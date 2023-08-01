De 10 bästa CRM-programvarorna för byggbranschen 2025 (recensioner och priser)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad ska du leta efter i CRM-programvara för byggbranschen?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Byggproffs bör leta efter programvara som hjälper dem att hantera sin försäljningspipeline, affärsprocesser, kunddata och aktiviteter för att bygga starka relationer med sina kunder. " } } ] }

Byggprojekt varierar i storlek, vilket kräver noggrann hantering för att uppfylla kvalitetsstandarder och deadlines inom budget.

Det finns ett stort antal intressenter, från kunder och utvecklare till projektledare och ingenjörer, vilket kan göra samordning och kommunikation utmanande.

Utan effektiv CRM-programvara för byggbranschen för att hantera sina intressenter riskerar deras projekt att drabbas av förseningar, kostnadsöverskridanden och kvalitetsproblem.

Vi vill att alla byggföretag ska uppnå bättre resultat, därför har vi sammanställt en lista över de bästa CRM-programvarorna och projektledningsverktygen för att organisera dagliga punch lists!

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för byggbranschen?

Byggproffs bör leta efter programvara som hjälper dem att hantera sin försäljningspipeline, affärsprocesser, kunddata och aktiviteter för att bygga starka relationer med sina kunder.

Alla CRM-program är inte utvecklade för att hantera byggprojekt med ömsesidigt beroende uppgifter. Beroende på dina befintliga verktyg och alla dina byggprocesser är det viktigt att fokusera på införande och användning av programvaran.

Få en tydlig bild av dina uppgifter och beroenden i ClickUp Gantt-vyn.

Teamen kommer att flytta från kontoret till arbetsplatsen, så att ha papperslösa mobilappar för att uppdatera uppgifter och kommunicera på språng kommer att förbättra den totala produktiviteten.

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer en plattform för kundrelationshantering:

Tredjepartsintegrationer samlar data och information från andra appar på en enda plattform.

Verktyg för uppskattning och budgetering för att granska kostnader för material, arbetskraft och andra projektutgifter för att granska kostnader för material, arbetskraft och andra projektutgifter

Verktyg för samarbete i realtid för att arbeta med specialiserade entreprenörer och andra för att brainstorma lösningar och vidta åtgärder snabbare.

Verktyg för byggplanering för att skapa detaljerade tidsplaner, sätta upp milstolpar och tilldela resurser för att skapa detaljerade tidsplaner, sätta upp milstolpar och tilldela resurser

Anpassning för att skapa anpassade fält och för att skapa anpassade fält och arbetsflöden baserat på affärsbehov och preferenser

Kontakt hantering för att lagra och segmentera kontakter baserat på olika kriterier

Marknadsföringsverktyg för CRM för att förbättra intagsprocessen för kvalitativa leads för att förbättra intagsprocessen för kvalitativa leads

Tidrapporteringsfunktion för att registrera arbetstid när som helst och var som helst

De 10 bästa CRM-programmen för byggbranschen

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med över 15 vyer, inklusive listor, kalendrar och Gantt-diagram för att hantera alla dina behov inom byggprojektledning! Kommunicera smidigt med ditt team i realtid, oavsett var du befinner dig. Lägg till kommentarer, tagga ditt team och chatta med dem på din dator, mobil eller webbläsare.

Behöver du granska inlämningar, RFI:er eller ritningar? Inga problem! ClickUp har kraftfulla verktyg som enkelt granskar och kommenterar alla dokument eller ritningar på en enda, delad plats. Dessutom kan teamen utarbeta kontrakt och annan dokumentation i realtid, lägga till formatering och lämna kommentarer så att alla är på samma sida i varje fas av projektet.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 USD per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Leap

via Leap

Leap, tidigare Job Progress, är ett verktyg för entreprenörer med ett helt anpassningsbart arbetsflödesverktyg som passar ditt teams specifika behov och preferenser. Customer Relationship Manager hjälper dig att hålla koll på alla dina kundinteraktioner, medan onlineförsäljnings- och marknadsföringsfunktionerna hjälper dig att marknadsföra ditt företag och attrahera nya kunder.

Verktyget har säker moln- och lagringsåtkomst för att effektivisera dokument på ett och samma ställe. Och med en medarbetar- och underleverantörschef kan du hålla koll på ditt teams framsteg och produktivitet!

Leaps bästa funktioner

Verktyg för uppskattning, offert och schemaläggning

Anpassningsbar arbetsflödeshanterare

Omedelbara offerter och kontrakt

Automatiserade e-postmeddelanden och försäljning

Arbetscenter för instrumentpanelen

Övervinna begränsningar

Saknar skalbar hierarki för byggföretag att hantera komplexa projekt

Ingen gratisplan är tillgänglig.

Leap Progress prissättning

79 dollar per användare och månad med en engångsavgift på 500 dollar för installation.

Leap Progress betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (5+ recensioner)

Capterra: N/A

3. JobNimbus

via JobNimbus

JobNimbus är en molnbaserad CRM- och projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team inom byggbranschen att effektivisera sin verksamhet. Med JobNimbus kan användare hantera kontakter, skapa uppgifter, följa framsteg i realtid, ta emot aviseringar, samarbeta med teammedlemmar och kunder, skapa fakturor och rapporter och mycket mer.

Programvaran gör det också möjligt för användare att enkelt anpassa sitt arbetsflöde med en dra-och-släpp-funktion, så att de kan justera ordningen i vilken uppgifterna slutförs. JobNimbus erbjuder integrationer med andra populära affärsapplikationer för att göra det enkelt för användare att ansluta sina datakällor och maximera effektiviteten.

JobNimbus bästa funktioner

Snabba smarta kostnadsberäkningar från EagleView eller HOVER-verktyg

Realtidspriser från Beacon Pro+

Kommunikationsverktyg för att spåra försäljningen

Fyll i mallar för kostnadsberäkningar

Arbetsflödespaneler

JobNimbus begränsningar

Integrationer finns tillgängliga i de dyrare paketen.

Begränsad funktionalitet för anpassning av tavlor

Priser för JobNimbus

Kontakta JobNimbus för mer information.

JobNimbus betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 450 recensioner)

4. FCS

via FCS

FCS är en plattform som hjälper kommersiella takentreprenörer att etablera produktiva och långsiktiga relationer med sina kunder genom att tillhandahålla en standardiserad affärsmodell.

Den erbjuder en intuitiv, anpassningsbar lösning som bekvämt registrerar data i realtid från vilken enhet som helst, vilket gör att tekniker kan utföra sitt arbete snabbt och effektivt samtidigt som kundnöjdheten ökar!

FCS bästa funktioner

Hemsida som ger en översiktlig bild av viktiga nyckeltal

Mallar för inspektionsrekommendationer

Verktyg för försäljning, service och produktion

FCS Support Portal-konto

Followup CRM-integration

FCS-begränsningar

Kräver andra integrationer för att få ut maximalt av plattformens potential.

Aktiviteter kan endast läggas till en vald egenskap.

FCS-prissättning

Kontakta FCS för prisuppgifter.

FCS-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (1 recension)

Capterra: N/A

5. Acculynx

via Acculynx

Acculynx är ett verktyg med CRM- och försäljningsfunktioner för takläggning som gör det möjligt att hantera arbetsrelaterade data på ett effektivt sätt. Med möjligheten att skapa exakta takläggningskostnadsberäkningar utifrån information som redan lagrats i Acculynx kan entreprenörer smidigt omvandla dem till kontrakt med några få klick.

Plattformen erbjuder också en central plats där alla jobbkontakter kan organiseras med nödvändig information, inklusive historiken över interaktioner med varje kontakt i jobbarkivet. Acculynx möjliggör enkel hantering av jobb-foton och dokument, som teammedlemmarna kan komma åt och redigera när de är på språng.

Acculynx bästa funktioner

Offert, kontrakt, e-signatur för att underlätta försäljningsprocessen

Leadhantering för att prioritera uppföljningar

Mobilappar för iOS och Android

Textmeddelanden och e-post

Flygmätningar

Acculynx begränsningar

Funktionerna är särskilt utformade för takentreprenörer.

Saknar funktioner för uppgiftshantering

Acculynx prissättning

Kontakta Acculynx för mer information.

Acculynx betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 640 recensioner)

6. Unanet CRM

via Unanet CRM

Unanet CRM är en mjukvarulösning för företag som hjälper organisationer att förbättra sina processer för kundrelationshantering. Den gör det möjligt för användare att effektivisera kunduppföljning och kommunikation, samt automatisera försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Plattformen erbjuder även funktioner som lead scoring, kontaktsegmentering, automatisering av arbetsflöden, dataanalys, rapportering och mycket mer. Med Unanet CRM kan organisationer hantera kundrelationer och samtidigt förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Unanet CRM:s bästa funktioner

Begränsningar för Unanet CRM

Inte en enkel CRM-lösning för små och medelstora företag

Assisterad support och online-support är betalfunktioner.

Priser för Unanet CRM

Kontakta Unanet CRM för mer information.

Betyg och recensioner av Unanet CRM

G2 : 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive-plattformen förser byggföretag med en kraftfull uppsättning verktyg som hjälper dem att hålla ordning och hantera flera projekt. Med Pipedrive kan team enkelt spåra affärer, få uppdateringar om projektets milstolpar och få aviseringar när uppgifter ska utföras.

Plattformen gör det också möjligt för team att samarbeta i realtid och dela viktiga dokument och filer på ett säkert sätt. Pipedrive erbjuder också ett omfattande CRM-system för försäljning med kraftfulla insikter som hjälper byggföretag att avsluta fler affärer!

Pipedrives bästa funktioner

Segmentera leads för att skapa personlig, riktad kommunikation

Kontakthistorik, inklusive samtal, e-postmeddelanden, möten och anteckningar

Dra-och-släpp-gränssnitt för att snabbt uppdatera affärsstatus

Intäktsprognoser baserade på försäljningspipeline

Aktivitetspåminnelser och teamsamarbete

Begränsningar i Pipedrive

Begränsad anpassning av användarbehörighetsinställningar för kommersiella byggföretag

Verktyg för projekt- och dokumenthantering är betalda tillägg.

Pipedrive-priser

Essential : 14,90 USD per användare och månad, faktureras årligen

Avancerad : 24,90 $ per användare och månad, faktureras årligen

Professional : 49,90 $ per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: 99 USD per användare och månad, faktureras årligen

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

8. Jobber

via Jobber

Jobber är en allt-i-ett-plattform för fältservice och bygghantering som hjälper småföretag att effektivisera sin verksamhet. Den erbjuder en rad tjänster, såsom jobbschemaläggning, fakturering, kundrelationshantering, tidrapportering och mycket mer!

Med Jobber kan företag enkelt spåra alla aspekter av sin verksamhet och fatta mer välgrundade beslut. Plattformen erbjuder även verktyg för fälttekniker, såsom automatiserade repetitiva uppgifter och formulär, jobbinformation i realtid, GPS-spårning och loggar över kundaktiviteter.

Jobbers bästa funktioner

Android- och Mac-appar för byggbranschen för att sköta den dagliga driften

Kalenderplanering för att effektivisera kundförfrågningar

Automatisering för uppföljning av förfallna fakturor

Gratis personlig produktcoaching

Mallar för kostnadsberäkningar

Jobbers begränsningar

Projektledningsverktyg finns tillgängliga i de dyrare paketen.

Begränsade CRM-funktioner för byggbranschens behov

Jobber-priser

Lite : 9 dollar per månad för en användare

Core : 40 dollar per månad för en användare

Connect : Från 104 USD per månad för upp till fem användare

Grow: Från 200 dollar per månad för upp till 15 användare

Jobber-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 680 recensioner)

9. Followup CRM

via Followup CRM

Followup CRM är ett system för kundrelationshantering som hjälper företag att hålla reda på kunder, försäljningsmöjligheter och annan data. Det erbjuder funktioner som kontaktspårning, automatiska e-postpåminnelser, kommunikationsspårning, automatisering av uppgifter och mycket mer.

Genom den anpassningsbara instrumentpanelen kan teamen se all relevant information på ett och samma ställe. Med Followup CRM kan byggproffs förstå kundernas beteende och preferenser, vilket ger bättre insikter för att skapa riktade marknadsföringskampanjer eller erbjuda mer personliga kundserviceupplevelser.

Followup CRM:s bästa funktioner

Kalenderhantering för att hantera arbetsbelastningar och hålla teamen synkroniserade

Automatisering för att spåra leads och bud

Dashboards för försäljning och kostnadsberäkning

Meddelanden och påminnelser

Anpassade förslag

Begränsningar i Followup CRM

Att tagga en person i en kommentar kräver några extra steg jämfört med andra CRM-program för byggbranschen.

Brant inlärningskurva för att hitta och tillämpa funktionalitet i dagliga arbetsflöden

Priser för Followup CRM

Kontakta Followup CRM för mer information.

Followup CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

10. Dataforma

via Dataforma

Dataforma är en programvara för fältserviceledning som erbjuder kraftfulla, lättanvända projektledningsverktyg för byggföretag av alla storlekar. Team kan hantera projekt från start till mål med hjälp av en omfattande uppsättning funktioner som projektuppföljning, uppgiftshantering, resursallokering, rapportering i realtid och samarbetsverktyg.

Dataforma gör det möjligt för företag att effektivt planera, genomföra och utvärdera projekt med självförtroende. Det erbjuder också ett brett utbud av automatiseringsfunktioner som hjälper till att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten!

Dataformas bästa funktioner

Schemaläggningsverktyg för att hantera alla uppgifter, projekt och evenemang

Kundportal för en personlig upplevelse

Garantihantering

Dokumentlagring

Leadspårning

Begränsningar för Dataforma

Licens- och servicepriserna kan vara dyra jämfört med andra CRM-system.

Brant inlärningskurva för att lära sig och anpassa sig till plattformens gränssnitt

Priser för Dataforma

Kontakta Dataforma för mer information.

Dataforma-betyg och recensioner

G2 : 3,4/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Samla alla byggsystem i ClickUp

ClickUp hjälper byggföretag att effektivisera sitt arbete med kraftfulla och anpassningsbara CRM-verktyg. Från att hantera scheman till att spåra kundkonversationer och allt däremellan, ClickUp låter alla fokusera mer på sitt arbete och mindre på tidskrävande pappersarbete.

Dessutom gör ClickUps användarvänliga gränssnitt och mobilappar det enkelt att komma åt arbetet när som helst och var som helst. Prova ClickUp gratis och skapa en centraliserad databas för alla dina system!