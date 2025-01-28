De 10 bästa programvarorna för funktionsflaggning för utvecklingsgrupper 2025

Programvara för funktionsflaggning gör det möjligt för utvecklare att ge användarna avancerade funktioner samtidigt som stabiliteten och kontrollen bibehålls. ?‍?

Det är ett viktigt verktyg för att sprida ut lanseringen av funktioner, experimentera med olika funktioner och kontrollera användarupplevelsen.

Vad är programvara för funktionsflaggning?

Feature flagging eller feature flags är en teknik för mjukvaruutveckling som gör det möjligt för utvecklare att aktivera eller inaktivera en funktion eller funktionalitet för sina användare utan att ändra befintlig kod eller distribuera ny kod.

När du väljer rätt verktyg för att operationalisera funktionsflaggning kan de många funktionerna i programvaran för funktionsflaggning ofta överväldiga dig. Denna guide syftar till att förenkla din resa genom att lyfta fram de 10 bästa programvarulösningarna för funktionsflaggning som finns tillgängliga idag.

Vad ska du leta efter i programvara för funktionsflaggning?

För att guida dig i rätt riktning har vi listat några viktiga faktorer som du bör utvärdera när du tittar på verktyg för funktionsflaggning:

Användarvänlighet: Programvaran bör ha en användarvänlig instrumentpanel eller gränssnitt som gör det möjligt för utvecklare och produktchefer att enkelt skapa, hantera och övervaka funktionsflaggor.

Robusta målgruppsalternativ: Leta efter programvara som erbjuder olika målgruppsalternativ baserade på användarattribut, beteende och enhetsegenskaper.

Flaggkonfiguration: Välj ett verktyg som låter dig ställa in funktionsflaggor med finjusterad kontroll, inklusive alternativ för att aktivera/inaktivera funktioner, rikta in dig på specifika användarsegment och konfigurera lanseringsprocent.

A/B-testintegration: Leta efter ett verktyg som har inbyggda A/B-testfunktioner eller kan integreras med populära plattformar.

Revisions- och återställningsfunktioner: Välj programvara som erbjuder omfattande revisionsfunktioner och som gör det möjligt att enkelt återgå till tidigare konfigurationer om det behövs.

Integrationer och ekosystem: Tänk på programvarans kompatibilitet med dina befintliga utvecklingsverktyg och plattformar. Sömlös integration med andra verktyg effektiviserar arbetsflöden och förbättrar effektiviteten.

De 10 bästa programvarorna för funktionsflaggning att använda 2024

Här är listan över de högst rankade verktygen för funktionsflaggning 2024, med deras distinkta funktioner, begränsningar, priser och betyg.

1. Unleash

via Unleash

Denna öppen källkodsplattform för funktionsflaggning har en livlig community och omfattande dokumentation, vilket gör den idealisk för utvecklare som söker flexibilitet och anpassningsmöjligheter.

Dess självhostade distributionsalternativ erbjuder utmärkt kontroll och säkerhet.

Släpp loss de bästa funktionerna

Skapa funktionsflaggor med finjusterad kontroll, så att utvecklare enkelt kan aktivera eller inaktivera funktioner.

Behåll kontrollen över utvärderingar och ändringar av funktionsflaggor genom inbyggda behörigheter och principer för fyrögig granskning för att uppfylla efterlevnadskrav.

Släpp funktioner till de användare du väljer så fort du är redo, med iterativa feedbackloopar och A/B-användartester.

Håll dina användardata säkra genom inbyggd integritet, datalagring, privata instanser och flexibla värdtjänstalternativ.

Få tillgång till enkel slutpunktstestning och automatiserad generering av administratörsklienter med öppen API-kompatibilitet.

Övervaka prestandan hos olika funktionsvariationer och spåra användarengagemanget.

Slipp begränsningarna

Utmaningar under implementeringen

Begränsad offlinefunktionalitet

Brist på realtidsfunktioner

Släpp loss prissättningen

Öppen källkod: Gratis

Pro: 80 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Släpp loss betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (81+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

2. FeatBit

via Featbit

FeatBit är din allt-i-ett-lösning för att hantera funktionsflaggor med snabbhet, skalbarhet och enkelhet.

Programvaran är byggd med .NET och utformad för självhostade miljöer, och låter dig släppa funktioner, experimentera och optimera, skala smidigt och öka företagets tillväxt.

FeatBits bästa funktioner

Spåra funktionsanvändning, skapa experimentrapporter på begäran och exportera data till verktyg som DataDog och Amplitude för olika affärsbehov.

Skalera horisontellt och vertikalt med hjälp av en noggrant utvecklad arkitektur.

FeatBits begränsningar

Jämfört med etablerade plattformar för funktionsflaggning är FeatBits community fortfarande relativt litet och under utveckling. Detta kan innebära färre tillgängliga resurser och mindre support för felsökning, särskilt för komplexa användningsfall.

FeatBit-priser

Community: Gratis

Enterprise Standard: 399 $/månad

Enterprise Premium: Anpassad prissättning

FeatBit-betyg och recensioner

Inga recensioner ännu

3. Flagsmith

via Flagsmith

Flagsmith är en användarvänlig öppen källkodstjänst för funktionsflaggning och fjärrkonfiguration som gör det möjligt för utvecklingsteam att släppa funktioner på ett mer säkert och effektivt sätt.

Det är känt för sin centraliserade plattform för hantering av funktionsflaggor, som gör det möjligt för utvecklare att aktivera eller inaktivera funktioner för specifika användare eller segment utan att behöva distribuera om koden.

Flagsmiths bästa funktioner

Skapa och hantera enkelt funktionsväxlar för webb-, mobil- och serversidiga applikationer.

Hantera funktionsflaggor efter utvecklingsmiljö

Integrera med din befintliga stack och skicka flaggdata till din analysplattform.

Kombinera värdet av funktionsväxlar med flexibiliteten i fjärrkonfiguration för att testa och distribuera nya funktioner med självförtroende.

Distribuera som en tjänst eller värd på privat moln eller lokalt.

Flagsmiths begränsningar

En brant inlärningskurva för nya teammedlemmar

Saknar ett kompakt användargränssnitt

Kräver Slack-integration för att få bättre överblick över när funktionsflaggor växlas.

Flagsmiths prissättning

Gratis

Start-Up: 45 $/månad

Scale-Up: 200 $/månad

Flagsmith-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (22+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3+ recensioner)

4. DevCycle

via DevCycle

DevCycle betonar utvecklarnas produktivitet genom att sömlöst integrera populära utvecklingsverktyg och ramverk.

De inbyggda kodsnuttarna och funktionerna för automatisk komplettering effektiviserar implementeringen av funktionsflaggor.

DevCycle bästa funktioner

Skapa, uppdatera och hantera funktionsflaggor på ett effektivt sätt för att kontrollera åtkomsten till ny kod i olika miljöer.

Utnyttja funktionsflaggor för att öka distributionshastigheten och mäta prestandan hos funktionslanseringar när din kod är i produktion.

Spåra dina flaggor i varje steg i utvecklingsprocessen med Global View.

Automatisera uppdateringar av funktionsflaggor i alla programmeringsspråk med full SDK-täckning.

Anpassa arbetsflöden och gör omedelbara flaggändringar

Använd funktionsväxling för att omedelbart leverera kodändringar med flexibiliteten att gradvis rulla ut nya funktionsreleaser till en delmängd av slutanvändare.

DevCycle-begränsningar

Fler integrationer krävs

Fel i delbara URL:er

Priser för DevCycle

Gratis

Starter: Från 20 $/månad

Företag: Från 400 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

DevCycle-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (6+ recensioner)

Product Hunt: 5/5 (9+ recensioner)

5. LaunchDarkly

via LaunchDarkly

LaunchDarkly erbjuder funktioner för flaggning, A/B-testning och analys.

Dess intuitiva gränssnitt och kraftfulla målfunktioner gör det till ett populärt val för stora och komplexa distributioner.

LaunchDarklys bästa funktioner

Använd automatisering och funktionshantering för att maximera värdet av varje programvarufunktion.

Öka hastigheten och stabiliteten för mjukvarureleaser för kunder

Leverera riktade och personaliserade upplevelser utan tung, manuell utvecklingsinsats.

Genomför experiment och optimera produktfunktioner för att öka kundengagemanget och därmed förbättra verksamheten på ett mätbart sätt.

Hantera, kontrollera och optimera mobilupplevelser i appar samtidigt som du minskar komplexiteten med godkännandeprocesser i appbutiker.

Begränsningar för LaunchDarkly

Förvirrande flaggstatusar

Integrationsutmaningar

Kräver buggfixar

Priser för LaunchDarkly

Startpaket: 8,33 $/plats per månad

Pro: 16,67 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

LaunchDarkly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (134+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

6. Split

via Split

Split är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och kraftfulla målgruppsanpassningsalternativ och är idealiskt för team som söker en enkel lösning för att hantera funktionsflaggor och genomföra A/B-tester.

Dela upp de bästa funktionerna

Lansera releaser med flera komponenter med funktionalitetsflaggberoende inriktning

Använd procentuell utrullning för att utforma en flerstegsrelease som passar din risktolerans.

Identifiera och inaktivera felaktiga funktioner direkt, så att du slipper återställningar och snabbkorrigeringar.

Hantera funktionsflaggor i dina frontend-, backend- och mobilappar med hjälp av över 14 open source-SDK:er.

Delade begränsningar

Konfigurationsprocessen är lite komplex i början.

Otillräckliga rapporteringsmått

Delad prissättning

Utvecklare: Gratis

Team: 33 $/plats per månad

Företag: 60 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Dela betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (122+ recensioner)

7. Taplytics

via Taplytics

Taplytics hjälper dig att hantera och kontrollera lanseringen av nya funktioner till dina användare. Det gör det möjligt för dig att enkelt skapa funktionsflaggor för att rikta in dig på specifika användarsegment och spåra prestandan hos dina funktioner.

Det är praktiskt för att experimentera med nya funktioner utan att påverka hela din användarbas och för att gradvis rulla ut funktioner för att säkerställa att de är stabila och väl mottagna.

Taplytics bästa funktioner

Lansera produkter och hantera funktioner i webb-, mobil-, OTT- och serverside-applikationer.

Distribuera kod och finjustera vem som får funktionen, oavsett om det är du själv, interna användare eller en tydligt definierad produktionsmålgrupp.

Introducera eller dölj funktioner på mobilen, webben och TV:n med bara ett klick – utan några uppdateringar i appbutiken.

Lansera funktioner omedelbart eller släpp dem gradvis över tid till specifika segment av din produktionspublik.

Distribuera funktioner internt eller till produktion med självförtroende, när som helst.

Taplytics begränsningar

Fler integrationer krävs

Ibland tar det lite tid innan funktionsflaggorna sprids till användarna.

Taplytics prissättning

Pro-plan: Från 500 USD/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Taplytics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (15+ recensioner)

Product Hunt: 4,9/5 (över 100 recensioner)

8. Optimizely

via Optimizely

Denna funktionsrika plattform erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för funktionsflaggning, personalisering och optimering.

Den är känd för sin visuella experimentbyggare och analyspaneler som gör det möjligt för team att fatta datadrivna beslut.

Optimizelys bästa funktioner

Minska trycket på ingenjörerna med sofistikerade verktyg för funktionshantering.

Förbättra dina personaliseringsinsatser med riktade, snabba och exakta tester.

Förnya hela din produktlivscykel med högre kvalitet på releaser, säkrare tester och snabbare funktionsvalideringar.

Förbättra experimenthastigheten med inbyggda planeringsverktyg eller integrera dina valda arbetsflödesverktyg.

Optimizelys begränsningar

Brant inlärningskurva

Besvärlig process för testvariationer

Komplex implementering

Optimizely-prissättning

Anpassad prissättning

Optimizely-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (75+ recensioner)

Gartner Peer Insights: 4,3/5 (111+ recensioner)

9. Flipt

via Flipt

Flipt är en öppen källkodsplattform för funktionshantering som betonar hastighet, skalbarhet och självhosting.

Det ger utvecklare möjlighet att hantera lanseringar av funktioner, genomföra A/B-tester och optimera användarupplevelser med flexibilitet och kontroll.

Flipt bästa funktioner

Hantera funktioner, experiment och lanseringar över flera team och miljöer.

Lagra dina funktionsflaggor i Git och använd din befintliga CI/CD-pipeline för att distribuera ändringar.

Skapa avancerade distributionsregler för att rikta in dig på specifika enheter baserat på anpassade egenskaper.

Flipt-begränsningar

Oöverskådligt gränssnitt för stora flaggsatser

Avsaknad av avancerade filtreringsalternativ baserade på flaggmetadata, användarsegment eller andra relevanta kriterier.

Flipt-prissättning

Gratis

Flipt-betyg och recensioner

Inga recensioner ännu

10. Flipper Cloud

via FlipperCloud

Flipper Clouds verktyg för hantering av funktionsflaggor erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att hantera lanseringar av funktioner, genomföra A/B-tester och säkerställa en smidig användarupplevelse.

Det är anmärkningsvärt för att minimera störningar genom att låta dina användare bestämma när de vill bekanta sig med en drastisk omdesign av gränssnittet.

Flipper Clouds bästa funktioner

Aktivera funktioner för alla, specifika aktörer (t.ex. användare), grupper av användare, en procentandel av aktörer eller en procentandel av tiden.

Ställ in funktioner i en icke-produktionsmiljö för att enkelt spegla produktionsmiljön.

Få ärlig feedback snabbare genom att leverera nya funktioner till produktion bakom en funktionsflagga.

Förhandsgranska hur en förändring påverkar verkliga användare i produktion genom att aktivera en experimentell funktion för en viss andel av användarna och sedan mäta resultaten.

Begränsningar för Flipper Cloud

Otillräcklig funktionalitet för att hantera komplexa team och detaljerad åtkomst till funktioner

Priser för Flipper Cloud

Gratis

Standard: 20 $/plats per månad

Flipper Cloud-betyg och recensioner

Finns inte med på recensionsplattformar

Alla de ovan listade verktygen för funktionsmarkering är utmärkta, men de är inte alla pusselbitarna.

Överväg att lägga till ett projektledningsverktyg som Clickup till din arsenal för robusta arbetsflöden och smidigt samarbete. Ta dina programmerings- och produktteam till nästa nivå.

ClickUp

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp.

ClickUp är ett molnbaserat projektledningsverktyg som hjälper team av alla storlekar att organisera sitt arbete, samarbeta effektivt och följa upp framsteg. ClickUp för agila team samlar dina utvecklare på en plattform med allt de behöver för att lyckas, såsom produktplaner, backloggar och sprints.

ClickUp för mjukvaruteam förenklar utvecklingscykeln genom att samla alla funktioner på ett ställe, med samarbete, spårning, hantering och automatisering. ClickUps AI-verktyg är också praktiskt vid skapande av innehåll och idégenerering.

ClickUp låter även icke-tekniska team ansluta sig och arbeta på samma plattform. Det blir därmed enklare att bryta silos och överbrygga klyftan mellan utvecklare och olika arbetsflöden.

Dashboards i ClickUp 3. 0 ger agila projektledare en snabb överblick över teamets återstående uppgifter och prioriteringar för veckan samt detaljerade burnup- och burndown-diagram.

Det erbjuder flera fördelar, såsom:

ClickUps bästa funktioner

Skapa tillförlitliga anpassade statusarbetsflöden för varje projekt inom din arbetsyta.

Använd anpassade fält för att lägga till ett unikt uppgifts-ID för att hålla reda på scrumpoäng.

Välj mellan en rad olika alternativ för tidrapportering som hjälper dig att uppnå dina mål, inklusive externa integrationer och inbyggd tidrapportering i appen eller via ett Chrome-tillägg.

Undvik att hoppa mellan plattformar och skapa en gren eller en ny pull-begäran inom en uppgift genom att använda Github-integrationen.

Integrera sömlöst med Github, Gitlab och Bitbucket.

Håll koll på dina backloggar och lägg till uppgifter till specifika sprints för bättre organisation och rapportering.

Dela enkelt information om funktionsflaggor mellan team för att effektivisera samarbetet.

Kontrollera hur funktioner lanseras till användarna

Testa funktioner med en liten grupp användare innan du lanserar dem för alla.

Automatisera statusändringar för dina funktionsflaggor baserat på specifika händelser, såsom en ny release eller en buggfix . Använd också automatisering för att meddela teammedlemmar om ändringar i funktionsflaggor.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare noterar en brant inlärningskurva.

ClickUp är inte dedikerat till funktionsflaggning, men kompletterar det.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser som passar din organisations behov

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 201+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 948+ recensioner)

Behärska funktionsflaggning med en omfattande plattform

Det finns många lösningar för funktionsflaggning, men många måste fokusera på mer än bara mekaniken bakom funktionsflaggor. Det finns ett behov av integration med befintliga arbetsflöden och projektledningsverktyg för att underlätta för utvecklare.

ClickUp är ett holistiskt projektledningsverktyg som gör mer än bara spårar uppgifter. Det förbättrar organisationen, ökar effektiviteten och kontrollerar lanseringen av nya funktioner.

ClickUps intuitiva gränssnitt och kraftfulla anpassningsalternativ passar perfekt för projekt av alla storlekar och komplexitet. ?

Dessutom skapar den sömlösa integrationen med andra ClickUp-funktioner, såsom uppgiftshantering, kommunikationsverktyg och rapporteringspaneler, ett enhetligt arbetsflöde som gör det möjligt för utvecklare att leverera exceptionell programvara snabbare och mer effektivt.

Prova ClickUp idag och njut av dess fördelar!