5 Scrum-värden som förbättrar dina agila metoder

Engagemang. Fokus. Öppenhet. Respekt. Mod. Det här är inte bara modeord – tillsammans gör de det möjligt för team att arbeta effektivt för att lyckas med sina projekt. De är också de viktigaste värdena i Scrum.

Scrum, som idag är en oerhört populär metod för agil projektledning, har sitt ursprung i en artikel från 1986 skriven av Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för Harvard Business Review. Denna banbrytande artikel, The New Product Development Game, förändrade för alltid sättet på vilket agila team levererar framgångsrika projektresultat.

De fem Scrum-värdena utgör kärnan i optimerat teamarbete och håller Scrum-ramverket på plats. Låt oss bryta ner dem.

Vad är Scrum-värden?

Scrum-värdena är de grundläggande principer som styr Scrum-teamens beteenden och interaktioner. De gör det möjligt för teamen att bygga upp förtroende, samarbeta effektivt, fokusera på att leverera värde och ständigt förbättras. Engagemang, fokus, öppenhet, respekt och mod är de grundläggande värden som definierar Scrum.

Dessa agila värderingar betonar vikten av att vara flexibel, anpassa sig snabbt och samarbeta nära.

Det finns många andra Scrum-termer, men dessa fem kärnvärden hjälper till att upprätthålla produktiviteten och gör mjukvaruutveckling till ett effektivt och produktivt lagarbete!

Definition av de fem Scrum-värdena

Skapa allomfattande Scrum-arbetsflöden inom ClickUp.

För att ett projekt ska lyckas måste Scrum Masters tydligt förklara vikten av de fem värdena för sitt team. Teamen måste också enas om att följa dessa fem värden.

Engagemang

Engagemang innebär att ta fullt ansvar för dina aktuella projekt. Det innebär att teammedlemmarna tar ansvar för sitt arbete och känner sig personligt ansvariga för att uppnå resultat. Det innebär också att fullfölja tidigare åtaganden.

Enkelt uttryckt innebär engagemang att man definierar ett resultat och håller fast vid det tills projektet är klart. Ett exempel på engagemang kan vara ett team som beslutar att lansera en specifik produktfunktion under en sprint.

Fokus

Fokus handlar om att ha en tydlig bild och koncentrera sig endast på det som verkligen är viktigt. Det innebär att arbeta enbart med de väsentliga delarna och undvika distraktioner från uppgifter som inte är avgörande för dina mål.

Tänk till exempel på ett Scrum-team som samarbetar i ett projekt för att utforma en ny iOS-app för ett företag. Deras fokus ligger på att snabbt skapa iOS-appen med minimalt med buggar och revisioner (och inte på att skapa en Android-, Windows- eller Mac-app utöver iOS-versionen).

Öppenhet

Öppenhet innebär att vara beredd att dela med sig av sin kunskap och sina insatser, lyssna på andras idéer och ta emot feedback. Det innebär också att snabbt dela organisationens övergripande planer med sina team.

Öppenhet handlar om att fritt utbyta information mellan medarbetare, vilket gör det lättare för alla att arbeta och kommunicera. I en Scrum-miljö delar teamen sin kunskap och sina erfarenheter med andra i organisationen, vilket i sin tur förbättrar den totala arbetsprestandan.

Respekt

Respekt innebär att uppskatta olika perspektiv, lyssna på andras idéer och ge stöd när det behövs. Det innebär att behandla teammedlemmarna med hövlighet och ärlighet och erkänna den tid de ägnar åt organisationens framgång.

Under en projektdiskussion visar till exempel en produktägare respekt genom att lyssna noga på teamets idéer och värdesätta deras synpunkter innan beslut fattas.

Mod

Mod innebär att ha självförtroende att ta risker och uppmuntra en miljö där medarbetarna är öppna för att lära sig av misstag och utveckla nya färdigheter. I organisationer blir Scrum-team bättre genom att gemensamt lära sig av sina egna misstag över tid.

Om ett team till exempel tar en risk genom att prova en ny teknik för webbdesign kan de dela den kunskapen med andra team. På så sätt kan teamen förbättra varandras kunskaper och färdigheter.

Skillnaden mellan Scrum-värden och principer

Scrum-värdena är de grundläggande övertygelser som formar tankesättet och beteendet hos Scrum-team i agil projektledning.

Å andra sidan är Scrum-principerna praktiska riktlinjer och regler som beskrivs i dokument som Scrum Guide, som hjälper varje teammedlem att tillämpa dessa värden på ett strukturerat sätt.

Värdena representerar de grundläggande övertygelserna, medan principerna utgör ett strukturellt ramverk.

Inom Scrum har du sprintplanering (korta arbetscykler) och ceremonier (möten för att hålla alla på samma sida). Dessa sprints och ceremonier omsätter dessa övertygelser i konkreta åtgärder inom Scrum-ramverket.

Scrum-värden och -principer utgör den väsentliga grunden för effektivt teamarbete och framgångsrik Scrum-projektledning.

Låt oss bryta ner skillnaderna mellan de två ytterligare.

Aspekt Scrum-värden Scrum-principer Definition Grundläggande övertygelser som styr hela Scrum-teamet Praktiska riktlinjer för strukturerad projektledning Viktiga element Engagemang, fokus, öppenhet, respekt, mod Sprintplanering, ceremonier och roller som beskrivs i Scrum Guide. Roll Forma beteende och samarbete Tillhandahålla en systematisk metod för projektledning Ansökan Påverka teamets interaktioner och tankesätt Vägledning för implementering av Scrum i vardagliga uppgifter Resultat Bygg upp förtroende, ägarskap och anpassningsförmåga. Möjliggör en systematisk och agil approach till projektledning.

Scrum-värderingarnas roll i det dagliga arbetslivet

Scrum-värderingarnas roll i det dagliga arbetslivet kan liknas vid en kompass som guidar individer och team genom komplexiteten i deras dagliga uppgifter och håller teamet samman.

Värdena – engagemang, fokus, öppenhet, respekt och mod – fungerar som grundläggande riktlinjer som formar hur människor samarbetar och hanterar utmaningar.

Låt oss ta en titt på hur var och en av dessa kan användas i det dagliga arbetslivet.

Rollen av ”engagemang” i en professionell miljö

Scrum-projekt innebär att man etablerar en dedikerad och fast strategi för att uppnå målen.

Börja med att tydligt definiera projektets mål och fastställa realistiska tidsplaner. Prioritera uppgifter så att de stämmer överens med ditt sprintmål och se till att varje aspekt får tillräcklig uppmärksamhet.

Kommunicera och förstärk engagemanget inom Scrum-teamet och uppmuntra en gemensam strävan efter projektets framgång. Utvärdera regelbundet framstegen, gör nödvändiga justeringar och upprätthåll ansvaret för att uppfylla åtagandena.

Genom att införa engagemang som en vägledande princip kan Scrum-team hantera utmaningar med motståndskraft och uppnå framgångsrika projektresultat.

Rollen av ”fokus” i en professionell miljö

För att implementera fokus i det dagliga arbetslivet, prioritera uppgifter, sätt upp tydliga sprintmål och avsätt specifika tidsblock för fokuserat arbete. Skapa en organiserad arbetsplats, använd produktivitetsverktyg på ett klokt sätt och hantera kommunikationen effektivt.

Undvik multitasking, ta regelbundna pauser och eliminera onödiga möten. Denna medvetna strategi skapar en miljö som främjar ihållande fokus, ökar produktiviteten och säkerställer ett framgångsrikt projektgenomförande.

Respektens roll i en professionell miljö

Att implementera respekt som ett Scrum-värde i ditt yrkesliv inom vilket projekt som helst innebär att främja en samarbetsinriktad och positiv arbetskultur.

Behandla dina kollegor med respekt, värdesätt andras perspektiv och uppmuntra öppen kommunikation för att dela idéer och feedback på ett respektfullt sätt.

Anamma ett teamorienterat tillvägagångssätt som erkänner varandras färdigheter och uppskattar varje medlems expertis.

Genom att upprätthålla en respektfull ton i alla interaktioner bidrar yrkesverksamma till en positiv miljö som värdesätter individuella styrkor. Integreringen av respekt som ett Scrum-värde skapar en arbetsplats där ömsesidig förståelse och samarbete frodas, vilket har en positiv inverkan på projektets övergripande framgång.

Öppenhetens roll i en professionell miljö

Att främja öppenhet som ett Scrum-värde innebär att man odlar en kultur av psykologisk trygghet inom organisationen. Du kan främja transparens och öppen kommunikation genom att uppmuntra medlemmarna i ditt Scrum-team att fritt uttrycka sina idéer och ge feedback utan att vara rädda för negativa reaktioner.

Skapa kanaler för öppen dialog om problem och utmaningar på ett transparent sätt. Utveckla en inställning som värdesätter ärlighet och rak kommunikation, och skapa en atmosfär där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina åsikter.

Att ingjuta öppenhet förbättrar samarbetet och bygger förtroende mellan Scrum-teamets medlemmar. Det hjälper också Scrum Masters att leda projekt på ett tydligt sätt, vilket resulterar i en framgångsrik teamdynamik.

Modets roll i en professionell miljö

Mod är ett annat viktigt Scrum-värde som kan hjälpa dina projekt att nå högsta kvalitet. Mod i en professionell miljö handlar om att ge individer möjlighet att möta utmaningar med mod och hantera problem på ett öppet sätt.

Motivera teammedlemmarna att säga vad de tycker, dela med sig av sina åsikter och uttrycka sina farhågor utan rädsla för repressalier. Detta bidrar till att skapa en kultur som värdesätter innovativa idéer och välkomnar konstruktiv kritik.

I en modig miljö är individer mer benägna att ta risker, anpassa sig till förändringar och bidra till kontinuerlig förbättring. Genom att införa mod som en vägledande princip kan du öka kvaliteten, kreativiteten och den kollektiva skyldigheten att uppnå framgång för teamet.

Hur man implementerar de 5 grundläggande Scrum-värdena

Det kan verka svårt att omsätta de fem grundläggande Scrum-värdena i praktiken, men med rätt Scrum-verktyg och strategi är det fullt möjligt. Verktyg som ClickUp kan underlätta en snabb implementering av dessa fem Scrum-värden i dina projekt. Här är de viktigaste funktionerna i ClickUp som du kan använda för att leda ditt Agile-team mot framgång.

Scrum-tavlan

Scrum-tavlan är ett viktigt verktyg för Scrum Masters och produktägare när det gäller att implementera Scrums kärnvärden i produktutveckling eller projektledning.

ClickUps Board View ger hela teamet en omfattande översikt över sprintens arbetsflöde, vilket säkerställer fullständig transparens i projektets framsteg. Du kan använda den för att analysera flera Scrum-händelser i en enda instrumentpanel.

Denna öppenhet gör det möjligt för hela teamet att se uppgiftsstatus, beroenden, hinder och mer i realtid, vilket skapar en enda källa till sanning. Det stärker också teamets engagemang för att uppnå sprintmålen. Dessutom gör möjligheten att enkelt uppdatera uppgiftsstatusen i farten det möjligt för teammedlemmarna att behålla ett tydligt fokus på att slutföra uppgifterna. Scrum-tavlan är viktig för att hålla teamet fokuserat på sprintmålen och engagerat i att leverera arbetet enligt plan.

Använd ClickUps anpassningsbara Scrum-tavla för att få en översikt över projektets framsteg på ett ögonblick.

Anpassade statusar

ClickUps anpassade statusar erbjuder en skräddarsydd approach till uppgiftshantering, vilket gör det möjligt för team att definiera och spåra specifika uppgiftsstadier. Detta underlättar Scrum-hanteringen.

Statusar hjälper till att upprätthålla fokus genom att ge en tydlig bild av var varje uppgift befinner sig i arbetsflödet. Att till exempel överföra en uppgift till "Pågår" innebär att teamet har åtagit sig att aktivt arbeta med den.

Få klarhet i uppgiftsstadier och öka Scrum-teamens fokus med anpassade statusar i ClickUp.

Prioriteringar

ClickUps prioriterings- och Kanban-tavlor erbjuder ett flexibelt system för prioritering av uppgifter, i linje med Scrum-värdena engagemang och fokus.

Scrum Masters och produktägare kan klassificera uppgifter som brådskande, högprioriterade, normala eller lågprioriterade, vilket underlättar åtagandet att ta itu med högprioriterade uppgifter först samtidigt som det skapar en känsla av ägarskap inom teamet.

Att synliggöra prioriteringar på Kanban-tavlan förstärker detta fokus varje dag. Öppenhet och mod krävs för att teamet effektivt ska kunna fastställa prioriteringskriterier och diskutera arbetsbelastningskapacitet.

Främja teamets engagemang med flexibel prioritering av uppgifter i ClickUp.

Tidsuppskattningar

ClickApps tidsuppskattningar gör det möjligt för team att modigt engagera sig i uppnåeliga mål med respekt för teamdynamiken.

Det uppmuntrar teamen att möta tidsbegränsningarna på ett transparent sätt och håller Scrum-projektplaneringen på rätt spår.

Använd tidsuppskattningar i ClickUp för att ge teamen realistiska tidsplaner för uppgifterna och mod att fatta beslut.

ClickUp ger Scrum Masters och produktägare möjlighet att förankra engagemang, fokus och öppenhet hos varje Scrum-teammedlem. Detta leder i slutändan till att dina projekt slutförs framgångsrikt.

Maximera Scrum-resultaten med ClickUp

Scrum-värdena är drivkraften bakom framgångsrik projektledning och främjar engagemang, fokus, öppenhet, respekt och mod inom teamen.

ClickUp är en mångsidig plattform för projektledning som ger teamen möjlighet att fullt ut förverkliga dessa värden i sitt arbete.

Genom att utnyttja ClickUps funktioner kan du aktivera Scrum-värdena istället för att låta dem förbli rena teoretiska idéer. När det sker kommer allt att falla på plats och ditt team kommer att börja fungera optimalt. Du kan uppnå fantastiskt samarbete, produktiva samtal och en naturlig tendens till kontinuerlig förbättring.

Är du redo att skapa en ohejdbar drivkraft? Prova ClickUp idag.

Vanliga frågor

1. Hur förhåller sig Scrum-värdena till Scrum-principerna?

Scrum-principerna är riktlinjer och bästa praxis som styr tillämpningen av Scrum-ramverket i alla projekt, till exempel vid utveckling av programvara eller lansering av en app.

Dessa principer hjälper teamen att implementera Scrum-metoden på ett effektivt sätt, vilket underlättar samarbete, anpassningsförmåga och iterativ utveckling.

Här följer en förklaring av de sex Scrum-principerna, tillsammans med exempel på hur de stämmer överens med Scrum-värdena:

1. Empirisk processkontroll

Betydelse: Beslut baseras på verkliga framsteg och bevis, inte bara teori eller antaganden. Transparens, granskning och anpassning är nyckelfaktorer här.

Anpassning till öppenhet: Teamen delar öppet med sig av data och framsteg, vilket uppmuntrar feedback och anpassning.

Anpassning med mod: Teamen accepterar osäkerheten i empiriska processer och anpassar sig modigt utifrån feedback.

2. Självorganisering

Betydelse: Teamen hanterar sitt arbete och fattar beslut självständigt inom ramen för Scrum.

Anpassning till engagemang: Empowerade team tar ansvar och engagerar sig mer i sina mål.

Anpassning med respekt: Tillit och respekt för individens expertis driver självorganisering.

3. Samarbete

Betydelse: Intressenter, utvecklare och kunder arbetar nära tillsammans under hela processen.

Anpassning med respekt: Olika perspektiv värdesätts, vilket möjliggör konstruktivt samarbete.

Anpassning till öppenhet: Transparens och öppen kommunikation möjliggör effektiv samordning.

4. Värdebaserad prioritering

Betydelse: Funktioner och uppgifter prioriteras utifrån deras värde för kunden.

Anpassning med fokus: Teamen koncentrerar sig på att leverera det mest värdefulla arbetet först.

Anpassning till engagemang: Anpassning till kundvärde ökar teamets engagemang.

5. Tidsbegränsning

Betydelse: Scrum-evenemang och sprintar har fasta tidsgränser för att främja fokus och brådska.

Anpassning med fokus: Time-boxing hjälper teamen att undvika distraktioner och hålla sig på rätt spår.

Anpassning med respekt: Tidsgränser skyddar individers tid och energi.

6. Iterativ utveckling:

Betydelse: Arbetet delas upp i små, stegvisa cykler (sprints) för kontinuerlig feedback och förbättring.

Anpassning med mod: Teamen välkomnar förändringar med mod och anpassar sig utifrån feedback.

Anpassning till öppenhet: Transparens kring framsteg och utmaningar möjliggör kurskorrigeringar.

2. Hur förbättrar Scrum-värdena arbetsprocessen?

Genom att anamma Scrum-värden skapas en arbetsmiljö som ökar effektiviteten, transparensen och anpassningsförmågan. Med fokuserad uppmärksamhet på uppgifter, prioriterade backloggar och tydliga sprintmål blir teamen mer produktiva.

Öppenhet uppnås genom transparent kommunikation, ärliga diskussioner och en kultur av feedback.

Mod ger teamen kraft att ta risker, ifrågasätta antaganden och säga ifrån, vilket uppmuntrar innovation.

Engagemang innebär delat ansvar, att uppnå mål och anpassningsförmåga till förändrade omständigheter.

Respekt formar en kultur som värdesätter individuella bidrag, aktivt lyssnande och välkomnande av olika idéer.

Allt detta resulterar i förbättrat samarbete, bättre kommunikation, ökad anpassningsförmåga, högre kvalitet och snabbare leverans. Genom att helhjärtat anamma dessa värden skapar Scrum-team en arbetsmiljö som stimulerar innovation, effektivitet och en djup känsla av ägarskap, vilket i slutändan leder till överlägsna produkter, nöjda kunder och mycket engagerade team.

ClickUp förbättrar efterlevnaden av Scrum-värden genom att tillhandahålla en mångsidig plattform som överensstämmer med de viktigaste principerna om engagemang, fokus, öppenhet, respekt och mod.

Genom att använda ClickUps Scrum-tavla och funktioner som anpassade statusar, prioriteringar och tidsuppskattningar kan Scrum Masters och produktägare ingjuta dessa värden i sina projektteam.

Scrum-tavlan har funktioner som stöder engagemang genom att ge en tydlig bild av uppgifternas framsteg, medan anpassade statusar säkerställer fokuserat och hängivet arbete. Prioriteringar stämmer överens med värdet engagemang, vilket främjar en känsla av ägarskap bland teammedlemmarna. Tidsuppskattningar i ClickUp uppmuntrar modiga beslut genom att på ett transparent sätt erkänna realistiska tidsbegränsningar, vilket stämmer överens med värdet mod.