Gratis mallar för släktträd i Excel, Word och ClickUp Docs

Att forska i din familjehistoria har många fördelar – det hjälper dig att få kontakt med dina rötter, samla medicinsk information och känna dig närmare din familj. Dessutom kan kontakten med avlägsna släktingar bevara dina familjeband, hjälpa dig att ha roligt med din släkt och skapa en känsla av tillhörighet.

Du kan spåra dina rötter med hjälp av resurser som ancestry.com, genom att prata med äldre släktingar eller genom att undersöka folkräkningsdokument i nationalarkiven. När du har fått fram uppgifterna kan du använda en släktträdsmall för att skapa ett diagram med alla dina släktingar, spåra dem genom generationerna, lägga till detaljer om dem och organisera dina diagram för släktforskning.

Släktträd, särskilt sådana som skapats med hjälp av digital mind mapping-programvara, kan också delas med andra familjemedlemmar, vilket gör det till en rolig och gemensam upplevelse att uppskatta ert gemensamma arv tillsammans.

Vad är mallar för släktträd?

En släktträdsmall är en fördesignad mall som gör det möjligt för dig att skapa ett diagram över din släktlinje. Den gör det möjligt för dig att organisera familjemedlemmar efter generation, spåra familjerelationer och lägga till information om varje förfader (eller ättling).

De fyra huvudsakliga aspekterna av en släktträdsmall är:

Hierarkisk struktur : För att organisera familjemedlemmar kronologiskt så att du enkelt kan spåra generationer och relationer.

Grenar : För att illustrera enskilda släktlinjer och ättlingar kopplade till varje förfader.

Kopplingar : För att fastställa relationer mellan olika familjemedlemmar, såsom föräldrar, barn, syskon och make/maka.

Individuella profiler: Ange detaljerad information om varje familjemedlem, inklusive födelsedatum, yrke och andra personuppgifter.

Släktträdsmallar finns i olika format, både analoga (diagram, anteckningsböcker, pärmar, utskrivbara mallar) och digitala (dokument, kalkylblad, virtuella whiteboard ). Medan de förstnämnda kan ge en gammaldags känsla, kan de senare vara mer användbara för visuellt samarbete och skapande av idétavlor.

Vad kännetecknar en bra mall för släktträd?

En bra mall för släktträd ska göra ditt släktträd informativt och lätt att förstå.

Men det kan vara svårt att välja rätt mall bland alla de olika släktträdsmallarna som finns på internet idag. Det är viktigt att bestämma sig för en mall tidigt, eftersom det kan bli besvärligt att flytta din familjehistoria till en ny mall i ett senare skede.

Låt oss utforska vad du ska leta efter i ett exempel på ett släktträd så att du kan hitta det perfekta för att spåra din släktforskning.

Tydlig och logisk struktur : Kontrollera om din släktträdsmall har en hierarkisk struktur som delar upp generationerna och kan modifieras för att passa din familj.

Anpassningsbar design : Välj en mall som kan anpassas efter dina designpreferenser (färg, typsnitt, formatering och mer).

Samarbetsverktyg : Välj en släktträdsmall som du kan dela med andra och använda för att samarbeta och lägga till förslag.

Multimediasupport : Välj verktyg som stöder olika medietyper, såsom bilder, video- och ljudfiler. Detta kan hjälpa dig att katalogisera viktiga fynd såsom foton, minnessaker och till och med inspelningar av varje släkting.

Flera språkalternativ : För tvåspråkiga eller flerspråkiga familjer finns det mallar som kan lokaliseras till olika språk. Detta är otroligt fördelaktigt, eftersom det gör det mer tillgängligt för alla familjemedlemmar.

Säkerhet och integritet: Prioritera mallar med inbyggda integritetsinställningar och säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter från obehörig åtkomst.

Kom ihåg att en släktträdsmall bör ha dessa funktioner och låta dig anpassa den efter dina behov. Därför har vi sammanställt den perfekta listan med utskrivbara släktträdsmallar åt dig.

6 gratis mallar för släktträd i Word, Excel och ClickUp

Utforska några av våra favoritmallar (som är gratis) för digitala släktträd som hjälper dig att enkelt organisera din familjehistoria.

1. ClickUp-mall för släktdiagram på whiteboard

Hämta denna gratis mall Lägg till information om din släkt och dela den med din familj genom ClickUps mall för släktdiagram på whiteboard.

ClickUp erbjuder också en annan gratis mall för släktträd som heter ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template, som också kan användas för att bygga ditt släktträd och spåra din släktlinje. Liksom mallen som nämndes tidigare är mallen Kinship Diagram också en whiteboard med alla funktioner du behöver för att skapa ett datarikt, fängslande släktträd.

Lägg till mallen för släktdiagram på whiteboardtavlan i ditt arbetsområde, ange uppgifter om din släkt, använd kopplingar för att visa relationerna mellan familjemedlemmarna och lägg till personlig information som anekdoter och milstolpar för varje individ för att säkerställa en djupgående familjehistoria.

När du är klar kan du enkelt dela släktträdsdiagrammet med din släkt genom en privat eller offentlig länk så att alla kan se det, dela med sig av sina synpunkter och fylla i luckorna. Eller ännu bättre, anordna en virtuell sammankomst och arbeta tillsammans med ert släktträd.

En annan idé är att skapa ett grupprojekt för ditt släktträd på ClickUp, lägga till dina familjemedlemmar i det och tilldela dem uppgifter att utföra, till exempel att undersöka vilken familjemedlem som ansvarar för att utforma släktträdsdiagrammet. Detta kan bli en rolig upplevelse som stärker banden mellan släktingar när ni lär er mer om era förfäder och er gemensamma historia.

En användbar funktion är ClickUp Brains AI Writer for Work – en virtuell skrivassistent som är integrerad i ClickUp-arbetsytan och som kan hjälpa dig med många saker.

Ställ frågor och skriv bättre, snabbare och enklare med ClickUp Brain.

Du kan till exempel använda dem som skrivhjälp för att skriva och redigera dina anekdoter, som översättningshjälp för att lokalisera släktträdet till olika språk och mycket mer.

ClickUp Brain kan också hjälpa dig att söka efter information, granska och svara på kommentarer från andra familjemedlemmar.

1. ClickUp-mall för släktträd

Hämta denna gratis mall Skapa ett släktträd, lägg till profiler för varje familjemedlem och samarbeta med andra i ClickUp-mallen för släktträd.

Med ClickUp-mallen för släktträd kan du organisera din släktforskning i en samarbetsvänlig virtuell whiteboardmall. Eftersom den är digital kan du lägga till nya milstolpar – såsom bröllop, födslar och dödsfall – och hålla den uppdaterad med den senaste informationen.

Lägg till element som doodles och bilder för att göra ditt släktträd mer visuellt tilltalande med ClickUp Whiteboards.

Denna mall är byggd på ClickUp Whiteboard och har multimediasupport, vilket gör det enkelt att lägga till bilder och inspelningar för att ge mer kontext till varje familjemedlems livshistoria.

Till skillnad från dokument och kalkylblad är ClickUp Whiteboard dessutom helt anpassningsbar, vilket gör att du kan lägga till många fler designelement, såsom former, klotter och grafik, till en tom släktträdsmall. Du kan också skapa en mind map för att brainstorma idéer med din familj.

Du kan också dela dem med din släkt så att de kan lägga till mer information eller ge dig förslag.

Titta på den här informativa videon för att upptäcka hur Whiteboards kan göra så mycket mer än bara skapa mallar!

3. Microsoft Word-mall för släktträd från Template.net

Nästa mall på listan kommer från Template.net, ett gratis bibliotek som är känt för sina färdiga mallar för nästan allt.

Denna enkla mall för släktträd är en sida som innehåller ett träd med bubblor för olika familjemedlemmar. Den rymmer upp till tre generationer och åtta familjemedlemmar.

Du kan ladda ner mallen direkt och redigera den i valfritt ordbehandlingsprogram, till exempel MS Word, Google Docs och Apple Pages. När du är klar kan du exportera den som PDF eller skriva ut den som affisch. Det gör den till ett utmärkt hjälpmedel för elever och lärare som arbetar med släktträdsprojekt.

4. Google Docs Light Enkel mall för släktträd från GooDocs

via GooDocs

GooDocs, ett annat populärt bibliotek med gratis mallar, erbjuder en gratis enkel mall för släktträd. Detta enkla, textbaserade släktträd kopplar samman familjemedlemmar med hjälp av linjer. Det finns i två standardpappersstorlekar, A4 och US Letter, och du kan redigera det i både Google Docs och MS Word.

Det finns också ett avsnitt i dokumentet där du kan inkludera ett eller två stycken om din familj eller syftet med släktträdet.

Den ursprungliga mallen låter dig ange data för upp till fem generationer, men du kan lägga till fler med hjälp av standardformerna och kopplingarna i ditt ordbehandlingsprogram. Beroende på samarbetsalternativen i ditt ordbehandlingsprogram kan du också dela det med en familjemedlem för att få feedback.

Även om detta är en utmärkt mall för släktträd (och mer detaljerad än den tidigare från Template.net), är den mer lämplig för utbildningssammanhang.

5. Microsoft Word 7 Generation Family Tree Template av Template. net

Om du vill spåra din familjehistoria genom flera generationer kan denna mall för 7-generationssläktträd från Template.net vara en bra utgångspunkt.

Du kan se sju generationer av din familj på en enda sida. Dessutom är det enkelt att kopiera till ditt ordbehandlingsprogram och fylla i uppgifter om dina familjemedlemmar.

Eftersom ordbehandlingsprogram är enkla att använda kan mallen vara tillgänglig även för äldre familjemedlemmar som kanske inte är så tekniskt kunniga. När du har lagt in dina familjeuppgifter kan du skriva ut dem eller spara dem som PDF-filer.

6. Excel-mall för släktträd från Vertex.com

Den sista släktträdsmallen är ett nedladdningsbart flödesschema från Vertex.com med standardmallar för släktträd med sex och sju generationer. Du kan helt enkelt kopiera kalkylbladet i Google Sheets och börja mata in din familjeinformation – ingen formatering krävs.

Detta gör det till en praktisk resurs för personer som just har börjat forska i sitt släktträd och vill lagra grundläggande information om varje familjemedlem. Det ger dig också en översikt över alla dina familjemedlemmar på en och samma skärm.

En annan idé är att behandla denna mall som en "innehållsförteckning" för ditt släktträd genom att skapa ett dokument där du kan skriva in varje familjemedlems historia och lägga till en länk till deras namn i detta kalkylblad.

Du kan också komplettera detta kalkylblad med en annan gratis resurs från Vertex – deras släktforskningsspårare, som låter dig spåra dina forskningsframsteg. Denna spårare innehåller filter för att klassificera familjemedlemmar som manliga eller kvinnliga, födelse- och dödsdata och ytterligare länkar som dödsannonser.

Bevara ditt arv med släktträdsmallar

Att spåra din familjs släktlinje kan vara otroligt givande. Oavsett om du är en förälder som hjälper dina barn att förstå sin kultur, en lärare som hjälper elever att utforska sitt arv eller en vuxen som dokumenterar din familjehistoria – dessa släktforskningsmallar kan komma väl till pass.

För dig som vill närma dig ditt släktträdsprojekt på ett mer strukturerat och organiserat sätt rekommenderar vi att du använder ClickUp.

Den har de mest flexibla mallarna för släktträd och förstklassiga projektledningsfunktioner som hjälper dig att hålla ordning och bygga ditt släktträd tillsammans med resten av din familj.

Registrera dig gratis idag och upptäck hur ClickUp kan hjälpa dig att skapa ett detaljerat släktträd, organisera din forskning, anordna virtuella sammankomster med familjen och mycket mer.