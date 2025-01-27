De 10 bästa alternativen till Workday för HR-team 2025 (recensioner och priser)

Att hantera personalresurser för ett företag innebär vanligtvis att jonglera flera uppgifter, från att anställa och introducera nya medarbetare till att övervaka förmåner och säkerställa efterlevnad.

Att utföra dessa uppgifter manuellt, särskilt för en stor arbetsstyrka, kan vara tidskrävande och felbenäget. Lyckligtvis finns HR-programvaruplattformar som Workday till hjälp.

Dessa mjukvaruplattformar hjälper till att effektivisera HR-funktioner, automatisera uppgifter och ge värdefulla insikter i affärsverksamheten. De optimerar också personalhanteringen samtidigt som de ökar engagemanget, höjer produktiviteten, sänker kostnaderna och förbättrar beslutsfattandet.

Workday har visserligen många lojala användare, men det kanske bara fungerar för vissa.

I den här artikeln tittar vi på de 10 bästa alternativen till Workday och utforskar deras viktigaste funktioner, priser och recensioner.

Vad ska du leta efter i alternativ till Workday?

Det finns flera viktiga faktorer att tänka på när du väljer en HR-programvaruplattform som passar dig. Här är några av dem:

Användarvänligt gränssnitt: Välj en lösning som är intuitiv och har ett användarvänligt gränssnitt.

Skalbarhet: Se till att programvaran kan växa i takt med ditt företag när du utökar personalstyrkan och verksamheten.

Integrationsförmåga: Leta efter ett verktyg som integreras sömlöst med andra affärsverktyg och system, såsom din löne- och Leta efter ett verktyg som integreras sömlöst med andra affärsverktyg och system, såsom din löne- och redovisningsprogramvara . Detta bidrar till att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

Molnbaserad tillgänglighet: Välj en molnbaserad tjänst för enklare uppdateringar, förbättrad säkerhet och stöd för distansarbete.

Analys- och rapporteringsverktyg: Få tillgång till värdefull information om HR med avancerade rapporteringsverktyg som möjliggör välgrundade, strategiska beslut. Få tillgång till värdefull information om HR med avancerade rapporteringsverktyg som möjliggör välgrundade, strategiska beslut.

Kostnadseffektivitet: Se till att den lösning du väljer passar din budget och samtidigt erbjuder den funktionalitet du behöver.

Kundsupport och uppdateringar: Studera tidigare kundrecensioner, vittnesmål och verktygets övergripande meritlista innan du registrerar dig.

Efterlevnad och säkerhet: Välj ett verktyg som är helt kompatibelt med relevanta regler och branschstandarder.

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Workday

Nu när vi vet vad vi ska leta efter kan vi gå vidare till de 10 bästa alternativen till Workday 2024.

1. Gusto

via Gusto

Gusto utmärker sig som en omfattande molnbaserad HR-plattform som passar företag av alla storlekar. Den hanterar viktiga uppgifter som löner, förmåner, projektledning, HR-administration och efterlevnad på ett effektivt sätt.

Med funktioner som introduktion av nya medarbetare, närvarohantering, tidrapportering och mobil tillgänglighet kan användarna njuta av Gustos smidiga och intuitiva användarupplevelse.

Gustos bästa funktioner

Hantera löner smidigt och minska den manuella arbetsbelastningen

Övervaka anställdas förmåner, såsom sjukförsäkring och pensionsplaner.

Skapa en smidig introduktionsprocess för nyanställda

Förenkla uppgifter som att övervaka närvaro, spåra projekttimmar eller hantera övertid.

Se till att HR-rutinerna överensstämmer med branschstandarder och myndighetsföreskrifter.

Begränsningar för Gusto

Höga implementeringskostnader och licensavgifter för mindre företag

Ingen kostnadsfri provperiod.

Gusto-priser

Enkelt: 40 dollar per månad

Plus: 80 dollar per månad

Premium: Anpassade priser

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 3800 recensioner)

2. Paylocity

via Paylocity

Paylocity är en populär HR- och lönehanteringslösning som förenklar olika aspekter av personalhantering för företag samtidigt som den betonar medarbetarupplevelsen.

Denna lösning hanterar lönehantering, HR-administration, förmånsadministration, tidrapportering och uppgiftsplanering. Paylocity positionerar sig som en allt-i-ett-lösning för HR-team.

Paylocitys bästa funktioner

Automatisera löneprocessen och förenkla utbetalningen av löner till anställda

Få hjälp med HR-uppgifter och mallar för introduktion av nya medarbetare

Förenkla administrationen av anställdas förmåner såsom sjukförsäkring och pensionsplaner.

Spåra anställdas arbetstimmar noggrant

Paylocitys begränsningar

Brist på fast prisstruktur

Vissa användare rapporterar bristfällig kundsupport.

Paylocitys priser

Anpassade priser

Paylocitys betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 800 recensioner)

3. Onpay

via Onpay

OnPay är en användarvänlig, molnbaserad löneprogramvara som är skräddarsydd för små och medelstora företags behov. Onpay erbjuder sina användare strömlinjeformade lösningar för lönehantering och skatteefterlevnad.

Med ett intuitivt gränssnitt förenklar OnPay flera löneuppgifter, inklusive automatisering av beräkningar, generering av lönebesked och underlättande av korrekta skattedeklarationer för att säkerställa efterlevnad av regler och föreskrifter.

Onpays bästa funktioner

Erbjuder en budgetvänlig lösning

Utökar exceptionell kundsupport

Onpay-begränsningar

Att anställa nya medarbetare kan vara knepigt

Saknar funktion för tidrapportering

Onpay-priser

Enkel prissättning: Månadspris på 40 dollar plus 6 dollar per anställd och månad

Onpay-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 270 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (430+ recensioner)

4. UKG PRO

via UKG PRO

UKG, eller Ultimate Kronos Group, erbjuder en omfattande Human Capital Management-svit (HCM) som kallas UKG Pro, utformad för stora organisationer.

Denna molnbaserade lösning hanterar personaluppgifter, sköter löneadministration, optimerar schemaläggning och främjar talanghantering på ett kompetent och effektivt sätt.

UKG Pro är människocentrerat och förbättrar organisationskulturen genom att erbjuda AI-drivna rekommendationer för att skapa meningsfulla arbetsupplevelser.

UKG PRO:s bästa funktioner

Utnyttja AI för att ge rekommendationer och förbättrade upplevelser

Använd HR-mallar för lönehantering, talanghantering och personalhantering

Upplev en intuitiv och användarvänlig plattform

Begränsningar för UKG PRO

Att lägga till en ny funktion kan vara besvärligt

Att hitta rätt fält i rapporter kan vara svårt för vissa användare.

UKG PRO-priser

Anpassade priser

UKG-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 stjärnor (över 1450 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (570+ recensioner)

5. BambooHR

via BambooHR

BambooHR lovar en smidig lösning som kan hantera dina medarbetares behov från anställning till pensionering.

Plattformen täcker områdena HR-data och rapportering, rekrytering, sökandespårning och onboarding, löneadministration, tidrapportering, förmånsadministration samt medarbetarupplevelse och prestationshantering.

BambooHR:s bästa funktioner

Hantera löner smidigt inom samma plattform

Njut av skalbarhet eftersom verktyget kan anpassas för att möta behoven hos företag av alla storlekar.

Utnyttja AI för personalfunktioner

BambooHR:s begränsningar

Begränsad täckning för företag som bedriver internationell verksamhet

Mindre företag kan tycka att implementeringskostnaderna är höga.

Lönefunktionerna är grundläggande

BambooHR Prissättning

Moln: 99 dollar för 12 anställda

Ytterligare anställd: 8,25 dollar per anställd utöver 12 anställda

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 2600 recensioner)

6. Zoho People

via Zoho People

Zoho People positionerar sig som en molnbaserad HR-programvara utformad för att möta de föränderliga behoven på moderna arbetsplatser.

Plattformen erbjuder en rad funktioner för HR-avdelningen för att utveckla medarbetarna och förbättra personalhanteringen. Den täcker också centrala HR-funktioner med en effektiv medarbetardatabas, smarta HR-mål och insiktsfulla analyser.

Zoho Peoples bästa funktioner

Få flexibilitet och tillgänglighet genom molnbaserad programvara

Optimera tids- och närvaroregistreringen för att öka medarbetarnas produktivitet

Upplev flera medarbetarvänliga funktioner och ett intuitivt gränssnitt.

Begränsningar för Zoho People

Långsam kundsupport

Anpassningsalternativen känns överväldigande och omfattande

Priser för Zoho People

Standard: 15 dollar

Professional: 39 $

Premium: 79 dollar

Elite: 239 dollar

Betyg och recensioner av Zoho People

G2: 4,4/5 stjärnor (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 240 recensioner)

7. Rippling

via Rippling

Rippling är en komplett HR-lösning och ett verktyg för personalhantering som är utformat för att effektivisera och förenkla olika aspekter av HR och personalhantering.

Med sin integrerade plattform erbjuder Rippling lösningar för introduktion av nya medarbetare, löneadministration, förmånsadministration, tidrapportering och IT-hantering, allt inom ett enda gränssnitt.

Ripplings bästa funktioner

Automatisera löneprocesserna för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad

Använd tidsspårningsfunktioner för att övervaka anställdas arbetstider, närvaro och övertid.

Effektivisera förmånsförvaltningen med verktyg för planval, registrering och efterlevnadskontroll.

Rippling-begränsningar

Användare kan tycka att Rippling är för dyrt.

Tidskrävande installationer med omfattande att göra-listor och uppgifter

Rippling-prissättning

Pris: 8 dollar per månad per användare

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 stjärnor (över 3000 recensioner)

8. Justworks

via JustWorks

Med fokus på att erbjuda en smidig upplevelse kombinerar Justworks en modern, enkel plattform med support dygnet runt.

Plattformen erbjuder flera funktioner, inklusive lönehantering, förmåner, HR-verktyg och stöd för regelefterlevnad, allt med expertstöd från riktiga människor.

Justworks bästa funktioner

Enkel navigering tack vare ett användarvänligt gränssnitt

Hantera skattedeklarationer, arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och alla deklarationer enligt Affordable Care Act (ACA).

Förenkla onboardingprocessen

Övervaka anställdas arbetstider noggrant

Njut av kundsupport dygnet runt

Justworks begränsningar

Kostnaden per anställd och månad är relativt hög jämfört med andra liknande plattformar.

Funktionen för tidrapportering är endast tillgänglig som ett betalt tillägg.

Justworks prissättning

Basic: 59 USD/månad per anställd (49 USD/månad för din 50:e anställd och därefter)

Plus: 99 $/månad per anställd (89 $/månad för din 50:e anställd och därefter)

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 700 recensioner)

9. QuickBooks Payroll

via QuickBooks

Med ett användarvänligt gränssnitt och flera avancerade funktioner förenklar QuickBooks Payroll hanteringen av HR-uppgifter, så att företag kan fokusera på tillväxt.

Plattformen utökar stödet bortom HR och erbjuder hälsoförmåner, arbetsskadeersättning och försäkringar genom partnerskap med pålitliga leverantörer.

QuickBooks Payrolls bästa funktioner

Förenkla ekonomihanteringen med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt

Använd avancerade redovisningsverktyg som fakturering, utgifts- och sökandespårning samt finansiell rapportering.

Möjliggör molnbaserad tillgänglighet

Begränsningar i QuickBooks Payroll

Begränsade integrationer med tredje part

Vissa viktiga funktioner är endast tillgängliga för abonnenter på högsta nivå.

Priser för QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: 37,50 dollar för 3 månader

Payroll Core + Essentials: 52,50 dollar för 3 månader

Payroll Premium + Plus: 85 dollar för 3 månader

Betyg och recensioner av QuickBooks Payroll

G2: 3,8/5 stjärnor (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 stjärnor (över 840 recensioner)

10. Paycor

via Paycor

Paycor är en ledande leverantör av HCM-lösningar och erbjuder sina användare en fullfjädrad programvarusvit som är utformad för att effektivisera och optimera personalhanteringen. Lönehantering och ersättningshantering är utmärkande funktioner, tillsammans med självbetjäningsalternativ för anställda.

Med över 30 års erfarenhet inom HCM-branschen hjälper Paycor till att automatisera rutinuppgifter, minska efterlevnadsrisker och öka effektiviteten inom HR, löneadministration, rekrytering, talanghantering, personaladministration och förmånsadministration.

Paycors bästa funktioner

Se alla medarbetardata på ett och samma ställe utan att behöva byta plattform.

Skapa analyser för insikter på företagsnivå

Njut av obegränsade lönekörningar

Dra nytta av en anpassad rapporteringsfunktion

Upplev tillgänglighet när som helst och var som helst med Paycors mobilapp.

Paycors begränsningar

Vissa användare anser att kundsupporten inte är tillräckligt responsiv.

Saknar vissa avancerade funktioner och funktionaliteter

Paycor-priser

Grundläggande: Anpassad prissättning

Viktigt: Anpassade priser

Kärnfunktion: Anpassad prissättning

Komplett: Anpassade priser

Paycor-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 stjärnor (690+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 2700 recensioner)

Detta avslutar vår sammanställning av de tio bästa alternativen till Workday. När du utforskar sätt att bättre hantera dina medarbetare och personalrelaterade processer är det dock viktigt att lära sig mer om plattformar som, även om de inte är uteslutande utformade för HR, avsevärt kommer att förbättra ditt arbete med humankapitalhantering.

ClickUp är ett utmärkt exempel. Det erbjuder projektledning och generativa AI-drivna funktioner som effektiviserar olika HR-processer och accelererar ditt företags tillväxt.

ClickUp

ClickUp, som är känt för sin omfattande uppsättning projektledningsfunktioner, framstår som en kraftfull allierad för HR-chefer med sina prestationshanteringsfunktioner.

Skapa de rapporter du behöver, allt på ett ställe, på ClickUp.

ClickUps omfattande funktionslista och anpassningsbara funktioner gör det värdefullt för HR-personal som söker effektivitet, samarbete och automatisering av arbetsflöden.

Effektivisera rekrytering och introduktion

En av ClickUps mest framstående funktioner är ett uppgiftshanteringssystem som smidigt anpassar sig till rekryteringsprocessen. HR-team kan skapa uppgifter för varje steg i rekryteringen, från att tilldela ansvar och sätta deadlines till att följa upp framstegen.

Anpassningsbara fält gör det möjligt för rekryterare att lägga till viktig information om kandidaterna så att alla får en omfattande översikt på ett ögonblick.

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp.

ClickUp Tasks är också utmärkt för att skapa intuitiva, användarvänliga checklistor när nya medarbetare anställs. HR-chefer kan tilldela dessa uppgifter till relevanta teammedlemmar och övervaka slutförandestatusen.

Skapa en grund för en framgångsrik arbetsplats med hjälp av ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures.

Och det finns mer. Chefer inom olika funktioner kommer att kunna optimera produktiviteten på arbetsplatsen med ClickUp.

Plattformens rapporteringsfunktioner ger insiktsfulla analyser av slutförda uppgifter. Chefer kan utnyttja dessa analyser för att utvärdera medarbetarnas prestationer, identifiera förbättringsområden och skapa en produktiv, målinriktad arbetsmiljö.

Ladda ner den här mallen Visualisera hur mycket arbete som tilldelas enskilda medarbetare och varje team med arbetsbelastningsvyn i ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgifter för varje steg i rekryterings- och onboardingprocessen, tilldela ansvar, sätt deadlines och följ upp framstegen.

Underlätta smidig kommunikation genom ett kommentarsystem och funktioner för dokumentdelning.

Sätt upp mätbara mål, följ upp framsteg och genomför prestationsutvärderingar med ClickUp Goals.

Hantera ekonomin med ClickUp finance

Prioritera datasäkerhet och få robusta åtkomstkontroller för att skydda känslig personlig information.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mallar tenderar att vara mer projektorienterade.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per anställd

Företag: 12 USD/månad per anställd

Företag: Kontakta Kontakta säljteamet för en anpassad plan

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

Är du redo att förändra personalhanteringen?

Medarbetarnas engagemang är en viktig prioritering för alla företag. Mycket av detta beror på HR-avdelningens tjänster och hur de hanterar medarbetarnas upplevelser. En annan viktig aspekt att tänka på är efterlevnadshantering. HR-hanteringsprogramvara sammanför alla dessa aspekter.

Dessutom behöver du centraliserad programvara för att öka effektiviteten, främja samarbete och förbättra prestandan.

Registrera dig för en gratis provperiod av ClickUp idag och upplev kraften i anpassningsbara arbetsflöden, smidig kommunikation och automatisering för att effektivisera personalhanteringen i din organisation.