Linear vs. Jira: Vilket verktyg är bäst för 2025?

Ditt mjukvaruutvecklingsteam tillbringar hela dagen, varje dag, med att utveckla fantastiska produkter för dina kunder, så de förtjänar något som är utvecklat speciellt för dem. 🎁 Och då menar vi inte ännu en företagshoodie (även om de är de mjukaste plaggen i våra garderober)!

Vi pratar om en projektledningsprogramvara som underlättar för ditt team med funktioner för ärendehantering, integrationer, automatisering och kommunikation i realtid.

Två av de mest populära valen för mjukvaruteam är Linear och Jira. (Men de är givetvis inte de enda alternativen på marknaden. Få en översikt över alla dina alternativ med vår jämförelse mellan Monday.com och Jira, vår recension av projektledningsverktyget Trello och vår genomgång av de bästa alternativen till Jira. )

Nedan presenterar vi en jämförelse mellan Linear och Jira så att du kan avgöra vilket som passar bäst för ditt team. Nu kör vi! 🏁🏎️

Vad är Linear?

Många team använder Linear som programvara för uppgiftshantering, men dess huvudsakliga användningsområde är felspårning – det är vad det är utvecklat för och vad det fungerar bäst för. Det är utmärkt för dem som följer en Scrum-process och gör det möjligt att spåra både aktiva sprintar och andra uppgifter som inte är relaterade till sprinten.

Om ditt teams motto är ”förenkla, förenkla, förenkla” kan Linear vara rätt för dig. Det kräver inte mycket installation, erbjuder många genvägar och har ett intuitivt användargränssnitt som är idealiskt för flera team. (Vi har hört flera Linear-användare beskriva användarupplevelsen som ”sexig”.) 💃🕺

Men i utbyte mot all denna attraktiva enkelhet offrar du anpassningsmöjligheterna. Ett problem med Linear är att det endast erbjuder några få fördefinierade fält: fyra prioritetsnivåer, etiketter, uppskattningar och en ansvarig. Och även om Linear låter dig spåra flera projekt, rapporterar vissa användare att avsaknaden av projektpaneler gör det svårare än andra verktyg.

Linear kan vara bättre för nystartade företag eller företag som letar efter ett program för sitt mjukvaruteam (och endast sina mjukvaruprojekt). Det är kanske inte det bästa valet för företag som vill använda ett enda projektledningsprogram för alla högpresterande team, från produktutveckling till ekonomi och marknadsföring.

Linear-funktioner

Här är en närmare titt på Linears funktioner så att du kan avgöra om programmet passar ditt teams behov och värderingar.

1. Plattformens hastighet

Snabb laddningstid med synkronisering i realtid är en av de funktioner som utmärker Linear. 🏃

Tack vare sin strömlinjeformade design laddas Linear på ungefär halva tiden jämfört med Jira. Det erbjuder också många inbyggda kortkommandon och automatiseringar, så att alla kan arbeta snabbare och med mindre frustration – oavsett om det gäller att skapa ett nytt projekt eller ta emot en ny ärende.

2. Planering av verksamhet och kapacitet

Planeringsfunktioner i Linear

Med Linear kan du skapa nya uppgifter för problemspårning på några sekunder. Det finns också alternativ för att organisera flera projekt, skapa företags- eller produktplaner, organisera projekt utifrån var de passar in i din plan och skapa en backlog för nya problem och idéer. Du kan också ställa in att problem i din backlog ska stängas efter en viss period av inaktivitet så att du inte fastnar i föråldrade idéer.

3. Uppföljning av framsteg

Programmet har förstås en inkorg för aviseringar så att alla kan få uppdateringar om sina projekt och omnämnanden. Du kan också ställa in flera filter och vyer, lägga till etiketter till uppgifter eller använda en sökfunktion för att snabbt hitta det du letar efter.

4. Samarbete och tydliga prioriteringar i hela organisationen

Samarbetsfunktioner i Linear

Det är enkelt att organisera företag i team med personer som arbetar tillsammans oftast. Dessutom kan du skicka ut projektuppdateringar till hela teamet och diskutera uppgifter så att du inte går miste om någon information som du behöver för att besluta om nästa steg. 👣

5. Integrationer

Linear erbjuder hundratals integrationer för att stödja befintliga arbetsflöden och ge tillgång till andra plattformar som fungerar tillsammans. Det finns för många för att räkna upp alla, men här är några av de mest använda apparna som Linear integreras med:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Du kan också skapa egna integrationer med Linears API. Men även om denna plattform erbjuder många appintegrationer, stöder den inte lika många plattformar som Jira. Detta är ett rent webbaserat SaaS-program, vilket kanske inte är det bästa för utvecklare.

Linears prissättning

Det finns tre olika prisalternativ för Linear-programvaran:

Gratis: Planen Free for Everyone tillåter obegränsat antal medlemmar, upp till 250 aktiva ärenden med obegränsat arkiv, import- och exportfunktioner samt tillgång till alla integrationer och API:er.

Standard: 8 dollar per användare och månad. Denna plan inkluderar allt som ingår i gratisplanen, plus obegränsat antal ärenden och filuppladdningar, gästkonton, privata team och administratörsverktyg.

Plus: 14 dollar per användare och månad. Detta alternativ inkluderar allt du får med gratis- och standardplanerna, plus utökade integritets- och säkerhetsfunktioner, Linear Insights och dataanalysfunktioner, servicenivåavtal och prioriterad support.

Vad är Jira?

Jira är utvecklat av mjukvaruföretaget Atlassian. Men till skillnad från Atlassians andra projektledningsverktyg, Confluence, är Jiras projektledningsfunktioner utformade med mjukvaruprojekt i åtanke. Jira erbjuder mer avancerade funktioner för ärendehantering, medan Confluence är utformat mer som ett verktyg för kunskaps- och innehållshantering.

Om du alltid velat umgås med den populäraste personen i skolan kan Jira vara rätt för dig. Enligt Atlassian är Jira det mest populära verktyget för mjukvaruutveckling bland agila team. (Men vem vet hur länge det kommer att behålla den positionen?)

Det finns många konkurrenter – som Monday.com, Basecamp, Trello och naturligtvis Linear – som försöker ta Jiras hemkomstkrona. 👑

Jira erbjuder många anpassningsalternativ som kan göra det enklare att skala upp i takt med att företagets roadmap förändras. Men vissa användare tycker att alla alternativ gör plattformen svårare – och mindre intuitiv – att använda. Att skapa nya uppgifter, projekt och dashboards kan vara tidskrävande och kräver ofta en produktchef med stor Jira-specifik expertis – så det är kanske inte det bästa alternativet om du arbetar med ett litet team.

Även om anpassningsalternativen gör det enklare att anpassa Jira för team utanför mjukvaru- och ingenjörsbranschen, är det fortfarande utformat med utvecklare i åtanke. Det kan därför vara svårt för projektledningsteam som inte har en utvecklares tankesätt att konfigurera sin arbetsyta. (Föreställ dig flera utbildningssessioner i framtiden. ) 🧑‍🏫

Jira-funktioner

Om du vill fördjupa dig i Jira-programvaran kan du läsa vår fullständiga recension av Jira. För denna jämförelse har vi listat de viktigaste funktionerna som lockar team till Jira.

1. Många mallar

För att bemöta kritiken att Jira kan vara svårt att installera erbjuder programmet flera mallar för DevOps, buggspårning, Scrum och Kanban-tavlor. Eftersom Linear är utformat specifikt för Scrum-processer kan Jira vara ett bättre alternativ för agila team som föredrar att använda Kanban-metoden.

2. Planering

Exempel på roadmap från Jira

Med Jira får du tillgång till Agile-tavlor för varje projekt och kan automatisera delar av din planeringsprocess. Du kan också ställa in beroenden för uppgifter inom ett projekt. På så sätt vet du att om ett steg inte är klart kan du inte gå vidare till ett beroende steg. Du kan också använda programvaran för planering på högre nivå för att hantera roadmaps och visa var varje projekt passar in i din roadmap. 🗺️

Dina teammedlemmar får aviseringar om sina uppgifter och omnämnanden, och du kan enkelt skicka kod och uppdatera alla om projektets distributionsstatus. Dessutom kan du diskutera uppgifter så att alla som tittar på uppgiften förstår hela sammanhanget.

4. Anpassningsfunktioner

Anpassningsbarheten är det som skiljer Jira från andra verktyg. Även om det kan ta tid för dina teammedlemmar att lära sig att utnyttja dessa funktioner till fullo, får du möjlighet att hantera ett projekt per team eller företag. Du kan också anpassa ditt arbetsflöde till vilken arbetsstil som helst, från Scrum till Kanban, beroende på hur du känner för att ta itu med ett projekt den här veckan.

5. Integrationer

Jira kan också integreras med hundratals appar. Det finns ännu fler alternativ i Jiras appintegrationsbibliotek än i Linears, men till skillnad från Linear erbjuder Jira inte ett API som gör att du kan konfigurera dina egna integrationer.

Här är några av de mest populära Jira-integrationerna som används av högpresterande team:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira stöder också fler plattformar än Linear med appar för Windows, Mac, Linux, iPhone och Android, samt ett webbaserat SaaS-gränssnitt.

Priser för Jira

Precis som Linear erbjuder även Jira ett gratisabonnemang och andra prisplaner för företag av alla storlekar.

Gratis: Denna plan stöder upp till 10 användare, obegränsat antal projektpaneler, backlog och roadmaps, rapportering och datainsikter, 2 GB lagringsutrymme och communitysupport.

Standard: 7,75 dollar per användare och månad. Du får allt som ingår i gratisplanen, plus upp till 35 000 användare, tilldelade användarroller och behörigheter, revisionsloggar, 250 GB datalagring och kundsupport under kontorstid.

Premium: 15,25 dollar per användare och månad. Denna plan inkluderar allt som ingår i gratis- och standardplanen, plus avancerade roadmaps, sandbox och release tracks, projektarkivering, servicenivåavtal, obegränsad datalagring och kundsupport dygnet runt.

Enterprise: Priset för denna plan måste förhandlas direkt med Atlassian. Utöver allt som ingår i gratis-, standard- och premiumplanerna kan den stödja ett obegränsat antal webbplatser. Dessutom erbjuder den centraliserade säkerhetskoder, användarabonnemang och support dygnet runt.

I kampen mellan Linear och Jira: Vilken programvara vinner?

Linear och Jira är båda produktledningsverktyg som är särskilt utformade för mjukvaruutvecklingsteam, och de erbjuder många liknande lösningar: Scrum-processhantering, ärendehantering, backloggar, roadmaps, samarbetsfunktioner och omfattande integrationer. Men kan vi utse en vinnare i kampen mellan Linear och Jira?

Här är en direkt jämförelse. 🏆

Hastighet

Vinnare: Linear

Både Linear och Jira erbjuder automatiseringar som kan hjälpa dig att påskynda din totala arbetsprocess, men Linears laddningstider är nästan dubbelt så snabba som Jiras (även om Jira inte är långsamt, eftersom skillnaden bara är några sekunder). ⏱️ Dessutom har Linear många genvägar som gör att dina arbetsflöden går snabbare.

Användarupplevelse

Vinnare: Linear

Med en strömlinjeformad användarupplevelse och intuitiv design är Linear enklare att installera och använda. I början behöver du troligen inte ge mycket utbildning för att komma igång med Linear.

Flexibilitet

Vinnare: Jira

Linears svaga punkt är dess flexibilitet. Det har fastställda arbetsflöden och endast ett fåtal alternativ för att anpassa dem. Jira låter dig ställa in vilka arbetsflöden du vill. Jira stöder också fler plattformar och är lättare att skala upp när ditt företag växer.

Bonusjämförelser:

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Linear och Jira

Om du vill ha det bästa av två världar – ett projektledningsprogram som är överskådligt och intuitivt som Linear, men samtidigt skalbart och anpassningsbart som Jira – då måste du testa ClickUp. (Hej!) 🙌

ClickUp är projektledningsappen som ersätter alla dina andra appar. Den är utformad för att fungera i alla branscher och alla arbetsflöden. Du kan enkelt skapa Scrum- eller Kanban-tavlor för ditt produktutvecklingsteam, medan dina marknadsförings-, ekonomi- eller leveranskedjeteam kan skapa projekttavlor utformade efter sina etablerade arbetsflöden.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Det är enkelt att planera, följa upp och samarbeta i alla projekt – med nästan vilket verktyg som helst. ClickUp stöder aktuella arbetsflöden med tusentals integrationer, inklusive Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier och många fler. Men tack vare ClickUps många unika funktioner kan du kanske helt sluta använda vissa av dessa appar. (Hej, besparingar!) 💸

Läs mer om hur Jira jämförs med ClickUp. Om du bestämmer dig för att byta från Jira till ClickUp (eller från en annan lösning till ClickUp) kan du göra det med ett enda klick. Här är några av skillnaderna och hur ClickUp kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde:

Mål

Lagra och kategorisera liknande mål på ett överskådligt sätt i målmappar i ClickUp.

Du kan sätta upp mål för hela företaget, för teamet eller för enskilda individer. Omvandla sedan dessa till SMART-mål med tidsplaner, milstolpar och resultatkort. Funktionen ClickUp Goals erbjuder automatisk uppföljning av framsteg och flera sätt att mäta teamets framsteg: uppgiftsmål, numeriska mål, monetära mål, sant-falskt-mål och öppna beskrivningar. Med målen i sikte kommer alla att ha koll på vad som är viktigt.

Vyer

Se allt med ClickUp-vyer

ClickUp erbjuder mer än 15 olika vyer, så att varje medlem i ditt team kan organisera sitt arbete på sitt eget sätt. Alternativen inkluderar listor, tavlor, kalendrar, tankekartor, tidslinjer, tabeller, chattar, dokument och mycket mer – för ibland kan det hjälpa att se saker från ett annat perspektiv för att hitta den lösning du behöver. Med ClickUp kan du alltid ändra perspektiv eller helt enkelt njuta av utsikten. 👀

Whiteboards

Med funktionen ClickUp Whiteboards kan du arbeta samtidigt med ditt team.

Förbättra kommunikationen i ditt team med ClickUps whiteboardfunktion, som möjliggör kreativ brainstorming, strategiarbete, kartläggning och utformning av agila arbetsflöden. Användarna kan lägga till anteckningar, idéer och frihandsteckningar i realtid.

Du kan också ladda upp bilder, skärmdumpar och länkar och koppla dina brainstormingidéer till projekt som du aktivt arbetar med. Läs mer om varför ClickUp är det bästa verktyget för projektledningsteam.