Hur man skapar ett ifyllningsbart formulär i Microsoft Word (med mallar)

Enligt vissa källor används Office 365 av över en miljon företag världen över, så det är säkert att säga att kunskaper i Microsoft Office är ett måste i ditt CV.

Ifyllningsbara formulär är en resurs som nästan alla i sin karriär har skapat eller fyllt i – och de kommer inte att försvinna! Formulär samlar in data, tillhandahåller kommunikationsvägar och sparar tid i arbetsflöden. ✨

När du har läst klart den här artikeln kommer du att kunna:

Använd kontrollerna på fliken Utvecklare i Microsoft Word som ett proffs

Skapa ett ifyllningsbart Word-dokument

Anpassa ett ifyllningsbart Word-dokument

Skydda, spara och dela ett ifyllningsbart formulär i Word

Redo när du är det!

Vad är ett ifyllningsbart formulär?

Ett ifyllningsbart formulär är ett digitalt formulär som användarna kan fylla i och skicka tillbaka. Naturligtvis kan du också skriva ut ett formulär, men vi lever inte längre 1997 – låt oss bli papperslösa! 👩‍💻

Organisationer skapar formulär för att samla in meningsfull data från anställda och kunder. Förutom hållbarhets- och miljöfördelarna förbättrar det noggrannheten och produktiviteten. (För att inte tala om en användarvänlig upplevelse för användarna!)

Graden av anpassning beror på hur enkelt eller komplext du vill att ditt ifyllningsbara formulär ska vara.

Du har kanske använt några grundläggande kontroller för att skriva följebrev till rapporter. Men när du använder Microsoft Word för att skapa ifyllningsbara formulär finns det en hel del fler kontroller att lära sig, så kavla upp ärmarna.

Kontroller på fliken Utvecklare i Microsoft Word

Innan vi dyker in i en steg-för-steg-guide, låt oss reda ut detta skrämmande begrepp – fliken Utvecklare.

Okej, det är inte så skrämmande när du väl har fått kläm på det. För att skapa den typ av formulär du vill ha är det bra att bekanta sig med kontrollsektionen, så sparar du tid när du skapar ditt formulär.

Dessa formulärkontroller (när de används korrekt) ger användarna ett interaktivt formulär som snabbt visar vad som förväntas av dem.

🔶Fliken Utvecklare

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Visual Basic: spela in, skapa och redigera makron som kan spela in, skapa och redigera makron som kan automatisera uppgifter i Office-program Makron: en serie åtgärder grupperade som ett enda kommando för att utföra en uppgift automatiskt. Spela in makron: små program som spelar in dina tangenttryckningar när du utför en uppgift Pausa inspelning: pausar makroinspelningen Tillägg: anpassade kommandon eller funktioner för extra funktionalitet Word-tillägg: ett program som kan kopplas till Word för att ge det ytterligare funktionalitet Textruta: ett objekt som du kan placera och skriva text i var som helst i dokumentet. Kryssruta: ett objekt som du kan placera och klicka på för att markera var som helst i dokumentet. Kombinationsruta: en textruta med en listruta bifogad Alternativ: redigering Textruta, Kryssruta och Kombinationsruta anpassning Ram: en behållare för text och objekt Skuggning: en bakgrundsfärg som uppdateras när du byter till ett annat dokumenttema Skydda formulär: förhindrar andra från att ändra formuläret

Bonus: Hur man skapar ett ifyllningsbart formulär i Google Docs!

🔷Alternativ för formulärfält

🖋 Kontroll av vanlig text

Textrutor är mest användbara för ett brett spektrum av möjliga svar. Dessa fält kan användas för att registrera namn, e-postadresser – i stort sett vad som helst! Om du behöver ett datumfält använder du innehållskontrollen för datumväljaren och anpassar den.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Typ: Vanlig text, nummer, datum, aktuellt datum, aktuell tid, beräkningsalternativ Standardtext: instruktioner för användare Maximal längd: totalt tilldelat antal tecken Textformat: Versaler, gemener, första bokstaven stor, titlar

✔️ Kontrollruta för innehåll

Kryssrutor är lämpliga för ja-nej-frågor eller för att välja ett eller flera alternativ från en uppsättning valmöjligheter.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Standard Värde: rutorna kan förmarkeras om så önskas. Markeringsrutans storlek: öka eller minska alternativen

📦 Innehållskontroll för kombinationsruta

Med kombinationsrutan kan användarna bara välja ett alternativ från en uppsättning alternativ.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Rullgardinsmeny: skriv in listan och klicka på + för att lägga till eller – för att ta bort. Objekt i listrutan: lägg till, ta bort och ordna om objekt i listan

Hur man skapar ett ifyllningsbart formulär i Word

I den här handledningen använder jag Microsoft Word för Mac version 16. 54. Stegen och funktionerna kan se annorlunda ut om du använder en annan plattform eller version. Slutresultatet är dock detsamma, så dessa tips kan tillämpas på det du har!

Steg 1: Skapa det ifyllbara formuläret

1️⃣ Skapa ett nytt dokument

Starta Microsoft Word Välj Tomt dokument > Skapa

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

2️⃣ Lägg till fliken Utvecklare i menyfliksområdet

I Word-menyn väljer du Inställningar > Menyfliksområdet och verktygsfältet > markera Utvecklare > klicka på Spara.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

3️⃣ Organisera innehållet i avsnitt

Om du bara ska ta med dig en sak härifrån, så bör det vara detta: organisera ditt innehåll innan du börjar formatera.

Du sparar tid och frustration om allt ditt innehåll är skrivet och organiserat. Jag känner mig så ödmjuk idag på grund av alla timmar jag slösade bort på att börja om från början eftersom jag inte visste vad jag behövde.

Låt oss sätta detta i praktiken. Jag vill skapa ett formulär för museivolontärer. Här är mitt planerade innehåll:

Titel: Formulär för museivolontärer

Avsnitt 1: Kontaktinformation

Avsnitt 2: Tillgänglighet (dagar och tider)

Avsnitt 3: Enkät (Hur fick du kännedom om oss?)

Ingen dålig start, men vi kan göra bättre:

Version 2:

Avsnitt Innehåll Fyllningstyp Kontaktinformation Fullständigt namn E-postadress Telefonnummer Datum Textruta Tillgänglighet Lördag morgon Lördag eftermiddag Lördag kväll Söndag morgon Söndag eftermiddag Söndag kväll Kryssruta Enkät Hur fick du kännedom om oss? Mund till mun Sociala medier Företagets webbplats Sökmotor Kombinationsruta

Kan du se skillnaden?

I version 2 vet jag exakt:

Antalet fält jag behöver för varje avsnitt (fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer och datum är fyra).

Fyllningstypen som hjälper till att visualisera formuläret medan jag bygger det

Det svåra är över. Nu ska vi formatera!

4️⃣ Lägg till tabeller

Avsnitt 1: Kontaktinformation

Placera markören på önskad plats. På fliken Infoga väljer du Tabell. Håll muspekaren över en 2×2-tabell och klicka för att fylla i. Ange text

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Avsnitt 2: Tillgänglighet

Placera markören på önskad plats. På fliken Infoga väljer du Tabell. Håll muspekaren över en 2×6-tabell och klicka för att fylla i. Ange text

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Avsnitt 3: Undersökning

Placera markören på önskad plats. På fliken Infoga väljer du Tabell. Håll muspekaren över en 2×1-tabell och klicka för att fylla i. Skriv in text (vi lägger till alternativen senare när vi lägger till innehållskontroller!)

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

5️⃣ Ställ in innehållskontroller: Textruta

Textruta med vanlig text

Placera markören på önskad plats. På fliken Utvecklare väljer du Textruta. Dubbelklicka på Text Box för att granska formatet > klicka på OK

Tips: kopiera textrutan och klistra in den i andra textfält för att bygga snabbare.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Textruta med aktuellt datum

Placera markören på önskad plats. På fliken Utvecklare väljer du Textruta. Dubbelklicka på Textruta. Ändra Typ till Aktuellt datum Ändra datumformat till M/d/åå > klicka på OK

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

6️⃣ Ställ in innehållskontroller: Kryssruta

Placera markören på önskad plats. På fliken Utvecklare väljer du Kryssruta. Dubbelklicka på Kryssrutan för att granska formatet > klicka på OK

Tips: kopiera Kryssrutan och klistra in den i andra kryssrutor för att bygga snabbare.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

7️⃣ Ställ in innehållskontroller: Kombinationsruta

Placera markören på önskad plats. På fliken Utvecklare väljer du Kombinationsruta. Dubbelklicka på kombinationsrutan. Lägg till text i Rullgardinsmeny > klicka på OK

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Här är en förhandsgranskning av kombinationsrutorna efter att ditt formulär har skyddats. ⬇️

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Steg 2: Anpassa det ifyllbara formuläret

Ha kul med det här avsnittet! Ändra teckensnitt, lägg till sidkanter, använd MS Word-teman – vad du än vill!

Här är några rekommendationer för att göra ditt formulär användarvänligt:

1️⃣ Ändra radhöjden

Markera hela tabellen Klicka på uppåtpilen på fliken Layout för att öka radhöjden.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

2️⃣ Justera text i tabellen

Markera hela tabellen På fliken Layout väljer du alternativet vänster-mitten.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

3️⃣ Formatera tabeller

Klicka och dra kolumnlinjen åt vänster för att flytta kryssrutorna. Markera hela tabellen Under fliken Tabelldesign väljer du Ingen kantlinje.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Steg 3: Skydda det ifyllbara formuläret

Under fliken Utvecklare väljer du Skydda formulär. På fliken Granska väljer du Skydda > Skydda dokument. Välj Skydda dokument för > Formulär > klicka på OK

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Steg 4: Spara det ifyllbara formuläret som en formulärmall

Under menyn Arkiv väljer du Spara som mall. Namnge din formulärmall > klicka på Spara

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Steg 5: Dela det ifyllbara formuläret

Nu när du har en sparad mall kommer användarna att uppmanas att spara sitt ifyllda formulär under ett nytt namn och som en .docx-fil när du skickar formuläret till dem.

Skapad i Microsoft Word

Skapad i Microsoft Word

Grattis! Nu vet du hur man skapar ett ifyllningsbart formulär i Word! Bra jobbat! 🥳

Begränsningar för ifyllningsbara formulär i MS Word

Även om du nu kan lägga till ifyllbara formulär i Microsoft Word till ditt CV, är det inte den bästa programvaran för att skapa och skicka formulär, och du kanske behöver ett alternativ till MS Word. Här är några skäl:

Det krävs en viss inlärningskurva om du inte är bekant med Microsoft Word.

Det tar mycket tid att manuellt skapa och formatera alla sektioner.

Det är inte användarvänligt för personer som inte har erfarenhet av Word (det kräver också tid från deras sida om dokumentet är dåligt formaterat).

Många funktioner i Word-formulär kan inte överföras till andra appar, vilket gör att formateringen förstörs.

Du måste använda MS Office-verktyg eller alternativa lösningar för att extrahera data.

Mottagarformulären skickas tillbaka via e-post, vilket är opålitligt och dessutom tidskrävande att gå igenom.

Formulärsvaren börjar komma in. Vad gör du? 🤔

Det är en komplicerad process som inkluderar Microsoft Excel för att extrahera data från MS Word-formulärsvar. Du har skapat detta formulär för att spara tid, så låt oss inte arbeta baklänges!

