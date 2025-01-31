De 10 bästa alternativen till Gusto som du behöver kolla in för dina lönebehov 2025

Lön är en nödvändig uppgift inom alla företag. Om anställda och entreprenörer inte får betalt kommer verksamheten – bokstavligen – att stanna upp. ?

Du kan inte undvika löneutbetalningar, men du kan undvika att de tar över din arbetsvecka. För att bespara din personalavdelning otaliga timmar med att beräkna löner, introducera nya medarbetare eller administrera förmåner behöver du rätt verktyg.

Om du funderar på att byta från Gusto, läs vidare. Nedan går vi igenom de bästa alternativen till Gusto för att förenkla personalhanteringen. ?

Vad är Gusto? Hur fungerar det?

Gusto är en plattform för lönehantering och personaladministration som är utvecklad för småföretag och nystartade företag. Med Gusto kan entreprenörer eller heltidsanställda skapa egna profiler, genomgå introduktionsprocessen, registrera sin arbetstid, välja sjukförsäkring eller andra förmåner och få betalt. Företag kan använda Gusto för att betala federala och statliga skatter, göra direktinsättningar till anställda eller spara otaliga timmar på rekrytering genom talanghanteringsportalen. ⏰

Använd ClickUps mall för löneprojektplanering för att skapa en standardiserad process för stora betalningssystem.

För att börja använda Gusto måste företag vidta följande åtgärder:

Ange alla företagsuppgifter, såsom skatteinformation, introduktionsdokument, förmåner för anställda eller bankkontouppgifter.

Fyll i ett Gusto-frågeformulär för att ta reda på vilken plan som passar bäst för ditt företag.

Ange alla uppgifter om anställda, såsom socialförsäkringsnummer, lönedetaljer och skatteavdrag.

Ställ in automatiserade arbetsflöden för att spara otaliga timmar i personalavdelningen varje vecka.

Hur man väljer de bästa alternativen till Gusto

Letar du efter en personal- och löneadministrationstjänst som kan ersätta Gusto och hjälpa dig att nå dina affärsmål? När du utvärderar olika alternativ till Gusto bör du se till att den potentiella lösningen har följande funktioner:

Programvaruintegrationer : Den bästa löneprogramvaran fungerar inte isolerat. Istället bör den integreras med andra personalapplikationer för att spara tid varje vecka.

Mer än bara löner: Rätt Gusto-lösning bör gå utöver grundläggande lönetjänster. Den bör istället hjälpa anställda att skicka in utgiftsrapporter, välja förmåner och hantera avdrag.

HR och rekrytering: Många av Gustos konkurrenter hjälper personalansvariga att spara otaliga timmar varje vecka genom att effektivisera rekrytering, anställning, uppföljning av sökande och introduktionsprocedurer.

Automatiserade arbetsflöden : HR-programvara kan kräva otaliga timmar för den initiala installationen. Men rätt lösning kommer att betala sig senare genom automatiserade arbetsflöden som minskar tiden för repetitiva uppgifter.

Kompatibel med alla enheter: De bästa plattformarna för lönehantering levereras med en mobilapp som gör det möjligt för anställda att skicka in utgifter eller få betalt när de är på resande fot.

De 10 bästa alternativen till Gusto

Letar du efter en plattform för lönehantering som kan ersätta Gusto? Nedan delar vi med oss av de bästa alternativen till Gusto, inklusive deras främsta funktioner, begränsningar, priser och recensioner från befintliga kunder. ?

1. Rippling

via Rippling

Rippling är en plattform för personaladministration, ekonomi och IT för hantering av anställdas förmåner, betalningar och utgifter.

Genom Finance Cloud kan företag hantera företagskreditkort, betala räkningar och granska anställdas utgiftsrapporter. Genom HR Cloud kan personalansvariga spara tid på att godkänna PTO-förfrågningar, rekrytering, tidrapportering för anställda och hantering av förmåner. Slutligen kan lösningen anpassas efter just ditt företag genom automatisering av arbetsflöden, behörigheter och analyser.

Ripplings bästa funktioner

Introducera nya medarbetare på bara 90 sekunder

Betala anställda och uppdragstagare på några minuter med en lösning som garanterar 100 % noggrannhet.

Planera och dela finansiella rapporter över avdelningsgränserna

Automatisera repetitiva uppgifter – som introduktionsmejl och godkännandeprocesser – utan att skriva en enda rad kod.

Rippling-begränsningar

Prisökningarna beror på hur många appar du använder.

Flera funktioner är inte tillgängliga i mobilappen.

Rippande prissättning

Från 8 $/månad per användare

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

2. QuickBooks Payroll

via QuickBooks Payroll

QuickBooks Payroll är ett alternativ till Gusto som gör det möjligt för småföretagare att betala sina anställda och deklarera statliga och federala skatter. Med QuickBooks Online kan företagare godkänna tidrapporter, köra löneutbetalningar automatiskt och göra direktinsättningar samma dag.

Dessutom erbjuder QuickBooks kundsupport dygnet runt och upp till 25 000 dollar i skydd mot skattepåföljder om du får en påföljd från IRS.

QuickBooks Payrolls bästa funktioner

Automatisk skattedeklaration, beräkningar och betalning å dina vägnar

Spåra, skicka in och godkänn tidrapporter var som helst från QuickBooks Workforce-appen.

Få lönen insatt automatiskt samma dag som du kör löneutbetalningen.

Hantera arbetsskadeersättning, 401(k)-planer, sjukförsäkring och andra förmåner på ett och samma ställe.

Begränsningar i QuickBooks Payroll

Vissa användare har upplevt att plattformen är svår att navigera i.

Du måste ha ett QuickBooks-bokföringsabonnemang för att kunna lägga till ett löneabonnemang.

Priser för QuickBooks Payroll

Payroll Core: 45 USD/månad plus 6 USD/månad per anställd

Lön Premium: 80 $/månad plus 8 $/månad per anställd

Payroll Elite: 125 USD/månad plus 10 USD/månad per anställd

QuickBooks Payroll – betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

3. Paychex

via Paychex

Payroll är en allt-i-ett-lösning för personaladministration och lönehantering som är utvecklad för växande företag. Detta alternativ till Gusto gör det möjligt för företagare att snabbt komma igång med onlinebaserad lönehantering, skattedeklarationer och förmåner för anställda. Dessutom erbjuder Paychex ett antal anpassningsbara paket som passar småföretagets budget.

Paychex bästa funktioner

Bjud in nya anställda att automatiskt registrera sig för mobil löneutbetalning via ett Paychex Flex-konto.

Minska tiden som läggs på introduktion och utbildning med den lättanvända e-lärandeplattformen.

Använd den webbaserade verktyget för att skapa personalhandböcker för att kommunicera företagets, delstatens och federala policyer till anställda.

Digitalisera kommunikationen med medarbetarna för att förenkla prestationshanteringen.

Paychex begränsningar

Lösningen har inte lika många integrationer som andra löneplattformar.

Det kan vara svårt att hantera betalningar till uppdragstagare (jämfört med fast anställda).

Paychex prissättning

Paychex Flex Essentials: 39 $/månad plus 5 $ per anställd

Paychex Flex Select: Kontakta oss för prisuppgifter

Paychex Flex Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Paychex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 400 recensioner)

4. Square Payroll

via Square Payroll

Square Payroll är en molnbaserad lösning som gör det möjligt för personalansvariga att hantera löner, betala löneskatter och hantera efterlevnadsfrågor, allt på ett och samma ställe. Square Payroll gör det enkelt att betala ut löner till tjänstemän och timanställda, inklusive hantering av ledighetsansökningar, PTO och sjukfrånvaro.

Dessutom kan HR-personal på distans hantera sitt team var som helst med Square Team-appen.

Square Payrolls bästa funktioner

Betala heltidsanställda och uppdragstagare direkt från Square Dashboard.

Betala anställda via direktinsättning, manuella checkar eller Cash App.

Få automatiserade W-2- och 1099-NEC-deklarationer vid årets slut.

Hantera flera lönenivåer, provisioner, bonusar, dricks och andra betalningsmetoder.

Begränsningar för Square Payroll

Det finns begränsade anpassningsmöjligheter för avdrag för anställda.

Vissa funktioner som finns i desktop-appen finns inte i mobilappen.

Priser för Square Payroll

Lön endast för entreprenörer: 6 $/månad per anställd

Fullservice löneadministration: 35 $/månad plus 6 $ per anställd

Square Payroll – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

5. ADP

via ADP

ADP är en omfattande lösning för lönehantering och personaladministration som är utvecklad för företag av alla storlekar. Med detta alternativ till Gusto kan du hantera tidrapportering och närvaro, skapa förmåner och försäkringspaket samt spara tid vid rekrytering och anställning. Dessutom integreras ADP med dina favoritapplikationer och erbjuder en egen marknadsplats för tillägg för anpassad rapportering av nyanställningar.

ADP:s bästa funktioner

Få tillgång till en självbetjäningsportal för anställda via mobilappen.

Integrera ditt lönesystem smidigt med din favoritprogramvara för företag, bokföringsprogram, HR-system och ERP-system.

Hantera anställdas förmåner som 401(k), IRA, grupphälsoförsäkring och företagsförsäkring på ett och samma ställe.

Med ADP TotalSource får du tillgång till en professionell arbetsgivarorganisation (PEO) för HR-support.

ADP:s begränsningar

Vissa rapporter saknar anpassningsfunktioner.

Nya användare kan bli överväldigade av det stora antalet HR-verktyg i programvaran.

ADP-prissättning

Priserna varierar beroende på dina affärsbehov.

ADP-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

6. Patriot

via Patriot

Patriot är en onlineplattform för bokföring och lönehantering som är känd för sin användarvänlighet. Via medarbetarportalen kan teammedlemmarna komma åt sina lönebesked, lönehistorik, W-2-blanketter och ledighetsansökningar. Plattformen hanterar automatiskt skattedeklarationer, betalar entreprenörer och tjänstemän, hanterar löneförändringar i realtid och integreras med Patriot HR för tillgång till ännu fler verktyg.

Patriots bästa funktioner

Hantera alla lönefrekvenser, inklusive två veckors, halvmånatliga eller månatliga utbetalningar.

Ändra anställdas timpriser direkt, utan att behöva lämna sidan eller köra en ny löneutbetalning.

Ställ in lönebudgetar för olika avdelningar

Lägg till ett obegränsat antal användare med olika behörigheter till din plattform.

Patriots begränsningar

Det går inte att ändra lönenivåer i farten.

Den initiala installationen kräver betydande tid.

Patriot-prissättning

Grundläggande: 17 USD/månad plus 4 USD per anställd

Full service: 37 $/månad plus 4 $ per anställd

Patriot-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 000 recensioner)

7. SurePayroll

via SurePayroll

SurePayroll är en allt-i-ett-plattform som förenklar lönehanteringen. Med detta alternativ till Gusto kan du automatisera löneutbetalningar, skapa rapporter och deklarera skatter. Dessutom kan du hantera dina anställdas förmåner, inklusive arbetsskadeförsäkring, 401(k)-planer och sjukvårdsförsäkringar.

SurePayrolls bästa funktioner

Genomför bakgrundskontroller och drogtester före anställning.

Hantera 401(k)-avdrag, FSA- och HSA-fonder och andra förmåner på ett och samma ställe.

Hantera lönerna på språng med mobilappen

Använd funktionen ”ställ in och glöm bort” för att automatiskt köra löneutbetalningar för anställda.

SurePayrolls begränsningar

Den initiala installationen kan vara förvirrande om du aldrig har arbetat med en löneplattform tidigare.

Det kan vara svårt att ordna löneutbetalningar för anställda som bor i olika delstater.

SurePayroll-priser

Kontakta oss för en skräddarsydd offert

SurePayroll-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 200 recensioner)

8. OnPay

via OnPay

OnPay förenklar lönehantering och personaladministration för ideella organisationer, nystartade företag och medelstora företag. Detta alternativ till Gusto kopplar ihop dig med en expert som hjälper dig att effektivisera den initiala installationen och hanterar alla lokala, statliga och federala skatter åt dig. Dessutom integreras OnPay med QuickBooks, Xero och populär programvara för tidrapportering.

OnPays bästa funktioner

Använd rapportdesignerna för att skapa anpassade lönerapporter.

Betala W-2- och 1099-anställda via direktinsättning, betalkort eller check.

Begär, godkänn och få aviseringar om ledighetsansökningar

Skapa ett visuellt organisationsschema för ditt företag – organiserat efter anställdas plats, avdelning eller team.

Begränsningar för OnPay

Vissa automatiseringsverktyg är inte lika tydliga som andra löneadministratörer.

Plattformen har inte lika många integrationer som andra löneprogramvarulösningar.

OnPay-priser

40 $/månad plus 6 $ per anställd

OnPay-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

9. Homebase

via Homebase

Homebase är en plattform för lönehantering och introduktion av nya medarbetare som är utvecklad för timanställda team. Med detta alternativ till Gusto kan chefer effektivisera HR-processer genom att omvandla tidrapporter till löner, automatisera skatteberäkningar och sköta rapporteringen av nyanställningar. Dessutom hanterar Homebase raster, beräknar övertid, lagrar tidkort och automatiserar lönehanteringen för flera platser.

Homebase bästa tjänster

Beräkna automatiskt timmar, raster, övertid och ledighet med Homebases inbyggda tidsklocka.

Effektivisera introduktionsprocessen genom att låta nyanställda e-signera löne- och introduktionsformulär.

Använd appen för att skapa scheman, publicera lediga skift och ställa in spärrdatum.

Börja med ett bibliotek med färdiga mallar för arbetsbeskrivningar för att påskynda anställningsprocessen.

Begränsningar för Homebase

Lönesystemen och HR-lösningarna är inte avsedda för tjänstemän.

Det kan vara svårt att sköta manuella HR-funktioner (t.ex. att rätta till ett fel i stämpling vid in- eller utpassering).

Priser för Homebase

Grundläggande: 0 dollar

Essentials: 20 $/månad per plats

Plus: 48 $/månad per plats

Allt-i-ett: 80 $/månad per plats

Homebase-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

10. Zenefits

via Zenefits

Zenefits är en intuitiv plattform som hjälper företag att hantera introduktion, förmåner och löner för anställda på ett mer effektivt sätt. Den användarvänliga lösningen inkluderar obegränsade löneutbetalningar, flera scheman och lönesatser, stöd för utmätning och till och med rapportering av dricks.

Dessutom förenklar Zenefits personalhanteringen genom att sammanställa ersättningspaket, effektivisera introduktionsprocessen och skapa en organisationsplan för ditt företag.

Zenefits bästa funktioner

Skapa PTO-policyer och hantera ledighetsansökningar automatiskt

Synkronisera nyanställda med lönerna omedelbart, så att de kan komma igång redan första dagen.

Använd Zenefits tids- och schemaläggningsverktyg för att automatiskt synkronisera raster, ledighet och arbetstider med lönerna.

Utför automatiskt rätt avdrag när anställda väljer sitt förmånerpaket.

Zenefits begränsningar

Plattformen erbjuder inte lika många automatiserade arbetsflöden som andra verktyg för lönehantering.

Det kan vara svårt att anpassa instrumentpanelen.

Priser för Zenefits

Essentials: 8 $/månad per anställd

Tillväxt: 16 USD/månad per anställd

Zen: 27 $/månad per anställd

Zenefits betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zenefits!

Plattformar som Gusto och dess konkurrenter kan hjälpa till att effektivisera lönehanteringen. Det finns dock många andra verktyg som hjälper din personalavdelning att spara tid under arbetsdagen, till exempel ClickUp.

Skapa enkelt databaser och visualisera dina HR-data med ClickUps tabellvy.

ClickUp för personalavdelningar erbjuder en allt-i-ett-plattform som hjälper HR-avdelningar att rekrytera, introducera nya teammedlemmar och övervaka anställda. Dessutom kommer ClickUp med ett omfattande bibliotek med HR-mallar, till exempel mallen för lönerapport, som hjälper ditt team att arbeta mer effektivt.

Med ClickUp AI kan personalansvariga automatiskt skriva sammanfattningar, redigera sitt arbete eller skapa deluppgifter för stora projekt. Med ClickUp Docs kan hela HR-avdelningen samarbeta på ett och samma dokument samtidigt.

Med hjälp av ClickUp Table View kan du spåra nya talanger i pipeline eller utvärdera anställdas prestationer. Dessutom gör ClickUp Automations det möjligt för HR-personal att flytta uppdragstagare, effektivisera godkännandeprocesser och uppdatera statusar automatiskt. ✨

ClickUps bästa funktioner

Minska tiden du lägger på lönehantering genom att samla in medarbetardata med hjälp av mallar för lönerapporter.

Effektivisera medarbetarutbildningen med uppgifter och deluppgifter, dokument och kommentarer.

Samla in data från kandidater i din talangpool genom anpassade fält.

Stärk företagets kommunikation genom kommentarer till uppgifter, taggar och konfidentiella chattkanaler.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp hanterar inte löner, men erbjuder mallar för löner.

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt via en kostnadsfri provperiod och i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Effektivisera din personalavdelning med ClickUp

Rätt löneprogram jämfört med Gusto minskar antalet timmar som läggs på löneadministration, introduktion av nya medarbetare och till och med talanghantering.

För att bättre utrusta ditt HR-team utöver lönehantering, välj ClickUp. ClickUp är en allt-i-ett-AI-plattform komplett med ett bibliotek med mallar, tusentals integrationer, anpassningsbara vyer och anpassningsbara fält som hjälper din HR-avdelning att fungera smidigare. För att spara otaliga timmar varje vecka, prova ClickUp idag. ?