10 kostnadsfria mallar för samtalsloggar i Excel och ClickUp

Tänk dig att du just har haft ett telefonsamtal med en potentiell kund som uttryckt intresse för dina tjänster. Senare läser du ett e-postmeddelande från en annan kund som har frågor och vill ha mer information.

En vecka går och du har svårt att komma ihåg detaljerna i det samtalet. Och du bläddrar oändligt igenom din inkorg och letar efter det där mejlet. Snacka om frustration! ?

Tänk om du hade ett enkelt och organiserat sätt att dokumentera varje extern kommunikationskontakt? Det är här samtalsloggmallar kommer till nytta. De hjälper dig att hålla en tydlig och omfattande logg över dina telefonsamtal, e-postmeddelanden och andra interaktioner.

I den här artikeln delar vi med oss av 10 kostnadsfria och utskrivbara mallar för samtalsloggar i Excel och ClickUp, så att du kan effektivisera din kommunikation, öka din produktivitet och se till att ingen viktig information faller mellan stolarna. Låt oss dyka in! ?

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa mallarna för samtalsloggar för att spåra kommunikation på ett strukturerat sätt: ClickUp-mall för försäljningssamtalslogg ClickUp-mall för försäljningspipeline ClickUp-mall för kundkontaktformulär ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden ClickUp-mall för kundtjänsthantering ClickUp-mall för kundupptäckt ClickUp-mall för samtalslogg Excel-mall för kundsamtalslogg från Template Lab Docs Media Telefonloggmall från Template. Net Word Daily Call Log Template av Template. Net

Vad är en samtalsloggmall?

En samtalsloggmall är ett anpassningsbart dokument som låter dig registrera och spåra olika former av kommunikation, såsom telefonsamtal, personliga samtal och e-postmeddelanden. Den kan användas av vem som helst, men används vanligtvis av telemarketers, säljare och kundsupportteam för att spåra sin kommunikation på ett strukturerat och organiserat sätt.

Samtalsloggmallar samlar in information som datum och tid för interaktionen, namnet på den som ringer eller skickar, deras kontaktuppgifter, syftet med interaktionen och eventuella relevanta anteckningar eller uppföljningsåtgärder. Denna noggranna dokumentation gör det enkelt att referera till tidigare diskussioner, bygga starkare kundrelationer och hålla koll på viktiga uppgifter och åtaganden. ?

Vad kännetecknar en bra mall för samtalslogg?

När det gäller att registrera och hantera dina externa interaktioner hjälper en bra samtalsloggmall dig att genomföra projekt och förbättra kommunikationsflödena. Men vad är det som gör en samtalsloggmall ”bra”? Låt oss undersöka de viktigaste egenskaperna att hålla utkik efter:

Välstrukturerad layout: Mallen ska ha en enkel och organiserad layout med tydligt märkta avsnitt, så att du enkelt kan mata in och hitta den information du behöver.

Omfattande datainsamling: Mallen ska samla in relevanta detaljer såsom kontaktuppgifter, samtalets längd, anteckningar och eventuella uppföljningsåtgärder.

Användarvänlig design: Leta efter mallar som prioriterar enkelhet, tydlighet och smidig navigering. På så sätt kan du fokusera på att spåra dina interaktioner samtidigt som du slipper frustration och slöseri med tid.

Flexibilitet och anpassning: Oavsett om det handlar om att lägga till extra fält eller göra justeringar som passar ditt varumärke, bör en bra mall ge dig frihet och flexibilitet att anpassa den efter dina specifika behov.

Bekväm åtkomst: En bra mall för samtalslogg ska vara lättillgänglig när du behöver den. Oavsett om det är på din dator, surfplatta eller telefon ska den bara vara ett klick bort.

10 mallar för samtalsloggar att använda

Oavsett om du vill spåra inkommande och utgående samtal, kundförfrågningar eller helt enkelt föra register över dina konversationer, kan rätt samtalsloggmall göra hela skillnaden.

Tack och lov behöver du inte skapa en från grunden eller spendera otaliga timmar på att leta efter den rätta. Vi har gjort jobbet åt dig! Här är vår lista över de 10 bästa mallarna för samtalsloggar att använda i år och framöver! ✨

1. ClickUp-mall för försäljningssamtalslogg

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningssamtalslogg

Ger tanken på att hantera säljsamtal med en massa kalkylblad, spridda klisterlappar och felplacerade manus dig huvudvärk? Om så är fallet är den här mallen för säljsamtalslogg något för dig.

ClickUp-mallen för säljsamtal finns i en mapp med allt du behöver för att effektivisera dina säljsamtal. Inuti hittar du två listor – spåraren för säljsamtal och samtalsskript. Med spåraren för säljsamtal kan du registrera viktig kundinformation som namn, adress, e-postadress, webbplats och typ av säljsamtal.

Det finns också kalendervyn som ser till att du aldrig missar något. Planera kommande säljsamtal, offerter och uppföljningar smidigt och få varningar i god tid när deadlines närmar sig. ⏰

Åh, och har vi nämnt kartvyn? Den ger dig en översikt över hur dina säljsamtal fördelar sig över olika platser. Det är det perfekta verktyget om du vill optimera territoriell planering, fördela resurser effektivt eller identifiera potentiella områden för marknadsexpansion.

Nu ska vi prata om automatisering, eller hur? Varje ny post eller statusändring utlöser tillämpningen av ett motsvarande skript från listan över samtalsskript, vilket eliminerar behovet av att söka efter skript manuellt.

Liksom alla ClickUp-mallar levereras denna mall med en användarhandbok och är helt anpassningsbar, så att du kan lägga till, redigera eller ta bort funktioner efter dina behov. ?️

2. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningspipeline

ClickUp Sales Pipeline Template är en mer omfattande version av den tidigare mallen. Du kan hantera din försäljningspipeline och dina konton på ett och samma ställe!

I avsnittet om pipelinehantering kan du registrera nya leads med hjälp av ClickUp Forms och samla in svar direkt i toppen av din försäljningspipeline. Härifrån kan du flytta de nya leads genom de olika stegen i din pipeline. Och om du vill optimera denna process kan du växla till teamvyn för att visualisera ditt teams arbetskapacitet och omfördela arbetsbelastningen strategiskt.

När en kund har vunnits flyttas den automatiskt till avsnittet för kontohantering, där den kopplas ihop med teammedlemmar i kontoteamet.

Kundtjänstteamet kan gruppera och visualisera sina nuvarande kunder efter prioritet (Låg, Medel och Hög), status (Onboarding, Nurturing, Attention Needed och Renewed) och engagemang (Aktiv, Inaktiv och At Risk). Detta gör det möjligt för dem att strategiskt prioritera sina insatser och leverera exceptionell service till varje kund, utifrån deras specifika behov. ?

Och när kunder inte förnyar sina tjänster flyttas de återigen automatiskt till avsnittet för tidigare kunder.

Men det är inte allt! Du kan använda Doc-vyn för att skapa, dela och samarbeta i realtid om standardrutiner (SOP) med ditt team. Detta säkerställer centraliserad dokumentation och smidig kunskapsdelning inom ditt företag.

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundkontaktformulär

Att hantera kundförfrågningar från din webbplats, e-post och sociala medier kan kännas som att försöka samla ihop en flock katter. Det ständiga fram och tillbaka, de spridda meddelandena och den oändliga ansträngningen att hålla koll på allt kan göra att du känner dig överväldigad och utmattad.

Tack och lov är ClickUps mall för kundkontaktformulär utformad för att skapa ordning i detta kaos. Du får ett kundkontaktformulär som du kan bädda in på din webbplats, dela via e-post eller till och med marknadsföra på sociala medier.

När en kund fyller i kontaktformuläret sparas deras uppgifter i kontaktöversikten och tilldelas statusen Ny förfrågan. Härifrån kan du tilldela förfrågan till en teammedlem och ange ett förfallodatum och en prioritetsnivå. Dessutom kan du hantera och spåra statusen för varje förfrågan (Ny förfrågan, Under granskning, Blockerad och Slutförd) med hjälp av tavelvyn.

Använd den här mallen för att återfå kontrollen över dina kundförfrågningar. Samla alla viktiga detaljer om dina användare på ett ställe, arbeta med att lösa problem, förbättra din servicekvalitet och stärk din kundrelationshantering (CRM). ?

4. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Om ditt företag får ett stort antal kundförfrågningar som ofta kräver olika nivåer av support, kanske en enkel kontaktformulärmall inte räcker till.

Det är här ClickUp Customer Service Escalation Template kommer in. Kärnan är ett helt anpassningsbart loggformulär som gör det möjligt för dina kunder att ta upp sina problem och frågor.

Deras svar registreras automatiskt som ärenden i nivå 1. Du kan lösa problemen på denna nivå eller eskalera dem till nivå 2 för att engagera ett dedikerat kundsupportteam. För mer komplexa problem kan du på nivå 3 involvera produkt-, utvecklings- eller teknikteamet, så att framtida uppdateringar tar itu med dessa problem.

När problemen är lösta kan de arkiveras i listan över avslutade ärenden för framtida referens. Genom att aktivera automatiseringar kan du effektivisera hanteringen av förfrågningar mellan olika eskaleringsnivåer, vilket säkerställer ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

För att effektivt hantera ditt teams arbetsbelastning har mallen en vy för teamkapacitet. Med en snabb blick kan du identifiera vilka teammedlemmar som kan behöva hjälp och vilka som kan hantera kundärenden, så att du kan balansera arbetsbelastningen på ett effektivt sätt.

Att formulera kundsvar kan vara tidskrävande, men med funktionen Canned Responses kan du spara dig stressen. Mallen innehåller 11 förskrivna e-postmallar som täcker olika scenarier, från att bemöta en frustrerad kund till att meddela dem om ett löst ärende. Dessa mallar sparar dig värdefull tid och säkerställer en konsekvent och professionell kommunikation med dina kunder.

Ingen kundförfrågan är för liten eller för stor, och oavsett volym hjälper denna mall dig att hålla huvudet ovanför vattenytan och erbjuda exceptionell och personlig service till var och en av dina kunder.

5. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Med ClickUps mall för kundtjänsthantering får du det bästa av två världar: enkelheten i kontaktformulärmallen och några avancerade funktioner i mallen för eskalering av tjänster.

Liksom de tidigare mallarna har även denna mall ett anpassningsbart formulär för att registrera kundförfrågningar och lagra dem på ett centralt ställe. Det som utmärker den är de många olika vyerna som erbjuds för effektiv hantering. Du kan snabbt navigera genom relaterade förfrågningar genom att växla till kategorivyn.

Denna mall introducerar en unik variant av tavelvyn, med ett speciellt filter för "Tilldelat mig". När teammedlemmarna växlar till denna vy ser de bara de uppgifter som tilldelats dem i arbetsflödet, vilket eliminerar distraktioner och möjliggör fokuserat arbete.

Dessutom spårar automatiseringsinställningen förfallodatum som tilldelats varje ärende och uppmanar den tilldelade teammedlemmen att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa ärendet. Detta säkerställer snabb uppföljning och proaktiv hantering av kundförfrågningar.

Använd denna mall för att förbättra organisationen, förbättra spårningsfunktionerna och främja teamsamarbetet.

6. ClickUp-mall för kundupptäckt

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundupptäckt

När du använder någon av mallarna för försäljningspipeline är ett viktigt steg att kvalificera nya leads som har fyllt i ett formulär eller uttryckt intresse. Denna kvalificeringsprocess innebär ofta ett samtal med kunden.

Men vad ska du egentligen säga? Hur ser du till att du inte missar något? Och hur kommer du ihåg allt senare? Du behöver inte oroa dig. ClickUps mall för kundupptäckt tar itu med dessa bekymmer och effektiviserar din kvalificeringsprocess.

Säg adjö till pinsamma tystnader, för den här mallen har ett samtalsskript som talar om exakt vad du ska säga, ord för ord. Detta kompletteras med en frågebank som hjälper dig att lära känna din potentiella kund bättre: vad de behöver, vad som motiverar dem, vad som håller dem tillbaka och hur de fattar beslut. Dessutom kan du duplicera avsnittet om upptäcktsamtal för varje lead och göra anteckningar under dina samtal.

Använd denna mall som utgångspunkt för att imponera på dina leads och aldrig glömma något. Eftersom den är inbyggd i ClickUp Docs kan du kontinuerligt uppdatera den utifrån vad som fungerar och vad som inte fungerar, samt anpassa strukturen efter dina preferenser eller företagets riktlinjer.

7. ClickUp-mall för samtalslogg

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för samtalslogg

ClickUp-konversationsloggmall kompletterar mallen för kundupptäckt genom att fungera som ett verktyg för att registrera alla dina samtal.

När du för kvalificerande samtal med hjälp av mallen för kundupptäckt kan du använda mallen för samtalslogg för att registrera viktiga detaljer om varje samtal. Dessa detaljer inkluderar tidpunkten för samtalet, personen du talade med, deras telefonnummer, samtalets längd, åtgärder som ska genomföras och viktiga anteckningar från samtalet.

Genom att utnyttja båda mallarna i ClickUp kan du smidigt övergå från att använda mallen för kundupptäckt under ett samtal till att fylla i mallen för samtalslogg efteråt.

På så sätt kan du säkerställa att du har detaljerade och korrekta register för framtida referens och uppföljningsåtgärder.

8. Excel-mall för kundsamtalslogg från Template Lab

via Template Lab

Denna Excel-mall för kundsamtalslogg är ett enkelt verktyg för att spåra samtalsloggar som fokuserar på att spara information om dina samtal med kunder.

Med denna Excel-mall kan du enkelt spåra och organisera viktiga detaljer om kundsamtal – datum, start- och sluttider, total tid, kundnamn, kontaktnummer, åtgärdspunkter och anteckningar.

Dessutom kan du med detta kalkylblad utnyttja Excels funktioner och egenskaper för vidare analys och försäljningsrapportering. Du kan utföra databeräkningar och skapa diagram från dina samtalsloggdata, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut och optimera dina kommunikationsstrategier.

9. Docs Media Phone Log Template av Template. Net

via Template. Net

Samtalsloggmallar är utformade för att spåra kundinteraktioner, men denna Docs Media Call Log Template från Template. Net är särskilt anpassad för att spåra och organisera mediarelaterad kommunikation.

Du kan ladda ner och redigera detta dokument i olika format, till exempel Google Docs, Google Sheets, Microsoft Word, Microsoft Excel och PDF. Det hjälper dig att hantera interaktioner med kontakter som journalister och medier. Mallen innehåller fält för att registrera information som reporter, mediekanal, telefonnummer, e-postadress, datum och tid för samtalet, samtalets karaktär och kommentarer.

Denna loggbok säkerställer att alla dina medieinteraktioner dokumenteras och organiseras. Den bidrar också till att förfina dina strategier för medieengagemang, förbättra relationerna med mediakontakter och optimera dina medieutåtriktade kampanjer.

10. Word-mall för daglig samtalslogg från Template. Net

via Template. Net

Denna mall för daglig samtalslogg är en allmän mall som kan användas för att spåra och registrera alla typer av inkommande och utgående samtal.

Samtalsloggarna innehåller fält för datum och tid, telefonnummer, kontaktperson, syfte, samtalets längd och om samtalets mål uppnåddes eller inte. Använd denna kontaktloggmall för att hålla ordning, spåra antalet samtal och analysera samtalsstatistik.

Effektivisera dina konversationer med gratis mallar för samtalsloggar

Med dessa 10 kostnadsfria och utskrivbara mallar för samtalsloggar i Excel och ClickUp kan du effektivisera din kommunikation och hålla ordning som aldrig förr. Tänk dig vilken trygghet det är att veta att du har en central plats där du kan lagra och hämta alla dina samtalsloggar. ?

Oavsett om du arbetar med kundsupport eller försäljning, är telemarketer, arbetar på ett callcenter, är småföretagare eller bara vill hålla ordning, kommer dessa mallar för samtalsloggar att förändra ditt arbete. Ladda ner en gratis ClickUp-mall, anpassa den efter dina önskemål och börja dokumentera dina samtal och interaktioner på ett enkelt sätt!