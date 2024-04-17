Hur man sätter upp mål för introduktionen för att hjälpa medarbetarna att lyckas

Onboarding av medarbetare är processen att integrera nyanställda i din organisation. Det är ett viktigt första steg för att hjälpa nya medarbetare att förstå sina roller, teamkulturen och företagets mål.

Dåliga introduktionsprogram kan göra nyanställda förvirrade, oengagerade och oproduktiva. Det ökar också personalomsättningen, vilket kostar företaget tid, ansträngning och pengar.

Detta gör effektiv introduktion viktigare än någonsin på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. En omfattande välkomstprocess med dokumenterade introduktionsmål får nyanställda att känna sig välkomna, uppskattade och rustade för att lyckas. Det ökar också medarbetarnas engagemang, minskar personalomsättningen och förbättrar produktiviteten, vilket i slutändan bidrar till organisationens framgång.

I den här artikeln hittar du nödvändiga resurser, tips och steg för att implementera en framgångsrik strategi för introduktion av nya medarbetare som ökar personalbehållningen och hjälper dig att utmärka dig som personalansvarig.

Förstå målen för introduktionen av nya medarbetare

Onboarding-mål säkerställer en smidig övergång för anställda som börjar på ett nytt företag. Företag kan påskynda introduktionsprocessen genom att sätta upp lämpliga mål, vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse och teamintegrationen.

Effektiva onboarding-mål har en direkt inverkan på talanghanteringen och minskar personalomsättningen. Genom att tillhandahålla en strukturerad inlärningsväg ger dessa mål nyanställda de färdigheter och den information de behöver för att lyckas, vilket skapar en känsla av prestation och tillhörighet.

Målsättning är ett viktigt steg i ett framgångsrikt introduktionsprogram. Det förvandlar vaga förväntningar till uppnåeliga milstolpar, vilket gör det möjligt för den nyanställde och dennes chef att följa framstegen och fira framgångar. Dessutom bygger detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt starka arbetsrelationer.

Din HR-avdelning kan skapa ett robust introduktionsprogram för nyanställda med hjälp av ett SMART-målramverk för att effektivisera processen.

Låt oss skapa några exempel på mål för introduktionen för att bättre förstå.

1. Administrativa uppgifter (vecka 1):

Specifikt: Slutför all nyanställningsdokumentation inom 24 timmar efter en anställds anställningsdatum.

Mätbart: Spåra andelen nyanställda som fyller i papper i tid.

Uppnåeligt: Se till att alla dokument finns tillgängliga online och är lätta att komma åt.

Relevant: Se till att alla papper är i ordning så att den nyanställde kan börja utnyttja företagets förmåner och resurser.

Tidsbegränsat: Sätt en deadline på 24 timmar för att säkerställa en smidig introduktion.

2. Rollbekantning (vecka 1–2):

Specifikt: Se till att de nya medarbetarna deltar i alla avdelningsutbildningar och följer sina kollegor i 20 timmar före slutet av vecka två.

Mätbart: Spåra närvaron vid utbildningssessioner och dokumentera skuggningstimmar.

Uppnåeligt: Planera in utbildningssessioner och identifiera i förväg vilka teammedlemmar som är tillgängliga för att genomföra skuggning.

Relevant: Se till att utbildning och skuggning ger nyanställda de nödvändiga färdigheter och kunskaper som är specifika för deras roll.

Tidsbegränsat: Sätt en tydlig deadline på 20 timmar som ska uppnås i slutet av vecka två för att säkerställa att uppgiften slutförs i tid.

3. Företagskultur (vecka 2–3):

Specifikt: Få de nya medarbetarna att delta i och bidra till två teambuildingaktiviteter före slutet av vecka tre.

Mätbart: Spåra deltagande i aktiviteter och utvärdera bidrag genom feedback från kollegor.

Uppnåeligt: Välj teambuildingaktiviteter som är inkluderande och uppmuntrar deltagande.

Relevant: Se till att deltagande i teambuildingaktiviteter hjälper nyanställda att knyta kontakter med kollegor och förstå företagskulturen.

Tidsbegränsat: Sätt en deadline vid slutet av vecka tre för att uppmuntra aktivt engagemang.

4. Kompetensutveckling (vecka 3–4):

Specifikt: Stödja de nya medarbetarna så att de uppnår ett resultat på 80 % eller högre på produktkunskapsbedömningen vid slutet av vecka fyra.

Mätbart: Spåra poäng på utvärderingsplattformen

Uppnåeligt: Se till att utvärderingen är anpassad till den utbildning som ges och att den också ger tillräckligt med tid för inlärning.

Relevant: Hjälp dem att behärska produktkunskap, vilket är avgörande för effektiv arbetsprestation.

Tidsbegränsat: Sätt en deadline vid slutet av vecka fyra för att motivera fokuserat lärande.

Nu när du förstår vikten av att sätta upp SMART HR-mål kan vi diskutera de specifika onboarding-mål du bör fokusera på.

De fem viktigaste målen för en omfattande introduktion

Här är fem viktiga mål för introduktionen som kan göra ditt utbildningsprogram för nyanställda mer effektivt:

1. Skapa relationer: Bygga relationer i teamet

Alla nya medarbetare kan känna sig intimiderade när de kommer in i en ny arbetsmiljö. Men som HR-ansvarig kan du underlätta för dem genom att hjälpa dem att bygga upp relationer med sina teammedlemmar. Detta kan bidra till att skapa en känsla av tillhörighet, minska känslan av isolering och göra övergången smidigare och mindre stressande. Detta bidrar i sin tur i hög grad till att öka medarbetarnas lojalitet.

Här är några steg du kan ta för att påskynda teamintegrationen för dina nya medarbetare:

Anordna välkomstluncher eller håll teamspecifika sociala evenemang utanför arbetstid för att skapa en avslappnad miljö för interaktion.

Implementera ett ”buddy-system” och para ihop nyanställda med erfarna kollegor som kan fungera som mentorer och vägledare.

Uppmuntra användningen av onlineplattformar för att bryta isen för att få igång samtal och hjälpa nyanställda att knyta kontakter med kollegor som har liknande intressen.

samarbetsverktyg som chattplattformar eller Användsom chattplattformar eller introduktionsprogramvara för att underlätta kommunikation, teamarbete och feedback, särskilt i distansarbetsmiljöer.

2. Utbildning och fortbildning: Främja professionell utveckling

Som HR-ansvarig spelar du en viktig roll i att främja nyanställdas utveckling under introduktionen genom att erbjuda dem riktad utbildning och träning.

Denna personliga mentorskap hjälper nyanställda att känna sig stödda och utrustade med den kunskap som behövs för att lyckas i sina nya roller.

Låt oss gå igenom några viktiga steg i denna process:

Förstå individuella behov och skräddarsy utbildningen därefter.

Kombinera olika utbildningsformat (t.ex. klassrum, workshops, online och mentorledda) med pedagogisk teknik för att tillgodose olika inlärningsstilar .

Säkerställ högkvalitativt och engagerande innehåll som levereras av erfarna utbildare .

Främja en kultur av lärande med kontinuerliga möjligheter och feedbackmekanismer.

3. Efterlevnad och säkerhet: Säkerställa förståelse för arbetsmiljöregler

Genom att hjälpa nyanställda att förstå reglerna för efterlevnad och arbetsmiljö (OSH) ger du dem möjlighet att arbeta säkert och bidra till en positiv organisationskultur.

För att uppnå detta kan du göra följande:

Utveckla engagerande infografik, guider eller handböcker och genomföra engagerande utbildningssessioner .

Se till att alla anställda, inklusive nyanställda, fullföljer sin OSH-utbildning genom att lova belöningar såsom prestationscertifikat .

Använd företagets kommunikationskanaler för att uppmana cheferna att se till att utbildningen slutförs. Du kan också erbjuda inlösbara bonuspoäng för att öka engagemanget.

4. Introduktion till organisationskulturen: Att fördjupa nya medarbetare i företagskulturen

Effektiv introduktion hjälper nya medarbetare att anpassa sig till företagets värderingar och mål. Det handlar om att integrera nya medarbetare i företagskulturen, skapa en känsla av tillhörighet och ge dem förutsättningar att lyckas.

Detta ökar medarbetarnas engagemang och påverkar produktiviteten positivt. Dessutom säkerställer det bättre teamsamarbete och varumärkesrepresentation.

Så här kan du överbrygga klyftan mellan det ”nya” och det ”etablerade”:

Dela företagets historia genom engagerande berättelser, videor eller vittnesmål från anställda.

Organisera ”kulturvandringar” för nyanställda så att de kan lära känna olika avdelningar och knyta kontakter med kollegor.

Planera roliga och samarbetsinriktade teambuildingaktiviteter som fungerar som isbrytare och bygger relationer mellan medarbetarna.

Implementera ett mentorsprogram där erfarna medarbetare kan vägleda och stödja nyanställda.

Uppmuntra öppen kommunikation genom enkäter, förslagslådor eller avstämningsmöten.

💡Proffstips: Verktyg som ClickUp Form View gör det enkelt för nyanställda att rapportera problem, skicka in förfrågningar eller föreslå förbättringar. Dessa synpunkter kan automatiskt omvandlas till spårbara uppgifter i ClickUp och tilldelas lämpliga team för åtgärd.

5. Rollförtydligande: Omfattande förståelse för prestationsindikatorer och utvärderingssystem

Nya medarbetare bör förstå sina arbetsuppgifter, prestationsförväntningar och hur deras insatser kommer att utvärderas. Detta bidrar till att lägga grunden för framgångsrika prestationer, ökat engagemang och långsiktig karriärutveckling för nya medarbetare.

Så här kan du effektivt förse nyanställda med denna viktiga kunskap under introduktionsprocessen:

Inkludera en detaljerad beskrivning av en nyanställds arbete, med en översikt över viktiga ansvarsområden, förväntningar och prestationsmått i anställningsbrevet. Detta hjälper till att klargöra förväntningarna .

Organisera enskilda möten med den nyanställdes chef för att diskutera specifika förväntningar på rollen, projekt som de kommer att vara involverade i och dagliga arbetsflöden.

Ge en översikt över det prestationshanteringssystem som används av företaget, inklusive dess syfte och hur ofta utvärderingar görs.

Förklara de olika prestationskomponenterna , såsom målsättning, prestationsutvärderingar och feedbackmekanismer.

Utveckla online utbildningsmoduler eller videohandledningar för att förklara systemet på ett tydligt och koncist sätt.

Tillsammans lägger dessa fem typer av onboardingmål grunden för långvarig framgång inom företaget. Det finns dock ett annat oumbärligt ramverk som kan hjälpa dig att skapa en varaktig inverkan på dina anställda.

Låt oss förstå vad detta ramverk innebär, de fyra C:na för introduktion.

De fyra C:na för introduktion

De fyra C:na utvecklades och presenterades av Dr. Talya Bauer 2010 och är fortfarande relevanta i dagens introduktionsprocesser.

Låt oss titta på dessa fyra steg, från det minst viktiga till det viktigaste.

1. Förtydligande: Tillhandahålla tydliga arbetsroller och prestationsförväntningar

En av de största frustrationerna för företag och nyanställda är bristen på tydliga förväntningar. Detta kan leda till att nyanställda försvinner under rekryteringsprocessen eller till hög personalomsättning i början.

Den goda nyheten är att tydlighet i introduktionen kan säkerställa en smidig övergång, ökad arbetsglädje och bättre prestationer.

Det är viktigt att sätta upp tydliga förväntningar, och att sätta upp mål är det perfekta verktyget för detta. Här är några sätt att säkerställa tydliga roller för dina nyanställda:

Tydlig dokumentation: Se till att målen är tydligt definierade och tillgängliga.

Företagsomfattande samordning: Anpassa målen efter företagets övergripande mål

Konsekvent tillämpning: Se till att alla nyanställda får samma tydlighet med ett standardiserat tillvägagångssätt för introduktionen.

Tidrapportering: Övervaka framstegen och erbjud stöd vid behov.

Teknisk integration: Använd programvara för talanghantering eller HR-programvara för effektiv uppföljning och kommunikation.

2. Efterlevnad: Förstå obligatoriska företagsregler och lagar

Denna nivå fokuserar vanligtvis på:

Bearbetning: Fylla i dokumentation för nyanställda och registrera dem för förmåner

Systemförståelse: Få dem att förstå företagets policyer och rutiner

Utbildning: Orientera nyanställda genom utbildningssessioner om obligatoriska policyer, regler och föreskrifter.

KPI:er: Fastställa kriterier för att uppnå branschspecifika eller rollspecifika krav.

Det räcker dock inte att låta nya medarbetare läsa företagets personalhandbok. För att verkligen hjälpa dem att lyckas måste du förse dem med ytterligare resurser, såsom företagsövergripande policyer och rutiner.

Dessutom bör du planera möten med dem för att diskutera dessa resurser, förklara hur efterlevnad påverkar deras dagliga arbete och utvärdera deras förståelse.

3. Kultur: Att ingjuta företagets etos och livsstil

Organisationskulturen spelar alltid en viktig roll när det gäller att attrahera nya medarbetare, och det finns goda skäl till det. Det krävs dock mycket för att säkerställa att en ny medarbetares kulturella passform sträcker sig bortom det första intrycket.

Medan rekryteringen fokuserar på kompatibilitet, ger introduktionen möjlighet att odla kulturell förståelse.

Onboarding i sig speglar kulturen. När HR-representanter aktivt underlättar nyanställdas integration i teamet och introduktioner samt ber om feedback om deras upplevelse, visar det på ett starkt engagemang för transparens och ansvarstagande.

Google erbjuder till exempel sina anställda förstklassiga förmåner som personlig ekonomisk rådgivning, ett medicinskt stödprogram för transpersoner, fyra veckor per år med möjlighet att arbeta varifrån som helst samt stöd för fertilitet och familjeplanering.

Alla dessa insatser speglar Googles engagemang för sina anställda och visar hur mycket företaget satsar på deras professionella och personliga välbefinnande.

4. Kontakter: Bygga interpersonella relationer

En av de viktigaste ingredienserna i de fyra C:na är utan tvekan hur introduktionen hjälper nya eller befintliga medarbetare att känna sig delaktiga i sitt team och företag.

Om pandemin har lärt oss något, så är det att starka relationer på arbetsplatsen ger viktig hjälp, stöd och vägledning både i svåra och glada stunder.

Men det är lättare sagt än gjort. Att bygga tillförlitliga relationer kan vara svårt på grund av social ångest, bristande intresse för att umgås eller till och med förutfattade meningar om företagets politik, vilket påverkar medarbetarnas moral.

Här är några viktiga strategier som HR-personal kan implementera:

Sociala aktiviteter: Planera informella sammankomster utanför arbetstid, till exempel teamluncher, after work eller volontäraktiviteter.

Erkännande: Erkänn individuella och gemensamma prestationer offentligt för att stärka teamkänslan och motivera medarbetarna.

Kul på jobbet: Skapa en onlinekanal (till exempel i Slack) där medarbetarna kan dela med sig av icke-arbetsrelaterade nyheter, skämt eller roliga fakta.

Firande: Gå längre än födelsedagstårta; anpassa firandet genom att lyfta fram en medarbetares unika bidrag eller skapa en "minnestavla".

Teambuilding: Planera regelbundna utflykter, årliga insamlingar, nyårsfester och dagar då man får ta med sig sina husdjur till jobbet för att bygga relationer inom och mellan teamen.

Med ett bra ramverk följer ett större ansvar att implementera och upprätthålla det. Företag stod inför enorma utmaningar med detta under pandemin.

Låt oss titta på hur en onboardingprocess på distans fungerar, typiska utmaningar och möjliga lösningar.

Läs också: Hur du förbättrar personalbehållningen genom att förebygga tyst avgång på din arbetsplats

Onboarding av distansanställda

En studie från The Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA) visade att i början av 2024 arbetade 13 % av heltidsanställda i USA på distans, medan 29 % hade hybridarrangemang.

Företagen anpassade sina introduktionstekniker för att hålla sina distansanställda engagerade och produktiva. Men inte innan de tacklat utmaningar som:

Svårigheter att förstå nya tekniker eller mjukvaruplattformar som krävs för att underlätta distansarbete

Brist på professionella relationer och samförstånd mellan teammedlemmarna på grund av avsaknaden av personliga möten.

Begränsad tillgång till företagets resurser, dokument och annan information som vanligtvis är lättillgänglig i arbetsmiljöer på plats.

Kommunikationsbarriärer som ledde till missförstånd mellan teammedlemmar och deras chefer eller kollegor

För att övervinna dessa utmaningar har företag världen över använt strategier för att omvandla traditionella introduktionstekniker till distansvänliga tekniker, till exempel:

Utnyttja plattformar för arbetsproduktivitet för introduktion genom att införa videokonferenser, onlineutbildningsmoduler och samarbetsverktyg.

Använd onlineplattformar och lösningar för digital signatur för att effektivisera dokumenthanteringen och minska beroendet av fysiska dokument.

Vi introducerar onlineutbildningsmaterial och resurser i mångsidiga format, så att nyanställda kan komma åt dem var som helst och när som helst.

Fokusera på att bygga sociala relationer och teamkänsla genom virtuella evenemang, online-isbrytare och mentorprogram mellan kollegor.

Introducera onlineformulär för feedback, enkäter och webbsidor för anonyma kommentarer för att ta itu med nyanställdas frågor och även samla in insikter för att genomföra förändringar.

Här är en bredare jämförelse mellan traditionella och distansbaserade introduktionsprocesser:

Funktioner Traditionell introduktion Fjärr-/virtuell introduktion Plats På plats på företagets kontor Förbättrad välbefinnande hos medarbetarna, minskad frånvaro, rekrytering av en bredare talangpool och en mer hållbar arbetsmiljö. Interaktion Främst ansikte mot ansikte Huvudsakligen virtuellt, med videokonferenser och online-resurser. Pappersarbete Fysiska formulär och dokument Digitala dokument och onlineformulär Utbildning Personliga sessioner och presentationer Onlineutbildningsmoduler, webbseminarier och självstudier Teambuilding Personliga aktiviteter och sociala sammankomster Virtuella teambuildingövningar och sociala evenemang online Utmaningar Begränsad flexibilitet för schemaläggning, tid som spenderas på resor till arbetet, mindre balans mellan arbete och privatliv Potentiella teknikproblem, uppbyggnad av teamsilos, brist på interpersonella interaktioner Fördelar Bättre sammanhållning mellan teammedlemmarna, omedelbar insamling av feedback, fler nätverksmöjligheter och enkel uppföljning av närvaro. Förbättrad välbefinnande hos medarbetarna, minskad frånvaro, rekrytering av en bredare talangpool, mer hållbar arbetsmiljö

Ladda ner denna mall Effektivisera din process för fjärrintroduktion snabbt och enkelt med ClickUps mall för fjärrintroduktion.

Bonus: Onboarding för distansarbetande team? ClickUps mall för distansbaserad onboarding ger dig en färdig uppgiftslista för alla steg i onboardingprocessen, en tidsplan för att slutföra onboarding i tid och samarbetsverktyg som underlättar kommunikationen med teammedlemmarna.

Införliva onboarding-mål i ClickUp

Tänk nu på en allt-i-ett-plattform som inte bara hjälper till med introduktionen av nya medarbetare utan också organiserar hela din rekryteringsprocess.

Allt detta är möjligt med ClickUp HR Management-plattformen!

Förenkla rekrytering, introduktion, talanghantering samt utbildning och utveckling med ClickUps HR-hanteringsplattform.

ClickUp, med sina många ClickApps och verktyg, fungerar som en central knutpunkt för rekrytering och introduktion för dig och ditt team.

Låt oss utforska hur du kan använda olika ClickUp-funktioner för att skapa det perfekta HR-kontrollcentret för att uppnå dina fem mål för introduktion av nya medarbetare.

Förenkla utbildning, efterlevnad och kulturell integration av nyanställda

Skapa ett obegränsat antal anpassade ClickUp-automatiseringar som sparar tid och underlättar ditt dagliga efterlevnadsarbete baserat på valfri utlösare eller villkor.

Med över 100 ClickUp-automatiseringar kan du optimera dagliga uppgifter som att skicka välkomstmejl, gratulationsmeddelanden, födelsedagshälsningar, påminnelser om personalutbildning, evenemangsuppdateringar, semestermeddelanden och mycket mer.

💡Proffstips: Du kan göra ClickUp till din allt-i-ett-plattform för företagets arbete och produktivitet tack vare ClickUps API, som låter dig integrera valfria verktyg med ClickUp. Dessutom kan du använda över 1000 ClickUp-mallar för alla dina rekryterings- och introduktionsbehov. Detta sparar tid och arbete när du skapar och konfigurerar dokument och ramverk.

Dessutom finns det två specifika ClickUp-verktyg som du kan använda för att skapa en smidig introduktionsprocess för nyanställda.

Med ClickUp Docs kan du skapa och dela dokumentation om efterlevnad, såsom företagets SOP:er, vanliga frågor, hierarkidiagram, policyer, regler och riktlinjer, så att dina anställda kan komma igång direkt efter introduktionen. Du kan också bädda in länkar i dessa dokument till instruktionsvideor eller ljudfiler som ger vägledning om företagets policyer samt verktyg och system.

Tilldela och spåra uppgifter enkelt med ClickUp Tasks.

Du kan också använda ClickUp Tasks för att delegera projekt och följa framstegen i realtid.

Skapa en lista över alla introduktionsmoment som måste genomföras och dela upp dem i uppgifter och deluppgifter med relevanta ansvariga. Till exempel kan HR-chefen övervaka introduktionen av en ny medarbetare, medan rekryteringschefen kan ansvara för att medarbetaren lämnar in anställningshandlingar.

Du kan också skapa en checklista över alla steg som en nyanställd behöver ta för en framgångsrik introduktion.

Ladda ner denna mall Skapa en komplett checklista för introduktion med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Prova ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare, som kan hjälpa dig och ditt team att utföra era uppgifter under de första 90 dagarna av introduktionsprocessen. Med den här mallen kan du också inkludera de dokument som dina nyanställda måste lämna in, de introduktionsmål de måste sätta upp för att lyckas på lång sikt och den företagsutbildning de bör delta i.

Driv innovation och odla starka arbetsrelationer med hjälp av AI

Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från alla HR-relaterade uppgifter inom och kopplade till plattformen med ClickUp Brain.

Det finns många sätt på vilka ditt HR-team kan använda ClickUp Brain för att underlätta arbetet:

Skapa personliga e-postmallar för att välkomna nyanställda och skicka automatiska påminnelser om att fylla i sina introduktionsdokument.

anpassade HR-mallar för ofta använda dokument såsom jobbförslag, feedbackformulär, enkäter, dagliga aktivitetsrapporter, evenemangsplaner och mycket mer. Skapaför ofta använda dokument såsom jobbförslag, feedbackformulär, enkäter, dagliga aktivitetsrapporter, evenemangsplaner och mycket mer.

Använd ClickUp som din assistent för att erbjuda utbildningssammanfattningar . Du kan använda dess AI-verktyg för att generera insikter från utbildningsdata, skapa e-postmeddelanden till anställda, anpassa prestationsmeddelanden och planera evenemang som isbrytare och insamlingar.

Brainstorma idéer för medarbetarengagemang och få sammanfattningar av närvarofrekvens, personalomsättningsstatistik, ledighetsrapporter och avdelningsrapporter.

Använd Docs med AI-verktyg för att skapa delbara riktlinjer för introduktion, utbildningsmoduler, semesterlistor och regelböcker för efterlevnad och säkerhet.

Klargör förväntningarna på jobbet med insikter i realtid

Spåra medarbetarnas prestationer och arbetsbelastning med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Du kan slå samman ClickUp Dashboards med din HR-plattform för att få realtidsinformation om anställdas onboarding-framsteg och feedback, utbildningsbehov, engagemangsnivåer och mycket mer.

Här är några sätt som din HR-avdelning kan använda ClickUps anpassningsbara dashboards på:

Skapa en instrumentpanel för att visualisera introduktionsprocessen för nyanställda. Inkludera widgets som visar hur många uppgifter som har slutförts, dokumentstatus, framsteg i utbildningsmoduler och nöjdhetsgrad med introduktionen.

Visualisera slutförandegraden för feedbackformulär, kompetensutvecklingsprogram och kommande utbildningar.

Utveckla rekryterings- och personalbehållningsdashboards som visar status för lediga tjänster, storleken och mångfalden på sökandepoolen, schemaläggning och slutförande av intervjuer, medarbetarundersökningar, deltagande i företagsevenemang och intern kommunikation.

💡Proffstips: Använd ClickUp Project Time Tracking för att registrera en anställds tid som läggs på uppgifter, manuella tidrapporter, daglig närvaro och fakturerbara timmar för frilansare eller externa leverantörer. Integrera tidsregistreringsappar som du använder, till exempel Toggl, Timely och Clockify.

Prestationsbedömning och introduktion

Produktiviteten påverkar förverkligandet av organisationens mål. Anställda bör känna till sin arbetsbeskrivning, sina dagliga arbetsuppgifter och de viktigaste måttstockarna mot vilka deras prestationer kommer att mätas. En effektiv introduktionsprocess säkerställer att alla nyanställda har klarhet om sina arbetsuppgifter och de viktigaste prestationsindikatorerna (KPI) som kommer att påverka prestationsbedömningen.

Ladda ner denna mall Spåra prestationsmått, ge konstruktiv feedback till anställda och övervaka framsteg med ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering.

Data som härrör från KPI:er såsom uppgiftsgenomförandegrad, kunskapsbevarande-tester och feedback-enkäter gör det möjligt för dig att mäta framstegen mot att uppnå målen för introduktionen. Detta hjälper dig att identifiera områden där nyanställda kan behöva hjälp.

Genom att identifiera prestationsbrister tidigt i introduktionsprocessen kan du ge riktat stöd och ta itu med eventuella underliggande problem innan de hindrar nyanställdas framgång.

För nya och befintliga medarbetare kan du använda ClickUps mall för kvartalsvis prestationsutvärdering för att mäta och följa upp prestationer över tid, upptäcka områden som kan förbättras och ge snabb feedback och coaching. Detta leder till ökat engagemang hos medarbetarna och ger dem en känsla av prestation och erkännande.

Läs också: Intressanta exempel på roliga fakta för arbetet

Arbetsmiljö och hälsa vid introduktion

Att hjälpa en nyanställd att förstå sina skyldigheter när det gäller efterlevnad, hälsa och säkerhet (CHS) lägger grunden för en säker och etisk arbetsmiljö för både individen och organisationen.

Ladda ner denna mall Skapa och ge alla dina anställda tillgång till en samlad personalhandbok med ClickUps mall för personalhandbok.

Med ClickUps mall för personalhandbok kan en nyanställd snabbt lära sig alla viktiga detaljer om ditt företag. Du kan lägga till andra viktiga punkter i listan, till exempel en checklista för introduktionen, arbetsplatspolicy, affärsetik, lagar och regler, sekretessklausuler, rapportering av säkerhetsrisker, närvaropolicy och företagsförmåner.

Onboardingprocessen bör fokusera på att skapa en kultur av kontinuerligt lärande och medvetenhet om efterlevnad, hälsa och säkerhet. Detta kan uppnås genom regelbundna repetitionsutbildningar, säkerhetskampanjer och lättillgängliga resurser såsom säkerhetsmanualer och onlineutbildningsmoduler.

Relaterat: Se hur ClickUps introduktionsteam använder plattformen för att uppnå målen för introduktionen av nya medarbetare 💪

Skapa effektiva introduktionsprogram för ditt företag

När du anställer och behåller rätt talanger genom att placera dem på en progressiv bana minskar du kostnaderna för personalomsättning och förbättrar ditt företags varumärke som arbetsgivare.

De centrala målen för en introduktionsplan är att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet för att hjälpa dem att lyckas i ditt företag.

ClickUp och dess många funktioner ger dig den kraft du behöver för att skapa ett omfattande introduktionsprogram och uppnå organisationens introduktionsmål.

När du använder ClickUp som din primära onboarding-programvara får du dessutom ett mer effektivt flöde av samarbete och kommunikation, oavsett om det gäller dina distansarbetande team eller anställda på plats!

Registrera dig på ClickUp idag för att komplettera ditt HR-arbete inom rekrytering, introduktion, talanghantering, medarbetarengagemang och personalbehållning.