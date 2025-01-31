10 programvaror för formulärautomatisering för snabbare dataanalys och datainsamling

Oavsett om du vill få dina anställdas åsikter eller fråga dina kunder om deras erfarenheter av din produkt finns det en guldstandard för att samla in sådan data – formulär. ?

Formulär är visserligen värdefulla, men att skapa dem är ingen lek, för att inte tala om att analysera den insamlade datan. Lyckligtvis är tiden förbi då man var tvungen att förlita sig på manuell datainmatning genom att skapa formulär i Excel eller till och med pappersformulär – nu finns det programvara för formulärautomatisering som gör jobbet åt dig.

Med dessa praktiska verktyg kan du samla in stora mängder data och omvandla dem till strukturerad, värdefull information som du kan använda för att förbättra din verksamhet, justera affärsstrategier och förstå dina kunders eller anställdas synpunkter.

I den här artikeln utforskar vi de bästa verktygen för formulärautomatisering, diskuterar deras funktioner och hjälper dig att hitta det som passar dina behov av datainsamling och analys.

Vad ska du leta efter i ett program för automatisering av formulär?

Automatiseringar utlöser automatiskt resultat när en åtgärd utförs i ClickUp.

Programvara för formulärautomatisering ska förenkla insamling och analys av data, inte göra det svårare. Om du vill ha ett kvalitetsverktyg som sparar tid och lugnar nerverna, leta efter verktyg med följande egenskaper:

Användarvänlighet : Programvaran ska göra det möjligt att skapa formulär utan kunskaper i programmering. Helst ska den ha ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det möjligt att anpassa formulär med några få klick.

Omfattande mallbibliotek : Plattformen bör erbjuda färdiga, anpassningsbara mallar som hjälper dig att snabbt skapa digitala formulär och anpassa dem efter dina mål.

Flera vyer : Du bör kunna se data från olika perspektiv för att förstå dem bättre. Kalendrar kan till exempel hjälpa dig att översiktligt visa data i kronologisk ordning, medan tavlor kan gruppera insamlad information efter status, prioritet, ansvarig eller någon annan vald kategori.

Flexibilitet : Plattformen bör låta dig dölja eller lägga till kategorier i dina formulär beroende på formulärsvaren för att göra dem mer relevanta.

Robust analys: Programmet bör ha funktioner som gör det möjligt att analysera insamlad information i realtid och dra relevanta slutsatser.

De 10 bästa programvarorna för formulärautomatisering

Vi har gått igenom dussintals verktyg för formulärautomatisering och valt ut de 10 bästa som har en perfekt balans mellan funktionalitet, användarvänlighet och anpassningsbarhet. Utforska vad varje verktyg har att erbjuda och effektivisera din datainsamling med rätt programvara för formulärautomatisering! ?

Lägg till ett e-postfält i ett ClickUp-formulär genom att dra och släppa det i formuläret.

ClickUp är svår att slå när det gäller programvara för formulärautomatisering. Dess formulärvy gör det enklare än någonsin att skapa formulär och enkäter – dra och släpp önskade fält för att skapa ett anpassat verktyg för datainsamling. Är du osäker på vad du ska inkludera i dina automatiserade formulär? Använd ClickUp AI för att omedelbart generera idéer och skriva begripliga och relevanta texter.

Villkorslogik i ClickUp Forms kan också anpassa dina undersökningsfrågor utifrån användarnas svar. Dessutom kan du omvandla svaren till uppgifter och automatiskt skicka dem till rätt team. Om en användare till exempel föreslår en funktion kommer ClickUps automatiseringsfunktion att vidarebefordra den till produktutvecklings- eller mjukvaruteamet, som sedan kan se det relevanta svaret i uppgiftsvyn.

Du har alltid möjlighet att skapa ditt formulär från grunden, men vi rekommenderar att du börjar med en anpassningsbar och färdig mall från ClickUp Template Library för praktiskt taget alla användningsområden, inklusive insamling av feedback eller utfärdande av kreativa förfrågningar.

ClickUps bästa funktioner

Unik formulärvy, tillsammans med över 15 andra vyer

Villkorslogik för mer komplexa och fokuserade formulär

Robusta automatiseringsalternativ

Över 1 000 färdiga mallar som hjälper dig att komma igång snabbare med dina formulär.

Samarbetsverktyget ClickUp Docs

AI-driven skrivassistent

Integration med över 1 000 andra verktyg

Begränsningar för ClickUp

Antalet kraftfulla funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa nya användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Typeform

Letar du efter en plattform som endast är inriktad på att skapa formulär? Överväg då att skriva ditt nästa formulär med Typeform!

Den främsta anledningen till att Typeform är så populärt är dess gränssnitt med en sida i taget, som gör att användarna känner att de deltar i en konversation istället för att fylla i ett onlineformulär. De formulär du skapar i Typeform är dynamiska – de kan anpassas till olika scenarier beroende på användarnas svar.

Du kan också lita på Typeforms AI-funktioner när du skapar dina formulär. Förutom att finslipa ditt språk kan AI automatiskt utforma frågor beroende på din avsikt.

Tack vare plattformens över 3 000 mallar för frågesporter, användarfeedback, produktrekommendationer, medarbetarengagemang och omröstningar kan du skapa digitala formulär på nolltid. ?

Typeform integreras med populära plattformar som Slack, Airtable, Zoho och Pipedrive, så att du kan tolka dina data med några få klick.

Typeforms bästa funktioner

Speciellt utformade för att skapa formulär

AI-driven

Över 120 integrationer

Gränssnitt med en bildruta i taget

Över 3 000 mallar

Begränsningar för Typeform

Enligt vissa användare är prisstrukturen brantare.

Den initiala installationen kan vara utmanande.

Priser för Typeform

Grundläggande : 25 USD/månad per användare

Plus : 50 $/månad för tre användare

Företag : 83 USD/månad för fem användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Typeform

G2 : 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 750 recensioner)

3. SurveySparrow

Att skapa funktionella och estetiskt tilltalande enkäter kan vara svårt om du inte använder rätt verktyg. Lyckligtvis är detta aldrig ett problem med SurveySparrow.

Plattformen låter dig skapa iögonfallande enkätformulär som ställer alla rätt frågor. Eftersom du vill hålla dina användare engagerade kommer du att uppskatta att du kan skapa smarta enkäter med visnings- och hoppa över-logik – enkäterna plockar upp användarnas svar för att visa rätt frågor eller hoppa fram till ett specifikt avsnitt. Om du till exempel frågar respondenterna om de föredrar katter eller hundar och de väljer katter, vill du inte fråga dem om deras favoritras av hundar. ?

SurveySparrow har också en praktisk Executive Dashboard där du kan hämta data från dina undersökningar, spåra KPI:er, generera rapporter och identifiera trender. Bjud in ditt team till Dashboard, analysera insikterna och skapa strategier för att driva tillväxt.

Med hundratals teman och integrationer med populära appar och plattformar som Zapier, Slack och Salesforce erbjuder SurveySparrow maximal anpassningsbarhet och låter dig centralisera dina arbetsflöden.

SurveySparrows bästa funktioner

Smarta enkäter

Executive Dashboard

Samarbetsvänligt

Hundratals integrationer och teman

Begränsningar för SurveySparrow

Prismodellen kan vara för dyr för nystartade företag och ideella organisationer.

Brist på omfattande formateringsalternativ

Priser för SurveySparrow

Kontakta oss för prisuppgifter

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

4. Jotform

Skriv ner dina formulär med Jotform, ett fantastiskt onlineverktyg som är perfekt för att skapa alla typer av formulär, från produktbeställningar och registrering av nya kunder till hotellbokningar och användarfeedback. ✍️

Det är enkelt och smidigt att skapa formulär i Jotform med hjälp av programvaran för formulärautomatisering. Om du börjar från scratch lägger du först till de grundläggande elementen på vänster sida av skärmen och använder sedan drag-and-drop-byggaren för att flytta dem till ditt formulär. Du kan ta en genväg med en av Jotforms mallar – det finns över 10 000 alternativ att välja mellan.

Plattformen integreras sömlöst med över 150 appar och plattformar, vilket gör att du automatiskt kan skicka in formulär.

Om du säljer produkter eller tjänster kommer du att bli glad att veta att du kan få betalt direkt via ditt formulär.

Det fina med onlineformulär är att de gör det enkelt att analysera data, och Jotform möjliggör detta med sin rapportgenerator. Omvandla rådata till professionella rapporter, dela dem med dina kollegor eller bädda in dem på din webbplats så att alla kan se dem.

Jotforms bästa funktioner

Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion

Över 150 integrationer

Över 10 000 formulärmallar

Rapportgenerator för analys av insamlade data

Jotforms begränsningar

Tillfälliga tekniska problem

Det kan bli enklare att bädda in formulär på webbplatser

Jotform-priser

Starter : Gratis (upp till fem formulär)

Brons : 34 $/månad (upp till 25 formulär)

Silver : 39 $/månad (upp till 50 formulär)

Gold : 99 $/månad (upp till 100 formulär)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Jotform-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

5. Zoho Forms

Att skapa robusta formulär behöver inte vara komplicerat om du använder en plattform som Zoho Forms.

Med verktygets formulärskapare kan du välja mellan över 30 fälttyper (namn, rullgardinsmeny, betalning, avsnitt osv.) och använda drag-och-släpp-gränssnittet för att skapa formulär. Använd villkorslogik för att hoppa över onödiga steg och hålla dina användare engagerade.

Eftersom det kan vara tidskrävande att skapa digitala formulär låter Zoho Forms dig spara ditt arbete och fortsätta där du slutade när du vill, utan att förlora några data.

Plattformen erbjuder över 40 färdiga mallar som hjälper dig att spara tid. Du kan anpassa dem efter dina preferenser och ditt företags behov.

Zoho Forms har imponerande analysalternativ – se insamlade data i tabellvyn, skapa och exportera rapporter, slå samman svar från flera formulär och spåra mål.

Automatiseringsfunktionerna gör det möjligt att tilldela formulärinlämningar till specifika teammedlemmar, skicka formulärdata till valda appar och utlösa e-postmeddelanden när en formulärinlämning uppfyller de angivna kriterierna.

Andra funktioner som du kommer att uppskatta är inbäddning av formulär på webbsidor, avancerad anpassning och betalningsgateways.

Zoho Forms bästa funktioner

Över 30 olika typer av formulärfält

Dra-och-släpp-gränssnitt

Avancerade analysfunktioner

Automatiseringsalternativ

Begränsningar för Zoho Forms

Vissa användare hade problem med att nå kundsupporten.

Integrationsalternativen kan dra nytta av en uppgradering.

Priser för Zoho Forms

Grundläggande : 10 USD/månad per användare

Standard : 25 USD/månad för 10 användare

Professional : 50 $/månad för 25 användare

Premium: 90 $/månad för 100 användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. FormAssembly

FormAssembly kombinerar användarvänlighet med kraftfulla analysalternativ. Plattformens formulärskapare låter dig välja mellan flera fälttyper (som textinmatning, alternativknappar eller rullgardinsmeny) för att skapa personliga formulär.

Använd drag-and-drop-redigeraren för att konfigurera dina digitala formulär och se till att alla element är på rätt plats. Du kan fritt redigera teman och dra nytta av villkorade fält för att göra dina formulär smartare.

Tack vare FormAssemblies integrationer kan du överföra insamlade data direkt till en app som du själv väljer. Du kan till exempel uppdatera poster i Salesforce.

Plattformen handlar om korrekt och enkel datatolkning. Den låter dig konvertera insamlad information till diagram och grafer för att visualisera och förstå svaren. ?

Med det revolutionerande alternativet FormAssembly Workflow kan du skapa affärsprocesser och arbetsflöden baserat på de data du samlat in via formulär. Detta gör att du kan spara tid och pengar och fatta bättre beslut.

FormAssemblys bästa funktioner

Flera fälttyper

Användarvänlighet

Integrationer med populära appar och plattformar

Utmärkta alternativ för datavisualisering

Begränsningar för FormAssembly

Långsammare laddningstider när det finns många formulärsvar

Fler anpassningsalternativ skulle vara fördelaktigt.

Priser för FormAssembly

Kontakta oss för prisuppgifter

FormAssembly-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

7. Cognito Forms

Vill du skapa användarvänliga formulär och automatisera dina arbetsflöden? Cognito Forms är precis vad du behöver. ?

Med denna programvara för formulärautomatisering kan du skapa formulär med anpassningsbara fälttyper för att samla in önskad data precis som du behöver den. Använd kryssrutor, rullgardinsmenyer, datum och tider för att skapa formulär som passar dina mål.

Det här verktygets charm ligger i möjligheten att utföra beräkningar baserade på insamlade data direkt i formuläret. Du kan också skicka data till andra plattformar som integreras med Cognito Forms, till exempel Google Analytics och Microsoft Power Automate.

Tack vare avancerade automatiseringsalternativ kan de digitala formulär du skapar hjälpa dig att effektivisera arbetsflödena. Anpassa aviseringar så att rätt teammedlemmar informeras om användarnas svar och kan vidta omedelbara åtgärder. Du kan till exempel vidarebefordra leads till säljteamet eller vidarebefordra användarnas feedback till produktutvecklingsteamet.

Cognito Forms har ett brett utbud av mallar – du kan filtrera dem efter typ, bransch eller funktion och hitta den som passar dina behov.

Cognito Forms bästa funktioner

Anpassningsbara fälttyper

Beräkningar av data i formulär

Robusta automatiseringsfunktioner

Hundratals mallar

Lättkonfigurerade aviseringar

Begränsningar för Cognito Forms

Brist på detaljerade instruktioner om hur alla funktioner används

Valuta- och datumfältformat är kopplade till det land som formuläret skapas för.

Priser för Cognito Forms

Individuell : Gratis (en användare)

Pro : 15 USD/månad för två användare

Team : 35 $/månad för fem användare

Enterprise: 99 $/månad för 20 användare

Betyg och recensioner av Cognito Forms

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

8. SurveyMonkey

SurveyMonkey är en av de mest populära onlineplattformarna som är särskilt utformade för att skapa formulär och enkäter. ?

Det underlättar skapandet av formulär med olika fälttyper för betalningar, kontaktinformation och filer. Du kan också anpassa teman och format efter eget tycke. Välj mellan över 25 frågetyper, såsom skjutreglage, flervalsfrågor och betygsskala, för att minska partiskhet och vara så transparent som möjligt.

Är du osäker på vad du ska skriva i dina formulär för att få relevanta svar? SurveyMonkey Genius är en dold AI-superhjälte som kan hjälpa dig! Den hjälper dig att minimera fel och skräddarsy rätt frågor.

Plattformen låter dig anpassa aviseringar för varje formulärinlämning, överföra insamlade data till tabeller för enklare granskning och exportera informationen till ditt favoritprogram för kalkylblad.

Tack vare Zapier-integrationen kan du ansluta SurveyMonkey till över 5 000 appar och plattformar och automatisera arbetsflöden.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Flera fält- och frågetyper

SurveyMonkey Genius

Anpassningsbara aviseringar

Sömlös Zapier-integration

SurveyMonkeys begränsningar

Begränsad flexibilitet när det gäller formulärdesign

Vissa användare nämnde det föråldrade gränssnittet.

Priser för SurveyMonkey

Kontrollera webbplatsen för prissättning, eftersom det finns flera nivåer och alternativ.

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 9 500 recensioner)

9. PerfectApps

PerfectApps är i första hand en kodfri plattform för att bygga appar och arbetsflöden, så vad gör den här? Nej, det är inte ett misstag, eftersom plattformen har en förstklassig visuell designer som låter dig skapa formulär utan några kodkunskaper.

Med drag-and-drop-byggaren kan du skapa alla typer av formulär med några få klick. Sätt ihop elementen och anpassa formulärets layout och teman. Skapa dynamiska formulär som ställer rätt frågor med hjälp av villkorslogik.

Det är enklare än någonsin att publicera dina webbformulär – med ett enda klick kan du dela dem via e-post eller en säker länk eller bädda in dem på din webbplats.

Tack vare PerfectApps API kan du koppla formulär till tredjepartsappar, automatisera datainsamlingen och få exakta resultat utan risk för fel.

Använd plattformens kraftfulla inbyggda rapporteringsfunktioner för att omvandla insamlade data till diagram, tabeller och grafer och fatta välgrundade beslut om dina arbetsflöden.

PerfectApps bästa funktioner

Kodfri, lättanvänd formulärautomatiseringsbyggare med dra-och-släpp-funktion

Enkel delning av formulär

Utmärkta rapporteringsalternativ

PerfectApps API

Begränsningar för PerfectApps

Formulär är inte lika responsiva

En brantare inlärningskurva för vissa användare

Priser för PerfectApps

Kontakta oss för prisuppgifter

PerfectApps betyg och recensioner

GetApp : 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

10. PandaDoc

PandaDoc är inte en plattform för formulärskapande i sig – den är specialiserad på dokumentautomatisering och låter dig skapa, spåra, redigera, dela, skicka och e-signera dokument. Det finns dock ett alternativ för att skapa webbformulär genom vilka du kan samla in elektroniska signaturer, feedback eller alla typer av inmatningar från dina anställda, kunder eller affärspartners. ?

Du kan skapa dina formulär från grunden – plattformens verktygslåda erbjuder många alternativ och fälttyper för att göra ditt arbete så enkelt som möjligt. Du kan också spara tid och använda redigerbara mallar för att skapa personliga formulär.

Du behöver inte kunna koda för att dela dina formulär – skapa en direktlänk för att distribuera dem till intresserade parter eller bädda in dem på din webbplats.

Med PandaDoc kan du lägga till signeringsorder till dina formulär, samla in betalningar och enkelt redigera publicerade formulär.

PandaDocs bästa funktioner

Lättanvänd verktygslåda

Enkel formulärdelning

Lägga till signeringsorder till formulär

Insamling av betalningar

Begränsningar i PandaDoc

Priset kan vara för högt för privatpersoner, nystartade företag och mindre företag.

Vissa användare nämner att de ibland loggas ut från plattformen.

PandaDoc-priser

Gratis

Essentials: 19 $/månad per licens

Företag : 49 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

PandaDoc-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Effektivisera din datahantering med programvara för formulärautomatisering

Formulär är ett utmärkt sätt att få den information du behöver. Programvaruverktyg för formulärautomatisering tar det ett steg längre och låter dig samla in och analysera data utan att lyfta ett finger. ?

Programvarorna för formulärautomatisering på vår lista är som guider för formulärautomatisering med imponerande alternativ för att skapa och dela formulär och generera rapporter. Om du behöver en plattform som går ett steg längre och erbjuder fantastisk uppgifts- och projektledning utöver förstklassiga samarbetsfunktioner, prova ClickUp!