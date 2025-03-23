De 13 bästa alternativen till Linear för effektiv projektledning

Har du någonsin tänkt: ”Linear är jättebra, men något saknas”?
Linear är utmärkt för att spåra mjukvaruprojekt, men många team behöver mer flexibilitet i sina projektledningsverktyg. Oavsett om du letar efter bättre samarbetsfunktioner, mer anpassningsbara arbetsflöden eller helt enkelt ett nytt tillvägagångssätt, har vi vad du behöver.
Enligt en studie från Wellingtone uttrycker över hälften av teamen missnöje med sina nuvarande projektledningsverktyg, och endast 35 % uppger att de är måttligt till helt nöjda.
Nyckeln? Att hitta programvara som växer med ditt team – inte mot det.
Låt oss utforska de bästa Linear-alternativen som kan förändra hur ditt team arbetar tillsammans.
Har du ont om tid? Här är en snabb översikt över de bästa Linear-alternativen för olika användningsområden:
- ClickUp : Bäst för samarbetsbaserad projektledning
- Jira: Bäst för agila utvecklingsteam
- Asana: Bäst för marknadsförings- och kreativa team
- Trello: Bäst för enkel projektvisualisering
- Aha!: Bäst för produktplanering
- monday. com: Bäst för anpassningsbara arbetsflöden
- ProofHub: Bäst för samarbete med kunder
- Todoist: Bäst för personlig uppgiftshantering
- Productboard: Bäst för kundorienterad produktledning
- Wrike: Bäst för projektledning i företag
- Hive: Bäst för resurshantering
- GitHub: Bäst för kodcentrerad projektledning
- Notion: Bäst för dokumentationsintensiva projekt
Linears begränsningar
Linear-appen är ett verktyg för projektledning och problemspårning som är utformat för att hjälpa mjukvaruutvecklingsteam att effektivisera sina arbetsflöden, hantera projekt och spåra problem på ett effektivt sätt.
Linear utmärker sig genom sin enkelhet och sitt utvecklarfokuserade tillvägagångssätt, men har flera betydande begränsningar:
- Begränsade visningsalternativ utöver standardfunktionerna för ärendehantering ❌
- Minimal anpassning för arbetsflöden som inte rör utveckling ❌
- Grundläggande rapporteringsfunktioner jämfört med fullfjädrade projektledningsverktyg ❌
- Begränsade integrationsalternativ utanför utvecklingsmiljön ❌
- Inga inbyggda funktioner för dokumentsamarbete ❌
- Begränsade resurshanteringsfunktioner ❌
Dessa begränsningar driver ofta team att söka efter alternativ som erbjuder mer mångsidiga projektledningsfunktioner samtidigt som de behåller det rena, effektiva gränssnitt som gjort Linear så populärt.
Linear-alternativ i korthet
|Verktygets namn
|Bäst för
|Utmärkande funktion
|ClickUp
|Samarbetsbaserad projektledning
|AI-driven projektledning med enhetliga arbetsytor
|Jira
|Agila utvecklingsteam
|Avancerade roadmaps för komplex projektplanering med flera team
|Asana
|Marknadsförings- och kreativa team
|Workflow Builder för automatisering av icke-tekniska team
|Trello
|Enkel projektvisualisering
|Butler-automatiseringsmotor för optimering av arbetsflöden
|Aha!
|Produktplanering
|Ett blockbaserat system som kombinerar dokument och projektledning
|monday. com
|Anpassningsbara arbetsflöden
|Flexibel arbetsflödesmotor för skapande av anpassade processer
|ProofHub
|Kundsamarbete
|Integrerat korrektur- och feedbacksystem med fast pris
|Todoist
|Personlig uppgiftshantering
|Naturlig språkbehandling för snabb uppgiftsskapande
|Productboard
|Kundorienterad produktledning
|Kundfeedback till utvecklingspipeline för funktioner
|Wrike
|Projektledning för företag
|Gränssnitt med tre fönster för översikt över portföljen och uppgifterna
|Hive
|Resurshantering
|Avancerad resursallokering och kapacitetsplanering
|GitHub
|Kodcentrerad projektledning
|Direkt integration mellan kod och projektledning
|Notion
|Dokumentationskrävande projekt
|Blockbaserat system som kombinerar dokument och projektledning
De 13 bästa alternativen till Linear
För att välja rätt alternativ till Linear måste du förstå hur varje verktyg hanterar specifika utmaningar i projektgenomförandet.
Varje alternativ har unika funktioner och möjligheter som passar ditt teams behov bättre än Linears utvecklingsfokuserade tillvägagångssätt.
1. ClickUp (bäst för samarbetsbaserad projektledning)
Medan Linear främst fokuserar på arbetsflöden för mjukvaruutveckling, går ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, längre än så och samordnar alla teamets aktiviteter.
ClickUp för projektledning kombinerar uppgiftshantering, samarbetsverktyg och automatisering för att effektivisera projektleveransen.
VMware konsoliderade till exempel mer än fem olika verktyg till ClickUps plattform och skapade ett standardiserat system för global verksamhet. Resultaten var mätbara: projektuppsättning och rapportering blev åtta gånger snabbare, samtidigt som teamen sparade 95 % av tiden på förberedelserna inför kvartalsvisa verksamhetsgenomgångar.
Vi ville ha en enda intagsplattform och fann den i ClickUp. Vi ingick ett partnerskap för att få allt att fungera. Vi utvecklade globala standarder... [och gjorde] spårning och beslutsfattande riktigt snabbt och transparent.
När du jämför Jira med ClickUp erbjuder ClickUps projektledningsprogramvara bredare funktionalitet än traditionella utvecklingsfokuserade verktyg som Jira. Medan Jira utmärker sig inom arbetsflöden för mjukvaruutveckling, erbjuder ClickUp samma funktioner samtidigt som det går utöver utvecklingsgruppens behov.
ClickUp Tasks
Projektteam börjar ofta med funktionen ClickUp Tasks för samarbetsbaserad arbetshantering. Denna funktion utgör grunden för alla arbetsflöden. Den delar upp uppgifter i deluppgifter, organiserar dem med anpassade statusar och tilldelar dem till flera teammedlemmar.
ClickUp-vyer
Det sätt på vilket teamen ser och interagerar med dessa uppgifter gör ClickUp anmärkningsvärt mångsidigt. Funktionen ClickUp Views erbjuder över 15 helt anpassningsbara vyer som gör det möjligt för teamen att skräddarsy sitt arbetsflöde efter sina behov.
Medan utvecklare kanske föredrar en Kanban-tavla för sprintledning, kan projektledare samtidigt visa samma data i ett Gantt-diagram för tidsplanering.
Denna flexibilitet omfattar kalendervyer för att spåra deadlines, listvyer för snabb uppgiftshantering och ClickUp Mind Maps för projektplanering. Tvärfunktionella team kan växla mellan dessa vyer utan att förlora datakonsistensen, vilket gör att alla kan arbeta på sitt eget sätt.
ClickUp-automatiseringar
Det är inte allt. Du kan använda ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer, ändra status och flytta listor.
Dessutom gör programvaran det möjligt för team att skapa och redigera dokument i realtid, använda ClickUp Whiteboards för brainstorming-sessioner och upprätthålla versionskontroll för viktiga filer.
ClickUp Brain
Plattformens AI, ClickUp Brain, ökar effektiviteten genom att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter och ge intelligenta förslag. Från att skapa uppgifter baserade på återkommande mönster till att hjälpa till med projektdokumentation, minskar AI manuellt arbete samtidigt som noggrannheten förbättras.
Dessutom gör ClickUp Goals det enkelt att sätta upp och följa upp mål, så att teamen kan sätta upp mätbara mål som uppdateras automatiskt allteftersom uppgifterna fortskrider, vilket säkerställer samordning och tydlighet under hela projektets livscykel.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa anpassade projektmallar för snabb installation och standardisering.
- Ställ in avancerade automatiseringar av arbetsflöden med villkorlig logik
- Skapa omfattande projektanalyser och anpassade rapporter
- Använd formelfält för automatiska beräkningar och databehandling.
- Hantera teamets arbetsbelastning med kapacitetsplaneringsverktyg
- Skapa interaktiva projektwikis och kunskapsbaser
Begränsningar för ClickUp
- Den initiala installationen kräver en tidsinvestering för att anpassa arbetsflödena.
- Avancerade funktioner kan kräva en inlärningskurva för nya användare.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
Här är vad Nebi K, medgrundare av ett litet företag, har att säga om ClickUp:
På RecRam har ClickUp blivit ett oumbärligt verktyg för hantering av felrapportering, teamkommunikation och uppföljning av uppgifter. Det visuellt tilltalande gränssnittet och enkelheten gör det till ett nöje att använda, samtidigt som dess snabbhet garanterar effektivitet i den dagliga verksamheten.
På RecRam har ClickUp blivit ett oumbärligt verktyg för hantering av felrapportering, teamkommunikation och uppföljning av uppgifter. Det visuellt tilltalande gränssnittet och enkelheten gör det till ett nöje att använda, samtidigt som dess snabbhet garanterar effektivitet i den dagliga verksamheten.
2. Jira (bäst för agila utvecklingsteam)
Hur spårar du tusentals kodändringar, buggfixar och funktionsförfrågningar utan att tappa helhetsbilden? Denna utmaning ledde till att Jira utvecklades bortom grundläggande ärendehantering.
Till skillnad från Linears strömlinjeformade men begränsade tillvägagångssätt erbjuder projektledningsprogramvaran Jira mer avancerade anpassningsalternativ för komplexa arbetsflöden. Medan Linear utmärker sig genom sin enkelhet, erbjuder Jira funktioner i företagsstorlek som stöder stora, distribuerade team.
Om du specifikt funderar på Linear kontra Jira, är det senare utmärkt för att skala agila metoder i stora organisationer, med robusta verktyg för ärendehantering och sprintledning som överträffar Linears kapacitet.
🧠 Rolig fakta: ”Jira” är en förkortning av ”Gojira”, som betyder Godzilla på japanska. Namnet är inspirerat av det interna felspårningsverktyget Bugzilla, som Atlassians utvecklare använde innan de skapade Jira.
Jiras bästa funktioner
- Konfigurera anpassade JQL-frågor för avancerad filtrering
- Ställ in automatiska release notes från uppdateringar av ärenden
- Skapa anpassade arbetsflödesregler med triggare utan kod
- Utforma teamspecifika beräkningsscheman
- Skapa anpassade instrumentpaneler med realtidsstatistik
- Aktivera spårning av beroenden mellan projekt
Jiras begränsningar
- Komplex installation och administration
- Kan vara överväldigande för mindre team
Priser för Jira
- Gratis: Upp till 10 användare
- Standard: 7,53 $/månad per användare
- Premium: 13,53 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Jira-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Jira?
En användare delade med sig av sina blandade men överlag positiva erfarenheter av Jira:
Det är okej. Vi använder det för att hantera HR-arbetsbelastningen, och hittills har det varit en bra upplevelse, men jag tycker att det kan se bättre ut.
Det är okej. Vi använder det för att hantera HR-arbetsbelastningen, och hittills har det varit en bra upplevelse, men jag tycker att det kan se bättre ut.
3. Asana (bäst för marknadsförings- och kreativa team)
Tänk om ditt projektledningsverktyg kunde tänka som en kreativ professionell? Denna fråga drev Asanas utveckling till något mer mångsidigt.
Medan Linear fungerar bra för utvecklingsteam, bryter Asana ner barriärerna mellan tekniskt och kreativt arbete. Medan Linears gränssnitt kan vara svårt för icke-tekniska användare, skapar Asanas Workflow Builder en intuitiv miljö som är tillgänglig för alla teammedlemmar.
Plattformen erbjuder mer mångsidiga projektvyer än Linear och integrerar utvecklingsuppgifter med kreativa arbetsflöden samtidigt som den hanterar godkännanden, innehållskalendrar och kampanjer – funktioner som Linear-användare ofta behöver separata verktyg för.
🧠 Rolig fakta: Namnet "Asana" kommer från ett sanskritord som refererar till en ställning eller position, särskilt inom yoga. Det speglar företagets mission att hjälpa användare att hitta balans och effektivitet i sina arbetsprocesser, precis som yogier hittar balans i sina ställningar.
Asanas bästa funktioner
- Skapa anpassade projektmallar med kapslade deluppgiftsstrukturer
- Konfigurera automatiserade godkännandeprocesser
- Designa anpassade formulärfält för arbetsförfrågningar
- Skapa anpassade rapporteringspaneler
- Möjliggör arbetsbelastningsbalansering mellan team
- Konfigurera anpassade projektmilstolpar
Asanas begränsningar
- Begränsad hantering av deluppgifter jämfört med Linear
- Ingen inbyggd tidrapportering
Asanas prissättning
- Personligt: Gratis
- Starter: 13,49 $/månad per användare
- Avancerad: 30,49 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Asana?
En Asana-användare delade med sig av sina erfarenheter och betonade hur viktigt verktyget har blivit för deras team:
”Vi har ett distansarbete med 10–15 medlemmar. Vi använder Asana för vår uppgiftshantering, innehållskalender, projektledning och mycket mer. Det är bokstavligen vår mest användbara app just nu. Alla i vårt team använder Asana dagligen. Det löser problemet med uppgiftshantering och projektledning.”
”Vi har ett distansarbete med 10–15 medlemmar. Vi använder Asana för vår uppgiftshantering, innehållskalender, projektledning och mycket mer. Det är bokstavligen vår mest användbara app just nu. Alla i vårt team använder Asana dagligen. Det löser problemet med uppgiftshantering och projektledning.”
4. Trello (bäst för enkel projektvisualisering)
När teamen går vilse i komplexa projektverktyg blir det svårt att se helheten. Trellos intuitiva tavlor återför visuell enkelhet till projektledningen.
Trello prioriterar en visuell approach, vilket står i kontrast till Linears strukturerade utvecklingsfokus. Dess Kanban-tavlor erbjuder omedelbar projektöversikt, medan automatiseringsmotorn Butler hanterar rutinuppgifter. Medan Linear utmärker sig inom utvecklingsarbetsflöden, effektiviserar Trello projektuppföljningen för både mjukvaruteam och icke-tekniska användare.
Trellos bästa funktioner
- Utforma automatiseringsregler i flera steg med Butler
- Skapa avancerade kortfiltreringssystem
- Skapa anpassade kraftfulla kombinationer
- Konfigurera mallkort för repeterbara processer
- Aktivera spårning av beroenden över flera tavlor
- Ställ in anpassade etiketter och kategoriseringar
Trellos begränsningar
- Grundläggande projektledningsfunktioner för komplexa projekt
- Begränsade visningsalternativ jämfört med alternativ
Priser för Trello
- Gratis: Grundläggande funktioner för enskilda personer och små team
- Standard: 6 $/månad per användare
- Premium: 12,5 $/månad per användare
- Enterprise: 17,50 $/månad per användare
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)
5. Aha! (Bäst för produktplanering)
Vissa verktyg hanterar uppgifter, andra hanterar strategier – Aha! gör båda delarna. Det kopplar samman produktstrategi med utvecklingsgenomförande genom robust kravhantering, kartläggning av kundfeedback till funktioner och uppföljning av framsteg mot strategiska mål.
Aha! bästa funktioner
- Skapa scenarioplaneringsmodeller
- Utforma anpassade poängmätningsmetoder för funktioner
- Skapa ramverk för konkurrensanalys
- Skapa algoritmer för kapacitetsplanering
- Konfigurera anpassad initiativspårning
- Aktivera strategiska portföljsvyer
Aha! begränsningar
- Brant inlärningskurva för nya användare
- Begränsade funktioner för uppgiftshantering för team som inte arbetar med produkter
Aha! prissättning
- Premium: 74 $/månad per användare
- Enterprise: 124 $/månad per användare
- Enterprise+: Anpassad prissättning
Aha! betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Aha!?
En användare framhöll produktens styrka när det gäller att organisera och hantera roadmaps effektivt:
Produkten presenterar roadmaps och relaterad information på ett intuitivt sätt. Pivottabellerna, listfunktionerna och andra rapporter är kraftfulla och flexibla, så att du kan hantera dem efter behov. Bra modellering av idéer (med en portal) fram till lansering med initiativ och releaser som alla är kopplade till strategiska mål. Utmärkt konceptuell design, bra utförande i en pålitlig molnapplikation.
Produkten presenterar roadmaps och relaterad information på ett intuitivt sätt. Pivottabellerna, listfunktionerna och andra rapporter är kraftfulla och flexibla, så att du kan hantera dem efter behov. Bra modellering av idéer (med en portal) fram till lansering med initiativ och releaser som alla är kopplade till strategiska mål. Utmärkt konceptuell design, bra utförande i en pålitlig molnapplikation.
6. monday. com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden)
När en universallösning för projektledning känns som en tvångströja behöver teamen friheten att skapa sina egna lösningar. Monday.com, som marknadsförs som ett av de mest populära alternativen till Asana, gör detta möjligt genom att låta dig bygga exakt det du behöver.
Linear följer en normativ projektledningsmetod, medan Monday.com gör det möjligt för team att bygga arbetsflöden från grunden. Dess flexibla arbetsflödesmotor går utöver Linears fasta struktur och stöder anpassade processer för alla affärsbehov.
Medan Linear specialiserar sig på utveckling, anpassar sig Monday.com:s modulära design till allt från marknadsföring till HR, vilket gör det till ett mångsidigt val för projektledning över avdelningsgränserna.
monday.com bästa funktioner
- Skapa anpassade instrumentpaneler med dra-och-släpp-widgets
- Skapa beroenden på flera nivåer mellan objekt
- Ställ in anpassade automatiseringsrecept
- Utforma teamspecifika arbetsvyer
- Konfigurera avancerade formelkolumner
- Aktivera tidrapportering med anpassade arbetsveckor
monday.com begränsningar
- Högre nivåer krävs för avancerade funktioner som tidrapportering.
- Anpassning av arbetsflöden kan vara överväldigande i början
monday.com prissättning
- Individuell: Gratis för upp till 2 användare
- Basic: 12 $/månad per användare
- Standard: 14 $/månad per användare
- Pro: 24 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
monday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om monday.com?
En användare berömde plattformens design och användarupplevelse:
Några av de punkter jag kan lyfta fram är gränssnittet, den minimalistiska designen, de väl valda färgerna och de intuitiva menyerna, som gör plattformen trevlig för användaren.
Några av de punkter jag kan lyfta fram är gränssnittet, den minimalistiska designen, de väl valda färgerna och de intuitiva menyerna, som gör plattformen trevlig för användaren.
7. ProofHub (bäst för samarbete med kunder)
ProofHub effektiviserar samarbetet med sitt integrerade korrektursystem, vilket förenklar feedback och godkännanden. Till skillnad från Linears tekniska inriktning kombinerar ProofHub projektledning och kundsamarbete i en användarvänlig plattform.
Det centraliserar konversationer, filer och deadlines, vilket gör kommunikationen med kunderna smidig. Med en fast prismodell erbjuder det bättre värde än Linears prissättning per användare, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för växande team som arbetar med externa samarbetspartners.
ProofHubs bästa funktioner
- Skapa anpassade godkännandeprocesser
- Designa kundportaler med ditt varumärke
- Ställ in flerspråkiga gränssnitt
- Skapa anpassade projektmallar
- Konfigurera rollbaserade åtkomstnivåer
- Aktivera alternativ för vitmärkning
Begränsningar för ProofHub
- Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med konkurrenterna
- Grundläggande rapporteringsfunktioner
Priser för ProofHub
- Essential: 50 $/månad (fast pris)
- Ultimate Control: 99 $/månad (fast pris)
Betyg och recensioner av ProofHub
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ProofHub?
En användare delade sin entusiasm över plattformens användarvänlighet och organisation:
Jag älskar hur enkelt det är att använda för projektledning, och det hjälper mig att hålla ordning! Jag älskar att jag enkelt kan prioritera uppgifter och hantera varje uppgift med fliken "Jag". Jag skulle rekommendera PH till alla som behöver projektledning i företaget!
Jag älskar hur enkelt det är att använda för projektledning, och det hjälper mig att hålla ordning! Jag älskar att jag enkelt kan prioritera uppgifter och hantera varje uppgift med fliken "Jag". Jag skulle rekommendera PH till alla som behöver projektledning i företaget!
8. Todoist (Bäst för personlig uppgiftshantering)
Todoist betonar enkelhet och kombinerar personlig uppgiftshantering med teamsamarbete.
Dess naturliga språkinmatning möjliggör snabb uppgiftsskapande och undviker komplexiteten hos strukturerade system. Där Linear kan kännas överväldigande för enskilda uppgifter erbjuder Todoist ett strömlinjeformat alternativ som enkelt kan skalas upp.
Med en minimalistisk design och flexibel funktionalitet passar det både enskilda användare och team, vilket gör det till ett mer tillgängligt val än Linears utvecklingsfokuserade arbetsflöde.
👀 Visste du att? Till skillnad från boolesk sökning använder NLP semantisk bearbetning för att analysera ordrelationer och avsikter, vilket möjliggör mer intuitiva, kontextmedvetna svar.
Todoists bästa funktioner
- Skapa anpassade produktivitetsbetyg
- Utforma avancerade filterfrågor
- Ställ in platsbaserade påminnelser
- Skapa system för att spåra vanor
- Konfigurera smart uppgiftsschemaläggning
- Aktivera projektöverskridande uppgiftsrelationer
Todoists begränsningar
- Begränsade avancerade projektledningsfunktioner
- Grundläggande samarbetsverktyg
Todoist-priser
- Nybörjare: Grundläggande funktioner
- Pro: 2,5 $/månad per användare
- Företag: 8 $/månad per användare
Todoist-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)
9. Productboard (Bäst för kundorienterad produktledning)
Utan tydliga kundinsikter riskerar utvecklingsteamen att bygga oönskade funktioner.
Productboard kopplar samman feedback med utveckling med avancerad prioritering, vilket skapar balans mellan användarnas behov och företagets mål. Dess roadmap-verktyg ökar transparensen gentemot intressenterna.
Till skillnad från Linears genomförandefokuserade tillvägagångssätt, överbryggar Productboard kundernas synpunkter och utvecklingen. Med mer sofistikerad prioritering än Linears grundinställningar, ger det teamen möjlighet att fatta datadrivna beslut.
Productboards bästa funktioner
- Samla kundfeedback från flera källor
- Skapa datadrivna ramverk för prioritering av funktioner
- Dela riktade roadmaps med olika målgrupper
- Spåra utvecklingen av funktioner
Begränsningar för Productboard
- Högre pris än vanliga projektledningsverktyg
- Begränsade funktioner för uppgiftshantering
Priser för Productboard
- Starter: Gratis
- Essentials: 25 $/månad per användare
- Pro: 75 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Produktbordsbetyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Productboard?
En användare lyfte fram Productboards värde för mjukvaruföretag:
Productboard är ett utmärkt verktyg för mjukvaruföretag som vill bygga upp en process kring sina kunders feedback.
Productboard är ett utmärkt verktyg för mjukvaruföretag som vill bygga upp en process kring sina kunders feedback.
10. Wrike (Bäst för projektledning i företag)
När teamen växer minskar översikten, men Wrikes gränssnitt med tre fönster gör projekten kristallklara. Det möjliggör smidig navigering från portföljer till uppgifter och fungerar som ett kontrollcenter för företagsprojekt. Med anpassningsbara arbetsflöden, avancerad rapportering och företagssäkerhet är Wrike utmärkt för att hantera komplexitet.
Till skillnad från Linears enklare layout visualiserar det komplexa hierarkier och erbjuder portföljhantering, anpassade förfrågningsformulär och resursplanering – perfekt för organisationer med strikta krav på efterlevnad.
Wrikes bästa funktioner
- Skapa anpassade förfrågningsformulär med dynamiska fält
- Designa avancerade analyspaneler
- Ställ in övervakning av projektets hälsa
- Skapa anpassade utlösare för arbetsflöden
- Konfigurera säkerhetsregler för företag
- Möjliggör resursfördelning mellan avdelningar
Wrike-begränsningar
- Det komplexa gränssnittet kräver tid att lära sig.
- Avancerade funktioner reserverade för högre nivåer
Priser för Wrike
- Gratis: Grundläggande funktioner
- Team: 10 $/användare/månad
- Företag: 24,80 $/användare/månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Wrike?
En användare berättade hur detta verktyg effektiviserar prioriteringen av funktioner och kommunikationen med intressenter:
Detta hjälper oss att prioritera våra funktioner. Lite hjälp med vår bandbredd och om vi har full pipeline. Detta hjälper oss att leverera rena resultat till våra intressenter. Mycket enkel portalfunktion för att bättre engagera företaget och kunderna. Hjälper oss att hantera vår stora pool av kundfeedback från flera källor.
Detta hjälper oss att prioritera våra funktioner. Lite hjälp med vår bandbredd och om vi har full pipeline. Detta hjälper oss att leverera rena resultat till våra intressenter. Mycket enkel portalfunktion för att bättre engagera företaget och kunderna. Hjälper oss att hantera vår stora pool av kundfeedback från flera källor.
11. Hive (bäst för resurshantering)
Effektiv resurshantering handlar om mer än bara tillgänglighet – det handlar om att hitta rätt lösning. Hive effektiviserar projektledning med resursplanering och tidrapportering, vilket överträffar Linears grundläggande fördelningsverktyg. Medan Linear fokuserar på utveckling integrerar Hive e-post och korrekturläsning för att minska behovet av att byta mellan olika verktyg.
Dess avancerade analysverktyg ger djupare insikter i produktivitet och projektets framsteg, vilket gör det till ett komplett val för team som behöver robust resurs- och arbetsflödeshantering.
Hive bästa funktioner
- Skapa modeller för resursprognoser
- Utforma scenarier för kapacitetsplanering
- Ställ in automatisk resursutjämning
- Skapa anpassade utnyttjanderapporter
- Konfigurera kompetensbaserade uppdrag
- Aktivera prediktiv analys
Begränsningar för Hive
- Mobilappen har begränsad funktionalitet.
- Vissa integrationer kräver verktyg från tredje part.
Hive-priser
- Solo: Gratis för privatpersoner
- Starter: 1,5 $/månad per användare
- Teams: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Hive-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Hive?
En användare lyfte fram plattformens integrationsmöjligheter och projektuppföljningsfunktioner:
Jag älskar att det går att integrera med flera applikationer, så att vi enkelt kan följa projektets framsteg. Jag gillar visualiseringen av projektets framsteg, man kan skapa en kunskapsbas för sitt team.
Jag älskar att det går att integrera med flera applikationer, så att vi enkelt kan följa projektets framsteg. Jag gillar visualiseringen av projektets framsteg, man kan skapa en kunskapsbas för sitt team.
12. GitHub (bäst för kodcentrerad projektledning)
Att växla mellan kod och projektledning stör utvecklarnas arbetsflöde. GitHub integrerar projektledning i utvecklingsprocessen och integrerar ärendehantering, projektpaneler och GitHub Actions för automatisering.
Medan Linear erbjuder problemspårning kopplar GitHub uppgifter direkt till kodändringar och pull-förfrågningar. Dess utvecklarfokuserade tillvägagångssätt eliminerar behovet av att byta verktyg, vilket gör det till ett mer smidigt val för team som vill ha projektledning som är tätt integrerad med deras kodningsarbetsflöde.
GitHubs bästa funktioner
- Skapa anpassade automatiseringar för projektpaneler
- Designa arbetsflöden kopplade till arkiv
- Konfigurera automatisering av kodgranskning
- Skapa anpassade CI/CD-pipelines
- Konfigurera regler för säkerhetsskanning
- Aktivera automatiska uppdateringar av beroenden
GitHubs begränsningar
- Begränsade icke-tekniska projektledningsfunktioner
- Grundläggande rapporteringsfunktioner
GitHub-priser
- Gratis: Grundläggande funktioner
- Team: 4 $/månad per användare
- Enterprise: 21 $/månad per användare
GitHub-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)
13. Notion (bäst för dokumentationsintensiva projekt)
Notion kombinerar projektledning med samarbetsdokumentation och använder ett blockbaserat system för anpassade arbetsytor.
Till skillnad från Linear, som separerar dokumentation och spårning, skapar Notion en smidig arbetsyta där team kan integrera kunskapsbaser, databaser och projektplanering.
Dess flexibla struktur överträffar Linears rigida organisation, vilket gör det idealiskt för team som prioriterar dokumentation och uppgiftshantering. Medan Linear fokuserar på utveckling, erbjuder Notion en mer anpassningsbar arbetsyta för olika teambehov.
Notions bästa funktioner
- Skapa relationsdatabasvyer
- Designa anpassade kunskapsbaser
- Ställ in automatiserade sidstrukturer
- Skapa dynamiska innehållsrelationer
- Konfigurera anpassade egenskapsformler
- Aktivera filtrering av kapslade databaser
Notions begränsningar
- Begränsade inbyggda integrationer
- Projektledningsfunktionerna kräver installation.
Notions prissättning
- Gratis: Grundläggande funktioner
- Plus: 12 $/månad per användare
- Företag: 18 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Notion?
En användare berättade hur Notions mångsidighet förbättrar både arbetsrelaterade och personliga projekt:
Jag använder Notion till många olika saker. Som innehållsmarknadsförare har jag använt det för att skapa en portfölj och planera mina projekt. Eftersom jag också dagshandlar vid sidan om, kan jag med appen föra dagbok över mina affärer, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag älskar enkelheten och användarvänligheten, och jag kan flytta runt saker utifrån deras betydelse.
Jag använder Notion till många olika saker. Som innehållsmarknadsförare har jag använt det för att skapa en portfölj och planera mina projekt. Eftersom jag också dagshandlar vid sidan om, kan jag med appen föra dagbok över mina affärer, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag älskar enkelheten och användarvänligheten, och jag kan flytta runt saker utifrån deras betydelse.
Välj ClickUp: Det rätta alternativet till Linear
Det bästa projektledningsverktyget beror på ditt teams arbetsflöden, storlek och långsiktiga mål.
När du utvärderar alternativ till Linear bör du ta hänsyn till skalbarhet, integration med dina befintliga utvecklingsverktyg och hur lätt det är att komma igång. Ett verktyg ska öka effektiviteten utan att tillföra onödig komplexitet.
Leta efter lösningar som erbjuder flexibilitet, robusta samarbetsfunktioner och priser som passar din budget.
ClickUp är det ultimata alternativet till Linear och erbjuder oöverträffad flexibilitet, avancerad projektuppföljning och djupgående anpassningsmöjligheter. Oavsett om du hanterar utvecklingsuppgifter eller tvärfunktionella projekt anpassar sig ClickUp efter dina behov.
Är du redo att optimera ditt arbetsflöde? Registrera dig på ClickUp och förändra ditt teams arbetssätt.