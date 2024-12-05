De 15 bästa Scrum-verktygen för projektledning 2025

66 % av projektledarna använder Scrum-metoden för agil projektledning, och det är tydligt varför – Scrum ger resultat.

Oavsett om du utvecklar programvara eller hanterar komplexa projekt inom olika branscher hjälper Scrum team att hålla ordning, samarbeta effektivt och leverera snabbare.

I den här guiden förklarar vi grunderna i Scrum och rekommenderar de bästa verktygen som hjälper ditt team att utnyttja detta kraftfulla ramverk på bästa sätt.

Vad ska du leta efter i ett scrumverktyg?

Här är allt du bör leta efter i ett Scrum-verktyg:

Användarvänlighet

Verktyget bör vara enkelt och användarvänligt så att alla i teamet snabbt kan lära sig att använda det. En brant inlärningskurva kan bromsa utvecklingsgruppens framsteg och hindra samarbetet, särskilt för nya teammedlemmar eller mindre tekniskt kunniga användare.

Anpassning

Varje teams arbetsflöde är olika, så ett bra Scrum-verktyg bör göra det möjligt att anpassa tavlor, arbetsflöden och rapporteringsfunktioner. Detta säkerställer att verktyget anpassar sig till din specifika Scrum-process istället för att tvinga ditt team in i en rigid struktur.

Samarbetsfunktioner

Effektiv scrum bygger på samarbete i realtid. Verktyget bör stödja smidig kommunikation genom integrerade chatt-, fildelnings- och kommentarfunktioner. Teammedlemmarna bör enkelt kunna spåra uppgifter och uppdateringar utan att behöva växla mellan flera plattformar.

Rapportering och analys

Ett Scrum-verktyg bör tillhandahålla användbara mätvärden som hastighetsdiagram, burndown-diagram och sprintrapporter för agil mjukvaruutveckling. Dessa insikter hjälper teamet att övervaka framsteg, identifiera flaskhalsar och justera arbetsbelastningen för kommande sprints, vilket säkerställer kontinuerlig förbättring.

Ett bra Scrum-verktyg bör kunna integreras med annan programvara som ditt team använder, till exempel GitHub, Slack eller tidrapporteringsverktyg. Detta effektiviserar arbetsflöden, minskar manuell datainmatning och säkerställer att alla verktyg fungerar harmoniskt tillsammans.

📖 Läs mer: En dag i livet för en Scrum Master

Låt oss titta på de bästa Scrum-verktygen för att hantera uppgifter.

1. ClickUp (Bäst för teamsamarbete och skapande av ett anpassningsbart arbetsflöde)

Brainstorma idéer, skapa produktplaner, tilldela uppgifter och bygg ett samarbetsinriktat arbetsflöde med ClickUp for Agile Teams

En vanlig anledning till att många organisationer misslyckas med att implementera Scrum är att de behandlar det som en uppgiftsorienterad metodik eller en mekanisk process som består av sprints och retrospektiver. Sanningen är att Agile Scrum är en människocentrerad process som bygger på mänsklig interaktion, teamdynamik och beslutsfattande.

Det är därför ClickUp är det perfekta Scrum-verktyget. ClickUp för agila team samlar ditt team för att brainstorma idéer, omvandla idéer till genomförbara uppgifter och spåra måluppfyllelsen i realtid.

Mitt team och jag delar upp användarberättelser och backlog-poster i genomförbara steg, tilldelar prioriteringar, sätter deadlines och följer upp framstegen med ClickUp Tasks. Jag använder också verktyget för att skapa detaljerade produktplaner med Gantt-diagram och lägger till trådade kommentarer till uppgifter för att dela feedback. Genom att bifoga detaljerade ClickUp Docs till uppgifter kan jag också förse mitt team med all nödvändig kontext, vilket förbättrar samarbetet och möjliggör välgrundade beslut.

Dessutom kan vi, med uppgifter, mål och backloggar organiserade på ett ställe, bättre bedöma prioriteringar och justera roadmaps.

Ladda ner den här mallen Öka transparensen och synligheten i projektets framsteg, förbättra samarbetet och säkerställ snabbare leverans av projekt med ClickUp Agile Scrum Management Template.

ClickUp Agile Scrum Management Template effektiviserar sprintplanering och -hantering ytterligare. Den ger fullständig insyn i produktutvecklingsprocessen med flexibla funktioner för uppgiftsuppföljning och rapportering. Vi använder den för att visualisera sprints med hjälp av diagram och optimera arbetsflöden snabbare.

ClickUp for Software Teams hjälper till att implementera de tre Scrum-pelarna – transparens, inspektion och anpassning. Med tydliga produktplaner kan alla intressenter följa sprintens framsteg och identifiera hinder och beroenden. Detta säkerställer att alla är medvetna om prioriterade uppgifter.

Förenkla hela utvecklingscykeln genom att skapa flexibla arbetsflöden med ClickUp för mjukvaruteam

Du kan också samla in buggar och problemrapporter med hjälp av intagsformulär och omvandla dem till prioriterade uppgifter med hjälp av ClickUp Forms.

Men det är inte allt! ClickUp Dashboards möjliggör även rapportering i realtid. Du kan spåra Scrum-teamets prestanda och individuella arbetskapacitet för att optimera resursfördelningen.

Genom att samla allt på en användarvänlig plattform gör ClickUp det möjligt för team att samarbeta och leverera bättre resultat snabbare.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in sprintdatum, skapa prioriteringar och synkronisera ditt teams utveckling med GitHub, GitLab eller Bitbucket med ClickUp Sprints

Brainstorma idéer, skapa diagram, bifoga filer och dokument och omvandla idéer till genomförbara uppgifter med ClickUp Whiteboards

Koppla ihop uppgifter och meddelanden, lägg upp snabba uppdateringar, be om feedback och få en fullständig bild av allt ditt arbete med ClickUp Chat

Generera automatiskt produktidéer och projektplaner, spåra projektuppdateringar och få dagliga stand-ups med ClickUp Brain.

Utvärdera teamets produktivitet och håll dig till schemat genom att övervaka sprinttiden med ClickUp Time Tracking.

Gör det möjligt för Scrum-team att sätta upp och följa upp sprintmål och koppla uppgifter direkt till större projektmilstolpar med ClickUp Goals.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av det stora utbudet av Scrum-funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare/månad

Företag : 12 dollar per användare/månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Jira (bäst för hantering av backlog)

via Jira

Jira från Atlassian är ett populärt verktyg för hantering av mjukvaruprojekt, särskilt i Agile- och Scrum-miljöer. Det hjälper dig att ordna uppgifter i sekvens, vilket gör det enklare att spåra beroenden och flaskhalsar. Detta möjliggör effektiv sprintplanering och organisering av Scrum-evenemang.

Du kan använda Jiras funktion för backloghantering för att registrera kundfeedback och fokusera på prioriterade funktioner. Den låter dig också tilldela uppgifter i sprintbackloggen för ansvarsskyldighet. Detta säkerställer kontinuerlig förbättring och hjälper dig att undvika att projektets omfattning kryper. Jira erbjuder dock begränsade samarbetsfunktioner, vilket kanske inte passar stora mjukvaruutvecklingsteam. Du kan alltid titta på alternativ till Jira för att komma runt denna begränsning.

Jiras bästa funktioner

Visualisera arbetet och följ framstegen i olika sprintar med Agile-tavlor

Skapa, tilldela och prioritera uppgifter effektivt med hjälp av ärendehantering.

Skapa anpassningsbara rapporter för att få insikt i teamets prestanda

Anslut till andra verktyg som GitHub och GitLab för ett smidigt arbetsflöde.

Jiras begränsningar

Den är inriktad på mjukvaru- och ingenjörsteam och kanske inte passar alla typer av projekt.

Priser för Jira

Gratis

Standard: 7,53 dollar per användare/månad

Premium: 13,53 dollar per användare/månad

Företag: Anpassade priser

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

📖 Läs mer: ClickUp vs Jira

3. Trello (bäst för att organisera sprintuppgifter)

via Trello

Trello kan verka enkelt vid första anblicken, men när det gäller Scrum är det förvånansvärt effektivt. Jag gillar att det är så visuellt – varje tavla, lista och kort fungerar tillsammans som en virtuell projektledningsprogramvara för att planera sprintar och organisera uppgifter. Det är perfekt när du vill ha något lättviktigt men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera Scrum-arbetsflöden.

Trellos dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att flytta uppgifter mellan listor och hålla koll på teamets framsteg. Att implementera Scrum i Trello handlar om att anpassa dina tavlor så att de speglar sprintcykelns olika stadier och håller arbetsflödena tydliga. Ett råd: Om du inte vill spåra projektets framsteg manuellt kan du behöva leta efter alternativ till Trello.

Trellos bästa funktioner

Skapa visuella arbetsflöden för att följa framstegen med olika tavelvyer

Representera uppgifter eller användarberättelser med kort på tavlor

Organisera och prioritera arbetet med etiketter och checklistor

Anpassa dina arbetsflöden med ytterligare funktioner som omröstning för att prioritera funktionsförfrågningar och deadlines för att leverera projekt i tid.

Trellos begränsningar

Den har begränsade rapporterings- och analysfunktioner jämfört med mer avancerade Scrum-verktyg.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 dollar per användare/månad

Premium: 12,50 dollar per användare/månad

Enterprise: 17,50 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

4. Asana (bäst för att skapa projektportföljer)

via Asana

Asana erbjuder en omfattande lösning för Scrum-projektledning, särskilt för stora projekt. Du kan skapa en Epic (ett stort Scrum-evenemang som behöver delas upp i flera användarberättelser) med Asana Portfolio. Det hjälper dig att gruppera relaterade projekt och övervaka dem i realtid.

Asana hjälper dig också med sprintretrospektiv genom att generera sprintmått och samla in feedback från teamet. Du kan också tilldela uppgifter för punkter som diskuterats under retrospektiven.

Asanas bästa funktioner

Organisera uppgifter med anpassade fält

Automatisera arbetsflöden med anpassade regler och automatiseringssekvenser

Spåra framsteg med hjälp av mål och rapporteringspaneler

Planera kapacitet och fördela arbetsbelastning med resurshantering

Asanas begränsningar

Det är svårt att tilldela en uppgift till flera personer i Asana.

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $ per användare/månad

Avancerad: 30,49 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

5. Monday.com (bäst för Kanban- och Gantt-vyer)

Monday.com är ett annat utmärkt Scrum-verktyg för att skapa roadmaps, spåra backlogs och bygga produktreleasplaner. Det låter dig ordna alla funktionsförfrågningar på en Kanban-tavla för att visualisera arbetsflöden och spåra utvecklingsframsteg.

Den låter dig också skapa en detaljerad projektplan med ett Gantt-diagram för att se projektets milstolpar, spåra beroenden och identifiera överlappande uppgifter för att säkerställa att projektet levereras i tid. Dessutom hanterar monday.com:s automatiserade arbetsflödesfunktion rutinuppgifter som att skicka aviseringar och statusuppdateringar, så att alla hålls synkroniserade utan att behöva kontrollera manuellt.

Monday.com bästa funktioner

Lista alla dina kommande projekt och uppgifter i din backlog.

Få en översiktsvy med anpassningsbara grupper (t.ex. Att göra och Klar).

Håll koll på framstegen med en aktivitetslogg och aviseringar om teamuppdateringar.

Få automatiska aviseringar om slutförda uppgifter och uppladdade dokument

Begränsningar för Monday.com

Användare av gratis- och basplaner kan inte visa uppgifter i diagram-, karta-, kalender- eller tidslinjevyn.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 dollar per plats/månad

Standard: 14 USD per användare/månad

Pro: 24 dollar per plats/månad

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5100 recensioner)

6. Azure DevOps (bäst för utvecklingsprojekt)

via Azure DevOps

Azure DevOps har varit ett kraftpaket för vårt mjukvaruteam när det gäller att hantera Scrum-projekt, särskilt för att göra utvecklingscyklerna smidigare. Det som gör det så speciellt är hur väl det integrerar Scrum-metoder med versionskontroll, CI/CD-pipelines och testning på ett och samma ställe.

När vi testade verktyget kunde vårt team enkelt spåra användarberättelser, prioritera uppgifter och sätta sprintmål, medan den inbyggda automatiseringen såg till att allt fungerade smidigt. Dashboarden gjorde det enkelt att övervaka sprintens framsteg, och eftersom det är en Microsoft-produkt passar den perfekt ihop med andra verktyg som Visual Studio och Azure.

Azure DevOps bästa funktioner

Planera, följ upp och diskutera arbetet mellan teamen med hjälp av agila verktyg.

Bygg, testa och distribuera med CI/CD på alla plattformar och språk

Få åtkomst till molnbaserade Git-arkiv med pull-förfrågningar och avancerad filhantering

Skapa burndown-diagram för att visualisera uppgiftsframsteg och identifiera flaskhalsar.

Begränsningar i Azure DevOps

Det erbjuder inte något gratisabonnemang.

Priser för Azure DevOps

Grundläggande plan: 6 dollar per användare/månad

Basic + Test Plans: 52 dollar per användare/månad

GitHub Advanced Security för Azure DevOps: 49 USD per committer/månad

Betyg och recensioner av Azure DevOps

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

7. Targetprocess (bäst för att skapa en sprintrytm)

via Targetprocess

Targetprocess från IBM balanserar flexibilitet och struktur för Scrum-projekt genom anpassade vyer. Det hjälper dig att skapa en sprintrytm för att kartlägga hela Scrum-processen, från att definiera användarberättelser till att planera releaser.

En av de mest framstående funktionerna i Targetprocess är Planning Poker (Scrum Poker), som gör sprintplaneringen till ett spel. Du kan starta spelet inom arbetsuppgiften för att bestämma hur mycket tid och resurser som krävs för att slutföra varje uppgift i backloggen.

Targetprocess bästa funktioner

Hantera stora projekt med lätthet med skalbarhet i företagsklass

Få djupgående insikter om teamets prestanda och projektets hälsa

Anslut smidigt till andra IBM-produkter för ett enhetligt arbetsflöde

Använd anpassad färgkodning för att markera objekt i den aktuella sprinten.

Begränsningar i Targetprocess

Gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för Targetprocess

Anpassade priser

Targetprocess betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

8. VivifyScrum (bäst för enkla men viktiga projekt)

via Vivify Scrum

Vivify Scrum är ett av de verktyg som gör saker enkelt men ändå kraftfullt, särskilt när du behöver hantera ett Scrum-team utan att fastna i onödiga funktioner. Det har ett tydligt, intuitivt gränssnitt som gör sprintplanering och uppgiftshantering enkelt.

Jag gillar att allt är centraliserat – från backlog och hanteringsverktyg till teamsamarbete – så att man inte behöver växla mellan flera olika verktyg. Vivify Scrums anpassningsbara tavlor och tidsregistreringsfunktioner gör det enkelt att hålla koll på både projektets framsteg och teamets prestationer.

VivifyScrums bästa funktioner

Anpassa dina Scrum-tavlor för uppgiftsuppföljning

Få tillgång till tidrapportering och fakturering direkt i verktyget.

Hantera backloggen med inbyggda prioriteringsverktyg

VivifyScrum-begränsningar

Saknar skalbarhet för större företag

Priser för VivifyScrum

Gratis att använda

VivifyScrum-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

9. ScrumWise (bäst för releasehantering)

via ScrumWise

Scrum Wise är ett Scrum-verktyg som gör det möjligt för projektledare att hantera sina projekt på ett agilt sätt. Jag har använt det för att skapa team och tilldela specifika roller till varje teammedlem. Jag kunde också hålla koll på teamets hastighet och arbeta över tidszoner. Inom gränssnittet kan du till och med chatta med teammedlemmar, göra meddelanden och dela filer.

Verktyget gör det också möjligt för team att skapa och organisera backloggar med listor, taggar och filter. Det ger en översiktlig bild med Epics och delar upp arbetet i hanterbara delar med deluppgifter och checklistor.

ScrumWises bästa funktioner

Planera releaser effektivt och förutsäg releasedatum med hjälp av förväntade hastigheter och burnup.

Hantera sprintar visuellt, justera teamets arbetsbelastning och hantera semester, delvis tilldelningar och helgarbete i realtid.

Skapa anpassningsbara uppgiftstavlor med uppdateringar i realtid och håll ordning på deluppgifterna i varje backlog-rad.

Begränsningar i ScrumWise

Komplexa funktioner från större verktyg är inte tillgängliga.

ScrumWise-priser

Gratis i 30 dagar

9 dollar per användare/månad

ScrumWise-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner online

10. Wrike (bäst för Gantt-diagram)

via Wrike

Wrike är ett molnbaserat projektledningsverktyg som kan användas effektivt som ett Scrum-verktyg. När jag använde Wrike kunde jag organisera olika projekt som sprints. Wrikes bästa funktioner inkluderar interaktiva Gantt-diagram för att visualisera projektets tidslinjer, anpassningsbara arbetsflöden som passar ditt teams specifika behov och resurshanteringsfunktioner för att fördela uppgifter effektivt. Det integreras också med andra verktyg, såsom Jira och GitHub, vilket gör det till en mångsidig lösning för Scrum-team.

Wrikes bästa funktioner

Använd interaktiva Gantt-diagram för projektplanering

Skapa anpassningsbara Kanban-tavlor för arbetsflödeshantering

Utnyttja korsmärkning för ökad synlighet i flera arbetsflöden

Wrike-begränsningar

Många användare har nämnt att inlärningskurvan är brant.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 dollar per användare/månad

Företag: 24,80 dollar per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2600 recensioner)

📖 Läs mer: De bästa beprövade alternativen till Wrike

11. nTask (Bäst för korta och enkla projekt)

via nTask

nTask är ett Scrum-verktyg som är perfekt för mindre team och enkla projekt. Det är utformat med enkelhet i åtanke, men täcker ändå alla väsentliga delar för Scrum-arbetsflöden. Jag uppskattar hur enkelt det är att ställa in sprints, spåra framsteg och hålla allt synligt för hela teamet.

Det som verkligen sticker ut för mig är hur nTasks integrerar verktyg för uppgifts- och projektledning med samarbete, vilket effektiviserar kommunikationen och eliminerar onödigt fram och tillbaka. Det är ett verktyg som får jobbet gjort utan att överväldiga dig med funktioner.

nTasks bästa funktioner

Underlätta smidig kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna

Visualisera ditt arbetsflöde, följ projektets framsteg och identifiera potentiella flaskhalsar.

Identifiera, spåra och lösa problem och buggar under utvecklingsprocessen

Begränsningar för nTask

Mobilappen är lite föråldrad.

Priser för nTask

Premium: 4 $/månad

Företag: 12 $/månad

Företag: Anpassade priser

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

G2: Otillräckligt med recensioner

12. Miro (bäst för interaktiva whiteboardtavlor)

via Miro

Miro är ett praktiskt visualiseringsverktyg, särskilt när du arbetar med distribuerade team i Scrum-projekt. Den interaktiva whiteboardens visuella layout gör det enkelt att organisera sprints, spåra uppgifter och genomföra retrospektiva möten utan att tappa engagemanget.

Jag gillar att Miro gör det möjligt för alla att bidra i realtid, oavsett om man planerar en sprint eller bara brainstormar. Det är en plats där hela teamet kan se planen utvecklas visuellt, vilket gör samarbetet smidigare och mer strukturerat.

Miros bästa funktioner

Använd interaktiva whiteboardtavlor för visuellt samarbete och brainstorming med ditt team.

Anpassa mallar för sprintplanering för att effektivisera projektledningen

Integrera med Jira och Asana för uppgiftshantering

Miro-begränsningar

Brist på detaljerad uppgiftshantering

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 dollar per medlem/månad

Företag: 20 dollar per medlem/månad

Enterprise: Anpassade priser

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

📖 Läs mer: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro

13. Pivotal Tracker (bäst för att skapa Scrum-berättelser)

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker är ett traditionellt Scrum-verktyg som låter användare skapa berättelser (den minsta arbetsenheten i ett projekt). Du kan välja typ av berättelse – funktioner, buggar eller sysslor – och uppskatta den tid och de resurser som krävs för att slutföra en berättelse genom att välja poäng.

Du kan skapa arbetsytor för flera projekt för att visa dina projekt sida vid sida och flytta berättelser mellan projekt för bättre effektivitet. Analysfunktionen ger dig en fullständig översikt över projektet, inklusive berättelsens cykeltid, berättelsens acceptansgrad, avvisningsgrad och kumulativt flöde.

PivotalTrackers bästa funktioner

Dela backlog för transparent projektprioritering

Spåra hastigheten för att mäta teamets framsteg

Hantera flera projekt i ett enda arbetsområde

Begränsningar för PivotalTracker

Gränssnittet kan upplevas som alltför stelt för användare som inte är bekanta med traditionella Scrum-element.

Priser för PivotalTracker

Gratis att använda

Betyg och recensioner av PivotalTracker

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (150 recensioner)

14. Zoho Projects (bäst för att visualisera arbetsflödet)

via Zoho Projects

Zoho Projects är en agil projektledningsplattform som gör det möjligt för Scrum Masters att skapa Scrum-tavlor, hantera sprintbackloggar och övervaka sprints på ett effektivt sätt. Team kan brainstorma idéer, omvandla dem till genomförbara arbetsuppgifter och smidigt lägga till dem i sina sprints för genomförande.

En av de bästa funktionerna i Zoho Projects är avancerad projektvisualisering med hjälp av verktyg som hastighetsdiagram, burndown-diagram och kumulativa flödesdiagram. Det erbjuder också instrumentpaneler för att spåra viktiga mätvärden, såsom totala sprintar, kommande sprintar, backlog-aktivitet och användarengagemang, vilket ger teamen en tydlig bild av deras totala framsteg. Zoho Projects är särskilt fördelaktigt för team som redan använder andra Zoho-applikationer.

ZohoProjects bästa funktioner

Logga tid med inbyggda tidrapporter för noggrann spårning

Automatisera arbetsflöden för att effektivisera repetitiva uppgifter

Integrera med tredjepartsappar som Slack och Google Drive

Anpassa projekt med uppgiftslayouter och fält som är skräddarsydda efter ditt teams behov.

ZohoProjects begränsningar

Den erbjuder inte färdiga mallar för sprintplanering och -hantering.

Priser för ZohoProjects

Gratis

Premium: 5 dollar per användare/månad

Företag: 10 dollar per användare/månad

ZohoProjects betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

15. MeisterTask (bäst för att kombinera Scrum- och Kanban-metoder)

via MeisterTask

MeisterTask är en projektledningslösning som kombinerar funktionerna i Kanban- och Scrum-metoderna för att skapa ett tydligt och strukturerat arbetsflöde. Du kan skapa individuella statuskolumner för olika projektfaser, tilldela uppgifter och sätta deadlines. Det låter dig också dela upp användarberättelser i enskilda uppgifter och sätta tidsuppskattningar med hjälp av checklistor.

Med MeisterTask kan du lägga till beskrivningar, samla feedback, lägga till bilagor och skapa anpassade taggar för varje uppgift så att dina teammedlemmar har all information de behöver. Det är perfekt för små till medelstora utvecklingsteam som behöver ett visuellt, kollaborativt utrymme utan att det blir för komplicerat.

MeisterTasks bästa funktioner

Skapa anpassningsbara tavlor i Kanban-stil för att spåra uppgifter

Automatisera återkommande uppgifter och öka effektiviteten i arbetsflödet

Integrera smidigt med verktyg som Slack och Google Drive

Utnyttja Meister AI för uppgiftsrekommendationer och insikter om arbetsflöden.

Begränsningar i MeisterTask

Det saknar avancerade rapporteringsfunktioner.

MeisterTask-priser

Basic: Gratis

Pro: 9 dollar per användare/månad

Företag: 16 dollar per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1100 recensioner)

Börja använda Clickup för att hantera dina Scrum-projekt

Implementering av Scrum-ramverket kräver effektivt teamsamarbete, ansvarstagande och transparens i arbetsflödet. De flesta Scrum-verktyg kan hjälpa till att organisera tidsplaner, spåra arbetsförloppet och hantera resurser, men deras komplexa gränssnitt kan göra det svårt för icke-tekniska team att optimera sitt arbetsflöde.

Här behöver du en enkel men funktionell Scrum-projektledningsprogramvara som ClickUp. Den möjliggör smidig samverkan genom sprints, uppgifter, whiteboards och dokument, smidig kommunikation genom chatt och visualisering av framsteg genom robusta instrumentpaneler.

Är du redo att optimera din Scrum-process? Registrera dig för ClickUp idag och upplev hur det kan höja ditt teams produktivitet!