10 kostnadsfria mallar för successionsplanering i Excel, Word och ClickUp

Oavsett om det gäller affärer eller livet i övrigt måste du lära dig att navigera i förändringens turbulenta vindar. ?️

Det bästa du kan göra är att omfamna förändringen, vara proaktiv och förbereda dig noggrant. När det gäller förändringar i personalstyrkan är mallar för successionsplanering din räddning.

Vi diskuterar 10 av våra favoriter och visar hur varje mall för successionsplanering kan bidra till att säkerställa kontinuitet och en smidig ledarskapsövergång. De är gratis, så varför inte prova dem?

Vad är en mall för successionsplanering?

Successionsplanering är en strategi som företag använder för att förbereda sig för ledarskapsförändringar till följd av avgångar, pensioneringar eller befordringar. Det är en långsiktig plan som måste följa principerna för kontorshantering och kräver mycket framförhållning.

Den måste också omprövas och uppdateras årligen eller efter varje övergång. Några av de viktigaste stegen är:

Definiera kritiska roller och nyckelpositioner

Identifiera och utvärdera potentiella efterträdare

Skapa utvecklingsplaner för varje potentiell efterträdare

Successionsplanering är ett ramverk som hjälper företag att effektivt kartlägga stegen mot en smidig ledarskapsövergång. Dessa beredskapsplaner tjänar till att effektivisera viktiga roller och personalförändringar samtidigt som de minskar det kaos som ofta följer med en detaljerad successionsplan.

Vad kännetecknar en bra mall för successionsplanering?

För att vara effektiv måste en mall för successionsplanering:

Var heltäckande : Täck alla viktiga aspekter av successionsplaneringsprocessen.

Möjlighet till anpassning : Skalbar och anpassningsbar till olika typer av organisationer och ledarskapspositioner.

Var användarvänlig : Förenkla processen och gör den lätt att använda för alla så att verksamheten kan fortsätta som vanligt.

Underlätta samarbete : Låt alla komma med sina synpunkter och delta i successionsplaneringsprocessen.

Tillhandahåll analyser: Säkerställ spårning i realtid av framstegen och beskriv alla affärsutmaningar.

10 mallar för successionsplanering att använda

Successionsplanering är ingen enkel uppgift, men med rätt verktyg kan det gå smidigt. Använd en av dessa 10 mallar för din successionsplaneringsprocess i ClickUp för att skapa en stark pipeline av potentiella kandidater och ledare och skapa stabilitet under svåra tider.

1. ClickUp-mall för successionsplanering

Ladda ner denna mall Hantera talangövergångar i ledarroller eller identifiera nyckelpositioner i en ny successionsplan med hjälp av ClickUps mall för successionsplanering.

Vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte, men vi vet att du kan använda ClickUps mall för successionsplanering. Denna mall för successionsplanering hjälper dig att hantera talangövergångar i ledarroller eller identifiera nyckelpositioner i en ny successionsplan.

Det är ett multifunktionellt organisationsverktyg som gör planeringen till en barnlek. ?

Om det är första gången du arbetar med en ClickUp-mall, se introduktionsguiden. Mallen är avancerad men intuitiv att använda och konfigurera. Det är en mapp som innehåller två listor: Teammedlemmar och Professionella utvecklingsaktiviteter.

Teammedlemslistan innehåller information om varje medarbetare, såsom deras nuvarande position, avdelning, potentiella kandidater och beredskap för successionsplanering. Du kan anpassa dessa fält för att bättre återspegla dina behov.

Om du föredrar Kanban-tavlor framför listor har ClickUp lösningen för dig. I tavelvyn visas anställda som kort och grupperas efter potentiella eller kritiska positioner för att underlätta visualiseringen.

Varje kort visar viktig information om potentiella anställningsaspekter för dina ledarroller, inklusive roliga emoji-betygsskala för kommunikation, ledarskapsförmåga och prestation. Du kan ändra kortens utseende samt deras gruppering och sorteringsmetoder.

Den andra listan, Professionella utvecklingsaktiviteter, gör det möjligt för dig att spåra och hantera alla nödvändiga uppgifter och deluppgifter för att säkerställa smidiga övergångar under hela din successionsplanering.

2. ClickUp-mall för successionsplanering i företag

Ladda ner denna mall Denna mall för företags successionsplanering hjälper dig att identifiera de personer som har förmågan och potentialen att axla dessa kommande ansvarsuppgifter samt bemanningsbehovet i framtiden.

I företagsvärlden fungerar ett stabilt ramverk för successionsplanering som ett skydd mot instabilitet och störningar. På grund av dessa organisationers storlek är det också lätt att gå vilse i all data och låta idealiska ledande befattningar och ledande befattningshavare glida mellan fingrarna.

Med denna mall för successionsplanering från ClickUp kan du hålla dig i topp. Den organiserar och förenklar planeringsprocessen , oavsett företagets storlek.

Mallen för successionsplanering är en mapp som innehåller tre listor:

Utbildningsaktiviteter: Inkluderar utbildning som potentiella efterträdare har genomgått eller planerar att genomgå i framtiden. Potentiella kandidater: Innehåller information om alla potentiella efterträdare och deras beredskap för högre befattningar. Företagssuccession: Identifierar de kritiska rollerna inom företaget, beskriver deras ansvarsområden och föreslår en överföringsplan för successionskandidater.

Varje lista har en lista- och tavelvy för din bekvämlighet. Skapa uppgifter, deluppgifter och checklistor för att förverkliga dina planer.

Anpassa mallen efter ditt företags behov genom att ändra sorteringsmetoden och skapa anpassade kategorier och fält. Införa nya vyer, såsom Gantt och Arbetsbelastning, för effektiv tids- och teamhantering.

3. ClickUp-mall för bemanningsplanering

Använd denna mall för att bättre förstå de olika typer av personal som ditt företag behöver för att uppnå sina mål.

Successionsplanering är kanske inte en daglig uppgift, men HR-arbetet pågår alltid. Lyckligtvis kan du med ClickUps mall för personalplanering hålla dig uppdaterad om din personal, vare sig det gäller dagens operativa personal eller framtida ledare.

Denna mall för successionsplanering är nybörjarvänlig och kräver inga instruktioner. Men om du behöver vägledning kan du hitta den i det gamla goda dokumentet Börja här.

Mallen för personalplanering är en whiteboard som består av två delar: ett flödesschema för personalplanering och en organisationsplan för att identifiera nyckelroller och ledningshierarkin i din organisation.

Med hjälp av personalplaneringsprocessen kan du definiera de exakta stegen i din successionsplan. Som standard omfattar dessa steg följande:

Utvärdera nuvarande kapacitet

Identifiera affärsbehov

Utveckla strategier för personalhantering

Under varje steg finns klisterlappar som du kan använda för att skapa deluppgifter och varningar.

Organisationsschemat visar en hierarki av personer inom din organisation. Schemat är färgkodat för bättre visualisering och har fyra senioritetsnivåer.

Precis som med andra ClickUp-whiteboards kan du anpassa alla element. Infoga bilder, lägg till kopplingar för att visa relationer och gruppera anställda för att bilda tvärfunktionella team och avdelningar.

Whiteboards ger dig också friheten att skriva anteckningar och lägga till ytterligare element, såsom tankekartor och webbplatser, för att ge successionsplanerna allt de behöver för att – ja, lyckas!

📮 ClickUp Insight: När ett mål inte uppnås reviderar endast 34 % av våra undersökningsdeltagare sin strategi och 33 % ger helt enkelt upp. 🫢 Men misslyckande är inte slutet, det är feedback. Med ClickUp Mind Maps och Whiteboards kan du enkelt analysera vad som gick fel, utforska nya idéer och planera en smartare väg framåt. Se det som din inbyggda återhämtningsplan. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete – eftersom realistiska mål innebär fler framgångar och färre sammanbrott.

4. ClickUp-mall för medarbetarutvecklingsplan

Förse medarbetarna med den information och de färdigheter som krävs för nya roller/ansvar med hjälp av vår mall för medarbetarutvecklingsplan.

Utan personalutveckling skulle successionsplanering i bästa fall vara komplicerat och i värsta fall kaotiskt. ?

Därför behöver du en solid utbildningsplan för dina framtida ledare. Och det finns inget bättre och snabbare sätt att skapa en sådan än med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan. Det är ett enkelt verktyg som alla kan använda, oavsett kompetensnivå.

Det är i listform men har flera vyer, inklusive:

Kom igång-guide : Instruktioner för hur du använder mallen för successionsplanering

Sammanfattning av anställda : En huvudlista över alla anställda och deras utvecklingsplaner

Avdelningsplan : Samma som föregående lista, men organiserad efter avdelningar.

Utvecklingsstatus : Medarbetarplaner i form av en agil tavla

Anställdslista: En tabell med grundläggande information om varje anställd.

Som standard innehåller mallen anpassade fält som status, planeringstid, taggar för utvecklingsmetodtyp, utvärderingsresultat och många andra.

Styrelsevisningen hjälper till med visualiseringen genom att endast visa viktig information om medarbetaren för att undvika visuellt kaos. Du kan ändra sorterings- och grupperingslägen, modifiera kategorierna och lägga till nya fält.

5. ClickUp-mall för analys av kompetensgap

Ta reda på det bästa sättet att finslipa dina anställdas färdigheter med ClickUps mall för kompetensgapanalys.

När du har valt ersättare för viktiga ledarskapspositioner vill du hjälpa dem att lyckas. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga kan du använda ClickUps mall för kompetensgapanalys!

Verktyget är din one-stop shop för kompetensutvecklingsplanering. Medan du utvärderar, analyserar och finslipar dina framtida ledares kompetenser fungerar mallen som en bro som håller ihop allt. ?

Den innehåller flera listvyer och en tavelvy som visar anställdas detaljer och information om deras kompetens, grupperade efter olika faktorer – avdelning, kompetens typ och prioritet. Förutom grundläggande information om anställda, såsom befattning, har dessa listor särskilda fält för poäng för kompetensens betydelse, kompetensbetyg och anteckningar med rekommendationer om åtgärder.

När du har utvärderat medarbetarna matar du in poängen i listan och använder formler för att beräkna totalpoäng eller genomsnittspoäng. Mallen har en förinställd formel för gap-poäng, som representerar skillnaden mellan målpoäng och totalpoäng. Du kan också lägga till egna formler.

6. ClickUp-mall för kompetenskartläggning

Samla och organisera enkelt information om dina anställdas kompetens med ClickUp Skills Mapping Template.

Även om kompetensbedömning är en viktig del av successionsplaneringen är det en mättande måltid i sig. För att utveckla dina anställdas kompetens och göra det möjligt för dem och företaget att växa måste du veta var de står.

Med ClickUps mall för kompetenskartläggning kan du göra det utan ansträngning. Det är en plattform för självbedömning, dokumentation av poäng och visualisering med flera vyer, inklusive ett bedömningsformulär och listor som visar resultaten med olika sorteringskriterier.

Det första steget är att vidarebefordra formuläret till dina anställda. När de har fyllt i det kan du gå till en av listvyerna för att se resultaten. Du kan också skapa andra formulär och samla in olika typer av information, till exempel 360-graders feedback.

Tänk på att du måste prenumerera på Unlimited-planen eller högre för att kunna dela formulär.

I listvyn visas poängen med roliga emojis, vilket ger en lekfull touch till den ofta så fruktade kompetensbedömningsprocessen. Du kan anpassa emojis, kategorier och fält för att göra formuläret mer relaterbart och mindre skrämmande.

7. Mall för lanseringsplan för ClickUp-utbildning

Hantera utbildningsprogram för successionsplanering med ClickUps mall för utbildningsplanering.

När successionsutbildningen väl är igång behöver du ett stabilt system för att hantera program och följa upp framsteg. Med ClickUps mall för utbildningsplanering kan du hålla koll på all information och planera nästa steg med tydlighet och självförtroende. ?

Trots att den är fullspäckad med funktioner är denna mall enkel att använda. Det är en lista med många vyer som täcker olika aspekter av utbildningshantering.

Huvudvyn visar en komplett lista över utbildningsprogram grupperade efter typ. Kolumnerna innehåller utbildare, deltagare, start- och slutdatum, resurser och metoder, men du kan anpassa dem efter behov.

Schema-vyn visar tidslinjen för händelser som hjälper dig att hantera tiden och samordna utbildningsprogram för att säkerställa en effektiv implementering. Modalitetstavlan visar kurser som kort, vilket möjliggör ett visuellt tilltalande och intuitivt sätt att organisera uppgifter.

8. ClickUp-mall för teknisk kompetensmatris

Spåra dina medarbetares tekniska färdigheter och kärnkompetenser med ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Medan den tidigare mallen möjliggör effektiv schemaläggning av utbildningar, kan du med den här mallen spåra utvärderingsresultat. Du kan granska poäng, lägga till betyg, beräkna genomsnitt och jämföra resultat för att välja den bästa efterträdaren för varje position.

ClickUps mall för tekniska färdigheter är ett praktiskt verktyg för att förstå varje anställds potential. Med färgkodade kategorier är det enkelt att identifiera styrkor, förbättringsområden och kompetensluckor inom ditt team. Även om mallen är utformad för tekniska färdigheter kan den modifieras för andra ändamål, till exempel bedömning av mjuka färdigheter och 360-graders feedback.

Mallen innehåller flera vyer, bland annat:

Tekniska färdigheter : En lista över alla anställda och hur de presterar inom olika hårda färdigheter, såsom mjukvaruutveckling och felsökning.

Kärnkompetenser : En lista över alla anställda och deras poäng inom kärnkompetenser, såsom : En lista över alla anställda och deras poäng inom kärnkompetenser, såsom projektledning och analytiska färdigheter.

Gap-analys : En tabell som identifierar medarbetare med kompetensluckor som bör åtgärdas i deras nyckelpositioner. : En tabell som identifierar medarbetare med kompetensluckor som bör åtgärdas i deras nyckelpositioner.

För att snabbt identifiera de bästa prestationerna kan du beräkna genomsnittliga eller totala poäng med hjälp av formler. Ange de övergripande utvecklingsbehoven genom att välja en kategori i rullgardinsmenyn. Du kan lägga till stöddokument i fältet Referenser för att spåra allt i dina framtida eller tidigare successionsplaner.

9. ClickUp-mall för urvalsmatris vid rekrytering

Om du letar efter ett sätt att göra rekryteringen mindre överväldigande, kolla in vår mall för rekryteringsmatris som är perfekt för att sålla bland ett stort antal kandidater.

Ibland är det enklare att hitta nya medarbetare än att förlita sig på interna resurser och försöka passa in fyrkantiga klossar i runda hål. I sådana fall bör du granska ett stort antal kandidater för att hitta den perfekta matchningen. Med ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering blir den processen enklare att hantera.

Det är ett dokument med flera vyer som är utformat för att hjälpa dig att spåra kandidater och deras framsteg. I kandidatdatabaslistan hittar du all nödvändig information, inklusive CV, kontaktuppgifter och bedömarnas betyg.

I tavelvyn för samtalsloggen visas kandidaterna som kort, grupperade efter vilken rekryteringsfas de befinner sig i. Korten representerar förenklade kandidatprofiler, men du kan visa mer information genom att klicka på dem. För att hantera möten, se kalendervyn för intervjuscheman i ClickUp.

10. ClickUp-mall för handlingsplan för medarbetarengagemang

Använd ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang för att beskriva din personalstrategi och dina mål.

ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang är ett enkelt dokument som hjälper dig i dina ansträngningar att öka medarbetarnas lojalitet, tillfredsställelse och produktivitet. ?

Det börjar med ett utrymme för ditt företags namn, logotyp, avdelningsnamn och datum. I nästa avsnitt, Viktiga fokusområden, kan du ange:

Affärsstrategi: Dina värderingar och det problem som ditt företag eller din avdelning strävar efter att lösa Personalstrategi: Dina mål när det gäller att : Dina mål när det gäller att engagera talanger inom ditt företag och hur du planerar att uppnå dem. Strategiska prioriteringar: Sammanfattning av de viktigaste punkterna från de två föregående avsnitten, organiserade i en tabell.

Följande avsnitt fokuserar på att mäta framgång. Du kan ange dina förväntningar för varje mål i tabellen och sedan jämföra dem med faktiska resultat för att utvärdera framstegen. Slutligen skapar du en kommunikationsplan där du anger önskade kanaler, målgrupp och uppdateringsfrekvens för varje mål.

Jämfört med andra exempel på successionsplaner i denna lista kan du med denna mall för handlingsplan piffa upp dokumentet genom att infoga snygga grafik eller bilder, leka med typsnitt och anpassa färgschemat så att det matchar ditt varumärke.

10. Excel-mall för successionsplanering för talanggranskning av Template.net

via Template.net

Excel-mallen för successionsplanering för talanggranskning från Template.net introducerar ett tydligt och intuitivt sätt att hantera ditt företags successionsplaneringsprocess. Denna dynamiska kalkylbladsmall ger dig en omfattande översikt över hela din talangpool. Den innehåller specifika avsnitt för att registrera information såsom potentiella efterträdare, deras upplevda beredskap, luckor i kompetensuppsättningar och förbättringsplaner. Dess användarvänliga format uppmuntrar till effektiv talangbedömning, vilket gör uppgiften att identifiera framtida ledare mer hanterbar.

Med den här mallen kan du också prognostisera och strategisera utvecklingen för successionen – allt i ett sammanhängande, lättillgängligt dokument. Börja din successionsplanering med den här effektiva och lättanvända Excel-mallen från Template.net.

11. Mall för successionsplanering för anställda i Microsoft Word från Template.net

via Template.net

Mallen för successionsplanering för anställda i Microsoft Word från Template.net har ett enkelt och redigerbart format som gör din successionsplaneringsprocess enklare än någonsin tidigare. Det har aldrig varit enklare att anpassa dina personalstrategier och välja ut potentiella efterträdare.

Denna mall ger utrymme för fullständiga detaljer om potentiella efterträdare, deras beredskap för nya roller och den utbildning som krävs för att förbereda dem för avancemang. Den är perfekt för små företag eller organisationer som letar efter en enkel, lättanvänd lösning för successionsplanering. Med denna mall kan du prioritera planeringen och säkerställa en smidig övergång i ledarroller. Ladda ner denna mall och kom igång med din successionsplanering redan idag.

Mallar för affärssuccessionsplanering – en översikt

Här är en kort sammanfattning av alla mallar och deras fördelar:

Mall Fördelar ClickUp-mall för successionsplanering Hjälper dig att förbereda och smidigt genomföra personalförändringar inom ditt företag. ClickUp-mall för företags successionsplanering Förenklar successionsplaneringen för stora organisationer som arbetar med stora mängder data. ClickUp-mall för personalplanering Gör det möjligt för dig att se de bästa nästa stegen när det gäller HR och bemanning. ClickUp-mall för medarbetarutvecklingsplan Underlättar skapandet och hanteringen av utvecklingsplaner för anställda. ClickUp-mall för kompetensgapanalys Hjälper till att identifiera områden som kan förbättras i varje anställds prestationer. ClickUp-mall för kompetenskartläggning Gör det enkelt att bedöma, visualisera och förstå kompetensprofilen för varje medarbetare. ClickUp-utbildningsplaneringsmall Effektiviserar planeringen och genomförandet av utbildningsprogram för anställda. ClickUp-mall för teknisk kompetensmatris Hjälper till att spåra anställdas tekniska färdigheter och kärnkompetenser. ClickUp-mall för urvalsmatris vid rekrytering Skapa en solid ram för hantering och gallring av kandidater i rekryteringsprocessen. ClickUp-mall för handlingsplan för medarbetarengagemang Stödjer utvecklingen av handlingsplaner för att öka medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet.

Använd dessa mallar för successionsplanering för att ligga steget före

Som den store Miguel de Cervantes sa: ”Att vara förberedd är halva segern.” Denna tidlösa visdom gäller även inom successionsplanering.

Med rätt tillvägagångssätt och verktyg kan du underlätta en framgångsrik ledarskapsövergång inom ditt företag. Använd dessa mallar för successionsplanering och låt din organisation triumfera oavsett omständigheterna. ?

Successionsplanering behöver inte vara en utmaning. Skaffa ClickUp idag och se varför så många företag litar på plattformen för dokumentation och planering.