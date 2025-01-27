De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Forms 2025

Microsoft Forms är ett utmärkt verktyg för att samla in och analysera data, men dess fulla potential uppnås när det integreras med andra Microsoft-applikationer. För att kunna utnyttja programvaran kan du behöva investera i ytterligare Microsoft-verktyg, vilket medför extra kostnader. ?

Lyckligtvis erbjuder alternativen till Microsoft Forms liknande funktionalitet och mer avancerade funktioner för att standardisera datainsamlingen. Låt oss ta en titt på de 10 bästa verktygen för att skapa onlineformulär för att hitta det som passar bäst för din organisations behov!

Vad ska du leta efter i alternativ till Microsoft Forms?

Projektteamet behöver verktyg för att regelbundet samla in, bearbeta och analysera data för att kunna fatta välgrundade beslut och övervaka uppgifternas framsteg. En onlineformulärskapare kan vara ett ovärderligt verktyg som hjälper dig att samla in den data du behöver från ditt team, intressenter och kunder. Den gör det möjligt att skapa anpassningsbara och delbara formulär som kan nås och fyllas i var som helst, vilket gör datainsamlingen snabbare, mer exakt och effektivare. ⚡️

Projektledare bör leta efter ett mångsidigt verktyg för att skapa onlineformulär som erbjuder fjärråtkomst och gör det möjligt för teamet att maximera sina insatser inom datainsamling och analys.

Samla in kundfeedback med ClickUp Forms

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer ett formulärverktyg:

Olika frågefält, inklusive flervalsfrågor, korta och långa textfält, rullgardinsmenyer, datum, tider och betygsskalan

Avancerad anpassning för att skapa anpassade mallar och lägga till multimediainnehåll som bilder, GIF-bilder och videor.

Integrationer med andra arbetsappar och verktyg som du använder, till exempel Google Sheets, Zapier eller Slack.

Villkorlig logik funktion för att visa eller dölja frågor baserat på respondentens tidigare svar

Mobiloptimering för att kunna svara på onlineenkäter på mobiler eller surfplattor var du än befinner dig.

Säkerhet och integritet för att skydda dina data och dina respondenters integritet.

Samarbetsfunktioner för redigering och kommentering i realtid

Använd villkorlig logik för att anpassa respondentens upplevelse av ClickUp-formuläret.

Datainsamling är dock bara en del av arbetsflödet. För att få ut mesta möjliga av dina onlineenkäter och förfrågningar behövs ett projektledningsverktyg för att hantera dina projektaktiviteter, följa upp framsteg och samarbeta med ditt team.

Genom att integrera ett verktyg för att skapa onlineformulär med ett projektledningsverktyg kan du samla in och analysera data i realtid och använda de insikter du får för att fatta välgrundade beslut, till exempel om prioriteringar och högvärdigt arbete! ?

De 10 bästa alternativen till Microsoft Forms

Förbättra din enkät- och projektintagsprocess med säkra formulär i ClickUp.

ClickUp är den ultimata lösningen för team som letar efter en kraftfull produktivitetsplattform för att effektivisera datainsamling. Formulärvyn i ClickUp är utformad för att erbjuda en helt anpassningsbar upplevelse som frigör tid för ditt team från manuell datainmatning så att de kan fokusera på sina uppgifter och mål.

Och med den villkorliga logikfunktionen i ClickUp Forms kan du skapa formulär som dynamiskt anpassas utifrån tidigare svar, vilket ger dina respondenter en bättre användarupplevelse.

Från interna projektförfrågningar till onlineundersökningar – allt ditt arbete integreras i en enda plattform för effektiv hantering. Dela formulärets direktlänk eller bygg in det på en sida med HTML-koden och låt ClickUp göra grovjobbet när formuläret har fyllts i. ?

Det bästa av allt är att ditt team får praktiska insikter som hjälper dem att fatta datadrivna beslut och snabba upp arbetsflödena!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan : 5 USD per användare och månad

Business Plan : 12 dollar per användare och månad

Business Plus-plan : 19 USD per användare och månad

Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Lär dig hur ClickUp Forms effektiviserar arbetet för mjukvaruteam !

2. SurveyMonkey

via SurveyMonkey

SurveyMonkey är ett verktyg för att skapa onlineformulär med ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt för att skapa engagerande formulär och samla in data från respondenter. Med SurveyMonkey har användarna tillgång till en mängd olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, betygsskala, matrisfrågor, öppna svar och mycket mer.

Till skillnad från Microsoft Forms erbjuder SurveyMonkey olika anpassningsalternativ såsom teman, logotyper, färger och typsnitt för ett professionellt utseende med ditt varumärke. SurveyMonkey erbjuder också möjligheten att samla in formulärsvar online eller via e-post. Med de kraftfulla analysverktygen som ingår i plattformen kan användarna granska svarsdata och dra meningsfulla slutsatser.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Delat bibliotek med formulärelement för varumärkesanknutna undersökningar

Anpassad logotyp, färger och URL för enkäten

Quiz med anpassad feedback

Klicka på kartdatavisualisering

Avancerade verktyg för undersökningslogik

SurveyMonkeys begränsningar

Grundplanen är begränsad till 50 000 svar per år.

Obegränsat antal formulär finns tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Priser för SurveyMonkey

Team Advantage : 25 USD per användare och månad

Team Premier : 75 USD per användare och månad

Företag: Kontakta SurveyMonkey för mer information.

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 18 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 9 600 recensioner)

3. Google Forms

via Google Forms

Nästa alternativ till Microsoft Forms är Google Forms, ett datainsamlingsverktyg som används för att skapa enkäter, frågesporter, omröstningar, frågeformulär och andra formulär. Dess dra-och-släpp-redigerare gör det möjligt för användare att skapa flersidiga formulär med olika frågetyper, såsom flervalsfrågor, textrutor, kryssrutor, rullgardinsmenyer och mycket mer!

Onlineformulär samlas säkert i en databas som enkelt kan hanteras och visas via Google Sheets. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner är Google Forms ett enkelt undersökningsverktyg för att samla in kundfeedback.

Google Forms bästa funktioner

Inbyggd intelligens för att ställa in regler för validering av svar

Mallar, inklusive undersökningar och frågeformulär

Formulär som delas via e-post, länk eller webbplats

Automatiska sammanfattningar för att analysera svaren

Anpassningsbar logikformulärbyggare

Begränsningar i Google Forms

24/7 online-support och communityforum är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Begränsad anpassningsfunktion

Priser för Google Forms

Personligt : Gratisversion

Business Started : 6 USD per användare och månad, ett års bindningstid

Business Standard : 12 USD per användare och månad, ett års bindningstid

Business Plus : 18 USD per användare och månad, ett års bindningstid

Företag: Kontakta Google för mer information.

Betyg och recensioner av Google Forms

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Jämför Google Forms med Microsoft Forms!

4. Wufoo

via Wufoo

Wufoo är en onlineplattform för att skapa och hantera formulär där användare kan skapa enkäter, kontaktformulär, registreringsformulär och mycket mer. Den erbjuder också verktyg för att samla in betalningar och lagra data. Wufoo är lätt att använda och låter användare dra och släppa element i färdiga mallar eller börja från scratch.

Verktyget erbjuder också detaljerad analys och möjligheten att anpassa formulär med anpassad CSS och HTML. Wufoo är ett utmärkt verktyg för att samla in kunddata, hantera projekt, spåra betalningar och mycket mer!

Wufoos bästa funktioner

Realtidsmeddelanden när ett formulär har fyllts i

Temadesigner med fördefinierade eller anpassade designer

Dataexport till kalkylbladsprogram

Integrationer med betalningsleverantörer

Automatisering av arbetsflöden med CRM

Wufoos begränsningar

Dyra prisplaner jämfört med andra alternativ till Microsoft Forms

Begränsat antal inbyggda integrationer

Wufoo-priser

Gratisversion

Starter : 14,08 dollar per månad, faktureras 169 dollar per år

Professional : 29,08 dollar per månad, faktureras 349 dollar per år

Avancerad : 74,08 dollar per månad, faktureras 889 dollar per år

Ultimate: 183,25 dollar per månad, faktureras 2 199 dollar per år

Wufoo-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

5. FormAssembly

via FormAssembly

FormAssembly är ett onlineverktyg för att skapa formulär som är utformat för att effektivisera processen för datainsamling och formulärinlämning. Det ger team verktyg för att skapa interaktiva onlineformulär med ett dra-och-släpp-gränssnitt. FormAssemblys funktioner inkluderar anpassningsbara designmallar, inbyggda logikkontroller, stöd för avancerade funktioner som filuppladdningar och onlinebetalningar samt säker datalagring och rapportering.

Plattformen integreras också med olika tjänster från tredje part för att erbjuda ytterligare funktioner och alternativ, såsom onlinebetalningar. Dessa integrationer är ett måste för företag som vill sälja sina produkter eller tjänster och ta emot betalningar via onlineenkäter eller beställningsformulär!

FormAssemblys bästa funktioner

Integrationer med Salesforce, HTTPS Connector, Paypal och mer

Administratörspaneler och anpassningsbara bekräftelser

Temaredigerare för att anpassa utseende och känsla

Flersidiga formulär och villkorslogik

Diagram och rapporter

Begränsningar i FormAssembly

Saknar en variation av teman och avancerade anpassningsmöjligheter för komplexa formulär.

Riktat mot team som använder Salesforce

Priser för FormAssembly

Kontakta FormAssembly för mer information.

FormAssembly-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (30+ recensioner)

6. Jotform

via Jotform

Jotform är ett formulärverktyg och en undersökningsprogramvara som gör det enkelt för team att skapa formulär, undersökningar och omröstningar. Det kan användas för en rad olika ändamål, bland annat för att samla in kundfeedback, samla in data för forskningsprojekt och genomföra marknadsundersökningar.

Med JotForms intuitiva dra-och-släpp-redigerare kan användare enkelt utforma formulär och enkäter, lägga till olika frågor och element och dela dem via e-post eller bädda in dem på valfri webbplats. Programvaran ger också team tillgång till kraftfulla analysverktyg för att övervaka formulärets prestanda i realtid och få insikter från sina data!

Jotforms bästa funktioner

Hantering av formulärinlämningar

Förifylld formuläralternativ

Automatisk radering av inlämningar

CRM-integrationer

QR-kodformulär

Jotforms begränsningar

Formulärskript kan ibland göra din webbplats långsammare.

Dyra prisplaner med begränsningar för antalet formulär

Jotform-priser

Starter : Gratisversion

Brons : 34 $ per månad, faktureras årligen

Silver : 39 $ per månad, faktureras årligen

Gold : 99 $ per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Jotform för mer information

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

7. Qualtrics

Via Qualtrics

Nästa alternativ till Microsoft Forms är Qualtrics, en onlinebaserad undersökningsprogramvara och erfarenhetshanteringsplattform som är utformad för att hjälpa organisationer att samla in och analysera data. Den låter användare skapa, distribuera och analysera undersökningar i olika format med kraftfulla anpassningsalternativ.

Med Qualtrics kan användare snabbt spåra enkätsvar, skapa rapporter och grafer, exportera data till andra program och bädda in enkäter i webbplatser och mobilappar. Qualtrics gör det möjligt för organisationer att snabbt få realtidsinsikter om kundnöjdhet, preferenser och beteende.

Qualtrics bästa funktioner

Sökverktyg för att hitta frågor och block i formuläret

12+ frågetyper för att skapa olika webbformulär

Generator för exempel på svar

Undersökningsverktyg för export

Automatisk numrering av frågor

Qualtrics begränsningar

Qualtrics prissättning

Kontakta Qualtrics för mer information.

Qualtrics betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (390+ recensioner)

8. Zoho Forms

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett onlineverktyg för enkäter som är utformat för att hjälpa användare att snabbt skapa formulär. Det erbjuder kraftfulla funktioner som villkorslogik, anpassad branding och flera typer av inlämningar. Med ett brett utbud av mallar, anpassningsalternativ och exportfunktioner låter Zoho Forms team skapa onlineformulär på sitt eget sätt.

Med Zoho Forms kan du enkelt skapa och integrera anpassade formulär i andra applikationer, såsom CRM- och redovisningslösningar. Dessutom kan du använda det för att automatisera uppgifter och spara tid på datainmatning!

Zoho Forms bästa funktioner

Integrationer med Mailchimp och Zoho Campaigns för distribution av formulär

Hoppa över logik baserat på tidigare svar

UTM-spårning för leadgenerering

E-post- och SMS-aviseringar

Över 30 fälttyper

Begränsningar i Zoho Forms

Verktyg för uppgiftshantering finns tillgängliga i de dyrare paketen.

Begränsade alternativ för formulärmallar

Priser för Zoho Forms

Gratisversion

Basic : 10 dollar per månad, faktureras årligen

Standard : 25 USD per månad, faktureras årligen

Professional : 50 USD per månad, faktureras årligen

Premium: 90 $ per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Typeform

via Typeform

Typeform är ett formulärverktyg som låter användare skapa snygga webbformulär och kundundersökningar. Det erbjuder ett brett utbud av färdiga mallar och anpassningsalternativ. Plattformen har också avancerade funktioner som kraftfulla analysverktyg för att spåra och analysera svaren på formulären.

Typeform är ett utmärkt verktyg för företag, organisationer och privatpersoner som vill samla in data snabbt och noggrant. Tack vare det användarvänliga gränssnittet kan vem som helst skapa engagerande enkäter utan avancerade kodningskunskaper eller design erfarenhet!

Typeforms bästa funktioner

Integrationer med Zapier, Google Analytics, HubSpot och mer

Personalisering av dolda fält vid formulärinlämningar

Frågegrenar/logisk hoppfunktion

Anpassade frågereferenser

Videointeraktioner

Begränsningar för Typeform

Begränsade rapporteringsfunktioner i prisplanerna Basic och Plus

Samarbetsfunktioner finns tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Priser för Typeform

Basic : 25 $ per månad, faktureras årligen

Plus : 50 dollar per månad, faktureras årligen

Företag : 83 USD per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Typeform för mer information

Typeform-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 640 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (750+ recensioner)

10. Paperform

via Paperform

Paperform är ett onlineverktyg för att skapa formulär med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt där du kan skapa formulär från grunden eller använda färdiga mallar. Paperform erbjuder också ett brett utbud av anpassningsalternativ för formulär, inklusive färger, typsnitt, logotyper och mycket mer, så att teamen kan skapa formulär som ser ut precis som de vill!

Paperform hjälper också team att spara tid med sina inbyggda automatiseringsverktyg. Team kan använda Paperforms Zapier-integration för att skapa automatiserade arbetsflöden som kopplar samman deras formulär med populära appar och tjänster, såsom e-postmarknadsföringsplattformar och CRM-system. Detta gör det enklare för team att få ut mesta möjliga av sina data.

Paperforms bästa funktioner

Inbyggda Unsplash- och GIPHY-bibliotek för att skapa formulär

Integrationer med verktyg för uppgiftshantering

Synkronisering med Google Kalender för schemaläggning

Över 100 färdiga onlineformulär

Automatisering av arbetsflöden

Begränsningar för Paperform

Brant inlärningskurva för att lära sig funktionaliteten jämfört med andra alternativ till Microsoft Forms.

Inga underanvändare i Essentials- och Pro-planerna

Priser för Paperform

Essentials : 20 dollar per månad, faktureras som 240 dollar per år

Pro : 40 dollar per månad, faktureras som 480 dollar per år

Agency: 135 USD per månad, faktureras som 1 620 USD per år

Betyg och recensioner av Paperform

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Letar du efter fler formulärverktyg? Kolla in dessa alternativ till Formstack!

Förenkla din datainsamlingsprocess med ClickUp Forms

ClickUp är en kraftfull allt-i-ett-plattform för produktivitet och det bästa alternativet till Microsoft Forms. Dess flexibla och anpassningsbara formulärskapare, villkorslogik och personaliseringsfunktioner gör det till ett utmärkt verktyg för team av alla storlekar som vill effektivisera sin datainsamlingsprocess och förbättra arbetsflöden. ?‍?

Med ClickUp har projektledare verktyg till hands för att automatisera repetitiva uppgifter, tilldela teammedlemmar specifika formulär och få värdefull information från realtidsanalyser.

Dessutom möjliggör ClickUps integrationer med andra verktyg och appar ännu kraftfullare funktioner. Skapa ett ClickUp-konto idag för att komma igång!