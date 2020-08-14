Vad är Agile-värden? (Ultimat guide)

Vill du lära dig mer om agila värderingar?

Agile-metoden är ett av de mest effektiva sätten att utveckla produkter.

Men Agile handlar inte bara om att organisera sprints och uppdatera Agile-tavlor.

För att implementera Agile-metodiken måste ditt team också följa några grundläggande Agile-värden.

Dessa värden håller ihop ditt team, precis som vår favoritstudiegrupp från serien Community!

I den här artikeln använder vi exempel från Community för att introducera dig till de fyra kärnvärdena i Agile-metoden. Vi lyfter också fram den bästa programvaran för Agile-projektledning som hjälper dig att snabbt anpassa dig till Agile-metoden.

Ta med din studiegrupp, för alla är välkomna i denna community!

Vad är Agile-värden?

Agila värderingar är de fyra vägledande egenskaperna som beskrivs i Agile Manifesto, det vägledande dokumentet för agila projekt.

De är:

Agila värderingar är dock inte bara regler som du måste följa för att slutföra ditt projekt.

Agile-rörelsen är trots allt inte som Señor Changs spanskaklass i Community, där man blir utkastad ur klassen för att man ger fel svar!

Istället kommer dessa värden att utveckla ett agilt tankesätt som hjälper en mjukvaruutvecklare att uppnå bättre resultat snabbare. Så även om de inte är bindande, är dessa värden starka påminnelser om vad den agila metodiken står för.

Och vad är det, undrar du?

Låt oss ta reda på det...

Vad är agil projektledning?

Den agila metoden är en modern metod för mjukvaruutveckling och projektledning som betonar anpassningsförmåga och effektivitet.

Agile-metoden är populär för att den ökar effektiviteten och samarbetet i mjukvaruteam och hjälper dem att snabbt leverera kundorienterade produkter.

Kort sagt är det något som Senor Chang behöver tänka på i sitt arbete!

Men vad innebär Agile-utvecklingsprocessen?

Låt oss ta reda på det...

Hur fungerar Agile?

Agile-metoden hjälper team att samordna bättre och leverera resultat snabbare än om de använde en traditionell projektledningsmetodik som Waterfall.

Här är ett exempel som hjälper dig att förstå skillnaden mellan Agile och Waterfall:

Låt oss säga att du är en del av ett team av mjukvaruutvecklare med ett agilt tankesätt.

Ditt team håller på att utveckla en app för studiegrupperna i Greendale. Slutprodukten ska hjälpa gruppen att hantera sina studieträffar.

Istället för att leverera den färdiga appen i en enda release (som i traditionella metoder) delar du upp den i flera mindre releaser, var och en med en kort utvecklingscykel (kallad sprint) på två till fyra veckor.

Efter varje sprint skickar ditt team in en version av appen till studiegruppen för feedback.

Se upp för skarp feedback från före detta idrottaren Troy:

När ditt utvecklaream arbetar tillsammans med kunden kommer du snart att ha en fantastisk produkt som uppfyller alla deras behov!

Men för att detta ska bli verklighet måste du följa de fyra Agile-värdena och tolv principerna som beskrivs i Agile Manifesto.

De fyra grundläggande Agile-värdena

Agile-manifestet är ett minimalistiskt dokument som endast förmedlar essensen av Agile-ramverket. Men dess verkliga innebörd (och tillämpning i vardagen) kan vara lite svår att förstå för personer som Chang.

Det är just därför vi går igenom varje värde i detalj!

Så här tillämpas Agile-manifestets värderingar på din Agile-organisation:

Från att fylla i formulär för projektgodkännanden till att ansöka om tillstånd att använda konferensrummet – varje företag har sitt sätt att få saker gjorda.

Visst, dessa kan vara effektiva ledarskapstaktiker på sitt eget sätt.

Men ibland hindrar sådana processer agilitet i teamet.

Och när det händer är det bara direkta samtal som kan lösa problemet.

Särskilt om det är före detta advokaten Jeff som talar.

Skaparna av Agile-ramverket insåg kraften hos människor och interaktioner när det gäller att påskynda saker och ting. Som ett resultat av detta kommer alla Agile-processer att innehålla ett visst mänskligt element.

Ta till exempel uppgiften att förstå kundens behov.

Visst kan du be dem fylla i ett standardformulär. Men det formuläret räcker inte för att fånga upp alla deras krav korrekt.

Varför inte istället interagera direkt med dem?

Du kommer att kunna förstå tydligt vad de behöver i slutprodukten och enkelt klargöra eventuella frågor eller problem!

För att fullt ut kunna utnyttja teamets potential måste en Agile-organisation dessutom sätta teamets förmågor i första rummet. Det är ju trots allt de som ansvarar för utvecklingsprocessen!

Det är därför Agile-utövare avråds från att förlita sig för mycket på processer och verktyg. Lita istället på individer och interaktioner!

Agilt värde nr 2: Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Med Deans förkärlek för pappersarbete skulle han passa perfekt i en traditionell projektledningsmiljö.

I en sådan situation kan dock massor av pappersarbete leda till något konkret eller inte.

Dessutom tar det upp viktig tid som istället kunde ha investerats i att utveckla värdefull programvara.

Det är därför Agile-metoden rekommenderar något bättre som ersättning för onödigt pappersarbete: själva produkten!

Agile-utövare presenterar en version av den fungerande programvaran för sina kunder nästan varannan vecka. Detta hjälper dig att få feedback, samtidigt som du kan hålla dina deadlines.

Detta betyder dock inte att Agile-processen inte lägger vikt vid dokumentation. Men när deadline närmar sig med stormsteg är fungerande programvara alltid viktigare än detaljerad dokumentation.

Du kan ju alltid dokumentera saker senare, eller hur?

Agile-värde nr 3: Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar

Om en Agile-organisation och dess kunder helt enkelt i förväg skulle beskriva allt som ska göras, skulle det inte finnas mycket utrymme för improvisation för mjukvaruutvecklaren.

Detta strider mot själva grunden för Agile-utveckling.

Utan ett nära samarbete med kunden kan en utvecklare tappa sin vision ur sikte.

Och när slutprodukten är klar kanske kunderna inte reagerar så positivt som förväntat.

De kommer att vara som Troy här:

Istället för att förhandla om sådana kontrakt rekommenderas Agile-utövare att samarbeta med kunderna på alla nivåer i utvecklingsprocessen.

Om du till exempel följer Scrum bör Scrum-mästaren regelbundet inkludera kunden i sprintgranskningsmöten, användartestningar och fokusgruppsdiskussioner.

Visst, detta påskyndar mjukvaruutvecklingsprocessen tack vare de många kundsynpunkter som mjukvaruutvecklingsteamet får.

Men ännu viktigare är att Agile-metoden ger teamen tid och utrymme att bättre anpassa sig efter kundernas behov och utveckla värdefull programvara för dem.

Agilt värde nr 4: Omfamna förändring istället för att följa en plan

De flesta människor tror att förändring är dyrt, besvärligt och måste undvikas till varje pris.

Men som Senor Chang uttrycker det:

Det stämmer! Förändring, precis som Chang, är oundviklig.

Och Agile lär oss att omfamna det (och honom!).

Livet är oförutsägbart och galna saker kan störa ditt projekt.

Som om din skola skulle tas över av en ond diktatorliknande säkerhetsvakt.

På samma sätt kan dina initiala antaganden om projektet eller kundernas behov ändras när som helst.

Detta skulle vara omöjligt att hantera under traditionella projektledningsbegränsningar.

Du började till exempel med att anta att du skulle skapa en app för en studiegrupp med sex medlemmar. Men med Changs övertagande kanske det inte finns några studiegrupper kvar på Greendale Community College!

Med Agile-metoden har du dock granskningsmöten och andra möjligheter att anpassa dig till sådana förändringar utan att äventyra ditt projekt.

Men med Chang i närheten kanske du vill ompröva dina affärsprioriteringar helt och hållet!

De 12 Agile-principerna

Skaparna av den agila utvecklingsmetoden nöjde sig inte bara med att utveckla värderingar.

De gav oss också 12 principer för agil projektledning som klargör vilka prioriteringar ett agilt team bör ha.

Förhoppningsvis kan detta hjälpa dig att undvika förvirring som denna i din Agile-organisation:

Här är en snabb översikt över varje princip i Agile-manifestet som hjälper dig att finslipa ditt Agile-tänkande.

(Vi har delat in varje princip i fyra olika grupper för att du lättare ska kunna förstå deras innebörd. )

Grupp A. Agila projektledningsprinciper om kundnöjdhet

Prioritera kundnöjdhet framför allt annat. Håll dina löften till kunderna genom att leverera högkvalitativ programvara inom utsatt tid. Säg ja till förändrade krav, även i sista minuten. Agila processer utnyttjar förändringar och hjälper dig att skapa värdefull programvara för dina kunder. Leverera ofta, helst varannan vecka eller månad. Detta hjälper dig att få regelbunden feedback från kunderna så att du kan anpassa produkten eller programvaran därefter.

Grupp B. Agila projektledningsprinciper om kvalitet

För att avgöra hur framgångsrika dina utvecklingsprocesser är bör du fokusera på hur väl din fungerande programvara tillfredsställer kunderna. Den agila processen baseras på en testdriven utvecklingsprocess. För att implementera detta måste du se till att ditt team har de resurser som behövs för att hålla en jämn takt. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk excellens och god design förbättrar agiliteten och hjälper dig att tillgodose kundernas behov på ett perfekt sätt.

Grupp C. Agila projektledningsprinciper om samarbete

Projektets intressenter och dina utvecklare måste samarbeta regelbundet. Detta hjälper ditt team att aktivt samarbeta för kontinuerlig förbättring. Bygg projekt kring motiverade teammedlemmar och ge dem det stöd de behöver. Lita alltid på att de gör rätt i sitt arbete. Uppmuntra medlemmarna att ha fler personliga samtal, eftersom det är det mest tillförlitliga och effektiva sättet att förmedla information. Stöd ditt team att organisera sig själv och arbeta utan övervakning. Det bästa arbetet kommer från sådana team.

Grupp D. Agila projektledningsprinciper om teamledning

Håll dina processer enkla och bli av med onödigt arbete. Detta är själva kärnan i ett Agile-projekt. Utvärdera kontinuerligt ditt teams prestationer för att finjustera dem till ett bättre och effektivare team

Varje Agile-princip (när den följs, förstås) kommer säkert att hjälpa dig att utveckla en produkt som perfekt uppfyller dina kunders behov.

I vilket fall som helst kommer en Agile-princip att vara mycket effektivare än experimentet för att bevisa den ökända ”Duncan-principen”!

