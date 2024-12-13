10 kostnadsfria mallar för beställningsformulär i Excel och ClickUp

Om ditt företag regelbundet tar emot eller levererar beställningar, slösa inte energi på att skapa nya beställningsformulär varje gång. Effektivisera din beställningsprocess med kostnadsfria mallar för beställningsformulär som är anpassade efter ditt företags specifika behov, oavsett om du beställer kontorsmaterial eller levererar kundorder.

De bästa beställningsformulärmallarna sparar värdefull tid som du istället kan använda till att öka dina intäkter och skapa fler beställningar. Det är precis vad dessa mallar gör!

⏰ 60 sekunders sammanfattning Förenkla orderhanteringen med dessa 10 kostnadsfria ClickUp- och Excel-mallar för spårning och leverans: ClickUp-mall för produktbeställningsformulär ClickUp-mall för inköpsorder och lager ClickUp Ändringsformulär för renoveringar Mall ClickUp-mall för leveransorder ClickUp-mall för cookiebeställningsformulär ClickUp-mapp för orderhantering ClickUp-mall för beställningar av företagsprodukter ClickUp-mall för försäljningsspårning ClickUp-mall för betalningsformulär Excel-beställningsformulärmall från ExcelTemplates

Vad är en orderformulärmall?

En orderformulärmall är ett standardformulär som du snabbt kan fylla i när du behöver skapa en ny order. Det finns två huvudtyper:

Mallar för inköpsorder som du kan använda för att skapa en ny order till en leverantör för att skaffa de material du behöver för din verksamhet.

Leveransmallar som du kan använda för att spåra din process från mottagning och paketering till leverans.

Användningsområdena för mallarna begränsas inte till ordermallar. Du kan hitta mallar för allt från renoveringsändringsorder till beställningar av reklamartiklar. Du kan till och med koppla orderformulärmallar till försäljningsspårare för att hålla koll på helheten.

Oavsett vilka orderformulär du väljer är enkelhet nyckeln. En formulärskapare hjälper till att standardisera orderhanteringen för att förenkla verksamheten och den dagliga driften.

Vad kännetecknar en bra orderformulärmall?

Eftersom många företag arbetar med beställningar finns det gott om mallar för beställningsformulär som lovar att effektivisera dina processer. Följande funktioner hjälper dig att välja ett beställningsformulär som gynnar din verksamhet:

Användarvänlighet: Ju enklare en orderformulärmall är att använda, desto lättare blir det att uppmuntra dina team att använda den.

Anpassningsbarhet: Ditt företag är unikt, så kontrollera om mallen är anpassningsbar så att du kan optimera dess effektivitet efter dina affärsbehov.

Enkelhet: Du kommer sannolikt att behöva hantera ett stort antal beställningar regelbundet, vilket gör en enkel mall som är snabb att fylla i särskilt värdefull.

Färgkodning: Orderformulärmallar som innehåller visuella markeringar med färgkodning för att leda läsarens blick mot viktiga orderdetaljer hjälper till att eliminera användarfel eller förvirring.

Projektledningsintegration: Det är inte ett krav, men att integrera dina orderformulär med programvara för att hantera onlinebetalningar och samla in betalningar online kan effektivisera verksamheten och öka effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar.

Genom att hitta mallar som passar din situation och miljö maximerar du deras relevans för ditt företag.

10 orderformulärmallar att använda

1. Mall för orderformulär

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktbeställningsformulär

Med ClickUps mall för produktbeställningsformulär kan du enkelt spåra dina beställningar från placering till leverans. Denna grundläggande mall för beställningsformulär ger dig en översikt över varje steg i beställningsprocessen, inklusive:

Beställt

Fullspäckad

Under transport

Levereras

Uppfyllt

Men det är bara början. Du kan lägga till anpassade fält till varje order, till exempel ett spårningsnummer, totalpris, produktnamn, typ och kvantitet. Du kan använda dessa fält för att skapa rapporter som visar trender.

Du kan till och med använda kundtjänsttaggar, som orderproblem, och en anpassad kommentarfunktion för returer och ombeställningar – en automatiserad spårningsfunktion för dagar sedan ordern hjälper dig att hålla allt i rörelse.

Och här är det bästa: i formulärvyn kan kunderna skicka in sina beställningar med alla uppgifter du behöver, vilket automatiskt fyller i din spårningsvy. Denna integration säkerställer att du inte missar någon ny beställning samtidigt som all relevant information samlas på ett och samma ställe.

2. Mall för inköpsorder och lager

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Om du vill spåra de beställningar du gör hos leverantörer är ClickUps mall för inköpsorder och lager din perfekta onlinebeställningsblankett. Med den kan du hantera ditt företags resurser, inklusive aktuellt lager och dina beställningar för att fylla på lagret.

Lagerbeställningsformuläret innehåller två listor för att spåra vad som finns i lager för dina kunder. Du kan ge artiklarna anpassade meddelandelabels för att få varningar när lagret är lågt eller helt enkelt sortera efter kvantitet för att få en översikt över dina lagernivåer.

Men det är Order Process View som gör denna mall så bra. Den är förinställd med fem kolumner:

Beställ

Beställt

Under transport

Levereras

Lagerförda

Du kan lägga till produktkategori, individuellt produkt-ID och huvudleverantör för varje artikel och flytta dem genom leveranskedjan när orderstatusen ändras. Denna mall använder dessa fält för att uppdatera din lagerlista så att din lagernivå alltid är korrekt.

3. Mall för kalkylblad för ändringsorder

Ladda ner denna mall ClickUp Ändringsformulär för renoveringar Mall

Många företag, särskilt större entreprenadföretag, hanterar ständigt omfattande projekt med ständigt föränderliga beställningar. ClickUps mall för ändringsorder för renoveringar hjälper dig att spåra även de mest komplexa förfrågningarna.

Ett enkelt ändringsformulär gör det möjligt för entreprenörer och kunder att begära ändringar i projektet. Fält som orsak till ändring, påverkan och projektplats ger mer information, och du kan lägga till datafält, till exempel det ursprungliga kontraktets ID, nya kontraktsvillkor och nytt pris.

Ändringsordern hamnar sedan i en lista med översikt över ändringsorder, automatiskt sorterad efter nya order, order under granskning och avvisade order, där du kan tilldela tidsplaner, ägare och andra detaljer. Sortera sedan efter prioritet eller status för att få en översikt över alla viktiga projektbeslut.

Denna orderformulärmall fungerar bäst när du använder ClickUp som ditt CRM-system för tillverkning, eftersom du kan bifoga uppgifter och ändra order till dina större byggprojekt i systemet, vilket skapar en enda källa till information och en projektöversikt för ditt team.

4. Mall för leveransorder

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för leveransorder

Inget företag kan drivas effektivt utan en stadig ström av förnödenheter, inklusive kontorsmaterial, möbler, verktyg eller andra standardartiklar som utgör ryggraden i dina dagliga förvaltningsprocesser.

ClickUp Supply Order Form Template är en specialdesignad formulärskapare som effektiviserar beställningar och ombeställningar av förbrukningsvaror för din organisation.

Börja med leveransbeställningsformuläret genom att fylla i information som:

Leveranstyp

Beställare (med kontaktuppgifter)

Leverantör (med kontaktuppgifter)

Avdelning

Anteckningar

Betalningsinformation (hur du accepterar betalningar online)

Låt sedan varje beställning gå igenom en godkännandeprocess som du också kan markera i mallen. Alla nya förfrågningar som skickas in via beställningsformuläret fylls automatiskt i listan Nya beställningar, men du kan sortera efter avdelning och spåra dina beställningar genom processen tills de är klara.

Önskar vi inte alla att det skulle vara lite mindre krångligt att beställa förbrukningsvaror? Med denna kostnadsfria orderformulärmall kan det bli så.

5. Mall för beställningsformulär för kakor

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för cookiebeställningsformulär

Vi har bakat en läcker mall åt dig. Även om vi har utformat den för kakor betyder det inte att ClickUp-mallen för kakbeställningsformulär endast är avsedd för det användningsområdet. Tvärtom, dess strömlinjeformade enkelhet erbjuder olika fördelar för ett stort antal företag och branscher, oavsett om du skickar specialdesignade t-shirts med ett beställningsformulär för t-shirts eller hanterar utskriftsförfrågningar med ett beställningsformulär för fotografier.

Som med många av mallarna som nämns i denna guide börjar det med orderformuläret. Anpassade formulärfält som kakor, leveransadress, leveransdatum och kvantitet ger dig grunderna för att komma igång med orderhanteringen.

Därifrån blir du bästa vän med orderhanteringspanelen, som hjälper dig att spåra de steg som varje ny order måste gå igenom. Och du kommer att älska cookieorder-databasen, som listar alla order du har fått efter cookiesmak i ett enkelt, visuellt kalkylblad.

Om det fungerar för kakor, tänk då vad den här mallen kan göra för andra produkter. Med några enkla justeringar, som att ändra produktens smak till en t-shirtfärg för en beställningsblankett för t-shirts, kan du använda den för alla företag med flera produkter för att effektivisera beställningsprocessen.

6. Mapp för orderhantering

Ladda ner denna mall ClickUp-mapp för orderhantering

ClickUp Order Fulfillment Template är optimerad för e-handelsföretag och säkerställer att du levererar alla nya beställningar i tid med ett strömlinjeformat arbetsflöde som minimerar tidsspillan.

Processen börjar med fyra anpassade statusar: Öppen, Pågående, I lager och Slutsåld, så att du enkelt kan hantera dina order genom processen. Anpassade fält, som kostnadsenhet och orderkvantitet, gör det enkelt att kategorisera enskilda order.

Lägg till nya order i översikten via orderformuläret och visa sedan översikten på hög nivå med tavel- och listvyer. Avancerade vyer, som produktbehov, gör att du kan analysera trender och hålla ditt lager på en hanterbar nivå.

E-handel är inte det enda användningsområdet för denna mall. Den är praktisk när du behöver hantera orderhanteringsprocessen. Och eftersom den finns i ClickUp-programvaran kan du integrera denna kostnadsfria mall med andra processer, till exempel dina mallar för kontoplanering eller din webbplats säkra onlinebeställningsformulär.

7. Mall för beställningar av företagsprodukter

Få gratis mall ClickUp-mall för beställningar av företagsprodukter

Oavsett om du vill dela ut reklamartiklar och gåvor för att höja den interna moralen eller som kundpresenter, är reklamprodukter en viktig del av marknadsförings- och HR-strategin för de flesta organisationer. ClickUp Company Swag Orders Template säkerställer att när ditt företag behöver fler reklamartiklar, förblir beställningsprocessen enkel, oavsett om du behöver ett beställningsformulär för t-shirts eller ett beställningsformulär för brevpapper med företagets logotyp.

Denna enkla tabellöversikt kategoriserar beställningar av reklamartiklar i Nya, Väntar på leverans, Klara för leverans och Levererade. För varje rad kan du ange kundens namn, teamstorlek och kontaktuppgifter, tillsammans med variabler som förfallodatum, pris per artikel och kvantitet.

Utöver dessa grundläggande funktioner kan du använda färgkodade formulärfält, till exempel betalningsinformation och leveranspartner, för avancerad analys. När du har placerat dessa variabler hjälper vyn Behov av betalningslista dig att förstå var du behöver följa upp för löpande intäkter.

8. Mall för försäljningsuppföljning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för försäljningsspårning

För större, mer processorienterade försäljningsverksamheter är ClickUp Sales Tracker Template precis vad ditt företag behöver för att hålla ordning.

Denna mall spårar och analyserar din försäljningsprocess på individuell ordernivå genom tre vyer:

Försäljningsspårningsvyn visar alla dina produkter organiserade efter månad, inklusive variabler som produkttyp, enhetskostnad, enhetspris, fraktkostnad, vinstmarginal, antal returer och vinstmål.

Vyn Försäljningsstatus per produkt fokuserar på varje produkt för att ge bättre insikt i var ditt team uppnår målen och var du behöver öka försäljningsinsatserna.

Vyn Försäljningsvolym per månad fokuserar på den totala försäljningen och vinsten för alla produkter och ger en översiktlig bild av försäljningsteamets prestationer.

Genom denna mångfacetterade översikt kan du få värdefull insikt i din försäljningsprocess som underlättar ditt beslutsfattande. Att den även fungerar som en mall för försäljningsrapporter är en trevlig bonus.

9. Mall för betalningsformulär

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för betalningsformulär

ClickUp-betalningsformulärmallen hjälper dig att bifoga viktig information till varje order du får för personliga och onlinebetalningar, vilket gör det lättare att förstå vilka order du redan har behandlat och vilka som fortfarande behöver uppföljning för att generera intäkter.

Mallens standardanvändning är inriktad på evenemangsbiljetter, men med några snabba justeringar fungerar den lika bra i alla branscher.

Standardvyn fokuserar på produktkategorier innan kontaktinformation, betalningssätt och betalningsstatus för varje order listas. Därifrån kan du tilldela teammedlemmar för uppföljningar och förfallodatum och till och med bifoga kvitton för att spåra dina fysiska och onlinebetalningar.

Bonus: Mallar för kundnöjdhetsindex!

10. Excel-beställningsformulärmall från ExcelTemplates

Via ExcelTemplates

Om du bara letar efter en Excel-mall för att spåra och hantera dina beställningar kan ExcelTemplates Excel-beställningsmall vara till hjälp. Det är ett statiskt alternativ till Google Forms och några av de ClickUp-mallar som nämns ovan, som hjälper dig att standardisera hur du arkiverar och lägger beställningar för ditt företag.

De innehåller grundläggande varumärkesinformation högst upp, följt av information som leveransadress och artiklar för varje beställningsartikel. Kostnadskolumnerna summerar det totala priset, vilket ger dig en översikt och gör det enkelt för din leverantör att fullfölja beställningen.

Gör dig redo att beställa och optimera dina processer med ClickUp

Låt oss vara ärliga: Du måste hantera och begära order med eller utan mall. Frågan är hur mycket den mall du väljer kommer att gynna ditt företag?

Dessa mallar erbjuder många fördelar, men den största fördelen är att de kan integreras direkt i din arbetshanteringsplattform.

Tänk till exempel på möjligheten att integrera ordermallar med din programvara för leadhantering. Nu kan ditt säljteam enkelt lägga in den första ordern för en ny konverterad lead. Eller tänk på att koppla enskilda order och orderspårning till din OKR-programvara. Nu kan du basera dina försäljningsmål på konkreta resultat för att göra dem mer effektiva och realistiska.

Och det är där ClickUp kommer in. Som ett verktyg utformat för att hantera hela ditt arbetsflöde erbjuder vi inte bara lead- eller projektledning. Vi är inte bara en plattform för målsättning. Vi är allt det och mer – inklusive möjligheten att skapa ordermallar direkt i plattformen.

Och det bästa av allt är att vi erbjuder mallar på alla nivåer, inklusive vårt Free Forever-abonnemang. Tror du inte på oss? Skapa ett gratis ClickUp-konto och installera sedan någon av mallarna i den här guiden genom att klicka på länken!