Jämförelse mellan Monday och Jira: Vilket verktyg är bäst 2025?

Vill du jämföra Monday.com och Jira?

Är du osäker på vilken projektledningsprogramvara som för närvarande är bättre än den andra?

Du är verkligen inte ensam om att fatta detta beslut. Varje projektledningsverktyg har gjort en rad plattformsändringar och släppt nya funktioner under 2022.

I den här guiden jämför vi de två populära projektledningsverktygen så att du kan välja det bästa alternativet mellan Monday.com och Jira.

Låt oss börja!

Vad är Monday.com?

Monday är en lösning för projekt- och uppgiftshantering som främst används av team och företag för att spåra, samarbeta och hantera uppgifter och projekt. Den är ganska enkel att använda och gör det möjligt för dig att få överblick över projektet när du når milstolpar och uppnår dina projektmål. ?

Monday-funktioner

Monday har en visuell tavellayout så att du enkelt kan se projekt och uppgifter, tilldela roller och övervaka framsteg. Den har också många automatiseringsfunktioner och möjliggör anpassade arbetsflöden beroende på teamets behov.

När man tittar på vad Monday har att erbjuda teamen är det några funktioner som sticker ut. ?

1. Kanban-tavlor

Monday's Board View kan anpassa kortvisningsdetaljer och delas upp i grupper.

Monday sparar inte på det visuella intrycket av sina verktyg. Dess scrum- och kanban-tavlor är visuellt tilltalande och lätta att använda. De är perfekta för att hantera och spåra flera projekt samtidigt utan att man går vilse i detaljerna.

Även om båda projektledningslösningarna erbjuder kanban-tavlor för agila team, fungerar Mondays avancerade funktioner bättre som ett verktyg för uppgiftshantering.

Tyvärr kan Monday's Kanban View endast skapa kort med etiketter i statuskolumnerna, vilket kan vara begränsande för vissa som vill ha mer anpassningsmöjligheter i sina projektledningsverktyg.

2. Inbyggd filhantering

Med Monday:s filhanteringsfunktioner kan du ladda upp filer och dela dem mellan team för bättre samarbete.

Mondays inbyggda filhanteringsfunktioner gör det enkelt för team att samarbeta och centralisera viktiga filer på ett ställe. Det är ett utmärkt sätt att säkerställa att alla i ditt team har tillgång till samma uppdaterade information när dina projekt tar form. ?

3. API-integrationer

Via Monday.com

Om det finns en sak du vill att ditt projektledningsverktyg ska ha, så är det förmågan att fungera bra tillsammans med de verktyg du redan använder. Särskilt om du värdesätter anpassningsbarhet så att du får större kontroll över ditt arbetsflöde. Tack och lov erbjuder Monday många API-alternativ från tredje part, så det är enkelt att ansluta det till dina andra verktyg. ?

Via Monday.com

Mondays automatiseringsverktyg gör det möjligt för användare att spara tid genom att skapa automatiserade arbetsflöden med fördefinierade villkor och uppgifter. Detta hjälper team att hålla ordning och fokusera på de viktigaste uppgifterna utan att behöva hantera och uppdatera allt manuellt varje gång.

Med Monday.com:s mobilapp kan användarna komma åt sin projekt- och uppgiftshanteringsprogramvara var de än befinner sig. Den erbjuder också realtidsmeddelanden och möjligheten att kommentera, chatta och samarbeta med teammedlemmar.

Priser för Monday:

En bra sak med Monday.com är att prissättningen är ganska överkomlig. Du behöver inte vara ett stort team med ännu större budgetar för att kunna använda verktyget. Här är en grundläggande översikt över varje prisnivå. ?

Individuell : gratis för alltid

Grundläggande : 8 dollar per plats och månad

Standard : 10 dollar per plats och månad

Pro : 16 dollar per licens och månad

Företag: Kontakta säljteamet

Vad är Jira?

Via Jira

Jira är en agil projektledningslösning som används av tusentals team för att spåra och hantera uppgifter, projekt och arbetsflöden. Precis som Monday är den enkel att integrera i din teknikstack och erbjuder kraftfulla anpassningsalternativ.

Jira-funktioner

I likhet med Monday erbjuder även Jira flera användbara hanteringsfunktioner. Två utmärkande funktioner är dess spårningssystem, som hjälper till att övervaka framsteg, och dess rapporterings- och grafiska analysverktyg, som låter användarna se insikter på ett ögonblick.

Programvaruutvecklingsteam tenderar att föredra Jira, men låt oss se varför med några fler av dess funktioner.

1. Problemspårning

Jira släppte nyligen sin nya vy för ärendehantering.

Jiras ärendehanteringssystem gör det möjligt för mjukvaruutvecklingsteam att spåra och hålla sig uppdaterade om uppgifter, projekt och arbetsflöden. Med denna projektledningsfunktion kan teamen samarbeta och upptäcka fel snabbt.

2. Rapportering

Exempel på ett burndown-diagram i Jira

Med Jiras rapporteringsverktyg har du full kontroll över sprints, uppgifter och uppskattningar. När du behöver analysera projektets framsteg eller prestanda har du allt du behöver med Jiras rapporteringsverktyg. ?

3. Anpassning

Jira erbjuder användarna möjligheten att anpassa instrumentpanelen efter teamets behov. Användarna skapar anpassade fält, etiketter och statusar för att organisera sina uppgifter i denna projektledningsprogramvara.

4. Mobilapp

Jiras mobilapp gör det möjligt för användare att snabbt komma åt sitt projektledningssystem, samarbeta med teammedlemmar och hålla koll på framstegen. Den möjliggör också realtidsmeddelanden och redigering av uppgifter och arbetsflöden. ?

Via Jira

Jiras automatiseringsverktyg gör det möjligt för användare att skapa anpassade arbetsflöden och automatisera sina processer. Automatisering hjälper till att spara tid och gör hanteringen av uppgifter och projekt snabbare och effektivare.

Jira-priser

Jira erbjuder färre prisnivåer, men de är ganska överkomliga. Det positiva är att team av alla storlekar kan dra nytta av de bästa funktionerna i detta projektledningsverktyg utan att det kostar skjortan. ?

Gratis : Alltid gratis för upp till 10 användare

Standard : 7,75 dollar per användare

Premium : 15,25 dollar per användare

Företag: Kontakta säljteamet

Monday.com vs. Jira: Vem vinner?

När det gäller projektledningsverktyg beror det verkligen på teamets behov och preferenser. Monday erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och kraftfulla anpassningsalternativ. Det är också utmärkt för team som behöver samarbeta på språng.

Jira, å andra sidan, är utmärkt för team som vill spåra och övervaka sina projekt bättre. Den har kraftfulla rapporterings- och grafiska analysverktyg, vilket gör det enkelt för team att övervaka vad de har åstadkommit hittills.

Sammantaget är båda verktygen utmärkta för projektledning, och den avgörande faktorn mellan dem handlar ofta om hur användbart verktyget känns för teamet. Låt oss titta på vilket verktyg som vinner i var och en av de viktigaste kategorierna för effektiv projektledningsprogramvara. ?

Automatisering

När det gäller automatisering erbjuder Jira och Monday.com liknande funktioner. Monday.com tillhandahåller automatiseringsverktyg som gör det möjligt för användare att skapa anpassade arbetsflöden och automatisera processer.

Jira erbjuder också automatiseringsfunktioner som gör det möjligt för mjukvaruutvecklingsteam och andra grupper att definiera och kontrollera sina arbetsflöden. Jira erbjuder dock mer avancerade automatiseringsfunktioner, såsom möjligheten att integrera med tredjeparts-API:er, vilket gör det möjligt för användare att ansluta till andra tjänster för att automatisera processer och dela dokument.

I slutändan handlar det om teamets individuella behov och att välja rätt lösning som passar.

I denna kategori är det oavgjort. ?

Uppgiftshantering

När det gäller uppgiftshantering erbjuder både Jira och Monday.com fantastiska funktioner. Monday.com utmärker sig dock med sina färgkodade instrumentpaneler, anpassningsbara etiketter och filhanteringsverktyg.

Dessa funktioner gör det enkelt för team att samarbeta och organisera uppgifter och projekt. Vissa teammedlemmar kanske föredrar att arbeta med verktyg som har bättre färgfunktioner.

Jira erbjuder också kraftfulla verktyg för uppgiftshantering som gör det möjligt för användare att bocka av uppgifter på en lista och automatiskt meddela alla viktiga intressenter. I slutändan handlar den bästa lösningen för uppgiftshantering om hur detaljerade teamen kan vara med uppgiftshanteringen.

För den här funktionen är det oavgjort. ?

Pris

Den största skillnaden mellan Monday och Jira är prissättningen. Monday erbjuder en mer budgetvänlig och flexibel lösning när det gäller prissättning. Deras individuella plan är gratis för alltid, medan deras grundläggande plan endast kostar 8 dollar per plats och månad.

Å andra sidan är Jiras billigaste plan Standard-planen som kostar 7,75 dollar per användare och månad. Jiras Premium- och Enterprise-planer är också dyrare än Mondays erbjudande. I slutändan måste teamen ta hänsyn till sin budget och de verktyg som budgeten ger dem tillgång till när de väljer rätt projektledningslösning.

För denna funktion vinner Monday.com. ?

Monday vs. Jira på Reddit

Finns det något bättre sätt att verkligen få en känsla för ett verktyg än att läsa igenom vad användare på internet delar med sig av? Kolla in några Reddit-inlägg om båda verktygen.

Monday Reddit-recension

”Jag måste säga att eftersom Monday är lite allmänt i viss mening, så gör de lite av allt och är inte helt specialiserade på en sak. Samtidigt skulle jag säga att det också är det som gör dem unika, så om du vill ha ett verktyg som kan tillgodose i stort sett alla dina behov är Monday ett utmärkt val. Det finns andra verktyg som är mer specialiserade i den meningen, men Monday är verkligen jättebra och vi använder det hela tiden. ” — Via Reddit

Jira Reddit-recension

”Det är som att fråga människor om de har haft bra erfarenheter av C++. Du kommer att få en rad olika svar, från fantastiska till hemska. Människors erfarenheter av Jira beror på hur det har implementerats, hanterats och respekterats inom företaget. Det finns många bra exempel på framgångsrik användning av Jira, och det finns många dåliga exempel på missbruk av Jira som en del av misslyckade ledningssystem. Personligen föredrar jag något mer grundläggande för de flesta team utan dedikerade projektledare. Jira är ett kraftfullt verktyg med hundratals alternativ som kan göra ditt liv svårare i fel händer. ” — Via Reddit

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Monday vs. Jira

Hittills har vi talat utförligt om vad som gör varje verktyg användbart, vilka funktioner som sticker ut och deras betalningsalternativ. Men ett alternativ som kanske passar dina behov bättre är inget annat än ClickUp! ?

Så, varför ClickUp? Till att börja med får du mycket mer för pengarna – och för det du inte betalar för. ClickUps gratisalternativ ger dig tillgång till de flesta av dess funktioner utan att det kostar någonting!

De flesta plattformar fungerar enligt en striktare ”freemium”-modell som inte låter dig prova verktygen utan att uppgradera. ClickUp erbjuder faktiskt fantastiska funktioner i sin kostnadsfria plan, såsom:

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsad gratis plan för medlemmar

Whiteboards

Tidrapportering

Videoinspelning i appen

Visst, de funktionerna är bra. Men hur står de sig mot Monday och Jiras funktioner? Låt oss ta en titt!

ClickUps konkurrerande funktion 1: Whiteboards

Dra och släpp former på din arbetsyta, koppla ihop dina arbetsflöden och arbeta samtidigt med ditt team i ClickUp Whiteboard.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett utrymme för projektledare att organisera brainstorming och till och med förklarande sessioner samtidigt som de hanterar sina projekt. De mycket visuella tavlorna gör det enkelt att prioritera uppgifter, tilldela ansvar och lägga till anteckningar.

Whiteboards är samarbetsverktyg, vilket innebär att du kan arbeta i realtid med andra teammedlemmar oavsett var de befinner sig. Dessutom kan du lägga till deadlines och anpassa deras tavlor efter deras behov.

ClickUps konkurrerande funktion 2: Mål

Använd ClickUp för att spåra framsteg med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål.

ClickUps målfunktion gör det möjligt för projektledare att enkelt skapa och följa upp mål för sina team. Med hjälp av mål kan användarna dela upp projekt i hanterbara delmål med fastställda deadlines.

Du kan ställa in parametrar som numeriska, monetära, sant/falskt och uppgiftsmål för att spåra mål och säkerställa att du håller dig inom tidsramen eller budgeten.

ClickUps konkurrerande funktion 3: Anteckningsblock-tillägg

Organisera dina tankar direkt med Rich Text Editing i ClickUps anteckningsblock.

ClickUps anteckningsfunktion (en absolut favorit!) är ett fantastiskt ”bärbart” verktyg som gör det möjligt för användare att snabbt skriva ner idéer, brainstorma och lagra information på ett organiserat sätt. Chrome-tillägget erbjuder ett bekvämt sätt att lagra anteckningar, bilder, bokmärken, skärmdumpar, listor, tidsspårning och annan data.

Det bästa är att du inte behöver klicka bort din aktuella flik om du plötsligt vill spara eller anteckna något viktigt. Den flyter i hörnet av ditt navigeringsfönster för enkel åtkomst med ett klick. ?

ClickUps konkurrerande funktion 4: Anteckningar

Lämna enkelt anteckningar, tilldela användare eller skapa uppgifter direkt från en bild eller PDF-fil.

Visste du att ClickUp gör det möjligt att markera och kommentera PDF-filer? För många projektledare och viktiga intressenter är PDF-filer användbara, men de blir svåra att hantera när man vill göra radredigeringar eller lägga till kommentarer.

Med ClickUp försvinner det problemet.

Funktionen (ingår i ClickUps Enterprise-plan) gör att du snabbt kan redigera och kommentera dina PDF-filer direkt i appen. Det är inte bara utmärkt för att effektivisera arbetsflödet för projektdokument, utan gör det också enklare för team att ge feedback, kommentera och samarbeta på dokument oavsett format.

ClickUps konkurrerande funktion 5: Arbetsbelastningsvy

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

Ofta är en projektledare synonymt med tidshantering. Det beror på att de behöver känna till sina teams arbetsbelastning så att ingen får för mycket eller för lite att göra.

Programvaruutvecklingsteam, som ofta arbetar med leveransprocesser, kan lätt få för många eller för få uppgifter. Dessutom kan dessa uppgifter variera i tid att slutföra, vilket är anledningen till att sprintpoäng är avgörande för de flesta av dessa team.

Tack vare ClickUps arbetsbelastningsvy får du inte bara visuell insikt i ditt teams och dina medarbetares arbetsbelastning, utan kan också mäta den med sprintpoäng eller tidsuppskattningar för att få en korrekt bild av arbetsbelastningen. ?

Vilken är bäst 2024? Gör allt med ClickUp

Både Monday och Jira erbjuder kraftfulla gratisverktyg för projektledning som utan tvekan är användbara. När man jämför de två verktygen är det viktigt att ta hänsyn till funktioner, prissättning och användarrecensioner.

Stäng dock inte dörren för bättre alternativ. Överväg ett alternativt verktyg som ClickUp. Du får tillgång till fler funktioner för mindre pengar och det är byggt som ett allt-i-ett-verktyg som ersätter alla andra.

ClickUp erbjuder unika funktioner som att tilldela kommentarer så att teamen inte fastnar i e-postmeddelanden för att försöka hitta det arbete som behöver göras. Prova oss idag och skapa din första arbetsyta för att se skillnaden och varför så många företag byter från Jira och Monday till ClickUp.