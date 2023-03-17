Hur företag kan hjälpa anställda att öka sin produktivitet

Oavsett om människor arbetar hemifrån, på kontor eller i någon form av hybridmodell, strävar företag alltid efter att öka produktiviteten – hur många varor eller tjänster en medarbetare kan producera eller tillhandahålla per timme.

Det har redan skett stora förändringar: enligt en färsk analys från Economic Policy Institute är amerikanska arbetstagare sammantaget 164 % mer produktiva på jobbet än de var 1948.

Men det finns tecken på att det kan finnas gränser för vad som fungerat under de senaste decennierna: Enligt Bureau of Labor Statistics sjönk produktiviteten hos amerikanska arbetstagare 2022 mest sedan 1980-talet, då inflationen sänkte de reala timlönerna med mer än 3 % jämfört med föregående år under tredje kvartalet.

ClickUp har analyserat ledande forskning och opartiska studier från det senaste decenniet och sammanställt en lista över metoder som kan hjälpa medarbetarna att uppnå maximal produktivitet i sitt arbete.

20 PRODUKTIVITETSTIPS FÖR SNABB FRAMGÅNG

Undvik utbrändhet och nå dina mål med dessa tidsbesparande produktivitetstips från ClickUp.

Höj lönen

via Andrey_Popov // Shutterstock

Att höja minimilönen – den genomsnittliga levnadslönen i USA var 24 dollar per timme 2022 – har varit en viktig metod under de senaste tio åren för företag som vill förbättra produktiviteten.

Medan flera delstater och Washington D.C. har höjt sin minimilön under de senaste åren, har den federala minimilönen legat kvar på 7,25 dollar per timme sedan 2009. Under ungefär samma tid, från 2007 till 2021, fann Bureau of Labor Statistics att arbetstagarnas produktivitet ökade med i genomsnitt 1,4 % per år.

"På nationell nivå ökade arbetsproduktiviteten något snabbare än ersättningen", rapporterade BLS. Så även om lönerna inte alltid ökade i motsvarande grad, var arbetstagarna mer produktiva. Men företag, särskilt i en tid med rekordhöga företagsvinster, har möjlighet att göra bättre ifrån sig genom att överraska arbetstagarna med löneökningar.

En rapport från Harvard Business Review från 2018 säger att ”forskning ... har visat att när ett företag ger oväntade löneökningar, återgäldar arbetstagarna ofta [gesten] genom att arbeta hårdare än vad som krävs (även om de inte oroar sig för att bli avskedade).”

En del av forskningen inkluderar en studie från Management Science från 2016 som konstaterar att ”oväntade gåvor” genererar en ömsesidighet hos arbetstagaren gentemot företaget och motiverar dem att stanna kvar på ett välbetalt jobb – så länge dessa högre betalda jobb fortsätter att betala mer än konkurrenterna.

Engagera alla

via GaudiLab // Shutterstock

Arbetstagare som känner sig energiska och entusiastiska över sitt arbete – något som ofta mäts som medarbetarengagemang – förknippas med högre prestanda, en mer hängiven arbetsmoral och längre anställningstid, enligt managementkonsultföretaget Qualtrics.

Gallup fann en produktivitetsökning på 18 % inom försäljning när anställda var engagerade i sitt arbete eller blev involverade och entusiastiska i sitt arbete och sin arbetsplats. Men företagets undersökning visade också att endast 33 % av de amerikanska anställda kände sig engagerade i sitt arbete 2022.

Ett sätt att öka engagemanget – och därmed produktiviteten – är att be medarbetarna att följa upp sina egna resultat. För kunskapsarbetare i synnerhet – personer som mjukvaruutvecklare, författare och forskare – kan uppföljning av sina egna insatser öka produktiviteten genom att hjälpa dem att ”förstå och reflektera över hur de använder sin tid”, enligt en akademisk studie från 2019.

34 TEAMBUILDING-AKTIVITETER FÖR ATT ENDA DITT TEAM

Utforska en omfattande lista över teambuildingaktiviteter för att uppmuntra sammanhållning och kommunikation inom teamet.

Avvisa det öppna kontoret, omfamna ensamheten

via nicepix // Shutterstock

Det har länge varit känt att öppna kontor påverkar produktiviteten negativt genom att utsätta medarbetarna för många distraktioner och avbrott. En akademisk studie som publicerades 2020 visade att medarbetare i privata kontor presterade 14 % bättre än medarbetare i öppna kontor när det gällde kognitiva uppgifter.

Faktum är att ökningen av distansarbete under pandemin ledde till påståenden – och bevis – om att medarbetarna var mer produktiva, med mindre pendlingstid, mer kontroll över sin arbetsmiljö och mer tid att fokusera på sitt eget arbete utan att behöva hantera ett rum fullt av kollegor.

Ett sätt för arbetsgivare att upprätthålla produktiviteten är naturligtvis att fortsätta att låta medarbetarna arbeta hemifrån. Men om vissa medarbetare måste vara på kontoret åtminstone en del av tiden kan arbetsgivarna ändå upprätthålla en hög produktivitet genom att tillhandahålla privata kontor och överväga ersättning för den tid eller de kostnader som uppstår i samband med pendlingen till arbetet.

Bonus: Programvara för kontorshantering

10 EFFEKTIVA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA DIN MÖTESETIKETT

Skapa en professionell ton och fastställ standarder för effektiva möten med denna lista över de 10 bästa tipsen för virtuella möten.

Dagar utan möten

via Jaromir Urbanek // Shutterstock

Vi har alla varit där. Det här mötet kunde ha varit ett e-postmeddelande är lika mycket ett meme som en allvarlig kritik av tidshantering. Det är användbart för teammedlemmar att stämma av med varandra om framstegen i gemensamma insatser och få uppdateringar om människors prioriteringar, scheman och tillgänglighet.

För att uppnå dessa mål utan att alla behöver samlas runt ett bord eller virtuellt i ett Zoom-samtal föreslår forskarna att man skapar en Slack-kanal för arbetet med konversationsprompter, som aktiveras vid samma tid varje dag. Enligt forskning från Harvard Business Review leder färre möten generellt sett till högre produktivitet.

Ett annat sätt att minska sannolikheten för möten är att införa mötesfria dagar för hela företaget – inte för chefer, ledare, högt uppsatta tjänstemän eller ens för kunder. En studie från MIT Sloan Management Review från 2022 visade att en mötesfri dag i veckan ökade produktiviteten och hjälpte dem att känna sig mindre stressade och mindre detaljstyrda.

Andra fördelar med mötesfria dagar är att man får mer tid att fokusera på arbetsuppgifterna och att alla uppmuntras att tänka mer noggrant igenom mötena så att de blir mer ”specifika, effektiva och ansvarsfulla” när de väl äger rum, enligt företagsrådgivaren Gordon Jenkins.

Öka produktiviteten och medarbetarnas engagemang med ClickUp

Det är uppenbart att det finns flera initiativ som arbetsgivare kan vidta för att öka effektiviteten på arbetsplatsen. Att höja lönerna, förbättra medarbetarnas engagemang och införa distansarbete, i kombination med en särskild dag utan möten varje vecka, är bara några av de sätt som finns för att stödja dina medarbetare.

Naturligtvis kommer ingen av dessa idéer att ha någon verklig inverkan om de inte får tillräckligt stöd. För att säkerställa att dina team har vad de behöver för att lyckas och arbeta på bästa sätt behöver du ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som ClickUp, som erbjuder hundratals kraftfulla funktioner och en helt anpassningsbar plattform. Det innebär att varje användare, team eller organisation kan anpassa ClickUp på vilket sätt som helst för att stödja sina unika och komplexa arbetsflöden, arbetspreferenser och ständigt föränderliga affärsbehov.

Flexibilitet har aldrig varit enklare än med ClickUps omfattande utbud av alternativ. Prova det idag för att öka ditt teams produktivitet och se vilka underverk det kan åstadkomma för hela din organisation.

Sarah Dolezal