Hur man skapar ett Gantt-diagram i Google Docs (med mallar!)

Skapa ett grundläggande Gantt-diagram i Google Docs med denna lättförståeliga handledning. Vi går igenom varje steg i skapandet av ett Gantt-diagram och ger dig nya kunskaper om projektledning i Google. 👩‍💻

När du har läst klart den här artikeln kommer du att ha lärt dig följande:

Hur man infogar ett Gantt-diagram från ett befintligt Google-kalkylblad

Hur man skapar ett Gantt-diagram med ett staplat stapeldiagram

Ett bättre sätt att skapa ett Gantt-diagram (ledtråd: det är inte i Google Docs!)

Hur man skapar ett grundläggande Gantt-diagram i Google Docs

⭐ Utvalda mallar Varför slösa tid på diagram som snabbt blir inaktuella? Prova ClickUps kostnadsfria enkla Gantt-diagrammall – enkel, flexibel och alltid uppdaterad! 🚀 Få en gratis mall Clickups enkla Gantt-diagrammall ger en omfattande projektöversikt, vilket gör det möjligt att visualisera beroenden och identifiera potentiella hinder innan de uppstår.

Om du behöver skapa ett Gantt-diagram från grunden i Google Docs, gå till handledningen för version 2.

📄 Metod 1: Infoga från ett befintligt Gantt-diagram i Google Sheets

Öppna ett nytt dokument från din Google Drive. Klicka på Infoga > Diagram > Från Sheets

Välj ditt kalkylblad >klicka på Välj för att tillämpa Markera bilden igen och klicka på ellipsikonen i det nedre vänstra hörnet > Alla bildalternativ i rullgardinsmenyn.

Använd dessa verktyg för att anpassa ditt diagram: Storlek och rotation Textomslag Position Omfärgning Transparens, Ljusstyrka och Kontrast under Justeringar Storlek och rotation Textomslag Position Omfärga Transparens, Ljusstyrka och Kontrast under Justeringar

🛠 Metod 2: Använda stapeldiagrammet i Google Docs

Öppna ett nytt dokument från din Google Drive. Välj Infoga > Diagram > Stapel bland diagramtyperna. I det nedre hörnet väljer du Redigera i Sheets i popup-fönstret eller Öppna källkod i det övre högra hörnet av bilden.

Redigera diagram Google Sheets klickar du på ellipsikonen i diagrammets övre högra hörn > På fliken Inställningar ändrar du Ingen till Standard under Stapling (detta ändrar automatiskt Diagramtyp till Staplat stapeldiagram).

Under Staplat stapeldiagram väljer du denna diagramtyp ⬇️

Mata in alla data i kolumnerna i Google Sheets Kolumn A: lista varje uppgifts namn Kolumnerna B och C: lägg till start- och slutdatum för varje uppgift Kolumn A: lista varje uppgiftsnamn Kolumnerna B och C: lägg till start- och slutdatum för varje uppgift

Ta bort Startdatum genom att markera de ljusblå staplarna och ändra Fyllningsopacitet under Serie från 100 % till 0 %.

Under fliken Anpassa : Välj Diagramstil > justera Bakgrundsfärg, Teckensnitt och Diagram kant färg till en mörkare färg Välj Diagram- och axeltitlar och redigera diagramnamnet Välj Horisontell axel och markera rutan Visa axellinje Välj Diagramstil > justera Bakgrundsfärg, Teckensnitt och Diagram kant färg till en mörkare färg Välj Diagram- och axeltitlar och redigera diagrammets namn. Välj Horisontell axel och markera rutan Visa axellinje.

När du är klar går du tillbaka till ditt Google Doc och klickar på UPPDATERA på bilden för att överföra alla ändringar du gjort i Google Sheets. Markera bilden igen och klicka på ellipsikonen i det nedre vänstra hörnet > Alla bildalternativ. Använd dessa verktyg för att anpassa ditt diagram: Storlek och rotation Textomslag Position Omfärgning Transparens, Ljusstyrka och Kontrast under Justeringar Storlek och rotation Textomslag Position Omfärga Transparens, Ljusstyrka och Kontrast under Justeringar

Tips: Om du behöver placera text ovanför stapeldiagrammet placerar du markören till höger om bilden, trycker på vänsterpilen på tangentbordet för att flytta den till vänster om bilden och trycker på Enter tre gånger. ⬇️

Så här sparar du ditt grundläggande Gantt-diagram som en mall i Docs

Du har gjort allt detta arbete för att skapa ett Gantt-diagram i Google Docs. Spara det som en mall så att du kan halvera förberedelsetiden för nästa projekt! Så här sparar du en Gantt-diagrammall i Docs:

1. Lägg till ordet Mall i dokumentets titel.

2. Klicka på mappikonen bredvid dokumentets titel > ikonen Ny mapp.

3. Namnge mappen och klicka på bockmarkeringen för att spara.

4. Välj Flytta hit för att spara mallen i den mapp du skapade.

Nu kan du komma åt och lägga till dina anpassade mallar från Google Drive! 🎉

Det finns ett bättre (och snabbare) sätt att skapa ett gratis Gantt-diagram

Det är visserligen praktiskt att kunna skapa Gantt-diagram i ett populärt verktyg som Google Docs eller någon projektledningsprogramvara, men det var ett enormt arbete för ett diagram som kommer att vara oanvändbart redan nästa dag... kanske till och med inom en eller två timmar.

Som vi alla vet (och har erfarenhet av) förändras projekt dagligen. Så medan du är upptagen med att manuellt skapa ett Gantt-diagram i Google Docs kan data, personer och omständigheter förändras, och du måste börja om från början.

Denna oundvikliga situation är anledningen till att det är viktigt att använda ett intuitivt programverktyg som ClickUp för att slippa manuellt arbete och uppdatera i realtid.

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som gör det möjligt för team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på produktivitetsappar eller en erfaren projektledare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utsträckas till team av alla storlekar för ett konsekvent samarbete.

Visualisera dina projektplaner med ClickUp Gantt-diagram

Visualisera dina projektplaner med ClickUp Gantt-diagram

ClickUps Gantt-diagramvy kunde inte vara enklare att skapa och övervaka.

Klicka på + Visa i önskat utrymme, mapp eller lista Välj Gantt Ange ett namn för denna vy Klicka på Lägg till vy

Lägg till en ClickUp Gantt-vy och markera rutorna Personlig vy och Fäst vy för extra inställningar.

Lägg till en ClickUp Gantt-vy och markera rutorna Personlig vy och Fäst vy för extra inställningar.

Det som Google Docs inte kan göra, men som ClickUps Gantt-diagramfunktion överträffar, är att ställa in och hantera beroende uppgifter i ditt projekts tidsplan:

Läs mer om ClickUps beroenden!

Bestäm snabbt hur mycket tid som krävs för att slutföra en uppgift genom att hålla muspekaren över förloppsindikatorerna. Visa den kritiska vägen (kedjan av uppgifter som är avgörande för att ett projekt ska kunna slutföras) Hantera projektuppgifter enskilt eller i grupper

Aktivera eller inaktivera funktionerna Kritisk väg och Slacktid för mer anpassning.

Aktivera eller inaktivera funktionerna Kritisk väg och Slacktid för mer anpassning.

Med dra-och-släpp-redigeraren kan du göra ändringar i ditt Gantt-diagram på några sekunder utan att behöva börja om från början:

Justera startdatum och förfallodatum utan att skapa en andra tabell.

Lägg till uppgifter när som helst för att anpassa projektplanens omfattning.

Öppna en uppgift för beskrivning, ansvariga, projektdata och mer.

Justera kolumnerna till önskad storlek genom att dra i bredden i sidfältet i Gantt-vyn.

Justera kolumnerna till önskad storlek genom att dra i bredden i sidfältet i Gantt-vyn.

Vad händer härnäst?

När grundläggande Gantt-diagram i Docs inte räcker till för dig kan du skapa ditt professionella Gantt-diagram i ClickUp och dela det med vem som helst gratis redan idag! 🤩