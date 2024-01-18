Hur man hanterar agila Scrum-artefakter: definition och betydelse

Den agila scrummetoden är utformad för att vara anpassningsbar till förändringar och bygga programvara som utvecklas smidigt i takt med verksamhetens behov. När förändringarna blir snabba kan teamen hamna i ett kaos av missförstånd och bristande samordning.

För att hela tiden hålla sig på rätt spår behöver teknikteam ett gemensamt vokabulär, vilket är precis vad agila scrum-artefakter möjliggör.

I det här blogginlägget diskuterar vi scrum-artefakter, hur de kan hjälpa dig och hur du kan hantera dem till fördel för ditt team.

Vad är Scrum-artefakter?

Scrum-artefakter är element, rapporter eller processer som hjälper projektledare att dela viktig information med alla intressenter.

Det är tydligt definierade agila scrum-termer, vars huvudsakliga syfte är att ge alla insyn i produktutvecklingen, planerade aktiviteter, slutförda uppgifter och teamets prestationer.

De tre scrum-artefakterna är:

Produktbacklog

Sprintbacklog

Inkrement

Vi utforskar var och en av dessa och hur man använder dem i agil projektledning senare i detta blogginlägg.

Men innan du börjar skapa dina scrum-artefakter måste du känna till dess vägledande princip: transparens.

Vikten av transparens i artefakterna i Agile Scrum

I agil/scrum-mjukvaruutveckling är transparens en grundläggande vägledande princip som påverkar varje beslut och åtgärd. Ett av sätten som agila scrum-teammedlemmar praktiserar transparens på är genom artefakter.

Scrum-guiden anger att det primära målet med scrum-artefakter är att ”maximera transparensen för viktig information”, så att alla som granskar dem har samma utgångspunkt för anpassning.

I grund och botten hjälper scrum-artefakter till att skapa en gemensam kontext för teamet så att projektet kan styras i rätt riktning. Detta gynnar teamet på olika sätt.

Skapar förtroende: När alla har tillgång till aktuell information om projektets framsteg, litar de på varandra.

Främjar samarbete: Agila scrum-artefakter som skapas gemensamt av teamet synliggör luckor och hinder. På så sätt kan teammedlemmar från olika funktioner erbjuda hjälp och råd i projektets intresse.

Minskar risker: Scrum-artefakter erbjuder ett sätt att förutse problem, upptäcka fel och åtgärda dem innan de blir ett problem.

Stödjer problemlösning: När scrumteamet stöter på hinder fungerar artefakterna som vägvisare och ger viktig information för att fatta effektiva beslut.

Möjliggör kontinuerlig förbättring: Team strävar efter att förbättras kontinuerligt – agila scrum-artefakter stöder granskningar och retrospektiver med korrekta och aktuella data.

På detta sätt utgör scrum-artefakter grunden för ramverket. De hjälper alla i teamet att anamma det agila scrum-ramverket på ett holistiskt och effektivt sätt. Så här fungerar det.

Typer av Scrum-artefakter

Scrum-processramverket har tre primära artefakter: produktbacklog, sprintbacklog och produktinkrement. Med tiden har scrum-team dock utvecklat ytterligare artefakter såsom produktvision, burn-down-diagram, definition av färdig etc. Låt oss titta på dem alla.

1. Produktbacklog

Produktbacklog som en lista över uppgifter som måste slutföras

Denna officiella Scrum-artefakt är en ordnad lista över de funktioner, förbättringar och buggfixar som krävs i produkten. Den sammanställs utifrån forskning inom kundsupport och konkurrent-/marknadsanalys.

Några av de viktigaste egenskaperna hos en produktbacklog är:

Levande dokument: Det uppdateras när nya idéer/krav uppstår.

Emergent: Det granskas också regelbundet för att ta bort eller nedprioritera objekt som inte längre är kritiska.

Teamövergripande: Används av både affärs- och teknikteam för att planera framtida aktiviteter

Hanteras av produktägaren: Även om olika team använder det är det produktägaren som ansvarar för att hålla det uppdaterat och transparent.

Produktbackloggen är den enda källan till det arbete som scrumteamet tar sig an.

Det är dock inte alla produktbackloggposter som är omedelbart redo att läggas till i sprinten. De genomgår en produktbackloggförfining för att säkerställa att en post uppnår den nödvändiga nivån av transparens eller tydlighet.

Här kommer utvecklare att bryta ner och definiera produktbackloggposter till mindre, mer precisa berättelser som kan slutföras inom en sprint.

Åtagandet för en produktbacklogg är inriktat på produktmålet. Scrumteam definierar produktmålet (produktens framtida tillstånd) och strukturerar backloggposterna för att uppnå det målet.

När artiklarna i produktbackloggen är redo att väljas ut för nästa sprint hamnar de i sprintbackloggen.

2. Sprintbacklog

Sprintbackloggen är en delmängd av produktbackloggen som valts ut för att utvecklas i nästa sprint. Den beskriver också en plan för att leverera den funktionaliteten och uppnå sprintmålet.

Sprintbackloggen skapas under sprintplaneringsmötet, där teknikteamet väljer produktbackloggposter baserat på prioritet, lägger till dem i sprintbackloggen och delar upp dem i uppgifter som ska utvecklas.

Sprintbackloggen ger en realtidsbild av sprinten. Det är alltså:

Uppdateras i realtid: Team håller noggrann koll på posterna i sprintbackloggen, lägger till kommentarer och uppdaterar status regelbundet

Hålls uppdaterat: Onödiga element från sprintbackloggen raderas

Detaljerat: Varje objekt i sprintbackloggen bör innehålla tillräckligt med information för att kunna granskas i det dagliga scrummötet.

När teamet har arbetat med punkterna i sprintbackloggen bygger de produktinkrement.

3. Produktinkrement

Ett inkrement är en fungerande, levererbar version av produkten som uppfyller utvecklingsteamets ”Definition of Done”, dvs. alla acceptanskriterier (kvalitetskriterier, begränsningar eller icke-funktionella/affärsmässiga krav) som definieras i produktbackloggen.

I slutet av varje sprint måste det arbete som utvecklingsgruppen utfört resultera i en inkrementell förbättring, det vill säga en fullständigt testad och godkänd tillägg till den befintliga produkten.

Det finns ett tillägg för varje sprint, men det inkluderar även tilläggen från alla tidigare sprints. Dessa kompletterar processen för kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD) i versionsspårning och återställningar om det behövs.

4. Definition av färdig

Definitionen av "klar" är en formell lista över standarder som alla nya tillägg måste uppfylla innan de officiellt anses vara färdiga.

Enligt scrumguiden är definitionen av färdig ett åtagande för produktinkrement och inte en artefakt. Det är dock fördelaktigt för hela scrumteamet att ha en tydlig, dokumenterad definition av färdig för att kunna leverera inkrementet till kunden.

Scrum-team har vanligtvis en checklista med punkter som utgör definitionen av färdig. Den kan till exempel innehålla:

Kodgranskning slutförd

Funktionstester slutförda

Säkerhetstester genomförda

Uppfyller regleringsstandarder

Definitionen av "klart" kan variera för varje användarberättelse. Den kan utvecklas för att anpassas till teamets senaste förståelse av verksamheten. Den upprepas under sprintretrospektiverna för att stärkas inför framtida tillägg.

Inkrementet släpps inte om en produktbackloggpost inte uppfyller definitionen av färdig. Istället skickas den tillbaka till backloggen för granskning. Den inspekteras för att hitta problem och grundorsaker så att scrummästare kan effektivisera processerna för att undvika sådana situationer i framtiden.

När en uppgift uppfyller definitionen av klar stängs den för burndown-spårning och teamet går vidare till nästa öppna uppgift.

5. Produktvision

Produktvisionen är den gemensamma förståelsen av produktens framtida tillstånd. Den beskriver det värde som produkten levererar till sina kunder.

Produktvisionen ger de tvärfunktionella teamen riktning mot sina mål. Den hjälper dem att fatta rätt beslut. När till exempel två produktbackloggposter konkurrerar om uppmärksamhet hjälper produktvisionen och målen utvecklarna att prioritera det som är viktigt.

6. Releaseplan

Scrum-releasplan med prioritet, arbetsinsats och varaktighet

En releaseplan beskriver vad teamet ska arbeta med (produktbackloggposter), när de ska släppas (tidsplaner) och hur de ska genomföras (resursplan).

Releaseplanen är inte en officiell artefakt som definieras i scrumguiden. Den är dock populär bland scrummasters och produktägare eftersom den guidar deras projektledning och ger dem en struktur.

En releaseplan skapas ofta under scrumplaneringsfasen och hjälper dig att svara på frågor som:

Hur lång är varje kommande sprint?

Vilka uppgifter kommer att slutföras i varje sprint, och vilken prioritet har de?

Vem ansvarar för vilka aktiviteter?

Vilka resurser behövs för att slutföra varje sprint?

Vad är budgeten för varje sprint?

Tillsammans med produktvisionen hjälper releaseplanen teamet att få en tydligare bild av framtiden.

En releaseplan presenteras vanligtvis som ett Gantt-diagram med uppgifter ordnade över tid med beroenden. Du kan se några exempel i dessa projektmallar för Gantt-diagram.

7. Burndown-diagram

Release burndown-diagram (eller sprint burndown-diagram) visar vilka produktbacklog-poster som är slutförda och vilka uppgifter som återstår i den aktuella sprinten. Burndown-diagrammet är användbart för att:

Jämför aktuell prestanda med releaseplanen

Förutsäga om arbetet kommer att slutföras enligt plan

Identifiera eventuella avvikelser från projektets omfattning under sprinten

Lär dig mer om teamets prestanda

Kapacitetsplanering

Nu när du känner till de tre primära och andra utökade scrum-artefakterna, följer här mer information om hur du kan skapa och använda dem.

Hur man hanterar Scrum-artefakter

Aktuella, tydliga och transparenta scrum-artefakter är grundläggande för effektiviteten i alla agila scrum-teknikprojekt. För att uppnå detta behöver du ett effektivt sätt att skapa och hantera dem.

En bra programvara för scrum-projektledning som ClickUp bör möjliggöra detta. Så här gör du.

Uppgiftsvy för scrumteam

ClickUp-uppgiftsvy

Varje objekt i ett scrum-projekt måste definieras tydligt och transparent. För att göra detta, ställ in varje backlog-objekt eller användarberättelse som en uppgift på ClickUp.

Kategorisera det som vilken uppgiftstyp som helst, till exempel milstolpe, funktion, fel eller feedback

Inkludera detaljerad beskrivning, status, prioritet och taggar

Dela upp dem i deluppgifter om det behövs

Använd checklistor för definitionen av färdig

Använd chattvyn för konversationer inom ramen för uppgiften. Gör det möjligt för ditt team att ställa frågor, få svar och brainstorma potentiella lösningar, allt på ett och samma ställe.

Använd någon av de över 15 ClickUp-vyerna för uppgiftshantering, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden.

Tidrapportering för att beräkna sprintens hastighet

Spåra tid var du än befinner dig med ClickUp

Vad händer när produktägaren inser att burndown-diagrammet indikerar att uppgifterna inte kommer att slutföras inom den aktuella sprinten? De utför en grundorsaksanalys.

Vad tog så mycket tid att arbetet skjuts upp? För att ta reda på detta måste scrumteam spåra sin tid. ClickUps inbyggda AI-drivna app för tidsspårning är utformad för att möjliggöra just detta.

Team kan starta/stoppa, lägga till tid manuellt, redigera registrerad tid, lägga till anteckningar och mycket mer med ClickUp. En scrum master kan se tidsrapporter direkt på sin ClickUp-instrumentpanel. De kan filtrera, sortera och sammanställa tidsrapporter för att beräkna sprintens hastighet, vilket hjälper till att optimera processen för framtida sprints.

Kanban-tavlor för backloggar

Produkt- och sprintbackloggar är objekt som genomgår en serie steg. Produktbackloggarna kan till exempel vara nya, förfinade och redo för sprint. Sprintbackloggarna kan genomgå steg som att-göra, utveckling, testning, distribution etc.

Att organisera backlog-poster utifrån deras status, dvs. skapa en scrum-tavla, är ett utmärkt sätt att visualisera hur långt teamet har kommit i projektet. Det finns flera gratisprogram för Kanban-tavlor som kan hjälpa dig att skapa en scrum-tavla.

ClickUps Kanban-tavla

ClickUp går ett steg längre. ClickUps Kanban-tavla visar automatiskt uppgifter grupperade efter status. Denna helt anpassningsbara Kanban-tavla kan grupperas efter prioritet, ansvarig eller förfallodatum för bättre projektledning. Du kan också ställa in anpassade statusar för varje lista utifrån dina behov.

Gantt-diagram för hantering av backlog

ClickUps Gantt-diagramvy

För sprintplanering behöver projektägare en överblick över produktbackloggen tillsammans med tidsuppskattningar för att slutföra dem. För att kartlägga detta använder projektledare och scrummasters gratis Gantt-diagramprogramvara och placerar uppgifterna bredvid varandra.

ClickUps Gantt-diagramvy erbjuder omfattande översikt för att underlätta hanteringen av backloggen. Med ClickUp kan du:

Se flera projekt sida vid sida eller ett i taget

Beräkna den kritiska vägen för att förutsäga flaskhalsar

Justera tidsplaner, prioriteringar och uppgifter för att hålla jämna steg med förändringar i projektet

Hantera beroenden

Visualisera sprintens framsteg och flytta uppgifter för att snabbt omplanera förfallodatum

Förbered ditt team för framgång med Scrum med ClickUp

För snabbrörliga ingenjörsteam är kaos, missförstånd och bristande samordning oundvikligt. Förutom när de är utrustade med rätt verktyg och processer som är noggrant utformade kring scrum-metoder och -värderingar.

ClickUps projektledningsprogramvara är utformad för att passa hur ett scrumteam arbetar. Den skapar automatiskt agila scrum-artefakter och ger dig en operationsdashboard i realtid. Den automatiserar repetitiva processer och påskyndar dokumentationen med ClickUp AI.

Förbättra prestandan hos ditt scrumteam. Prova ClickUp gratis idag.