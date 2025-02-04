10 programvaror för humankapitalhantering för företag 2025

Hantering av humankapital är aldrig enkelt. HR-chefer har ofta många olika roller. De måste rekrytera, anställa, utveckla, betala, hantera och behålla medarbetare. Och de arbetar oftast med begränsade resurser.

För att hantera dessa utmaningar erbjuder HCM-programvara (Human Capital Management) HR-personal rätt verktyg för att hantera personalstyrkan.

Men med den explosiva tillväxten på marknaden ökar antalet aktörer på marknaden för HCM-lösningar stadigt. Den verkliga frågan blir då: vilka lösningar för humankapitalhantering bör du överväga?

Denna blogg tar upp vad du kan förvänta dig av kompetent HCM-programvara och de 10 bästa HR-systemen som hjälper dig med alla dina behov inom humankapitalhantering.

Vad är programvara för humankapitalhantering?

Programvara för humankapitalhantering (HCM) är en omfattande lösning som består av en serie HR-verktyg för hantering av personal, HR-verksamhet, löneutbetalningar och mycket mer.

HCM-programvara gör det möjligt för dig att effektivisera lönehantering, förmånsadministration, rekrytering och prestationshantering samtidigt som du säkerställer efterlevnad av regler och branschstandarder.

Vad du bör leta efter i programvara för humankapitalhantering

Här är en lista över viktiga funktioner som du måste titta efter innan du väljer ett HCM-system:

Kärnfunktioner inom HR: Leta efter en HCM-programvara som hanterar alla HR-funktioner under hela anställdas livscykel, från anställningsprocessen till hantering av anställdas data, talanghantering, medarbetarengagemang, förmånsadministration, personalplanering, lönehantering, kostnadshantering etc.

Prestationshantering: Välj en HCM-programvara som hjälper till att sätta upp mål, genomföra medarbetarutvärderingar, planera successionsplanering, hantera befattningar och följa karriärutvecklingen.

Rapportering och analys: Leta efter HCM-lösningar som erbjuder realtidsdataanalys via intuitiva instrumentpaneler, nyckeltal (KPI) och rapportering. Många verktyg för personalhantering erbjuder även maskininlärning och prediktiv analys relaterad till personalomsättning och personalbehållning.

Efterlevnad och utbildning: Välj programvara som säkerställer global efterlevnad bland personalen med inbyggd spårning av efterlevnad och regionsbaserade inställningar, vilket garanterar revisionsberedskap.

Integrationer: Din HCM-programvara bör integreras smidigt med andra verktyg som ditt företag använder, såsom redovisningsplattformar, betalningsleverantörer eller tjänster för bakgrundskontroller.

Säkerhet och support: Leta efter programvara som prioriterar datasäkerhet med funktioner som datakryptering och rollbaserad åtkomst. Tänk också på att det är viktigt med omfattande teknisk support, utbildning, implementering och regelbundna uppgraderingar för att säkerställa en smidig drift.

De 10 bästa programvarorna för humankapitalhantering

1. ClickUp

Anställ och hantera ditt ideala team med ClickUps HR-hanteringsplattform.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för personalhantering och rekrytering som hjälper din HR-avdelning att hantera anställda från rekrytering, introduktion, prestationshantering, talanghantering och till och med pensionering.

Med ett stort utbud av anpassningsbara funktioner och över 1 000 integrationer är ClickUp en knutpunkt för att samordna arbetet mellan olika avdelningar och skapa en samarbetsyta. Detta gör det idealiskt för HR-team som hanterar medarbetardata, personalplanering, ersättningshantering, medarbetarengagemang och måluppföljning.

ClickUp Goals kan hjälpa HR-team och teamledare att på ett transparent sätt sätta upp och följa upp mål i hela organisationen. Sätt upp mål i numerisk, monetär, sant/falskt eller uppgiftsform; kombinera mål från flera team till övergripande mål. Sätt upp deadlines, skapa resultatkort och dela mål med alla i organisationen som har läs- eller redigeringsrättigheter.

Se hela din rekryteringsprocess och HR-funktioner med ClickUp Views.

Att visualisera uppgifter och mål blir också enkelt med de olika ClickUp-vyerna som finns tillgängliga. Du kan anpassa de över 15 vyerna med anpassade fält och statusar för att uppfylla alla dina krav. Listvyn hjälper till exempel till att spåra uppgifter efter fält som förfallodatum, prioritet, ägare etc. Kalendervyn hjälper till att hålla reda på aktiviteter efter datum och varaktighet.

Med samarbetsverktyget ClickUp Docs har du en central plats för alla organisationens policyer, resurser och kunskapsbaser. Redigera och uppdatera dem efter behov och dela dem med anpassade åtkomstpolicyer mellan teamen. Funktionen Universal Search säkerställer att alla dokument och uppgifter är bara ett eller två klick bort!

Spåra anställdas prestationer och arbetsbelastning med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler kan du skapa rapporter i realtid om medarbetarnas prestationer, engagemang, andelen genomförda prestationsutvärderingar och alla andra prioriteringar inom personalhantering under året. Dessa visuellt tilltalande instrumentpaneler kan också användas för presentationer för intressenter och möten om affärsstrategier. De erbjuder över 50 widgetvarianter anpassade till olika HR-scenarier, såsom tillsatta tjänster, tid till anställning och teamets prestationer.

Och det är inte allt. ClickUp Brain, den smarta AI-assistenten i ClickUp, kan också hjälpa dig att beta av din att göra-lista snabbare. Prova den för allt från att skriva ett meddelande om ett belöningsprogram för anställda till att sammanfatta anteckningarna från ditt nästa möte till åtgärdspunkter.

Hundratals färdiga mallar i ClickUps mallbibliotek gör att du inte behöver slösa tid på att komma igång. Dessa mycket anpassningsbara mallar täcker en mängd olika användningsfall relaterade till rekrytering, policyutveckling, prestationshantering, målsättning och mycket mer.

Ladda ner mall ClickUps HR SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, hantera och spåra HR-processer och -procedurer.

ClickUp HR SOP Template är till exempel en utmärkt resurs för att göra ditt team bekant med processer som använder ClickUp Whiteboards. Denna mall använder en levande, välstrukturerad och anpassningsbar tabell i din samarbetswhiteboard, vilket underlättar för HR-chefer att utbilda teamet, sätta upp rekryteringsuppgifter, hantera anställnings- och introduktionsprocesser för anställda och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Flera arbetsflödesvyer: Njut av ClickUps olika visualiseringsalternativ för Njut av ClickUps olika visualiseringsalternativ för HR-mål , inklusive tabell-, lista-, formulär-, kalender- och arbetsbelastningsvyer. Att ha flera sätt att granska arbetsflöden hjälper till med effektiv hantering av medarbetardatabaser , sortering, filtrering och kapacitetsplanering.

HR-automatisering: Effektivisera HR-processer med ClickUps omfattande utbud av över 100 automatiseringsmöjligheter. Använd det för att automatisera skapande av uppgifter, tilldelning, kommentering, statusändringar och mycket mer, vilket möjliggör effektiva och fokuserade operationer centrerade kring ditt teams behov.

Enhetlig HR-instrumentpanel: Övervaka projektmilstolpar, mål och HR-KPI:er med anpassningsbara och engagerande instrumentpaneler i ClickUp, som ger en enhetlig och tillgänglig översikt för hela ditt team.

Färdiga mallar: Skapa arbetsflöden och standardisera processer snabbt med hundratals anpassningsbara mallar.

Samarbetsdokumentation: Skapa och lagra lätt sökbara och delbara dokument relaterade till allt från SOP:er till rekrytering i ClickUp Docs.

Begränsningar i ClickUp

Mobilappen har kanske inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Användarna kan ha svårt att vänja sig vid programvaran på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Arcoro

Arcoro tillhandahåller skräddarsydda HR-lösningar för byggbranschen, från anpassad rekrytering till efterlevnadshantering. Med sin beprövade expertis och omfattande moduler överbryggar Arcoro kommunikationsklyftor, säkerställer efterlevnad och stärker byggbranschens arbetskraft.

Med Arcoro kan du hantera ansökningsspårning, onboarding, personalhantering, frånvarohantering, förmånsadministration, tid och prestationsspårning.

Arcoro bästa funktioner

Automatisera rekrytering, introduktion och andra uppgifter inom personalhantering.

Integrera med Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint och Foundation för att hantera HR-data och kommunikation mellan fältet och kontoret.

Få insikter och avancerade analyser genom Arcoro's Applicant Tracking System.

Vårda dina anställda och öka deras lojalitet med hjälp av system för prestations- och utbildningshantering.

Få tillgång till support på ett bekvämt sätt genom användarvänliga guider och utbildningssessioner på begäran.

Arcoro-begränsningar

Begränsat till byggrelaterade företag

Ibland synkroniseras inte stämplarna. Vissa HR-anställda har rapporterat att de måste mata in data manuellt.

Vissa användare har begärt att PDF-formulär ska läggas till.

GPS-spårning av anställda behöver förbättras

Arcoro-priser

Anpassad prissättning

Arcoro-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

3. Paychex Flex

Paychex Flex är en allt-i-ett -programvara för HCM, PEO och HR som hjälper små och medelstora företag att effektivisera lönehantering, HR, förmånsadministration och andra relaterade uppgifter.

Den förenklar personaladministrationen med ett PEO-system (Professional Employer Organization) som effektiviserar HR-uppgifterna och sparar både pengar och tid.

Paychex Flex bästa funktioner

Effektivisera lönehanteringen med automatiserade beräkningar och skatteinlämningar.

Förenkla datadelning och kommunikation med centraliserade onlinehanteringssystem.

Övervaka proaktivt förändringar i globala arbetsrättslagar och regler för att minimera risker och automatisera efterlevnaden.

Spara tid och pappersarbete med en dedikerad självbetjäningsportal för anställda som gör det möjligt för dem att hantera HR-uppgifter självständigt.

Spåra och registrera enkelt anställdas arbetstimmar för löneutbetalningar och andra HR-funktioner med Paychex Flex Time.

Begränsningar för Paychex Flex

Föråldrad användargränssnitt

Användarna har efterfrågat fler självadministreringsfunktioner som inte är direkt beroende av Paychex Flex.

Paychex Flex-prissättning

Essentials: 39 $/månad + 5 $ per anställd

Välj: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

Paychex Flex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

4. Ceridian Dayforce HCM

Med över 6 miljoner användare världen över är Dayforce specialiserat på att förenkla skalbarhet. Det är en holistisk HCM-applikation med en enda datamodell, ständig beräkning och inbyggd intelligens.

Den har utmärkta anpassningsmöjligheter med realtidsanalyser och visualisering för dina dagliga HR-behov.

Dayforce HCM:s bästa funktioner

Effektivisera lönehanteringen i mer än 200 länder och territorier.

Använd AI för att fatta intelligenta anställningsbeslut, optimera arbetsflödeshanteringen samt hantera och behålla talanger.

Slipp besväret med att uppdatera rapporter manuellt; skapa dynamiska HR-rapporter som uppdateras i realtid.

Säkerställ säkerheten för dina medarbetares data genom inbyggda integritetskontroller och en design som prioriterar säkerhet från grunden.

Begränsningar för Dayforce HCM

Kan skapa stora, oläsliga rapporter

Funktionen för självbetjäning för anställda är föråldrad.

Omedelbar kundsupport bör vara tillgänglig utan att man behöver logga in för varje ärende.

Priser för Dayforce HCM

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (940+ recensioner)

5. Eddy

Eddy är stolt över sin enkelhet och användarvänlighet. Du kan använda Eddys enhetliga plattform för att anställa, introducera, hantera och betala anställda. Den mycket mångsidiga Eddy Payroll minskar drastiskt den tid som behövs för att hantera löner.

Eddy lagrar medarbetardata i en säker miljö som du kan komma åt var som helst. Du kan också få tillgång till automatiserade meddelanden, anpassningsbara pipelines och funktioner för automatisk publicering.

Eddy bästa funktioner

Förenkla lönehanteringen för småföretag genom kraftfull automatisering.

Ta hand om kvartals- och årsdeklarationer, samt förberedelse och inlämning av W-2 och 1099-NEC vid årets slut.

Spåra anställdas arbetstimmar och beräkna exakt timlön med hjälp av Eddys funktion för tid och närvaro.

Spara tid och undvik förbiseenden med automatiserade meddelanden, anpassningsbara pipelines och automatisk jobbannonsering på de största jobbportalerna.

Gör det möjligt för anställda att se sina saldon och begära ledighet på ett bekvämt sätt via en mobilapp.

Eddy-begränsningar

Behöver fler regionsspecifika uppdateringar av arbetsrätten

Flera användare stötte på fel när de försökte ladda upp dokument för nya anställda.

En anställd måste acceptera inbjudan för att visas i fliken Onboarding.

Eddy-prissättning

Startpaket: 4 $/månad per person

Tillväxt: 8 dollar/månad per person

Premium: Anpassad prissättning

Tillägg: Lön: 6 $/person Anställning: 199 $/månad

Lön: 6 dollar/person

Anställning: 199 $/månad

Lön: 6 dollar/person

Anställning: 199 $/månad

Eddy-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

6. Trakstar

Trakstar är en molnbaserad programvara för prestationsbedömning som innehåller fyra kompletterande produkter: prestationshantering, lärandehantering, sökandehantering och personalanalys, i en enda lösning för talangutveckling.

Trakstar erbjuder en 360°-granskningsfunktion som ger omfattande feedback från anställda och främjar deras utveckling inom flera områden. Den hjälper dig också att rekrytera kompetenta talanger genom funktionen Candidate Sourcing.

Trakstars bästa funktioner

Skapa onlinekurser och utbildningsmoduler med Trakstar Learn:s användarvänliga plattform för att skapa e-learningkurser för hybrid-, distans- och fysiska team.

Effektivisera onboarding och rekrytering av kandidater och dela jobbannonser till de bästa jobbportalerna med Trakstar Hire. Spåra prestanda med Trakstar Insights och främja datadrivna beslut för kontinuerlig förbättring.

Automatisera importen av kandidatinformation och samarbetet med externa rekryterare.

Trakstars begränsningar

Flera användare har uttryckt missnöje med plattformens rapporteringsfunktioner och hävdar att de saknar djup och inte uppfyller deras krav på ett adekvat sätt.

Det är inte möjligt att ersätta betygsbaserad granskning med narrativ granskning.

Saknar funktioner för automatisk rapportgenerering

Trakstar-priser

Anpassad prissättning

Trakstar-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 280 recensioner)

7. Rippling

Rippling är en molnbaserad HCM-programvara som effektiviserar arbetsflödena inom HR-, IT- och ekonomiavdelningarna under ett och samma tak.

Deras HR-programvara är användarvänlig, intuitiv och fullspäckad med många funktioner som täcker allt från löneutbetalningar till medarbetarundersökningar.

Ripplings bästa funktioner

Få tillgång till anpassningsbara HR-mallar som är utformade för lönehantering och andra viktiga HR-uppgifter.

Hantera komplexiteten i att hantera en global arbetsstyrka med specialiserade funktioner för lokala krav på löner, skatter och efterlevnad.

Använd Custom Workflow Builder för att automatisera alla manuella processer eller synkronisera data mellan flera system samtidigt – utan att behöva skriva kod.

Gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut och för arbetsgivare att granska och godkänna raster i realtid med smarta tidsklockor.

Implementera rollbaserade behörigheter och policyer som är anpassade efter din organisations behov, vilket säkerställer anpassad åtkomst och godkännanden.

Rippling-begränsningar

Långa laddningstider vid övergångar

Användargränssnittet måste vara mer användarvänligt.

Behöver IT-hanteringsintegration

Rippling-prissättning

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 270 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3 030 recensioner)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle Cloud HCM:s erbjudande täcker olika områden, från personal- och uppgiftshantering till personaladministration, lönehantering och HCM-analys.

Oracle säkerställer efterlevnad av globala lagar och företagsstandarder. Med säkra självbetjäningsalternativ kan anställda hantera personuppgifter, ledighet och lönebesked efter behov.

Oracle Fusion Cloud HCM:s bästa funktioner

Säkerställ efterlevnad av globala regler och branschspecifika behov

Förse anställda med säkra, mobilanpassade självbetjäningsportaler för hantering av personuppgifter och viktiga uppgifter.

Hantera bransch-, fackförenings- och avtalsöverenskommelser med regelstyrda arbetsflöden.

Utnyttja prediktiv analys för att identifiera och behålla topptalanger genom att bedöma risken för att de lämnar företaget.

Använd AI-algoritmer för att upptäcka avvikelser som spökanställda och obehöriga löneändringar.

Begränsningar i Oracle Fusion Cloud HCM

Det går inte att ladda ner CV eller ansökningar i bulk.

Ett suboptimalt navigationssystem som kräver för många klick

Programvarans prestanda kan försämras och bli långsam när den används av flera användare samtidigt.

Priserna kan vara dyra för småföretag.

Priser för Oracle Fusion Cloud HCM

Helpdesk: 4 dollar per anställd och månad

Talanghantering: 10 dollar per anställd och månad

Global HR: 15 dollar per anställd och månad

Betyg och recensioner av Oracle Fusion Cloud HCM

G2: 3,5/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 60 recensioner)

9. Paycor HCM

Paycor HCM är ett allt-i-ett-system för HR, lönehantering, rekrytering och talanghantering. HCM-programvaran kan enkelt anpassas och konfigureras för olika branscher, såsom hälso- och sjukvård, tillverkning, restaurang och professionella tjänster.

Paycor erbjuder även alternativ för skatter och efterlevnad, system för felminimering och andra utmärkande funktioner.

Paycor HCM:s bästa funktioner

Njut av unika betalningsalternativ som On Demand Pay, Paycor Wallet och mycket mer.

Förenkla lönehanteringen med AutoRun-funktionen som automatiserar betalningar enligt angivna scheman.

Automatisera talangrekrytering, rekrytering och introduktion

Få realtidsvarningar om saknade eller ogiltiga skatte-ID och adresser direkt på din instrumentpanel.

Hantera talanger effektivt med dedikerade system för talangutveckling, karriärhantering och kompensationsplanering.

Få bekväm tillgång till information om lön och förmåner, ledighetsansökningar, uppdateringar av personuppgifter och mycket mer med Paycors mobilapp.

Begränsningar för Paycor HCM

Dålig kundservice

Det måste ha bättre buggfixar före lanseringen.

Rapporteringen känns inte intuitiv

Priser för Paycor HCM

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Paycor HCM

G2: 4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 760 recensioner)

10. Workday Human Capital Management

Workday är en CRM-programvara för företag som integrerar finansprocesser med HR, planering och analys. Därför erbjuder den en omfattande lösning för personalhantering.

Med Workday AI som kärna är det en intelligent, flexibel svit av HR-applikationer som fungerar bättre tillsammans.

Workday HCM:s bästa funktioner

Integrera direkt med Workday Skills Cloud, ett AI-drivet verktyg som ger ledare möjlighet att skapa agila strategier.

Utnyttja förstärkt analys för att få djupgående insikter om personalens prestationer via lättförståeliga instrumentpaneler.

Använd konkurrenskraftig benchmarking och självbetjäningsrapportering för att snabbare identifiera möjligheter.

Integrera den snabbt med ditt befintliga IT-ekosystem genom tusentals offentliga API:er och en marknadsplats.

Begränsningar i Workday HCM

Rapporteringsfunktionen har en brant inlärningskurva och kan vara förvirrande för nya användare.

Workday-roller måste kunna anpassas i högre grad

Den globala sökfunktionen är inte den bästa

Priser för Workday HCM

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday HCM

G2: 4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 330 recensioner)

Välj den bästa HCM-programvaran för ditt företag

Alla HCM-programvaror på denna lista erbjuder något nytt och unikt. De är alla specialiserade på en viss nisch. Om du behöver specifika nischfunktioner bör du därför välja den programvara som passar dig bäst.

Om du fortfarande funderar på vilken programvara för humankapitalhantering du ska välja, välj den som kan göra allt – ClickUp. ClickUps personalprogramvara ger dig det bästa av alla världar. Du får en fantastisk HCM-plattform som hjälper din HR-avdelning att bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsflöden för alla personalhanteringsprocesser genom hela medarbetarens livscykel.

Och en övergripande resurs- och projektledningsprogramvara med ett användarvänligt gränssnitt som kan hantera alla affärsbehov.

Vad väntar du på? Prova ClickUp gratis nu!