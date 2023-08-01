Jotform vs. Google Forms: Vilket formulärverktyg är bäst?

Företag förlitar sig på data för att fatta beslut om företagets utveckling. Formulär och enkäter är några av de bästa verktygen för att samla in data från kunder, partners, anställda och många andra källor.

Om du letar efter ett formulärverktyg som gör det enkelt för ditt team att skapa formulär och samla in information med hjälp av dem är Jotform och Google Forms två populära alternativ. Båda är ledande verktyg för onlineformulär och enkäter, men det finns många skillnader mellan dem.

Låt oss ta en närmare titt på funktionerna och priserna för Jotform och Google Forms så att du kan avgöra vilket som passar dig och ditt team bäst.

Vad är Jotform?

via Jotform

Jotform är en välkänd onlineformulärskapare som är både kraftfull och funktionsrik, men också ganska enkel att använda. Jotform integreras också med ett stort antal affärsverktyg, vilket gör det enkelt för företag att snabbt överföra data som de samlar in med Jotform till programvara som gör det möjligt för dem att analysera data som samlats in via onlineformulär.

Jotform har också utmärkta säkerhets- och efterlevnadsfunktioner, vilket är mycket viktigt när du samlar in potentiellt känslig information från affärspartners.

Jotform-funktioner

Jotform är fullspäckat med funktioner, både grundläggande och mycket avancerade. Det bästa av allt är att gränssnittet är mycket användarvänligt, vilket gör det enkelt att hitta och använda alla funktioner du behöver för att skapa dina affärsformulär.

Låt oss ta en titt på några av de funktioner som skiljer Jotform från sina konkurrenter.

1. Avancerad formulärskapande

Jotform sticker ut från de flesta konkurrenterna när det gäller hur enkelt det är att skapa anpassade formulär. Du behöver inte kunna koda för att skapa något, men om du har viss erfarenhet av CSS kan du göra underverk i Jotform.

Formulärbyggaren fungerar nästan helt med dra-och-släpp-funktion, vilket gör att du enkelt och snabbt kan lägga till bilder, widgets, integrationer och till och med ändra färger på ditt formulär med några få klick.

via Jotform

2. Betalningsintegrationer

Vi har redan nämnt att Jotform stöder många integrationer, men dess integrationer med de flesta ledande onlinebetalningsplattformarna är något som verkligen skiljer det från mängden. Du kan integrera Jotform med Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay och mer för att samla in betalningar.

Detta gör att du kan skapa formulär som kan debitera personer som fyller i dem. Detta kan vara praktiskt om ditt företag tar emot bokningar eller specialbeställningar, till exempel.

3. Widgets

Det finns bokstavligen hundratals tillgängliga widgets som du kan lägga till i dina Jotform-formulär. Till exempel finns det en widget för att hämta besökarens plats som samlar in platsdata via IP-adresser för att ge dig postnumret för den person som fyller i formuläret.

Andra populära widgets är Hämta sida från URL, SMS-bekräftelse, QR-koder, Whatsapp-knapp och mycket mer.

via Jotform

Jotforms priser

Starter: Gratis plan (5 formulär, 100 inlämningar per månad)

Brons: 34 $/månad (25 formulär, 1 000 inlämningar per månad)

Silver: 39 $/månad (50 formulär, 2 500 inlämningar per månad)

Gold: 99 $/månad (100 formulär, 10 000 inlämningar per månad)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter (obegränsat antal formulär och månatliga inlämningar)

Vad är Google Forms?

via Google Forms

Google Forms är ett populärt och helt gratis formulärverktyg som ingår i Google Workspace – en av de mest populära och mest använda affärsplattformarna globalt. Det är också 100 % gratis att använda, så det är lätt att förstå varför så många använder Forms.

Men precis som alla gratisverktyg har Google Forms sina begränsningar. Det finns dock många fantastiska funktioner som tillgodoser behoven hos de flesta användare som behöver skapa och dela enkla affärsformulär.

Funktioner i Google Forms

Om du tar hänsyn till att det är helt gratis att använda är Google Forms extremt funktionsrikt. Det kanske inte har funktioner för avancerade användare eller stora företag, men det finns massor av kraftfulla funktioner och anpassningsalternativ som vem som helst kan använda utan att behöva betala något. Med Google Forms kan du skapa obegränsat med formulär helt gratis.

1. Interaktiva frågor

Med Google Forms kan du ställa flera olika typer av frågor, vilket gör att du kan göra dina formulär interaktiva. Du kan ställa in ditt formulär så att det samlar in korta svar där respondenterna bara får en rad för att skriva in sina svar.

Du kan också skapa frågor av typen styckefrågor som gör det möjligt för användarna att ge utförliga svar. Det finns också en frågetyp med kryssrutor, en frågetyp för filuppladdning (som är utmärkt för HR-team som samlar in CV) och många fler.

Google Forms innehåller även villkorslogik, vilket gör att dina formulär kan ändras och visa olika frågor baserat på användarens tidigare svar.

via Google Forms

2. Quiz

Lärare älskar att använda Google Forms eftersom det är ett av de bästa gratisverktygen för att enkelt skapa frågesporter och dela dem med sina elever. Du kan till och med tilldela poängvärden till varje fråga för att göra betygsättningen av frågesporter helt automatisk.

Automatisk betygsättning sparar massor av tid för lärare och gör att eleverna får tillbaka resultaten från sina prov direkt.

3. Rapportering

Oavsett vilket formulärverktyg du använder kommer du troligen att överföra de insamlade uppgifterna till Google Sheets eller ett annat Microsoft Excel-motsvarande program för att skapa rapporter och analysera de uppgifter du har samlat in. Eftersom det är en del av samma plattform går det snabbt och smidigt att integrera ditt Google-formulär med Google Sheet, Google Analytics och andra populära Google-dokumenttyper och appar.

Google Forms kan också automatiskt skapa rapportdiagram och tabeller, så att du snabbt kan visualisera och kommunicera resultaten av undersökningar/kampanjer till intressenter.

via Google Forms

Priser för Google Forms

Gratis för alltid

Jotform vs. Google Forms: Jämförelse av funktioner

Båda är utmärkta verktyg för att skapa formulär, men skillnaderna mellan Jotform och Google Forms är vad man kan förvänta sig. Eftersom Google Forms är helt gratis är det inte lika robust. Däremot är det otroligt enkelt att använda.

Du måste betala för de funktioner som skiljer Jotform från Google Forms. Men om du betalar för ett premiumkonto är Jotform mycket mer flexibelt, robust och anpassningsbart än Google Forms.

Låt oss titta på några av de viktigaste funktionerna som båda verktygen utmärker sig med och se hur de skiljer sig åt.

Analys

Både Google Forms och Jotform hanterar dina data mycket enkelt. Rapporteringsalternativen i Google Forms är enklare att använda. Det finns tre standardrapporter, och om du behöver göra ytterligare beräkningar och skapa en mer detaljerad och specifik rapport är det bäst att skicka data till Google Sheets och göra dina beräkningar där.

Jotform är lite mindre intuitivt, men när du väl har lärt dig hur det fungerar kan du göra mycket mer med det. Jotform har ett verktyg som heter ”Tables” som omvandlar data till kalkylbladsformat. Om du vill se enskilda svar måste du gå till ”Inbox”. Du har också separata verktyg för formuläranalys som ger dig värdefull information om de personer som har svarat.

Jotform erbjuder alltså fler alternativ och kärnfunktioner, men det innebär också en betydligt brantare inlärningskurva.

via Google Forms

Mallar

Som ett gratisverktyg erbjuder Google Forms inte så många formulärmallar. Jotform, å andra sidan, erbjuder tusentals. Om du vill ha mallar som hjälper dig att komma igång med dina formulär och letar efter många alternativ att leka med, är Jotform rätt val.

Även om de anpassas lite, ser de flesta mallarna som Google Forms erbjuder ut som varandra. Med Google Forms-mallar har du inte möjlighet att verkligen anpassa dina formulär och få dem att stämma överens med ditt varumärkes visuella identitet.

I Jotform kan den som arbetar med att skapa formulär, om hen har lite erfarenhet av kodning och design, helt anpassa varje enskild del av formuläret. Jotform erbjuder också hundratals betalda och gratis teman som du kan använda för att anpassa de tusentals mallar som de tillhandahåller.

via Jotform

Delningsalternativ

Både Jotform och Google Forms är mycket bra för team som behöver samarbeta kring formulär. Du kan tilldela formulär till andra teammedlemmar på flera olika sätt, bland annat via delbara länkar, e-postinbjudningar och sociala medier.

Jotform låter dig också ladda ner ditt formulär som en PDF-fil. En annan cool funktion i Jotform är att du kan inkludera automatiska påminnelser via e-post som skickas ut till teammedlemmar som inte har fyllt i ett formulär som tilldelats dem.

Jotform vs. Google Forms på Reddit

Även om det inte finns mycket diskussion om Jotform och Google Forms på Reddit, är de flesta användare överens om att Jotform är det bättre alternativet om ditt team behöver ett mer flexibelt och omfattande verktyg för att skapa formulär:

”Om du vill ha fler än 10 frågor rekommenderar jag Jotform. Jotform har också en gratis inställning där du kan integrera med Slack så att du får ett Slack-meddelande varje gång någon skickar in Jotform, och Slack-meddelandet kan också visa dig den information som skickats in från Jotform om du ställer in det så.”

När en annan användare tillfrågades om ett alternativ till Google Forms rekommenderade hen Jotform och angav att den kostnadsfria versionen fortfarande var bättre än Google Forms:

”Du kan använda Jotform... det är mycket bättre än Google Forms! Jag har använt det tidigare (gratisversionen) och blev verkligen imponerad av dess funktioner.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Jotform och Google Forms

Jotform och Google Forms är fantastiska, men tänk om formulärskapandet bara var toppen av isberget? Det är precis vad du får med ClickUp – utmärkta funktioner för formulärskapande i en allt-i-ett-plattform för produktivitet med avancerade funktioner för projektledning.

ClickUps funktioner går långt utöver vad onlineformulärskapare kan erbjuda. Det är ett produktivitets- och projektledningsverktyg som vem som helst kan använda för en mängd olika ändamål. När du kombinerar formulärskapande med alla andra funktioner som ClickUp erbjuder kan ClickUp ta ditt formulär- och enkätskapande till en helt ny nivå.

Låt oss ta en titt på några av de viktigaste funktionerna i ClickUp som gör det till ett seriöst alternativ till både Jotform och Google Forms.

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp Form-vy

Precis som Jotform gör ClickUps formulärvy det möjligt för dig att enkelt skapa perfekta formulär genom att dra och släppa olika element. Du kan också klicka på titeln på valfritt fält och enkelt byta namn på det.

Till skillnad från Google Forms låter ClickUp dig inkludera anpassad branding i dina formulär. Du kan välja ett tema, ändra färger och till och med få ClickUp-brandingen att försvinna från dina formulär.

Formulär som skapas i ClickUp kan delas på samma sätt som i Jotform och Google Forms. ClickUp har också funktioner för att bädda in formulär i webbsidor med hjälp av en HTML-kod som skapas automatiskt åt dig. ClickUp har också villkorliga logikalternativ som gör att du kan skapa komplexa enkäter med olika frågor baserat på de svar som ges.

Svaren är också lätta att hantera i ClickUp. Du kan skicka dem till andra teammedlemmar för enkel samverkan och integrera dem i andra projekt eller arbetsflöden.

Mallcentret innehåller också hundratals gratis mallar, inklusive ClickUp-feedbackformuläret för att samla in kundfeedback!

Använd tavelvyn i feedbackformulärmallen för att organisera objekt och enkelt flytta kort mellan betygssteg.

ClickUp-uppgifter

Uppgiftshantering är kärnan i ClickUp. Det är en av de bästa plattformarna för team som vill planera, organisera och samarbeta, med oändliga anpassningsmöjligheter för alla typer av projekt. Tack vare det enorma utbudet av projektledningsverktyg i ClickUp är det perfekt för både småföretag och stora företag.

Samarbete är enkelt i ClickUp. Du kan skapa uppgifter i ClickUp, kommentera i trådar, dela upp stora projekt i mer hanterbara deluppgifter och mycket mer.

Villkorlig logik i ClickUp-formulär Exempel på produktfeedback

ClickUp-automatiseringar

ClickUp gör det enkelt att automatisera dina dagliga, rutinmässiga uppgifter och fokusera mer tid på meningsfullt arbete. Det erbjuder många fördefinierade automatiseringar som kan anpassas efter ditt teams exakta behov.

Du kan till och med automatisera tredjepartsverktyg som du vill använda med ClickUp. Alla ClickUps automatiserade arbetsflöden fungerar med externa appar som integreras med plattformen, och listan över populära affärsverktyg som kan kopplas ihop med ClickUp växer varje månad.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp: Vinnaren i Google Forms vs. Jotform

Med ClickUp får du mer än bara ett bra sätt att skapa formulär och dela dem med ditt team – du får en centraliserad, allt-i-ett-produktivitetshub för allt ditt arbete.

Registrera dig på ClickUp för att testa dess funktioner för formulärskapande och mycket mer!