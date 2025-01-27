De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Forms 2025

Microsoft Forms är ett utmärkt verktyg för att samla in och analysera data, men dess fulla potential uppnås när det integreras med andra Microsoft-applikationer. För att kunna utnyttja programvaran kan du behöva investera i ytterligare Microsoft-verktyg, vilket medför extra kostnader. ?
Lyckligtvis erbjuder alternativen till Microsoft Forms liknande funktionalitet och mer avancerade funktioner för att standardisera datainsamlingen. Låt oss ta en titt på de 10 bästa verktygen för att skapa onlineformulär för att hitta det som passar bäst för din organisations behov!
Vad ska du leta efter i alternativ till Microsoft Forms?
Projektteamet behöver verktyg för att regelbundet samla in, bearbeta och analysera data för att kunna fatta välgrundade beslut och övervaka uppgifternas framsteg. En onlineformulärskapare kan vara ett ovärderligt verktyg som hjälper dig att samla in den data du behöver från ditt team, intressenter och kunder. Den gör det möjligt att skapa anpassningsbara och delbara formulär som kan nås och fyllas i var som helst, vilket gör datainsamlingen snabbare, mer exakt och effektivare. ⚡️
Projektledare bör leta efter ett mångsidigt verktyg för att skapa onlineformulär som erbjuder fjärråtkomst och gör det möjligt för teamet att maximera sina insatser inom datainsamling och analys.
Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer ett formulärverktyg:
- Olika frågefält, inklusive flervalsfrågor, korta och långa textfält, rullgardinsmenyer, datum, tider och betygsskalan
- Avancerad anpassning för att skapa anpassade mallar och lägga till multimediainnehåll som bilder, GIF-bilder och videor.
- Integrationer med andra arbetsappar och verktyg som du använder, till exempel Google Sheets, Zapier eller Slack.
- Villkorlig logik funktion för att visa eller dölja frågor baserat på respondentens tidigare svar
- Mobiloptimering för att kunna svara på onlineenkäter på mobiler eller surfplattor var du än befinner dig.
- Säkerhet och integritet för att skydda dina data och dina respondenters integritet.
- Samarbetsfunktioner för redigering och kommentering i realtid
Datainsamling är dock bara en del av arbetsflödet. För att få ut mesta möjliga av dina onlineenkäter och förfrågningar behövs ett projektledningsverktyg för att hantera dina projektaktiviteter, följa upp framsteg och samarbeta med ditt team.
Genom att integrera ett verktyg för att skapa onlineformulär med ett projektledningsverktyg kan du samla in och analysera data i realtid och använda de insikter du får för att fatta välgrundade beslut, till exempel om prioriteringar och högvärdigt arbete! ?
De 10 bästa alternativen till Microsoft Forms
1. ClickUp
ClickUp är den ultimata lösningen för team som letar efter en kraftfull produktivitetsplattform för att effektivisera datainsamling. Formulärvyn i ClickUp är utformad för att erbjuda en helt anpassningsbar upplevelse som frigör tid för ditt team från manuell datainmatning så att de kan fokusera på sina uppgifter och mål.
Och med den villkorliga logikfunktionen i ClickUp Forms kan du skapa formulär som dynamiskt anpassas utifrån tidigare svar, vilket ger dina respondenter en bättre användarupplevelse.
Från interna projektförfrågningar till onlineundersökningar – allt ditt arbete integreras i en enda plattform för effektiv hantering. Dela formulärets direktlänk eller bygg in det på en sida med HTML-koden och låt ClickUp göra grovjobbet när formuläret har fyllts i. ?
Det bästa av allt är att ditt team får praktiska insikter som hjälper dem att fatta datadrivna beslut och snabba upp arbetsflödena!
ClickUps bästa funktioner
- Över 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg, inklusive Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office och många fler.
- Flera sätt att automatisera repetitiva uppgifter, inklusive formulärhantering, statusuppdateringar och uppgiftsfördelning.
- Ett detaljerat hjälpcenter online, webbseminarier och support som hjälper dig att utnyttja plattformen till fullo.
- En dynamisk målfunktion för att samordna teamet kring OKR och spåra framsteg på flera olika sätt.
- Flera vyer för att organisera ett CRM med listor, Kanban-tavlor, tabeller och mer
- Flera uppgiftsansvariga för total transparens i alla framsteg
- Anpassade uppgiftsstatusar för omedelbara uppdateringar av framstegen på ett ögonblick
- Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion och anpassad branding
- Ett omfattande mallbibliotek för alla användningsområden
Begränsningar i ClickUp
- Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis plan för alltid
- Obegränsad plan: 5 USD per användare och månad
- Business Plan: 12 dollar per användare och månad
- Business Plus-plan: 19 USD per användare och månad
- Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey är ett verktyg för att skapa onlineformulär med ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt för att skapa engagerande formulär och samla in data från respondenter. Med SurveyMonkey har användarna tillgång till en mängd olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, betygsskala, matrisfrågor, öppna svar och mycket mer.
Till skillnad från Microsoft Forms erbjuder SurveyMonkey olika anpassningsalternativ såsom teman, logotyper, färger och typsnitt för ett professionellt utseende med ditt varumärke. SurveyMonkey erbjuder också möjligheten att samla in formulärsvar online eller via e-post. Med de kraftfulla analysverktygen som ingår i plattformen kan användarna granska svarsdata och dra meningsfulla slutsatser.
SurveyMonkeys bästa funktioner
- Delat bibliotek med formulärelement för varumärkesanknutna undersökningar
- Anpassad logotyp, färger och URL för enkäten
- Quiz med anpassad feedback
- Klicka på kartdatavisualisering
- Avancerade verktyg för undersökningslogik
SurveyMonkeys begränsningar
- Grundplanen är begränsad till 50 000 svar per år.
- Obegränsat antal formulär finns tillgängliga i de dyrare abonnemangen.
Priser för SurveyMonkey
- Team Advantage: 25 USD per användare och månad
- Team Premier: 75 USD per användare och månad
- Företag: Kontakta SurveyMonkey för mer information.
SurveyMonkey-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 18 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 9 600 recensioner)
3. Google Forms
Nästa alternativ till Microsoft Forms är Google Forms, ett datainsamlingsverktyg som används för att skapa enkäter, frågesporter, omröstningar, frågeformulär och andra formulär. Dess dra-och-släpp-redigerare gör det möjligt för användare att skapa flersidiga formulär med olika frågetyper, såsom flervalsfrågor, textrutor, kryssrutor, rullgardinsmenyer och mycket mer!
Onlineformulär samlas säkert i en databas som enkelt kan hanteras och visas via Google Sheets. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner är Google Forms ett enkelt undersökningsverktyg för att samla in kundfeedback.
Google Forms bästa funktioner
- Inbyggd intelligens för att ställa in regler för validering av svar
- Mallar, inklusive undersökningar och frågeformulär
- Formulär som delas via e-post, länk eller webbplats
- Automatiska sammanfattningar för att analysera svaren
- Anpassningsbar logikformulärbyggare
Begränsningar i Google Forms
- 24/7 online-support och communityforum är endast tillgängliga i betalda abonnemang.
- Begränsad anpassningsfunktion
Priser för Google Forms
- Personligt: Gratisversion
- Business Started: 6 USD per användare och månad, ett års bindningstid
- Business Standard: 12 USD per användare och månad, ett års bindningstid
- Business Plus: 18 USD per användare och månad, ett års bindningstid
- Företag: Kontakta Google för mer information.
Betyg och recensioner av Google Forms
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)
4. Wufoo
Wufoo är en onlineplattform för att skapa och hantera formulär där användare kan skapa enkäter, kontaktformulär, registreringsformulär och mycket mer. Den erbjuder också verktyg för att samla in betalningar och lagra data. Wufoo är lätt att använda och låter användare dra och släppa element i färdiga mallar eller börja från scratch.
Verktyget erbjuder också detaljerad analys och möjligheten att anpassa formulär med anpassad CSS och HTML. Wufoo är ett utmärkt verktyg för att samla in kunddata, hantera projekt, spåra betalningar och mycket mer!
Wufoos bästa funktioner
- Realtidsmeddelanden när ett formulär har fyllts i
- Temadesigner med fördefinierade eller anpassade designer
- Dataexport till kalkylbladsprogram
- Integrationer med betalningsleverantörer
- Automatisering av arbetsflöden med CRM
Wufoos begränsningar
- Dyra prisplaner jämfört med andra alternativ till Microsoft Forms
- Begränsat antal inbyggda integrationer
Wufoo-priser
- Gratisversion
- Starter: 14,08 dollar per månad, faktureras 169 dollar per år
- Professional: 29,08 dollar per månad, faktureras 349 dollar per år
- Avancerad: 74,08 dollar per månad, faktureras 889 dollar per år
- Ultimate: 183,25 dollar per månad, faktureras 2 199 dollar per år
Wufoo-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
5. FormAssembly
FormAssembly är ett onlineverktyg för att skapa formulär som är utformat för att effektivisera processen för datainsamling och formulärinlämning. Det ger team verktyg för att skapa interaktiva onlineformulär med ett dra-och-släpp-gränssnitt. FormAssemblys funktioner inkluderar anpassningsbara designmallar, inbyggda logikkontroller, stöd för avancerade funktioner som filuppladdningar och onlinebetalningar samt säker datalagring och rapportering.
Plattformen integreras också med olika tjänster från tredje part för att erbjuda ytterligare funktioner och alternativ, såsom onlinebetalningar. Dessa integrationer är ett måste för företag som vill sälja sina produkter eller tjänster och ta emot betalningar via onlineenkäter eller beställningsformulär!
FormAssemblys bästa funktioner
- Integrationer med Salesforce, HTTPS Connector, Paypal och mer
- Administratörspaneler och anpassningsbara bekräftelser
- Temaredigerare för att anpassa utseende och känsla
- Flersidiga formulär och villkorslogik
- Diagram och rapporter
Begränsningar i FormAssembly
- Saknar en variation av teman och avancerade anpassningsmöjligheter för komplexa formulär.
- Riktat mot team som använder Salesforce
Priser för FormAssembly
- Kontakta FormAssembly för mer information.
FormAssembly-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (30+ recensioner)
6. Jotform
Jotform är ett formulärverktyg och en undersökningsprogramvara som gör det enkelt för team att skapa formulär, undersökningar och omröstningar. Det kan användas för en rad olika ändamål, bland annat för att samla in kundfeedback, samla in data för forskningsprojekt och genomföra marknadsundersökningar.
Med JotForms intuitiva dra-och-släpp-redigerare kan användare enkelt utforma formulär och enkäter, lägga till olika frågor och element och dela dem via e-post eller bädda in dem på valfri webbplats. Programvaran ger också team tillgång till kraftfulla analysverktyg för att övervaka formulärets prestanda i realtid och få insikter från sina data!
Jotforms bästa funktioner
- Hantering av formulärinlämningar
- Förifylld formuläralternativ
- Automatisk radering av inlämningar
- CRM-integrationer
- QR-kodformulär
Jotforms begränsningar
- Formulärskript kan ibland göra din webbplats långsammare.
- Dyra prisplaner med begränsningar för antalet formulär
Jotform-priser
- Starter: Gratisversion
- Brons: 34 $ per månad, faktureras årligen
- Silver: 39 $ per månad, faktureras årligen
- Gold: 99 $ per månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta Jotform för mer information
Jotform-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)
7. Qualtrics
Nästa alternativ till Microsoft Forms är Qualtrics, en onlinebaserad undersökningsprogramvara och erfarenhetshanteringsplattform som är utformad för att hjälpa organisationer att samla in och analysera data. Den låter användare skapa, distribuera och analysera undersökningar i olika format med kraftfulla anpassningsalternativ.
Med Qualtrics kan användare snabbt spåra enkätsvar, skapa rapporter och grafer, exportera data till andra program och bädda in enkäter i webbplatser och mobilappar. Qualtrics gör det möjligt för organisationer att snabbt få realtidsinsikter om kundnöjdhet, preferenser och beteende.
Qualtrics bästa funktioner
- Sökverktyg för att hitta frågor och block i formuläret
- 12+ frågetyper för att skapa olika webbformulär
- Generator för exempel på svar
- Undersökningsverktyg för export
- Automatisk numrering av frågor
Qualtrics begränsningar
- Saknar anpassningsalternativ jämfört med andra alternativ till Microsoft Forms, såsom ClickUp och SurveyMonkey.
- Formulär måste bifogas projektet.
Qualtrics prissättning
- Kontakta Qualtrics för mer information.
Qualtrics betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (390+ recensioner)
8. Zoho Forms
Zoho Forms är ett onlineverktyg för enkäter som är utformat för att hjälpa användare att snabbt skapa formulär. Det erbjuder kraftfulla funktioner som villkorslogik, anpassad branding och flera typer av inlämningar. Med ett brett utbud av mallar, anpassningsalternativ och exportfunktioner låter Zoho Forms team skapa onlineformulär på sitt eget sätt.
Med Zoho Forms kan du enkelt skapa och integrera anpassade formulär i andra applikationer, såsom CRM- och redovisningslösningar. Dessutom kan du använda det för att automatisera uppgifter och spara tid på datainmatning!
Zoho Forms bästa funktioner
- Integrationer med Mailchimp och Zoho Campaigns för distribution av formulär
- Hoppa över logik baserat på tidigare svar
- UTM-spårning för leadgenerering
- E-post- och SMS-aviseringar
- Över 30 fälttyper
Begränsningar i Zoho Forms
- Verktyg för uppgiftshantering finns tillgängliga i de dyrare paketen.
- Begränsade alternativ för formulärmallar
Priser för Zoho Forms
- Gratisversion
- Basic: 10 dollar per månad, faktureras årligen
- Standard: 25 USD per månad, faktureras årligen
- Professional: 50 USD per månad, faktureras årligen
- Premium: 90 $ per månad, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
9. Typeform
Typeform är ett formulärverktyg som låter användare skapa snygga webbformulär och kundundersökningar. Det erbjuder ett brett utbud av färdiga mallar och anpassningsalternativ. Plattformen har också avancerade funktioner som kraftfulla analysverktyg för att spåra och analysera svaren på formulären.
Typeform är ett utmärkt verktyg för företag, organisationer och privatpersoner som vill samla in data snabbt och noggrant. Tack vare det användarvänliga gränssnittet kan vem som helst skapa engagerande enkäter utan avancerade kodningskunskaper eller design erfarenhet!
Typeforms bästa funktioner
- Integrationer med Zapier, Google Analytics, HubSpot och mer
- Personalisering av dolda fält vid formulärinlämningar
- Frågegrenar/logisk hoppfunktion
- Anpassade frågereferenser
- Videointeraktioner
Begränsningar för Typeform
- Begränsade rapporteringsfunktioner i prisplanerna Basic och Plus
- Samarbetsfunktioner finns tillgängliga i de dyrare abonnemangen.
Priser för Typeform
- Basic: 25 $ per månad, faktureras årligen
- Plus: 50 dollar per månad, faktureras årligen
- Företag: 83 USD per månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta Typeform för mer information
Typeform-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 640 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (750+ recensioner)
10. Paperform
Paperform är ett onlineverktyg för att skapa formulär med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt där du kan skapa formulär från grunden eller använda färdiga mallar. Paperform erbjuder också ett brett utbud av anpassningsalternativ för formulär, inklusive färger, typsnitt, logotyper och mycket mer, så att teamen kan skapa formulär som ser ut precis som de vill!
Paperform hjälper också team att spara tid med sina inbyggda automatiseringsverktyg. Team kan använda Paperforms Zapier-integration för att skapa automatiserade arbetsflöden som kopplar samman deras formulär med populära appar och tjänster, såsom e-postmarknadsföringsplattformar och CRM-system. Detta gör det enklare för team att få ut mesta möjliga av sina data.
Paperforms bästa funktioner
- Inbyggda Unsplash- och GIPHY-bibliotek för att skapa formulär
- Integrationer med verktyg för uppgiftshantering
- Synkronisering med Google Kalender för schemaläggning
- Över 100 färdiga onlineformulär
- Automatisering av arbetsflöden
Begränsningar för Paperform
- Brant inlärningskurva för att lära sig funktionaliteten jämfört med andra alternativ till Microsoft Forms.
- Inga underanvändare i Essentials- och Pro-planerna
Priser för Paperform
- Essentials: 20 dollar per månad, faktureras som 240 dollar per år
- Pro: 40 dollar per månad, faktureras som 480 dollar per år
- Agency: 135 USD per månad, faktureras som 1 620 USD per år
Betyg och recensioner av Paperform
- G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)
Förenkla din datainsamlingsprocess med ClickUp Forms
ClickUp är en kraftfull allt-i-ett-plattform för produktivitet och det bästa alternativet till Microsoft Forms. Dess flexibla och anpassningsbara formulärskapare, villkorslogik och personaliseringsfunktioner gör det till ett utmärkt verktyg för team av alla storlekar som vill effektivisera sin datainsamlingsprocess och förbättra arbetsflöden. ??
Med ClickUp har projektledare verktyg till hands för att automatisera repetitiva uppgifter, tilldela teammedlemmar specifika formulär och få värdefull information från realtidsanalyser.
Dessutom möjliggör ClickUps integrationer med andra verktyg och appar ännu kraftfullare funktioner. Skapa ett ClickUp-konto idag för att komma igång!