Hur man skapar ett Gantt-diagram i Microsoft Word (med mallar!)

Ett Gantt-diagram ger en visuell representation av ett enskilt projekts uppgifter och resurser planerade över tid. Gantt-diagram är lämpliga för alla team och branscher och är ett värdefullt verktyg för projektledare för att hålla team och intressenter informerade om framstegen i varje fas.

Vi går igenom inte bara ett utan två sätt att skapa ett Gantt-diagram i Microsoft Word med lättförståeliga handledningar! ⚙️

Hur man skapar ett Gantt-diagram i Word

Om du vill skapa en enkel tabell för Gantt-diagram i Microsoft Word, gå till handledningen för version 2.

Obs! I den här handledningen använder vi Microsoft Word för Mac version 16. 54. Stegen och funktionerna kan se annorlunda ut om du använder en annan plattform eller version, till exempel Google Docs eller Google Sheets .

👉 Version 1: Skapa ett Gantt-diagram med en Excel-tabell

1️⃣ Lägg till projektets schemadata i Microsoft Excel

Öppna först ett nytt Word-dokument. Välj Tomt dokument > Skapa Under fliken Layout väljer du Orientering > Liggande.

Skapad i Microsoft Word

4. Gå till fliken Infoga > Diagram > Kolumn > Staplat stapeldiagram, och under 2D-stapel klickar du på det mellersta diagrammet.

Obs! Ett Excel-fönster öppnas automatiskt.

Skapad i Microsoft Word

5. I Excel-programmet byter du namn på den första raden av kolumnerna B, C och D till Startdatum, Slutdatum och Varaktighet respektive.

Skapad i Microsoft Excel

6. Markera cellerna B och C och högerklicka. Bläddra ner till Formatera celler och välj önskat datumformat.

Obs! Antalet markerade celler beror på antalet uppgifter du lägger till i Gantt-diagrammet.

Skapad i Microsoft Excel

7. Börja med den första uppgiften och redigera platshållardata genom att lägga till din projektinformation:

Kolumn A : uppgiftsnamn

Kolumn B : startdatum

Kolumn C: slutdatum

Skapad i Microsoft Excel

8. Markera cell D2 och skriv =C2-$B2 i formelfältet.

Skapad i Microsoft Excel

9. Markera cellen D2 igen och klicka för att dra rutan i det nedre högra hörnet till den sista uppgiften i kolumnen.

Skapad i Microsoft Excel

2️⃣ Redigera Gantt-diagrammet i Word

Återgå till Word-programmet Högerklicka på Slutdatum i diagramförklaringen > Ta bort serie

Skapad i Microsoft Word

3. Klicka på en blå stapel för att markera alla > Fyll > Ingen fyllning

Skapad i Microsoft Word

3️⃣ Anpassa Gantt-diagrammet i Microsoft Word

Valfritt: Lägg till ett färgschema i diagrammet genom att markera tabellen och under fliken Format > välj önskad tabellfärg.

Skapad i Microsoft Word

Valfritt: Lägg till ett färgschema till uppgiftsstaplarna genom att markera en uppgiftsstapel > fliken Format > välj önskad tabellfärg.

Skapad i Microsoft Word

4️⃣ Spara som Gantt-diagrammall

Gå till Arkiv > Spara som mall… så visas en dialogruta. Ange namnet på din kalendermall under Spara som. Lägg till relevanta taggar under Taggar (för Mac-användare) Välj var du vill spara din kalendermall Kontrollera att filformatet är inställt på Microsoft Word-mall (. dotx).

Skapad i Microsoft Word

👉 Version 2: Skapa ett Gantt-diagram med ett Word-tabell

1️⃣ Infoga tabellen och lägg till projektets schemadata

Starta Microsoft Word Välj Tomt dokument > Skapa Under fliken Layout väljer du Orientering > Liggande. Lägg till en titel på ditt Gantt-diagram Placera markören på önskad plats för att infoga tabellen. På fliken Infoga väljer du Tabell > håll muspekaren över en 2×8-tabell och klicka för att fylla i den.

Skapad i Microsoft Word

7. Klicka och dra mittlinjen åt vänster så att det finns tillräckligt med utrymme för uppgiftsnamnen.

Skapad i Microsoft Word

8. Markera alla högra kolumner och klicka på Dela celler under fliken Layout. Skriv sedan 8 i rutan Antal kolumner och klicka på OK.

Skapad i Microsoft Word

9. I tabellen skriver du in vecka 1 till vecka 8 i den första raden och lägger till alla uppgiftsnamn i den första kolumnen.

Skapad i Microsoft Word

10. Markera alla rader utom den första raden och klicka på uppåtpilen under Höjd på fliken Layout för att justera radhöjden.

Skapad i Microsoft Word

11. Markera alla rader utom den första raden igen och välj ikonen Centrera under fliken Layout för att centrera texten.

Skapad i Microsoft Word

2️⃣ Lägg till ett färgschema till uppgiftsstaplarna

1. Markera cellerna och gå till fliken Tabell Design > Skuggning > välj önskad färg/önskade färger.

Skapad i Microsoft Word

Valfritt: Markera uppgiftsstaplarna i en enda rad och gå sedan till fliken Layout > Sammanfoga celler.

Skapad i Microsoft Word

3️⃣ Anpassa tabellens kanttjocklek

Klicka på den fyrkantiga ikonen längst upp till vänster i diagrammet för att markera allt i tabellen. Gå till fliken Tabelldesign > under 1/2 pt > klicka på 3pt Klicka på Kanter > Ytterkant

Skapad i Microsoft Word

4️⃣ Spara som Gantt-diagrammall

Gå till Arkiv > Spara som mall… så visas en dialogruta. Ange namnet på din kalendermall under Spara som. Lägg till relevanta taggar under Taggar (för Mac-användare) Välj var du vill spara din Microsoft Word-kalendermall Kontrollera att filformatet är inställt på Microsoft Word-mall (. dotx).

Skapad i Microsoft Word

✨ Bonuslektioner:

Skapa professionella Gantt-diagram i ClickUp

Det är visserligen praktiskt att kunna skapa Gantt-diagram i ett populärt verktyg som Microsoft Word eller någon projektledningsprogramvara, men det var ett enormt arbete för ett diagram som kommer att vara oanvändbart redan nästa dag... kanske redan om en timme eller två.

Som vi alla vet (och har erfarenhet av) förändras projekt dagligen. Så medan du är upptagen med att manuellt skapa ett dynamiskt Gantt-diagram i MS Word kan data, personer och omständigheter förändras, och du måste börja om från början.

Denna oundvikliga situation är anledningen till att det är viktigt att använda ett intuitivt programverktyg för att slippa manuellt arbete och uppdatera i realtid. Med ClickUp, ett kraftfullt alternativ till Microsoft Project, behöver du inte skapa flera versioner av Gantt-diagrammallar!

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som gör det möjligt för team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på produktivitetsappar eller en erfaren projektledare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utökas till att passa team av alla storlekar för ett konsekvent samarbete.

Öppna ClickUp på vilken enhet som helst, var som helst, när som helst

ClickUps Gantt-vy kunde inte vara enklare att skapa och hantera.

Klicka på + Visa i önskat utrymme, mapp eller lista. Välj Gantt Ange ett namn för den här vyn Markera rutan Personlig vy om du inte vill att någon annan ska ha åtkomst till den. Markera rutan Fäst vy om du vill att den alltid ska visas. Klicka på Lägg till vy

Lägg till en vy genom att klicka på + i vyfältet.

Det som Microsoft Word inte kan göra, men som ClickUps Gantt-diagramfunktion överträffar, är att ställa in och hantera beroende uppgifter:

Bestäm snabbt hur mycket tid som krävs för att slutföra en uppgift genom att hålla muspekaren över förloppsindikatorn. Visa den kritiska vägen (kedjan av uppgifter som är avgörande för att ett projekt ska kunna slutföras) Hantera projektuppgifter enskilt eller i grupper

Ställ in beroenden och bestäm vilken kedja av uppgifter som är avgörande för att ett projekt ska kunna slutföras med hjälp av kritisk väg och slacktid.

Med dra-och-släpp-redigeraren kan du göra ändringar i ditt Gantt-diagram på några sekunder utan att behöva börja om från början:

Justera startdatum och förfallodatum utan att skapa en andra tabell.

Lägg till uppgifter när som helst för att anpassa projektplanens omfattning.

Öppna en uppgift för beskrivning, ansvariga, projektdata och mer

Vad händer härnäst?

Skapa ditt professionella Gantt-diagram i ClickUp, ett funktionsrikt projektledningsverktyg, och dela det med vem du vill helt gratis redan idag!