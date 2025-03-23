De 13 bästa alternativen till Linear för effektiv projektledning

Har du någonsin tänkt: ”Linear är jättebra, men något saknas”?

Linear är utmärkt för att spåra mjukvaruprojekt, men många team behöver mer flexibilitet i sina projektledningsverktyg. Oavsett om du letar efter bättre samarbetsfunktioner, mer anpassningsbara arbetsflöden eller helt enkelt ett nytt tillvägagångssätt, har vi vad du behöver.

Enligt en studie från Wellingtone uttrycker över hälften av teamen missnöje med sina nuvarande projektledningsverktyg, och endast 35 % uppger att de är måttligt till helt nöjda.

Nyckeln? Att hitta programvara som växer med ditt team – inte mot det.

Låt oss utforska de bästa Linear-alternativen som kan förändra hur ditt team arbetar tillsammans.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Har du ont om tid? Här är en snabb översikt över de bästa Linear-alternativen för olika användningsområden: ClickUp : Bäst för samarbetsbaserad projektledning Bäst för samarbetsbaserad projektledning

Jira: Bäst för agila utvecklingsteam

Asana: Bäst för marknadsförings- och kreativa team

Trello: Bäst för enkel projektvisualisering

Aha!: Bäst för produktplanering

monday. com: Bäst för anpassningsbara arbetsflöden

ProofHub: Bäst för samarbete med kunder

Todoist: Bäst för personlig uppgiftshantering

Productboard: Bäst för kundorienterad produktledning

Wrike: Bäst för projektledning i företag

Hive: Bäst för resurshantering

GitHub: Bäst för kodcentrerad projektledning

Notion: Bäst för dokumentationsintensiva projekt

Linears begränsningar

Linear-appen är ett verktyg för projektledning och problemspårning som är utformat för att hjälpa mjukvaruutvecklingsteam att effektivisera sina arbetsflöden, hantera projekt och spåra problem på ett effektivt sätt.

Linear utmärker sig genom sin enkelhet och sitt utvecklarfokuserade tillvägagångssätt, men har flera betydande begränsningar:

Begränsade visningsalternativ utöver standardfunktionerna för ärendehantering ❌

Minimal anpassning för arbetsflöden som inte rör utveckling ❌

Grundläggande rapporteringsfunktioner jämfört med fullfjädrade projektledningsverktyg ❌

Begränsade integrationsalternativ utanför utvecklingsmiljön ❌

Inga inbyggda funktioner för dokumentsamarbete ❌

Begränsade resurshanteringsfunktioner ❌

Dessa begränsningar driver ofta team att söka efter alternativ som erbjuder mer mångsidiga projektledningsfunktioner samtidigt som de behåller det rena, effektiva gränssnitt som gjort Linear så populärt.

Linear-alternativ i korthet

Verktygets namn Bäst för Utmärkande funktion ClickUp Samarbetsbaserad projektledning AI-driven projektledning med enhetliga arbetsytor Jira Agila utvecklingsteam Avancerade roadmaps för komplex projektplanering med flera team Asana Marknadsförings- och kreativa team Workflow Builder för automatisering av icke-tekniska team Trello Enkel projektvisualisering Butler-automatiseringsmotor för optimering av arbetsflöden Aha! Produktplanering Ett blockbaserat system som kombinerar dokument och projektledning monday. com Anpassningsbara arbetsflöden Flexibel arbetsflödesmotor för skapande av anpassade processer ProofHub Kundsamarbete Integrerat korrektur- och feedbacksystem med fast pris Todoist Personlig uppgiftshantering Naturlig språkbehandling för snabb uppgiftsskapande Productboard Kundorienterad produktledning Kundfeedback till utvecklingspipeline för funktioner Wrike Projektledning för företag Gränssnitt med tre fönster för översikt över portföljen och uppgifterna Hive Resurshantering Avancerad resursallokering och kapacitetsplanering GitHub Kodcentrerad projektledning Direkt integration mellan kod och projektledning Notion Dokumentationskrävande projekt Blockbaserat system som kombinerar dokument och projektledning

De 13 bästa alternativen till Linear

För att välja rätt alternativ till Linear måste du förstå hur varje verktyg hanterar specifika utmaningar i projektgenomförandet.

Varje alternativ har unika funktioner och möjligheter som passar ditt teams behov bättre än Linears utvecklingsfokuserade tillvägagångssätt.

1. ClickUp (bäst för samarbetsbaserad projektledning)

Använd ClickUp för att hantera projekt och samla teamen med sammankopplade arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards.

Medan Linear främst fokuserar på arbetsflöden för mjukvaruutveckling, går ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, längre än så och samordnar alla teamets aktiviteter.

ClickUp för projektledning kombinerar uppgiftshantering, samarbetsverktyg och automatisering för att effektivisera projektleveransen.

VMware konsoliderade till exempel mer än fem olika verktyg till ClickUps plattform och skapade ett standardiserat system för global verksamhet. Resultaten var mätbara: projektuppsättning och rapportering blev åtta gånger snabbare, samtidigt som teamen sparade 95 % av tiden på förberedelserna inför kvartalsvisa verksamhetsgenomgångar.

Vi ville ha en enda intagsplattform och fann den i ClickUp. Vi ingick ett partnerskap för att få allt att fungera. Vi utvecklade globala standarder... [och gjorde] spårning och beslutsfattande riktigt snabbt och transparent.

När du jämför Jira med ClickUp erbjuder ClickUps projektledningsprogramvara bredare funktionalitet än traditionella utvecklingsfokuserade verktyg som Jira. Medan Jira utmärker sig inom arbetsflöden för mjukvaruutveckling, erbjuder ClickUp samma funktioner samtidigt som det går utöver utvecklingsgruppens behov.

ClickUp Tasks

Projektteam börjar ofta med funktionen ClickUp Tasks för samarbetsbaserad arbetshantering. Denna funktion utgör grunden för alla arbetsflöden. Den delar upp uppgifter i deluppgifter, organiserar dem med anpassade statusar och tilldelar dem till flera teammedlemmar.

Anpassa ditt arbetsflöde med ClickUp Tasks genom att lägga till anpassade fält, länka beroenden och definiera uppgiftstyper.

ClickUp-vyer

Det sätt på vilket teamen ser och interagerar med dessa uppgifter gör ClickUp anmärkningsvärt mångsidigt. Funktionen ClickUp Views erbjuder över 15 helt anpassningsbara vyer som gör det möjligt för teamen att skräddarsy sitt arbetsflöde efter sina behov.

Anpassa din uppgiftshantering, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden efter dina behov med ClickUp Views.

Medan utvecklare kanske föredrar en Kanban-tavla för sprintledning, kan projektledare samtidigt visa samma data i ett Gantt-diagram för tidsplanering.

Denna flexibilitet omfattar kalendervyer för att spåra deadlines, listvyer för snabb uppgiftshantering och ClickUp Mind Maps för projektplanering. Tvärfunktionella team kan växla mellan dessa vyer utan att förlora datakonsistensen, vilket gör att alla kan arbeta på sitt eget sätt.

ClickUp-automatiseringar

Det är inte allt. Du kan använda ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer, ändra status och flytta listor.

Använd fördefinierade ClickUp-automatiseringar eller anpassa dem efter dina behov.

Dessutom gör programvaran det möjligt för team att skapa och redigera dokument i realtid, använda ClickUp Whiteboards för brainstorming-sessioner och upprätthålla versionskontroll för viktiga filer.

ClickUp Brain

Plattformens AI, ClickUp Brain, ökar effektiviteten genom att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter och ge intelligenta förslag. Från att skapa uppgifter baserade på återkommande mönster till att hjälpa till med projektdokumentation, minskar AI manuellt arbete samtidigt som noggrannheten förbättras.

Automatisera uppgifter på olika plattformar med ClickUp Brain.

Dessutom gör ClickUp Goals det enkelt att sätta upp och följa upp mål, så att teamen kan sätta upp mätbara mål som uppdateras automatiskt allteftersom uppgifterna fortskrider, vilket säkerställer samordning och tydlighet under hela projektets livscykel.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade projektmallar för snabb installation och standardisering.

Ställ in avancerade automatiseringar av arbetsflöden med villkorlig logik

Skapa omfattande projektanalyser och anpassade rapporter

Använd formelfält för automatiska beräkningar och databehandling.

Hantera teamets arbetsbelastning med kapacitetsplaneringsverktyg

Skapa interaktiva projektwikis och kunskapsbaser

Begränsningar för ClickUp

Den initiala installationen kräver en tidsinvestering för att anpassa arbetsflödena.

Avancerade funktioner kan kräva en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad Nebi K, medgrundare av ett litet företag, har att säga om ClickUp:

På RecRam har ClickUp blivit ett oumbärligt verktyg för hantering av felrapportering, teamkommunikation och uppföljning av uppgifter. Det visuellt tilltalande gränssnittet och enkelheten gör det till ett nöje att använda, samtidigt som dess snabbhet garanterar effektivitet i den dagliga verksamheten.

2. Jira (bäst för agila utvecklingsteam)

via Jira

Hur spårar du tusentals kodändringar, buggfixar och funktionsförfrågningar utan att tappa helhetsbilden? Denna utmaning ledde till att Jira utvecklades bortom grundläggande ärendehantering.

Till skillnad från Linears strömlinjeformade men begränsade tillvägagångssätt erbjuder projektledningsprogramvaran Jira mer avancerade anpassningsalternativ för komplexa arbetsflöden. Medan Linear utmärker sig genom sin enkelhet, erbjuder Jira funktioner i företagsstorlek som stöder stora, distribuerade team.

Om du specifikt funderar på Linear kontra Jira, är det senare utmärkt för att skala agila metoder i stora organisationer, med robusta verktyg för ärendehantering och sprintledning som överträffar Linears kapacitet.

🧠 Rolig fakta: ”Jira” är en förkortning av ”Gojira”, som betyder Godzilla på japanska. Namnet är inspirerat av det interna felspårningsverktyget Bugzilla, som Atlassians utvecklare använde innan de skapade Jira.

Jiras bästa funktioner

Konfigurera anpassade JQL-frågor för avancerad filtrering

Ställ in automatiska release notes från uppdateringar av ärenden

Skapa anpassade arbetsflödesregler med triggare utan kod

Utforma teamspecifika beräkningsscheman

Skapa anpassade instrumentpaneler med realtidsstatistik

Aktivera spårning av beroenden mellan projekt

Jiras begränsningar

Komplex installation och administration

Kan vara överväldigande för mindre team

Priser för Jira

Gratis : Upp till 10 användare

Standard : 7,53 $/månad per användare

Premium : 13,53 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En användare delade med sig av sina blandade men överlag positiva erfarenheter av Jira:

Det är okej. Vi använder det för att hantera HR-arbetsbelastningen, och hittills har det varit en bra upplevelse, men jag tycker att det kan se bättre ut.

Läs också: Gratis agila mallar för projektplanering i Excel och ClickUp

3. Asana (bäst för marknadsförings- och kreativa team)

via Asana

Tänk om ditt projektledningsverktyg kunde tänka som en kreativ professionell? Denna fråga drev Asanas utveckling till något mer mångsidigt.

Medan Linear fungerar bra för utvecklingsteam, bryter Asana ner barriärerna mellan tekniskt och kreativt arbete. Medan Linears gränssnitt kan vara svårt för icke-tekniska användare, skapar Asanas Workflow Builder en intuitiv miljö som är tillgänglig för alla teammedlemmar.

Plattformen erbjuder mer mångsidiga projektvyer än Linear och integrerar utvecklingsuppgifter med kreativa arbetsflöden samtidigt som den hanterar godkännanden, innehållskalendrar och kampanjer – funktioner som Linear-användare ofta behöver separata verktyg för.

🧠 Rolig fakta: Namnet "Asana" kommer från ett sanskritord som refererar till en ställning eller position, särskilt inom yoga. Det speglar företagets mission att hjälpa användare att hitta balans och effektivitet i sina arbetsprocesser, precis som yogier hittar balans i sina ställningar.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade projektmallar med kapslade deluppgiftsstrukturer

Konfigurera automatiserade godkännandeprocesser

Designa anpassade formulärfält för arbetsförfrågningar

Skapa anpassade rapporteringspaneler

Möjliggör arbetsbelastningsbalansering mellan team

Konfigurera anpassade projektmilstolpar

Asanas begränsningar

Begränsad hantering av deluppgifter jämfört med Linear

Ingen inbyggd tidrapportering

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerad : 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En Asana-användare delade med sig av sina erfarenheter och betonade hur viktigt verktyget har blivit för deras team:

”Vi har ett distansarbete med 10–15 medlemmar. Vi använder Asana för vår uppgiftshantering, innehållskalender, projektledning och mycket mer. Det är bokstavligen vår mest användbara app just nu. Alla i vårt team använder Asana dagligen. Det löser problemet med uppgiftshantering och projektledning.”

4. Trello (bäst för enkel projektvisualisering)

När teamen går vilse i komplexa projektverktyg blir det svårt att se helheten. Trellos intuitiva tavlor återför visuell enkelhet till projektledningen.

Trello prioriterar en visuell approach, vilket står i kontrast till Linears strukturerade utvecklingsfokus. Dess Kanban-tavlor erbjuder omedelbar projektöversikt, medan automatiseringsmotorn Butler hanterar rutinuppgifter. Medan Linear utmärker sig inom utvecklingsarbetsflöden, effektiviserar Trello projektuppföljningen för både mjukvaruteam och icke-tekniska användare.

Trellos bästa funktioner

Utforma automatiseringsregler i flera steg med Butler

Skapa avancerade kortfiltreringssystem

Skapa anpassade kraftfulla kombinationer

Konfigurera mallkort för repeterbara processer

Aktivera spårning av beroenden över flera tavlor

Ställ in anpassade etiketter och kategoriseringar

Trellos begränsningar

Grundläggande projektledningsfunktioner för komplexa projekt

Begränsade visningsalternativ jämfört med alternativ

Priser för Trello

Gratis: Grundläggande funktioner för enskilda personer och små team

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, är dina konversationer alltid kopplade till rätt uppgifter, vilket förbättrar översikten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

5. Aha! (Bäst för produktplanering)

Vissa verktyg hanterar uppgifter, andra hanterar strategier – Aha! gör båda delarna. Det kopplar samman produktstrategi med utvecklingsgenomförande genom robust kravhantering, kartläggning av kundfeedback till funktioner och uppföljning av framsteg mot strategiska mål.

Aha! bästa funktioner

Skapa scenarioplaneringsmodeller

Utforma anpassade poängmätningsmetoder för funktioner

Skapa ramverk för konkurrensanalys

Skapa algoritmer för kapacitetsplanering

Konfigurera anpassad initiativspårning

Aktivera strategiska portföljsvyer

Aha! begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare

Begränsade funktioner för uppgiftshantering för team som inte arbetar med produkter

Aha! prissättning

Premium : 74 $/månad per användare

Enterprise : 124 $/månad per användare

Enterprise+: Anpassad prissättning

Aha! betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Aha!?

En användare framhöll produktens styrka när det gäller att organisera och hantera roadmaps effektivt:

Produkten presenterar roadmaps och relaterad information på ett intuitivt sätt. Pivottabellerna, listfunktionerna och andra rapporter är kraftfulla och flexibla, så att du kan hantera dem efter behov. Bra modellering av idéer (med en portal) fram till lansering med initiativ och releaser som alla är kopplade till strategiska mål. Utmärkt konceptuell design, bra utförande i en pålitlig molnapplikation.

6. monday. com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden)

När en universallösning för projektledning känns som en tvångströja behöver teamen friheten att skapa sina egna lösningar. Monday.com, som marknadsförs som ett av de mest populära alternativen till Asana, gör detta möjligt genom att låta dig bygga exakt det du behöver.

Linear följer en normativ projektledningsmetod, medan Monday.com gör det möjligt för team att bygga arbetsflöden från grunden. Dess flexibla arbetsflödesmotor går utöver Linears fasta struktur och stöder anpassade processer för alla affärsbehov.

Medan Linear specialiserar sig på utveckling, anpassar sig Monday.com:s modulära design till allt från marknadsföring till HR, vilket gör det till ett mångsidigt val för projektledning över avdelningsgränserna.

monday.com bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler med dra-och-släpp-widgets

Skapa beroenden på flera nivåer mellan objekt

Ställ in anpassade automatiseringsrecept

Utforma teamspecifika arbetsvyer

Konfigurera avancerade formelkolumner

Aktivera tidrapportering med anpassade arbetsveckor

monday.com begränsningar

Högre nivåer krävs för avancerade funktioner som tidrapportering.

Anpassning av arbetsflöden kan vara överväldigande i början

monday.com prissättning

Individuell : Gratis för upp till 2 användare

Basic : 12 $/månad per användare

Standard : 14 $/månad per användare

Pro : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

En användare berömde plattformens design och användarupplevelse:

Några av de punkter jag kan lyfta fram är gränssnittet, den minimalistiska designen, de väl valda färgerna och de intuitiva menyerna, som gör plattformen trevlig för användaren.

7. ProofHub (bäst för samarbete med kunder)

ProofHub effektiviserar samarbetet med sitt integrerade korrektursystem, vilket förenklar feedback och godkännanden. Till skillnad från Linears tekniska inriktning kombinerar ProofHub projektledning och kundsamarbete i en användarvänlig plattform.

Det centraliserar konversationer, filer och deadlines, vilket gör kommunikationen med kunderna smidig. Med en fast prismodell erbjuder det bättre värde än Linears prissättning per användare, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för växande team som arbetar med externa samarbetspartners.

ProofHubs bästa funktioner

Skapa anpassade godkännandeprocesser

Designa kundportaler med ditt varumärke

Ställ in flerspråkiga gränssnitt

Skapa anpassade projektmallar

Konfigurera rollbaserade åtkomstnivåer

Aktivera alternativ för vitmärkning

Begränsningar för ProofHub

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med konkurrenterna

Grundläggande rapporteringsfunktioner

Priser för ProofHub

Essential : 50 $/månad (fast pris)

Ultimate Control: 99 $/månad (fast pris)

Betyg och recensioner av ProofHub

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProofHub?

En användare delade sin entusiasm över plattformens användarvänlighet och organisation:

Jag älskar hur enkelt det är att använda för projektledning, och det hjälper mig att hålla ordning! Jag älskar att jag enkelt kan prioritera uppgifter och hantera varje uppgift med fliken "Jag". Jag skulle rekommendera PH till alla som behöver projektledning i företaget!

8. Todoist (Bäst för personlig uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist betonar enkelhet och kombinerar personlig uppgiftshantering med teamsamarbete.

Dess naturliga språkinmatning möjliggör snabb uppgiftsskapande och undviker komplexiteten hos strukturerade system. Där Linear kan kännas överväldigande för enskilda uppgifter erbjuder Todoist ett strömlinjeformat alternativ som enkelt kan skalas upp.

Med en minimalistisk design och flexibel funktionalitet passar det både enskilda användare och team, vilket gör det till ett mer tillgängligt val än Linears utvecklingsfokuserade arbetsflöde.

👀 Visste du att? Till skillnad från boolesk sökning använder NLP semantisk bearbetning för att analysera ordrelationer och avsikter, vilket möjliggör mer intuitiva, kontextmedvetna svar.

Todoists bästa funktioner

Skapa anpassade produktivitetsbetyg

Utforma avancerade filterfrågor

Ställ in platsbaserade påminnelser

Skapa system för att spåra vanor

Konfigurera smart uppgiftsschemaläggning

Aktivera projektöverskridande uppgiftsrelationer

Todoists begränsningar

Begränsade avancerade projektledningsfunktioner

Grundläggande samarbetsverktyg

Todoist-priser

Nybörjare : Grundläggande funktioner

Pro : 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

9. Productboard (Bäst för kundorienterad produktledning)

via Produc tboa rd

Utan tydliga kundinsikter riskerar utvecklingsteamen att bygga oönskade funktioner.

Productboard kopplar samman feedback med utveckling med avancerad prioritering, vilket skapar balans mellan användarnas behov och företagets mål. Dess roadmap-verktyg ökar transparensen gentemot intressenterna.

Till skillnad från Linears genomförandefokuserade tillvägagångssätt, överbryggar Productboard kundernas synpunkter och utvecklingen. Med mer sofistikerad prioritering än Linears grundinställningar, ger det teamen möjlighet att fatta datadrivna beslut.

Productboards bästa funktioner

Samla kundfeedback från flera källor

Skapa datadrivna ramverk för prioritering av funktioner

Dela riktade roadmaps med olika målgrupper

Spåra utvecklingen av funktioner

Begränsningar för Productboard

Högre pris än vanliga projektledningsverktyg

Begränsade funktioner för uppgiftshantering

Priser för Productboard

Starter: Gratis

Essentials : 25 $/månad per användare

Pro : 75 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Produktbordsbetyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Productboard?

En användare lyfte fram Productboards värde för mjukvaruföretag:

Productboard är ett utmärkt verktyg för mjukvaruföretag som vill bygga upp en process kring sina kunders feedback.

10. Wrike (Bäst för projektledning i företag)

via Wrike

När teamen växer minskar översikten, men Wrikes gränssnitt med tre fönster gör projekten kristallklara. Det möjliggör smidig navigering från portföljer till uppgifter och fungerar som ett kontrollcenter för företagsprojekt. Med anpassningsbara arbetsflöden, avancerad rapportering och företagssäkerhet är Wrike utmärkt för att hantera komplexitet.

Till skillnad från Linears enklare layout visualiserar det komplexa hierarkier och erbjuder portföljhantering, anpassade förfrågningsformulär och resursplanering – perfekt för organisationer med strikta krav på efterlevnad.

Wrikes bästa funktioner

Skapa anpassade förfrågningsformulär med dynamiska fält

Designa avancerade analyspaneler

Ställ in övervakning av projektets hälsa

Skapa anpassade utlösare för arbetsflöden

Konfigurera säkerhetsregler för företag

Möjliggör resursfördelning mellan avdelningar

Wrike-begränsningar

Det komplexa gränssnittet kräver tid att lära sig.

Avancerade funktioner reserverade för högre nivåer

Priser för Wrike

Gratis : Grundläggande funktioner

Team : 10 $/användare/månad

Företag : 24,80 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En användare berättade hur detta verktyg effektiviserar prioriteringen av funktioner och kommunikationen med intressenter:

Detta hjälper oss att prioritera våra funktioner. Lite hjälp med vår bandbredd och om vi har full pipeline. Detta hjälper oss att leverera rena resultat till våra intressenter. Mycket enkel portalfunktion för att bättre engagera företaget och kunderna. Hjälper oss att hantera vår stora pool av kundfeedback från flera källor.

11. Hive (bäst för resurshantering)

via Hive

Effektiv resurshantering handlar om mer än bara tillgänglighet – det handlar om att hitta rätt lösning. Hive effektiviserar projektledning med resursplanering och tidrapportering, vilket överträffar Linears grundläggande fördelningsverktyg. Medan Linear fokuserar på utveckling integrerar Hive e-post och korrekturläsning för att minska behovet av att byta mellan olika verktyg.

Dess avancerade analysverktyg ger djupare insikter i produktivitet och projektets framsteg, vilket gör det till ett komplett val för team som behöver robust resurs- och arbetsflödeshantering.

Hive bästa funktioner

Skapa modeller för resursprognoser

Utforma scenarier för kapacitetsplanering

Ställ in automatisk resursutjämning

Skapa anpassade utnyttjanderapporter

Konfigurera kompetensbaserade uppdrag

Aktivera prediktiv analys

Begränsningar för Hive

Mobilappen har begränsad funktionalitet.

Vissa integrationer kräver verktyg från tredje part.

Hive-priser

Solo : Gratis för privatpersoner

Starter : 1,5 $/månad per användare

Teams : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hive?

En användare lyfte fram plattformens integrationsmöjligheter och projektuppföljningsfunktioner:

Jag älskar att det går att integrera med flera applikationer, så att vi enkelt kan följa projektets framsteg. Jag gillar visualiseringen av projektets framsteg, man kan skapa en kunskapsbas för sitt team.

12. GitHub (bäst för kodcentrerad projektledning)

via GitHub

Att växla mellan kod och projektledning stör utvecklarnas arbetsflöde. GitHub integrerar projektledning i utvecklingsprocessen och integrerar ärendehantering, projektpaneler och GitHub Actions för automatisering.

Medan Linear erbjuder problemspårning kopplar GitHub uppgifter direkt till kodändringar och pull-förfrågningar. Dess utvecklarfokuserade tillvägagångssätt eliminerar behovet av att byta verktyg, vilket gör det till ett mer smidigt val för team som vill ha projektledning som är tätt integrerad med deras kodningsarbetsflöde.

GitHubs bästa funktioner

Skapa anpassade automatiseringar för projektpaneler

Designa arbetsflöden kopplade till arkiv

Konfigurera automatisering av kodgranskning

Skapa anpassade CI/CD-pipelines

Konfigurera regler för säkerhetsskanning

Aktivera automatiska uppdateringar av beroenden

GitHubs begränsningar

Begränsade icke-tekniska projektledningsfunktioner

Grundläggande rapporteringsfunktioner

GitHub-priser

Gratis : Grundläggande funktioner

Team : 4 $/månad per användare

Enterprise: 21 $/månad per användare

GitHub-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

13. Notion (bäst för dokumentationsintensiva projekt)

via Notion

Notion kombinerar projektledning med samarbetsdokumentation och använder ett blockbaserat system för anpassade arbetsytor.

Till skillnad från Linear, som separerar dokumentation och spårning, skapar Notion en smidig arbetsyta där team kan integrera kunskapsbaser, databaser och projektplanering.

Dess flexibla struktur överträffar Linears rigida organisation, vilket gör det idealiskt för team som prioriterar dokumentation och uppgiftshantering. Medan Linear fokuserar på utveckling, erbjuder Notion en mer anpassningsbar arbetsyta för olika teambehov.

Notions bästa funktioner

Skapa relationsdatabasvyer

Designa anpassade kunskapsbaser

Ställ in automatiserade sidstrukturer

Skapa dynamiska innehållsrelationer

Konfigurera anpassade egenskapsformler

Aktivera filtrering av kapslade databaser

Notions begränsningar

Begränsade inbyggda integrationer

Projektledningsfunktionerna kräver installation.

Notions prissättning

Gratis : Grundläggande funktioner

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En användare berättade hur Notions mångsidighet förbättrar både arbetsrelaterade och personliga projekt:

Jag använder Notion till många olika saker. Som innehållsmarknadsförare har jag använt det för att skapa en portfölj och planera mina projekt. Eftersom jag också dagshandlar vid sidan om, kan jag med appen föra dagbok över mina affärer, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag älskar enkelheten och användarvänligheten, och jag kan flytta runt saker utifrån deras betydelse.

Välj ClickUp: Det rätta alternativet till Linear

Det bästa projektledningsverktyget beror på ditt teams arbetsflöden, storlek och långsiktiga mål.

När du utvärderar alternativ till Linear bör du ta hänsyn till skalbarhet, integration med dina befintliga utvecklingsverktyg och hur lätt det är att komma igång. Ett verktyg ska öka effektiviteten utan att tillföra onödig komplexitet.

Leta efter lösningar som erbjuder flexibilitet, robusta samarbetsfunktioner och priser som passar din budget.

ClickUp är det ultimata alternativet till Linear och erbjuder oöverträffad flexibilitet, avancerad projektuppföljning och djupgående anpassningsmöjligheter. Oavsett om du hanterar utvecklingsuppgifter eller tvärfunktionella projekt anpassar sig ClickUp efter dina behov.

Är du redo att optimera ditt arbetsflöde? Registrera dig på ClickUp och förändra ditt teams arbetssätt.