Scrumban-metodiken: Hur man implementerar den med exempel och mallar

Vad har orden brunch, motell, webinar och Scrumban gemensamt? Jo, de är alla portmanteauord – kombinationer av två separata ord med en unik ny betydelse! 🦄

Scrumban kombinerar två kraftfulla ramverk inom agil projektledning – Scrum och Kanban – för att skapa en hybrid metod som är utformad för att hjälpa dig att öka projektets flexibilitet, effektivisera arbetsflöden och stödja kontinuerlig förbättring.

Men vad erbjuder denna relativt nya metodik egentligen projektledare, och när bör du använda den? I den här artikeln lär du dig allt du behöver veta om Scrumban-metodiken och dess bästa praxis. Dessutom presenterar vi en praktisk programvara för visuell hantering som hjälper dig att implementera Scrumban-principerna utan ansträngning.

Vad är Scrumban?

Scrumban är ett projektledningsramverk som kombinerar de bästa principerna och verktygen från Scrum och Kanban. Det behåller Kanbans visuella arbetsflödeshantering och integrerar den med Scrums stabila sprintstruktur för att skapa en hybridmetodik som är flexibel och lämplig för agila team av alla storlekar.

Scrumban skapades ursprungligen för att hjälpa team att övergå från Scrum till Kanban och vice versa. Det blev dock så småningom en separat metodik, perfekt för team som vill hitta den perfekta balansen mellan Scrums tidsbegränsade struktur och Kanbans flexibilitet och kontinuerliga förbättringsaspekter.

Men hur kombinerar Scrumban dessa två agila metoder? För att svara på denna fråga ska vi först fördjupa oss i Scrum och Kanban och gå igenom deras viktigaste funktioner. 📦

Scrum-metoden

Scrum är en av de mest populära agila metoderna för lean mjukvaruutveckling som delar upp projekt i mindre cykler som kallas sprints. Varje sprint varar i en till fyra veckor, vilket gör att du kan arbeta med separata projektdelar individuellt.

Efter att ha slutfört en sprint presenterar du den för dina kunder för att få feedback och införlivar sedan deras önskemål innan du går vidare till nästa sprint. På så sätt kan Scrum-team snabbt anpassa sig till förändringar och ändra prioriteringar om det behövs.

Scrum-team är vanligtvis små och självorganiserade och består av:

En Scrum Master (en teamledare) En produktägare Produktutvecklingsteamet

Om du tror att ditt team kommer att trivas med Scrum kan du effektivisera ditt ledningsarbete med ClickUp Agile Scrum Management Template – ett färdigt ramverk med alla viktiga Scrum-element!

Fördelarna med Scrum

Scrum-metoden är populär bland projektledare tack vare sina många fördelar, bland annat:

Större anpassningsförmåga: När projekt delas upp i mindre cykler är det lättare att göra ändringar som överensstämmer med dina intressenters önskemål. Om det uppstår problem behöver du bara göra om en cykel istället för hela projektet.

Förbättrad kundnöjdhet: Eftersom dina kunder är aktivt involverade i utvecklingsprocessen kan du införliva deras feedback på alla nivåer för kontinuerlig förbättring och Eftersom dina kunder är aktivt involverade i utvecklingsprocessen kan du införliva deras feedback på alla nivåer för kontinuerlig förbättring och skapa en produkt som perfekt uppfyller deras behov.

Enklare samarbete: Eftersom Scrum-team är små och Eftersom Scrum-team är små och tvärfunktionella kan de kommunicera mer effektivt och få saker gjorda snabbare.

Ökad motivation: Scrum-team arbetar med mindre, kortsiktiga mål, vilket leder till en starkare känsla av prestation i slutet av varje sprint.

Scrums begränsningar

Även om Scrum-metoden för projektledning har många fördelar, har den också några nackdelar:

Det krävs erfarenhet : För att en : För att en Scrum-ceremoni ska bli framgångsrik måste det finnas en erfaren projektledare eller en agil coach . Oerfarna projektmedlemmar kan bromsa processen, vilket leder till misslyckade sprintar.

Det är främst utvecklat för små team : Ett Scrum-team består helst av tre till nio medlemmar, så om du har ett större team måste du dela upp det i flera enskilda team.

Det har en brant inlärningskurva: Scrum är ett relativt komplext ramverk där teammedlemmarna måste vara bekanta med : Scrum är ett relativt komplext ramverk där teammedlemmarna måste vara bekanta med unika termer som cykeltid, ledtid, arbetsuppgift, användarberättelse och berättelsepoäng.

Kanban-metoden

Kanban är en blandning av japanska ord för skylt och tavla. Det är ett annat populärt agilt ramverk, men till skillnad från Scrum uppmuntrar Kanban till kontinuerlig förbättring, dvs. kontinuerlig planering, granskning och mätning av resultaten för varje uppgift.

I denna metodik representeras uppgifter av kort som placeras på en Kanban-tavla, vilket gör det möjligt att visualisera de olika stadier de befinner sig i. En Kanban-tavla har vanligtvis tre huvudkolumner:

Att göra: De uppgifter du ännu inte har börjat arbeta med Work In Progress (WIP): De uppgifter som är på gång Klar: De uppgifter du har slutfört

För att ändra statusen på en uppgift flyttar du helt enkelt kortet till motsvarande kolumn på tavlan så att hela teamet hålls uppdaterat om dess framsteg.

Kanban-team begränsar antalet uppgifter de hanterar samtidigt genom att sätta gränser för pågående arbete (WIP). WIP-gränser minskar rörigheten och främjar fokus. 🧐

Vill du prova Kanban-tavlor utan att börja från noll? Kolla in ClickUp Kanban View Template som låter dig anpassa och visualisera dina uppgifter i en överskådlig vy.

Ladda ner denna mall Kom igång med ClickUps Kanban-roadmap-mall

Fördelarna med Kanban

De viktigaste fördelarna med att implementera Kanban-metoden för projektledning är:

Bättre fokus: Kanban-team måste fokusera på en uppgift i taget, vilket leder till processförbättringar och högre kvalitet på arbetet totalt sett.

Ökad flexibilitet: Det gör det möjligt för projektledaren att omfördela uppgifter utan att störa teamets arbetsflöde, eftersom teamet endast fokuserar på den aktuella uppgiften.

Användarvänlighet: Kanban gör det enkelt att Kanban gör det enkelt att visualisera ditt arbetsflöde för att avslöja svagheter i processen och kräver ingen omfattande tidigare erfarenhet. Varje teammedlem kan snabbt se vad som händer och vem som arbetar med vad.

Minskning av flaskhalsar: Det hjälper till att minska eftersläpningar eftersom dess begränsningar för pågående arbete begränsar antalet uppgifter som pågår samtidigt. Det hjälper till att minska eftersläpningar eftersom dess begränsningar för pågående arbete begränsar antalet uppgifter som pågår samtidigt.

Kanbans begränsningar

Alla system har sina brister, och Kanban är inget undantag. Här är några problem med Kanban-metoden:

Risk för dålig prioritering: Eftersom du bara flyttar uppgifter från en kolumn till en annan på Kanban-tavlan kan du glömma att prioritera uppgifterna.

Potentiell missförståelse: Kanban fokuserar mer på arbetsflödet än på teamdynamiken, vilket kan leda till kommunikationsproblem på grund av bristfällig övervakning.

Brist på tidsramar: Till skillnad från Scrum innehåller Kanban inga tidsramar, vilket kan göra det svårt att hålla deadlines.

Förstå Scrumban-ramverket

Scrum och Kanban är anmärkningsvärda projektledningsmetoder som används av mjukvaruutvecklingsteam i alla storlekar. De har dock sina nackdelar, vilket tvingar dig att kompromissa när du väljer den ena framför den andra. Här kommer Scrumban, en hybridmetod som förenar det bästa av två världar! 🌍

Låt oss utforska vad Scrumban lånar från vart och ett av dessa två agila ramverk och hur det skiljer sig från båda.

Scrum-delen av Scrumban

Scrumban har följande tre viktiga ingredienser från Scrum-ramverket:

Sprints: Precis som Scrum-ramverket delar Scrumban upp mycket komplexa projekt i mindre utvecklingscykler med fast längd. Den enda skillnaden är att de kallas iterationer istället för sprints och vanligtvis varar i två veckor. Planeringsmöten: Precis som i Scrum har varje Scrumban-projekt ett Precis som i Scrum har varje Scrumban-projekt ett planeringsmöte där teamen skapar en backlog – en lista över uppgifter som måste hanteras under hela projektet. Retrospektiv: I slutet av varje cykel träffas teamet för att analysera sin prestation och använder den informationen för att förbättra iterationsplaneringen.

Scrumban använder dock inte många av Scrums kännetecknande element, såsom dagliga stand-up-möten, kontinuerlig kundfeedback och den specifika teamstrukturen.

Kanban-delen av Scrumban

Kanban spelar en viktig roll i Scrumban-systemet, främst genom att låna ut sin tavelmetod som hjälper teamen att se sina arbetsflöden i praktiken. Istället för att visualisera uppgifter på en Kanban-tavla gör de det dock på en Scrumban-tavla.

Tavlorna ser väldigt lika ut, med kolumner som representerar status och kort som representerar projektuppgifter. Allteftersom dina uppgifter fortskrider kan du enkelt flytta motsvarande kort till lämpliga kolumner för att visa om de är pågående eller färdiga. ✅

Scrumban tar intryck av Kanbans spelbok genom att använda pull-systemet. Teamen använder så kallade pull-signaler för att indikera att nya uppgifter är klara att bearbetas. En pull-signal utlöses inom pull-systemet när antalet kort i en kolumn understiger en angiven gräns. Å andra sidan, när gränsen för pågående arbete nås, kan inga andra uppgifter i pull-systemet flyttas framåt förrän den pågående uppgiften är slutförd.

Hur skiljer sig Scrumban från Kanban och Scrum?

Även om Scrumban oundvikligen liknar både Kanban och Scrum, är det en unik metodik med särskilda egenskaper. Till exempel består Scrumban-team vanligtvis av färre än tolv medlemmar, det finns inga fasta teamroller och förutom det inledande planeringsmötet är dagliga möten valfria.

Scrumban, Scrum och Kanban i korthet

Scrumban Scrum Kanban Teamstorlek Det finns ingen specifik teamstorlek, men det rekommenderas att teamen har färre än 12 medlemmar. Scrum-team är små och består vanligtvis av tre till nio medlemmar. Till skillnad från andra agila team finns det ingen gräns för storleken på ett Kanban-team. Roller Även om det vanligtvis finns en projektledare finns det inga fasta roller i teamet. Ett Scrum-team har tre viktiga roller: Scrum MasterProduktägareUtvecklingsteam Det finns vanligtvis en projektledare, men inga fasta roller i teamet. Projektmöten Det hålls ett inledande planeringsmöte, liknande ett sprintplaneringsmöte . Alla andra dagliga möten är dock valfria. Innebär fem obligatoriska möten: Produktbacklogplanering Sprintplanering Daglig Scrum Sprintgenomgång Sprintretrospektiv Dagliga stand-ups (korta möten) framför Kanban-tavlan Arbetscykler Innebär korta arbetscykler, så kallade iterationer, som varar i upp till två veckor. Innebär korta arbetscykler som kallas sprints och varar i 2–4 veckor. Arbetsflödet delas inte upp i separata cykler.

Hur fungerar Scrumban-processen?

Scrumban kombinerar Kanbans visualisering av arbetsflödet och flexibilitet med Scrums sprintmodell. Scrumban är dock inte lika rigid som Scrum, vilket gör det möjligt för teamen att anpassa sin produktutvecklingsstrategi.

Så här utvecklar du en produkt med hjälp av Scrumban-metoden:

Gör en lista över saker du behöver för att skapa en produkt Omvandla dessa objekt till uppgifter och placera dem i kolumnen "Att göra" på Scrumban-tavlan. Begränsa mängden arbete som ditt team kan ta sig an vid en given tidpunkt Bestäm vilka punkter på tavlan som ska prioriteras så att ditt team kan ta itu med dem först. Planera iterationen för varje objekt – den måste innehålla en deadline och en lista över uppgifter som måste slutföras. Flytta uppgifterna till Pågående när du börjar arbeta med dem eller till kolumnen Klar när de är färdiga. När du har slutfört alla uppgifter som planerats för en iteration, börja arbeta med nästa och upprepa processen tills produkten är färdig.

Fördelarna med Scrumban-metoden

Här är de viktigaste fördelarna med att använda Scrumban som gör det till en så populär metod inom projektledning:

Användarvänlighet: Till skillnad från Scrum-metoden innehåller Scrumban inga komplicerade processer, dagliga möten eller terminologi som ditt team måste behärska, vilket gör det enklare att införa.

Ökad flexibilitet: Eftersom Scrumban delar upp projekt i iterationer eller sprintcykler kan du göra ändringar även mitt i processen samtidigt som du fortsätter mot projektets slutförande.

Kontinuerligt arbetsflöde: Gör det möjligt för team att leverera funktioner när de är färdiga, utan att behöva vänta på att en sprint ska avslutas.

Ökad motivation: Att ta hänsyn till teamets kapacitet och sätta upp gränser för pågående arbete, eller WIP-gränser, Att ta hänsyn till teamets kapacitet och sätta upp gränser för pågående arbete, eller WIP-gränser, håller ditt team motiverat och minskar risken för utbrändhet.

Snabbare problemlösning: Att visa uppgifter som kort på en Scrumban-tavla ökar tydligheten och Att visa uppgifter som kort på en Scrumban-tavla ökar tydligheten och förbättrar samarbetet , vilket hjälper teamen att hitta och lösa problem snabbare 🏃

Begränsningar i Scrumban-metoden

Även om Scrumban-metoden hyllas för sin effektiva blandning av Scrum och Kanban, har den förståeligt nog vissa potentiella begränsningar som är viktiga att vara medveten om när man överväger att införa den.

Extern press: Eftersom det inte finns någon utsedd Scrum Master som skyddar teamet, utsätter Scrumban-ramverket teamet för extern press. Detta kan påverka teamets fokus och produktivitet, eftersom medlemmarna måste jonglera både projektuppgifter och externa förfrågningar, vilket kan skapa konflikter och bromsa framstegen.

Risken med att hoppa över retrospektiver: Trots att retrospektiver är avgörande för kontinuerlig förbättring är de inte obligatoriska i Scrumban. Team kan försumma retrospektiver på grund av tidsbrist eller andra skäl, vilket kan leda till förlorade möjligheter till lärande och processförbättring.

Brist på tydliga roller: Till skillnad från Scrum är rollerna i Scrumban lite otydliga. Scrumbans demokratiska karaktär är visserligen attraktiv, men bristen på tydliga roller kan ofta leda till förvirring, missförstånd eller ojämn arbetsbelastning.

Ökat beroende av teamets mognad: Eftersom Scrumban har en mer avslappnad inställning till dagliga möten kräver det implicit högre självorganisationsförmåga, teamkoordinering och stark kommunikation inom teamet.

Noggrann balansgång: Scrumban förenar de fördelaktiga elementen i Scrum och Kanban, men det kan vara svårt att harmonisera dem utan att nackdelarna överskuggar fördelarna.

Kräver erfaren implementering: Felaktig tolkning av Scrumbans flexibilitet kan leda till överdrivet kaos istället för önskad anpassningsförmåga. Team som är nya inom agila arbetsflöden kan utan att veta om det missbruka begrepp och processer.

Obestämd planering: Eftersom Scrumban upprätthåller kontinuerliga backloggar blir planeringsprocessen obestämd på grund av avsaknaden av fasta deadlines som leveranser vid slutet av sprintar i Scrum. Detta kan leda till att viktiga uppgifter skjuts upp eller fördröjs, eftersom det alltid finns en nästa cykel att slutföra.

När ska man använda Scrumban-metoden?

Scrumban fungerar bäst i projekt där varken Scrum eller Kanban ensamt kan göra jobbet. Scrum kanske till exempel inte fungerar effektivt för vissa team på grund av problem med arbetsflödet, svagheter i processen eller resursbegränsningar. Samtidigt kan Kanban göra det svårt för team att sätta tydliga prioriteringar.

Mer specifikt är implementering av Scrumban en utmärkt idé för mjukvaruutvecklingsprojekt med föränderliga krav, frekventa förändringar i användarberättelser eller buggar. Detta beror på att Scrumban-processen inkluderar både tidsbegränsade iterationer och kontinuerlig utveckling, vilket gör det möjligt för team att arbeta stegvis, även när buggar behöver fixas eller krav förändras.

Projekt med flera samtidiga initiativ kan också dra nytta av att tillämpa Scrumban-principerna. Stora företag har ofta flera projekt på gång samtidigt, och ibland involverar de samma team. Scrumban är flexibelt, vilket möjliggör samtidiga initiativ och gör det möjligt för små team att hantera flera krav.

Hur man implementerar Scrumban i fyra enkla steg

Även om Scrumban kan vara enklare att implementera än Scrum eller Kanban, behöver du fortfarande rätt verktyg för att göra det effektivt. Att förlita sig på en kraftfull projektledningsprogramvara för Scrum och Kanban kan hjälpa dig att:

Planera din Scrumban-tavla Organisera dina uppgifter Spåra dina framsteg

ClickUp är den ultimata projektledningslösningen som erbjuder alla verktyg och funktioner du behöver för att enkelt implementera Scrumban i ditt nästa projekt.

Från användarvänliga Kanban-tavlor och lättspårbara uppgifter till enkla funktioner för prioritering och samarbetsverktyg – ClickUp har allt! Låt oss ta en närmare titt på hur du kan anamma Scrumban-principerna i fyra enkla steg.

Steg 1: Skapa en Scrumban-tavla

Att hantera ett Scrumban-projekt utan en tavla är som att laga mat utan en kastrull – nästan omöjligt! 🍲

Lyckligtvis kan du använda ClickUp Board-vyn som den perfekta Scrumban-tavlan för ditt team. Den låter dig visualisera dina uppgifter och projekt precis som du skulle göra med en vanlig Kanban-tavla. Dessutom är den fullspäckad med extrafunktioner som ditt team kommer att älska!

Övervaka uppgifter och projekt på ett ögonblick på en Kanban-tavla och dra, släpp, sortera och filtrera uppgifter enkelt med ClickUp.

ClickUps Kanban-inspirerade tavlor hjälper dig att visualisera dina uppgifter genom att visa dem som interaktiva kort. Dra och släpp helt enkelt ett kort till en lämplig kolumn som symboliserar statusar som Att göra, Pågående eller Klar.

Dessa tavlor är helt anpassningsbara för att passa alla arbetsflöden, även om det kräver flera tavlor! Öppna bara Everything view för en översikt över alla dina Kanban-tavlor. 📸

Trött på att uppdatera uppgifter en efter en? Med verktygsfältet för massåtgärder sparar du tid genom att kunna ändra status, ta bort uppgifter och lägga till ansvariga utan att lämna tavelvyn.

Steg 2: Organisera dina uppgifter

De flesta Scrumban-tavlor har bara tre kolumner för uppgiftsstatus: Att göra, Pågående och Klar. Men vad händer om du behöver en kolumn däremellan, till exempel Under granskning eller Pågår? 🤔

Med alternativet ClickUp Custom Task Statuses kan du skapa så många statusar du vill och spara dem som återanvändbara mallar! På så sätt kan alla dina Scrumban-projekt ha flera kolumner för att göra det enklare och mer exakt att följa framstegen.

Använd olika statusar för dina uppgifter i varje projektfas med ClickUp.

Förutom status kan du organisera ClickUp-uppgifter efter förfallodatum, prioritet, taggar och uppgiftsnamn, bland andra alternativ. Med dessa kategoriseringsfunktioner behöver du inte bläddra igenom alla kort på din Scrumban-tavla för att hitta det du letar efter!

Steg 3: Sätt upp tydliga prioriteringar.

Använd ClickUp för att ställa in uppgiftsprioritet med fyra brådskande nivåer och kommunicera vad som behöver uppmärksammas först.

Kanban handlar om visualisering, medan Scrum betonar vikten av prioritering. Hur är det då med Scrumban? Som vanligt är det en perfekt kombination av båda!

Med ClickUp kan du ställa in prioriteringar för varje uppgift så att ditt Scrumban-team alltid vet vad som ska göras först direkt i tavelvyn. 🚩

ClickUps prioriteringssystem är färgkodat för enklare navigering:

Rött (brådskande): De mest brådskande uppgifterna Gul (hög): Mycket viktiga uppgifter Blå (Normal): Uppgifter som kan vänta Grå (Låg): Uppgifter med låg prioritet

När du har fastställt prioritetsnivåerna lägger du till beroenden för att säkerställa att ditt team fokuserar på uppgifter med högre prioritet innan de dyker in i de med lägre prioritet!

Lägg till beroenden direkt i uppgiften för att säkerställa att arbetet slutförs i rätt ordning med ClickUp.

Steg 4: Håll koll på ditt arbete

Att skapa en lista över uppgifter som du kommer att arbeta med under dina iterationer och hålla reda på dem är en central del av Scrumban-metoden. För att göra detta på ett effektivt sätt kan du använda ClickUp Task Checklists för att dela upp dina sprintbacklog-poster eller leverabler för varje iteration. ✔️

Skapa och organisera enkelt detaljerade checklistor med inbäddade deluppgifter i ClickUp.

Eftersom det i grunden är enkla att-göra-listor kan du snabbt bocka av varje uppgift allteftersom du gör framsteg. Du kan till och med använda funktionen Nesting för att skapa underpunkter i din checklista och organisera dem med en användarvänlig dra-och-släpp-funktion.

Detta är särskilt användbart för Scrumban-team – du kan skapa en separat checklista för varje iteration och inkludera deluppgifter som måste utföras i varje iteration. På så sätt blir det superenkelt att övervaka hur många uppgifter du har kvar i den aktuella iterationen. ⏳

Hantera uppgifter med Scrumban-metoden

Förutom Kanban-tavlor, uppgiftsprioriteringar och uppgiftschecklistor har ClickUp en hel uppsättning funktioner som stöder alla agila team. Med över 15 anpassningsbara vyer och mångsidiga instrumentpaneler, automatiseringar och många alternativ för att hantera dina sprintar kan ClickUp hjälpa dig att planera och hantera varje Scrumban-projekt till perfektion!

Är du redo att implementera Scrumban-metoden och dra nytta av alla fördelar med Scrum- och Kanban-metoderna? Registrera dig på ClickUp och utforska alla funktioner för att komma igång med Scrumban på ett snyggt sätt! ⚡