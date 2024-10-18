De 7 lean-principerna som hjälper din mjukvaruutveckling

Vill du lära dig mer om de sju lean-principerna? Och hur man använder dem i praktiken?

Du har kommit till rätt ställe.

I den här artikeln förklarar vi varje princip på ett enkelt sätt och visar hur du kan tillämpa dem i din mjukvaruutvecklingsprocess.

Låt oss börja.

En kort bakgrund om Lean och Lean Manufacturing

Lean Manufacturing startades av Toyota på 1970-talet. Hela fokuset för lean manufacturing var att minska slöseriet. Istället för att använda arbetarna som kuggar i tillverkningskedjan var Toyotas Lean Production System extremt fokuserat på att eliminera alla typer av slöseri i biltillverkningsprocessen.

När de hade studerat och utvärderat sina processer fann de dessa tre typer av slöseri:

Muda: Detta är allt extra som är onödigt och inte tillför något värde. Vissa saker tillför inget värde men är nödvändiga att ha, till exempel produkttestning. Andra procedurer kan vara coola men tillför inget slutligt värde för kunderna.

Mura: Lean-metoder och -tekniker ska jämna ut arbetet mellan alla parter så att ingen behöver vänta eller överbelastas. Lagret av delar, resurser och produkter ska bestå av rätt mängd som skapats av rätt antal anställda vid rätt tidpunkt.

Muri: Detta avser en överbelastad anställd. Alla i ett team bör hantera en liknande arbetsbelastning och även ha tid att återhämta sig. Arbetsflödena bör hanteras med hänsyn till detta.

Att säga att detta utvecklingsmetodologikoncept fungerade och förbättrade deras resultat är en underdrift. Deras verksamhet blomstrade och alla Toyotas konkurrenter antog en liknande lean-metodologi.

Dessa principer och metoder utvecklades sedan för mjukvaruutvecklingsvärlden. Tom och Mary Poppendieck skrev en omfattande guide om hur man anpassar dessa metoder och principer för lean till mjukvaruutvecklingsmetodiken.

De förstod att det yttersta målet med lean var att obevekligt sträva efter värde framför allt annat. Detta resulterade i värde för ditt företag och värde för dina kunder. De trodde att denna strategi inom mjukvaruutveckling maximerade värdet för båda parter.

De sju principerna för Lean

Även om dessa sju lean-koncept vanligtvis förknippas med agil utveckling och Scrum, är de också relevanta för lean-projektledning.

Lär dig skillnaden mellan Agile och Lean.

Faktum är att dessa lean-koncept är värdefulla oavsett vilken projektmetodik du använder. Oavsett om det är Waterfall, PRINCE2 eller GTD – alla organisationer kan dra nytta av dessa sju vägledande lean-koncept.

Låt oss titta närmare på var och en av dem:

1. Eliminera slöseri

Lean-produktion betonar vikten av att kasta bort allt som inte tillför något värde till den färdiga produkten. Att eliminera dessa slösaktiga aktiviteter och processer bör stå högst upp på din att göra-lista inom lean management.

Det ursprungliga Toyota Lean Production-systemet identifierade följande typer av vanliga slöseri:

Överproduktion: Tillverkning i överflöd eller innan det behövs. Onödig transport: Onödig transport från plats till plats som riskerar att orsaka skador utan anledning. Lager: Lagring av lager medför kostnader, överskottslager tar upp utrymme och fördröjer innovation. Rörelse: Iterativa, improduktiva rörelser hos arbetarna på verkstadsgolvet. Defekter: Kvalitetsproblem som leder till slöseri med tid och tekniska skulder när tillverkningsprocessen måste göras om. Överbearbetning: Att använda onödig kontinuerlig integration och iterationer för att utföra arbete som endast kräver enkla verktyg. Väntan: Den tidsperiod då lagret måste ligga oanvänt mellan olika värdeskapande steg, såsom återkopplingsloopar.

Tillämpa dem på lean mjukvaruutveckling

För produktions-, mjukvaru- och marknadsföringsteam kan det ofta verka för enkelt att eliminera slöseri. Det kan innebära färre återkopplingsloopar och färre mindre uppgifter för att genomföra ett projekt. Att förbättra din arbetsflödeshantering på detta sätt kan spara ditt företag miljoner varje år.

Ett bra sätt att göra detta är att förhandsgodkänna dina arbetsflöden. I sin bok 10x Marketing Formula skriver Garrett Moon att förhandsgodkända arbetsflöden är nyckeln till att påskynda dina metoder för mjukvaruutveckling och livscykeln med 10 gånger.

*”När godkännande är en del av processen blir det ett hinder för att leverera arbetet snabbt. När du väl har skickat upp saker i hierarkin tar godkännandet evigheter. Och du kommer att begravas i små, 10-procentiga justeringar eftersom alla som är involverade i processen vill se till att deras avtryck syns”, säger Moon.

Om dessa återkopplingsloopar mestadels tillför slöseri snarare än förbättringar till din mjukvaruutvecklingscykel, bör du överväga att eliminera dem. Detsamma gäller för alla produktfunktioner som du vill lägga till. Om dina kunder inte verkligen kommer att dra nytta av denna produkt – sluta försöka utveckla den vidare.

Hur ClickUp hjälper till att eliminera slöseri: kritisk väg och resurshantering

ClickUp är världens bästa kostnadsfria programvara för projektledning. Den används av stora företag och start-up-team över hela världen och har allt du behöver för att hantera dina projekt effektivt. Här är några av dess kraftfulla funktioner som hjälper dig att tillämpa lean-principerna:

Så här kan ClickUp hjälpa dig att eliminera slöseri:

Ett projekts kritiska väg är en funktion som hjälper dig att identifiera de viktigaste uppgifterna för att slutföra ett projekt. Det gör att du kan fokusera enbart på dessa viktiga uppgifter och hoppa över de oviktiga.

Det är därför de är en viktig del av alla strategier för att eliminera slöseri. Denna visuella ledningsfunktion hjälper dig att skala ner ditt projekt till dess viktigaste delar – och ta bort alla överflödiga, irrelevanta uppgifter längs vägen.

ClickUp har inbyggda Gantt-diagram som automatiskt kan beräkna ditt projekts kritiska väg. Med ClickUps Gantt-diagram får du tillgång till förstklassiga visuella hanteringsfunktioner. Detta hjälper dig att hålla koll på din tillverkningsplan och snabbt göra ändringar för att eliminera onödiga aktiviteter.

ClickUp har också inbyggda mindmaps som hjälper ditt team att effektivt komma på idéer. Med dessa mindmaps kan du noggrant planera ett projekts omfattning och eliminera onödiga aktiviteter längs vägen.

Effektiv resurshantering är kärnan i alla lean-processer. Du måste se till att dina resurser utnyttjas på bästa sätt hela tiden. Med ClickUps Box View kan du göra det direkt från din instrumentpanel .

Projektledare kan använda Box View för att se vad varje teammedlem har:

Slutförd

Arbetar för närvarande med

Kommer att arbeta med

Det är ett enkelt sätt att göra en översikt över ditt teams arbetsbelastning och se till att du utnyttjar deras talanger på ett effektivt sätt.

2. Bygg in kvalitet

Lean-metoden strävar efter att utveckla kvalitet på ett kontrollerat och disciplinerat sätt.

Varför?

När du försöker förbättra kvaliteten på en produkt utan någon struktur kan det leda till enorma mängder avfall. Till exempel är överdrivna tester och överdrivna loggar vanliga biprodukter av en rigorös mjukvaruutvecklingscykel som inte tillför något värde till slutprodukten.

Tillämpa dem på lean mjukvaruutveckling

Det är inte svårt att tillämpa denna utvecklingsmetodik på din mjukvaruutvecklingscykel. Några vanliga alternativ till lean mjukvaruutveckling för att bygga kvalitet är:

Parprogrammering: Innebär att två utvecklare kombinerar sina kunskaper och arbetar tillsammans med projektkraven Testdriven utveckling: Detta innebär att man fastställer riktlinjer och mått för utvecklare innan arbetet påbörjas. Till exempel att fastställa kriterier för kod innan man faktiskt skriver den för sin programvara. Automatiserad testning: Automatiserad testning kan spela en stor roll när det gäller att eliminera komplexa, manuella processer som människor kan ha svårt att utföra. Automatiserad testning och automatiserade processer kan också enkelt påskynda tråkiga administrativa uppgifter.

Hur ClickUp hjälper till att utveckla kvalitet: Administrativ automatisering

Ett övergripande tema för ”Build Quality In” är att automatisera processer från början. När dina processer eller arbetsflöden har testats och verifierats, försök att automatisera dem omedelbart.

I ClickUp kan du automatisera dina uppgifter snabbare genom att använda mallar, checklistor och tidsuppskattningar för att göra dina processer ännu snabbare.

3. Skapa kunskap

Lean-metoden lägger stor vikt vid att skapa dokumentation för varje steg i processen. Denna kunskap kommer att vara otroligt användbar när du utbildar framtida team i att utföra dessa uppgifter på ett effektivt sätt. Det är också ett bra sätt för ett team att reflektera över vad de gör och förbättra eventuella underpresterande aktiviteter.

Tillämpa dem på mjukvaruutvecklingsprocessen

Att skapa kunskap kan innebära att lagra information i ett wiki-verktyg eller kodförvar som GitHub eller GitLab. Med dessa på plats kan ditt team snabbt lagra sina resultat och göra dem tillgängliga för andra utvecklare som kanske arbetar med liknande projekt.

Hur ClickUp hjälper till att skapa kunskap: Dokument

ClickUp Docs är ett kraftfullt wiki-verktyg för ditt företags dokument. Du kan lagra viktiga projektdokument tillsammans med deras projektutrymmen för att säkerställa att de är lättillgängliga. Du kan även kapsla sidor inom dessa dokument för att göra det enklare att kategorisera din information.

Här är några andra användbara funktioner i ClickUp Docs:

Använd formateringsalternativen för rik text för att skapa detaljerade dokument.

Redigera åtkomsträttigheterna för varje dokument för ökad säkerhet.

Du kan dela dokument offentligt. Detta kan användas för att skapa en lättillgänglig online-roadmap för dina kunder så att du kan få kontinuerlig feedback.

Du kan också låta Google indexera dina dokument så att de visas i sökresultaten.

4. Skjut upp åtaganden

Att skjuta upp åtaganden innebär att du håller dina projektplaner och krav tillräckligt flexibla för att kunna anpassa dig till oförutsedda förändringar. Lämna alla oåterkalleliga beslut till allra sist – när allt annat redan är spikat. På så sätt kan du gå igenom flera olika scenarier innan du väljer det som passar ditt företag bäst.

Tillämpa dem på mjukvaruutvecklingsprocessen

Att använda en agilinspirerad sprintmetod för produktutveckling är ett bra sätt att hantera detta. De är utmärkta för detta eftersom de gör det möjligt för teamen att:

Ta bort endast en viss del av funktionen. Analysera dess betydelse. Ta ett beslut om huruvida det ska utvecklas för den sprinten eller inte.

Hur ClickUp hjälper till: Ställa in sprintar

För att ställa in sprints i ClickUp, skapa enskilda listor under projekt. Varje lista ska representera en enskild sprint med en ytterligare lista med titeln ”Backlog”. Här kan nya funktioner och krav listas. Listorna har också start- och slutdatum för att fånga upp alla ditt teams uppgifter inom den listan. Gå hit för mer information om hur du använder sprints i ClickUp.

5. Leverera snabbt

Att leverera snabbt och effektivt är det viktigaste inom alla lean-aktiviteter. Men för att detta snabba mjukvaruutvecklingsarbete ska vara riktigt effektivt måste det vara hållbart på lång sikt.

De flesta mjukvaruföretag faller offer för något av dessa tidskrävande och effektivitetsminskande scenarier inom produktutveckling:

Att slösa för mycket tid på att fundera över framtida planer och mjukvaruutvecklingsmetoder som kanske inte ens är nödvändiga. Programvaruutvecklare som inte reagerar omedelbart på feedback, hinder och problem i projektet. Att försöka överoptimera och överutveckla en plan eller lösning.

Tillämpa dem på mjukvaruutvecklingsprocessen

För att din produktutveckling ska flyta smidigt måste dina mjukvaruutvecklare följa dessa tre steg inom extrem programmering:

Steg 1: Skapa en enkel, rak lösning.

Steg 2: Erbjud det till dina kunder.

Steg 3: Använd kundinsikter för att gradvis genomföra förändringar och förbättringar.

Om dina mjukvaruutvecklare följer alla dessa steg kommer de utan problem att kunna prioritera rätt aktiviteter och få saker gjorda snabbt.

Hur ClickUp hjälper till att leverera snabbt: Prioriteringar

Ditt teams aktiviteter kan hålla sig på rätt spår med ClickUps prioriteringar. Du kan enkelt lägga till prioriteringar för varje uppgift så att ditt team vet vilka som är viktiga. Alla ClickUp-prioriteringar har en standardfärgkod:

Rött : Brådskande

Gul : Hög prioritet

Blå : Normal prioritet

Grått: Låg prioritet

Eftersom denna färgkod är standard i alla dina projektutrymmen kommer ditt team alltid att kunna identifiera de viktigaste uppgifterna på ett enkelt sätt. De kan till och med filtrera sina uppgifter efter prioritet för att försöka utföra de viktigaste uppgifterna först.

6. Respektera människor

Tyvärr ignoreras denna princip ofta för att tillgodose den mentalitet som ”leverera snabbt”-kravet kan skapa, där man vill vinna till varje pris.

Lean-utveckling betonar vikten av att behandla varje teammedlem med respekt och omtanke. Denna princip måste utvidgas till alla aspekter av dina organisatoriska interaktioner –

Anställning

Onboarding

Konfliktlösning

Projektplanering

Processförbättring

Var och en av dessa lean-utvecklingsprocesser måste styras av en respektfull, proaktiv dialog som uppmuntrar stöd och sund konkurrens.

Tillämpa dem på mjukvaruutvecklingsmetodiken

Poppendiecks anser att en lean utvecklingsprocess för IT-styrning är den mest lämpliga och effektiva lean management-stilen. Du måste motivera och stödja dina utvecklingsteam – inte försöka kontrollera dem.

Lean management uppmuntrar dem att uttrycka sina farhågor och lösa problem i en öppen och stödjande arbetsmiljö som du har skapat.

Det mest effektiva sättet att säkerställa respekt mellan mjukvaruutvecklare är att ha effektiva kommunikationskanaler. De minskar konflikter och ger dina teammedlemmar en möjlighet att bekvämt uttrycka sig inför varandra.

Varje ClickUp-projekt har kraftfulla kommentarsektioner som hjälper ditt team att reda ut meningsskiljaktigheter och samarbeta effektivt. De kan dela textkommentarer, bilder, filer och videor för att enkelt få fram sin poäng. Det är den perfekta plattformen för ditt team att börja respektera varandra samtidigt som de uttrycker sig.

För att främja snabb och effektiv kommunikation mellan dina mjukvaruutvecklare har ClickUp även en funktion för tilldelade kommentarer:

När du behöver tilldela en uppgift till en teammedlem, taggar du dem helt enkelt i en kommentar och tilldelar dem uppgiften. De får omedelbart ett meddelande om detta så att det inte glöms bort. Nu när det finns i deras uppgiftslista kan de börja arbeta med det och markera det som löst när de är klara.

Detta eliminerar behovet av överdriven feedback, eftersom projektledaren enkelt kan kontrollera om uppgiften har lösts eller inte. Detta kan också hjälpa dig att följa konceptet ”eliminera slöseri” i lean-utvecklingsmetodiken.

ClickUps profiler ger projektledare en översikt över:

Vad människor arbetar med.

Vad de kommer att arbeta med.

Vad de har gjort nyligen.

Vilka av deras uppgifter är ännu inte schemalagda?

Det är det perfekta sättet för projektledare att hålla koll på vad varje anställd arbetar med. I kombination med Box-vyn (som förklaras ovan) kan du upprätthålla en rättvis arbetsfördelning.

Detta säkerställer att du inte överbelastar dina anställda och orsakar utbrändhet eller missnöje. Detta är extremt viktigt i sammanhanget respekt.

7. Optimera helheten

Böcker som The Lean Startup betonar vikten av att tänka i stora banor när man arbetar med Lean-metoden. Produktägare och aktieägare måste göra en översyn av sitt startup-företag och sina processer som helhet innan de gör några drastiska förändringar.

Saker som kan verka opraktiska med ett snävt perspektiv kan vara grunden för större, mer produktiva processer. Det är upp till dig att identifiera dessa samband och försöka optimera din process som helhet istället för enskilda komponenter.

Tillämpa dem på mjukvaruutvecklingsmetodiken

Tvärfunktionella team är en bra lösning för att optimera helheten. Eftersom alla i teamet kan hantera förfrågningarna från början till slut finns det flera åsikter om de problem som presenteras. Detta hjälper dig att tänka på dina kunders behov ur olika perspektiv, vilket gör det svårare att kapra teamets mål.

Hur ClickUp hjälper: Flera vyer

De mest framgångsrika innovationerna uppstår när man tar till sig insikter från människor från olika avdelningar, såsom försäljning och support.

För att hjälpa ditt företag att framgångsrikt driva sådana tvärfunktionella team har ClickUp flera olika vyer. Varje team, oavsett om det handlar om mjukvaruutveckling, marknadsföring eller support, kan hitta en vy som passar deras behov och preferenser.

Eftersom ClickUp anpassar sig efter varje avdelnings behov behöver du inte använda flera olika verktyg för att tillfredsställa dina medarbetare. Detta gör det enklare att konsolidera arbetet och få ditt team att samarbeta mot ett gemensamt övergripande mål.

Här är en kort översikt över var och en av de synsätt som underlättar visuell ledning:

Board View

Denna vy är perfekt för SCRUM-team som är vana vid Kanban-tavlor. Den gör det enkelt för dem att flytta runt uppgifter och göra ändringar i farten.

Listvy

Listvyn hjälper ditt team att se sina uppgifter och uppdrag i en GTD-stil (getting-things-done) lista. De kommer att tycka att det är enkelt att bocka av projektuppgifter och deluppgifter allteftersom de går framåt.

Box View

Box View är särskilt användbart för att optimera helheten, eftersom det ger ledningen en översikt över allt som händer i din organisation. Eftersom uppgifterna sorteras efter ansvarig person är det enkelt att hantera vad alla dina mjukvaruutvecklare har på sitt bord och se till att uppgifterna och arbetsuppgifterna fördelas rättvist.

Me Mode

Me Mode visar endast projekt som tilldelats dig. Detta hjälper dig att fokusera enbart på dina uppgifter och uppdrag.

Skillnaden mellan agil och lean utvecklingsmetodik

Lean-utvecklingsmetoden och Agile är mycket lika varandra. Faktum är att många Agile-arbetsprocesser innehåller vissa lean-principer. Att leverera snabba resultat är till exempel en grundläggande princip för de flesta Agile-team.

Det finns dock några tydliga skillnader mellan dessa två utvecklingsmetoder. För det första prioriterar Agile relationerna mellan enskilda teammedlemmar. Lean-utvecklingsmetoden å andra sidan betonar vikten av att se på ditt team och din organisation som en helhet.

Agile-manifestet slår fast att målet för ett utvecklingsteam är att övervinna problem och ta fram en fungerande slutprodukt. Det är också ett mål inom Lean-utveckling, men i Lean-filosofin betonas processens betydelse framför slutprodukten.

Även om dessa två metoder skiljer sig åt i vissa avseenden, kan var och en av dessa principer tillföra värde till dina arbetsprocesser. Att eliminera slöseri ( Lean Six Sigma-metoden ) och gruppsammanhållning (Agile-metoden) är positiva egenskaper som alla projekt kan dra nytta av. För att få ut mesta möjliga av dem, använd principer från varje metod för att forma ditt företags egen unika arbetsprocess så att saker och ting blir gjorda på ett effektivt sätt.

Slutsats

De sju lean-principerna är en utmärkt mall för att optimera dina arbetsprocesser. Om du följer dem noggrant får du strömlinjeformade processer som säkerställer effektivitet och produktivitet.

Under tiden kan du registrera dig på ClickUp och använda dess hjälpsamma funktioner för att anpassa dig till lean-metoden redan idag.