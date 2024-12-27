Allt om agila epics: Definiera, skapa, spåra och mäta framgång

Att hantera agila epics är som att jonglera bowlingkäglor. Släpper du blicken från dem förstör du hela numret. Men med tillräckligt med övning och ett robust verktygsset kan projektledare enkelt bemästra konsten att slutföra epics i de kortaste agila iterationerna. 🤹

Om du redan är på väg att göra det, oroa dig inte – vi är här för att avslöja hemligheten bakom harmonisering av dina agila epics med effektiv projektledning!

Den här artikeln ger omfattande insikter om agila epikers natur, deras plats inom den bredare agila metodiken och deras relation till användarberättelser och uppgifter. Vi listar också olika tillvägagångssätt och deras fördelar tillsammans med verkliga exempel på agila epiker för att illustrera deras praktiska tillämpning.

Låt oss fördjupa oss i ramverket bakom agila epics!

Vad är ett agilt epos?

En agil epik är en samling mindre och sammankopplade uppgifter, även kända som användarberättelser, formaterade som krav som uppfyller slutanvändarens behov. Dessa samlingar hjälper utvecklingsteam att skapa en hierarki av väntande uppgifter och konsekvent leverera kvalitet till sina kunder.

I de flesta fall är agila epics inte enkla uppgifter som du kan slutföra i en iteration. Tänk på epics som grenar på ett träd, där varje blad representerar en användarberättelse – de faller av ett efter ett istället för alla samtidigt. 🍂

Med epics kan agila team specificera den initiala inställningen av temat och omvandla ett mål till en rad uppgifter.

Typer av epics

Vi kan dela in epics i olika typer beroende på deras syfte, omfattning och sammanhang.

Arkitektoniska epics: Involverar analys av arkitektoniska frågor i utvecklingsteam.

Utforskande epics: Fokus på att testa nya idéer och tillvägagångssätt eller utvärdera alternativ innan antaganden valideras.

Affärsepos: Relaterade till insatser som är i linje med strategiska affärsmål och målsättningar, till exempel utveckling av en ny produkt.

Epics för kundens livscykel: Syftar till att identifiera möjligheter att förbättra kundupplevelsen.

Agila epikers roll i projektledning

Agila epics är viktiga för att specificera det övergripande projektmålet och bana väg för att uppfylla kundens krav. Med en tydlig förståelse för ett temas sammanhang minskar teamen risken för att bli överväldigade och avvika från sitt mål.

Med det i åtanke, så här hjälper agila epics till att säkerställa en smidig projektleverans:

Ger en helhetsbild: Epics bryter ner de initiala allmänna kraven och gör det möjligt att skapa specifika användarberättelser baserade på dem. De ger en strategisk färdplan för produktutveckling och vägleder prioriteringen av arbetet.

Förenkla resursfördelningen: Genom att förstå epikernas omfattning och storlek kan projektledare fatta välgrundade beslut när de fördelar resurser och Genom att förstå epikernas omfattning och storlek kan projektledare fatta välgrundade beslut när de fördelar resurser och se till att alla uppgifter slutförs inom utsatta tidsfrister.

Backlog-hantering: Epics är avgörande för att prioritera arbetet och hantera produktbackloggen. Projektledare, tillsammans med produktägare och utvecklare, prioriterar epics baserat på faktorer som brådskande ärenden och kundbehov.

Främja samarbete: Tvärfunktionella team med olika uppgifter kan ingå i samma epik, vilket främjar samarbete och stärker den interna dynamiken. Genom att dela upp epiker i mindre berättelser säkerställs att beroenden hanteras effektivt.

Övervaka framsteg: Epics tillhandahåller ett ramverk för att övervaka framsteg och spåra milstolpar. Projektledare använder epics för att bedöma projektets utveckling, identifiera risker och problem samt göra justeringar efter behov.

Epics inom den agila arbetshierarkin

För att bättre förstå epics, låt oss se hur de placerar sig i arbetshierarkin för ett agilt utvecklingsteam.

Produktplan: Den övergripande planen för en viss produkt eller tjänst.

Tema: Ett organisatoriskt mål som alla epics förväntas anpassa sig efter.

Initiativ: En serie åtgärder som planeras längs en tidslinje och som driver produktens roadmap framåt.

Epics: Epics delar upp ett initiativ i mindre hanterbara delar. Ett initiativ innehåller flera epics.

Användarberättelse: En epik delas upp i flera mindre användarberättelser som kan uppnås inom en enda sprint. Varje En epik delas upp i flera mindre användarberättelser som kan uppnås inom en enda sprint. Varje användarberättelsepunkt består av olika uppgifter med en definierad tidsram för slutförande.

Det kan bli svårt att upprätthålla den fastställda hierarkin när dina agila epics växer i antal och storlek. Om det händer kan du utnyttja projektledningsmallar – de tillhandahåller färdiga ramverk och säkerställer konsekvens inom hela Scrum-teamet.

Fördelar med att använda agila epics

Det finns många skäl att implementera epics och agil projektledning. Låt oss utforska några av dem! ⚙️

Strategisk approach till projekt

En av de mest uppenbara fördelarna med agila epics är förfiningen av Scrum-projektledning. Epics tillhandahåller ett ramverk för att hantera projektets omfattning genom att dela upp stora och komplexa krav i mindre, mer hanterbara komponenter. Detta gör det möjligt för teamen att prioritera arbetet effektivt och säkerställer att utvecklingsinsatserna fokuseras på att leverera värde.

Kundfokuserade resultat

Genom att dela upp epics i användarberättelser skapar agil projektledning inte bara tydliga beroenden utan säkerställer också att en epic tillgodoser alla specifika kundbehov.

Detta hjälper ditt företag att prioritera kundfeedback och göra förändringar som är i linje med aktuella affärsmål, vilket motiverar intressenternas resurser.

När du väl har en bild av vad slutanvändarna av din produkt verkligen behöver kan alla team tillgodose dessa behov på ett effektivt sätt.

Flexibilitet

När din kundbas utvecklas förändras också marknadsdynamiken och med den de allmänna projektkraven. Det är här det agila ramverket gör skillnad – epics främjar flexibilitet och anpassningsförmåga.

Genom att strategiskt fördela arbetsbelastningen gör du det möjligt för utvecklarna och hela Scrum- eller agila teamet att gå tillbaka till en specifik användarberättelse i ett episk och justera, förfina, omprioritera eller till och med helt kasta den.

Förbättrad tidshantering

Epics är tidsbegränsade och har naturligtvis start- och slutdatum. Det innebär att du kan:

Hantera dem i flera sprintar istället för att överbelasta utvecklarna.

Gör tydliga uppskattningar av när du kommer att slutföra ett epos.

Granska tidigare sprintar för att skapa mer exakta prognoser för framtida epics.

Även om detta kan vara en tidskrävande process i början, kommer du, när du väl vant dig vid att spåra alla epics samtidigt, att kunna optimera dina nuvarande processer och göra mer exakta uppskattningar.

Praktiska exempel på agila epics

Även om termen epics har sitt ursprung i agil mjukvaruutveckling, kan den enkelt tillämpas på alla processer som kan delas upp i mer hanterbara delar. För att förklara termen ytterligare, låt oss dra en analogi och titta på några exempel på agila epics från verkligheten. ⏸️

Exempel 1: Agilt epos för ett mjukvaruutvecklingsprojekt

Episk titel: ”Implementering av användarautentisering och säkerhetssystem”

Beskrivning: Som mjukvaruutvecklingsteam vill vi utforma och implementera ett robust system för användarautentisering och säkerhet för att säkerställa att användarna kan logga in säkert, hantera sina konton och skydda känslig data.

Funktioner (uppdelade i användarberättelser):

Användarinloggningsfunktion: Som användare vill jag logga in säkert med min e-postadress och mitt lösenord så att jag kan komma åt mitt konto.

Återställning av lösenord: Som användare vill jag återställa mitt lösenord genom en säker process om jag glömmer det

Tvåfaktorsautentisering (2FA): Som användare vill jag aktivera 2FA för att lägga till ett extra säkerhetslager till mitt konto

Integration av inloggning via sociala medier: Som användare vill jag logga in med mina sociala mediekonto (t.ex. Google eller Facebook) för enkelhetens skull

Administratörsrollshantering: Som administratör vill jag tilldela olika roller och behörigheter till användare för att hantera åtkomstkontroll

Sessionstimeout: Som användare vill jag att min session automatiskt loggas ut efter en period av inaktivitet för att öka säkerheten

Arbetsflöde:

Skapande av epics: Lägg till epics "Implementering av användarautentisering och säkerhetssystem" till produktbackloggen.

Story breakdown: Dela upp epiken i mindre, hanterbara användarberättelser eller uppgifter.

Sprintplanering: Välj användarberättelser från denna epik som ska arbetas med under specifika sprints.

Slutförande: När alla användarberättelser inom epiken är klara markeras epiken som slutförd.

Detta exempel på en agil epik behandlar en kärnfunktion som behövs för de flesta moderna programvaruapplikationer, samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att möjliggöra stegvis leverans av funktioner över flera sprintar.

Exempel 2: Agilt epos för att bygga en sluten trädgård

Tänk dig att du bygger en sluten trädgård – en lugn oas där människor kan koppla av och återknyta kontakten med naturen. Låt oss bryta ner detta projekt med hjälp av agila principer.

Episk titel: ”Bygga en sluten trädgård”

Beskrivning: Som husägare vill jag anlägga en inhägnad trädgård för att skapa en säker, vacker och funktionell plats för att odla växter, grönsaker och blommor, samtidigt som jag håller skadedjur borta och säkerställer integriteten.

Funktioner (uppdelade i användarberättelser):

Trädgårdsdesign: Som husägare vill jag utforma trädgården, inklusive gångar, planteringsytor och sittplatser, så att utrymmet blir funktionellt och visuellt tilltalande

Byggande av inhägnad: Som husägare vill jag bygga ett stabilt staket eller en mur runt trädgården för att säkerställa integritet och skydda växterna från skadedjur och djur

Jordförberedelse: Som trädgårdsmästare vill jag förbereda jorden genom att ta bort ogräs, jämna ut marken och tillsätta kompost, så att växterna kan trivas

Val och placering av växter: Som trädgårdsmästare vill jag välja växter utifrån solljus, jordförhållanden och estetik så att trädgården blir levande och hållbar

Installation av bevattningssystem: Som husägare vill jag installera ett bevattningssystem för att säkerställa effektiv och jämn vattning av växterna

Trädgårdsmöbler och dekor: Som husägare vill jag lägga till trädgårdsmöbler och dekorativa element, såsom bänkar och belysning, för att skapa en välkomnande och trevlig miljö

Skadedjursbekämpningsåtgärder: Som trädgårdsmästare vill jag implementera skadedjursbekämpningslösningar, såsom fällor eller naturliga avskräckningsmedel, för att skydda växterna

Underhållsplan: Som husägare vill jag skapa ett underhållsschema för vattning, ogräsrensning och beskärning för att hålla trädgården frisk och snygg

Arbetsflöde:

Skapande av epik: Lägg till epiken ”Constructing an Enclosed Garden” till projektplanen.

Story breakdown: Dela upp epiken i hanterbara uppgifter eller användarberättelser för stegvis genomförande.

Uppgiftsfördelning: Tilldela specifika användarberättelser till teammedlemmar eller entreprenörer (t.ex. stängselarbete till en entreprenör, markförberedelse till en trädgårdsmästare).

Slutförande: När alla uppgifter, såsom inhägnad, plantering och dekoration, är klara är trädgårdsbygget färdigställt.

Hur man skapar, hanterar och spårar agila epics

För att skapa epics på rätt sätt måste du se till att varje epic stämmer överens med aktuella affärsmål eller mål och nyckelresultat (OKR). Brainstorming, skrivande och uppföljning av epics kan vara en komplicerad process, men med rätt verktyg kan du lära dig det på nolltid. 🛠️

För att göra det använder du en holistisk projektledningsprogramvara som ClickUp! ClickUp Agile Suite hjälper dig att snabba på skapandet av epics med branschspecifika AI-prompter, spåra varje epic med burndown-diagram och SMART-mål, och samarbeta med hela ditt agila team samtidigt!

Skapa agila epics i 5 steg

Steg 1: Definiera användarprofilen för epiken

Innan du går in på epics, definiera projektets målgrupp. Fråga dig själv:

Vems perspektiv kommer användarberättelserna att ta upp?

Vad bryr sig målgruppen verkligen om?

Hur kan produkten förbättra deras upplevelse?

Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för att skriva användarberättelser som uppfyller kundernas krav. Oavsett om du vill attrahera nya leads eller förbättra den nuvarande upplevelsen, se till att du riktar in dig på kundens smärtpunkter och skapar relevanta användarberättelser som kommer att vägleda utvecklingsteamet.

Ladda ner den här mallen Förstå din målgrupp med ClickUps mall för användarpersonlighet på whiteboard.

För att komma igång med processen kan du använda ClickUps mall för användarpersonlighet . Produktägare kan enkelt skapa olika personligheter beroende på kön, ålder och intressen med hjälp av anpassade fält. Flera vyer hjälper dig också att gruppera dessa personligheter för att få en större bild och visualisera hur var och en interagerar med produkten genom att identifiera vanliga beteendemönster.

För att göra företagsspecifika justeringar av den definierade användarprofilen, använd ClickUp Whiteboards. Dessa virtuella tavlor gör det möjligt för dig att koppla samman dokument, chattar och idéer och samarbeta med Scrum-teamet för att identifiera olika beteendemönster i realtid.

Det bästa av allt? Kopplingen mellan whiteboards och uppgifter säkerställer att alla bra idéer genomförs.

Samarbeta med ditt team och fatta beslut tillsammans i realtid med ClickUp Whiteboards.

Steg 2: Sätt upp dina mål och definiera acceptanskriterier

När du har fastställt projektkraven är det dags att sätta upp tydliga mål för olika epics. Epics bör vara tillräckligt breda för att omfatta viktiga arbetsområden, men tillräckligt specifika för att ge teamet praktiska riktlinjer.

Acceptanskriterier beskriver alla krav som måste uppfyllas för att ett epos ska kunna markeras som slutfört.

För att enkelt etablera varje agilt epos kan du prova ClickUp Goals. Skapa tydliga mål och tilldela dem till ansvarig person. När utvecklingen kommer igång kan du visualisera framstegen med procentuell spårning – du ser direkt hur nära målet du är. 🎯

Skapa, visualisera och följ upp dina mål med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Chat för att diskutera dina mål och eventuella förändringar som du vill att dina agila medlemmar ska göra bakom kulisserna.

Skapa grupper och ge medlemmarna åtkomst eller tilldela kommentarer för att snabbt delegera uppgifter. Och med FollowUps i chatten kan du sortera kommentarer och omvandla dem till uppgifter – samtidigt som alla dina chattrådar synkroniseras med uppgifterna automatiskt!

För att målen ska vara helt tydliga, se till att varje epik är SMART :

S pecifik

M ätbart

A chievable

R ealistiskt

Tidsbegränsat

Denna metod eliminerar oklarheter och säkerställer att alla teammedlemmar förstår de fördefinierade förväntningarna. ClickUps mall för veckoscorecard underlättar upprättandet av tydliga, gemensamma veckomål som direkt bidrar till de primära målen.

Steg 3: Dela upp epics i användarberättelser

När epics har definierats och prioriterats kan du dela upp dem i mindre, mer detaljerade användarberättelser och genomförbara uppgifter. Epics med mer detaljerade användarberättelser som kräver flera sprintar kan struktureras visuellt med hjälp av ett Gantt-diagram för ökad tydlighet.

Med ClickUps Gantt-diagram kan du använda olika färger för att återspegla alla dina användarberättelser och uppgifter eller sortera alla uppgifter beroende på deras:

Deadlines Prioritet Status

Få tydlig överblick över uppgifterna med ClickUp Gantt Chart View.

Få en omedelbar uppdatering om alla uppgifters framsteg genom att hålla muspekaren över dem för att se en visuell procentandel av slutförandegraden. Lägg till beroenden för att automatiskt omplanera uppgifter och använd smart spårning av beroendevägar för att identifiera användarberättelser som potentiellt kan gå långsammare än avsett. Detta ökar i sin tur ditt teams projektledningsförmåga.

Om du inte gillar att sammanställa användarberättelser på det gamla sättet kan du skapa dem direkt med ClickUp Brain och utnyttja över 100 branschspecifika frågor. Be helt enkelt verktyget att skapa användarberättelser baserat på de uppgifter du tillhandahåller och justera resultatet vid behov.

Väck kreativiteten, skapa mallar eller generera text blixtsnabbt med ClickUp AI.

Samla alla användarberättelser och dela dem med relevanta intressenter samtidigt som du redigerar dem live tillsammans med kollegor med hjälp av ClickUp Docs – projektledaren kan behöva extra hjälp från andra agila medlemmar!

Steg 4: Definiera tidsramar för varje epik

Sträva efter en balanserad tidsgräns för dina agila epics – inte för långa eller för korta. Vanligtvis bör du sträva efter att avsätta 1–4 månader per epic, med plats för flera sprintar.

Ge dina agila epics en tydlig tidsplan och förbättra resurshanteringen med ClickUps tidsuppskattningar. När du tilldelar en uppgift klickar du bara på alternativet för tidsuppskattning för att ge dina agila utvecklingsteam en tidsram att utgå ifrån. När du har angett rimliga uppskattningar kan du planera hur lång tid det kommer att ta att slutföra en användarberättelse.

Detta gör det också möjligt för dig att ge intressenterna en bättre uppskattning av när de kan förvänta sig en ny funktion eller förbättring.

Spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift med ClickUp Project Time Tracking.

💡Proffstips: Hjälp ditt team att hålla deadlines genom att introducera dem till ClickUps funktion för tidrapportering! På så sätt samlar du in värdefull information om processer som hindrar ditt projekt.

Steg 5: Integrera kundfeedbackloopar

I olika stadier av ett enskilt epos ska du aktivt söka kundernas synpunkter och införliva deras förslag i projektet. Modifieringar hjälper till att förfina användarberättelserna så att de bättre överensstämmer med användarnas behov och kundernas förväntningar.

Du kan integrera agila metoder för processförbättring och registrera kundfeedback. Börja med att använda ClickUps formulärvy för att skapa anpassningsbara formulär – du kan omvandla alla svar till spårbara uppgifter så att ditt team kan börja arbeta med dem omedelbart och undvika eftersläpningar. Dessutom kan du:

Lägg till obligatoriska eller valfria frågor

Ändra prioriteten för valfritt svar

Ställ in triggeraktiverade regler för att automatisera processerna

Starta en undersökning för att samla in feedback med hjälp av anpassningsbara formulär på ClickUp.

💡Proffstips: För att få en heltäckande bild av varje konverterad feedback kan du prova ClickUps tabellvy och redigera över 15 anpassade fälttyper som hjälper dig att hålla ordning på alla data.

Mät och spåra dina agila epics

Framgången för ett agilt epos beror på hur väl du spårar och mäter framstegen längs vägen. Beroende på vilken agil metodik du följer kan du använda olika metoder för att göra detta. Här är de vanligaste metoderna:

a. Burndown-diagram

Scrum-team använder ofta ett visuellt projektledningsverktyg som kallas burndown-diagram för att följa upp om de ligger i fas med att uppfylla en deadline. Diagrammet hjälper agila projektledare att uppskatta och följa upp hur mycket arbete Scrum-teamet kan utföra under en enda sprint. Dessutom kan det hjälpa till att förutsäga antalet sprints som krävs för att slutföra ett epos.

Burndown-diagrammet i ClickUps sprintrapporteringskort kan hjälpa till med djupgående analyser.

Ett burndown-diagram består av fyra delar:

Y-axel: Representerar mängden arbete som ska utföras (t.ex. story points, timmar eller uppgifter).

X-axel: Representerar tid (t.ex. dagar, sprintar eller projektets varaktighet)

Ideal Work Line: En diagonal linje från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet, som representerar den ideala takten för att slutföra alla uppgifter inom tidsfristen.

Faktisk arbetslinje: En linje som visar den faktiska framstegen, uppdaterad när uppgifter slutförs.

Ett effektivt förbrukningsdiagram visar det faktiska arbetet jämfört med det beräknade arbetet på epiken över tid.

Ett enkelt sätt att förfina dina uppskattningar för epics är att använda ClickUps mall för sprintburndown-diagram. Använd mallen för att omedelbart hitta:

Slutförda individuella uppgifter i användarberättelser

Uppgifter som är på gång

Uppgifter som har varit väntande för länge

Ladda ner den här mallen Förenkla projektplaneringen med ClickUp Burndown Chart Template.

b. Kanban-tavlor

Tillsammans med burn charts erbjuder Kanban-tavlor en visuell representation av pågående uppgifter och steg. De gör det möjligt för flera team att övervaka framstegen för epics och user stories, hitta luckor och reglera trösklar för pågående arbete.

ClickUps Kanban-tavlor är det perfekta verktyget för detta – du kan smidigt bläddra bland användarberättelseuppgifter baserat på datum, ansvariga, status, prioritet och förfallodatum. Känner du att något är felplacerat? Flytta snabbt runt tavelkort med en intuitiv dra-och-släpp-funktion. 🖱️

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och visualisera ditt arbete i Kanban-stil med tavelvyn i ClickUp.

Bästa praxis för att bemästra agila epics

För att bemästra agila epics krävs en kombination av strategiskt tänkande, effektiv kommunikation och anpassningsförmåga. Här är några bästa praxis som hjälper dina agila team att hantera dem på ett utmärkt sätt:

Skriv epics före användarberättelser: Epics hjälper dig att strukturera större projekt. Helst bör du skapa dina epics först och sedan dela upp dem i flera mindre användarberättelser. En sådan strategisk approach säkerställer att du arbetar systematiskt mot varje projektmål och hjälper dig att spåra varje uppnådd och återstående milstolpe.

Ge tillräcklig kontext: Se till att ditt team tydligt förstår användarberättelserna bakom sina uppgifter och helhetsbilden av temat. Detta hjälper dem att skapa lösningar som är i linje med de övergripande målen.

Definiera tydliga framgångsmått: Se till att dina epics är relevanta för projektmålen genom att fastställa specifika kriterier för framgång. Detta är ett viktigt steg för att förhindra missanpassning.

Säkerställ teamets engagemang: Samarbeta aktivt med intressenter, produktägare och teammedlemmar under definitionen och förfiningen av epics. Detta säkerställer att du tar hänsyn till olika perspektiv 👫

Justera tids- och arbetsinsatsberäkningar: Granska de initiala beräkningarna och jämför dem med den tid och arbetsinsats som krävs för att slutföra ett epos. När du har förfinat dina processer kommer du att kunna prioritera med större noggrannhet.

Hantera beroenden effektivt: Identifiera och hantera beroenden mellan epics och andra projektelement. Detta hjälper dig att förhindra flaskhalsar och förseningar. För att säkerställa ett smidigt samarbete bör du kommunicera regelbundet med berörda team.

Iterera och anpassa: Granska och reflektera regelbundet över epikernas framsteg, ta emot feedback från intressenter och justera din strategi utifrån lärdomarna.

Dominera dina agila epics med ClickUp

Nu när du vet hur du skapar och hanterar agila epics på ett effektivt sätt kan du prioritera arbetet, hantera beroenden och leverera värde under hela projektets livscykel.

Lyckligtvis behöver du inte utveckla dessa processer manuellt – ClickUp hjälper dig. Utnyttja plattformens agila projektledningsverktyg som AI, anpassade fält, whiteboards, dashboards och feedbackformulär för att skapa, mäta och spåra dina agila epics på ett smidigt sätt.

Registrera dig för ClickUp och låt ditt team fokusera på det som verkligen betyder något – framgångsrik projektutveckling. 🥇