Hur man skapar ett Gantt-diagram i Google Sheets (med mallar)

När Henry Gantt introducerade Gantt-diagrammet för över ett sekel sedan trodde han nog inte att det skulle bli ett så populärt verktyg som det har blivit.

Även idag används dessa mångsidiga verktyg för projektledning inom olika branscher, inklusive byggnad, informationsteknik, tillverkning, hälso- och sjukvård och utbildning.

De ger användarna en visuell representation av projektets tidslinjer, uppgifter och beroenden, vilket underlättar planering, schemaläggning och uppföljning.

Vill du förbättra din projektplanering genom att använda ett själv? Här är en steg-för-steg-guide till hur du skapar ett Gantt-diagram i Google Sheets.

Om du lär dig bättre visuellt kan du titta på den här vloggen för att upptäcka kraften i Gantt-diagram för att enkelt hantera uppgifter och beroenden.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Plattformen förbättrar samarbetet och flexibiliteten, vilket gör den lämplig för team av alla storlekar.

Gantt-diagram visualiserar projektets tidslinjer och uppgifter, vilket är användbart inom olika branscher.

Följ en enkel 5-stegsprocess i guiden nedan för att skapa Gantt-diagram i Google Sheets.

Google Sheets erbjuder mallar för Gantt-diagram som sparar tid och förenklar installationen.

Begränsningarna med Gantt-diagram i Google Sheets inkluderar manuella uppdateringar och begränsade anpassningsmöjligheter.

ClickUp erbjuder avancerade Gantt-diagramfunktioner som automatiserar uppgiftsplanering och spårning.

ClickUps Gantt-diagramvy gör det enklare att hantera komplexa projekt med beroenden.

Hur man skapar ett Gantt-diagram i Google Sheets

Att skapa ett Gantt-diagram med Google Sheets kan vara ett praktiskt sätt att hantera projektets tidsplaner och uppgifter utan att använda komplex projektledningsprogramvara.

Nu kör vi igång!

Steg 1: Förbered dina data

via Google Sheets

Låt oss säga att du planerar en produktlansering. Öppna först en ny Google Sheets-fil och börja med att ange de viktigaste projektuppgifterna i kolumnerna.

För att skapa ett grundläggande Gantt-diagram måste du ställa in följande kolumner:

Uppgiftsnamn: Lista alla uppgifter med beskrivande namn så att de är lätta att identifiera.

Startdatum: Ange det planerade startdatumet för varje uppgift. Denna information hjälper till att fastställa ordningen på uppgifterna och identifiera eventuella beroenden.

Slutdatum: Lägg till det slutdatum då varje uppgift ska vara slutförd. Detta hjälper dig att sätta tydliga deadlines och visualisera överlappningar mellan uppgifter i projektets tidsplan.

Varaktighet: Lämna denna kolumn tom för tillfället. Vi beräknar varaktigheten utifrån start- och slutdatum i nästa steg.

Steg 2: Beräkna varaktighet

Därefter vill du beräkna hur lång tid varje uppgift kommer att ta.

Klicka på den första cellen under kolumnen Varaktighet (låt oss säga att det är D3). Ange formeln för att beräkna varaktigheten: =Dagar(Cell för slutdatum, Cell för startdatum) Om ditt slutdatum till exempel finns i kolumn C och ditt startdatum finns i kolumn B, skulle formeln för rad 3 se ut så här: =Dagar(C3, B3) Om slutdatumet till exempel finns i kolumn C och startdatumet i kolumn B, skulle formeln för rad 3 se ut så här: =Dagar(C3, B3) Tryck på Enter. Cellen med formeln visar nu det totala antalet dagar som krävs för att slutföra uppgiften. Klicka på den lilla blå rutan i hörnet av cellen med det beräknade värdet och dra den nedåt för att kopiera samma formel till alla dina uppgifter.

Om slutdatumet till exempel finns i kolumn C och startdatumet i kolumn B, skulle formeln för rad 3 se ut så här: =Dagar(C3, B3)

Nu bör din tabell se ut så här med beräknad varaktighet för alla dina uppgifter:

Steg 3: Välj ett staplat stapeldiagram

Nu när du har information om startdatum och varaktighet är det dags att skapa ett diagram.

Markera kolumnerna Uppgift, Startdatum och Varaktighet. Klicka på menyn Infoga och välj alternativet Diagram . Fönstret Diagramredigerare visas. Välj alternativet Staplat stapeldiagram för diagramtypen. Du hittar detta alternativ under fliken Inställningar i fönstret Diagramredigerare. Välj alternativet Uppgift i fältet Y-axel och lägg till kolumnerna Slutdatum och Varaktighet i fältet Serie.

Korrigera datumformatet för data som visas längst ner i diagrammet.

Hämta det numeriska formatet för det tidigaste datumet i kolumnen Startdatum och det senaste datumet i kolumnen Slutdatum genom att klicka på Format > Nummer > Nummer för dessa värden.

💡Proffstips: För att undvika att ändra värdena i tabellen, kopiera och klistra in det tidigaste startdatumet och det senaste slutdatumet i separata celler för konverteringen. På så sätt behålls de ursprungliga värdena intakta och du kan radera de tillfälliga cellerna senare.

Dubbelklicka nu på diagrammet för att öppna diagramredigeraren. Gå till fliken Anpassa och expandera alternativet Horisontell axel. Klistra in de konverterade värdena här i fälten Min. respektive Max.

Bläddra sedan ned till rullgardinsmenyn Number Format och klicka på alternativet From Source Data . Denna åtgärd expanderar rullgardinsmenyn. I den resulterande menyn väljer du alternativet Date and Time.

Välj önskat datum- och tidsformat för ditt diagram i popup-fönstret som visas. Klicka på knappen Apply. Ditt staplade stapeldiagram är nu klart.

Steg 4: Infoga och formatera diagrammet

Nu måste du formatera det staplade stapeldiagrammet så att det ser ut som ett Gantt-diagram.

Expandera alternativet Serie på fliken Anpassa i diagramredigeraren. Ändra Fyllnings opacitet för serien Startdatum till 0 %.

Ställ in varaktighetsserien till en enfärgad, lätt synlig färg. Voilà! Ditt Gantt-diagram är klart!

💡 Proffstips: Justera den horisontella axeln så att tidslinjen passar ditt projekt. För att göra detta kan du ställa in minsta datum till några dagar före den första uppgiften börjar.

Du kan nu finjustera Gantt-diagrammet genom att:

Ta bort rutnät, lägg till datatiketter och formatera för att förbättra läsbarheten

Uppdatera diagrammet när uppgifter, varaktighet eller startdatum ändras för att hålla din projektplanering korrekt.

Genom att följa dessa steg får du ett fullt fungerande Gantt-diagram i Google Sheets som visuellt visar projektets framsteg utan att du behöver någon specialiserad programvara.

Med Google Sheets har du också flexibiliteten att skapa ett enkelt eller dynamiskt Gantt-diagram, beroende på komplexiteten i ditt projekt. Kolla in dessa exempel på Gantt-diagram för att förbättra din projektplanering.

Nu när du vet hur man skapar ett Gantt-diagram i Google Sheets kan vi titta på några mallar för Gantt-diagram för Google Sheets.

Om du föredrar en snabbare och mer strukturerad metod erbjuder Google Sheets också en inbyggd tidslinjevy som är perfekt för projektplanering – ingen diagramformatering krävs. Så här ställer du in den:

Så här använder du tidslinjevyn:

Formatera dina data i kolumner: Startdatum Slutdatum Uppgiftsnamn (eller etikett) (Valfritt: Kategori eller ansvarig) Startdatum Slutdatum Uppgiftsnamn (eller etikett) (Valfritt: Kategori eller ansvarig) Markera din dataset. Gå till menyn: Infoga → Tidslinje I inställningspanelen väljer du: Kolumnen startdatum Kolumnen slutdatum Kolumnen etikett Kolumnen startdatum Kolumnen slutdatum Kolumnen etikett Anpassa din tidslinje med hjälp av filter, färger och grupperingsalternativ.

Startdatum

Slutdatum

Uppgiftsnamn (eller etikett)

(Valfritt: Kategori eller ansvarig)

Kolumnen startdatum

Kolumnen slutdatum

Kolumnen etikett

Det är ett enkelt och dynamiskt alternativ till ett staplat Gantt-diagram – perfekt för projektuppföljning.

Mallar för Gantt-diagram i Google Sheets: Viktiga fördelar och funktioner

Gantt-diagrammallar i Google Sheets är praktiska verktyg som förenklar processen att skapa projektplaner.

Genom att använda en färdig mall för Gantt-diagram kan du fokusera på projektdetaljerna istället för på diagrammets utformning och formatering.

Istället för att börja från scratch kan du använda dessa mallar för att spara tid och ansträngning samtidigt som du säkerställer att ditt Gantt-diagram ser professionellt ut. Här är en närmare titt på hur de kan hjälpa dig:

⏰ De sparar tid åt dig

Mallarna är förformaterade, vilket innebär att du inte behöver lägga tid på att ställa in kolumner, formatera celler eller designa diagrammet från grunden. Det är bara att fylla i dina projektdetaljer.

🫶🏽 De är användarvänliga

Även om du inte är ett kalkylbladsgeni är dessa mallar utformade för att vara enkla att använda. De flesta mallar kommer med tydliga instruktioner, så att du kan fokusera på ditt projekt istället för på de tekniska detaljerna.

🌈 Du kan anpassa dem efter önskemål.

Mallar erbjuder en pålitlig utgångspunkt samtidigt som de ger flexibilitet. Du kan justera färger, lägga till eller ta bort uppgifter och ändra datum för att passa dina specifika behov.

Att hitta en gratis mall för Gantt-diagram kan vara en budgetvänlig lösning för dem som vill hantera projekt utan att behöva köpa dyr programvara. Dessa mallar för Gantt-diagram hjälper team att hålla ordning med tydliga visuella representationer av sina projektuppgifter.

Begränsningar för att skapa ett Gantt-diagram i Google Sheets

Att skapa ett Gantt-diagram i Google Sheets kan vara ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera enkla projekt, eftersom det ger en visuell tidslinje som hjälper dig att hålla koll på uppgifterna.

Det är visserligen ett mångsidigt verktyg, men det är inte specifikt utformat för projektledning. Det finns därför vissa begränsningar när det gäller att använda Google Sheets för Gantt-diagram.

Google Sheets uppdaterar inte automatiskt uppgifter eller tidslinjer. Det innebär att alla ändringar av datum, uppgifters varaktighet eller beroenden måste justeras manuellt. Detta kan vara tidskrävande och felbenäget, särskilt när det gäller flera uppgifter eller frekventa ändringar i projektets tidslinjer.

🚦 Begränsad visuell anpassning

Google Sheets tillåter viss grundläggande formatering, såsom cellfärger och kantlinjer, men saknar de avancerade visuella anpassningsalternativ som finns i dedikerade projektledningsverktyg. Att anpassa element såsom milstolpsmarkörer, uppgiftsfält eller etiketter för att representera olika stadier i ett projekt kan vara besvärligt och kanske inte ge ett professionellt resultat.

🚫 Inga inbyggda Gantt-diagramfunktioner

Google Sheets erbjuder inte inbyggda mallar för Gantt-diagram eller dedikerade funktioner, vilket innebär att användarna måste skapa diagrammet från grunden med hjälp av formler, villkorlig formatering och manuell datainmatning. Detta gör processen mer komplex, särskilt för dem som inte är vana vid att skapa Gantt-diagram i kalkylblad.

📈 Skalbarhetsproblem

När projektet växer och fler uppgifter läggs till kan det bli svårt att hantera Gantt-diagrammet i Google Sheets. Kalkylbladet kan bli rörigt och prestandan kan försämras. Det blir då svårare att navigera mellan uppgifterna och få en tydlig överblick över projektets tidsplan.

💼 Brist på avancerade projektledningsfunktioner

Google Sheets kan utföra grundläggande projektledningsuppgifter. Det saknar dock avancerade funktioner som uppgiftsberoenden, automatisk omplanering och resursallokering.

Utan dessa funktioner kan det vara svårare att följa framsteg, hantera arbetsbelastningar och anpassa sig till projektförändringar än med specialiserad projektledningsprogramvara.

Dessa begränsningar gör att Gantt-diagram i Google Sheets passar bättre för enkla, mindre projekt än för komplexa projektledningsbehov.

Skapa Gantt-diagram med ClickUp

Begränsningarna med att använda Google Sheets för Gantt-diagram kan göra att du önskar dig mer funktionalitet.

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som erbjuder avancerade funktioner för att hantera de utmaningar du kan stöta på med Google Sheets. Det flexibla och intuitiva gränssnittet gör det enkelt att hantera även de mest komplexa projekten.

ClickUps Gantt-diagramvy: En omfattande lösning

ClickUps Gantt-diagramvy har inbyggda projektledningsfunktioner.

Kom igång gratis Hantera prioriteringar, spåra beroenden och visa projektets framsteg på ett och samma ställe med ClickUp Gantt-diagram.

Med den här funktionen behöver du bara mata in projektdata. Använd den för att automatiskt justera uppgiftstidslinjer, ställa in beroenden och spåra projektets framsteg utan att behöva uppdatera allt manuellt.

Detta eliminerar de tråkiga och felbenägna processerna som är förknippade med hantering av Gantt-diagram i kalkylblad. Du kommer att kunna se hur uppgifter hänger ihop och omedelbart upptäcka vilka uppgifter som är beroende av andra. Detta gör det enkelt att anpassa sig till förändringar och hålla projektet på rätt spår.

Övervinna begränsningarna i Google Sheets med ClickUp

När du använder Google Sheets för Gantt-diagram kan du uppleva bristen på uppgiftsberoenden, automatiserad schemaläggning och begränsade anpassningsmöjligheter som frustrerande. ClickUps Gantt-diagram löser dessa problem genom att låta dig:

Omplanera uppgifter automatiskt: Om tidsplanen för en uppgift ändras justerar ClickUp automatiskt relaterade uppgifter. Detta Om tidsplanen för en uppgift ändras justerar ClickUp automatiskt relaterade uppgifter. Detta sparar tid och säkerställer att ingenting missas.

Ställ in uppgiftsberoenden: Skapa relationer mellan uppgifter så att det blir tydligt vilka uppgifter som måste slutföras innan andra kan påbörjas.

Spåra framsteg visuellt: Gantt-diagramvyn har inbyggd framstegsspårning med färgkodade staplar som visuellt visar varje uppgifts slutförandestatus, så att du enkelt kan hålla koll på projektuppdateringar.

💡Proffstips: Prova funktionen Critical Path i ClickUp för att ställa in sekvensen av uppgifter som direkt påverkar projektets slutförandetid. Detta hjälper projektledare att prioritera viktiga uppgifter, fördela resurser effektivt och övervaka potentiella förseningar för att säkerställa att projektet håller sig på rätt spår.

Prova färdiga mallar för Gantt-diagram i ClickUp

ClickUp erbjuder fördesignade mallar som gör det enkelt att skapa Gantt-diagram. Till exempel är ClickUp Simple Gantt Template perfekt för att snabbt skapa en tidsplan för ditt projekt utan att behöva bygga ett Gantt-diagram manuellt från grunden.

Ladda ner den här mallen Se projektöversikter och upptäck hinder tidigt med ClickUps enkla Gantt-diagrammall.

Mallen innehåller anpassningsalternativ som gör att du kan skräddarsy diagrammet efter ditt projekts unika behov. Så här kan mallen hjälpa dig:

Använd det intuitiva användargränssnittet med funktioner som dra-och-släpp för att enkelt omorganisera uppgifter.

Lägg till uppgiftsprioriteringar och justera tidslinjer dynamiskt.

Ställ in och visualisera beroenden så att ändringar i en uppgift automatiskt uppdaterar relaterade uppgifter.

Öka produktiviteten med dess automatiseringsfunktioner för att få en tydlig och organiserad översikt över ditt projekt.

Dessutom erbjuder ClickUp Gantt-tidslinjemallen en mer detaljerad approach, idealisk för projekt som kräver komplex planering och uppgiftshantering. Dessa mallar har alla nödvändiga funktioner för att spåra uppgifter, ställa in beroenden och övervaka framsteg – allt på ett och samma ställe.

Justin Kosmides, VD för Vela Bikes, delar med sig av sina tankar om att använda ClickUps Gantt-diagram. Han lyfter fram den organisatoriska tydlighet de ger:

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva, och ClickUps Gantt-diagram gör det möjligt för oss att spåra all vår produktion och logistik på ett och samma ställe, vilket har gjort vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva, och ClickUps Gantt-diagram gör det möjligt för oss att spåra all vår produktion och logistik på ett och samma ställe, vilket har gjort vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

Samarbeta i realtid

ClickUps samarbetsfunktioner gör det möjligt för flera användare att arbeta med Gantt-diagram samtidigt, vilket säkerställer att hela teamet är uppdaterat. Detta gör det enklare att dela framsteg, göra uppdateringar i realtid och hålla alla uppdaterade om projektmålen. Google Sheets kan vara svårt att använda när man hanterar större projekt. ClickUp kan enkelt skalas upp, vilket gör det lämpligt för team av alla storlekar.

Upplev allt-i-ett-projektledning

Med ClickUp får du inte bara ett Gantt-diagram – du får en hel projektledningsplattform. Utöver Gantt-diagram erbjuder ClickUp andra kraftfulla vyer som Kalender, Lista och Tavla.

Detta ger dig flexibiliteten att växla mellan olika vyer beroende på ditt projekts behov. Du kan också hantera resurser, spåra arbetsbelastningar och sätta upp mål, allt från en enda plattform.

Ta steget till Gantt: Förenkla din projektplanering

Google Sheets är ett utmärkt verktyg för att skapa Gantt-diagram, men det erbjuder inte alltid den flexibilitet och de funktioner du behöver för mer komplexa projekt.

Om du letar efter en mer robust lösning erbjuder ClickUp automatiserade Gantt-diagram och omfattande projektledningsfunktioner. Genom att byta till ClickUp kan du förbättra ditt arbetsflöde, förbättra samarbetet och fokusera på det som verkligen är viktigt: att leverera framgångsrika projekt.

Utforska ClickUp idag för att förbättra din projektledningsupplevelse.