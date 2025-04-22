11 gratis mallar för Likert-skalan i Word och ClickUp

Du är produktchef och lanserar en ny app. Du har lagt ned otaliga timmar på att skapa en smidig användarupplevelse, men hur vet du om dina användare är nöjda?

Här kommer Likert-skalan in i bilden. Detta verktyg kan omvandla vag feedback till kvantifierbara data. Oavsett om du mäter kundnöjdhet, medarbetarengagemang eller produktfeedback kan en väl utformad Likert-skala avslöja undersökningsdeltagarnas åsikter, motivationer och övergripande känslor på ett sätt som enkla ja-eller-nej-frågor inte kan.

Att skapa effektiva frågor för Likert-skalan kan dock vara en svår uppgift. Det är där vi kommer in.

Det här blogginlägget listar 11 gratis mallar för Likert-skalan som gör det enklare och effektivare att genomföra undersökningar. De är utformade för att hjälpa dig att ställa rätt frågor, få användbara svar och fatta välgrundade beslut.

Vad är Likert-skalamallar?

Likertskalans mallar är fördesignade ramverk som hjälper lärare, forskare, HR-personal och undersökningsdesigners att snabbt skapa effektiva undersökningar med Likertskalor.

Likertskalan, uppkallad efter psykologen Rensis Likert, är ett ramverk som vanligtvis presenterar ett påstående och ber respondenterna att betygsätta i vilken utsträckning de håller med eller inte håller med på en flergradig skala.

Likertskalan omfattar ett spektrum av svar från ena ytterligheten till den andra på en psykometrisk skala, inklusive ett neutralt alternativ.

Här är ett exempel på en fråga med Likert-skala: Hur nöjd är du med den service som tillhandahålls av [varumärke, avdelning, servicetekniker]? Respondenterna i undersökningen ombeds att välja ett svar från denna 5-gradiga Likert-skala: Mycket nöjd Måttligt nöjd Varken nöjd eller missnöjd (neutral) Måttligt missnöjd Mycket missnöjd

En undersökningsmall med Likert-skala är viktig för att skapa ett strukturerat format för att samla in svar på kvalitativa undersökningsfrågor eller påståenden. Den möjliggör snabb, konsekvent, opartisk och effektiv insamling av kvalitativa och kvantitativa data.

Viktiga funktioner i Likert-skalan

Standardiserade svarsalternativ : Likertskalan-enkätmallen innehåller vanligtvis fördefinierade svar, såsom ”Håller inte alls med” till ”Håller helt med”, ofta på en 5- eller 7-gradig skala.

Anpassningsbara påståenden : Du kan skräddarsy påståenden eller frågor relaterade till det undersökta ämnet.

Enhetlig layout : Frågorna och svarsalternativen i Likert-skalan är enhetligt strukturerade, vilket underlättar analys och jämförelse mellan svaren.

Datainsamling: Underlättar systematisk insamling av respondenternas attityder, åsikter eller uppfattningar.

Forskare och praktiker använder Likert-skalans mallar för att effektivisera utformningen av enkäter och säkerställa både svarsfrekvens och enhetlighet.

Vad kännetecknar en bra Likert-skalamall?

En bra Likert-skalamall är avgörande för att samla in korrekta och användbara data. Den bör erbjuda balanserade svarsalternativ som fördelar sig jämnt från positiva till negativa.

Här är de funktioner som gör en Likert-skalamall unik:

Tydliga svarsalternativ : En bra Likert-skala bör använda ett balanserat utbud av alternativ (t.ex. 5–7 poäng på Likert-skalan) från ena ytterligheten till den andra, med en neutral mittpunkt, helst

Relevanta påståenden : Det måste säkerställas att påståenden eller frågor i Likert-skalan är specifika och direkt relaterade till ämnet, så att tvetydigheter undviks.

Enhetligt format : Mallen bör ha en enhetlig layout för alla frågor med Likert-skala för att säkerställa enhetlighet och underlätta analysen.

Lätt att förstå : Svaren ska vara enkla så att deltagarna kan tolka och svara korrekt.

Skalbar: Mallarnas utformning bör vara flexibel så att de enkelt kan anpassas efter undersökningsbehoven.

Med dessa element hjälper din Likert-skalamall dig att effektivt fånga upp nyanserade åsikter och tillhandahålla tillförlitliga data för analys.

Gratis mallar för Likert-skalan

Här är en lista med 11 gratis mallar för Likert-skalan som du kan välja mellan:

1. ClickUp Likert-skalamall

Ladda ner den här mallen Skapa, spåra och analysera kundundersökningar på ett och samma ställe med ClickUp Likert-skalan för nybörjare.

ClickUp Likert-skalan för nybörjare är perfekt för dig som är ny inom utformning av enkäter.

Det förenklar skapandet, spårningen och analysen av Likert-skalundersökningar, vilket gör dem tillgängliga och lätta att använda.

Mallen är nybörjarvänlig eftersom du kan anpassa din undersökning med enkla steg—ange dina frågor och skalalternativ. Du kan enkelt dela din undersökning och samla in svar utan krångel, och du kan snabbt analysera data för att förstå feedbacktrender och mönster.

Spåra din undersöknings framsteg med enkla statusar som Öppen och Klar. Använd ClickUps verktyg för att hantera feedback med kommentarer, automatisering och AI.

Så här kommer du igång:

Definiera dina frågor: Använd ClickUp Docs för att enkelt skapa en översikt över din Likert-skala. Utforma skalan: Skapa uppgifter för att ställa in dina skalvärden med några få klick Ställ in enkäten: Organisera frågor och skalor i ClickUps tavelvy. Samla in data: Automatisera datainsamling och analys för att effektivisera processen Tolka resultaten: Använd milstolpar för att smidigt följa framsteg och insikter

Att skapa en Likert-skala och hantera kundfeedback eller medarbetarfeedback blir inte enklare än så här!

2. ClickUp Enkel Likert-skalamall

Ladda ner den här mallen Genomför undersökningar med Likert-skalan och analysera feedback enkelt med ClickUps mall för Likert-skalan.

ClickUp Likert-skalamallen är ditt verktyg för att omedelbart skapa precisa och effektiva Likert-skalundersökningar!

Här är ett exempel på hur denna mångsidiga mall kan underlätta datainsamlingen:

Enkel installation: Ange dina Likert-enkätfrågor och svarsalternativ

Anpassade fält: Använd fälten för avdelning, e-post, telefon och betygsskala för att samla in viktiga detaljer och anpassa din undersökning för djupare insikter.

Flexibel betygsskala: Anpassa de tre betygsfälten 1–5 efter dina feedbackbehov. Justera Likert-skalan efter behov för att få exakt den data du vill ha.

Effektiv poängsättning: Använd den inbyggda checklistan för att enkelt poängsätta och utvärdera produktpositioneringen.

Dela din Likert-skala-enkät med ditt team eller dina kunder och se hur du samlar in användbara insikter som driver framgång!

3. Mall för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Samla in och utvärdera kundernas svar snabbt med hjälp av ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

En av de största utmaningarna för forskare eller undersökningsdesigners för produktteam är att veta om deras kunder är nöjda och att fatta datadrivna beslut om produktförändringar i enlighet med detta.

Att samla in feedback om kundnöjdhet har alltid varit en utmaning, men ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar förenklar denna process.

Denna mall är utformad för att förenkla skapandet, hanteringen och analysen av Likert-skalundersökningar för att samla in värdefull kundinformation. Den hjälper dig också att fatta välgrundade beslut för att förbättra dina produkter och tjänster.

Varför fungerar den här mallen?

Effektivt skapande : Utforma anpassade enkäter utan ansträngning för att få den feedback du behöver

Snabba svar : Distribuera dina enkäter och samla in svar med lätthet

Handlingsbara insikter : Analysera data för att identifiera trender och områden som kan förbättras.

Anpassade statusar : Spåra framsteg med statusar som Öppen och Klar

Anpassade fält : Samla in detaljerad feedback med fält för hjälpsamhet, tydlighet och lösning.

Anpassade vyer: Hantera Likert-skalans undersökningar med hjälp av vyer som Respondents View, Survey Form View, Knowledge Rating View och Start Here View.

Med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar kan du effektivisera insamlingen av feedback och enkelt göra datadrivna förbättringar.

4. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Förstå kundernas behov väl med ClickUps mall för produktfeedbackundersökning

Om du är en alfa-, beta- eller långvarig produktanvändare måste du ha fått denna Likert-skalaundersökning i din inkorg eller i appen.

Dessa verktyg kan ha bett dig att betygsätta olika funktioner på en betygsskala och beskriva vad du tycker om produkten. Dessa Likert-skalundersökningar är produktfeedbackundersökningar.

De kan hjälpa dig att få värdefull insikt i dina kunders upplevelser. Du kan snabbt lansera sådana undersökningar med ClickUp Product Feedback Survey Template.

Denna mall förenklar insamling och analys av feedback, vilket gör den perfekt för att förbättra din produkt och öka kundnöjdheten.

Använd den här mallen för att identifiera områden för produktförbättringar och förbättra användarupplevelsen, samla in meningsfull feedback snabbt och korrekt och använd resultaten från Likert-skalan för att fatta välgrundade beslut om produktutveckling.

Här är funktionerna du kommer att älska:

Anpassad status: Spåra undersökningens framsteg med statuserna Under granskning, Granskad och Att granska

Anpassade fält: Hantera feedback med fält för övergripande nöjdhet, användningstid och mer

Anpassningsbara vyer: Utnyttja vyer som Total tillfredsställelse, Produktbetyg och Undersökningssvar för organiserade data

5. Mall för undersökning av medarbetarengagemang från ClickUp

Ladda ner den här mallen Få insikter om hur ditt team mår med ClickUps mall för undersökning av medarbetarengagemang.

Anta att du är HR-ansvarig och vill genomföra en medarbetarundersökning för att bedöma dina medarbetares engagemang. I så fall kan du använda ClickUps mall för medarbetarundersökning för att snabbt genomföra en undersökning och identifiera områden som kan förbättras på din arbetsplats.

Med den här mallen kan du effektivisera insamlingen av medarbetarfeedback, analysera processer, mäta medarbetarnas nöjdhet och förstå din företagskultur.

Med hjälp av denna Likert-skalamall kan du upptäcka områden på din arbetsplats som behöver förbättras och som kan bidra till att öka arbetsglädjen. Du kan också lära dig mer om medarbetarnas perspektiv, mål och behov och anpassa personalpolicyn därefter.

Här är varför alla talanghanterings- och HR-team behöver denna mall för att mäta medarbetarnas engagemang:

Handlingsbara insikter : Få en tydlig bild av : Få en tydlig bild av medarbetarnas nöjdhet och engagemang

Anpassningsbara enkäter : Skräddarsy enkäter med frågor som passar din organisations behov

Feedback i realtid : Samla in synpunkter från medarbetarna på valfri enhet direkt

Anpassade statusar : Spåra undersökningens framsteg med statusar som Klar, Under granskning och Att granska

Anpassade fält : Samla in detaljerad feedback med 32 attribut, inklusive rättvis ersättning, betald ledighet och karriärutveckling.

Anpassade vyer: Hantera feedback effektivt med vyer som Alla inlämningar, Avdelningsfeedback, Teamfeedback och Kom igång-guide.

Använd den här mallen för att lära dig hur du kan engagera dina medarbetare bättre och förbättra din organisations kultur.

6. ClickUp-mall för medarbetarfeedback

Om du vill veta vad dina anställda tycker om ledningen, företagskulturen, lönerna och förmånerna är ClickUp Employee Feedback Template något för dig.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för medarbetarfeedback för att spåra medarbetarnas åsikter

Du behöver en feedbackloop i din organisation för att underlätta strukturerad kommunikation som hjälper chefer att ge konsekvent feedback, uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sina prestationer och främja öppna, ärliga diskussioner och erkännande.

Det här är den enda mall du behöver, eftersom den hjälper dig med:

Effektiv insamling av feedback : Samla snabbt in värdefull information från medarbetarna

Spåra sentiment : Använd avancerade visualiseringar för att : Använd avancerade visualiseringar för att övervaka medarbetarnas sentiment över tid

Främja transparens : Skapa förtroende och öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning

Anpassade statusar : Spåra feedbackens framsteg med statusar som Öppen och Klar.

Anpassade fält : Samla in detaljerad feedback med attribut som feedbackvärde, utvecklingsmöjligheter och företagskultur.

Anpassade vyer: Få effektiv tillgång till feedback med vyer som listan över alla svarande, listan över svar, tabellen med medarbetarfeedback och whiteboardet Start här.

Med ClickUps mall för medarbetarfeedback kan du omedelbart ta reda på vad dina medarbetare tycker om dig och göra nödvändiga förbättringar.

7. Mall för feedbackformulär från ClickUp

ClickUp-feedbackformuläret är perfekt för avdelningar som vill samla in information från kunder, partners och användarundersökningar.

Ladda ner den här mallen Samla in meningsfull data med ClickUps mall för feedbackformulär

Du kan använda den här mallen för att erbjuda en plattform där kunderna kan uttrycka sina åsikter och farhågor. Att aktivt be om feedback förbättrar kundlojaliteten och ger feedback som du kan använda för att förbättra dina produkter och tjänster. Du kan också identifiera områden som behöver uppmärksammas och utveckla fokuserade strategier.

Med detta verktyg för kundfeedback kan du samla in och hantera kundinformation på ett enda ställe och få en bättre förståelse för kundernas åsikter.

Denna mall möjliggör:

Anpassningsbara enkäter : Skräddarsy enkäter för att möta dina kunders behov

Effektiv datainsamling : Samla in meningsfull : Samla in meningsfull 360-graders feedback som vägledning för produktbeslut

Snabb analys : Identifiera snabbt trender och insikter från enkätsvaren

Anpassade statusar : Spåra feedbackens framsteg med statusar som Klar och Att göra

Anpassade fält : Samla in detaljerad information med attribut som tjänsteleverantör, inköpsdatum, kundnivå, totalbetyg och förbättringsförslag för att spara kundfeedback.

Anpassade vyer : Få tillgång till feedbackdata via vyerna Övergripande rekommendationslista, Börja här-lista, Feedbacktabell, Leverantörsbetygstabell, Övergripande rekommendationstavla och Feedbacktavla.

Projektledning: Förbättra feedbackuppföljningen med en kraftfull tidsuppföljningspanel och funktioner, anpassningsbara taggar, praktiska beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer!

Förbättra din feedbackhantering med feedbackformuläret!

8. Microsoft Word 5-punkts Likert-skalamall från TemplateLAB

via TemplateLAB

5-punkts Likert-skalan från TemplateLab är ett mångsidigt val om du vill skriva ut den och dela den med dina undersökningsdeltagare personligen.

Du kan ladda ner den estetiskt utformade undersökningen i olika format, till exempel Microsoft Word-dokument, Microsoft PowerPoint-bilder och Adobe Photoshop-filer.

Redigera filen utifrån dina behov.

Dela den med dina undersökningsdeltagare via olika e-post-, sociala eller personliga meddelandekanaler för att samla in och analysera data.

9. Microsoft Word Blank Likert Scale Template av TemplateLAB

via TemplateLAB

Till skillnad från den tidigare mallen är frågesektionen i den tomma Likert-skalamallen från TemplateLAB tom, därav namnet.

Så du kan skapa frågor från grunden eller till och med spontant under en enskild intervju och samla in feedback.

Denna mall är utmärkt för HR-personal och psykologer som genomför individuella samtal.

Precis som den tidigare mallen kan du ladda ner den estetiskt utformade undersökningen i många format, till exempel Microsoft Word-dokument, Microsoft PowerPoint-bilder, Adobe Photoshop-filer och PDF-filer.

11. Mall för studentnöjdhetsundersökning från Formplus

via Formplus

Är du lärare eller lärare vid en institution eller skola? Få värdefull insikt i studenternas nöjdhet med den skräddarsydda mallen för studentnöjdhetsundersökning från Formplus.

Denna mall använder en 4-punkts Likert-skala för att hjälpa skol- eller universitetsadministratörer, fakultetsmedlemmar och personal vid utbildningsinstitutioner att utvärdera allt från läroplanens kvalitet till säkerheten på campus. Du kan enkelt samla in och analysera studenternas feedback för att förbättra din institutions standarder och tjänster.

Så här kan utbildningspersonal dra nytta av den här mallen:

Snabba svar : Öka antalet återanmälningar genom att aktivt svara på feedback – bevilja administrativ åtkomst för att säkerställa snabba åtgärder på förslag och förbättra studenternas engagemang.

Automatiska aviseringar : Skicka automatiska e-postuppdateringar till studenter och personal för att hålla dem informerade. Bekräfta inlämnade enkäter, bekräfta feedback och meddela personalen om nya svar så att de snabbt kan vidta åtgärder.

Flexibla inlämningar : Acceptera ytterligare dokument och bilder för detaljerad feedback. Ställ in gränser för filstorlek och format för att hantera inlämningar effektivt.

Anpassad underdomän : Hosta din undersökning på en anpassad underdomän för enkel åtkomst och ökad trovärdighet. Anpassa URL:en så att den återspeglar din institutions namn och gör den lätt att komma ihåg för studenterna.

Mobilvänlig design: Denna mobilresponsiva mall säkerställer att studenterna enkelt kan dela sina åsikter på vilken enhet som helst, vilket skapar en smidig feedbackupplevelse.

Börja förfina din institutions erbjudanden redan idag med Formplus mall för studentnöjdhetsundersökning. Samla in insikter, agera på feedback och få din institution att sticka ut!

12. Mall för utvärderingsformulär för utbildning från Formplus

via Formplus

Är du utbildningschef eller HR-ansvarig? Förbättra dina utbildningsprogram med Formpluss mall för utbildningsutvärdering! Denna 5-punkts Likert-enkät hjälper dig att få omfattande feedback om utbildningssessioner, innehåll, genomförande och övergripande nöjdhet.

Varför gillar utbildare den här mallen?

Personliga e-postinbjudningar: Skicka enkelt inbjudningar genom att lägga till eller importera e-postadresser. Spåra väntande svar och förhindra dubbletter för en effektiv insamling av feedback.

Mångsidiga formulärfält: Dra-och-släpp-fält hjälper dig att enkelt skapa formulär. Använd betygsfält och kalkylatorer för att mäta tränarens prestanda och beräkna poäng. Lägg till villkorslogik för att skräddarsy uppföljningsfrågor baserat på svaren.

Arbetsflöden och godkännanden: Ställ in godkännandeprocesser för att granska utbildningsförfrågningar och behörigheter. Detta är perfekt för att effektivt hantera Ställ in godkännandeprocesser för att granska utbildningsförfrågningar och behörigheter. Detta är perfekt för att effektivt hantera medarbetarnas feedback och förfrågningar.

Samarbetsbaserad utvärdering: Bjud in HR-teamet och ledningen att samarbeta kring utvärderingarna. Samla in insikter från olika avdelningar för att förbättra utbildningen.

Effektiva betyg: Använd olika betygsalternativ – skalor, stjärnor, hjärtan eller smileys – för att få detaljerad feedback om specifika utbildningsaspekter och förstå vilka områden som behöver mer fokus eller justering.

Kom igång med mallen och samla in användbara insikter redan idag!

Effektivisera enkäter med mallar för Likert-skalan

Anpassningsbara Likert-skalamallar är perfekta för att skapa strukturerade, opartiska undersökningar med konsekvent datainsamling. Dessa mallar hjälper forskare, lärare, HR-personal och andra att effektivisera designprocessen och säkerställa enhetliga svar.

Utnyttja ClickUps helt anpassningsbara Likert-skalamallar redan idag och gör din undersökningsprocess smidigare och effektivare!

