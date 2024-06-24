Hur man implementerar agila transformationsstrategier

Enligt en undersökning från 2020 använder 71 % av organisationerna agila metoder i sin mjukvaruutvecklingscykel.

Detta bör inte komma som någon överraskning, eftersom team inom olika branscher, funktioner och storlekar antar agila metoder i någon form för att dra nytta av fördelarna med enkelhet, effektivitet, snabbhet, produktivitet och mycket mer. Faktum är att studier visar att en stark agil kultur kan öka den kommersiella prestandan med 277 %.

Ändå misslyckas organisationer gång på gång med att lyckas med övergången till agilt arbetssätt. Den övergripande kulturella, beteendemässiga och organisatoriska förändring som agil transformation kräver kan vara svår att uppnå.

I det här blogginlägget utforskar vi olika sätt på vilka du kan implementera agila transformationsstrategier i din organisation och öka dina chanser att lyckas.

Innan vi går vidare till handling, låt oss klargöra grunderna.

Vad är agil transformation?

Agil transformation är processen att införa ett agilt tankesätt, agila metoder och agila rutiner i hela organisationen. Det är en resa där en organisation fundamentalt förändrar sina operativa, kulturella och strategiska tillvägagångssätt för att bli mer agil.

Detta innebär:

Agilt tänkande: anamma ett agilt tankesätt

Att vara agil: skapa självorganiserande team som bygger stegvis

Att leva agilt: skapa en arbetskultur präglad av innovation och kontinuerlig förbättring

Ledande agilitet: minska överflödiga ledningsnivåer

För att lära dig mer om hur detta fungerar i praktiken, läs vår nybörjarguide till agila metoder.

Även om agil transformation vanligtvis förknippas med mjukvaruutveckling är metoderna universella och kan tillämpas på alla team eller funktioner. De grundläggande principerna som driver denna transformation beskrivs nedan.

Principer och kärnvärden för agil transformation

Flera mjukvaruutvecklare, missnöjda med befintliga ingenjörsmetoder, skapade en alternativ metod med hjälp av agil utveckling. Kärnvärdena i denna nya metod beskrivs i det agila manifestet enligt följande.

Agile betonar vikten av mänsklig kommunikation och samarbete. Även om agila processer och verktyg är viktiga, är mänskliga interaktioner nödvändiga för att bygga upp agilitet och anpassningsförmåga.

Ett agilt team kommer till exempel att prioritera användarintervjuer och samtal istället för att enbart förlita sig på e-post eller ärendehanteringssystem för att identifiera grundorsakerna.

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Agile prioriterar att få funktionell programvara i händerna på användarna så snabbt som möjligt. Detta betyder inte att dokumentation är onödig, men fokus bör ligga på att leverera en fungerande produkt som uppfyller användarnas behov.

I stället för att till exempel ägna månader åt att skriva detaljerade specifikationer skulle ett agilt team börja med en minimalt fungerande produkt (MVP) och utveckla den iterativt.

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar

Agila team arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och anpassa sig efterhand som projektet utvecklas, snarare än att strikt följa avtalsvillkoren.

I praktiken innebär detta regelbundna möten, demonstrationer varannan vecka, feedback och retrospektiva analyser.

Att reagera på förändringar genom att följa en plan

Agile erkänner att förändring är oundviklig och ofta fördelaktig i ett projekts livscykel. Agila team bygger därför in anpassningsförmåga i sin kultur, vilket gör det möjligt för dem att svara på kundbehov, marknadsförhållanden eller tekniska förändringar.

När man till exempel utvecklar en iOS-app kommer en agil organisation att anpassa sig snabbt om marknadssignalerna tydligt visar att kunderna behöver en webbapp.

Som du ser handlar dessa värden inte om att använda en Scrum-tavla eller hantera en backlog. Det är grundläggande förändringar i hur organisationer bedriver sin verksamhet. För att säkerställa en framgångsrik agil transformation behöver du stöd från högsta ledningen.

Ledningens roll i agil transformation

Agile, som metod, betonar självstyrande team med en platt struktur. De flesta agila organisationer undviker hierarkier och arbetar med 360-graders feedback mellan kollegor. Men för att genomföra en transformation krävs det ett visst inflytande uppifrån.

Nedan beskrivs olika ledares roller i agil transformation.

Agil coach

En agil coach utbildar team i agila metoder, underlättar praktiken, anordnar evenemang och jämnar ut transformationsresan. De arbetar med ett mjukvaruutvecklingsteam som är nytt inom agil scrum och hjälper dem med:

Fastställa en agil transformationsplan

Hantera sprintplanering, förfina backlog/användarberättelser etc.

Genomföra dagliga stand-ups och retrospektiver

Skapa öppna och transparenta kommunikationskanaler

Medling i tvister och meningsskiljaktigheter mellan teammedlemmar

Ledning

Ledningens engagemang är avgörande för en framgångsrik agil transformation. De fastställer visionen, beviljar resurser, omorganiserar strukturer och leder den kulturella förändringen mot agila värderingar som transparens, empowerment och anpassningsförmåga.

Teknikledare möjliggör de verktyg och processer som behövs för att genomföra en agil transformation.

Ekonomichefer skapar budgetar för rekrytering, utbildning, verktyg och processförändringar.

Projektledare bygger agila system och processer

Personalchef

När vi talar om agil transformation är det inte personalchefen (HR) som först kommer att tänka på. Ändå kan deras roll vara avgörande för projektets framgång eller misslyckande. CHRO ansvarar för:

Anpassa organisationens personalstrategi till dess mål för agil transformation

Anställa agila praktiker, coacher och experter på förändringshantering

Möjliggöra omskolningssessioner i agila färdigheter

Revidera prestationsutvärderingssystemen så att de återspeglar agila värderingar och principer.

De ansvarar också för kulturella förändringar och bidrar till att skapa en miljö där agila metoder kan blomstra genom att främja samarbete.

Vid varje steg är organisationsledning avgörande för att underlätta förändringen. Här är stegen och hur de kommer att utvecklas.

Stegen i en agil transformation

I de flesta organisationer kan övergången till agilt arbetssätt vara en lång process som ofta tar månader, om inte år. Genom att noggrant gå igenom följande steg minimeras risken för att man faller tillbaka till gamla vanor.

1. Förståelse och medvetenhet

Innan teamen blir agila måste de förstå vad det innebär och vad det kräver. Det första steget är alltså att utveckla en strategisk approach för att öka medvetenheten om agila metoder och deras fördelar.

Vanligtvis börjar detta med att organisationer utbildar ledningen och teamen om agila principer, värderingar och ramverk (t.ex. Scrum, Kanban). Målet är att skapa en gemensam förståelse för deras agila modell.

2. Strategi och engagemang

Nästa steg är att organisationen åtar sig att genomföra en agil transformation och utvecklar en strategi som omfattar följande:

Den agila modellen, som kan vara ren Scrum eller en hybrid med bästa praxis från agila, Scrum, DevOps och andra metoder.

Mål på organisations-, team- och individnivå

Omfattningen av transformationen, inklusive gränser och vad som inte kommer att göras

Engagemang från ledningsgruppen när det gäller budgetar, processer och andra krav

3. Pilotimplementering

Innan organisationer genomför storskaliga förändringar tillämpar de agila metoder inom ett litet team eller projekt. Denna pilotimplementering gör det möjligt att experimentera med agila metoder i en kontrollerad miljö, lära sig av erfarenheten och göra nödvändiga justeringar innan en bredare lansering.

4. Expansion och skalning

Baserat på framgången med pilotimplementeringen utvidgar organisationer agila metoder till andra team och avdelningar. I detta skede testas effektiviteten av agila metoder i olika team.

5. Institutionalisering

Medan skalning implementerar agila "metoder", innebär institutionaliseringsfasen att agila "värderingar och principer" införlivas i organisationens kultur. I detta skede är hela organisationen inte längre agil, utan är agil. Denna fas kännetecknas av:

Välkomna förändring och var anpassningsbar

Tänk i små meningsfulla arbetsenheter som genomförs med täta intervall.

Planera arbetet på ett iterativt sätt

Bygga för kontinuerlig förbättring

Att vara självstyrande med ett starkt fokus på kunden

6. Kontinuerlig förbättring

Att vara agil kräver också kontinuerlig förbättring. Det handlar inte om ett stadium utan snarare om ett kontinuerligt arbetssätt där teamen reflekterar över och förbättrar sina agila metoder.

Trots att de följer dessa steg gör organisationer ofta misstaget att bara övergå till agila metoder utan att transformera och anamma agila värderingar. För att lyckas bli agil måste du förstå denna skillnad.

Agil transformation kontra övergång

Agil transformation Agil övergång Anta agila värderingar och principer Använda agila metoder och artefakter Organisationsomfattande kulturförändring Siloed processförändring Strategisk och långsiktig Taktisk och kortsiktig Större hållbar påverkan Begränsa sporadiska effekter

Om du visualiserar de steg som beskrivs ovan kommer du att inse att det inte är lätt att genomföra en agil transformation. Det kan vara svårt att få alla i företaget att ändra sin inställning till arbetet.

Utmaningar och hinder i agil transformation

Alla organisationer som genomför agil transformation har stött på följande utmaningar.

Motstånd mot förändring

Agile är omvälvande, från att dyka upp varje morgon för stand-up-möten till att välkomna förändringar även i slutfasen av ett projekt. Det är därför förståeligt att teamen är motståndskraftiga mot denna förändring.

Hantera denna utmaning genom att:

Skapa en väldefinierad agil transformationsstrategi som beskriver potentiella fördelar

Hantera problem proaktivt

Använda en skräddarsydd strategi för förändringshantering

Rekrytera agila föregångare som kan sprida budskapet bland sina team.

Otillräcklig utbildning

En framgångsrik agil transformation kräver utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. I början kan grundläggande workshops i agila metoder vara till hjälp. Men på lång sikt behöver teamen tillgång till agila coacher och scrum masters.

Kulturell obalans

Agila principer kräver ofta en betydande förändring av organisationskulturen, med betoning på samarbete, öppenhet och kundfokus. Denna förändring kan vara svår i traditionella organisationer med strikta hierarkier och silos.

För att övervinna denna utmaning krävs förändringar på ledningsnivå. Företagsledningen måste vara transparent och öppen. De måste visa sin förmåga att ta emot feedback och anpassa sig till förändringar.

Skala

Agile är enklare i team på 5–6 personer, vilket är anledningen till att pilotprojekt ofta är framgångsrika. Att skala upp det till en stor organisation är en helt annan sak.

Framgångsrik skalning kräver tålamod och en långsiktig vision. Projektledare måste skapa agila modeller, övervaka agil implementering, påverka förändringar och kontinuerligt omkalibrera när teammedlemmar avviker från planen.

Agila metoder kräver ofta specifika verktyg för projektuppföljning, samarbete och kommunikation. Brist på lämpliga verktyg kan hindra agil transformation.

Till exempel kan team ha svårt att arbeta utan ett verktyg för backlog-hantering och sprintplanering, vilket kan leda till förvirring och ineffektivitet.

God förberedelse är halva arbetet. På samma sätt kommer rätt verktyg att hjälpa dig att göra omvandlingen smidigare.

Om du undrar, så sa vi individer och interaktioner framför verktyg. Ja, det gjorde vi. Kom ihåg att dessa verktyg inte ersätter interaktioner eller mänsklig kreativitet. De stöder bara det.

Agil projektledning

En robust och flexibel programvara för projektledning kan sätta många av dina transformationsinitiativ på autopilot.

Använd ClickUp Docs för att dokumentera och dela din agila stadga (vi har till och med en gratis ClickUp-mall för agila stadgor som du kan använda).

Skapa arbetsytor, mappar, listor och uppgifter för att hantera det stora transformationsprojektet på ett smidigt sätt med ClickUp-hierarkin

Använd Kanban-vyn för att skapa dina egna Scrum-processer.

Skapa deluppgifter och checklistor för att säkerställa kvaliteten

ClickUp Agile Project Management Template

Eller använd ClickUp Agile Project Management Template för att undvika de initiala problemen med att ställa in dina projekt manuellt.

Kommunikation i realtid

Du kan inte vara agil utan förmågan att samarbeta i realtid. ClickUp möjliggör dussintals kontextuella sätt att göra detta.

Alla ClickUp-uppgifter har inbäddade kommentarer, vilket gör det möjligt för team att diskutera frågor och idéer. Du kan samarbeta för att redigera, lägga till kommentarer, tagga personer och tilldela uppgifter i ClickUp Docs. Samla alla dina meddelanden och håll koll på dem med ClickUp Chat-vyn.

Samarbeta på ditt sätt med ClickUps chattvy

End-to-end-synlighet

Den kontinuerliga förbättringen av agil transformation kräver tydlig och fullständig insyn i varje del av processen. För att möjliggöra detta måste du övervaka resultat, samla in data och skapa rapporter. ClickUp möjliggör allt detta och mer som en naturlig del av processen.

ClickUp-uppgifter samlar in all data du behöver, såsom start-/slutdatum, tilldelade användare, uppskattad/tidsspårning etc. Tidslinjevyn låter dig visualisera hela arbetsflödet med överlappande uppgifter eller beroenden, om sådana finns.

Den mycket anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelen ger dig de mätvärden du behöver. Några av de vanligaste rapporterna är burnup- och burndown-diagram, projektframsteg och resursutnyttjande.

Kumulativt flödesdiagram på ClickUp Dashboard

Idéer och innovation

Agil transformation handlar om att samla de bästa hjärnorna för att lösa komplexa problem på ett hållbart sätt. Detta kräver robusta idégenereringsfunktioner.

ClickUp Whiteboard simulerar ett virtuellt konferensrum där team kan arbeta innovativt. Brainstorma dina idéer genom att lägga till ritningar, klistermärken, användare, dokument och kopplingar. När du är klar kan du skapa uppgifter direkt härifrån och sätta igång!

Brainstorming blir enklare med ClickUp Whiteboard

Bästa praxis för mjukvaruutveckling

Som ett utvecklingsteam som blir agilt behöver du specifika och specialdesignade verktyg. ClickUps olika funktioner är utformade för att göra just det!

Agila arbetsflöden: Flexibla agila arbetsflöden baserade på dina behov, från Kanban till Scrum och mycket mer.

Felspårning: Felrapportering med ClickUp Forms, som kan konverteras till spårbara uppgifter med anpassade fält, statusar och sammanställningar.

Releasehantering: Fullt integrerad Git-pipeline, anpassningsbara releasetåg, agil testning och checklistor för driftsättning.

Resurshantering: Arbetsbelastningsvyer för att maximera teamets kapacitet med hjälp av tidsuppskattningar, sprintpoäng och tillgänglighetsvyer.

ClickUp Workload-vy för bättre resursfördelning

Dokumentation: Automatisk generering av färdplaner, testplaner, tekniska specifikationer etc. med ClickUp AI.

Nu när verktygen är på plats är det dags att skapa ramverk för prestationsmätning.

Prestationsmätning i agil transformationsprocess

Att mäta prestanda är avgörande i transformationsprocessen, eftersom det ger insikt i effektiviteten hos agila metoder och hjälper till att styra kontinuerlig förbättring. De bästa agila verktygen har inbyggd prestandaövervakning i realtid.

De flesta agila organisationer, inklusive stora företag som Google, använder ramverket Objectives and Key Results (OKR) för prestationsmätning.

Om målet för ditt agila transformationsprojekt till exempel är att framgångsrikt skala upp agila metoder i alla utvecklingsteam, skulle dina viktigaste resultat vara:

Öka antalet Scrum-team från 5 till 10 under första kvartalet.

Uppnå en 30-procentig förbättring av implementeringsfrekvensen till andra kvartalet.

Öka andelen slutförda sprintar till 95 %

Några av de vanligaste nyckeltalen (KPI) i agila team är:

Teknisk skuld: Minska uppgifter som märkts som teknisk skuld med a%

Distributionsfrekvens: Minska byggtiden med b %. Placera c % av tjänsterna i en pipeline för kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans (CI/CD).

Prestanda: Minska laddningstiden med d %, öka drifttiden med e %.

Kodkvalitet: Ge säkerhetsutbildning till alla utvecklare. Genomför sårbarhetsbedömning och penetrationstestning (VAPT) var sjätte månad.

Kundnöjdhet: Öka nettopromotorscore (NPS) med f %.

Med det sagt, låt oss se hur agil transformation sker i verkligheten.

Verkliga exempel på framgångsrika agila transformationer

Vi har valt branschexempel för att illustrera vilka resultat en framgångsrik agil transformation kan ge.

Försäkring

State Farm, ett av de största fastighets- och företagsförsäkringsbolagen i USA, har påbörjat en agil transformationsresa.

Transformation: Implementera DevOps, standardisera utvecklingscykler, använda öppen källkodsverktyg och integrera uppgifter som felsökning i sammanhanget.

Resultat: Ökad effektivitet, kortare implementeringscykler, automatiserad implementering, högre tillgänglighet och prestanda.

Om du undrar, här är ett omfattande blogginlägg om DevOps vs agile .

Detaljhandel

Target, en stor detaljhandelskedja i USA, initierade en agil transformation för att förbättra sina digitala och e-handelsfunktioner.

Transformation: Produktinriktat tänkande, DevOps-implementering, modernisering av äldre system, API:er, CI/CD

Resultat: Förmåga att skapa datadrivna erbjudanden, minska driftskostnaderna och förbättra effektiviteten.

Hälso- och sjukvård

Cerner Corporation, en ledande leverantör av tekniklösningar för hälso- och sjukvården, har infört agila metoder för att snabbare kunna leverera mervärde till vårdgivare.

Transformation: Modernisering och migrering av äldre system

Resultat: 5 % produktivitetsökning med det nya teamet.

Finans

ING Bank, ett globalt finansinstitut med nederländskt ursprung, genomgick en agil transformation under ett decennium. Den goda nyheten är att de förstår att nästa etapp av resan redan är på gång.

Transformation: Utveckling av organisationsmodell byggd kring stammar, grupper och kapitel. Implementering av DevOps och kontinuerlig leverans. Förnyad modell för prestationshantering.

ING:s agila organisationsmodell (Bildkälla: ING via McKinsey )

Resultat: Ökning av release-cyklerna från 2 månader till 2 veckor. Ökning av kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

Fördelarna med agil transformation

Ovanstående exempel visar tydligt att organisationer kan dra nytta av en rad fördelar med agil transformation. De vanligaste är följande.

Samarbete

Agile trivs med mänsklig interaktion. Det skapar en miljö där tvärfunktionella team samarbetar nära, kommunicerar regelbundet och delar kunskap fritt. Scrum-evenemang och ritualer som dagliga stand-ups och sprintretrospektiv är utformade för att möjliggöra detta.

Effektivitet

Genom att dela upp projekt i mindre, hanterbara delar kan agila team fokusera på att leverera värde snabbare och med färre resurser. Detta minskar slöseriet genom att minimera driftstopp och eliminera onödigt arbete.

Effektivitet

Ett agilt team använder sprints för att fokusera på att leverera funktioner inom korta tidsramar. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att snabbt justera prioriteringar baserade på feedback och utveckla produkter som uppfyller kundernas behov.

Avkastning på investering

Agila metoder leder till högre avkastning på investeringen tack vare snabbare leverans av funktioner, bättre produktkvalitet och minskad risk. Att leverera fungerande programvara tidigt minskar ofta tiden till marknaden, vilket möjliggör tidigare intäktsgenerering.

Medarbetarnas moral

Agila metoder stärker självstyrande team, främjar ansvarskänsla och skapar en mer givande arbetsmiljö. Agila team har ofta självständighet att bestämma hur arbetet ska utföras, vilket gör att de kan utföra ett fantastiskt arbete på sina egna villkor.

Talangförvärv

Agila organisationer ses som framåtblickande och anpassningsbara, vilket gör dem mer attraktiva för topptalanger som söker dynamiska och flexibla arbetsmiljöer. Detta ger dig en konkurrensfördel på marknaden.

Kundnöjdhet

Agile levererar kontinuerligt värde till kunderna och införlivar feedback i varje iteration för att säkerställa att slutprodukten uppfyller deras behov och förväntningar. Naturligtvis är det mer sannolikt att kunderna blir nöjda.

Agil transformation för framtiden

Agile har funnits i nästan ett kvarts sekel, och futuristiska organisationer har anammat modellen redan sedan år 2000. Under denna tid har vi sett principerna och metoderna utvecklas och ge vika för hybridmodeller som inkluderar DevOps, Scrum, Lean, Kanban och andra filosofier.

Några av de viktigaste sätten på vilka den kommer att utvecklas i framtiden är:

AI:s framväxt: Agila/DevOps-modeller har alltid gynnat automatisering. Med generativ AI och relaterade moderna verktyg kan team automatisera mer av produktdokumentation, projektledning etc. så att individer kan fokusera på värdeskapande innovation.

ClickUp Brain för omedelbara och korrekta svar

Utöver mjukvaruutveckling: HR-, marknadsförings-, ekonomi- och driftsteam ser fördelarna med agilitet och anpassar dem också till sina behov.

Skalning: Allteftersom fler stora organisationer antar agila metoder kommer det att finnas ett fortsatt fokus på skalbara agila ramverk som SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large-Scale Scrum) och DaD (Disciplined Agile Delivery).

ClickUp och agil transformation: skräddarsydda för varandra

”ClickUp hjälper mig att undvika kaos. Nu kan vi vara så proaktiva som möjligt när det gäller de projekt vi arbetar med”, säger Kellock Irvin, produktchef på Powerflex. Detta är en av många anledningar till att ClickUp är ett utmärkt verktyg för agil transformation.

ClickUp hjälper till att bryta ner det komplexa och mångfacetterade agila transformationsprojektet i hanterbara uppgifter. Det kommunicerar också tydligt förväntningar och acceptanskriterier till alla intressenter.

ClickUps whiteboard, tankekartor, dokument och kommentarer hjälper team att samarbeta effektivt i sitt sammanhang. ClickUp Brain påskyndar projektledning, automatiserar repetitiva processer och fungerar som varje teammedlems personliga assistent. ClickUps smidiga mallar gör det enkelt för dig att komma igång.

Det omfattande verktyget är användarvänligt och anpassningsbart, perfekt för både tekniska och icke-tekniska team.

Gör ditt agila transformationsprojekt framgångsrikt. Prova ClickUp gratis idag!

Vanliga frågor om agil transformation

Vilka är de tre pelarna i Scrum?

De tre pelarna i Scrum är:

Transparens : Öppen kommunikation för att bygga förtroende

Inspektion : Regelbundna granskningar för kontinuerlig förbättring

Anpassning: Smidiga kurskorrigeringar baserade på feedback och nyvunnen kunskap.

Vilka är de fyra pelarna i agilitet?

De fyra pelarna, även kända som kärnvärden, för agilitet är:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Kundsamarbete istället för kontraktsförhandlingar

Att reagera på förändringar genom att följa en plan

Vilken roll har ledningen i en framgångsrik agil transformation?

Ledningen har rollen att främja och övervaka den agila transformationen. Deras ansvar omfattar en rad strategiska, stödjande och ledande funktioner:

Vision och strategi: Definiera en färdplan och milstolpar för transformationen, och se till att den är i linje med organisationens övergripande strategiska mål.

Förändringshantering: Säkerställ tydlig kommunikation om syftet med transformationen, dess framsteg och fördelar, hantera farhågor och motstånd och engagera medarbetarna under hela processen.

Mäta och justera: Följ upp framstegen, mät resultaten mot fördefinierade KPI:er och anpassa vid behov för att säkerställa att transformationen fortsätter enligt plan.

Vilken roll har en agil coach i agil transformation?

En agil coach är avgörande för att underlätta och vägleda en organisations agila transformationsresa. Deras ansvarsområden inkluderar:

Agilt lärande och mentorskap: Utbilda team och individer i agila principer, metoder och ramverk (som agilt Scrum, Kanban och Lean).

Kultur- och mentalitetsförändring: Modellerar agila beteenden och värderingar i sin ledarstil och beslutsprocesser.

Förbättra processer: Utvärdera nuvarande arbetsmetoder, identifiera brister och gör förbättringar.

Förbättra samarbetet: Främja en miljö som uppmuntrar samarbete inom och mellan team, bryta ner silos och uppmuntra öppen kommunikation.