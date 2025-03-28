10 kostnadsfria Google Form-mallar för att samla in feedback från enkäter

Letar du efter gratis Google Form-mallar för att underlätta insamlingen av feedback?

Med dagens mallar kan du snabbt skapa och anpassa onlineformulär utan någon erfarenhet av design eller kodning. Från feedback på evenemang till kursutvärderingar – det har aldrig varit enklare att samla in feedback.

Vår samling av 10 gratis Google Form-mallar hjälper dig att samla in insikter, åsikter och feedback utan att det kostar något. 💸

Vad är en Google Form-mall?

En Google Form-mall är ett anpassningsbart formulär som fungerar som utgångspunkt för att samla in information, feedback och enkätsvar.

Istället för att börja från scratch väljer du en mall som passar dina behov och som fungerar som grund. Sedan kan du anpassa den efter dina specifika krav och mål.

Via Google Forms

Du hittar mallar för nästan alla ändamål. Till exempel:

Anmälningsformulär för evenemang

Formulär för kundfeedback

Enkäter om feedback på evenemang

Formulär för festinbjudningar (även kallade RSVP-formulär)

Ledighetsansökningar

Med dessa mallar för feedbackformulär kan användare skapa snygga, professionella frågeformulär utan tekniska designkunskaper.

Google Form-mallar

Spara tid och förbättra din datainsamling med detta utvalda urval av Google Forms-mallar. Gratis, anpassningsbara alternativ som dessa är din genväg till professionella formulär och optimering av arbetsflödet.

Vi har hittat fantastiska alternativ för en rad olika behov:

Beställningsformulär: Gör det enklare för småföretagskunder att beställa de specifika artiklar eller tjänster de behöver med denna Gör det enklare för småföretagskunder att beställa de specifika artiklar eller tjänster de behöver med denna enkla mall för beställningsformulär.

Google Forms Enkel beställningsformulärmall

Referenskontroll: Förbättra urvalet av personal och förenkla anställningsbeslut med hjälp av denna Förbättra urvalet av personal och förenkla anställningsbeslut med hjälp av denna mall för referenskontroll.

Google Forms-mall för referenskontroll

Jobbansökan: När det gäller anställningsbeslut gör denna När det gäller anställningsbeslut gör denna mall för ansökningsformulär det enkelt att samla in information om kandidater som vill arbeta på ditt företag eller byta avdelning.

Google Forms-applikationsmall

Marknadsundersökningsformulär: Samla in data från kunder och potentiella kunder så att du kan fatta välgrundade beslut med denna Samla in data från kunder och potentiella kunder så att du kan fatta välgrundade beslut med denna mall för marknadsundersökningsformulär.

Google Forms-mall för marknadsundersökningar

Gå till avsnittet Formulär i Google Drive, välj din mall och ändra frågorna efter behov för att komma igång.

Om dessa Google Forms-enkätmallar inte passar dina behov kan du skapa egna med ett Google-konto och lite teknisk kunskap. Google Docs och Google Sheets har de verktyg du behöver. 🤩

Begränsningar vid användning av Google Forms-enkätmallar

Google Forms-mallarna är mångsidiga, enkla att använda och fördelaktiga för många affärsbehov.

Det finns dock några begränsningar som är värda att notera:

Begränsad anpassning och design: De avancerade designalternativen kan vara begränsande om du behöver mycket anpassade formulär.

Komplexa integrationer: Det är enkelt att integrera Google Forms med andra Google-produkter, men integration med andra plattformar kan kräva kodningskunskaper.

Grundläggande frågetyper : Google Forms erbjuder flera frågetyper, men det finns inte tillräckligt med variation för att stödja många sofistikerade undersökningsstrukturer.

Begränsningar för filstorlek: Begränsningar för filstorlek kan förhindra stora bilagor och begränsa datainsamlingen.

Dataskydd: Data lagras på Googles servrar, som kanske inte uppfyller strikta krav på dataskydd.

Onlineåtkomst: Googles process för att skapa och anpassa formulär kräver en ständig internetuppkoppling.

Dessa begränsningar gör att vissa företag behöver ett alternativ till Google Forms. Du kan jämföra en dedikerad undersökningsplattform som Jotform med Google Forms för att börja utforska andra alternativ.

Eller så kan du kolla in alternativ till Google Workspace, som ClickUp. På så sätt får du avancerade funktioner för att skapa formulär tillsammans med verktyg för att förbättra andra delar av din verksamhet.

Läs också: Google Forms vs. SurveyMonkey

10 kostnadsfria alternativa Google Form-mallar

ClickUps formulärvy är ett fantastiskt alternativ till Google Forms-mallar, gratis för alla användare och fullspäckat med funktioner.

Med ClickUps allt-i-ett-plattform för projektledning får du tillgång till tusentals funktioner, verktyg och mallar. Detta inkluderar massor av anpassningsbara formulär för datainsamling och undersökningar.

Du får också tillgång till branschledande programvara för verksamhetshantering som kan hjälpa dig att skala upp din verksamhet.

ClickUp erbjuder ett brett utbud av verktyg för kundfeedback och gratis mallar för formulärskapande, med funktioner som:

Offlineåtkomst

Större filuppladdningsstorlekar

Sofistikerade frågetyper

Över 1 000 integrationer med andra plattformar

Avancerade alternativ för design, formatering och varumärkesprofilering

ClickUp har alternativ för flera metoder för processförbättring, så det fungerar för ditt företag oavsett om du använder agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban eller något annat.

1. ClickUp-mall för feedbackformulär

Hämta denna kostnadsfria mall Få värdefull information och input med ClickUp Feedback Form Template.

ClickUp Feedback Form Template gör det enkelt att samla in och organisera åsikter och insikter från ditt team eller dina kunder.

Precis som Google Forms låter det dig skapa ett anpassat formulär för att samla in feedback från kunder, samarbetspartners och teammedlemmar. Med denna ClickUp-mall får du en integrerad produktivitetsplattform som automatiskt organiserar och spårar den information du får i ditt arbetsutrymme.

Använd ClickUps feedbackformulärmall för att skräddarsy enkäter efter varje kunds behov, förbättra produktbeslut med meningsfull data och snabbt analysera data för att identifiera trender snabbare. 📈✨

Den har allt du behöver för att utforma ett omfattande feedbackformulär och effektivisera undersökningsprocessen. Du kan:

Inkludera flervalsfrågor

Samla in stjärnbetyg

Visa uppgifter som är kopplade till produkten eller tjänsten i fråga

Begär förslag

Sortera respondenterna baserat på villkorlig information

Gör dig redo att öka kundengagemanget genom att ge dem en plattform där de kan uttrycka sina åsikter och känna sig hörda.

2. Mall för ClickUp-prenumerationsformulär

Hämta denna kostnadsfria mall Gör det enkelt att samla in och hantera prenumerationsuppgifter med ClickUps mall för prenumerationsformulär.

ClickUp-prenumerationsformuläret har allt du behöver för att samla in information från användare som prenumererar på din e-postlista, nyhetsbrev eller marknadsföringskommunikation.

Med Google Forms kan du samla in liknande typer av information, men ClickUp-prenumerationsformulärmallen erbjuder ett mer specialiserat användningsfall samt integration med de bästa verktygen för e-postmarknadsföring.

Basmallen innehåller fält för uppgifter som namn och e-postadress. Du kan också skapa fält för ytterligare information som du vill samla in.

Använd den här mallen för att samla in prenumerantinformation, integrera den med din e-postmarknadsföringsplattform och säkra alla data.

3. ClickUp-formulärmall

Hämta denna kostnadsfria mall Samla in och organisera data utan ansträngning med vår ClickUp-formulärmall.

ClickUp-formulärmallen erbjuder ett tydligt sätt att samla in korta svar, kontaktuppgifter och annan viktig information.

Du kan använda Google Forms för att skapa enkla enkäter och samla in grundläggande information från respondenterna. ClickUps formulärmall förenklar dock arbetet med drag-and-drop-anpassning och flera vyer, fält och statusar.

Detta gäller de flesta alternativ i vårt mallgalleri, oavsett om du använder denna formulärmall, ClickUps enkla mall för uppgiftshantering eller något annat.

När du har skapat ditt formulär kan du dela länken på sociala medier, skicka den i automatiska kundmejl eller distribuera den via interna kommunikationskanaler.

4. ClickUp-formulärmall för förfrågningar

Hämta denna kostnadsfria mall Samla in och organisera förfrågningar för ett mer effektivt arbetsflöde med ClickUps förfrågningsformulärmall.

ClickUp-formuläret för förfrågningar förbättrar förfrågningsprocessen och gör det enklare att samla in korrekta uppgifter från anställda och kunder.

Google Forms låter dig använda många av samma fält som finns i ClickUp Request Form Template, men det här alternativet är mycket anpassningsbart med avancerade funktioner som:

Statusuppföljning

Stora bifogade filer

Automatiserad uppgiftsfördelning

Integration med över 1 000 andra plattformar

Enkel datahantering

Använd den här mallen för att ge kunder och medarbetare den bästa möjliga upplevelsen. Den har allt du behöver för att öka effektiviteten och effektivisera kommunikationen.

Hämta denna kostnadsfria mall Förbättra teamkommunikationen och kundinteraktionerna smidigt med ClickUps kontaktformulärmall.

Om du vill ha ett snabbt och enkelt sätt för människor att kontakta ditt företag behöver du ClickUps kontaktformulärmall.

Google Forms erbjuder också en enkel kontaktlösning. Med ClickUp-kontaktformulärmallen får du dock avancerade funktioner som att bifoga stora filer, spåra status och automatiskt tilldela uppgifter.

Du kan samla in data från omröstningar, undersökningar och mycket mer på ett enda ställe som är enkelt att komma åt och organisera.

Använd vår kontaktformulärmall för att göra det enklare för kunderna att kontakta dig, eliminera manuell datainmatning och lagra känslig information på ett säkert sätt.

6. ClickUp-rapportformulärmall

Effektivisera din beslutsprocess med ClickUps rapportformulärmall.

Med ClickUp-rapportformuläret kan du samla in information från ditt team med hjälp av ett anpassat dokument med flera olika frågetyper.

Google Forms erbjuder många av samma alternativ, men ClickUp går ett steg längre med utrymmen för:

Korta svar

Kryssrutor

Rullgardinsmenyer

Flervalsfrågor

Kontaktuppgifter

Anpassade svarsfält

Filuppladdningar

ClickUps rapportformulärmall erbjuder också standardiserad frågeformatering, visuella datavisningar och automatiserad organisering för att minska manuellt arbete.

Denna mall erbjuder ett enkelt sätt att effektivisera samarbetet inom ditt team och kommunicera med kunderna samtidigt som du inspirerar till förtroende. 🌻

Använd den för att samla in information som projektuppdateringar, felrapporter och kundfeedback.

7. ClickUp-mall för jobbansökningsformulär

Samla in och organisera kandidatinformation smidigt med hjälp av ClickUps mall för jobbansökningsformulär.

ClickUps mall för jobbansökningsformulär hjälper till att göra jobbansökningsprocessen mindre tidskrävande och överväldigande för alla inblandade. Den effektiviserar granskningsprocessen, automatiserar manuellt arbete för ditt team och inspirerar förtroende hos sökande.

Google Forms används ofta för jobbansökningar, eftersom det är ett enkelt sätt att samla in personuppgifter.

ClickUps mall för jobbansökningsformulär höjer ribban med avancerad formatering och organisation, samt enkla sätt att spåra och lagra information om sökande för att säkerställa en rättvis och konsekvent urvalsprocess.

Använd den här mallen för att effektivisera rekryteringsprocessen och göra ett utmärkt första intryck på potentiella kandidater när de skickar in sina uppgifter.

8. Mall för ansökningsformulär för ClickUp

Förenkla rekrytering och talanganskaffning med ClickUps mall för ansökningsformulär.

ClickUp- ansökningsformuläret är ett annat fantastiskt sätt att förenkla sorteringen av ansökningar.

Oavsett om du tar emot ansökningar till en kommande workshop, praktikplats eller tjänst, hjälper det dig att skapa ett formulär som är skräddarsytt efter dina specifika behov.

Med Google Forms-mallar kan du lägga till anpassade frågefält, men med Clickups ansökningsformulärmall kan du följa kandidaternas framsteg genom ditt arbetsflöde.

ClickUp låter dig också organisera och visa kandidatinformation med hjälp av olika vyer och hitta den information du vill ha på några sekunder.

Använd den här mallen för att spara tid med ett enhetligt formulär för alla kandidater när du samlar in information, jämför ansökningar och fattar de bästa besluten för varje möjlighet.

9. Mall för registreringsformulär för ClickUp

Gör teamregistrering och projektintegration enkelt med ClickUp-registreringsformulärmallen.

ClickUp-registreringsformuläret hjälper dig att enkelt samla in, spåra och säkra information från leads, kunder och medlemmar.

Precis som Google Forms låter det dig skapa och anpassa registreringsformulär utan kodningskunskaper. ClickUp låter dock användare ladda upp filer, foton och andra bilagor samtidigt som det erbjuder krypterade lagringsalternativ.

ClickUps registreringsformulärmall har alla funktioner du behöver för att registrera nya användare eller anställda i din organisation.

Använd den för att skapa en organiserad och effektiv metod för att samla in nödvändig information, säkerställa noggrannhet och göra ett gott intryck på nya användare eller medlemmar.

10. Mall för ClickUp-medlemskapsformulär

Samla in och organisera medlemsuppgifter enkelt med hjälp av ClickUps mall för medlemsformulär.

Medlemskapsformuläret från ClickUp gör det enkelt att hantera din onboardingprocess och samla in medlemsansökningar.

Google Forms kan samla in mycket av samma information med anpassade textrutor. Denna mall erbjuder dock säker datalagring och möjligheten att spåra individuella framsteg genom onboardingprocessen.

ClickUps mall för medlemsformulär gör det enklare än någonsin att registrera nya medlemmar, oavsett om du hanterar en befintlig community eller startar en ny.

Använd den för att hålla en konsekvent register över alla medlemmar, eliminera manuell datainmatning och automatisera informationshanteringen för att underlätta hanteringen av medlemskap.

Förbättra dina formulär

Anpassade formulär är ett utmärkt sätt att förbättra din feedbackinsamlingsprocess och samla in värdefull information. Oavsett om du använder Google Form-mallar, gratis mallar från ClickUp eller något annat, hjälper de dig att fatta mer välgrundade beslut varje gång.

ClickUps mallar är det rätta valet om du vill ha anpassningsbara alternativ och lättanvända funktioner. Vi har formulärmallar för småföretagare, lärare, ledare för ideella organisationer, stora organisationer och mycket mer.

Att använda våra formulärmallar är ett säkert sätt att förbättra din strategi för insamling av feedback. Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis! ☀️🙂