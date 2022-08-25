Jira-recension 2025 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad är Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira är en programvara för felspårning och projektledning som används för att hantera Agile- och Scrum-team, organisera projektuppgifter samt registrera och dokumentera programvarufel. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är de viktigaste funktionerna i Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira har kraftfulla agila vyer, anpassade arbetsflöden och detaljerade rapporter. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är begränsningarna med Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira är svårt att installera och komplicerat att använda. Det har inga samarbetsfunktioner och är främst utvecklat för teknik- och mjukvaruutvecklingsteam. "}},{"@type":"Question","name":"Vad är det bästa alternativet till Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp är den mest kraftfulla projektledningsapplikationen som används av över 200 000 team. Den har allt du behöver för effektiv, samarbetsinriktad arbetsledning. "}}]}

Undrar du om Jira är rätt verktyg för ditt team?

Det är ett extremt populärt projektledningsverktyg som används av 65 000 team över hela världen!

Men är det vad du behöver?

Vi går igenom Jiras funktioner, fördelar, begränsningar, nackdelar och priser så att du i slutet av denna recension av Jira-programvaran har fått bra insikter för att avgöra om det är den perfekta kostnadsfria projektledningsprogramvaran för just dina behov.

Låt oss börja...

Vad är Jira?

Jira är ett program för felrapportering och projektledning. Dess huvudsakliga syfte är att hjälpa dig med följande:

Hantera Agile- och Scrum-team

Organisera dina projektuppgifter

Registrera och dokumentera programvarufel

Har du hört talas om mjukvarujätten Atlassian? Atlassian är företaget som skapade Jira redan 2002 och erbjuder för närvarande sin mjukvara i tre separata paket:

Jira Core: De grundläggande funktionerna för projekt- och uppgiftshantering i Jira för icke-tekniska användare

Jira Software: En specialiserad version av verktyget, särskilt utvecklad för mjukvaruutvecklare.

Jira Service Desk: En plattform för kundsupport och IT-proffs. Service Desk är ett viktigt JIRA-paket, men det är inte ett projektledningsverktyg.

Kommande förändringar av tjänsterna

Men under de kommande åren kommer Jira att göra några väsentliga förändringar i sina tjänster. Jira kommer nämligen att avskaffa sina serverbaserade licenser, och all support för dessa tjänster upphör den 2 februari 2024.

Faktum är att de redan har slutat sälja serverlicenser och nu endast erbjuder molnbaserade tjänster.

Okej, men vad betyder det för konsumenten?

Bra fråga! Jira hävdar att detta kommer att förbättra den övergripande prestandan, supporten och servicen, men denna stora förändring kommer oundvikligen att medföra vissa stora växtsmärtor för både Jira och, troligtvis, kunderna.

Alla som använder en serverbaserad licens måste nämligen migrera allt sitt arbete till Jira-molnet. Tyvärr är detta inte något som kan göras med ett enda klick. Istället måste serverbaserade Jira-användare bygga om sin infrastruktur från grunden i Jira-molnet.

Och eftersom det inte är helt enkelt att installera och underhålla Jira (det är snarare som att bestiga Mount Everest, om vi ska vara ärliga), uppstår frågan: varför inte byta till en helt annan projektledningslösning?

Men innan vi går vidare, låt oss ta en titt på den typiska Jira-användaren och några viktiga Jira-funktioner.

Vem kan använda det?

Jira har alltid varit ett måste för erfarna experter inom agil mjukvaruutveckling och produktutvecklare. I grund och botten är deras produkt inriktad på att hjälpa de mer ”tekniskt” sinnade... Men med åren har Jira utvecklats till en projektledningsprogramvara som kan användas av alla typer av team och företag.

Här är några vanliga användningsfall som visar hur team och företag vanligtvis väljer att använda Jira:

Mjukvaruutveckling : Utvecklare använder Jiras funktioner för att hantera sina projekt med hjälp av Scrum- eller Kanban-tavlor.

Marknadsföring: Marknadsförare använder Jira för att hantera komplexa projekt som evenemang och produktlanseringar (som innebär samarbete med flera team).

HR: HR-personal kan effektivisera sina rekryterings- och introduktionsprocesser genom att skapa anpassade arbetsflöden med Jira.

Bonus: Jira vs. Monday.com & Linear vs. Jira

Vilka är de viktigaste projektledningsfunktionerna i Jira?

Jira har kraftfulla agila vyer, anpassade arbetsflöden och noggrann agil rapportering. Jira har några mycket trevliga komponenter som utgör deras programvara... här är detaljer om några av dessa viktiga funktioner:

1. Kraftfulla Agile-vyer

A. Scrum-tavlor

Jiras Scrum-tavla är ett verktyg som förenar teknikteam för att arbeta mot sina mål. Det gör det möjligt för teknikteam att slutföra alla sina sprintuppgifter på ett samlat ställe.

Scrum-tavlor gör det möjligt för team att organisera sin arbetsbelastning så att den passar in i en viss sprint. De hjälper dig också att hålla koll på projektets olika faser så att arbetet fortskrider.

B. Kanban-tavlor

Kanban-tavlor är ett praktiskt sätt att visualisera ditt arbetsflöde. Här läggs dina uppgifter ut på en tavla som klisterlappar (släng dina Post-It-lappar, Jim!):

Varje klisterlapp visar statusen för en enskild projektuppgift.

Dessa statusar inkluderar – ”att göra”, ”pågår” och ”klart”.

De ger dig en översikt över Jira-projektet så att du snabbt kan identifiera:

Vilka uppgifter fungerar smidigt?

Vilka uppgifter skapar flaskhalsar i processerna?

Du kan använda den här vyn för att spåra buggfixar, genomföra kodgranskningar och övervaka andra uppgifter som kan vara relaterade till teknik eller inte.

Jiras Kanban-tavla baseras på ett drag-och-släpp-system, vilket gör verktyget mycket enkelt att använda. Allt du behöver göra är att dra en uppgift och flytta den till nästa steg för att hålla alla uppdaterade!

2. Anpassade arbetsflöden

Ett Jira-arbetsflöde är en uppsättning processer som måste följas för att slutföra en uppgift eller lösa ett problem...

I ett Jira-arbetsflöde representerar färgade block processerna och pilarna visar övergångarna. Dessa arbetsflöden hjälper dig att hålla koll på hur dina mjukvaruutvecklingsprojekt och uppgifter fortskrider.

Det som gör den här funktionen ännu kraftfullare är att du kan börja från scratch och skapa dina egna anpassade arbetsflöden. Du kan till och med importera arbetsflödesmallar från Atlassian Marketplace gratis!

3. Roadmaps

En projektplan gör det möjligt för dig att skapa en tydlig vision för den produkt du utvecklar. Detta ger ditt team en fast riktning och väg att följa.

Jira Portfolio, en specialiserad integration, har utvecklats för att hantera dina projektplaner och dela dem med dina intressenter. En portföljplan innehåller vanligtvis en tidsplan, produktbacklog (lista över uppgifter) samt kort- och långsiktiga mål.

Så här använder olika team Portfolio:

Teamledare : för att spåra uppgifter och följa utvecklingsgruppens framsteg

Agila utvecklingsteam : för att följa den plan som beskriver processen för att slutföra ett projekt

Säljteam: för att marknadsföra nya funktioner och fördelar för användarna innan de släpps

4. Detaljerade rapporter

Jira kan också skapa rapporter för agil mjukvaruutveckling som hjälper dig att hålla koll på dina framsteg i tekniska projekt... Här är några av de rapporter som erbjuds:

Användarens arbetsbelastning : Visar hur mycket arbete en teammedlem har tilldelats och hur lång tid det bör ta.

Genomsnittlig ålder : Visar den genomsnittliga åldern (i dagar) för olösta ärenden eller uppgifter i din backlog.

Nyligen skapade ärenden: Visar hur snabbt nya ärenden ( Visar hur snabbt nya ärenden ( rapporter om programvarufel ) skapas.

Fördelarna med Jira

Hur kan Jira göra skillnad för ditt teams produktivitet? Låt oss ta reda på det...

1. Utvecklad för Agile- och Scrum-hantering

Jira Software fokuserar främst på agil projektledning och erbjuder funktioner som är anpassade för Scrum- och Kanban-metoder.

Använd det för att spåra agila projektdata såsom:

Användarberättelser : Varje funktion i programvaran som behöver utvecklas

Story Points : Den insats som krävs för att slutföra dina användarberättelser.

Sprints: Den tid det tar att slutföra en del av projektet. En sprint kan pågå mellan 1 och 4 veckor.

Du kan också enkelt omordna objekten i din produktbacklog, såsom buggar, programvaruproblem och användarberättelser, med hjälp av verktygets intuitiva dra-och-släpp-funktion.

2. Utmärkt för ärendehantering

När Jira skapades av Atlassian var det ursprungligen tänkt att vara ett program för felrapportering, och det är där det verkligen utmärker sig.

Vad är ett felspårningsverktyg?

Det hjälper dina mjukvaruteam att hitta, spåra och registrera buggar i sin mjukvara. Ett bra verktyg för bugg- eller problemspårning som Jira ger ditt team en översikt över alla poster i din backlog, inklusive buggar och projektuppgifter.

Genom att ha en samlad överblick kan teamen prioritera vilka funktioner eller buggar de ska arbeta med inför nästa release.

3. Mycket anpassningsbar

Oavsett om du pratar om projektledningsprogramvara, ärendehanteringsverktyg eller uppgiftshanteringsverktyg kan Jira anpassas för att passa alla behov. Du kan till och med anpassa arbetsflöden, rapporter, Scrum-tavlor och mycket mer.

Jira integreras med massor av populära program från tredje part för att underlätta ditt arbete.

Vill du förbättra kommunikationen i teamet?

Integrera med Slack appen.

Vill du ha ett verktyg för tidrapportering ?

Integrera med Toggl-appen.

Vill du ansluta flera instanser av Jira?

Konfigurera en synkronisering mellan Jira och Jira .

Du kan lägga till funktioner till din Jira-programvara genom att välja bland över 3 000 appar i Atlassian Marketplace (bra jobbat, Atlassian!).

Vilka är begränsningarna med Jira?

Jira är svårt att installera och komplicerat att använda. Det har inga samarbetsfunktioner och är främst utvecklat för teknik- och mjukvaruutvecklingsteam. Nu kanske du har några tvivel om Jira... men oroa dig inte, du är inte ensam om det!

Här är några begränsningar som hindrar det från att vara ett utmärkt förvaltningsverktyg:

Verktyget är svårt att installera och vänja sig vid.

Det komplicerade användargränssnittet kan göra det svårt att hantera uppgifter.

Ingen inbyggd tidslinje för att spåra projektets framsteg

Inga samarbetsfunktioner för att kommunicera med ditt team

Det är främst utvecklat för teknik- och mjukvaruutvecklingsteam.

Inga idéhanteringsfunktioner för att hålla reda på dina idéer och planer

Verktyget kan vara dyrt.

Det är känt för att vara ett långsamt verktyg med långa laddningstider för sökningar.

Nu kanske du tänker: ”Jaha, jag har läst igenom den här artikeln och inser nu att Jira absolut inte är vad jag behöver. ”

Eller kanske är du medlem i ett team som för närvarande använder en serverbaserad Jira-tjänst och kommer att tvingas göra en mödosam omkonfiguration av Jira när ni byter till molnet inom de närmaste åren.

Oroa dig inte! Vi lämnar dig inte i sticket i denna Jira-recension som den där kompisen du hade i high school som aldrig kunde komma ihåg det hemliga handslaget... ClickUp kan lösa alla problem du kan stöta på när du använder Jira.

Vad är det bästa alternativet till Jira Software?

ClickUp är det mest kraftfulla verktyget för agil projektledning och används av över 200 000 team. Det har allt du behöver för effektiv, samarbetsinriktad arbetsledning och är ett av de högst rankade verktygen på marknaden.

Från att skapa din projektplan till att hantera projekt och spåra projekttid – ClickUp har alla projektledningslösningar du någonsin kommer att behöva, oavsett om du är ett team på 2 eller 2 000 personer!

Jira Nackdel nr 1: Svårt att installera

ClickUps lösning: Enkel installation

A. Enkel introduktion

ClickUp är ett enkelt program för uppgiftshantering som är mycket lätt att lära sig och inte kräver någon kodning för att komma igång. Glöm tjocka manualer och krångliga inställningar för att lägga till dina teammedlemmar på plattformen.

ClickUp gör det enkelt att söka, hitta och kommentera de uppgifter du arbetar med – vilket gör onboarding till en barnlek (eller en paj, om du föredrar paj).

Här är vår snabbstartsguide som innehåller all information du behöver för att komma igång med ClickUp på nolltid!

ClickUp har också inbyggda slash-kommandon så att du aldrig behöver lämna tangentbordet!

Om du behöver utföra en enkel aktivitet använder du bara dessa kommandon:

/ me = tilldela uppgifter till dig själv

/ a = tilldela någon annan i ditt team

/ d = förfallodatum

/ s = ändra status

/ – = skapa en deluppgift och fäll ut den medan du skriver

Jira Nackdel nr 2: Komplicerat användargränssnitt

ClickUps lösningar

A. Enkel uppgiftshierarki

ClickUps förenklade uppgiftshierarki erbjuder dig ett snabbt och enkelt sätt att navigera och organisera ditt teams aktiviteter.

Den har en intuitivt enkel struktur:

Arbetsplats > Utrymme > Mapp > Lista > Uppgift > Deluppgifter > Checklista

Arbetsplats : Här kan du dela upp ditt företag i enskilda team.

Spaces : Du kan skapa en grupp för olika team, till exempel ”drift” eller ”HR”.

Mappar : Här kan du lagra projektrelaterade listor.

Listor : Du kan skapa en lista över enskilda uppgifter som behöver utföras.

Uppgifter : Varje uppgift har sina deluppgifter, beskrivning, kommentarer och mycket mer.

Deluppgifter : Dela upp varje uppgift i mindre delar som kallas deluppgifter.

Checklistor: Checklistor sparas inom uppgifter eller deluppgifter. Du kan till exempel ha checklistor för kvalitetskontroll under dina mjukvaruutvecklingsuppgifter.

B. Flera vyer

ClickUp erbjuder också flera projektvyer som passar olika arbetsstilar.

Det bästa med ClickUp Views?

ClickUp låter dig växla mellan olika vyer i samma projekt!

Här är en närmare titt på dessa vyer:

A. Nödvändiga uppgiftsvyer

ClickUp har två obligatoriska uppgiftsvyer:

Board view – Board view är den perfekta vyn för Kanban-användare. Med den kan du enkelt dra och släppa flera projekt i olika kategorier för att flytta dem smidigt från uppgift till uppgift, projekt till projekt.

Listvy – Listvyn är perfekt för användare som bara vill få jobbet gjort snabbt. Här listas dina uppgifter efter varandra (som en checklista) och du kan bocka av dem på listan allteftersom du gör dem.

B. Box-vy

Box-vyn är ett utmärkt sätt att få en överblick över ditt teams framsteg. Eftersom uppgifterna sorteras efter ansvarig person kan du hålla koll på allas uppgifter och övervaka deras framsteg.

C. Kalendervy

Det är dags att spara papper och slänga den planeringskalender du köpte på Walmart för tre år sedan.

ClickUps kalendervy är det perfekta sättet att enkelt hantera din schemaläggning. Och eftersom planer ändras är det enkelt att omplanera deadlines med en digital planerare.

Du kan även växla mellan olika vyer i din kalender, till exempel:

Dagar: Visa schemalagda projektuppgifter för ett visst datum

4 dagar : Se ditt projektschema över en rullande fyra dagarsperiod

Vecka: Titta på ditt veckoschema för projektet

Månadsvis: Översikt över vad du har på gång

D. Me-läge

Vi är alla lite självcentrerade, oavsett om vi vill erkänna det eller inte! Nu kan du unna dig själv lite produktivitet... utan att känna skuld.

Med läget ”Jag” är det enkelt att bara visa de uppgifter som tilldelats dig. Nu kan du fokusera på att hantera dina uppgifter istället för att gå igenom dina teammedlemmars uppgiftslistor.

Med alla dessa vyer är ClickUp ett projektledningsverktyg som anpassar sig efter ditt teams föredragna arbetsflöde – det tvingar dig inte att anpassa dig efter det!

Jira Nackdel nr 3: Inga inbyggda tidslinjevyer

ClickUps lösningar

A. Gantt-diagram

ClickUps Gantt-diagram är perfekta för att följa projektets framsteg, schemalägga uppgifter och hantera deadlines.

Dessa tidslinjer ger dig en översikt över alla projekt, listor och uppgifter, där varje objekt är färgkodat för att underlätta identifieringen.

Det bästa med dessa Gantt-diagram? De ger dig uppdateringar i realtid automatiskt!

Här är vad de kan hantera automatiskt:

De kan automatiskt justera uppgiftsberoenden när schemaläggningsändringar görs.

De kan automatiskt beräkna din projekts framstegsprocent baserat på slutförda uppgifter jämfört med totala projektuppgifter.

De kan jämföra ditt aktuella projektförlopp med det förväntade förloppet för att avgöra hur uppgifterna fortskrider.

De kan beräkna din kritiska väg för att identifiera de viktigaste projektuppgifterna för att uppfylla dina deadlines.

B. Dashboards

ClickUp har också kraftfulla instrumentpaneler som gör det möjligt att visualisera dina projekt- och sprintdata.

Dashboards i ClickUp är fyllda med användbara widgets som:

Hastighetsdiagram: Bestäm slutförandegraden för dina uppgifter

Burndown-diagram: Se hur väl ditt team utvecklas i förhållande till mållinjen och visualisera återstående arbete.

Burnup-diagram: Se hur mycket du redan har slutfört i förhållande till ditt arbetsomfång. Se hur mycket du redan har slutfört i förhållande till ditt arbetsomfång.

Jira Nackdel nr 4: Inga samarbetsfunktioner

ClickUps lösningar

Varje ClickUp-uppgift har en egen kommentarsektion för omedelbar teamsamarbete.

Behöver du klarhet om en projektuppgift? Tagga bara en teammedlem och lämna en kommentar på projektuppgiften. Du får ett ClickUp-meddelande när de svarar på din fråga.

Och det är bara början... Organisera dina konversationer genom att markera text för att svara på specifika delar av en kommentar. Formatera och redigera kommentarer med rich text-redigering. Du kan till och med bädda in länkar, bifoga filer, nämna andra dokument och uppgifter och krydda det hela med emojis!

Glömmer folk att agera på dina kommentarer? Känner du dig någonsin ignorerad av dina teammedlemmar? (Ja, jag pratar med dig, Tracey ...)

Oroa dig inte, vi ser till att du blir hörd i ditt team – ClickUps tilldelade kommentarer är det som gör det till ett av världens bästa samarbetsverktyg.

Med tilldelade kommentarer kan du omedelbart omvandla en kommentar till en uppgift och tilldela den till dina teammedlemmar (eller dig själv)!

Verktyget skickar sedan ett meddelande om detta till dem, och det dyker även upp i deras uppgiftslista.

De kan till och med markera uppgiften som löst när de är färdiga för att minimera onödiga uppföljningar!

ClickUps lösningar

A. Anteckningsapp

Notepad by ClickUp är ett Chrome-tillägg som du kan ladda ner och använda på webben.

Den finns i det nedre hörnet av skärmen, vilket gör det enkelt för dig att skriva ner påminnelser eller kopiera länkar medan du surfar. När du är klar kan du omvandla dessa att göra-listor till uppgifter och dela dem med ditt team.

Inget annat projektledningsverktyg ger dig denna typ av flexibilitet!

B. Dokument

ClickUps Docs är ett inbyggt wiki-verktyg för ditt team. Använd det för att skapa detaljerade projekt- och företagsrelaterade dokument. Eftersom dina dokument lagras tillsammans med dina projekt kan du också enkelt komma åt dem.

Dessutom har ClickUps dokument följande viktiga funktioner:

Du kan kapsla sidor i dokument för ytterligare anpassning.

Du kan redigera åtkomsträttigheterna för dina dokument.

Du kan låta Google indexera dina dokument så att de visas i sökresultaten.

ClickUp ger dig också en kraftfull lösning för att spåra dina mål och målsättningar. Med ClickUp kommer du aldrig att ha problem med att hålla dig på rätt spår eller fokusera på dina planer.

ClickUp ger dig till och med många anpassningsalternativ för den typ av mål du skapar.

Du kan sätta upp mål baserat på:

Antal: Spåra ökningar eller minskningar mellan nummerintervall

Sant/Falskt: Dessa är alternativ som är "gjorda" eller "inte gjorda".

Valuta: Detta mål hjälper dig att spåra din ekonomiska förvaltning.

Uppgifter: Här kan du hålla koll på dina uppgifter och/eller listor med uppgifter i ClickUp.

Du kan skapa mappar för dina mål för att effektivt kategorisera och lagra dem. För att underlätta kundernas deltagande kan du också anpassa vem som har åtkomst till din målmapp. På så sätt kan de se och komma med förslag på dina mål.

Jira Nackdel nr 6: Jira är dyrt

ClickUps lösning

ClickUp erbjuder obegränsat antal användare och obegränsat antal uppgifter i sin gratis version.

En uppgradering ger dig obegränsat lagringsutrymme och är dessutom betydligt billigare än Jira.

Låt oss ta en titt på ClickUps prisplaner:

Gratisplan: Obegränsat antal uppgifter och obegränsat antal användare

Obegränsat (5 USD per användare och månad): Obegränsade integrationer, mål, instrumentpaneler och anpassade fält

Business (9 dollar per användare och månad): SMS-baserad tvåfaktorsautentisering + målmappar + extra gäster

Är du orolig för att det är svårt att byta till ett nytt verktyg? Vill du byta från Jira men ditt företag eller team är fast i det?

Vi har återigen allt du behöver!

Om du inte är nöjd med Jira, Service Desk eller Confluence är det enkelt att migrera till ClickUp!

ClickUp erbjuder ett stegvist, lättanvänt migreringsverktyg för de mest populära projektledningsverktygen. Du kan också ta en titt på andra alternativ till Jira.

Slutsats

Jira var ett utmärkt verktyg 2002, men det har många nackdelar, framför allt att det är svårt att installera och konfigurera.

Och med tusentals team som tvingas installera Jira på nytt från grunden när de går över från en serverbaserad till en molnbaserad Jira-tjänst, kan denna nackdel visa sig vara droppen som får bägaren att rinna över.

Lyckligtvis finns ClickUp här för att göra alla aspekter av ditt arbete, från installation till projektplanering, uppgiftshantering och mycket mer, så smidigt och effektivt som möjligt!

Lyckligtvis kan du använda uppgiftshanteringsprogram som ClickUp för att lösa alla dessa problem!

ClickUp har inte bara alla Jira-funktioner som beskrivs i denna Jira-recension, utan erbjuder också mycket mer till ett betydligt mer överkomligt pris. Och glöm inte – du får massor av dessa funktioner gratis för alltid!

Registrera dig för ClickUp idag och upplev magin med ökad teamproduktivitet, förbättrad samverkan och färre Walmart-planerare som du aldrig använder!