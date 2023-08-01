De 10 bästa CRM-programvarorna för byggbranschen 2025 (recensioner och priser)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad ska du leta efter i CRM-programvara för byggbranschen?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Byggproffs bör leta efter programvara som hjälper dem att hantera sin försäljningspipeline, affärsprocesser, kunddata och aktiviteter för att bygga starka relationer med sina kunder. " } } ] }
Byggprojekt varierar i storlek, vilket kräver noggrann hantering för att uppfylla kvalitetsstandarder och deadlines inom budget.
Det finns ett stort antal intressenter, från kunder och utvecklare till projektledare och ingenjörer, vilket kan göra samordning och kommunikation utmanande.
Utan effektiv CRM-programvara för byggbranschen för att hantera sina intressenter riskerar deras projekt att drabbas av förseningar, kostnadsöverskridanden och kvalitetsproblem.
Vi vill att alla byggföretag ska uppnå bättre resultat, därför har vi sammanställt en lista över de bästa CRM-programvarorna och projektledningsverktygen för att organisera dagliga punch lists!
Vad ska du leta efter i CRM-programvara för byggbranschen?
Byggproffs bör leta efter programvara som hjälper dem att hantera sin försäljningspipeline, affärsprocesser, kunddata och aktiviteter för att bygga starka relationer med sina kunder.
Alla CRM-program är inte utvecklade för att hantera byggprojekt med ömsesidigt beroende uppgifter. Beroende på dina befintliga verktyg och alla dina byggprocesser är det viktigt att fokusera på införande och användning av programvaran.
Teamen kommer att flytta från kontoret till arbetsplatsen, så att ha papperslösa mobilappar för att uppdatera uppgifter och kommunicera på språng kommer att förbättra den totala produktiviteten.
Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer en plattform för kundrelationshantering:
- Tredjepartsintegrationer samlar data och information från andra appar på en enda plattform.
- Verktyg för uppskattning och budgetering för att granska kostnader för material, arbetskraft och andra projektutgifter
- Verktyg för samarbete i realtid för att arbeta med specialiserade entreprenörer och andra för att brainstorma lösningar och vidta åtgärder snabbare.
- Verktyg för byggplanering för att skapa detaljerade tidsplaner, sätta upp milstolpar och tilldela resurser
- Anpassning för att skapa anpassade fält och arbetsflöden baserat på affärsbehov och preferenser
- Kontakt hantering för att lagra och segmentera kontakter baserat på olika kriterier
- Marknadsföringsverktyg för CRM för att förbättra intagsprocessen för kvalitativa leads
- Tidrapporteringsfunktion för att registrera arbetstid när som helst och var som helst
De 10 bästa CRM-programmen för byggbranschen
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med över 15 vyer, inklusive listor, kalendrar och Gantt-diagram för att hantera alla dina behov inom byggprojektledning! Kommunicera smidigt med ditt team i realtid, oavsett var du befinner dig. Lägg till kommentarer, tagga ditt team och chatta med dem på din dator, mobil eller webbläsare.
Behöver du granska inlämningar, RFI:er eller ritningar? Inga problem! ClickUp har kraftfulla verktyg som enkelt granskar och kommenterar alla dokument eller ritningar på en enda, delad plats. Dessutom kan teamen utarbeta kontrakt och annan dokumentation i realtid, lägga till formatering och lämna kommentarer så att alla är på samma sida i varje fas av projektet.
ClickUps bästa funktioner
- Detaljerade startdatum, förfallodatum och exakta tider för noggrannhet vid schemaläggning av deadlines och milstolpar .
- Tilldelade och trådade kommentarer i alla ClickUp Doc, uppgifter eller Whiteboard för att samordna marknadsföringsplaner
- Ett detaljerat hjälpcenter online , webbseminarier och support som hjälper dig att utnyttja plattformen till fullo.
- Anteckningar, etiketter och taggar för avancerad sortering och filtrering, samt mer kontext i varje tidsregistrering.
- Rapportering och anpassningsbara instrumentpaneler för en omedelbar översikt över ditt arbete på hög nivå.
- Över 1 000 integrationer för att samla all relevant data och information på en enda plattform.
- Formler för att noggrant beräkna fakturerbar tid för alla fakturor
- ClickUp AI använder artificiell intelligens för att hantera bygguppgifter.
- Anpassade uppgiftsstatusar för omedelbara uppdateringar av framsteg på ett ögonblick
- Avancerade tidsberäkningar för att prognostisera din arbetsvecka
- Skapa och håll koll på dina projektmål i ClickUp
Begränsningar för ClickUp
- Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per användare och månad
- Företag: 12 USD per användare och månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Leap
Leap, tidigare Job Progress, är ett verktyg för entreprenörer med ett helt anpassningsbart arbetsflödesverktyg som passar ditt teams specifika behov och preferenser. Customer Relationship Manager hjälper dig att hålla koll på alla dina kundinteraktioner, medan onlineförsäljnings- och marknadsföringsfunktionerna hjälper dig att marknadsföra ditt företag och attrahera nya kunder.
Verktyget har säker moln- och lagringsåtkomst för att effektivisera dokument på ett och samma ställe. Och med en medarbetar- och underleverantörschef kan du hålla koll på ditt teams framsteg och produktivitet!
Leaps bästa funktioner
- Verktyg för uppskattning, offert och schemaläggning
- Anpassningsbar arbetsflödeshanterare
- Omedelbara offerter och kontrakt
- Automatiserade e-postmeddelanden och försäljning
- Arbetscenter för instrumentpanelen
Övervinna begränsningar
- Saknar skalbar hierarki för byggföretag att hantera komplexa projekt
- Ingen gratisplan är tillgänglig.
Leap Progress prissättning
- 79 dollar per användare och månad med en engångsavgift på 500 dollar för installation.
Leap Progress betyg och recensioner
- G2: 3,8/5 (5+ recensioner)
- Capterra: N/A
3. JobNimbus
JobNimbus är en molnbaserad CRM- och projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team inom byggbranschen att effektivisera sin verksamhet. Med JobNimbus kan användare hantera kontakter, skapa uppgifter, följa framsteg i realtid, ta emot aviseringar, samarbeta med teammedlemmar och kunder, skapa fakturor och rapporter och mycket mer.
Programvaran gör det också möjligt för användare att enkelt anpassa sitt arbetsflöde med en dra-och-släpp-funktion, så att de kan justera ordningen i vilken uppgifterna slutförs. JobNimbus erbjuder integrationer med andra populära affärsapplikationer för att göra det enkelt för användare att ansluta sina datakällor och maximera effektiviteten.
JobNimbus bästa funktioner
- Snabba smarta kostnadsberäkningar från EagleView eller HOVER-verktyg
- Realtidspriser från Beacon Pro+
- Kommunikationsverktyg för att spåra försäljningen
- Fyll i mallar för kostnadsberäkningar
- Arbetsflödespaneler
JobNimbus begränsningar
- Integrationer finns tillgängliga i de dyrare paketen.
- Begränsad funktionalitet för anpassning av tavlor
Priser för JobNimbus
- Kontakta JobNimbus för mer information.
JobNimbus betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 450 recensioner)
4. FCS
FCS är en plattform som hjälper kommersiella takentreprenörer att etablera produktiva och långsiktiga relationer med sina kunder genom att tillhandahålla en standardiserad affärsmodell.
Den erbjuder en intuitiv, anpassningsbar lösning som bekvämt registrerar data i realtid från vilken enhet som helst, vilket gör att tekniker kan utföra sitt arbete snabbt och effektivt samtidigt som kundnöjdheten ökar!
FCS bästa funktioner
- Hemsida som ger en översiktlig bild av viktiga nyckeltal
- Mallar för inspektionsrekommendationer
- Verktyg för försäljning, service och produktion
- FCS Support Portal-konto
- Followup CRM-integration
FCS-begränsningar
- Kräver andra integrationer för att få ut maximalt av plattformens potential.
- Aktiviteter kan endast läggas till en vald egenskap.
FCS-prissättning
- Kontakta FCS för prisuppgifter.
FCS-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (1 recension)
- Capterra: N/A
5. Acculynx
Acculynx är ett verktyg med CRM- och försäljningsfunktioner för takläggning som gör det möjligt att hantera arbetsrelaterade data på ett effektivt sätt. Med möjligheten att skapa exakta takläggningskostnadsberäkningar utifrån information som redan lagrats i Acculynx kan entreprenörer smidigt omvandla dem till kontrakt med några få klick.
Plattformen erbjuder också en central plats där alla jobbkontakter kan organiseras med nödvändig information, inklusive historiken över interaktioner med varje kontakt i jobbarkivet. Acculynx möjliggör enkel hantering av jobb-foton och dokument, som teammedlemmarna kan komma åt och redigera när de är på språng.
Acculynx bästa funktioner
- Offert, kontrakt, e-signatur för att underlätta försäljningsprocessen
- Leadhantering för att prioritera uppföljningar
- Mobilappar för iOS och Android
- Textmeddelanden och e-post
- Flygmätningar
Acculynx begränsningar
- Funktionerna är särskilt utformade för takentreprenörer.
- Saknar funktioner för uppgiftshantering
Acculynx prissättning
- Kontakta Acculynx för mer information.
Acculynx betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 640 recensioner)
6. Unanet CRM
Unanet CRM är en mjukvarulösning för företag som hjälper organisationer att förbättra sina processer för kundrelationshantering. Den gör det möjligt för användare att effektivisera kunduppföljning och kommunikation, samt automatisera försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.
Plattformen erbjuder även funktioner som lead scoring, kontaktsegmentering, automatisering av arbetsflöden, dataanalys, rapportering och mycket mer. Med Unanet CRM kan organisationer hantera kundrelationer och samtidigt förbättra den övergripande kundupplevelsen.
Unanet CRM:s bästa funktioner
- Intäktsläge för att hantera en försäljningspipeline
- Kontoplan och redovisningsfunktioner
- Mallar för tidrapporter och utgiftsrapporter
- Verktyg för dokumenthantering
- Resurshantering
Begränsningar för Unanet CRM
- Inte en enkel CRM-lösning för små och medelstora företag
- Assisterad support och online-support är betalfunktioner.
Priser för Unanet CRM
- Kontakta Unanet CRM för mer information.
Betyg och recensioner av Unanet CRM
- G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)
7. Pipedrive
Pipedrive-plattformen förser byggföretag med en kraftfull uppsättning verktyg som hjälper dem att hålla ordning och hantera flera projekt. Med Pipedrive kan team enkelt spåra affärer, få uppdateringar om projektets milstolpar och få aviseringar när uppgifter ska utföras.
Plattformen gör det också möjligt för team att samarbeta i realtid och dela viktiga dokument och filer på ett säkert sätt. Pipedrive erbjuder också ett omfattande CRM-system för försäljning med kraftfulla insikter som hjälper byggföretag att avsluta fler affärer!
Pipedrives bästa funktioner
- Segmentera leads för att skapa personlig, riktad kommunikation
- Kontakthistorik, inklusive samtal, e-postmeddelanden, möten och anteckningar
- Dra-och-släpp-gränssnitt för att snabbt uppdatera affärsstatus
- Intäktsprognoser baserade på försäljningspipeline
- Aktivitetspåminnelser och teamsamarbete
Begränsningar i Pipedrive
- Begränsad anpassning av användarbehörighetsinställningar för kommersiella byggföretag
- Verktyg för projekt- och dokumenthantering är betalda tillägg.
Pipedrive-priser
- Essential: 14,90 USD per användare och månad, faktureras årligen
- Avancerad: 24,90 $ per användare och månad, faktureras årligen
- Professional: 49,90 $ per användare och månad, faktureras årligen
- Enterprise: 99 USD per användare och månad, faktureras årligen
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)
8. Jobber
Jobber är en allt-i-ett-plattform för fältservice och bygghantering som hjälper småföretag att effektivisera sin verksamhet. Den erbjuder en rad tjänster, såsom jobbschemaläggning, fakturering, kundrelationshantering, tidrapportering och mycket mer!
Med Jobber kan företag enkelt spåra alla aspekter av sin verksamhet och fatta mer välgrundade beslut. Plattformen erbjuder även verktyg för fälttekniker, såsom automatiserade repetitiva uppgifter och formulär, jobbinformation i realtid, GPS-spårning och loggar över kundaktiviteter.
Jobbers bästa funktioner
- Android- och Mac-appar för byggbranschen för att sköta den dagliga driften
- Kalenderplanering för att effektivisera kundförfrågningar
- Automatisering för uppföljning av förfallna fakturor
- Gratis personlig produktcoaching
- Mallar för kostnadsberäkningar
Jobbers begränsningar
- Projektledningsverktyg finns tillgängliga i de dyrare paketen.
- Begränsade CRM-funktioner för byggbranschens behov
Jobber-priser
- Lite: 9 dollar per månad för en användare
- Core: 40 dollar per månad för en användare
- Connect: Från 104 USD per månad för upp till fem användare
- Grow: Från 200 dollar per månad för upp till 15 användare
Jobber-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 130 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 680 recensioner)
9. Followup CRM
Followup CRM är ett system för kundrelationshantering som hjälper företag att hålla reda på kunder, försäljningsmöjligheter och annan data. Det erbjuder funktioner som kontaktspårning, automatiska e-postpåminnelser, kommunikationsspårning, automatisering av uppgifter och mycket mer.
Genom den anpassningsbara instrumentpanelen kan teamen se all relevant information på ett och samma ställe. Med Followup CRM kan byggproffs förstå kundernas beteende och preferenser, vilket ger bättre insikter för att skapa riktade marknadsföringskampanjer eller erbjuda mer personliga kundserviceupplevelser.
Followup CRM:s bästa funktioner
- Kalenderhantering för att hantera arbetsbelastningar och hålla teamen synkroniserade
- Automatisering för att spåra leads och bud
- Dashboards för försäljning och kostnadsberäkning
- Meddelanden och påminnelser
- Anpassade förslag
Begränsningar i Followup CRM
- Att tagga en person i en kommentar kräver några extra steg jämfört med andra CRM-program för byggbranschen.
- Brant inlärningskurva för att hitta och tillämpa funktionalitet i dagliga arbetsflöden
Priser för Followup CRM
- Kontakta Followup CRM för mer information.
Followup CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)
10. Dataforma
Dataforma är en programvara för fältserviceledning som erbjuder kraftfulla, lättanvända projektledningsverktyg för byggföretag av alla storlekar. Team kan hantera projekt från start till mål med hjälp av en omfattande uppsättning funktioner som projektuppföljning, uppgiftshantering, resursallokering, rapportering i realtid och samarbetsverktyg.
Dataforma gör det möjligt för företag att effektivt planera, genomföra och utvärdera projekt med självförtroende. Det erbjuder också ett brett utbud av automatiseringsfunktioner som hjälper till att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten!
Dataformas bästa funktioner
- Schemaläggningsverktyg för att hantera alla uppgifter, projekt och evenemang
- Kundportal för en personlig upplevelse
- Garantihantering
- Dokumentlagring
- Leadspårning
Begränsningar för Dataforma
- Licens- och servicepriserna kan vara dyra jämfört med andra CRM-system.
- Brant inlärningskurva för att lära sig och anpassa sig till plattformens gränssnitt
Priser för Dataforma
- Kontakta Dataforma för mer information.
Dataforma-betyg och recensioner
- G2: 3,4/5 (5+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)
Samla alla byggsystem i ClickUp
ClickUp hjälper byggföretag att effektivisera sitt arbete med kraftfulla och anpassningsbara CRM-verktyg. Från att hantera scheman till att spåra kundkonversationer och allt däremellan, ClickUp låter alla fokusera mer på sitt arbete och mindre på tidskrävande pappersarbete.
Dessutom gör ClickUps användarvänliga gränssnitt och mobilappar det enkelt att komma åt arbetet när som helst och var som helst. Prova ClickUp gratis och skapa en centraliserad databas för alla dina system!