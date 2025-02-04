Bästa HRMS-programvaran för ditt företag: 10 skalbara lösningar granskade

Ett företag utan en stark personalavdelning är som ett idrottslag utan tränare. Du har en grupp talangfulla spelare till ditt förfogande, men du kan inte få dem att spela som ett lag. Det finns ingen som kan bryta upp ett bråk om det uppstår eller motivera laget att ge allt på planen. 🏆

Dagens HR handlar dock inte bara om att förbättra medarbetarnas upplevelse. Med den ökande komplexiteten i distans- och hybridarbete måste en genomsnittlig HR-chef lägga mycket mer kraft på att hantera administrativa uppgifter, lansera utbildningsinitiativ och stärka relationerna mellan avdelningarna.

Lyckligtvis är allt du behöver en robust HRMS-programvarulösning för att sätta ihop ditt A-team och få administrativa processer att fungera som ett urverk! I den här guiden kommer vi att upptäcka några av de mest kapabla plattformarna för att hantera anställda och stödja HR-team i alla storlekar!

Vad är HRMS-programvara?

En HRMS-programvara är en plattform som stöder HR-funktioner under hela medarbetarens livscykel. Den påverkar allt som händer från det ögonblick någon ser din jobbannons till dess att någon av parterna säger Det är inte du, det är jag. ❤️‍🩹

En omfattande HR-plattform bygger på personalstatistik och processautomatisering för att ge otaliga fördelar för centrala HR-funktioner, framför allt:

Enkel rekrytering, introduktion och avgång av medarbetare

Snabbare beslutsfattande tack vare förbättrad översikt över processerna

Optimal resursanvändning och schemaläggning

Förbättrad medarbetarnöjdhet, vilket leder till lägre personalomsättning

Förbättrad talangmobilitet och kompetensutveckling

Smidig lönehantering

Även om funktionerna varierar mellan olika programvaror är avancerade HRMS-produkter vanligtvis allt-i-ett-lösningar.

Vad ska du leta efter i ett HRMS-program?

Det kan vara svårt att hitta rätt HRMS-verktyg på grund av det stora antalet tillgängliga plattformar. För att snabba upp din research och skilja på onödiga funktioner och funktioner som verkligen gör skillnad, fokusera på följande:

Onboarding- och offboarding-uppgifter: Leta efter HR-hanteringsprogramvara som låter dig strukturera onboarding-processer för att snabbare komma igång med nyanställda, samt dokumentation som hjälper till med offboarding-övergångar. Löneadministration: Från masshantering av löner till automatiserade justeringar – den HR-plattform du väljer bör vara fullspäckad med funktioner som minimerar det administrativa arbetet. Centraliserad resurshub: En solid HRMS-plattform bör möjliggöra effektivisering av dokumentation om viktiga SOP:er, onboardingprocesser, uppgiftskunskap och läranderesurser. Målsättning och uppföljning inom HR : Hitta en plattform som hjälper dig att kvantifiera effektiviteten i ditt HR-arbete genom att låta dig sätta upp tydliga mål och nyckeltal (KPI:er) Daglig personalhantering: Skiftplanering, tidrapporter, mötesmallar och in- och utstämpling är bara några av de många funktioner du kan använda för att effektivt : Skiftplanering, tidrapporter, mötesmallar och in- och utstämpling är bara några av de många funktioner du kan använda för att effektivt hantera din personal 🧑‍💼

De 10 bästa HRMS-programvarulösningarna för personalavdelningar

Varje organisation har unika HR-arbetsflöden – du måste ta reda på om ett visst HRMS-programvaruverktyg passar ditt team. Därför har vi valt ut 10 olika alternativ för att hjälpa dig att hitta en skräddarsydd lösning. 🎯

Organisera och effektivisera dina HR-processer på ClickUp och hjälp ditt team att blomstra.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med en välutvecklad HR-svit. Oavsett om du vill strama upp din rekryteringsprocess, effektivisera den dagliga personalhanteringen, stödja kompetensutveckling eller hitta sätt att hålla ditt team engagerat, kan ClickUp göra processen smidig och minimera det manuella arbetet! 💗

Med ClickUp Docs får du en centraliserad resurshub för att skapa och lagra alla typer av HR-dokumentation, såsom introduktionsregler, medarbetarhandböcker och interna policyer. Utnyttja ClickUp AI för att sammanfatta långa texter eller förbättra grammatiken och tonen i dokument som riktar sig till medarbetarna.

Om du behöver hjälp med att definiera dina HR-processer erbjuder ClickUp ett rikt bibliotek med gratis HR-mallar som gör att du inte behöver börja från scratch. Med mallen för standardrutiner (SOP) för HR kan du till exempel spåra, övervaka och granska alla interna dokument, medarbetardokument och HR-processer på ett och samma ställe!

Och vi har bara skrapat på ytan här – ClickUp har massor av funktioner som stöder medarbetarnas engagemang och övervakningsaktiviteter. Använd Mentions för att ge beröm till dina bästa medarbetare och ClickUp Forms för att genomföra medarbetarundersökningar eller begära feedback om interna processer.

Utforska över 100 automatiseringar inom plattformen eller skapa dina egna. HR-team kommer att uppskatta den tid de sparar genom att köra repetitiva rekryteringsuppgifter på autopilot!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Nybörjare kan möta en betydande inlärningskurva, men ClickUps hjälpdokument gör processen smidigare.

Begränsade funktioner i mobilversionen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 av över 9 000 recensioner

Capterra: 4,7/5 av över 3 800 recensioner

2. Måndag

Monday är en mångsidig app som låter dig strukturera och hantera olika arbetsflöden, inklusive processer inom personalhanteringssystem. Den erbjuder flera funktioner som stöder din talangpipeline och främjar medarbetarnas välbefinnande.

Sprid Monday:s robusta formulär inom ditt team för att samla in interna förfrågningar, feedback och andra förslag. Prestationsutvärderingar blir en barnlek tack vare omfattande spårningssystem.

Oroar du dig för utbrändhet bland dina anställda? Utnyttja datadrivna insikter och diagram för att förbättra dina anställdas välbefinnande och identifiera möjligheter till kompetensutveckling.

Plattformen erbjuder också olika praktiska mallar för medarbetarengagemang, semesterhantering och andra HR-uppgifter. Anslut Monday till appar som kan vara en del av ditt nuvarande arbetsflöde, som Slack, Microsoft Teams och Google Workspace. 🧩

Måndagens bästa funktioner

Tabeller, Kanban-tavlor och andra visningsalternativ

Dashboards för talangförvärv och rekrytering

Kodfri automatisering av arbetsflöden

Olika tredjepartsintegrationer och tillägg

Måndagsbegränsningar

Gränssnittet måste vara mer intuitivt

Kundsupporten kunde vara bättre

Måndagspriser

Individuell : Gratis

Basic : 8 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Pro : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Måndagens betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 av över 8 600 recensioner

Capterra: 4,6/5 av över 4 300 recensioner

3. Sage

Sage erbjuder en serie appar för olika affärsfunktioner, inklusive en dedikerad Sage HR-programvara. Dess primära funktionalitet är uppdelad i sex moduler:

Kärnfunktioner för HR och ledighetshantering Prestanda Skiftplanering Tidrapporter Utgifter Rekrytering

Välj någon eller alla dessa moduler beroende på dina behov, även om den första är ganska oundviklig. 😏

Med viktiga funktioner för personalhantering som delade kalendrar, medarbetardatabaser och avancerad rapportering erbjuder Sage en välbalanserad HR-lösning. Du kommer dock att märka att en viktig HR-funktion saknas i modulerna: Lön. Detta beror på att den erbjuds som en separat lösning, så Sage är kanske inte den mest kompletta eller kostnadseffektiva HR-plattformen.

Sages bästa funktioner

Användbara insikter om medarbetarnas prestationer

Fördefinierade skiftmallar

Godkännande av ledighetsansökan med ett klick

Automatiserade tidrapporter

Centraliserade personalregister

Sage-begränsningar

Inga lönefunktioner i appen

Ibland förekommer problem med uppladdning och export av data.

Sage-prissättning

Kärnfunktioner för HR och ledighetshantering : 5,50 USD/månad per anställd

Prestanda : 3 $/månad per anställd

Skiftplanering : 3 $/månad per anställd

Tidrapporter : 3 $/månad per anställd

Kostnad : 1,50 dollar/månad per anställd

Rekrytering: 200 $/månad

*Det slutliga priset beror på vilken moduluppsättning du väljer.

Sage-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 av över 60 recensioner

Capterra: 4,5/5 av över 330 recensioner

4. Paycor

Paycor är en avancerad HCM-plattform (Human Capital Management) som främst fokuserar på HR och löneadministration, men som också har några extra funktioner i rockärmen. 🃏

Plattformen erbjuder omfattande funktioner för rekrytering av medarbetare, såsom AI-driven talangförsörjning och avancerad rekryteringsanalys. Du får också tillgång till en omfattande onboarding-plattform som hjälper dina nyanställda att smidigt komma in i arbetslivet.

Paycor har en omfattande plattform för schemaläggning och närvaro som möjliggör en enklare och mer felfri personalhantering. Du får en tydlig översikt över arbetsfördelning, ledighet, arbetade timmar och andra relevanta uppgifter.

Du får också en färdig mall för snabb schemaläggning och kommunikation av eventuella förändringar till ditt team i realtid.

Paycors bästa funktioner

Mobilvänlig programvara för introduktion av nya medarbetare

Avancerad rapportering av tid och närvaro

Lönberäkningar i realtid

Stödjer successionsplanering

Paycors begränsningar

Ingen transparens i prissättningen

Vissa användare har rapporterat problem med produktens tillförlitlighet.

Paycor-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Paycor-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 av över 650 recensioner

Capterra: 4,3/5 av över 2 600 recensioner

5. ADP Workforce Now

ADP Workforce Now är en sofistikerad plattform som främst riktar sig till företag. Den är fullspäckad med avancerad teknik som effektiviserar nästan alla aspekter av HR-hantering samtidigt som den erbjuder ett relativt användarvänligt gränssnitt.

Några av appens bästa funktioner kretsar kring medarbetarupplevelsen. Du kan starta undersökningar baserade på forskningsbaserade mallar och generera omfattande analyser på frågenivå. Det finns också en möjlighet att skapa konfidentiella feedbackloopar, vilket kan uppmuntra medarbetarna att vara mer uppriktiga tack vare anonymiteten. 🥸

Plattformens tids- och närvarohantering integreras med löneprogramvaran, vilket minskar manuellt arbete och minimerar fel. Dessutom får du en instrumentpanel med realtidsinformation om närvaro, vilket underlättar snabba och databaserade beslut.

ADP Workforce Now bästa funktioner

Fokusera på medarbetarupplevelsen

Över 200 fördefinierade HR-rapporter

Smart matchning av kandidater för rekrytering

Robust närvarohantering

Automatiserade skatteberäkningar för olika jurisdiktioner

Begränsningar för ADP Workforce Now

Många funktioner är inte särskilt intuitiva jämfört med andra personalhanteringssystem.

Begränsad kundsupport

Priser för ADP Workforce Now

Select-, Plus- och Premium-paket: Kontakta oss för prisuppgifter

ADP Workforce Now – betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 av över 3 330 recensioner

Capterra: 4,4/5 av 6 350+ recensioner

6. BambooHR

BambooHR är en allt-i-ett-HRMS-lösning som finns tillgänglig i över 120 länder, vilket gör den till en utmärkt plattform för globala team. 🌏

Appen erbjuder en robust datahanteringspanel med över 45 inbyggda rapporter, vilket underlättar dokumentation och visualisering av medarbetardata ur olika perspektiv!

BambooHR:s mycket flexibla utvärderingsplattform låter dig effektivisera prestationsutvärderingar och sätta upp och följa upp målen för medarbetarna, som både HR-teamet och medarbetarna kan komma åt för ökad transparens.

En annan utmärkande funktion är avgångsintervjuer, som gör underverk för att mildra effekten av att säga upp en anställd. Använd den för att skapa en engagerande avgångsintervju som ökar chansen att din anställd lämnar företaget i god anda.

BambooHR:s bästa funktioner

Omfattande system för hantering av jobbsökande

Avancerade fördefinierade och anpassade rapporter

Hantering av medarbetarnöjdhet genom eNPS-undersökningar (Employee Net Promoter Score).

Checklistor och tidsplaner för onboarding

BambooHR:s begränsningar

Tillägget för lönehantering är endast tillgängligt för företag i USA.

Inga massuppladdningar av dokument

Priser för BambooHR

Essentials och Advantage: Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 av över 1 630 recensioner

Capterra: 4,6/5 av 2 630+ recensioner

7. UKG Pro

Pro i plattformens namn finns där av en anledning, eftersom det är ännu en högklassig lösning. UKG Pro är utrustad med många utmärkande funktioner, såsom:

People Assist: En självbetjäningsbaserad En självbetjäningsbaserad kunskapsbank där anställda kan hitta svar på vanliga HR-frågor.

Smart instrumentpanel: En samlad hubb för viktig HR-information som kan anpassas efter användarroller.

People Center: En omfattande databas som innehåller all relevant information om anställda – personuppgifter, valda förmåner, arbetsdata, anställningshistorik etc.

Det finns också en plattformsoberoende dokumenthanterare för lagring och granskning av företags- och medarbetardokument, som är tillgänglig från alla enheter. Hela plattformen är optimerad för mobila enheter, så du behöver inte sitta vid ditt skrivbord för att utföra viktigt arbete. 📱

UKG Pro:s bästa funktioner

Anpassningsbar smart instrumentpanel

Detaljerad analys för chefer på fältet

Effektiva arbetsflöden för regelefterlevnad

Inbyggda kommunikationsverktyg

Optimerad dokumenthanterare

Begränsningar för UKG Pro

Onboarding och support kan förbättras

Gränssnittet kan vara förvirrande

Priser för UKG Pro

All prisinformation finns tillgänglig på begäran.

UKG Pro-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 av över 1 450 recensioner

Capterra: 4,3/5 av 520+ recensioner

8. Rippling

Rippling är en mycket anpassningsbar app för personalhantering som erbjuder en samling appar uppdelade i tre kategorier:

HR Cloud IT-moln Finance Cloud

När du har köpt den obligatoriska Rippling Unity-plattformen kan du välja mellan ett stort antal appar inom varje kategori. HR Cloud innehåller i stort sett alla appar som ditt team behöver, framför allt:

Global lönehantering med Ripplings 100 % noggrannhetsgaranti

Allt-i-ett-förmånsadministratör som låter dig jämföra tusentals planer

Anpassat LMS – Learning Management System – för – Learning Management System – för utbildning av anställda

Du kan ansluta Rippling Unity till olika tredjepartsappar för att skapa ett effektivt arbetsflöde.

Ripplings bästa funktioner

Tre-nivåers HR-paket

Automatisering av arbetsflöden utan kodning

Centraliserat rapporteringssystem

Behörighetskontroller för olika datatyper

Uppgiftsfördelning och hantering

Rippling-begränsningar

Gränssnittet kan ibland vara buggigt.

Svår implementering av 401k

Rippling-prissättning

Från 8 $/månad per användare – priset beror på vilka appar du väljer – detaljer finns tillgängliga på begäran.

Rippling-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 av över 2 150 recensioner

Capterra: 4,9/5 av 2 960+ recensioner

9. Zenefits

Zenefits fokuserar på enkelhet som både ditt HR-team och dina anställda kan dra nytta av. Plattformen erbjuder till exempel automatiserad onboarding som omfattar bakgrundskontroller, anställningserbjudanden, självständig onboarding och andra användbara funktioner på ett och samma ställe.

Det inbyggda schemaläggningsverktyget är lika smidigt – det har automatisk löne-synkronisering, övervakning i realtid och praktiska in- och utcheckningssystem för dina team. 🕔

Zenefits stöder olika integrationer. Förutom populära plattformar som Google Workspace och Slack kan du integrera det med 401k-leverantörer för att underlätta hanteringen av förmåner.

För en fullständig översikt över viktiga insikter om personalen kan du använda funktionen Visual Analytics och identifiera viktiga trender bland medarbetarna utan att behöva jonglera med en massa datamängder.

Zenefits bästa funktioner

Inbyggd kalender för regelefterlevnad och skydd mot fel

Konfigurerbar prediktiv analys

Anpassade lönekomparativa rapporter

Integreras med 401k-leverantörer

Zenefits begränsningar

Användare har rapporterat ett stort antal buggar.

Inga integrerade pensionsfunktioner

Zenefits prissättning

Essentials : 8 $/månad per anställd

Tillväxt : 16 $/månad per anställd

Zen: 27 $/månad per anställd

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Zenefits betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 av över 450 recensioner

Capterra: 4,2/5 av över 800 recensioner

Kolla in dessa alternativ till Zenefits!

10. Workday

Workday utnyttjar AI-modeller för att skapa en mångsidig svit av appar, inklusive Workday HCM – en innovativ lösning som fokuserar på att skapa personliga upplevelser för anställda. 🧑‍💼

Med hjälp av maskininlärning kan Workday HCM föreslå utvalda uppgifter, utbildningsmöjligheter och andra insatser för varje anställd för att öka deras produktivitet. Det erbjuder också detaljerade medarbetarprofiler som hjälper dig att bättre förstå ditt team.

Använd Workdays samarbetsverktyg för löneanalys för att optimera lönerna och skapa attraktiva belöningsprogram. Du kan utveckla flexibla ersättningsstrukturer för att maximera medarbetarnas tillfredsställelse.

Plattformen förenklar talangjakten genom AI-driven kompetensbedömning och matchning av möjligheter. Oavsett om du befordrar någon internt eller vill komplettera ditt team med ny talang kan det påskynda beslutsprocessen avsevärt.

Workdays bästa funktioner

Agil ersättningshantering

AI-driven kompetensbedömning

Förbättrad prestationshantering

Globalt stöd för regelefterlevnad

Begränsningar i arbetsdagen

Den nuvarande gränssnittsdesignen kan påverka tillgängligheten.

Inte särskilt kostnadseffektivt

Priser för Workday

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av arbetsdagar

G2 : 4,0/5 av över 1 280 recensioner

Capterra: 4,5/5 av över 1 280 recensioner

Kolla in dessa alternativ till Workday!

Anpassa dina HRMS-arbetsflöden med ClickUp!

I de flesta fall krävs det inte ett kolossalt ramverk för att hjälpa anställda att utvecklas eller effektivisera HR-processer. Faktum är att hela poängen med att använda HRMS-programvara är att göra mer med mindre arbete och krångel. Om du vill ha ett enkelt sätt att systematisera dina HR-funktioner är ClickUp rätt val. Från massor av mallar till smidig samverkan i realtid erbjuder det allt du behöver för att hålla dina medarbetare nöjda. För att se hur plattformen fungerar i praktiken, skapa ett gratis ClickUp-konto ! 🥳