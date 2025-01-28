De 10 bästa Formstack-alternativen för automatisering av arbetsflöden 2025

Att få feedback från användare, potentiella kunder eller anställda är ett av de vanligaste sätten att förbättra dina produkter och din verksamhet. Modern programvara för formulärskapande möjliggör till och med automatisering av arbetsflöden, vilket gör det enklare att analysera data från svaren.

Formstack är ett populärt program för att skapa formulär med en stor användarbas. Men att det är populärt betyder inte att det är rätt val för dig.

Vi har sammanställt denna lista över de bästa Formstack-alternativen för att visa dig vad som finns på marknaden. Om du vill byta från Formstack eller letar efter alternativ på marknaden kan denna lista hjälpa dig att begränsa dina val.

Vad ska du leta efter i Formstack-alternativ?

När du jämför alternativ till Formstack måste du vara medveten om de funktioner som de flesta programvaror för formulärskapande erbjuder. När du vet vilka alternativ som finns tillgängliga kan du fokusera på att göra en kortlista över de produkter som har de funktioner du vill ha. Några faktorer att tänka på är:

Tredjepartsintegrationer : Möjligheten att koppla samman olika programvaruprodukter för ett sammanhängande arbetsflöde möjliggör större : Möjligheten att koppla samman olika programvaruprodukter för ett sammanhängande arbetsflöde möjliggör större processeffektivitet vid formulärinlämningar. Hitta en formulärskapare som fungerar med de verktyg du redan använder och som möjliggör grundläggande automatisering av uppgifter

Avancerade funktioner : Titta på de unika funktionerna för varje alternativ. Om någon av dessa funktioner är central för dina behov, till exempel offline-datainsamling, begränsar det alternativen.

Datasäkerhet och efterlevnad : Vissa företag har mycket strikta krav på datakompatibilitet. Om det gäller dig, se till att den programvara du väljer uppfyller dessa krav.

Priser: Prissättningen för programvara kan vara förvirrande, eftersom varje alternativ har flera nivåer och varje nivå har olika funktioner. Leta efter en produkt som passar din budget, men som också ger ett bra förhållande mellan kostnad och funktioner.

De 10 bästa Formstack-alternativen

Låt oss gå igenom styrkor och svagheter hos de 10 bästa Formstack-alternativen och ge annan information för att skapa onlineformulär.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med en formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion och villkorslogik! ClickUp är känt för sina omfattande automatiseringsfunktioner och gör det enkelt att lägga till formulär i ditt arbetsflöde. Använd ClickUp Forms-komponenter för att utnyttja dess fulla potential.

Skapa ett formulär, analysera svaren och delegera åtgärder till teammedlemmarna – allt från samma plats.

För att hjälpa användarna att komma igång snabbt erbjuder ClickUp ett omfattande bibliotek med mallar, inklusive många för feedbackformulär. Processen är enkel, smidig och framgångsrik.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Automations för att skapa en uppgift med hjälp av den insamlade informationen

Funktioner för realtidssamarbete mellan teammedlemmar, inklusive dokumenthantering

Stöd för villkorslogik för att organisera insamlade data

Integration med programvara från tredje part

Alternativ för att dela, exportera och bädda in formulär

Begränsningar för ClickUp

Begränsade anpassningsmöjligheter för formulärdesign

En brant inlärningskurva för komplex formulärskapande

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Jotform

Via Jotform

Jotform är ett populärt verktyg för att skapa onlineformulär med ett omfattande utbud av fördesignade mallar. Denna plattform låter användare skapa formulär för undersökningar, evenemangsregistreringar, feedback och mycket mer.

Du kan skapa formulär med Jotforms omfattande anpassningsalternativ och användarvänliga gränssnitt och dra nytta av villkorslogik, avancerade widgets och beräkningar för att hantera komplexa behov. Olika automatiseringsuppgifter är möjliga genom Jotforms integrationer med flera tredjepartsapplikationer.

Jotform lägger också stor vikt vid datasäkerhet, vilket gör det till ett utmärkt val för dem som arbetar i känsliga branscher.

Jotforms bästa funktioner

Ett omfattande urval av fält för att skapa onlineformulär

Stöd för villkorslogik för att skapa interaktiva formulär

Ett bibliotek med formulärmallar för att skapa formulär i konversationsstil

Gateway-tjänst för att ta emot onlinebetalningar

Verktyg för datahantering och analys

Jotforms begränsningar

Högt pris för vissa avancerade funktioner

Ibland förekommer buggar när man skapar formulär.

Avancerad formulärlogik kan vara svår att bemästra

Jotform-priser

Gratis plan

Brons : 39 $/månad per användare

Silver : 39 $/månad per användare

Gold : 129 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

3. Google Forms

Via Google

Google Forms är en del av Google Workspace (tidigare känt som G Suite). Produkten är djupt integrerad med Googles ekosystem, vilket gör det enklare för användare att samarbeta och dela sitt arbete.

Det saknar vissa av de anpassningsmöjligheter och avancerade funktioner som andra onlineformulärskapare har, men erbjuder en enkel lösning för grundläggande behov. Detta gör det till en idealisk lösning för snabba omröstningar och enkla enkäter eller feedbackformulär.

Användarna samlar automatiskt in svar på enkäter i ett Google-kalkylblad för enkel åtkomst och analys och ställer in e-postmeddelanden för inskickade formulär.

Google Forms bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt för formulärskapande för att generera anpassade rapporter

Integration med andra Google Workspace-produkter

Automatisk överföring av svar och data till Google Sheets

Delad eller begränsad åtkomst till formulär

Grundläggande analysfunktioner

Begränsningar i Google Forms

Begränsade anpassningsmöjligheter för formulärets utseende

Saknar avancerade funktioner för formulärskapande jämfört med alternativ

Begränsad integration med produkter utanför Googles ekosystem

Priser för Google Forms

Google Workspace-paketet inkluderar Google Forms. Priserna nedan gäller för den produktpaketet.

Gratis för alltid

Business Starter : 8 $/månad per användare

Business Standard : 12 $/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Forms

G2: 4,6/5 (40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

4. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey

Som namnet antyder började SurveyMonkey som en mångsidig plattform för att skapa enkäter. Detta redan väl etablerade namn utvidgades till andra formulärskapande uppgifter, med samma användarvänliga gränssnitt och starka uppsättning analysverktyg.

För att hjälpa användarna att komma igång erbjuder SurveyMonkey många färdiga mallar. Det automatiserar enkätsvar, skickar påminnelser och anpassar meddelanden baserat på formulärsvar. Ytterligare automatisering är möjlig genom SurveyMonkeys koppling till tredjepartsappar via Zapier.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Dynamiska enkäter skapade med förgreningslogik

Stort urval av frågetyper

Enkäter som distribueras via många populära kanaler

Flera verktyg för dataanalys och rapportering

Verktyg för att rikta sig till specifika målgrupper

SurveyMonkeys begränsningar

Avancerade funktioner är dyrare

Gränssnittet kan bli överväldigande när formulären blir stora eller komplexa.

Begränsad integration med verktyg från tredje part

SurveyMonkey-priser

Team Advantage : 25 USD/månad per användare

Team Premier : 75 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 9 000 recensioner)

5. Microsoft Forms

Via Microsoft

Microsoft Forms ingår i Microsofts 365-paket och är ett enkelt program för att skapa formulär, liknande Google Forms. Det är tätt integrerat med andra produkter i 365-paketet och automatiserar datainsamling och organisering via Excel och SharePoint.

Precis som sin konkurrent hos Google begränsar Microsoft Forms integrationsmöjligheterna utanför sitt ekosystem, och dess funktioner är grundläggande. Detta kan vara det perfekta valet för dem som helt och hållet satsar på Microsofts plattformar och har grundläggande behov.

Microsoft Forms bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för att skapa formulär

Integration med andra Microsoft 365-produkter

Stöd för realtidssamarbete mellan teammedlemmar

Stöd för frågesporter med automatisk betygsättning

Artificiell intelligens (AI)-drivna förslag på frågor för omröstningar

Begränsningar i Microsoft Forms

Färre fördefinierade mallar än vissa andra konkurrenter

Begränsade möjligheter att anpassa formulärets utseende

Begränsad support för integration med produkter som inte ingår i Microsofts portfölj.

Priser för Microsoft Forms

Business Basic : 6,00 $/månad per användare

Business Standard : 12,50 $/månad per användare

Business Premium: 22,00 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (77 recensioner)

6. WPForms

Via WPForms

Denna populära formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion finns som plugin för WordPress, en av de största plattformarna för webbdesign. Den integreras med WordPress-gränssnittet, vilket gör det möjligt för användare att skapa professionella och komplexa formulär från sina instrumentpaneler. Med stöd för villkorslogik skapar den enkelt dynamiska formulärinteraktioner.

Trots de omfattande funktionerna prioriterar WPForms hastighet och prestanda för en smidig användarupplevelse. Programvaran har plugins för populära e-postplattformar, betalningsgateways och lösningar för kundrelationshantering.

WPForms bästa funktioner

Enkel formulärskapande med dra-och-släpp-funktionalitet

Färdiga formulärmallar för flera olika användningsområden

Formulär med mobilvänlig, responsiv design

Villkorlig logik som visar eller döljer formulärfält baserat på respondentens inmatning

Populär integration med e-postmarknadsföringsplattformar

WPForms begränsningar

Dålig funktionalitet med vissa WordPress-teman

Avancerade formulärfunktioner som endast är tillgängliga med dyrare abonnemang

Begränsad integration med programvara från tredje part

WPForms prissättning

Basic : 49,50 $/år

Plus : 99,50 $/år

Pro : 199,50 $/år

Elite: 299,50 $/år

WPForms betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (21 recensioner)

7. Typeform

Via Typeform

Typeform lägger stor vikt vid utseendet, vilket resulterar i en engagerande formulärfyllningsprocess för respondenterna. Det erbjuder ett unikt konversationsformat som guidar användarna genom frågorna en i taget för att minimera förvirringen.

Detta Formstack-alternativ är ett formulärverktyg som har ett utmärkt urval av mallar för olika användningsområden som hjälper användarna att komma igång snabbt. Det kan göra lite av allt. Formulär och enkäter, registreringsformulär, kontaktformulär, betalningsformulär – du nämner det, och Typeform kan förmodligen göra det.

Det integreras med flera populära tredjepartsappar för att underlätta automatisering och bearbetning av undersökningsdata. Programvaran följer en mobil-först-designfilosofi, med responsiva formulär som enkelt passar alla skärmstorlekar.

Typeforms bästa funktioner

Förbättrad formulering av formulär med AI-drivna förslag

En mängd olika interaktiva formulärfält

Stöd för flersidiga formulär och förloppsindikatorer

Visualiserings- och analysverktyg

Integration med verktyg och appar från tredje part med Zapier och webhooks

Begränsningar för Typeform

Planer som är dyra för de funktioner de erbjuder

Begränsade anpassningsmöjligheter i de lägre prisklasserna

Svår förgrening och villkorlig formulärfunktionalitet

Priser för Typeform

Gratis för alltid

Basic : 29 $/månad per användare

Plus : 59 $/månad per användare

Företag : 99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Typeform

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow

Precis som Typeform gör SurveySparrow det enkelt att skapa onlineformulär. De erbjuder ett konversationsformat och har ett chattliknande gränssnitt för att samla in svar.

Plattformen är en kodfri lösning som gör det möjligt för användare att skapa dynamiska och visuellt tilltalande formulär med begränsade tekniska kunskaper. Dessutom är det superenkelt att skapa enkäter med denna plattform.

SurveySparrow gör det enkelt att inkludera personliga frågor och interaktiva formulärelement. Programvaran använder Zapier för att integrera med appar från tredje part.

SurveySparrows bästa funktioner

Formulär med ett chattliknande gränssnitt

Flera tillgängliga frågeformat

Förgreningslogik och personaliseringsverktyg för dynamiska formulär

Analysspårning i realtid och generering av nedladdningsbara rapporter

Schemalagd sändning via e-post, omedelbart eller enligt ett schema

Begränsningar för SurveySparrow

Komplexa formulär kan orsaka prestandaproblem

Tredjepartsintegrationer som inte alltid är så robusta som de kunde vara

Användbara funktioner som endast finns tillgängliga i dyrare abonnemang

Priser för SurveySparrow

Gratis för alltid

Basic : 19 $/månad per användare

Essentials : 49 $/månad per användare

Företag : 99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (81 recensioner)

9. Paperform

Via Paperform

Paperform har en mycket designinriktad approach till formulärskapande. Lägg till olika medieelement som bilder, videor och anpassade typsnitt för att skapa precisa visuella designer. Paperform har många automatiska funktioner som gör det lätt att använda för nybörjare, oavsett om du vill skapa enkla formulär eller gå all in.

Denna onlineformulärskapare integreras med många verktyg från tredje part för automatisering och datainsamling. Det okonventionella gränssnittet har inte någon dra-och-släpp-funktion som många andra på listan har, utan satsar istället på en intuitiv kontextuell approach.

Paperforms bästa funktioner

Stort fokus på anpassning och branding av formulär

Formulär med inbäddade videor och bilder

Integration med vanliga betalningsleverantörer

Stöd för villkorslogik och dynamiska formulär

Integration med Zapier, vilket möjliggör grundläggande automatisering av uppgifter.

Begränsningar för Paperform

Komplexa formulär med avancerade funktioner, som kan vara svåra att skapa för nya användare.

Begränsade anpassningsmöjligheter för formulärets utseende jämfört med andra formulärverktyg

Värdefulla funktioner som kräver dyrare abonnemang

Priser för Paperform

Essentials : 20 $/månad

Pro : 40 $/månad

Agency: 135 $/månad

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5 (42 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (86 recensioner)

10. 123 Form Builder

Via 123 Form Builder

Ett annat alternativ med stort fokus på säkerhet är 123 Form Builder. Förutom säkerhetsfokuset strävar 123 Form Builder efter att ha ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för både nya och erfarna användare att skapa kraftfulla formulär.

Sömlös integration innebär inga huvudbry för dig (eller ditt utvecklingsteam). Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet har ett stort urval av widgets och en rad anpassningsalternativ.

123 Form Builders bästa funktioner

Lättanvänd formulärskapare med ett bra urval av formulärfält

Avancerade formulär med villkorslogik och smarta formulär

Stöd för flera språk

Avancerade säkerhetsfunktioner

Integrationer med andra populära appar och plattformar

Begränsningar för 123 Form Builder

Ibland förekommer mindre buggar vid formulärskapande.

Analys- och rapporteringsfunktioner som inte är lika starka som hos vissa konkurrenter

Tredjepartsintegration kan vara svårt att konfigurera

Priser för 123 Form Builder

Gratis för alltid

Gold : 19,99 $/månad

Platinum : 37,99 $/månad

Diamond : 69,99 $/månad

Enterprise: Från 199,99 $/månad

123 Form Builder – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Hitta ditt perfekta formulär

Att samla in feedback via ett onlineformulär behöver inte vara krångligt. De 10 bästa Formstack-alternativen ger dig många alternativ att välja mellan.