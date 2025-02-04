Bästa HRMS-programvaran för ditt företag: 10 skalbara lösningar granskade

Ett företag utan en stark personalavdelning är som ett idrottslag utan tränare. Du har en grupp talangfulla spelare till ditt förfogande, men du kan inte få dem att spela som ett lag. Det finns ingen som kan bryta upp ett bråk om det uppstår eller motivera laget att ge allt på planen. 🏆
Dagens HR handlar dock inte bara om att förbättra medarbetarnas upplevelse. Med den ökande komplexiteten i distans- och hybridarbete måste en genomsnittlig HR-chef lägga mycket mer kraft på att hantera administrativa uppgifter, lansera utbildningsinitiativ och stärka relationerna mellan avdelningarna.
Lyckligtvis är allt du behöver en robust HRMS-programvarulösning för att sätta ihop ditt A-team och få administrativa processer att fungera som ett urverk! I den här guiden kommer vi att upptäcka några av de mest kapabla plattformarna för att hantera anställda och stödja HR-team i alla storlekar!
Vad är HRMS-programvara?
En HRMS-programvara är en plattform som stöder HR-funktioner under hela medarbetarens livscykel. Den påverkar allt som händer från det ögonblick någon ser din jobbannons till dess att någon av parterna säger Det är inte du, det är jag. ❤️🩹
En omfattande HR-plattform bygger på personalstatistik och processautomatisering för att ge otaliga fördelar för centrala HR-funktioner, framför allt:
- Enkel rekrytering, introduktion och avgång av medarbetare
- Snabbare beslutsfattande tack vare förbättrad översikt över processerna
- Optimal resursanvändning och schemaläggning
- Förbättrad medarbetarnöjdhet, vilket leder till lägre personalomsättning
- Förbättrad talangmobilitet och kompetensutveckling
- Smidig lönehantering
Även om funktionerna varierar mellan olika programvaror är avancerade HRMS-produkter vanligtvis allt-i-ett-lösningar.
Vad ska du leta efter i ett HRMS-program?
Det kan vara svårt att hitta rätt HRMS-verktyg på grund av det stora antalet tillgängliga plattformar. För att snabba upp din research och skilja på onödiga funktioner och funktioner som verkligen gör skillnad, fokusera på följande:
- Onboarding- och offboarding-uppgifter: Leta efter HR-hanteringsprogramvara som låter dig strukturera onboarding-processer för att snabbare komma igång med nyanställda, samt dokumentation som hjälper till med offboarding-övergångar.
- Löneadministration: Från masshantering av löner till automatiserade justeringar – den HR-plattform du väljer bör vara fullspäckad med funktioner som minimerar det administrativa arbetet.
- Centraliserad resurshub: En solid HRMS-plattform bör möjliggöra effektivisering av dokumentation om viktiga SOP:er, onboardingprocesser, uppgiftskunskap och läranderesurser.
- Målsättning och uppföljning inom HR: Hitta en plattform som hjälper dig att kvantifiera effektiviteten i ditt HR-arbete genom att låta dig sätta upp tydliga mål och nyckeltal (KPI:er).
- Daglig personalhantering: Skiftplanering, tidrapporter, mötesmallar och in- och utstämpling är bara några av de många funktioner du kan använda för att effektivt hantera din personal 🧑💼
De 10 bästa HRMS-programvarulösningarna för personalavdelningar
Varje organisation har unika HR-arbetsflöden – du måste ta reda på om ett visst HRMS-programvaruverktyg passar ditt team. Därför har vi valt ut 10 olika alternativ för att hjälpa dig att hitta en skräddarsydd lösning. 🎯
1. ClickUp
ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med en välutvecklad HR-svit. Oavsett om du vill strama upp din rekryteringsprocess, effektivisera den dagliga personalhanteringen, stödja kompetensutveckling eller hitta sätt att hålla ditt team engagerat, kan ClickUp göra processen smidig och minimera det manuella arbetet! 💗
Med ClickUp Docs får du en centraliserad resurshub för att skapa och lagra alla typer av HR-dokumentation, såsom introduktionsregler, medarbetarhandböcker och interna policyer. Utnyttja ClickUp AI för att sammanfatta långa texter eller förbättra grammatiken och tonen i dokument som riktar sig till medarbetarna.
Om du behöver hjälp med att definiera dina HR-processer erbjuder ClickUp ett rikt bibliotek med gratis HR-mallar som gör att du inte behöver börja från scratch. Med mallen för standardrutiner (SOP) för HR kan du till exempel spåra, övervaka och granska alla interna dokument, medarbetardokument och HR-processer på ett och samma ställe!
Och vi har bara skrapat på ytan här – ClickUp har massor av funktioner som stöder medarbetarnas engagemang och övervakningsaktiviteter. Använd Mentions för att ge beröm till dina bästa medarbetare och ClickUp Forms för att genomföra medarbetarundersökningar eller begära feedback om interna processer.
Utforska över 100 automatiseringar inom plattformen eller skapa dina egna. HR-team kommer att uppskatta den tid de sparar genom att köra repetitiva rekryteringsuppgifter på autopilot!
ClickUps bästa funktioner
- Centraliserad hubb för lagring av HR-dokumentation och prestationshanteringsuppgifter
- 15+ vyer för att visualisera HR-arbetsflöden
- Inbyggda mallar för dagliga HR-processer – lönehantering, 1:1-möten, prestationsutvärderingar etc.
- Avancerade funktioner för att automatisera HR-processer
- Anpassningsbara mål, milstolpar och medarbetarutvärderingar för talanghantering
- Kalendervy för hantering av medarbetarnas scheman, ledighet och möten
- ClickUp Dashboards med inbyggd tidrapportering och tidrapporter
- Diskussioner i realtid via ClickUp Chat-vyn
- Över 1 000 integrationer med annan programvara
- Starka säkerhetsrutiner för att skydda känslig personalinformation
Begränsningar i ClickUp
- Nybörjare kan möta en betydande inlärningskurva, men ClickUps hjälpdokument gör processen smidigare.
- Begränsade funktioner i mobilversionen
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 av över 9 000 recensioner
- Capterra: 4,7/5 av över 3 800 recensioner
2. Måndag
Monday är en mångsidig app som låter dig strukturera och hantera olika arbetsflöden, inklusive processer inom personalhanteringssystem. Den erbjuder flera funktioner som stöder din talangpipeline och främjar medarbetarnas välbefinnande.
Sprid Monday:s robusta formulär inom ditt team för att samla in interna förfrågningar, feedback och andra förslag. Prestationsutvärderingar blir en barnlek tack vare omfattande spårningssystem.
Oroar du dig för utbrändhet bland dina anställda? Utnyttja datadrivna insikter och diagram för att förbättra dina anställdas välbefinnande och identifiera möjligheter till kompetensutveckling.
Plattformen erbjuder också olika praktiska mallar för medarbetarengagemang, semesterhantering och andra HR-uppgifter. Anslut Monday till appar som kan vara en del av ditt nuvarande arbetsflöde, som Slack, Microsoft Teams och Google Workspace. 🧩
Måndagens bästa funktioner
- Tabeller, Kanban-tavlor och andra visningsalternativ
- Dashboards för talangförvärv och rekrytering
- Kodfri automatisering av arbetsflöden
- Olika tredjepartsintegrationer och tillägg
Måndagsbegränsningar
- Gränssnittet måste vara mer intuitivt
- Kundsupporten kunde vara bättre
Måndagspriser
- Individuell: Gratis
- Basic: 8 $/månad per användare
- Standard: 10 $/månad per användare
- Pro: 16 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Måndagens betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 av över 8 600 recensioner
- Capterra: 4,6/5 av över 4 300 recensioner
3. Sage
Sage erbjuder en serie appar för olika affärsfunktioner, inklusive en dedikerad Sage HR-programvara. Dess primära funktionalitet är uppdelad i sex moduler:
- Kärnfunktioner för HR och ledighetshantering
- Prestanda
- Skiftplanering
- Tidrapporter
- Utgifter
- Rekrytering
Välj någon eller alla dessa moduler beroende på dina behov, även om den första är ganska oundviklig. 😏
Med viktiga funktioner för personalhantering som delade kalendrar, medarbetardatabaser och avancerad rapportering erbjuder Sage en välbalanserad HR-lösning. Du kommer dock att märka att en viktig HR-funktion saknas i modulerna: Lön. Detta beror på att den erbjuds som en separat lösning, så Sage är kanske inte den mest kompletta eller kostnadseffektiva HR-plattformen.
Sages bästa funktioner
- Användbara insikter om medarbetarnas prestationer
- Fördefinierade skiftmallar
- Godkännande av ledighetsansökan med ett klick
- Automatiserade tidrapporter
- Centraliserade personalregister
Sage-begränsningar
- Inga lönefunktioner i appen
- Ibland förekommer problem med uppladdning och export av data.
Sage-prissättning
- Kärnfunktioner för HR och ledighetshantering: 5,50 USD/månad per anställd
- Prestanda: 3 $/månad per anställd
- Skiftplanering: 3 $/månad per anställd
- Tidrapporter: 3 $/månad per anställd
- Kostnad: 1,50 dollar/månad per anställd
- Rekrytering: 200 $/månad
*Det slutliga priset beror på vilken moduluppsättning du väljer.
Sage-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 av över 60 recensioner
- Capterra: 4,5/5 av över 330 recensioner
4. Paycor
Paycor är en avancerad HCM-plattform (Human Capital Management) som främst fokuserar på HR och löneadministration, men som också har några extra funktioner i rockärmen. 🃏
Plattformen erbjuder omfattande funktioner för rekrytering av medarbetare, såsom AI-driven talangförsörjning och avancerad rekryteringsanalys. Du får också tillgång till en omfattande onboarding-plattform som hjälper dina nyanställda att smidigt komma in i arbetslivet.
Paycor har en omfattande plattform för schemaläggning och närvaro som möjliggör en enklare och mer felfri personalhantering. Du får en tydlig översikt över arbetsfördelning, ledighet, arbetade timmar och andra relevanta uppgifter.
Du får också en färdig mall för snabb schemaläggning och kommunikation av eventuella förändringar till ditt team i realtid.
Paycors bästa funktioner
- Mobilvänlig programvara för introduktion av nya medarbetare
- Avancerad rapportering av tid och närvaro
- Lönberäkningar i realtid
- Stödjer successionsplanering
Paycors begränsningar
- Ingen transparens i prissättningen
- Vissa användare har rapporterat problem med produktens tillförlitlighet.
Paycor-prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Paycor-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 av över 650 recensioner
- Capterra: 4,3/5 av över 2 600 recensioner
5. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now är en sofistikerad plattform som främst riktar sig till företag. Den är fullspäckad med avancerad teknik som effektiviserar nästan alla aspekter av HR-hantering samtidigt som den erbjuder ett relativt användarvänligt gränssnitt.
Några av appens bästa funktioner kretsar kring medarbetarupplevelsen. Du kan starta undersökningar baserade på forskningsbaserade mallar och generera omfattande analyser på frågenivå. Det finns också en möjlighet att skapa konfidentiella feedbackloopar, vilket kan uppmuntra medarbetarna att vara mer uppriktiga tack vare anonymiteten. 🥸
Plattformens tids- och närvarohantering integreras med löneprogramvaran, vilket minskar manuellt arbete och minimerar fel. Dessutom får du en instrumentpanel med realtidsinformation om närvaro, vilket underlättar snabba och databaserade beslut.
ADP Workforce Now bästa funktioner
- Fokusera på medarbetarupplevelsen
- Över 200 fördefinierade HR-rapporter
- Smart matchning av kandidater för rekrytering
- Robust närvarohantering
- Automatiserade skatteberäkningar för olika jurisdiktioner
Begränsningar för ADP Workforce Now
- Många funktioner är inte särskilt intuitiva jämfört med andra personalhanteringssystem.
- Begränsad kundsupport
Priser för ADP Workforce Now
- Select-, Plus- och Premium-paket: Kontakta oss för prisuppgifter
ADP Workforce Now – betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 av över 3 330 recensioner
- Capterra: 4,4/5 av 6 350+ recensioner
6. BambooHR
BambooHR är en allt-i-ett-HRMS-lösning som finns tillgänglig i över 120 länder, vilket gör den till en utmärkt plattform för globala team. 🌏
Appen erbjuder en robust datahanteringspanel med över 45 inbyggda rapporter, vilket underlättar dokumentation och visualisering av medarbetardata ur olika perspektiv!
BambooHR:s mycket flexibla utvärderingsplattform låter dig effektivisera prestationsutvärderingar och sätta upp och följa upp målen för medarbetarna, som både HR-teamet och medarbetarna kan komma åt för ökad transparens.
En annan utmärkande funktion är avgångsintervjuer, som gör underverk för att mildra effekten av att säga upp en anställd. Använd den för att skapa en engagerande avgångsintervju som ökar chansen att din anställd lämnar företaget i god anda.
BambooHR:s bästa funktioner
- Omfattande system för hantering av jobbsökande
- Avancerade fördefinierade och anpassade rapporter
- Hantering av medarbetarnöjdhet genom eNPS-undersökningar (Employee Net Promoter Score).
- Checklistor och tidsplaner för onboarding
BambooHR:s begränsningar
- Tillägget för lönehantering är endast tillgängligt för företag i USA.
- Inga massuppladdningar av dokument
Priser för BambooHR
- Essentials och Advantage: Kontakta oss för prisuppgifter
BambooHR-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 av över 1 630 recensioner
- Capterra: 4,6/5 av 2 630+ recensioner
7. UKG Pro
Pro i plattformens namn finns där av en anledning, eftersom det är ännu en högklassig lösning. UKG Pro är utrustad med många utmärkande funktioner, såsom:
- People Assist: En självbetjäningsbaserad kunskapsbank där anställda kan hitta svar på vanliga HR-frågor.
- Smart instrumentpanel: En samlad hubb för viktig HR-information som kan anpassas efter användarroller.
- People Center: En omfattande databas som innehåller all relevant information om anställda – personuppgifter, valda förmåner, arbetsdata, anställningshistorik etc.
Det finns också en plattformsoberoende dokumenthanterare för lagring och granskning av företags- och medarbetardokument, som är tillgänglig från alla enheter. Hela plattformen är optimerad för mobila enheter, så du behöver inte sitta vid ditt skrivbord för att utföra viktigt arbete. 📱
UKG Pro:s bästa funktioner
- Anpassningsbar smart instrumentpanel
- Detaljerad analys för chefer på fältet
- Effektiva arbetsflöden för regelefterlevnad
- Inbyggda kommunikationsverktyg
- Optimerad dokumenthanterare
Begränsningar för UKG Pro
- Onboarding och support kan förbättras
- Gränssnittet kan vara förvirrande
Priser för UKG Pro
- All prisinformation finns tillgänglig på begäran.
UKG Pro-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 av över 1 450 recensioner
- Capterra: 4,3/5 av 520+ recensioner
8. Rippling
Rippling är en mycket anpassningsbar app för personalhantering som erbjuder en samling appar uppdelade i tre kategorier:
- HR Cloud
- IT-moln
- Finance Cloud
När du har köpt den obligatoriska Rippling Unity-plattformen kan du välja mellan ett stort antal appar inom varje kategori. HR Cloud innehåller i stort sett alla appar som ditt team behöver, framför allt:
- Global lönehantering med Ripplings 100 % noggrannhetsgaranti
- Allt-i-ett-förmånsadministratör som låter dig jämföra tusentals planer
- Anpassat LMS – Learning Management System – för utbildning av anställda 📚
Du kan ansluta Rippling Unity till olika tredjepartsappar för att skapa ett effektivt arbetsflöde.
Ripplings bästa funktioner
- Tre-nivåers HR-paket
- Automatisering av arbetsflöden utan kodning
- Centraliserat rapporteringssystem
- Behörighetskontroller för olika datatyper
- Uppgiftsfördelning och hantering
Rippling-begränsningar
- Gränssnittet kan ibland vara buggigt.
- Svår implementering av 401k
Rippling-prissättning
- Från 8 $/månad per användare – priset beror på vilka appar du väljer – detaljer finns tillgängliga på begäran.
Rippling-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 av över 2 150 recensioner
- Capterra: 4,9/5 av 2 960+ recensioner
9. Zenefits
Zenefits fokuserar på enkelhet som både ditt HR-team och dina anställda kan dra nytta av. Plattformen erbjuder till exempel automatiserad onboarding som omfattar bakgrundskontroller, anställningserbjudanden, självständig onboarding och andra användbara funktioner på ett och samma ställe.
Det inbyggda schemaläggningsverktyget är lika smidigt – det har automatisk löne-synkronisering, övervakning i realtid och praktiska in- och utcheckningssystem för dina team. 🕔
Zenefits stöder olika integrationer. Förutom populära plattformar som Google Workspace och Slack kan du integrera det med 401k-leverantörer för att underlätta hanteringen av förmåner.
För en fullständig översikt över viktiga insikter om personalen kan du använda funktionen Visual Analytics och identifiera viktiga trender bland medarbetarna utan att behöva jonglera med en massa datamängder.
Zenefits bästa funktioner
- Inbyggd kalender för regelefterlevnad och skydd mot fel
- Konfigurerbar prediktiv analys
- Anpassade lönekomparativa rapporter
- Integreras med 401k-leverantörer
Zenefits begränsningar
- Användare har rapporterat ett stort antal buggar.
- Inga integrerade pensionsfunktioner
Zenefits prissättning
- Essentials: 8 $/månad per anställd
- Tillväxt: 16 $/månad per anställd
- Zen: 27 $/månad per anställd
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Zenefits betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 av över 450 recensioner
- Capterra: 4,2/5 av över 800 recensioner
10. Workday
Workday utnyttjar AI-modeller för att skapa en mångsidig svit av appar, inklusive Workday HCM – en innovativ lösning som fokuserar på att skapa personliga upplevelser för anställda. 🧑💼
Med hjälp av maskininlärning kan Workday HCM föreslå utvalda uppgifter, utbildningsmöjligheter och andra insatser för varje anställd för att öka deras produktivitet. Det erbjuder också detaljerade medarbetarprofiler som hjälper dig att bättre förstå ditt team.
Använd Workdays samarbetsverktyg för löneanalys för att optimera lönerna och skapa attraktiva belöningsprogram. Du kan utveckla flexibla ersättningsstrukturer för att maximera medarbetarnas tillfredsställelse.
Plattformen förenklar talangjakten genom AI-driven kompetensbedömning och matchning av möjligheter. Oavsett om du befordrar någon internt eller vill komplettera ditt team med ny talang kan det påskynda beslutsprocessen avsevärt.
Workdays bästa funktioner
- Agil ersättningshantering
- AI-driven kompetensbedömning
- Förbättrad prestationshantering
- Globalt stöd för regelefterlevnad
Begränsningar i arbetsdagen
- Den nuvarande gränssnittsdesignen kan påverka tillgängligheten.
- Inte särskilt kostnadseffektivt
Priser för Workday
- Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av arbetsdagar
- G2: 4,0/5 av över 1 280 recensioner
- Capterra: 4,5/5 av över 1 280 recensioner
Anpassa dina HRMS-arbetsflöden med ClickUp!
I de flesta fall krävs det inte ett kolossalt ramverk för att hjälpa anställda att utvecklas eller effektivisera HR-processer. Faktum är att hela poängen med att använda HRMS-programvara är att göra mer med mindre arbete och krångel. Om du vill ha ett enkelt sätt att systematisera dina HR-funktioner är ClickUp rätt val. Från massor av mallar till smidig samverkan i realtid erbjuder det allt du behöver för att hålla dina medarbetare nöjda. För att se hur plattformen fungerar i praktiken, skapa ett gratis ClickUp-konto ! 🥳