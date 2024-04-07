Linear vs. Asana: Vilket verktyg är bäst 2025?

Livet som projektledare inom produkt- eller mjukvaruutveckling kan vara utmanande. Att jonglera flera projekt, deadlines, uppgifter och teammedlemmar kan ibland vara överväldigande, särskilt om du inte har hittat rätt projektledningsverktyg.

Men det vet du redan. Du har ju troligen läst den här artikeln för att du försöker välja mellan Linear och Asana. Båda är fantastiska samarbetsverktyg, men du måste välja ett om du vill göra livet enklare för dig själv. Och tyvärr kan du inte använda en Magic 8 Ball för att fatta beslutet på några sekunder! 🎱 👀

Därför har vi gjort lite efterforskningar för att hjälpa dig. Den här guiden tittar på båda verktygen för att hitta vinnaren mellan Linear och Asana.

Vad är Linear?

Linear.app är ett självklart val för mjukvaruteam överallt. Det är ett enkelt verktyg för ärendehantering med ett användarvänligt gränssnitt.

Projektledare använder Linear som ett agilt projektledningsverktyg eller en IT-servicedesk-lösning. Eftersom det kan integreras med utvecklarnas favoriter som Jira och GitHub är det utmärkt för att samla stora och små team för att lösa buggproblem.

via Linear

Linear-funktioner

Linear har fantastiska samarbetsfunktioner för att hantera uppgifter, snabba laddningstider, fokus på agila metoder och utmärkta kunskapsbaserade projektledningsfunktioner. Dessutom är det kompatibelt med de flesta enheter som dina teammedlemmar kan tänkas vilja använda.

Låt oss titta närmare på var och en av dessa punkter för att lära oss mer.

1. Samarbete

Linear förstår att samarbete har kraften att förbättra produktiviteten som ett resurshanteringsverktyg. Projektuppdateringar håller alla teammedlemmar informerade om var projektet befinner sig, diskussionscentret gör det möjligt för alla att kommunicera och triage-inkorgen är avsedd för att hantera problem och tilldela ärenden. 🙌

Linear synkroniseras också med kommunikationsverktyg som Slack och GitHub.

2. Hastighet och prestanda

Hastighet är en av de främsta anledningarna till att ivriga fans av Linear älskar detta verktyg, och det med goda skäl! Linear lägger stor vikt vid hastighet och startprestanda och koncentrerar sig på saker som att optimera hur data laddas, förbättra paketstorleken och lazy loading av delar av applikationen som används mindre.

via Linear

3. Agila metoder

Linear är skapat för agil projektledning. Men appen har bytt namn på Sprints till ”Cycles” och omdesignat dem så att de är användbara oavsett om ditt team använder agila metoder eller inte.

Du kan välja att använda cykler och anpassa hur långa de ska vara när du planerar vad ditt team ska arbeta med härnäst. Linear mäter framstegen mot varje mål så att du kan hålla dig på rätt spår.

4. Projektplanering

Linear är kraftfullt men ändå enkelt. Du kan använda dess mallar och verktyg för att planera, dela upp ditt arbete i mindre uppgifter och hantera problem med självförtroende.

I projektvyn kan du markera milstolpar, dela upp ett projekt i etapper, spåra enskilda delar och följa projektet från början till slut. Du kan också kolla på framstegsdiagrammen för att snabbt få en överblick över projektets omfattning, hastighet och framsteg över tid, komplett med liveprognoser.

5. Enhetskompatibilitet

Du kan använda Linear som en stationär och mobil app på macOS-, Android- och Windows-enheter. Det bör fungera på de flesta vanliga webbläsare, men de rekommenderar att du använder Chrome eller Safari.

via Linear

Linears prissättning

Gratis

Standard: 8 $/månad per användare

Plus: 14 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Asana?

Asana är ett molnbaserat projektledningsverktyg med flera funktioner som gör det enkelt att hantera rörliga delar utan att missa något.

Projektledare och team använder Asana för att få klarhet i stora projekt genom att dela upp dem i hanterbara uppgifter. Det gör det möjligt för alla att hålla koll på deadlines, dela filer och hålla sig uppdaterade. Dessutom kan det integreras med de bästa verktygen för mjukvaruutveckling för att samla ditt team och dina data på ett och samma ställe. 📚

via Asana

Asanas funktioner

Asana har mycket att erbjuda, bland annat fokus på agila och scrum-metoder, utmärkt hastighet, smidig projektplanering och effektiv kommunikation. Dessutom är det kompatibelt med nästan alla enheter som dina teammedlemmar kan tänkas behöva.

Låt oss titta närmare på var och en av dem för att lära oss mer.

1. Samarbete

Team arbetar bättre när de kommunicerar. Asanas verktyg möjliggör en tydlig och öppen dialog mellan alla teammedlemmar, oavsett var de befinner sig. Och eftersom det integreras med stapelverktyg som Slack, Jira och GitHub är det ett annat favoritverktyg för utvecklingsgrupper.

Samarbetspartners, följare, omnämnanden, meddelanden, kommentarer till uppgifter och reaktioner på uppgifter är bara några av de sätt på vilka Asana stöder teamkommunikation.

2. Hastighet och prestanda

Asana vet att din tid är värdefull – varje sekund räknas! Det lägger tonvikt på snabba laddningstider, växling mellan uppgifter och projekt samt kommunikation i realtid. Genom att optimera Asanas ramverk för snabbhet och responsivitet minskar du slöseri med tid så att ditt team kan nå målet snabbare.

via Asana

3. Agila metoder

Asana är ett utmärkt val för team som arbetar med agila metoder som sprintar, scrum och Kanban-tavlor. Detta skiljer det från många andra alternativ för uppgiftshanteringsprogramvara för utvecklingsteam.

Asana har olika vyer och funktioner som gör att du kan optimera dina projekt med portföljer, funktioner, berättelser, uppgifter och deluppgifter. Du hittar också flera mallar för sprintplanering, tidslinjer och mycket mer.

4. Projektplanering

Asana är i grunden ett verktyg för projektplanering. Använd det för att planera, hantera, uppdatera och följa upp dina projekt och för att kommunicera med ditt team under hela processen.

Du kan se allt arbete som krävs för ditt projekt från en enda instrumentpanel som ger alla en överskådlig bild av var projektet befinner sig. Enkel kommunikation, tidsbesparande mallar och anpassade aviseringar tar detta ett steg längre och gör Asana till ett av de bästa alternativen för projektplanering.

Som en bonus har Asana också supersöta "firande"-animationer med djur som narvalar och enhörningar när du markerar uppgifter som slutförda, vilket innebär små dopaminboostar för ditt team under arbetsdagen!

5. Enhetskompatibilitet

Du kan använda Asana som en stationär och mobil app på Android-, Windows- och Apple-enheter. Den fungerar också med webbläsarna Chrome, Safari, Firefox och Microsoft Edge.

via Asana

Asanas prissättning

Grundläggande: 0 dollar

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Linear vs. Asana: Jämförelse av funktioner

Det finns en anledning till att det är så svårt att jämföra Linear och Asana – båda är utmärkta verktyg! Men du kom hit för att se vem som vinner, så vi har jämfört funktionerna för att ge dig svaret.

1. Samarbete

Vinnare: Asana

Det blev nästan oavgjort. Både Linear och Asana lägger stor vikt vid kommunikation och erbjuder integration med verktyg som är oumbärliga för utvecklingsgrupper. Och ingen av apparna har realtidskommunikation som Slack utan dessa integrationer.

Asana tog hem segern i denna jämförelse eftersom det har en längre lista med funktioner, och distansarbetande team använder det ibland som ett alternativ till Slack för både synkron och asynkron meddelandehantering. 🏆

2. Hastighet och prestanda

Vinnare: Linear

Än en gång är det svårt att utse en vinnare när man jämför Asana och Linear! Båda plattformarna fokuserar på hastighet och prestanda, med regelbundna uppdateringar för att optimera laddningstiderna.

Linear vinner här eftersom det har ett obsessivt fokus på hastighet, vilket är en del av anledningen till att plattformen betonar enkelhet och okomplicerad funktionalitet.

via Linear

3. Agil kompatibilitet

Vinnare: Asana

Både Linear och Asana bygger på agila metoder. Men Asana var den klara vinnaren här eftersom det har fler agila mallar och avviker mindre från den agila metoden.

Du hittar Asana-mallar för sprintar, scrum, Gantt-diagram och Kanban-tavlor. Eftersom ingenting har bytt namn eller omdesignats behöver agila team inte lära sig nya termer för att kunna använda dem.

4. Projektplanering

Vinnare: Oavgjort

Linear och Asana är fantastiska verktyg för projektplanering och projektledning med en allt-i-ett-instrumentpanel. Vi försökte hitta en klar vinnare, men det var för jämnt!

Å ena sidan har Linear funktioner som framstegsdiagram och prognoser som kan vara ovärderliga för komplexa projekt. Å andra sidan tenderar Asanas arbetsyta att ha en mindre brant inlärningskurva tack vare enkla funktioner som förfallodatum, uppgifter, deluppgifter och ansvariga.

Men båda har många andra funktioner som tidsspårning, backlog-hantering, arbetsflödesstrukturer och tidsbesparande funktioner för automatisering av arbetsflöden. Vem som vinner beror sannolikt på ditt team.

via Asana

5. Kompatibilitet

Vinnare: Asana

Linear och Asana har liknande kompatibilitet. De erbjuder appar för Android, Windows och Apple för både stationära och mobila enheter. Men Asana ligger i täten med kontinuerlig support för Chrome, Safari, Firefox och Microsoft Edge, medan Linear endast rekommenderar Chrome och Safari, med tveksam support för andra webbläsare.

6. Prissättning

Vinnare: Linear

Asana och Linear har gratisabonnemang och möjlighet att betala årligen eller månadsvis. Asana erbjuder fler prisalternativ för sina projektledningsverktyg, vilket innebär ytterligare anpassningsmöjligheter för företag. Men Linear är det mest kostnadseffektiva alternativet, så det tog hem förstaplatsen i denna kategori.

Linear vs. Asana på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad riktiga projektledare tyckte. Överraskande nog fanns det inte mycket att gå på, men vi hittade några användare som jämförde Asana och Linear. Konsensus var mestadels oavgjort, men med en svag övervikt för Asana för SaaS-ändamål, vilket var vad OP (originalposter, för de oinvigda) frågade om.

En användare sa: ”Linear är ett utmärkt verktyg för ingenjörer och agila leverantörer som inte behöver kunna zooma ut och se hur enskilda ärenden bidrar till större projekt. Dessutom tycker jag att Asana är FÖR flexibelt och svårt att komma igång med, men de har några fantastiska mallar.”

För att ge dig mer information har vi letat efter trådar som diskuterar verktyg för uppgiftshantering, alternativ till Asana och alternativ till Linear.

”Asana är min favorit, mitt konstiga apahjärna blir så nöjd när jag avslutar en uppgift och narvalen blinkar på skärmen”, konstaterade en användare när han diskuterade sina favoritverktyg för uppgiftshantering.

I en tråd där alternativ till Asana diskuterades rekommenderade en Reddit-användare att OP skulle ”ta en titt på Ora och Linear”.

En annan användare i samma tråd sa: ”Kolla in ClickUp. De har ett gratisabonnemang som kanske passar dina behov. … Jag hade samma problem och det här är vad jag valde.”

Möt ClickUp: det bästa alternativet till Linear och Asana

Efter att ha sett stödet för ClickUp på Reddit, hur kunde vi utelämna det från denna artikel?

Det är inte bara Reddit-användare som placerar ClickUp i topp. ClickUp toppade även G2:s lista över de bästa projektledningsprogramvarorna för 2023. 🙌

Det är kanske ingen överraskning, men vi håller med om att ClickUp är ett fantastiskt alternativ i debatten mellan Linear och Asana.

1. Över 15 anpassningsbara vyer

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Du kan anpassa din layout med ClickUps över 15 vyer. Se dina uppgifter och data på bästa sätt genom att växla mellan alternativ som listvy, tavelvy, Gantt-vy, kalendervy och flera andra.

Dessutom kan du med funktioner som Docs och Whiteboards enkelt samarbeta i team för att skapa dokumentation och wikis eller för att visualisera processer, brainstorma och skissa idéer för hand.

Med funktionen Embed kan du undvika att växla mellan appar genom att lägga till media, URL:er och annat innehåll direkt i Doc eller Whiteboard för redigering.

2. Kraftfull uppgiftshantering

Tilldela uppgifter, skicka kommentarer och dela skärminspelningar i en ClickUp-uppgift.

ClickUps robusta funktioner för uppgiftshantering gör det enkelt för ditt team att samarbeta för att slutföra uppgifter i tid.

Projektplanering är ett stort fokus för ClickUp, och ClickUp-uppgifter gör det enkelt med kraftfulla automatiseringar, sprintpoäng och anpassade fält. Du kan dela upp stora projekt i deluppgifter och organisera ditt arbete med beroenden, statusar, prioriteringar, checklistor, taggar och mer.

Dessutom behöver du inte lämna ClickUp-appen för att kommunicera i realtid om dina projekt och åtgärder tack vare den inbyggda chatten, omnämnanden och reaktioner.

3. Allt-i-ett-lösning för produktledning för mjukvaruteam

Använda ClickUp AI för att skapa en projektbeskrivning

Programvaruteam kan använda ClickUp som en allt-i-ett-lösning för produktledning och förenkla utvecklingscykeln.

Du kan snabbt komma igång med ditt projekt med en av ClickUps anpassningsbara mallar. Du hittar även mallar för mjukvaruutveckling, produktledning, produktstrategi och nästan allt annat du kan tänkas behöva – till och med bugg- och problemspårning.

Är du redo att spara tid på manuella processer? Skapa och automatisera ett agilt arbetsflöde så att du kan fokusera på det som är viktigt. Du kan också använda ClickUp AI för att generera nya produktidéer, skapa utvecklingsplaner, skriva projektbeskrivningar och skapa dokumentation.

Det slår både Linear och Asana med över 1 000 integrationer med verktyg som Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub och GitLab.

Ditt team kan använda nästan vilken enhet som helst utan att behöva oroa sig för kompatibilitet. ClickUp är en molnbaserad plattform med stationära och mobila appar för Android-, Windows-, Mac-, iPhone-, iPad- och Linux-enheter. Ja, Linux-användare, vi har tänkt på er också. För närvarande erbjuder vi dock endast support för Chrome.

En kamp mellan titaner

I vår jämförelse mellan Asana och Linear vann Asana fler kategorier än Linear, men det var en jämn kamp.

Både Linear och Asana har sina fans bland mjukvaru- och produktutvecklingsteam, så det är ett svårt val! Vilket verktyg som är rätt beror i slutändan på ditt teams unika behov, oavsett om det handlar om enkelhet, samarbete eller snabbhet.

Om du vill ha ett verktyg som klarar allt, spara tid för dig och ditt team och registrera dig för ClickUp nu utan att spendera en krona! 🤑