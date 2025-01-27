De 10 bästa medlemshanteringsprogrammen för organisationer 2025

Oavsett om du är chef för en ideell organisation eller äger ett gym vet du hur viktigt det är att utöka medlemsbasen. Aktiva medlemmar hjälper till med allt från insamlingsevenemang till att bygga upp gemenskapen.

Det skadar inte heller att aktiva medlemmar tenderar att spendera mer. Bara så du vet. ?

Det finns dock ett litet problem. Du behöver ett sätt att hantera alla dina medlemsavgifter och kontaktuppgifter på ett och samma ställe. Du har inte tid att växla mellan olika plattformar.

Det är här medlemshanteringsprogramvaran kommer in i bilden.

Programvara för medlemshantering hjälper yrkesföreningar, handelskammare och andra medlemsbaserade organisationer att hantera sina medlemmar. Från onlinebetalningar till medlemsportaler och mycket mer – rätt programvara gör mycket av det tunga arbetet åt dig. ?️

I den här guiden avslöjar vi de viktigaste funktionerna i den bästa medlemshanteringsprogramvaran och delar med oss av våra 10 favoritlösningar för medlemshantering 2024.

Vad ska du leta efter i en medlemshanteringsprogramvara?

Medlemshanteringssystem ska göra ditt liv enklare. Leta efter plattformar med tidsbesparande funktioner som:

Betalningshantering: Att lagra medlemmarnas kreditkortsuppgifter innebär en stor juridisk börda för din organisation. Lyckligtvis har ett medlemshanteringssystem en självbetjäningsportal där medlemmarna kan ange sina betalningsuppgifter och hantera sitt medlemskap. Medlemmarna får större bekvämlighet och du slipper lagra kortnummer – en win-win-situation! ?

Medlemsdatabas hantering: En CRM-plattform (Customer Relationship Management) samlar all medlemsinformation på ett ställe. Istället för att sprida medlemsinformationen över olika kalkylblad och e-postmeddelanden får du en allt-i-ett-medlemsdashboard för snabb referens.

Medlemsengagemang: Programvara för medlemshantering gör mer än bara hanterar betalningar. Den bör ha några funktioner som fördjupar din relation med medlemmarna (och därmed förbättrar kundlojaliteten). Det kan till exempel vara e-postkampanjer, online-communityn eller sidor för evenemangsregistrering.

Automatiserade funktioner: Moderna verktyg för medlemshantering ska effektivisera ditt arbetsflöde. Oavsett om det handlar om automatiserade incheckningar eller onboarding-flöden för nya medlemmar, välj en programvara för medlemshantering som gör jobbet åt dig.

De 10 bästa medlemshanteringsprogrammen att använda

Vi vet att du är upptagen, så vi har gjort research för att hitta rätt medlemshanteringsprogram för dig. Kolla in denna lista över de bästa programvaruplattformarna för medlemshantering för 2024.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

Det stämmer. Universums favoritverktyg för projektledning är också den perfekta plattformen för medlemshantering. Använd ClickUp CRM för att spåra kundinformation och visualisera din pipeline för att övertyga fler potentiella medlemmar att gå med i din organisation. ?

ClickUp är en säker databasprogramvara som innehåller enkla tabellvyer så att du kan se alla medlemsdata på ett ställe – och det är enkelt att importera och exportera dessa data. Beräkna kundens livstidsvärde, förnyelser, engagemangsgrader och mycket mer.

ClickUp är en utmärkt lösning för medlemsdatabaser, men det är också en miljard andra saker. Det är inte bara för att samla in medlemsdata – det är för att genomföra alla dina stora planer.

ClickUps unika hierarki ger dig flexibiliteten att organisera medlemskap av alla storlekar.

Du har friheten att utforma ClickUp-projekthierarkin precis som du vill. Till skillnad från andra programvaror för kundhantering tvingar vi dig inte att anpassa dig efter ett visst format. Du är fri att utforma dina egna arbetsflöden och arbeta på det sätt som passar dig bäst.

Du behöver inte heller börja från scratch. Anpassa bara en färdig ClickUp-mall så är du redo att sätta igång:

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp CRM spårar all medlemsdata och visar den tillsammans med dina projekt, uppgifter, analyser och mycket mer.

ClickUp-mallar sparar tid på krångliga administrativa uppgifter

Visualisera mått på medlemsengagemang med ClickUps realtidsdashboards.

Brainstorma mål för din organisation och håll ditt team ansvarigt genom att omvandla mål till uppgifter.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp har så många funktioner att nybörjare ibland kan känna sig överväldigade (men vi tror på dig!).

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga för betalande prenumeranter.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Wild Apricot

Via Wild Apricot

Wild Apricot är en webbaserad medlemslösning som kan göra lite av allt. Använd medlemsdatabasen för att spåra medlemsinformation. Prova webbplatsbyggaren för att hantera din befintliga webbplats. Eller skapa din egen mobilapp för att hålla kontakten med medlemmarna när du är på språng.

Satsar du helhjärtat på e-handel? Använd Wild Apricots onlinebutiksfunktion, som gör att du kan lista produkter i din medlemsportal. Medlemmarna kan till och med ställa in återkommande betalningar för sina medlemsavgifter – så du behöver inte lyfta ett finger. ?

Wild Apricots bästa funktioner:

Skapa evenemangslistor och anpassningsbara registreringsformulär på några sekunder

Skapa fakturor och kvitton automatiskt för betalningshantering

Integrera Wild Apricot med WordPress och widgets

Begränsningar för Wild Apricot:

Vissa användare uppger att deras medlemmar har upplevt fel.

Andra användare säger att plattformen inte är användarvänlig.

Priser för Wild Apricot:

Personligt: 60 $/månad för 100 kontakter

Grupp: 75 $/månad för 250 kontakter

Community: 140 $/månad för 500 kontakter

Professional: 240 $/månad för 2 000 kontakter

Network: 440 $/månad för 5 000 kontakter

Enterprise: 530 $/månad för 15 000 kontakter

Globalt: 900 USD/månad för 50 000 kontakter

Betyg och recensioner av Wild Apricot:

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

3. ClubExpress

Via ClubExpress

ClubExpress har i över 20 år fokuserat på att förenkla klubbhantering. Använd denna medlemsapplikation för att schemalägga e-postutskick, skicka sms till medlemmar, skapa enkäter och till och med skapa diskussionsforum.

Funktionerna för medlemsengagemang är särskilt robusta. Om du vill hålla regelbunden kontakt med dina medlemmar – och vem vill inte det? – är ClubExpress ett bra alternativ.

ClubExpress bästa funktioner:

ClubExpress erbjuder obegränsad molnbaserad lagring

Välj bland över 20 färdiga moduler för att få den funktionalitet du önskar.

ClubExpress gör det möjligt för medlemmar att hantera sina uppgifter och betalningshistorik i medlemsportalen.

Begränsningar för ClubExpress:

Vissa säger att forumfunktionen är svår att använda.

Andra användare säger att plattformen är svår att navigera överlag.

Priser för ClubExpress:

Upp till 200 medlemmar: 42 cent/medlem, faktureras månadsvis

201–300 medlemmar: 38 cent/medlem, faktureras månadsvis

301–500 medlemmar: 34 cent/medlem, faktureras månadsvis

501–1 000 medlemmar: 30 cent/medlem, faktureras månadsvis

Över 1 000 medlemmar: Kontakta oss för prisuppgifter

ClubExpress betyg och recensioner:

G2: 4/5 (240 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (510+ recensioner)

4. MemberClicks

Via MemberClicks

MemberClicks effektiviserar medlemshanteringen för yrkesföreningar, handelskammare och branschorganisationer. Det marknadsförs som en allt-i-ett-plattform för automatisering, engagemang och intäktsgenerering för alla organisationer som hanterar medlemmar.

MemberClicks har funktioner för personalens arbetsflöden, evenemangshantering och medlemsengagemang, såsom klassrum, jobbannonser och forum.

MemberClicks bästa funktioner:

Arrangera virtuella konferenser eller mässor

Locka fler besökare till din medlemsportal genom att skapa en jobbportal.

Skapa en dedikerad plats för medlemmar med funktionen CommUnity.

Begränsningar för MemberClicks:

Vissa användare säger att plattformen saknar användbara redigeringsfunktioner.

Andra säger att MemberClicks utbildningsvideor är föråldrade och oanvändbara.

Priser för MemberClicks:

Kontakta oss för prisuppgifter

MemberClicks betyg och recensioner:

G2: 3,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 450 recensioner)

5. StarChapter

Via StarChapter

Driver du en lokalavdelning för en branschorganisation? StarChapter är specialiserat på lokalavdelningshantering för både volontärer och administratörer. Vi gillar funktionen Board & Management, som ger styrelseledamöter en central plats för informationsutbyte. ?

Använd StarChapter för att importera medlemsdata och enkelt integrera den med flera nationella föreningar. Det genererar också detaljerade rapporter om ditt medlemsprogram, vilket är användbart om du behöver presentera det för styrelsen.

StarChapters bästa funktioner:

Hantera betalningar med StarChapter Pay

Skapa en anpassad webbplats för din avdelning

Skicka automatiskt gruppmejl och spåra mejlens leveransbarhet

Begränsningar för StarChapter:

Vissa användare säger att det är svårt att redigera i StarChapter.

Andra säger att de vill ha renare formatering och fler anpassningsalternativ.

Priser för StarChapter:

Essential: 83 $/månad för 150 medlemmar, plus en installationsavgift på 779 $.

Tillväxt: 105 USD/månad för 300 medlemmar, plus en installationsavgift på 1 079 USD.

Avancerad: 133 USD/månad för 600 medlemmar, plus en installationsavgift på 1 319 USD.

Pro: 165 USD/månad för 1 200 medlemmar, plus en installationsavgift på 1 559 USD.

StarChapter-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (580+ recensioner)

6. Mindbody

Via Mindbody

Mindbody är en medlemshanteringsprogramvara som är skräddarsydd för företag inom fitness, hälsa och skönhet. Den är dock mest populär bland gym, yogastudior och dansstudior. ?

Om du vill göra dig ett namn erbjuder Mindbody en white label-app för hantering av medlemmars scheman och betalningar när du är på språng.

Mindbodys bästa funktioner:

Ta emot betalningar och schemalägg klasser från Mindbody-appen för Android eller iOS.

Få insikter om din verksamhet med rapporter om försäljning, betjänade kunder och utnyttjandegrad.

Använd Mindbody för att schemalägga anställda, hantera deras prestationer , genomföra utvärderingar och sköta löneutbetalningar.

Begränsningar med Mindbody:

Vissa användare säger att de har haft negativa erfarenheter av Mindbodys kundtjänst.

Andra säger att säljarna är lite påträngande.

Mindbody-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Mindbody-betyg och recensioner:

G2: 3,6/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4/5 (över 2 600 recensioner)

7. Workfolio Directory

Via Workfolio Directory

Workfolio är en verktygssvit som professionella föreningar använder för att spara tid och effektivisera arbetsflöden. Vi gillar mikrosite-funktionen, som gör det möjligt att skapa mikrosajter för dina kunder eller bygga din egen personliga webbplats – utan att behöva kunna koda.

Workflow Directory är en kombination av personalregister, mikrosajtplattform och profilhanteringsverktyg. Det erbjuder även specialiserade programvarulösningar för juridik, hälso- och sjukvård samt utbildning, så det finns något för alla. ?

Workfolio Directory – bästa funktioner:

Skapa din egen webbplats på några minuter med WYSIWYG-webbplatsbyggaren

Om du driver en B2B-verksamhet kan du skapa en mikrosajt för kunderna för att imponera på dina potentiella kunder.

Använd den avancerade medlemsregistret för att skapa ett robust register utan kodning.

Begränsningar i Workfolio Directory:

Vissa användare säger att de var tvungna att vara kreativa för att anpassa denna medlemshanteringsapplikation.

Andra säger att Workfolio har mycket driftstopp.

Priser för Workfolio Directory:

Team: 99 $/månad för upp till 50 medlemmar, faktureras årligen

Företag: 249 USD/månad för upp till 500 medlemmar, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter, för 501+ medlemmar

Workfolio Directory-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (4 recensioner)

8. ZenPlanner

Via ZenPlanner

Behöver du lite zen i ditt liv? ZenPlanner är en programvara för medlemshantering och fakturering för gym och fitnessföretag. Det är faktiskt en komplett produktsvit med affärsprogramvara, en webbplatsbyggare, ett CRM-system, fakturering och mycket mer.

ZenPlanner har unika användningsfall för kampsport, funktionell träning, boutique-fitness och gymnastik om du vill ha programvara som är skräddarsydd för din verksamhet. ?

ZenPlanners bästa funktioner:

ZenPlanner har avancerad träningsspårning som ger medlemmarna mer användbar data.

Användare kan automatisera e-post, fakturering och närvarospårning.

Använd ZenPlanners partner UpLaunch för marknadsföringsautomatisering, betalda annonser och webbplatsskapande.

ZenPlanners begränsningar:

ZenPlanner är ganska bra på att lansera nya funktioner, men flera personer säger att mobilappen inte är så bra.

Andra användare säger att plattformen är svår att navigera i.

ZenPlanner-priser:

Upp till 45 medlemmar: 99 $/månad

Upp till 60 medlemmar: 129 $/månad

Upp till 75 medlemmar: 149 $/månad

Upp till 100 medlemmar: 176 $/månad

Upp till 150 medlemmar: 209 $/månad

Upp till 200 medlemmar: 227 $/månad

Upp till 250 medlemmar: 247 $/månad

Över 251 medlemmar: 267 $/månad

ZenPlanner-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (över 240 recensioner)

9. MemberLeap

Via MemberLeap

MemberLeap är en tredelad medlemshanteringsprogramvara för medlemshantering, evenemangsplanering och medlemsengagemang.

Det kanske inte ser ut som den modernaste lösningen för medlemshantering, men denna plattform är ett stabilt alternativ för medlemsfakturering, skapande av evenemangsappar och mass-SMS.

MemberLeaps bästa funktioner:

MemberLeap förenklar samarbete och kommittéhantering

Skapa interaktiva utställningsmontrar för virtuella evenemang

Skapa anslagstavlor där medlemmarna kan chatta med varandra

Begränsningar för MemberLeap:

MemberLeap kräver manuell inmatning av vissa medlemsuppgifter.

Vissa användare säger att de var tvungna att kontakta kundsupporten för att få buggar fixade.

Priser för MemberLeap:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MemberLeap:

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

10. GrowthZone

Via GrowthZone

GrowthZone handlar om att öka antalet medlemmar. Om det är dags att skala upp, kommer denna programvara för föreningshantering (AMS) att hjälpa dig att nå dit. Den har användbara medlemsfunktioner som kontakter, evenemangsplanering (inklusive onlineevenemang), fakturering och kommunikation. ?

Men det är bara toppen av isberget. GrowthZone innehåller även produktivitetsverktyg som formulärskapare, webbinnehållshantering och en mobilappsbyggare.

GrowthZones bästa funktioner:

GrowthZone integrerar marknadsföringsautomatisering och hantering av försäljningstrattar.

Ge dina medarbetare en mobil AMS-app för att ladda kontaktuppgifter, hantera evenemangsincheckningar och mycket mer.

Automatisera e-postmarknadsföringskampanjer för att personalisera medlemsupplevelsen utan att lyfta ett finger.

Begränsningar för GrowthZone:

Vissa användare säger att GrowthZone har så många funktioner att det är svårt att komma igång.

Andra användare rapporterar att de har problem med GrowthZones verktyg för e-postmarknadsföring.

Priser för GrowthZone:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GrowthZone:

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

ClickUp: Det medlemshanteringsverktyg du alltid drömt om

Medlemmarna är det som får din värld att snurra. Istället för att spendera timmar varje dag på att skicka e-post eller hantera medlemsdata, välj rätt plattform för medlemshantering för jobbet. Med rätt verktyg till hands kan du ge medlemmarna en bättre upplevelse samtidigt som du minskar på krångliga administrativa uppgifter.

Du är upptagen och har inte tid att växla mellan olika plattformar. När tid är pengar, välj den bästa programvaran för medlemshantering: ClickUp. ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Vi samlar dina projekt, uppgifter, mallar, kommunikation och medlemshantering på ett och samma ställe. Det är så bra att du knappt vet vad du ska göra med all den tid du sparar.

Men du behöver inte tro oss på vårt ord – prova själv. Registrera dig för ClickUp nu. Det är gratis för alltid!