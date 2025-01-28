De 9 bästa programvaruverktygen för personalhantering 2025

Vi har alla våra egna skräckhistorier från arbetsplatsen. Men ingenting slår den överhängande känslan av undergång som följer med ohanterade HR-dokument.

Föreställ dig följande: Du kommer in på kontoret en solig måndagsmorgon, med en kopp kaffe i handen, redo att ta tag i dagen. Men vänta, var är ditt skrivbord? Åh, där är det, gömt bakom en hög med papper, filer och mappar som är så hög att om du vågade sätta dig ner skulle dina kollegor kanske anmäla dig saknad! 🗃️

Tack vare personalhanteringsprogramvaran kan du säga adjö till pappersberg. Dessa allt-i-ett-lösningar hanterar allt på HR-personalens oändliga att göra-lista – från att introducera nya medarbetare till att övervaka efterlevnaden av arbetsrättslagstiftningen.

I den här artikeln diskuterar vi önskvärda funktioner i personalhanteringsverktyg och presenterar några av de bästa alternativen som finns på marknaden just nu!

Vad är personalhantering?

Personalhantering är konsten och vetenskapen att utveckla och optimera ett team. Framgångsrika personalchefer samarbetar med alla avdelningar och funktioner inom organisationen för att kontinuerligt förbättra arbetsplatskulturen och produktiviteten.

Personalhantering omfattar ett brett spektrum av ansvarsområden, såsom:

Anställning, utbildning, medarbetarutveckling och korrigerande åtgärder

Ge tillgång till nödvändiga resurser (manualer, utbildningsguider etc.)

Övervaka ersättnings- och lönehantering enligt branschstandarder

Hantera anställdas klagomål och medla i konflikter

Planera för framtida personalbehov och aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang

Tilldela ansvar och övervaka deadlines

Säkerställ att arbetsplatsen uppfyller hälso- och säkerhetskraven

Upprätthålla efterlevnaden av arbetslagar och företagspolicyer

Samla in feedback från medarbetarna för att förbättra arbetsplatsen

Personalchefer sprider ofta ut sig för mycket i sina försök att beta av alla uppgifter på sin agenda. Därför värdesätter de pålitliga verktyg för personalhantering som underlättar deras dagliga arbete.

Funktioner att leta efter i personalhanteringsprogram

Den ideala programvaran för personalhantering ska hjälpa chefer att leda med rytm och utveckla en produktiv kultur. Här är några egenskaper som är ett måste:

Central databas : Programvaran ska fungera som en samlad hubb för lagring av medarbetardata och viktiga företagsdokument, såsom Programvaran ska fungera som en samlad hubb för lagring av medarbetardata och viktiga företagsdokument, såsom standardrutiner (SOP) och policyer för intjänande av ledighet. Prestationsmått : Ett robust system bör möjliggöra fastställande, övervakning och granskning av prestationsmål i linje med företagets feedbackmekanism. Onboarding: De bästa verktygen för personalhantering påskyndar processen att De bästa verktygen för personalhantering påskyndar processen att integrera nya medarbetare i teamet. Förmåner och efterlevnad: Produkten bör erbjuda funktioner för att hantera anställdas förmåner i enlighet med efterlevnadskraven i din organisation eller ditt land. Verktyg för medarbetarengagemang : Den ideala plattformen skulle innehålla funktioner för att samla in feedback från medarbetarna, erkänna och belöna deras insatser och hålla dem motiverade. Analyspanel: Se om verktygets panel kan erbjuda omfattande insikter om personalens dynamik och Se om verktygets panel kan erbjuda omfattande insikter om personalens dynamik och övergripande produktivitetstrender som är nödvändiga för problemlösning. Integration: En förstklassig programvara möjliggör sömlös integration med andra En förstklassig programvara möjliggör sömlös integration med andra HR- och kommunikationsverktyg.

9 programvarulösningar för personalhantering för din personalstyrka

Nu när vi har identifierat de viktigaste funktionerna att hålla ett öga på, låt oss dyka in i de 9 bästa verktygen för personalhantering som omformar HR under 2023.

Bäst för kunskapscentrum och dokumentation

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för personalhantering för team av alla storlekar. Det erbjuder intuitiva verktyg för att centralisera samarbetet och eliminera missförstånd.

ClickUp Docs -funktionen fungerar som din organisations enda källa till information, vilket gör det möjligt för teamen att skapa en gemensam resursbas som innehåller utbildningsmaterial, SOP:er, riktlinjer och andra kunskapsdokument.

Dina anställda kommer inte ha några problem att söka i det centrala arkivet. Men du kan också länka dokument, filer, URL:er och mer till uppgifter för snabb åtkomst! Om det behövs kan du kategorisera resurser baserat på interna åtkomstregler.

Lägg till mer sammanhang i arbetet genom att länka uppgifter och dokument med relationer i ClickUp.

Ska du introducera nya medarbetare? Använd ClickUps färdiga mallar för att göra processen smidig. Mallarna Onboarding Checklist och 30-60-90-Day Plan är till exempel perfekta för att orientera nyanställda.

ClickUp förser dig med ett stort antal mallar för att främja medarbetarnas utveckling och genomföra förändringar på arbetsplatsen. Några populära alternativ är:

ClickUp-mall för medarbetarutvecklingsplan : hjälper dig att kartlägga dina prestationsmål hjälper dig att kartlägga dina prestationsmål

ClickUp Training Matrix Template : stöder utbildning av anställda baserat på kompetens stöder utbildning av anställda baserat på kompetens

ClickUp-mall för medarbetarundersökning : gör det möjligt att skapa anpassade undersökningar för att få feedback i realtid gör det möjligt attskapa anpassade undersökningar för att få feedback i realtid

ClickUp People Operations Template : en allt-i-ett-mall för hantering av medarbetarsamtal, en allt-i-ett-mall för hantering av medarbetarsamtal, prestationsutvärderingar och allt däremellan.

Men ClickUp handlar inte bara om dokumentation. Dess funktioner för uppgiftshantering fungerar som byggstenar för att skapa hela HR-arbetsflöden, från att effektivisera rekryteringen till att hantera komplexa scheman.

ClickUps processautomatiseringar minskar den tid du lägger på rutinmässiga uppgifter som att ändra anställdas status eller svara på jobbansökningsmejl. Dessutom kan du anpassa dashboards för att följa prestationer i realtid, granska arbetsbelastningar och optimera individuella scheman.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI för att skapa sammanfattningar, utkast till innehåll, skapa åtgärdspunkter och mycket mer.

Centraliserad åtkomst till viktig företagsinformation med ClickUp Docs

Inbyggda mallar som stöder olika personalhanteringsprocesser

Dashboards med över 15 vyer och tidsregistreringsalternativ

Omfattande verktyg för uppgifts- och schemaläggningshantering

ClickUp Goals förenklar inställningen och uppföljningen av mål.

Över 1 000 verktyg integreras med ClickUp

Verktyg för redigering, brainstorming och samarbete i realtid

Tillgänglig på mobil-, webb- och datorappar.

Begränsningar med ClickUp

Den är ganska funktionsrik, vilket leder till en inlärningskurva.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Gusto

Bäst för lönehantering

Gusto har en omfattande men användarvänlig design som är skräddarsydd för småföretag. Den automatiserar komplexa löneuppgifter och säkerställer smidiga betalningar till inhemska och internationella uppdragstagare.

Med funktioner som automatiska skatteberäkningar, vägledning om efterlevnad och obegränsade löneutbetalningar kan du enkelt hantera alla typer av löneutbetalningsscheman.

Plattformen beräknar automatiskt fakturerbara timmar, närvaro, betald ledighet (PTO) och helgdagar, vilket gör den idealisk för nystartade företag som inte har råd med en fullfjädrad ekonomi- eller HR-avdelning.

Dessutom erbjuder Gusto automatiserade och manuella lönealternativ och integrationsmöjligheter med appar från tredje part för att öka din bekvämlighet. Använd appen Gusto Wallet för att få tillgång till verktyg för ekonomisk välfärd och praktiska betalningsfunktioner. 💸

Gustos bästa funktioner

Verktyg för personalhantering för stöd vid introduktion av nya medarbetare

Verktyg för förmånsadministration centraliserar hanteringen av hälso-, försäkrings- och pensionsplaner.

Automatisering av skattedeklarationer för hantering av löneskatter, anställdas W-4-formulär, entreprenörers W-9-formulär och dokument vid årets slut.

Verktyg för tidrapportering

Begränsningar med Gusto

Begränsad skalbarhet

Vissa användare var missnöjda med kundtjänsten.

Priser för Gusto

Enkelt : 40 $/månad + 6 $/månad per person

Plus : 80 $/månad + 12 $/månad per person

Premium: Priserna lämnas på begäran.

Gusto-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

3. Lattice

Bäst för OKR och mål

Lattice är en molnbaserad plattform som är skräddarsydd för att möta moderna behov inom prestationshantering. Genom att integrera traditionella HR-metoder med avancerad teknik främjar Lattice en samarbetsatmosfär för transparent och samordnad målsättning.

Plattformen effektiviserar hanteringen av OKR (mål och nyckelresultat). Den integrerar processen för att identifiera, spåra och granska mål, vilket möjliggör kontroll och utvärdering i realtid.

Lattice handlar om att förbättra personalens synlighet.

Avancerade analysverktyg inom plattformen möjliggör precis mätning av nyckeltal (KPI), vilket underlättar datadrivna beslut. Tack vare ett inbyggt feedbackverktyg kan du skapa en sund feedbackkultur inom ditt team och öka engagemanget.

Lattices bästa funktioner

Anpassade arbetsflöden för prestationsutvärderingar (hjälper till att planera ersättning och bonusfördelning)

Analysfunktionen använder individuella data för att leverera insikter.

Transparent målsättning och uppföljning

Internt feedbackstöd

Begränsningar i Lattice

Begränsade projektledningsfunktioner

Navigeringen kan vara svår för vissa användare.

Priser för Lattice

Engagemang : 4 $/månad per person

Grow : 4 $/månad per person

Ersättning : 6 dollar/månad per person

Prestationshantering : 8 $/månad per person

OKR & mål : 8 $/månad per person

Prestationshantering och OKR & Goals-paket : 11 USD/månad per person

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Minsta betalning på 4 000 dollar per år. Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Rippling

Bäst för onboarding och offboarding

Rippling har många funktioner. Det effektiviserar rekryteringsprocessen med sitt Applicant Tracking System (ATS) och säkerställer en smidig online-introduktion för nyanställda.

Dess intuitiva Learning Management System, även kallat Rippling LMS, hjälper dig att skapa ett kursbibliotek med utbildningsmoduler. Du kan anpassa reglerna för anmälan – låt oss säga att du förbereder en kurs i efterlevnadsriktlinjer för chefer. Systemet kommer automatiskt att anmäla alla nya chefer du anställer till programmet.

Ripplings sammankopplade moduler säkerställer smidiga övergångar vid avgång, från att återkalla åtkomstbehörigheter till att slutföra förmåner och löneuppgifter.

Företag kan anpassa onboarding- och offboarding-processerna efter sina efterlevnadskrav och säkerställa att upplevelsen blir smärtfri för både HR-chefer och anställda.

Ripplings bästa funktioner

Applicant Tracking System (ATS) förenklar rekryteringsprocessen

Erbjuder en global lönehanteringstjänst

Tid- och närvaroregistrering

Rippling LMS för lagring och distribution av utbildningsmaterial till anställda

Effektiviserar personalförmåner

Rippling-begränsningar

Gränssnittet kan verka lite föråldrat för vissa användare.

Användning av rapporteringsverktyg kräver teknisk kunskap

Rippling-prissättning

Anpassad plan: Från 8 USD/månad per användare; kontakta Rippling-teamet för en anpassad offert.

Rippling-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 700 recensioner)

5. Deel

Bäst för internationell personalhantering

Med sin räckvidd i över 150 länder underlättar Deel komplexiteten i global rekrytering. Från att stärka landsspecifika kontrakt till att upprätthålla efterlevnaden av internationella arbetslagar kan plattformen hjälpa dig med allt.

Dess globala lönesystem underlättar transaktioner i över 120 valutor och tillgodoser behoven hos en mångfaldig personalstyrka. 🌎

Deels automatiserade arbetsflöden och integrationer underlättar HR-processer över gränserna ytterligare. Oavsett om du anställer heltidsanställda, frilansare eller entreprenörer utomlands, gör Deels centraliserade instrumentpanel och självbetjäningsgränssnitt hela processen enkel.

Hantera distansarbetande team utan administrativa krångligheter, eftersom Deels inbyggda rapporteringsverktyg gör det möjligt att spåra ledighet, bevilja bonusar och hantera aktieoptioner från en enda plattform.

Deels bästa funktioner

Underlättar betalningar i över 150 länder

Stöder flera språk

Automatiserade arbetsflöden förenklar komplexa HR-uppgifter

Sömlöst samarbete med internationella entreprenörer

Självbetjäningsgränssnitt

Deel-begränsningar

Saknar anpassningsmöjligheter

Ingen mobilapp

Deel-priser

Deel HR : Gratis för företag med upp till 200 anställda

Entreprenörer : Från 49 $/månad

EOR : Från 599 $/månad

Global Payroll : Kontakta oss för prisuppgifter

Immigration: Kontakta oss för prisuppgifter

Deel-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

6. Rise

Bäst för personalens resa

Genom att kartlägga en anställds hela resa inom organisationen, från rekrytering till avgång, får du insikt i deras erfarenheter, förväntningar, behov och problem. Rise erbjuder en kraftfull uppsättning verktyg för att tillgodose varje steg i den anställdes livscykel, vilket gör att du kan ingripa i kritiska ögonblick för att förbättra den individuella prestationen.

Rises avancerade funktioner för kandidathantering under rekryteringsfasen säkerställer att ditt rekryteringsteam är fullt engagerat. För nya och befintliga medarbetare erbjuder plattformen funktioner som självständig onboarding, individuella utvärderingar och 360-graders feedback för att främja tillväxtinitiativ.

Plattformen har en fördefinierad uppsättning uppgifter och mallar för att avskeda anställda utan problem. 🚗

Rise erbjuder unika personalrapporter med sammanfattningar av ersättningar, semesterbalanser, aktuell personalstyrka och andra viktiga uppföljningsuppgifter.

Rises bästa funktioner

Automatiserade arbetsflöden garanterar uppdaterad synlighet av befordringar, nyanställningar och uppsägningar.

Centraliserad personkatalog med valbara pronomen för ökad inkludering

Online- och mobilåtkomst till lönebesked

Stöder e-signaturer

HR-påminnelser för viktiga händelser för anställda

Öka begränsningarna

Synkroniseras inte med Outlook eller Google Kalender.

Tillfälliga tekniska problem och buggar

Rise-prissättning

Start : 6 $/månad per anställd (+30 $/månad i grundavgift om du har färre än 20 anställda)

Grow : Kontakta oss för prisuppgifter

Optimera: Kontakta oss för prisuppgifter

Höj betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 100 recensioner)

7. Eddy

Bäst för hälso- och sjukvårdsbranschen

Personalhantering inom hälso- och sjukvårdsbranschen kräver noggrann kontroll av medarbetarnas uppgifter, kliniska och icke-kliniska certifieringar samt utbildning på arbetsplatsen.

Presentation av Eddy – en användarvänlig plattform utformad för att erbjuda heltäckande HR-lösningar för vårdorganisationer. Tjänsten EddyCore hjälper till att lagra personalens behörighetsuppgifter på ett ställe så att du kan dela dem med berörda parter vid behov.

Eddy kan hantera obegränsat antal löneutbetalningar för att anpassa sig till förändrade personalplaner inom hälso- och sjukvården. Använd plattformens tidrapporteringsverktyg för att granska arbetspass och punktlighet. Spåra ledighet, godkänn tidrapporter och kontrollera bonusar och extra avgifter innan du slutför betalningarna. 📅

Vårdpersonal behöver ofta uppdaterade certifieringar och licenser. Med Eddy Learn får du tillgång till över 200 färdiga kurser för personalutbildning.

Eddys bästa funktioner

Centraliserad lagring av företags- och medarbetardokument

Inbyggd granskningsmekanism genom Performance Notes

Realtidsövervakning av in- och utstämplingar samt övertid med geotaggingsfunktioner

Enkel spårning av personalens certifieringar och licenser med varningar vid utgångsdatum.

Eddy-begränsningar

Vissa användare klagar över frekventa driftstopp.

Begränsade rapporteringsalternativ

Eddy-prissättning

Anpassad plan: Från 6 $/månad per person; kontakta Eddy-teamet för en anpassad offert.

Eddy-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (40 recensioner)

Lär dig mer om programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården!

8. Justworks

Bäst för anställdas förmåner

Har du någonsin funderat på att utnyttja kraften hos en professionell arbetsgivarorganisation (PEO) för att ge dina anställda bättre förmåner? För den oinvigde är en PEO ett outsourcingföretag för HR-relaterade aktiviteter, såsom hantering av löner, förmåner och utbildning.

Justworks är en omfattande PEO-plattform som erbjuder helhetslösningar för personalförmåner, lönehantering och regelefterlevnad. Deras outsourcingtjänster riktar sig till små och medelstora företag och gör det möjligt för dem att skaffa kvalitativa förmåner utan att behöva ha en egen HR-avdelning.

Justworks utnyttjar sin köpkraft som koncern och ger dig tillgång till förstklassiga förmåner som ofta är förbehållna större företag. Dina anställda kan välja mellan ett stort utbud av sjuk- och livförsäkringar samt pensionsplaner.

Tack vare plattformens administrativa funktioner blir uppgifter som att hantera efterlevnad, beräkna ledighet och lagra företagspolicyer en barnlek! 🎂

Justworks bästa funktioner

Allt-i-ett-lösning för PEO

Smidig installation och hantering av personalförmåner

Automatisering av skattedeklarationer

Stöd för efterlevnad av federala, statliga och lokala arbetsrättsliga bestämmelser

Självbetjäningsportal för anställda

Justworks begränsningar

Android-appen tenderar att frysa

Relativt dyrt jämfört med liknande verktyg på marknaden

Justworks prissättning

Basic : 59 $/månad per anställd (49 $/månad för din 50:e anställd och därefter)

Plus: 99 $/månad per anställd (89 $/månad för din 50:e anställd och därefter)

Justworks betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. Leapsome

Bäst för medarbetarutveckling

Leapsome integrerar prestanda, engagemang och lärande i en enda plattform och använder bästa praxis från psykologi och datavetenskap för att främja kompetensutveckling.

Den erbjuder en serie verktyg som är utformade för att effektivisera och förbättra de dagliga HR-aktiviteterna, men dess huvudsakliga fokus är fortfarande medarbetarnas utveckling. Från prestationsutvärderingar och feedback till engagemangsundersökningar och måluppföljning hjälper plattformen till att skapa en trygg miljö där medarbetarna kan blomstra. 🌹

Skapa ett anpassningsbart utvecklingsprogram för att vägleda dina anställda med hjälp av sex lärandeelement:

Artiklar Videor Quiz Uppgifter Öppna frågor Live-utbildning

Plattformen har en smidig inbyggd ROI-kalkylator som hjälper dig att spåra avkastningen på personalutvecklingsprocesser. Med verktyget kan du beräkna hur mycket pengar du har sparat tack vare minskad frånvaro, ökad produktivitet och minskad personalomsättning.

Leapsomes bästa funktioner

Anpassningsbara utbildningsmoduler

Förstklassig integrationssupport för dina befintliga HR- och kommunikationsverktyg

Cykelöverskridande analyser för att jämföra medarbetarnas prestationer över tid

Smart ROI-kalkylator för HR-processer

Leapsomes begränsningar

Kan dra nytta av bättre kundguider

Vissa användare tycker att användargränssnittet är ointuitivt.

Leapsome-priser

Anpassad plan: Från 8 $/månad per användare; kontakta Leapsome-teamet för en anpassad offert.

Leapsome-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Sammanfattning av de bästa programvarulösningarna för personalhantering

När vi har gått igenom denna lista står en sak klar: moderna arbetsplatser kräver flexibilitet, anpassningsförmåga och omfattande funktioner i ett och samma paket.

Och när det gäller allt-i-ett-underverk lämnar ClickUp verkligen ett outplånligt avtryck med sina omfattande funktioner, vilket bevisar att det inte bara handlar om att hantera uppgifter – utan också människor. 🙋