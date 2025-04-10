De 10 bästa virtuella mötesplattformarna och apparna online 2025

Känner du till den där känslan när du är mitt i ett virtuellt möte och allt går superbra?

Anslutningen är utmärkt, videokonferensverktyget är intuitivt (och spelar in och transkriberar mötet), ingen behöver fråga ”hörs jag?” flera gånger och du kan fokusera på samtalet istället för att brottas med tekniska problem eller anteckna/skriva mötesprotokoll.

Efter att ha provat otaliga virtuella mötesplattformar har jag äntligen kommit fram till vilka mötesverktyg som kan erbjuda en sådan upplevelse. Mina prioriteringar är enkla: mitt team och jag måste kunna dela idéer, hantera uppgifter och se till att alla är på samma sida utan problem.

Baserat på vår forskning har jag sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för virtuella möten. Om du letar efter den perfekta plattformen för att förbättra dina virtuella interaktioner kommer dessa rekommendationer att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Google Meet: Bäst för samarbete under möten med funktioner som virtuell handuppräckning och grupprum.

Microsoft Teams: Bäst för användare av Microsofts ekosystem, med integrerad whiteboard och dokumentredigering i realtid.

Zoom: Bäst för smidig integration med populära verktyg som ClickUp, Salesforce och många fler.

Skype: Bäst för sin mångsidighet, lämplig för både formella och informella möten.

Slack: Bäst för informella teammöten, med lättanvända Huddles för snabba diskussioner.

Cisco WebEx: Bäst för inkludering, med realtidsöversättning och teknik för brusreducering.

GoTo Meeting: Bäst för integritet och säkerhet, med lösenordsskydd och möteslåsfunktioner.

TeamViewer: Bäst för fjärråtkomst till enheter, gör det möjligt för IT-support att felsöka problem på distans.

Zoho Meeting: Bäst för avdelningsspecifika webbkonferenser, med enkel teamhantering och säker hosting.

Vad ska du leta efter i virtuella mötesplattformar?

När jag väljer en plattform för virtuella möten tänker jag på följande funktioner – och det borde du också göra!

Användarvänlighet : Jag vill inte spendera värdefull mötestid på att lösa tekniska problem eller guida andra genom komplicerade gränssnitt. Därför letar jag efter en plattform som är intuitiv och användarvänlig .

Pålitlighet : Inget är värre än ett möte som avbryts av tekniska problem eller anslutningsproblem. Jag behöver programvara med en gedigen historik av pålitlighet och minimala/inga avbrott för att allt ska fungera smidigt.

Integration : Jag vill att programvaran ska synkroniseras väl med andra verktyg som jag använder dagligen, såsom min kalender, projektledningsapp, e-post och mer.

Samarbetsfunktioner : Funktioner som stöder teamarbete är ett måste. Oavsett om det är genom skärmdelning, fildelning, chatt i realtid eller virtuella whiteboardtavlor, måste verktyget se till att mina teammedlemmar på distans är på samma sida.

Automatiska mötesprotokoll : Jag har svårt att fokusera på mötet om jag samtidigt måste ta anteckningar. Det är fantastiskt om programvaran automatiskt kan sammanfatta viktiga punkter och åtgärdspunkter. Det sparar tid och säkerställer att alla har en tydlig dokumentation av mötet.

Mötespåminnelser: Jag uppskattar plattformar som skickar ut automatiska påminnelser innan teammötena börjar, så att jag (och andra deltagare) blir påminda om att förbereda oss och delta i tid. Det minskar risken för missade möten och stress i sista minuten.

De 10 bästa virtuella mötesplattformarna och apparna online

Baserat på dessa kriterier är här de bästa virtuella mötesplattformarna:

1. ClickUp (Bästa verktyget för virtuella möten och kommunikation)

Kom igång med ClickUp AI Note Taker Automatisera mötesanteckningar och sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp är känt för sina kraftfulla projektledningsverktyg, men det kan så mycket mer. Med rätt integrationer förvandlas det till en smidig virtuell mötesplattform som hjälper dig att hantera allt från dagordningar till uppföljningar, allt på ett och samma ställe.

Som en del av ett distansbaserat, tvärfunktionellt team är ClickUp bokstavligen den ultimata appen för arbete, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och teamkommunikation i en enda enhetlig, AI-driven plattform.

Möten är inte kompletta utan min praktiska ClickUp AI Notetaker. Den genererar en perfekt transkription (och ljudinspelning) av mitt möte, sammanfattar det i kortfattade punkter och, bäst av allt, hjälper mig att omvandla diskuterade åtgärdspunkter till uppgifter som jag kan tilldela, sätta deadlines för och få gjorda!

Så här fungerar det:

Med ClickUp AI Notetaker kan dina team:

Sammanfatta långa mötesanteckningar : AI sammanfattar långa diskussioner till kortfattade sammanfattningar och lyfter fram viktiga punkter.

Skapa ett strukturerat mötesprotokoll : Det genererar ett välorganiserat protokoll som är enkelt att dela med teammedlemmar och intressenter för uppföljning.

Markera deadlines och åtgärdspunkter: AI identifierar uppgifter, deadlines och åtgärder som diskuterats under mötet, vilket gör dem lätta att referera till.

Genom att automatisera transkriptionsprocessen hjälper AI Notetaker team att hålla sig samordnade och säkerställer att mötesresultaten dokumenteras tydligt och kan omsättas i praktiken.

ClickUp Meetings är mitt favoritverktyg för att organisera de många olika aspekterna av en videokonferens. Från att brainstorma diskussionspunkter inför ett möte till att effektivisera asynkron kommunikation och skapa en smidig videomötesupplevelse med Zoom – ClickUp hjälper mig i varje steg.

Låt mig ge dig en inblick i hur mitt team och jag använder ClickUp för våra virtuella sessioner:

Fastställ mötesagendan

Innan varje möte använder vi ClickUp Docs (ett virtuellt dokument för samarbete) för att dokumentera våra intentioner och mål. Vi listar de åtgärder som vi ska diskutera under mötet, vilka som ska delta, tidpunkten för mötet och annan relevant information.

ClickUp Docs hjälper oss att:

Arbeta i realtid med teammedlemmar på distans för att skapa mötesagendan.

Skapa snabba checklistor med diskussionspunkter och bocka av dem när vi går igenom varje ämne.

Formatera mötesagendan med avancerade redigeringsfunktioner som färgkodning, rubriker, fetstil, kursiv stil, genomstrykning, banner och mycket mer.

Kommunicera med mötesdeltagare eller andra teammedlemmar med hjälp av tilldelade kommentarer.

När vi inte har tid att utforma en mötesagenda från grunden är ClickUps agendamall till stor hjälp.

ClickUps agendamall

Mallen erbjuder ett strukturerat ramverk för att notera de viktigaste elementen – typ av möte, omfattning, plats, möteslänk, datum, tid, deltagarnas namn och roller samt deltagarlista.

Ladda ner denna mall Håll ordning på din mötesplanering med ClickUps agendamall.

ClickUps agendamall gör det möjligt för oss att:

Ta upp alla ämnen under mötet

Hjälp deltagarna att förbereda sig genom att ge en översikt över diskussionspunkterna.

Skapa en tydlig struktur och ett tydligt flöde för mötet

Uppmuntra aktivt engagemang från alla deltagare

Det bästa av allt? Mallen är helt anpassningsbar. Vi kan lägga till anpassade fält och statusar efter behov och skräddarsy dem för alla typer av möten, oavsett om det är interna möten, möten med kunder, investerare eller något helt annat.

Integrera med mötes- och kalenderappar

Tack vare ClickUps inbyggda integration med Zoom kan jag starta ett Zoom-möte direkt från en ClickUp-uppgift.

När ett möte startar publiceras automatiskt en länk för att delta i kommentarerna till den specifika uppgiften (där jag startade mötet), så att teammedlemmarna vet att de kan hoppa in. När mötet är slut lägger ClickUp till en ny kommentar till uppgiften. Kommentaren innehåller information om mötet, såsom datum och tid, varaktighet, deltagare etc., och innehåller även en valfri länk till inspelningen.

Delta i Zoom-möten direkt från ClickUp Tasks

ClickUps inbyggda integration med Google Kalender gör det möjligt för mitt team och mig att hantera våra mötesplaner på ett bättre sätt.

Jag kan se mina kommande möten och deadlines på ett och samma ställe. Alla ändringar i min Google Kalender återspeglas omedelbart i mina ClickUp-uppgifter (och vice versa), så att jag kan undvika schemakonflikter och hålla ordning.

Kommunicera asynkront genom avancerade skärminspelningar

Om en teammedlem har frågor om ett projekt och jag behöver förtydliga något, behöver jag inte längre ringa snabba samtal eller hålla möten (om det inte är absolut nödvändigt).

Jag använder ClickUp Clips för att spela in min skärm tillsammans med ett ljudspår där jag förklarar eller förtydligar vad jag vill säga. Det är snabbt, effektivt och eliminerar korta möten som onödigt stör mitt schema.

Skicka omedelbara skärminspelningar med ljudanteckningar med ClickUp Clips och eliminera onödiga möten.

Sammanfatta mötesanteckningar med ClickUp Brain och spara tid

ClickUps bästa funktioner

Ställ in påminnelser och aviseringar för uppföljningsuppgifter som nämns under mötet så att inget faller mellan stolarna.

Skapa automatiserade uppgifter för återkommande möten, så att schemaläggning och uppföljning sker automatiskt.

Integrera ClickUp med andra kommunikations- och schemaläggningsverktyg som Calendly, Slack och Gmail.

Skapa nya uppgifter utifrån mötesdiskussioner, tilldela dem till teammedlemmar och ange deadlines för att följa upp dem.

Begränsningar för ClickUp

Har en viss inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Meet (bäst för samarbete under möten)

via Google Meet

Att använda Google Meet som plattform för online-möten har varit en fantastisk upplevelse. Jag älskar samarbetsfunktionerna under mötet, till exempel att virtuellt räcka upp handen för att tala eller ställa frågor utan att avbryta den som talar. Det simulerar en verklig mötesrumsupplevelse.

När jag är värd för möten kan jag visa presentationer och utse en medvärd som deltar i presentationen tillsammans med mig.

För brainstorming-sessioner kunde jag med hjälp av verktyget starta en jam med Google Jamboard direkt i mötet och samarbeta på en virtuell whiteboard. Som moderator kunde jag skapa breakout-rum under mötet, välja deltagare och underlätta fokuserade diskussioner i mindre grupper.

De bästa funktionerna i Google Meet

Samla in feedback i realtid med hjälp av omröstningar

Använd närvarorapporter för att hålla reda på vem som deltog i mötet och hur länge.

Ändra bakgrunden för att skapa en professionell miljö under möten

Låt deltagare delta eller ta bort deltagare i bulk (en del av Google Meets funktioner för värdhantering)

Begränsningar för Google Meet

Det finns ingen möjlighet att organisera chattkonversationer under långa möten.

Priser för Google Meet

Tillgången till Google Meet-funktionerna beror på vilken version av Google Workspace du har.

Business Starter : 2 $/månad per användare

Business Standard : 9 $/månad per användare

Business Plus : 17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Meet

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

3. Microsoft Teams (bäst för användare av Microsofts ekosystem)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett pålitligt verktyg för virtuella möten, särskilt för dem som är väl förtrogna med Microsofts ekosystem.

När jag testade verktyget uppskattade jag hur det gör kreativt samarbete till en barnlek. Detta tack vare Microsoft Whiteboards, som låter dig brainstorma visuellt och utveckla idéer tillsammans när du håller möten.

En annan användbar funktion är direktredigering av arbetsböcker under möten med Excel Live. Det underlättar samarbete i kalkylblad och analys av data i realtid.

När en teammedlem talar eller presenterar kan andra skicka snabba reaktioner, till exempel tummen upp- eller applåderande emojis, vilket hjälper talaren att bedöma andras åsikter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Användargränssnittet kunde vara enklare och mer intuitivt.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Basic: 2 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 10 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

4. Zoom (bäst för smidiga integrationer)

via Zoom

Zoom har varit en intern favorit bland online-mötesplattformar i flera år. Jag gillar vyn med flera talare, som gör att jag kan fokusera på dem som aktivt deltar i konversationen. Färgalternativen och AI-assisterade anpassade virtuella bakgrunder tillför en rolig, personlig touch som gör våra möten trevligare.

En funktion som verkligen sticker ut är den centraliserade vyn. Jag kan enkelt komma åt mötesinspelningar och använda AI Companion för att snabbt hitta viktiga detaljer i mötesanteckningarna.

För att göra det ännu enklare integreras Zoom sömlöst med Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce och HubSpot. Du kan ansluta alla verktyg i din dagliga teknikstack till Zoom, vilket garanterar smidigt och effektivt virtuellt samarbete.

Zoom bästa funktioner

Hantera scheman effektivt med integrerad chatt, telefon, e-post, kalender och schemaläggare.

Bifoga förberedande läsning till mötesinbjudan och chatta med deltagarna i förväg.

Samarbeta med förhandsdelade resurser under mötet

Fortsätt där du slutade med chattkanaler som förblir aktiva före, under och efter mötena.

Zoom-begränsningar

Högkvalitativa ljud- och videomöten kan kräva mycket bandbredd, vilket kan göra andra onlineaktiviteter långsammare.

Zoom-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 14,99 $/månad per användare

Företag : 21,99 $/månad per användare

Business Plus : 26,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

5. Skype (bäst för mångsidighet)

via Skype

Skype är användbart för samarbete på distans, både formellt och informellt.

Oavsett om det är ett enskilt möte, ett veckomöte med teamet, en onlineutbildning eller en informell månatlig chatt, är Skype mycket mångsidigt. Jag tyckte att det var enkelt att presentera PowerPoint-bilder, spela in videomeddelanden och dela min skärm under möten.

En funktion som jag särskilt uppskattade var möjligheten att skicka chattinbjudningar med en unik länk. Detta gjorde det möjligt för mig att bjuda in vem som helst att delta i en konversation, även om de inte använde Skype.

Skypes bästa funktioner

Håll dig helt fokuserad på samtalet med helskärmsläge

Delta i teammöten från mobilen eller datorn

Sudda ut bakgrunden för att behålla fokus på talaren

Anslut upp till 100 personer samtidigt

Skypes begränsningar

Tillfälliga fördröjningar och samtalsavbrott

Skype-priser

Skype är gratis för alla Skype-till-Skype-samtalSkype till telefon-abonnemang låter dig ringa internationella samtal direkt från ett telefonnummer, även om den andra personen inte har Skype.

Skype till telefonabonnemang:

USA: 3 $/månad

Nordamerika: 7 $/månad

Skype-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

6. Slack (bäst för informella teammöten)

via Slack

Slack är utmärkt för asynkron kommunikation, men möjliggör även videokommunikation i realtid genom funktionen ”Huddles”. Huddles startar som enbart ljudkonversationer, vilket gör det enkelt att hoppa in i snabba, informella diskussioner. Om du behöver ett djupare samarbete är det bara att slå på videon och/eller dela din skärm.

Slacks Huddles passar bra för spontana, informella teaminteraktioner istället för formella möten som planeras i förväg i en kalender.

Jag gillade också de färgglada bakgrunderna, som ger mötena en rolig och glad stämning. Slack effektiviserar också dokumenthanteringen. Alla länkar, dokument och meddelanden som delas under ett möte sparas automatiskt när sessionen avslutas, så det är enkelt att återkomma till och referera till viktiga detaljer senare.

Slacks bästa funktioner

Kommunicera med hjälp av reaktioner, effekter och GIF-bilder under teammöten

Dela anteckningar, länkar och filer relaterade till diskussionen i en dedikerad meddelandetråd.

Starta ljud- och videomöten i en Slack-kanal eller via DM:er

Aktivera liveundertexter (tillgängliga på engelska)

Slacks begränsningar

Formella möteselement som dagordningar och deltagarregler saknas.

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/användare per månad

Business+ : 15 USD/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 35 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

7. Cisco WebEx (bäst för inkludering)

via Cisco

Cisco Webex realtidsöversättningsfunktion, som stöder över 100 språk, gör möten mycket mer inkluderande för ditt flerspråkiga team.

En annan funktion som jag uppskattade var den inbyggda tekniken för brusreducering. Oavsett hur bullrigt det var i omgivningen påverkade det inte mötet. Jag kunde befinna mig på en flygplats eller ett livligt café, och ljudkvaliteten förblev klar och professionell.

Cisco WebEx bästa funktioner

Skapa interaktiva omröstningar och frågestunder för att göra teammöten mer engagerande.

Övergång från dator till telefon till bil med funktionen Move to Mobile QR-kod och Apple CarPlay-integration

Skicka reaktioner under mötet med hjälp av fingergester

Skapa och markera anteckningar automatiskt med Webex Assistant

Begränsningar för Cisco WebEx

Ingen möjlighet att logga in direkt från en webbläsare utan att ladda ner desktop-appen

Priser för Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : 12 USD/användare per månad

Webex Suite : 22 USD/användare per månad

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Cisco WebEx betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

8. GoTo Meeting (Bäst för integritets- och säkerhetsfunktioner)

via GoTo Meeting

När jag testade GoTo Meeting blev jag imponerad av verktygets förmåga att skydda konfidentiella möten med lösenord. Sekretesskontrollerna är utmärkta – konversationerna förblir privata och funktionen Meeting Lock är särskilt användbar. Den placerar gäster i ett väntrum tills jag är redo att släppa in dem, vilket ger mig full kontroll över vem som deltar i mötet.

Jag uppskattade också flexibiliteten i att kunna använda den fullt funktionella mobilappen för att delta i och genomföra teammöten när jag var på resande fot. Ännu bättre är att du enkelt kan delta i mötena utan att ladda ner GoTo-appen.

GoTo Meetings bästa funktioner

Kommunicera med teammedlemmar/kunder med hjälp av integrerad chatt

Skapa automatiska mötesinspelningar och transkriptioner

Anpassa mötesrummen för att ge virtuella möten en personlig touch.

Testa och förhandsgranska webbkameran innan du ansluter till ett möte.

Begränsningar för GoTo Meeting

Tillfälliga fördröjningar i ljud- och bildkvaliteten

Priser för GoTo Meeting

Professional : 12 USD/organisatör per månad (årlig fakturering)

Företag : 16 USD/organisatör per månad (årlig fakturering)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

9. TeamViewer (bäst för fjärråtkomst till enheter)

via TeamViewer

TeamViewer Remote är en virtuell mötesplattform som låter dig felsöka tekniska problem på distans. Med säker fjärråtkomst kan ditt IT-team eller en betrodd kollega hantera och lösa systemfel och programvarufrågor utan att vara på plats. Tack vare den smidiga upplevelsen kan du minimera driftstopp och snabbt återgå till arbetet.

TeamViewer har också ett verktyg för videokonferenser: TeamViewer Meeting. Medan fjärråtkomstfunktionen är ett utmärkt tillskott till arbetsflödet, tyckte jag inte att mötesfunktionen var lika kraftfull.

TeamViewers bästa funktioner

Fungerar på flera enheter och operativsystem

Överför filer av valfri storlek mellan fjärrenheter

Få tillgång till stöd för flera skärmar i 4K-upplösning

Leverera support till obevakade enheter

Begränsningar för TeamViewer

Filöverföringen är långsam, särskilt när det gäller stora dokument.

Priser för TeamViewer

Premium : 37 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 79 $/månad (faktureras årligen)

TeamViewer-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

10. Zoho Meeting (bäst för avdelningsspecifika webbkonferenser)

via Zoho Meeting

Jag har provat Zoho Meeting för att hantera flera team i olika avdelningar, och det var ganska effektivt.

Verktyget gjorde det möjligt för mig att enkelt hålla säkra webbkonferenser. Jag kunde utan problem lägga till medlemmar till deras respektive avdelningar, tilldela specifika roller och schemalägga möten exklusivt för varje avdelning.

Förutom att spela in, spela upp och dela virtuella mötesinspelningar kunde jag ladda ner mötena för offlineanvändning. Jag tyckte att den här funktionen var praktisk för att senare gå igenom diskussioner eller dela med teammedlemmar som inte kunde delta i livesessionen.

Zoho Meetings bästa funktioner

Interagera med upp till 250 mötesdeltagare

Njut av förenklade värdkontroller som att byta roller och hantera deltagarnas in- och utpassering.

Samarbeta under möten med whiteboards och smidig fildelning

Livestreama virtuella evenemang på YouTube och svara på kommentarer i realtid

Begränsningar för Zoho Meeting

Tillfälliga problem med skärmdelning

Inspelningsfunktionen är endast tillgänglig i betalda abonnemang.

Priser för Zoho Meeting

Mötesstandard : 1 $/månad

Meeting Professional : 2 $/månad

Webinar Standard : 5 $/månad

Webinar Professional: 10 $/månad

Webinar Enterprise: 47 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Meeting

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Effektivisera virtuella möten med ClickUp

Programvara för virtuella möten är en hörnsten i kommunikationen och samarbetet för hybrid- och distansarbetsgrupper som vår. Vi är starkt beroende av plattformar för virtuella möten för live-möten, fildelning och projektuppdateringar, så att alla kan hålla sig uppdaterade oavsett var de arbetar ifrån.

Jag har testat många av dessa verktyg. De flesta hjälper team att kommunicera smidigare, men bara ett fåtal erbjuder ett komplett paket. Jag pratar inte bara om mötena utan om allt däremellan – förberedelser, uppföljningar och mycket mer.

Det är där ClickUp verkligen glänser. Det förenklar hela mötesprocessen – hjälper mig att skapa detaljerade dagordningar, integrera smidigt med mitt favoritvideoverktyg och enkelt fånga upp och sammanfatta mötesprotokoll.

Dessutom automatiserar ClickUp återkommande möten och låter mig omvandla anteckningar till åtgärdspunkter med bara ett klick, vilket håller mitt arbetsflöde organiserat och vårt team produktivt.

