiska upplevelser är sammankopplade.

Den hjälper individer att övervinna problem genom att dela upp dem i mindre, mer hanterbara delar och anta en positiv inställning för dem som har svårt att hålla fokus.

Med Inflow kan du utforska en mängd ADHD-relaterade moduler som fokuserar på olika aspekter av störningen, från ångest till prokrastinering och undvikande. Appen ger dig en inblick i dina unika utmaningar och hjälper dig att förstå deras orsaker och mekanismer. 🪟

Denna värdefulla kunskap hjälper dig att identifiera vilka metoder för att öka fokus och etablera en rutin som fungerar bäst för dig.

En annan fantastisk funktion som Inflow erbjuder är en personlig ADHD-coach. Den hjälper dig att utveckla personliga vägar för att nå ditt mål och ger stöd varje steg på vägen.

Appen har också en fantastisk community där du kan utbyta erfarenheter, få stöd och upptäcka ADHD-tips.

Inflows bästa funktioner

Använder vetenskapligt baserade fakta för att stödja personer med ADHD

Har ett stödjande community

Erbjuder alternativ för att skapa en hälsosam, hanterbar rutin

Personliga ADHD-coacher

Begränsningar för Inflow

Vissa användare säger att den endast är inriktad på personer som nyligen fått sin diagnos.

En längre kostnadsfri provperiod kan vara fördelaktigt.

Priser för Inflow

Från 0,55 dollar per dag

Inflow-betyg och recensioner

Google Play : 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

App Store: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

3. Due – Bäst för att bekämpa glömska

Via Due

Due är en påminnelseapp som är särskilt fördelaktig för vuxna med ADHD. Due hjälper till att hantera glömska och hyperfixering genom att erbjuda enkla timers som synkroniseras mellan dina enheter, vare sig det är iCloud eller Dropbox.

Det som utmärker Due är den unika förmågan att köra flera nedräkningsklockor samtidigt, vilket gör den till din pålitliga virtuella assistent. Oavsett om du behöver hålla koll på ditt nästa virtuella möte, ugnsinställningen, en omedelbar uppgift eller när du ska trycka på din franska rostning, erbjuder Due dig ett komplett paket, allt från en enda app.

Till skillnad från din vanliga iPhone-klocka går Due ett steg längre med extra snooze-funktioner och anpassningsbara förfallodatum, ned till minuterna, med ett enkelt tryck på skärmen.

Bästa funktioner

Effektivisera dina uppgifter med återanvändbara nedräkningsklockor som kan köras parallellt med andra timers.

Välj mellan olika teman baserat på om du föredrar en mörk, ljus eller ljusare skärmbakgrund.

Persistent notification snooze och auto snooze tills en påminnelse markeras som klar.

Anpassa förfallodatum med minutprecision.

På grund av begränsningar

Om du ställer in för många timers samtidigt kan det bli rörigt på skärmen, vilket gör att din tidshantering verkar mer oorganiserad.

Prissättningen är något komplex och kan leda till extra avgifter eller prenumerationer för långsiktig tillgång till vissa funktioner.

Tyvärr är Due exklusivt för Apple-enheter, så Android-användare får tyvärr stå över den här.

Priser

App Store för mobila enheter, iPads och klockor : 7,99 dollar

Mac App Store: 14,99 dollar

Betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Routinery – Bäst för tidshantering

Routinery finns tillgängligt för iOS- och Android-enheter och kan vara ett livsförändrande verktyg för personer med ADHD, men det kan också hjälpa alla som kämpar med tidsblindhet. ⏰

Appen är utformad för att hjälpa dig att planera din schemaläggning in i minsta detalj och hålla dig till den med hjälp av vänliga påminnelser på din mobila enhet.

Med Routinery kan du skapa uppgifter och ställa in exakt hur lång tid varje uppgift ska ta, så att du slipper grubbla för mycket och slösa tid. Appens ljudpåminnelser och visuella timers hjälper dig att hålla koll på din rutin och se till att du inte kommer av dig. 🚶

Appen belönar konsekvens med märken som ger dig en känsla av prestation och uppmuntrar dig att fortsätta.

Vad händer om din dag inte går som planerat? Ingen anledning att oroa sig, eftersom Routinery låter dig omorganisera uppgifter och skapa en uppdaterad rutin som anpassar sig efter oförutsägbara omständigheter.

Appen fungerar i bakgrunden även om du inte öppnar den, så du behöver inte oroa dig för missade påminnelser och störningar i din rutin.

Routinerys bästa funktioner

Fullspäckad med funktioner för att skapa dagliga scheman och rutiner

Belönar konsekvens med märken

Erbjuder uppmuntrande ljudpåminnelser

Justerbara rutiner för att hantera oväntade förändringar i rutinen

Lämplig för alla som har svårt med tidsplanering.

Routinery-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att appen ibland fryser.

Flera användare upplevde synkroniseringsproblem

Priser för Routinery

Gratis (tillåter två gratis rutiner)

Routinery Premium : 3,99 $/månad 18,99 $ för sex månader 27,49 $/år

3,99 $/månad

18,99 dollar för sex månader

27,49 $/år

3,99 $/månad

18,99 dollar för sex månader

27,49 $/år

Routinery-betyg och recensioner

Google Play : 4,6/5 (över 10 500 recensioner)

App Store: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

5. AutoSilent – Bäst för hantering av aviseringar

Med ADHD kan den minsta störning kännas som en bomb som slår ner på din koncentration, och att komma tillbaka in i zonen kan vara en omöjlig uppgift. 💣

Även om AutoSilent inte är specifikt riktad till personer med ADHD och inte kan hjälpa dig att skapa en rutin eller öka produktiviteten, kan denna praktiska iOS-app vara ett användbart verktyg i din kamp för att hålla fokus.

Du kan inte förutsäga när din telefon kommer att ringa, men med AutoSilent kan du se till att ljudet inte stör ditt flöde. Appen stänger automatiskt av ljudet på din telefon under angivna perioder, vilket hjälper dig att slutföra dina aktiviteter och minimerar risken för distraktioner. 📴

Förutom att stänga av ljudet på din telefon under schemalagda tider kan AutoSilent hämta din position (om du tillåter det) och stänga av ljudet på din enhet när du är i skolan, på jobbet, på bio eller på biblioteket.

AutoSilent kan till och med synkroniseras med din kalender och automatiskt stänga av ljudet på din telefon under möten.

AutoSilents bästa funktioner

Enkel att använda

Synkroniseras automatiskt med din kalender

Hjälper dig att behålla fokus i olika situationer

Minimerar distraktioner

Kan tysta din enhet baserat på din plats

Begränsningar för AutoSilent

Du måste inaktivera en händelse i taget om du vill inaktivera appen.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Priser för AutoSilent

1,99 dollar per månad

AutoSilent betyg och recensioner

App Store: 3,9/5 (över 150 recensioner)

6. SimpleMind Pro – Bäst för att visualisera uppgifter

Om du tänker på dina tankar och idéer som högar av böcker utspridda över hela rummet, fungerar SimpleMind Pro som en bokhylla som hjälper dig att organisera ditt bibliotek och hålla det snyggt och lättillgängligt. 📚

SimpleMind Pro ger dig ett ramverk för att sortera allt som pågår i ditt huvud tack vare sina utmärkta visualiseringsalternativ. Du kan skapa funktionella och estetiska tankekartor och organisera dina tankegångar för att hålla dem på rätt spår. 🛤️

Appen är helt anpassningsbar och kan justeras för att möta specifika behov. Använd drag-and-drop-designen för att omorganisera och omstrukturera, lägga till kryssrutor i att göra-listor, infoga förloppsindikatorer, koppla samman ämnen och bifoga filer.

Appens delningsalternativ gör att du kan skriva ut dina tankekartor, dela dem som PDF-filer, skapa bildspel eller exportera dem till din kalender.

SimpleMind Pro finns tillgängligt på Mac-, Windows-, iOS- och Android-enheter. Om du använder plattformen från flera enheter kommer du att uppskatta att den synkroniseras automatiskt.

SimpleMind Pros bästa funktioner

Enkel att installera och använda

Fullspäckad med anpassningsbara funktioner för att skapa visuellt tilltalande och funktionella tankekartor.

Enkel delning och export av tankekartor

Fungerar på flera plattformar och synkroniseras smidigt

Begränsningar för SimpleMind Pro

Vissa användare har upplevt buggar i sin mobilapp.

Appen ser lite annorlunda ut på Windows och Mac.

Priser för SimpleMind Pro

Android: 8,49 dollar

iOS: 10,99 dollar

Windows: Besök webbplatsen för prisalternativ

Mac: Besök webbplatsen för prisalternativ

Betyg och recensioner för SimpleMind Pro

App Store : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Google Play: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

7. Dwellingright – Bäst för att skapa att göra-listor

Att ibland glömma saker är en del av den mänskliga naturen. Men personer med ADHD tenderar att göra detta oftare. Att glömma att ta ut soporna kanske inte får några allvarliga konsekvenser, men att glömma att registrera bilen eller mata husdjuret är inte lika ofarligt.

Dwellingright är den perfekta appen för att förhindra sådana scenarier. Den fungerar som din externa hårddisk där du kan kopiera alla små (och inte så små) sysslor och uppgifter som du behöver utföra i en nära eller avlägsen framtid.

Lägg till uppgifter och kategorisera dem beroende på sammanhanget. Du kan till exempel ha att göra-listor för resor, hushållssysslor eller läkarbesök.

Tack vare sina AI-funktioner kan Dwellingright till och med förutsäga kommande uppgifter och hjälpa dig att bli en proffs på att organisera din rutin och planera i förväg. 🦾

Bor du med din familj, en rumskompis eller en partner? Med Dwellingright kan du hålla kontakten med dem och organisera vem som ska göra vad för att undvika missförstånd och kommunikationsproblem.

Dwellingrights bästa funktioner

Hjälper dig att organisera uppgifter i kategorier

Tillgänglig på Android- och iOS-enheter

Ger AI-baserade förslag

Gör det möjligt för dig att ansluta till dina familjemedlemmar och hantera uppgifter tillsammans.

Låter dig bifoga dokument och foton till dina att göra-listor

Kräver ingen prenumeration

Begränsningar för Dwellingright

Finns inte tillgänglig på alla platser

Vissa användare nämner att appen skickar många e-postmeddelanden utan någon uppenbar möjlighet att avsluta prenumerationen.

Dwellingright-prissättning

Gratis

Dwellingright-betyg och recensioner

App Store : 4,7/5 (10+ recensioner)

Google Play: 3/5 (50+ recensioner)

8. Brain Focus – Bäst för fokus

Brain Focus är en tidsplaneringsapp som endast finns för mobiler och som kan vara ett genombrott för dem som har svårt att fokusera på rätt uppgifter vid rätt tidpunkt och bestämma prioriteringar.

Appen är baserad på populära tekniker som 52/17 och Pomodoro, som bygger på att man arbetar under bestämda perioder och tar pauser däremellan. Med Brain Focus kan du justera längden på varje arbetsperiod.

Brain Focus är otroligt lätt att använda – ställ in längden på dina arbetspass och raster och låt appen guida dig genom förbättringar av dina processer och arbetsflöden.

När du har slutfört en viss uppgift kan du jämföra den beräknade och den faktiska tiden för att se var du står.

Eftersom distraktioner är en av de värsta fienderna för många personer med ADHD, låter denna app dig inaktivera Wi-Fi och stänga av ringsignalen under arbetspass. Detta kan öka din prestation och minimera risken för avbrott.

Om en session just har avslutats, men du känner dig redo att fortsätta, kan du hoppa över pausen och avsluta jobbet ännu snabbare. 💨

Brain Focus bästa funktioner

Låter dig anpassa längden på arbetspass och raster

Kan inaktivera Wi-Fi och stänga av ljudet på din enhet

Låter dig mäta tiden för att slutföra specifika uppgifter

Låter dig kategorisera uppgifter

Begränsningar för hjärnans fokus

Användarna klagade på att det saknades en datorversion.

Flera användare uppgav att appen drar mycket batteri.

Endast tillgänglig på Android-enheter

Priser för Brain Focus

Gratis att ladda ner, innehåller köp i appen

Brain Focus betyg och recensioner

Google Play: 4,5/5 (över 14 500 recensioner)

9. Clear Todos – Bäst för att kategorisera uppgifter

Det finns många appar som låter dig skapa att göra-listor för att hålla koll på din dag. Men i ett försök att hjälpa dig att bli mer produktiv tar många apputvecklare fel väg och gör det hela för komplicerat. 🪢

Om du vill ha en app med ett enkelt, överskådligt gränssnitt som håller sig till sitt syfte – att låta dig skapa att göra-listor och inget annat – då behöver du inte leta längre än Clear Todos! Den låter dig skapa uppgifter och gruppera dem i olika kategorier för att säkerställa maximal organisation och förhindra kaos.

Appens Today view fungerar som en hjälpsam påminnelse som håller dig uppdaterad om dagens uppgifter så att du inte missar något. 🎶

När du har slutfört en uppgift kan du stryka den och njuta av känslan av prestation och tillfredsställelse! ❎

Clear Todos bästa funktioner

Överskådligt gränssnitt

Enkla funktioner som är perfekta för personer med ADHD

Låter dig gruppera uppgifter i kategorier

Dagens vy som listar dagens uppgifter

Anpassningsalternativ

Tydliga begränsningar för att göra-listor

Endast tillgänglig för iOS-användare

Clear Todos prissättning

Gratis, men innehåller köp i appen

Clear Todos betyg och recensioner

App Store: 4,8/5 (över 300 recensioner)

10. Productive—Habit Tracker – Bäst för att spåra vanor

Productive—Habit Tracker är en av de bästa planeringsapparna för ADHD, som hjälper dig att bygga upp en positiv rutin, hålla fast vid den och förbättra din självdisciplin. Den låter dig planera varje del av din dag, från triviala aktiviteter som nattlig hudvård till arbets- eller skolrelaterade uppgifter.

Du kan lämna anteckningar för varje vana för att övervaka dina framsteg och se vilka delar som behöver extra uppmärksamhet.

Appen fungerar som din personliga assistent genom att erbjuda tips om vanor och motiverande meddelanden som hjälper dig att fortsätta arbeta mot ditt mål. Om du är tävlingsinriktad kommer du att uppskatta alternativet Utmaningar, där du kan tävla med andra användare över hela världen.

Productive—Habit Tracker är helt anpassningsbar, vilket gör att du kan skapa en personlig värld där allt kretsar kring dina aktiviteter.

Productive – Habit Tracker bästa funktioner

Hjälper dig att skapa hälsosamma vanor och behålla motivationen

Erbjuder utmärkta analysfunktioner för att övervaka dina framsteg

Tillgänglig på både Android- och iOS-enheter

Låter dig tävla med andra användare

Kommer med exceptionella anpassningsalternativ

Produktivitet – Begränsningar för vanespårare

Avancerade funktioner är endast tillgängliga i premiumversionen.

Vissa användare nämnde att de upplevt buggar.

Productive—Habit Tracker-priser

Gratis, men innehåller köp i appen

Productive—Habit Tracker betyg och recensioner

Google Play : 4/5 (över 16 000 recensioner)

App Store: 4,6/5 (över 88 500 recensioner)

Ta tillbaka kontrollen med ADHD-appar

ADHD-appar är som broar som hjälper dig att korsa en farlig flod och ta dig säkert till produktivitetens och organisationens land. 🌉

Dessa fantastiska verktyg är fullspäckade med funktioner som hjälper dig att vända dina dagar, hantera din schemaläggning med lätthet och bli en mästare på planering. 😎