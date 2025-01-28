De 10 bästa programvarorna för digitala arbetsplatser för moderna team 2025

Oavsett om ditt företag bedriver sin verksamhet på kontoret eller på distans spelar den digitala arbetsplatsen en avgörande roll för att främja och upprätthålla en samarbetsinriktad miljö.

Att använda rätt programvara för digitala arbetsplatser underlättar projektledningen och förenklar redigering och delning av dokument. Det stödjer också flexibelt arbete eftersom dina anställda kan komma åt plattformen både från kontoret och från sina egna hem. ?

Att välja rätt programvara kan vara ganska svårt när man inte vet var man ska börja. Med det i åtanke har vi presenterat de 10 bästa programvarorna för digitala arbetsplatser som hjälper dig att öka ditt teams produktivitet och samarbete!

Vad är en digital arbetsplats?

En digital arbetsplats är den moderna online-motsvarigheten till traditionella kontor. Den erbjuder en blandning av digitala verktyg, molntjänster och andra avancerade tekniker som anställda kan använda när de arbetar från valfri plats, när som helst och från valfri enhet.

För att uppnå allt detta använder digitala arbetsplatser verktyg som ett mobilvänligt gränssnitt och stöd för distansarbete. Detta ökar arbetseffektiviteten och medarbetarnas engagemang genom att möjliggöra flexibilitet och tillgänglighet till arbetsresurser.

Nya blandade gruppfilter i ClickUp-instrumentpaneler gör att du kan anpassa och skräddarsy ytterligare med operatorerna "och" och "eller".

En bra digital arbetsplats bör kunna anpassas efter varje organisations specifika behov. Detta inkluderar ett personligt användargränssnitt, automatisering av arbetsflöden, integrationsalternativ och dashboards som är unika för ditt företag. ✅

Företag som använder programvara för digitala arbetsplatser drar nytta av följande fördelar:

Flexibilitet: Arbetstagarna har flexibla arbetstider, vilket leder till bättre balans mellan arbete och privatliv och ökad medarbetarnöjdhet. Effektiv kommunikation: Appar för digitala arbetsplatser gör det Appar för digitala arbetsplatser gör det enklare för medarbetarna att kommunicera och samarbeta med varandra. Detta hjälper dem att snabbt dela idéer och feedback, vilket resulterar i effektivare arbetsuppgifter och projektgenomförande. Prestationsförbättring: Moderna digitala verktyg kan identifiera prestationsindikatorer som bidrar till att öka produktiviteten och identifiera områden som kan förbättras. Minskade driftskostnader: Att ersätta fysiskt arbete med online-möten, : Att ersätta fysiskt arbete med online-möten, interaktiva whiteboardtavlor och andra digitala alternativ resulterar i betydande årliga besparingar på omkostnader som resekostnader, kontorshyra och underhållskostnader. Kunskapsdelning: Kommunikationsverktyg som chatt, videokonferenser och : Kommunikationsverktyg som chatt, videokonferenser och projektledningsprogramvara möjliggör samarbete i realtid, så att teammedlemmarna kan dela kunskap och diskutera idéer.

Samarbetsredigering, typografialternativ och mycket mer i ClickUp Docs

10 digitala arbetsplatsprogram för det moderna teamet

Efter att ha analyserat ett stort antal digitala arbetsplatsprogram har vi skapat en lista över de bästa lösningarna på marknaden som hjälper dig att öka ditt teams produktivitet, effektivitet och engagemang. Låt oss dyka in! ?

Bästa digitala arbetsplatsverktyget totalt sett

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp förenar ditt team för smidig projektplanering, uppföljning och samarbete – allt bekvämt samlat på en enda plattform, vilket gör det till det bästa digitala arbetsplatsverktyget överlag. ?

Det som utmärker ClickUp är tillgången till mer än 15 anpassningsbara vyer som hjälper ditt team att hålla ordning oavsett var de befinner sig.

ClickUp främjar aktivt engagemang och erkännande av individuella insatser genom sin chattvy, som gör det möjligt för ditt team att föra diskussioner om uppgifter i en kontinuerlig tråd. De kan använda shout-outs och emojis för att visa omedelbar tillfredsställelse och motivera sina kollegor.

Skapa personliga uppgiftslistor i listvyn eller hantera varje anställds arbetsbelastning i teamvyn. Här kan du få tillgång till en översikt över alla uppgifter sorterade efter ansvariga för att se om någon uppgift behöver omfördelas för att öka effektiviteten.

Visuellt samarbete och brainstorming blir enkelt med ClickUp Whiteboards – helt anpassningsbara arbetsytor där teamen kan lägga till anteckningar, roadmaps, mind maps och bilder för bättre projektorganisation. ?

Hantera ditt företag och samarbeta med ditt team var som helst, när som helst, med ClickUp Remote Work-verktyg. De digitala arbetsplatsfunktionerna gör att du kan övervaka allt i realtid, justera tidslinjer och spåra arbetsbelastningen genom burndown-diagram, allt inom en digital arbetsplats. Integrera med Zoom för att enkelt schemalägga möten, eller använd färdiga mallar för distansarbete för att hålla ordning på dina uppgifter och ditt team.

ClickUp Docs gör det möjligt för team att brainstorma och samarbeta med redigeringar samtidigt. Du kan också koppla Docs till arbetsflöden för att centralisera all uppgiftsrelaterad data. Dessutom kan du skapa delbara länkar och hantera behörigheter för team, gäster eller allmänheten.

ClickUp AI skrivassistent hjälper ditt team att kommunicera tydligt och konsekvent. Spara tid med färdiga tabeller och rubriker för perfekt formatering av innehållet. Verktyget erbjuder rollspecifika uppmaningar som hjälper dig att generera nya idéer för olika arbetsscenarier.

ClickUps bästa funktioner

Enkel virtuell samverkan genom anpassade ClickUp-whiteboards

Över 15 helt anpassningsbara vyer är tillgängliga för alla projektledningsarbetsflöden.

Funktioner för distansarbete och flera mallar tillgängliga för specifika digitala arbetsplatslösningar.

ClickUp Board-vy, som möjliggör enkel projektledning för teamet genom dra-och-släpp-funktionen, tydliga bilder och anpassningsbara fält.

Automatiseringsalternativ för repetitiva eller manuella uppgifter

Automatiserad uppföljning av framsteg

Integreras med över 1 000 appar

Begränsningar för ClickUp

Har ingen ångra-knapp

Överväldigande för vissa användare på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Jira

Mest använda av programvaruteam

Jira är ett av de bästa verktygen för den moderna digitala arbetsplatsen, skräddarsytt för smidigt samarbete och uppgiftsutförande. Denna digitala arbetsplatsplattform erbjuder en mängd olika vyer, såsom tavlor, listor, kalendrar och tidslinjer, vilket gör det möjligt för team att planera och genomföra projekt på ett felfritt sätt. ✨

Med ett brett urval av formulär, mallar och anpassade arbetsflöden förbättrar Jira effektiviteten och effektiviserar arbetshanteringen. Använd Scrum-tavlor för att dela upp komplexa projekt i mindre uppgifter eller Kanban-tavlor för att hjälpa teamen att visualisera arbetsflöden.

Jira gör det enkelt för team att samarbeta kring mjukvaruutveckling. Med funktionen Jira Product Discovery kan team samla in och prioritera idéer för att fokusera på de mest effektfulla möjligheterna.

Jiras bästa funktioner

Utvecklad för mjukvaruutvecklingsteam

Användarvänligt (främst för programvaruteam)

Integreras med verktyg som Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets och GitHub för bättre intern kommunikation.

Erbjuder många visningsalternativ på projektledningsplattformen.

Jiras begränsningar

Det kan vara svårt att lära sig att använda den jämfört med andra digitala arbetsplatslösningar.

Saknar alternativ för marknadsföringsteamets hantering

Jira-priser

Gratis

Standard : 7,75 $/månad per användare

Premium : 15,25 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Jira-betyg och recensioner

Capterra : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

3. Kissflow

Bästa low-code-plattformen

Kissflow är en digital arbetsplatslösning som låter dig hantera team och arbetsflöden utan eller med mycket liten kodningserfarenhet, vilket gör programvaran mycket användarvänlig.

Kissflow gillar att hålla det enkelt och rakt på sak (KISS) genom att hjälpa dig att utforma, automatisera och hantera arbetsflöden inom olika avdelningar och branscher, inklusive ekonomi, marknadsföring, HR, projektledning och så vidare.

Om ingen färdig mall passar dina behov kan du använda enkla drag-and-drop-verktyg utan kodning för att skapa ett helt nytt arbetsflöde, eller dra nytta av Application Builder för att effektivisera appskapandet. Dessutom har du möjlighet att utveckla appar med din egen kodning för mer komplexa krav. ?

Kissflows bästa funktioner

Ingen kodning krävs för att skapa och hantera arbetsflöden.

Användarvänligt gränssnitt för projektledningsverktygen

Fördefinierade rapporter och mätvärden

Applikationsutveckling utan eller med minimalt behov av kodning

Integreras med verktyg som Gmail, Slack och Dropbox.

Hundratals färdiga mallar för digitala arbetsplatser

Kissflows begränsningar

Rapportering och analys av insikter är svårare att hantera för större organisationer.

Begränsade kundsupportalternativ och fördröjda svar

Kissflow-priser

Basic : Från 1 500 USD/månad för begränsade funktioner

Företag: Anpassad prissättning för alla funktioner

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Kissflow-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (30+ recensioner)

4. Bitrix24

De flesta funktioner för digitalt samarbete

Via Bitrix24

Bitrix24 erbjuder alla funktioner som du hittar i andra digitala arbetsplatsverktyg, vilket gör det till den programvara med en av de mest omfattande samarbetsfunktionerna på marknaden. Flera visualiseringsfunktioner och kraftfulla verktyg för uppgiftshantering hjälper dig att enkelt övervaka projektets framsteg.

Använd funktioner som telefonprogramvara, snabbmeddelanden, e-post och videosamtal för att hålla nära kontakt med ditt team. Dessutom finns det en intern app för sociala medier för företagsövergripande meddelanden. ?

Du kan också spara tid på repetitiva uppgifter genom att automatisera dem eller använda helt anpassningsbara Kanban-tavlor och utskrivbara Gantt-diagram för att visualisera projektledningen och dela din vision med ditt team. Dra-och-släpp-funktioner gör det enklare att justera uppgiftshanteringen i farten – särskilt som en visuell arbetsplats.

Bitrix24:s bästa funktioner

Helt anpassningsbar

Automatisering av uppgifter

Ett brett urval av digitala samarbetsfunktioner

Enkel dokumentdelning

Kommunikationen förenklas genom snabbmeddelanden och videosamtal.

Bitrix24:s begränsningar

Något svårt att navigera

Gränssnittet kan verka rörigt med för många funktioner.

Priser för Bitrix24

Basic : 49 $/månad per fem användare

Standard : 99 $/månad per 50 användare

Professional : 199 $/månad per 100 användare

Enterprise 250: 399 $/månad per 250 användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Bitrix24-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 700 recensioner)

5. TruGrid

Bäst för digital säkerhet

TruGrid gör det möjligt för ditt team att arbeta från vilken enhet som helst utan att behöva oroa sig för att utsätta kontorsnätverket för hot via internet, vilket gör det till den perfekta plattformen för digital säkerhet. Denna programvara ser till att dina fjärranslutningar till datorer förblir säkra och inte kan hackas så lätt, till skillnad från ett VPN, som är sårbart för ransomware-attacker.

Funktionen SecureRDP hjälper anställda att få säker åtkomst till sina kontorsdatorer och fjärrskrivbord. Programvaran fungerar enligt principerna för Zero Trust, som blockerar dataöverföring mellan fjärranvändare och företagsnätverk för att förhindra ransomware. Det innebär att det inte finns något behov av brandväggsexponering. ?

TruGrid har också molnbaserad autentisering, vilket innebär att endast förhandsautentiserade anslutningar kan få tillgång till företagsnätverk. Dessutom fungerar programvaran som ett skyddande molnskydd som effektivt blockerar riktade nätverksattacker. ?

TruGrids bästa funktioner

Säker åtkomst till fjärrskrivbordstjänster

Säker åtkomst till DaaS, VDI och hosting

Säker distansarbete utan VPN

Zero Trust-skydd

Implementeringen tar bara en dag.

Autentisering krävs för att få åtkomst till nätverket

TruGrids begränsningar

Chatta mer responsivt än det avgiftsfria telefonnumret

Begränsade anpassningsmöjligheter

TruGrid-priser (SecureRDP)

Basic : 12 $/månad per användare/10 datorer

Företag : 15 $/månad från 10 användare/obegränsat antal datorer

Tjänsteleverantörer: Tillgängligt efter ansökan om partnerpriser

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

TruGrid-betyg och recensioner

Slashdot : 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

6. Slack

Bästa appen för digital kommunikation

Idag har Slack blivit det populäraste valet för snabbmeddelanden inom team. Dess användarvänliga gränssnitt gör denna programvara unik, så att nya teammedlemmar snabbt och enkelt kan lära sig att använda den.

Med Slack kan du skapa kanaler för enskilda team och projekt för att förenkla kommunikationen. Förutom chatt i realtid kan du skicka röstmeddelanden och ringa videosamtal för grupper med upp till 14 personer. ✉️

Programvaran erbjuder även lagring av teamfiler där ditt team kan lägga till filer från sina datorer eller ansluta till en tjänst som OneDrive och Google Drive. Dessutom kan du använda Canvases för att dela idéer med ditt team genom anteckningar eller projektöversikter.

Slacks bästa funktioner

Integreras med appar för teamerkännande

Avancerade funktioner som bots och kanaler

Konversationstrådar håller diskussionerna organiserade

Lätt att använda

Slacks begränsningar

Meddelanden visas inte alltid

Meddelanden om omnämnanden är försenade

Priser för Slack

Gratis

Pro : 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

7. Axero Solutions

Bäst för intranät för anställda

Om du letar efter den bästa intranätprogramvaran för anställda behöver du inte leta längre än Axero Solutions – den gör det möjligt för teammedlemmar att synkronisera filer och dela dokument i en central hubb. ?

Axero integreras med verktyg som Microsoft 365, Google Workspace, Zoom och Dropbox för att effektivisera projektledningen. Det gör det också möjligt att lagra ditt digitala innehåll på ett säkert sätt och enkelt söka efter det via webbgränssnittet, mobilapplikationen eller det tillgängliga REST API.

Teamsamarbetet förenklas genom diskussionsforum, snabbmeddelanden, kommentarer och integrationer med populära appar. Uppgiftshanteringen blir ännu enklare genom omnämnanden i realtid, gemensam redigering och feedback om framsteg som håller ditt team uppdaterat. ⌛

Alla delegerade uppgifter lagras på ditt intranät, så att du kan återkomma till dem när som helst.

Axeros bästa funktioner

Allt-i-ett-lösningar

Användarvänlig

Integreras med populära verktyg

Inkluderar skapande av anpassat innehåll.

Sömlös kommunikation med hela teamet

Axeros begränsningar

Tillfälliga tekniska problem kan leda till att innehåll går förlorat.

Otillräcklig flexibilitet i widgetkonfigurationer

Axeros prissättning

Offert för nivåerna Standard, Business och Enterprise finns tillgängliga på begäran.

Axero-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

8. Robin

De flesta funktioner för hybridteamsamarbete

Via Robin

Använd Robin för att öka flexibiliteten på arbetsplatsen genom att låta ditt team arbeta både från kontoret och hemifrån. ?️

Öppna Robin-appen för att få tillgång till en kontorskarta i realtid, boka ditt skrivbord och dela denna information med ditt team för bättre samordning. I vyn Arbetsvecka kan teamet se vem som är på kontoret och vilka aktiviteter som är planerade för veckan.

Du kan också fastställa policyer för kontorsbesök, som är lättillgängliga på mobilen eller datorn, så att dina anställda är medvetna om dina förväntningar när det gäller hybridarbete. Det är enkelt att boka mötesrum genom att kontrollera tillgänglighet och schemalägga möten med enkla kalenderintegrationer. ?️

Robins bästa funktioner

Mobilapp tillgänglig

Slack- och Teams-integrationer

Förhandsbokning av rum

Analysverktyg för arbetsplatsen tillgängliga

Robin-begränsningar

Svårigheter vid bokning av möten

Tillfälliga tekniska problem

Robin-priser

Starter: Gratis för upp till 15 användare

Team: Kontakta säljteamet

Företag: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Robin-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

9. Kintone

De flesta funktioner för teamets arbetsflöde

Kintone är en anpassningsbar arbetsplatsplattform för hantering av teamets arbetsflöden. Från datahantering till uppgiftsövervakning och kommunikation hjälper Kintone dig att centralisera och organisera ditt arbete med minimal ansträngning.

Spåra viktig data på ett ställe och ha den tillgänglig som referens när du kommunicerar med teamet. Denna digitala arbetsplats har ett moln där alla teammedlemmar kan dela data eller konvertera kalkylblad till databaser för att förenkla samarbetet. ?

Du kan utforma skräddarsydda arbetsflöden med ett enkelt dra-och-släpp-förfarande. Dessutom hjälper denna plattform dig att automatisera repetitiva uppgifter med automatiserade överlämningar, schemalagda aviseringar och anpassade påminnelser. Alla projekt och processer är synliga för alla på en enda instrumentpanel för enklare spårning.

Kintones bästa funktioner

Data tillgänglig från alla enheter

Enkelt dra-och-släpp-gränssnitt

Centraliserat arbetsflöde för digitala arbetsplatser

Integreras med flera verktyg som Gmail, Slack och Dropbox.

Kintones begränsningar

Mobilversionen är inte lika användarvänlig som desktopversionen.

Begränsade formateringsalternativ jämfört med andra projektledningsverktyg

Priser för Kintone

24 $/månad per användare med minst fem användare (120 $/månad)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Kintone-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

10. AvePoint

Bäst för team som använder Microsoft 365

Om ditt företag använder Microsoft 365 är AvePoint den ultimata digitala arbetsplatslösningen för dig. AvePoint ger dig möjlighet att effektivt hantera, migrera och förbättra samarbetet inom Office 365, allt genom sin omfattande Microsoft Teams-lösning.

Plattformen är idealisk för att optimera Software as a Service (SaaS)-verksamhet. Den underlättar sömlös integration av innehåll, kommunikation och information från olika Office 365-tjänster inom en modern, molnbaserad arbetsplats. ☁️

Med AvePoints molnhanteringsfunktion får du möjlighet att effektivt övervaka och optimera molnbaserade applikationer, vilket garanterar både säkerhet och produktivitet. Denna kontrollnivå omfattar revisionsrapportering, innehållsmigrering, säker innehållsdelning och sömlös innehållssynkronisering mellan olika Microsoft 365-kunder.

AvePoints bästa funktioner

Enkel migrering

Lätt att använda

Du kan lägga till moduler utifrån dina behov.

AvePoints begränsningar

AvePoint GA-modulen kan vara svår att använda

Integrationen är inte tillräckligt snabb

AvePoints prissättning

Tillgänglig på begäran

AvePoint-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 recensioner)

Bortom kontorsväggarna: Uppnå excellens med de 10 bästa programvarorna för digitala arbetsplatser

Oavsett om du driver ett litet eller stort företag kommer dessa 10 förstklassiga programvaror för digitala arbetsplatser att hjälpa din organisation att fungera smidigt, även om dina anställda föredrar att arbeta på distans.

Behöver du ett mångsidigt alternativ? Kolla in ClickUp om du vill öka den totala produktiviteten hos ditt digitala team. Samarbeta digitalt i realtid utan fördröjningar, tilldela och övervaka uppgifter med lätthet, schemalägg möten och dela idéer på anpassningsbara tavlor. Det finns nästan ingenting du inte kan göra med det. ?