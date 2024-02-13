Hur hanterar man en produktbacklogg? Med exempel och mallar

I verkliga livet betyder backlog en ansamling av oavslutade uppgifter. På universitetet är backlog en tentamen som du ännu inte har klarat. ”Jag har en enorm backlog” är inte något positivt. Men så är inte fallet inom agil produktutveckling.

I agil scrum är produktbackloggen en önskelista eller en framtidsplan, medan sprintbackloggen är den planerade uppgiftslistan för en sprint. Även om ordet backlog fortfarande betyder uppgifter som ännu inte är slutförda, har det en helt annan betydelse i agil utveckling.

Men först ska vi förstå vad backloggar är.

Vad är en produktbacklogg?

En produktbacklogg är en lista över uppgifter, funktioner, användarberättelser och buggfixar som utvecklingsteamet kommer att arbeta med under genomförandet av produktens roadmap. Den kännetecknas av följande.

Fungerar som den enda källan till krav för utvecklingsteamet.

Delar upp den övergripande organisationsvisionen i uppgifter

Prioritera artiklarna och funktionerna i produktplanen.

Förblir dynamisk och utvecklas i takt med marknadens, konsumenternas och organisationens behov.

Vad innehåller produktbackloggen?

I grund och botten innehåller en produktbacklogg allt som agila team behöver arbeta med. Det kan vara:

Nya funktioner

Befintliga funktionsförbättringar

Buggfixar

Kundförfrågningar

Åtgärder från retrospektivet

Teknisk skuld

Infrastrukturuppdateringar

Vem äger produktbackloggen?

Produktägaren äger produktbackloggen och publicerar den i produktledningsverktyget. Hela det tvärfunktionella teamet och scrummastern ansvarar dock för att skapa, uppdatera och underhålla den.

Hur skiljer sig produktbackloggen från produktroadmappen?

Produktutvecklingsresan

Produktbackloggen är en detaljerad uppdelning av produktens roadmap. Medan roadmappen kommunicerar övergripande mål och riktning, innehåller backloggen detaljer på uppgiftsnivå om dess genomförande.

Roadmappen stöder affärsteamen och cheferna, medan produktbackloggen är till för utvecklarna. Roadmappen fokuserar på mätvärden och mål, medan produktbackloggen beskriver uppgifter och åtgärdspunkter.

Hur ser produktbackloggen ut?

Här är ett exempel på en produktbacklogg. Vi har beaktat funktionerna i ett online-multiplayerspel. Varje funktion tilldelas en story point, och backloggposterna ordnas efter prioritet, med den högsta prioriteten (prioritet=1) högst upp.

Användarberättelse Story Point(s) Prioritet Som spelare vill jag bjuda in mina vänner så att vi kan spela tillsammans. 1 1 Som spelare vill jag ha ett träningsläge så att jag kan lära mig hur man spelar. 2 2 Som spelare vill jag ha en chattfunktion i appen så att jag kan prata med andra spelare i realtid. 3 2 Som spelare vill jag jämföra hjältar så att jag kan välja den som passar mig bäst. 4 3 Som spelare vill jag ha resurser som ökar min hjältes hälsa och manaregeneration. 3 3 Som spelare vill jag ha pengar i spelet så att jag kan köpa anpassningar för hjältar. 3 4

Fördelarna med att ha en produktbacklogg

Som en av de grundläggande scrum-artefakterna erbjuder den agila backloggen struktur och handlingskraft för produktutveckling. Så här fungerar det.

Teamets flexibilitet

Produktägaren delar produktbackloggen med hela teamet och öppnar den för diskussion före varje sprint. Teamet prioriterar tillsammans och diskuterar vad som är viktigt. Dessa diskussioner skapar bättre samarbete mellan teammedlemmarna och främjar innovation.

Iterationsplanering

Ett agilt scrumteam lägger till alla uppgifter i backloggen. För varje iteration i agila projekt utvärderar teamet backloggen, identifierar punkter för utveckling, diskuterar avvägningar och skapar sprintbackloggen.

Ankare för arbete

När utvecklarna tar element från backloggen för att utveckla är de förankrade i den. Det hindrar dem från att avvika från planen eller känna sig vilsna mitt i sprinten.

Ta emot feedback

En agil produktbacklog dokumenterar feedback från kunder/användare samt åtgärdspunkter från teamets retrospektiver. Detta bidrar till kontinuerlig förbättring, vilket är grundläggande för agil produktutveckling.

Med alla dessa fördelar och mer därtill spelar produktbackloggar en avgörande roll i det agila ramverket.

Produktbacklogghanteringens roll i Agile

Produktbackloggen fyller ett specifikt syfte inom ramen för agil mjukvaruutveckling. Produktutvecklingsprocessen ser ut enligt följande.

Produktvision > Produktstrategi > Produktplan > Produktbacklog > Sprintbacklog > Produktlansering

I denna process omvandlar produktbackloggen visionen och färdplanen till genomförbara uppgifter. Det hjälper ledningen att se hur deras vision kommer att genomföras. Det visar utvecklingsteamet hur deras dagliga arbete bidrar till verksamheten och fungerar som en överordnad uppsättning funktioner för sprintbackloggar.

En sund produktbacklogg är den viktigaste faktorn för en effektiv sprintbacklogg.

Produktbacklogg vs. sprintbacklogg

Produktbacklog Sprintbacklog Syfte Listar uppgifter som teamet kan utföra i kommande sprintar. Listar uppgifter som teamet har åtagit sig att slutföra under nästa sprint. Storlek Superset av uppgifter Delmängd av produktbackloggen Objekt Produktfunktioner och kundförfrågningar Användarberättelser med programvarukrav Varaktighet Pågående Varje sprint Ägarskap Produktägare Utvecklingsteam Rapportering Dashboard med antal funktioner, poäng och uppskattad tid Sprint burndown-diagram

Hur prioriterar man produktbackloggposter?

En av produktägarens viktigaste uppgifter i hanteringen av produktbackloggen är prioritering. Produktägaren bestämmer vad teamet ska fokusera på för att maximera värdet.

Parametrar för prioritering av backloggen

Den avgörande parametern för att prioritera produktbackloggposter är därför värde. Affärsvärde kan vara något av följande.

Kundernas behov eller tillfredsställelse

Intäkter eller lönsamhet

Riskhantering eller efterlevnad

Produktdifferentiering för konkurrensfördelar

Värdet som används för att prioritera backloggen kan också vara internt och definieras på ingenjörsnivå.

Dags att utveckla en funktion

Resurser/kostnader som behövs för att utveckla

Tekniker för prioritering av backlog

Du kan följa någon av följande tekniker baserat på det värde du väljer att prioritera.

Kano-modellen: Kano-modellen är ett diagram som jämför kundnöjdhet med implementeringsinvesteringar. Den hjälper team att prioritera funktioner som sannolikt kommer att tillfredsställa kunderna och realisera investeringar.

MoSCoW-modellen: Detta är en förkortning för must-have, should-have, could-have och won't-have, som hjälper team att prioritera de väsentliga funktionerna framför ovidkommande detaljer.

Kumulativ röstning: Varje intressent får 100 poäng – eller symboliska dollar – som teammedlemmarna kan spendera på de funktioner de vill ha. De funktioner som får mest betalt är de som prioriteras.

Stack ranking: Istället för att lista och prioritera alla poster staplar denna metod en användarberättelse mot en annan och fattar individuella beslut om prioritet.

Minsta ansträngning först: Om teamet behöver snabba resultat prioriterar produktägaren de enklaste eller lättaste uppgifterna.

Kostnad för försening: Med denna metod prioriterar du uppgifter med högst alternativkostnad. Om det kostar något att skjuta upp utvecklingen av en funktion med två veckor, till exempel förlorade affärsmöjligheter eller sårbarhet i produkten, prioriterar du det från backloggen.

Det kan vara svårt att hantera en produktbacklogg, eftersom så många faktorer påverkar prioriteringen och det finns så många tekniker. Här är några vanliga utmaningar som produktteam står inför.

Utmaningar vid hantering av en produktbacklogg

Otydliga användarbehov: En av de största utmaningarna med att hantera en produktbacklog är att inte veta exakt vad kunden vill ha. Vaga användarberättelser kan hindra utvecklingen.

Överbelastad backlog: En produktbacklog är inte en samling av alla idéer som alla någonsin har haft. Det är en förfinad lista över funktioner/uppgifter som är affärsmässigt meningsfulla. Backloggen kan bli svårhanterlig om produktägaren inte kan eliminera oviktiga/irrelevanta användarberättelser.

Beslutsutmattning: En svårhanterlig backlog innebär för många beslut för produktchefen. Detta kan vara överväldigande och leda till beslutsutmattning.

Föråldrad backlog: En produktbacklog måste uppdateras för att vara användbar. Om ditt team försummar backloggen eller inte uppdaterar den kan den bli irrelevant och därför inte användas.

Ofullständig definition: Varje objekt i backloggen måste vara tydligt definierat. Det blir svårt att hantera backloggen om affärsanvändare och produktägare inte gör detta.

Förändrade prioriteringar: Även om agila team förväntar sig och kan anpassa sig till förändrade behov kan förändrade prioriteringar mitt i en sprint vara störande.

Alla dessa utmaningar kan övervinnas med en tydlig, strategisk och samarbetsinriktad process för hantering av produktbackloggen.

Hur man skapar och hanterar en produktbacklogg

Att skapa och hantera produktbackloggen är en av produktägarens viktigaste uppgifter. Att göra det på rätt sätt lägger grunden för en framgångsrik agil produktutveckling.

Du behöver ett omfattande, flexibelt och effektivt sätt att skapa backlog-poster och hantera din produktbacklog. Det finns flera verktyg för hantering av produktbacklog på marknaden idag.

Så här kan du använda ett verktyg som ClickUp för produktledning för att göra rätt.

1. Använd din produktplan

Produktplanen är utgångspunkten för att skapa din backlog. Den sammanfattar organisationens och produktens vision i en riktning och ger det affärsperspektiv som är grundläggande för utvecklingsarbetet.

Förstå produktens roadmap tydligt och använd den som vägledning i din utvecklingsresa. Visuella roadmaps på ClickUp kan hjälpa teknik-, produkt- och affärsteam att samlas kring samma mål.

Produktplan på ClickUp

2. Samla in potentiella funktioner för backloggen

Roadmapen är den första av många källor som kan ge förslag på funktioner till din produktbacklogg. Här är några insiktsfulla ställen att titta på.

Användarundersökning: Genomför en användarundersökning för att identifiera vad användarna vill ha. En enkel enkät med ClickUp Forms kan vara en bra utgångspunkt.

ClickUp-formulär för att genomföra interna undersökningar eller användarundersökningar

Kundfeedback: De klagomål, problem och ärenden som användarna tar upp hjälper dig att förstå vad kunderna inte vill ha. Du kan också hitta dessa uppgifter i produktrecensioner.

QA-team: Kvalitetsanalytiker är dina första användare. Ha detaljerade samtal med dem för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar. Anteckna insikter från dessa samtal i ClickUp Docs och dela dem med teamet.

Säljteamet: De är närmast kunden. Fråga dem vad kunderna säger och bygg din backlog därefter. Använd ClickUp Docs för att koppla samman olika register, insikter och arbetsflöden.

Konkurrensanalys: Se vilka produkter som liknar din för att få inspiration. Men var mycket försiktig när du gör detta. Du vill inte bara skapa ännu en kopia av en annan produkt.

3. Organisera produktbackloggen

Nu när du har ett antal objekt som kan utvecklas är det dags att organisera dem så att de kan hanteras effektivt.

Ställ in backlog-poster som uppgifter

Uppgiftstyper i ClickUp för bättre hantering av produktbackloggen

Ställ in varje backlog-objekt på ClickUp-uppgifter kategoriserade som uppgift, funktion, fel, feedback och mer. Lägg till ytterligare information, såsom:

Detaljerade beskrivningar, deluppgifter och checklistor

Användare och följare

Förfallodatum och tidsuppskattningar

Anpassade fält som stöder dina unika processer

Vet du inte var du ska börja? Ingen fara. Välj bland dessa tio kostnadsfria mallar för produktbackloggar för att komma igång.

Lägg till den information som behövs för att prioritera

Produktbackloggposter prioriteras endast om de ger affärsvärde. Lägg till nödvändig information beroende på de parametrar du väljer för att bestämma värdet och de tekniker du avser att använda för att prioritera din backlogg.

Om ditt värde till exempel är den tid det tar att bygga produkten, kan du med Sprint Points ClickApp tilldela storypoäng till varje objekt baserat på den insats som krävs för att slutföra det.

Prioritera produktbackloggposter för utveckling

Prioritering av backlog är en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. Det är produktägarens ansvar att se till att rätt saker prioriteras för utveckling. Tänk på följande faktorer när du prioriterar uppgifter.

Listvy med anpassade statusar för att prioritera backlog-poster på ClickUp

Se till att du har tillräcklig information om värde, leveranser och mått på framgång.

Sortera dem utifrån de vikter och utvärderingskriterier du har definierat.

Var den som bestämmer vilka funktioner som ska prioriteras

Blockera inte idéer i möjligaste mån, utan prioritera bort dem istället.

När du har fattat dina prioriteringsbeslut, ange prioriteringar i ClickUp

Agila experter rekommenderar att ha en djup produktbacklogg, vilket innebär att uppgifter med högre prioritet kommer att ha mer detaljer än de med lägre prioritet. I förlängningen kommer du att fortsätta lägga till detaljer till backloggposterna när de närmar sig utveckling.

Sätt prioriteringar för uppgifter på ClickUp

Förfina produktbackloggen

För att skapa en sund arbetsflöde för framtiden behöver du regelbundet förfina produktbackloggen. Denna övning, som även kallas backlog grooming, syftar till att:

Eliminera föråldrade objekt eller användarberättelser

Lägg till nyupptäckta

Om du har användarberättelser som är för stora för en sprint, dela upp dem.

Omvärdera prioriteringar och uppskattningar

Ställ in rätt statusar så att det är enkelt att komma åt ClickUp Kanban-tavlan.

Underhåll produktbackloggen

Utöver ovanstående steg är produktägaren ansvarig för att hålla produktbackloggen i gott skick.

Rensa produktbackloggen: En del av detta kommer att göras i förfiningen före sprints. Se till att du också markerar alla slutförda poster som klara och arkiverar dem.

Kommunicera produktbackloggen: Skapa anpassade vyer för teamet och andra intressenter i verksamheten så att de kan hålla sig uppdaterade om backloggen i realtid.

Kanban-tavla för produktbacklogg på ClickUp

Kanban-tavlan är utmärkt för utvecklingsteamet. En ClickUp-instrumentpanel med viktiga mätvärden och prestanda är perfekt för företagsledningen.

ClickUp-prestandadashboard för affärsintressenter

Använd backloggen i retrospektiver: Produktbackloggen innehåller sannolikt funktionens historik. Använd informationen här för att stödja dina retrospektiver, sprintgranskningar och framtida iterationsplaner.

Precis som alla processer inom agil utveckling, upprepa din hantering av produktbackloggen. Sträva efter kontinuerlig förbättring.

