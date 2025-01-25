Gratis mallar för projektets tidsplan i Google Sheets för enkel planering

Enligt Standish Group drabbas nästan hälften av alla agila projekt av förseningar, och över 11 % misslyckas. Även med Agiles flexibilitet är det inte alltid lätt att hålla sig på rätt spår.

Projekt tidslinjer kan vara en game changer om du har kämpat med deadlines, skiftande prioriteringar eller överbelastning av uppgifter. De bryter ner komplexa projekt i viktiga milstolpar, sätter tydliga deadlines och hjälper dig att ligga steget före risker.

Google Sheets är fortfarande det självklara verktyget för projektmallar – det är välbekant, prisvärt och enkelt att anpassa. Men det kan vara svårt att hitta rätt mall. För att förenkla det har vi samlat de bästa kostnadsfria mallarna för projekt i Google Sheets så att du kan effektivisera din planering och hålla projekten på rätt spår.

Vad kännetecknar en bra mall för projektets tidsplan i Google Sheets?

Låt oss först snabbt undersöka vad som skiljer en bra mall för projektets tidsplan från en medioker mall. En bra mall har följande egenskaper:

Tydlig och koncis layout: Den är välorganiserad med tydliga rubriker och kolumner, vilket gör den lätt att läsa och förstå.

Flexibilitet: Kan anpassas till olika typer och storlekar av projekt, vilket gör det enkelt att skräddarsy.

Uppdelning av uppgifter: Gör det möjligt att dela upp projektet i mindre, hanterbara uppgifter.

Identifiera milstolpar: Du har möjlighet att markera Du har möjlighet att markera viktiga milstolpar och följa projektets framsteg (ännu bättre om du kan göra detta med visualiseringar).

Anpassning av tidslinje: Du kan enkelt justera tidslinjens skala (t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis) för att passa projektets specifika behov.

Versionskontroll: Du kan spåra ändringar i tidslinjen och se till att alla arbetar med den senaste versionen.

Med rätt mall för projektets tidsplan i Google Sheets kan du följa även de mest komplexa projekten och leverera dem i tid utan att gå vilse i en djungel av uppgifter, beroenden och deadlines.

7 fantastiska mallar för projektets tidsplan i Google Sheets

Låt oss nu utforska några Google Sheets-mallar för projektets tidslinjehantering som kan passa ditt team perfekt.

Projekt tidslinjemall av Coefficient

via Coefficient

Projektets tidslinjemall från Coefficient är en enkel mall för projektets tidslinje per vecka. Den är uppdelad i fyra faser för varje vecka i månaden. Genom att dela upp ditt projekt i veckobitar kan du hålla ditt team ansvarigt för specifika leveranser och milstolpar.

Det finns också en kolumn för "Dagar" där du kan uppskatta hur lång tid en viss uppgift kommer att ta. Detta hjälper dig att planera ditt teams arbetsbelastning effektivt och fördela resurserna därefter.

Det möjliggör visserligen grundläggande uppgiftsschemaläggning och framstegsspårning, men erbjuder inga inbyggda funktioner för visualisering och hantering av uppgiftsberoenden. Det kan därför hända att du inte kan använda det för att skapa tidslinjer för komplexa projekt med flera ömsesidiga beroenden.

✨ Perfekt för: Små team med enkla projekt som följer upp sina projekt varje vecka.

Projektplan med tidslinjemall från Coefficient

via Coefficient

En annan gratis mall från Coefficient, Projektplan med tidslinjemall, är idealisk för team som söker en dubbel strategi för projektuppföljning. Med den här mallen kan du övervaka projektstatus och visualisera framsteg samtidigt med hjälp av en kombination av färgkodade diagram och tidslinjer.

Varje gång du lägger till eller uppdaterar en uppgift i din projektföljare (som finns i den nedre halvan av mallen) återspeglas informationen automatiskt i projektets tidslinje och diagram. Diagrammet visar uppgiftens framsteg visuellt med hjälp av färgkodade rutor: grönt för slutförda uppgifter och rött för pågående uppgifter. Bredden på varje ruta motsvarar uppgiftens varaktighet.

✨ Perfekt för: Team som föredrar att följa projektets framsteg visuellt.

Mall för projektledningslogg av Template.net

Denna mall – Project Management Issue Log Template från Template.net – är särskilt utformad för att spåra buggar eller problem. Börja med att skapa en huvudlista över alla dina anställda med en beskrivning av deras befattning och kontaktuppgifter.

När en teammedlem stöter på ett problem kan hen dokumentera det i projektledningens problemlogg. Denna logg har färgkodade prioritetsnivåer som anger problemets allvar och brådskande karaktär. Denna visuella markering underlättar prioriteringen av uppgifter och effektiv resursfördelning.

✨ Perfekt för: Kund- eller teknisk supportteam som främst fokuserar på att spåra och lösa buggar som rapporterats av användare.

Mall för projektets tidsplan från Template.net

Är du projektledare och planerar ett långsiktigt projekt? Kanske kommer det att ta tre månader eller mer? Då är mallen för projektets tidsplan från Template.net något för dig. Denna användarvänliga mall hjälper dig att skapa en tydlig och koncis tidsplan på tre månader för ditt projekt och guidar dig smidigt från planeringsstadiet till uppgiftsfördelning och genomförande.

Om ditt projekt sträcker sig över tre månader kan du enkelt lägga till ytterligare ett avsnitt för att rymma den förlängda tidslinjen. Det är dock viktigt att notera att denna mall ger en översiktlig bild av ditt projekts färdplan snarare än en detaljerad, noggrann uppdelning av uppgifter och milstolpar.

✨ Perfekt för: Marknadsförare och produktchefer som är beroende av roadmaps för att utveckla funktioner eller genomföra kampanjer.

Tidslinjemall från Template.net

Tidslinjemallen från Template.net är en enkel projektverktyg som kan anpassas för valfri tidsram (dagligen, veckovis eller månadsvis). Du behöver bara dela upp ditt projekt i flera faser.

Denna mall är utformad för att ge en översiktlig bild av ditt projekts tidsplan, med fokus på de övergripande faserna snarare än enskilda milstolpar och uppgifter. Även om du inte hittar detaljerade funktioner för uppgiftsfördelning eller spårning av beroenden, gör denna enkelhet att du kan fokusera tydligt på helheten.

✨ Perfekt för: Långsiktig projektplanering och övervakning av projektets övergripande framsteg.

Mall för uppgifts tidslinje från Template.net

Till skillnad från den tidigare mallen som fokuserade på en övergripande bild, erbjuder denna mall för uppgiftsplanering från Template.net en detaljerad och handlingsinriktad approach till projektledning, med fokus på de specifika uppgifter som behöver utföras.

Här kan du dela upp ditt projekt i flera uppgifter, tilldela dem till personer och följa deras framsteg i en färgkodad framstegsbar. Dessutom finns det en kolumn för anteckningar där du kan lägga till kommentarer eller nämna beroenden.

Men det är inte allt. Varje gång du lägger till en uppgift i uppgiftshanteraren och fyller i detaljerna uppdateras den automatiskt i uppgifts tidslinje-arket, där du kan visualisera dina framsteg mot en kalender.

✨ Perfekt för: Undergrupper som vill ha en mall för att följa upp sina uppgifter och visualisera framstegen i en kalender.

Mall för daglig tidslinje från Template.net

Den sista mallen på vår lista är en daglig tidslinjemall från Template.net. Som namnet antyder ger denna mall dig en daglig spårare för att övervaka ditt teams uppgifter. Den är utmärkt för team, eftersom den låter dig visualisera dagliga framsteg när du följer agila tidsregistrerings- och projektledningsramverk (som daglig scrum), men den är ännu bättre för individuellt bruk.

Genom att planera dagens uppgifter kan du fördela tiden effektivt och undvika stress i sista minuten. Om du ingår i ett team kan du också främja samarbete och samordning med teamets mål genom att dela din dagliga tidsplan. Kom bara ihåg att använda den som ett verktyg för öppenhet och samordning, inte som ett medel för detaljstyrning.

✨ Perfekt för: Agila team som behöver dagliga uppdateringar eller personer som använder sig av tidsblockering.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för projektets tidslinjer

Google Sheets är ett fantastiskt allroundverktyg, men det har ganska begränsade funktioner. Det är kanske inte idealiskt för komplexa projekt eller projekt som kräver avancerade projektledningsmetoder. Här är några nackdelar med att använda Google Sheets för att hantera dina projektets tidslinjer.

Begränsade funktioner för uppgiftshantering: Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering som deluppgifter, anpassade fält och beroenden. Detta gör det svårt att hantera komplexa projekt med sammanhängande uppgifter.

Svårigheter att spåra tid och kostnader: Kräver manuell tillägg av kolumner för att spåra tid och kostnader, men saknar inbyggda funktioner Kräver manuell tillägg av kolumner för att spåra tid och kostnader, men saknar inbyggda funktioner för tidshantering eller kostnadsberäkning, vilket komplicerar budgetövervakningen.

Begränsade visualiseringsalternativ: Erbjuder grundläggande diagram- och formateringsalternativ, vilket kanske inte räcker för att skapa visuellt tilltalande och informativa tidslinjer, särskilt för stora projekt.

Utmaningar med realtidssamarbete: Blir besvärligt för flera användare som arbetar med samma tidslinje samtidigt, särskilt om det finns beroenden mellan olika team.

Inte mobilvänligt: Ger mobil åtkomst men är inte optimerat för mobil användning, vilket ofta kräver ständig zoomning.

10 alternativa mallar för projektets tidsplan

Om du letar efter specialiserade mallar för omfattande projektledning kan ClickUps färdiga mallar för projektledningskalendrar vara en bra utgångspunkt.

De är byggda på ClickUps projektledningspaket och har avancerade funktioner som hjälper dig att följa och visualisera projektets tidsplan på olika sätt, från Kanban-tavlor och kalendrar till Gantt-diagram.

ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard

Låt oss börja med ClickUp Project Timeline Whiteboard Template. Denna mall kan vara ett mycket praktiskt alternativ om du gillar enkelheten i att flytta klisterlappar för att omorganisera uppgifter och ändra deadlines eller har ett mycket oförutsägbart projekt med föränderliga tidslinjer.

Dessutom är färgkodade klisterlappar ett utmärkt sätt att följa upp uppgifternas framsteg.

Ladda ner den här mallen Få en översiktlig bild av projektets framsteg med ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard.

Så här fungerar mallen:

Horisontell axel : Representerar projektets faser eller steg.

Vertikal axel: Anger projektets tidslinje eller varaktighet.

Du kan använda färgkodade block för att visuellt representera tidpunkten för specifika aktiviteter och klisterlappar i matchande färger för att markera detaljerade uppgifter inom varje steg. När du har slutfört uppgifterna kan du dubbelklicka på en klisterlapp och klicka på Uppgift för att konvertera den klisterlappen till en uppgift. Superpraktiskt, eller hur?

✨ Perfekt för: Visuella tänkare som föredrar flexibiliteten hos whiteboardtavlor.

ClickUp Gantt-mall för projektets tidsplan

ClickUp Gantt-projektets tidslinjemall är för dig som letar efter en mall som gör det möjligt att visualisera projektets framsteg och jämföra det med din ursprungliga tidslinje.

Mallen erbjuder vecko-, månads- och årsvy och låter dig till och med dölja helger i diagrammet, vilket gör den till ett utmärkt val för både kort- och långsiktiga projekt.

Ladda ner den här mallen Sätt upp milstolpar och följ deras framsteg visuellt med ClickUp Gantt-mallen för projektets tidslinje.

Mallen innehåller fördefinierade anpassade fält som:

En rullgardinsmeny med alternativ som "Initiera", "Planera", "Övervaka" och "Hantera" för att ange uppgiftsfasen.

En automatisk förloppsindikator som visar hur stor andel av uppgiften som är slutförd.

Ett formelfält för att notera uppgiftens varaktighet (beräknat utifrån start- och slutdatum)

Det hjälper dig att visualisera uppgifternas framsteg i förhållande till deadlines. För att göra det ännu enklare kan du justera varaktigheten för en specifik uppgift genom att dra den på diagrammet.

✨ Perfekt för: Projektledare som vill visualisera framstegen i komplexa projekt med sammanhängande uppgifter.

Mallen för tidslinje för marknadsföringsprojekt från ClickUp

Om du letar efter ett strukturerat ramverk för att planera, organisera och följa upp marknadsföringsinitiativ kan vi rekommendera att du provar ClickUp Marketing Project Timeline Template. Denna mall har tre vyer:

En tidslinjevy för kvartalsplanering

En pipelinevy för att följa projektets status

En vy över marknadsföringsleads kapacitet för att spåra arbetsbelastningen

Ladda ner den här mallen Gruppera marknadsföringsprojekt efter månad och kvartal med ClickUp-mallen för marknadsföringsprojektets tidslinje.

Den har också anpassningsbara fält för:

Ange den insats som krävs för att slutföra en uppgift.

Beräkna den budget som behövs för att slutföra en aktivitet

Spåra den faktiska kostnaden för en aktivitet

Dessutom kan du beräkna budgetavvikelsen med hjälp av ClickUp-formler.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill hantera projektets tid och budget.

Den ifyllbara tidslinjemallen från ClickUp

ClickUp Fillable Timeline Template är en utmärkt utgångspunkt för dig som vill komma igång direkt. Den erbjuder ett förstrukturerat ramverk, så allt du behöver göra är att lägga till dina uppgifter för att komma igång.

Mallen är uppdelad i två delar: en tidslinje till vänster och en uppgiftslista till höger. För att ange start- och slutdatum för en uppgift drar du och släpper dem på tidslinjen. Mallen uppdaterar automatiskt uppgiftens fas och varaktighet.

Ladda ner den här mallen Skapa en tidslinjevy för dina befintliga uppgifter och händelser med den ifyllbara tidslinjemallen från ClickUp.

Det här är en utmärkt mall för team som har en lista med uppgifter men vill fylla i en tidslinje. Projektledare kan också be sitt team att lägga till alla sina uppgifter i ClickUp och sedan använda den här mallen för att planera teamets arbetsbelastning.

Eftersom mallen har en arbetsbelastningsvy kan du planera teamets arbetsbelastning parallellt med tidslinjen. Andra vyer inkluderar:

Ett Gantt-diagram för att visualisera framstegen

En Kanban-vy för att gruppera uppgifter efter status

En huvudlista för att visa alla dina uppgifter

Det gör den till den perfekta mallen för att hantera dina projekt, arbetsbelastning och tidslinjer från ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Team som vill skapa en projektplan och fördela resurser för befintliga uppgifter.

ClickUp-mallen för tidslinje på whiteboard

ClickUp Timeline Whiteboard Template är en mycket användarvänlig mall som gör det möjligt att följa dina projekt månadsvis. Mallen har två vyer:

En månadsvy för att markera månatliga projektframsteg och milstolpar

En årsvy för att markera projektets framsteg och milstolpar under året.

Ladda ner den här mallen Lägg till snabba ögonblicksbilder av personliga projektmilstolpar med ClickUp Timeline Whiteboard Template.

Mallens enkelhet gör den idealisk för personligt bruk, till exempel för att planera kurser, hobbyer eller familjeprojekt, snarare än komplexa, teambaserade projekt. Whiteboardens visuella karaktär gör också mallen barnvänlig om du planerar att arbeta med ett projekt tillsammans med dina barn eller planera deras utbildning.

✨ Perfekt för: Att följa enkla, långsiktiga personliga eller familjerelaterade projekt.

ClickUp Creative-mall för projektets tidslinje

Letar du efter en rolig och enkel tidslinjemall för att hålla koll på dina kreativa projekt? ClickUp Creative Project Timeline Template är gjord för dig. Denna mall är en enkel whiteboardpresentation som låter dig använda roliga former för att planera ditt projekts tidslinje och faktiska trofébilder för att fira milstolpar.

Ladda ner den här mallen Planera och övervaka kreativa projekt med ClickUp Creative Project Timeline Template.

Denna mall har inga fasta regler eller ramverk. Du kan lägga till dina egna mallar – oavsett om det gäller en månad eller ett år – och dina projektstatusar. Eftersom detta är en whiteboard kan du lägga till andra former och kopplingar för att dela upp större uppgifter i mindre delar eller lägga till anteckningar.

I grund och botten kan det vara så enkelt eller så detaljerat som du vill.

✨ Perfekt för: Planering av kreativa projekt utan fasta tidsplaner

Mallen för tidsplan för lansering av ClickUp-programvaran

Enkelt uttryckt är en plan för mjukvarulansering den plan som utarbetas innan du går vidare till den faktiska mjukvaruutvecklingsprocessen. Här skapar du en heltäckande plan för din mjukvarulansering – från marknadsundersökning och prototyputveckling till utveckling och marknadsföring.

Här kan ClickUp Software Rollout Project Timeline Template hjälpa dig – den ser till att du har alla kort på plats innan du börjar med det egentliga arbetet.

Ladda ner den här mallen Planera och följ upp dina leveranser per fas med ClickUp Software Rollout Project Timeline Template.

Mallen har tre avsnitt (eller vyer):

Rollout Plan View är en whiteboard där du kan brainstorma din projektplan.

Rollout Deliverables View är en huvudlista över alla uppgifter som ingår i lanseringen av din programvara.

Rollout Process View är en Kanban-tavla där du kan gruppera dina leveranser efter status (eller fas).

Om du föredrar det kan du också skapa andra vyer, till exempel en instrumentpanel eller ett Gantt-diagram, för att visualisera framstegen i din plan för mjukvaruimplementering.

✨ Perfekt för: IT-företag som planerar att lansera ny programvara.

Mallen för projektplanering i ClickUp

ClickUp Project Roadmap Template är avsedd för produktutvecklingsteam som planerar nya lanseringar på kvartalsbasis. Med den här mallen kan du planera kommande funktionslanseringar per kvartal och planera din budget, teamets arbetsbelastning och prioriteringar. Det här är en produktchefs one-stop-shop för att hålla koll på funktionsroadmaps.

Ladda ner den här mallen Skapa kvartalsvisa projektplaner med ClickUp-mallen för projektplanering.

Mallen för projektplanering har också fem olika vyer för olika användningsområden:

Listvy : För att organisera och prioritera uppgifter i ett linjärt listformat.

Arbetsbelastningsvy : För att övervaka teamets kapacitet och arbetsbelastningsfördelning

Kalendervy : För att visualisera deadlines och milstolpar i en kalender.

Gantt-vy : För att planera och följa projektets tidslinjer, milstolpar och beroenden.

Board View: För att visualisera arbetsflöden och spåra status på en Kanban-tavla

Om du arbetar i ett agilt team kan du också använda anpassade fält för att kategorisera dina uppgifter efter sprintar och följa framstegen med sprintpoäng.

✨ Perfekt för: Produktutvecklingsteam som planerar funktionslanseringar varje kvartal.

Mallen för affärsplan från ClickUp

Medan den tidigare roadmap-mallen var specifik för produktutvecklingsteam, kan ClickUp Business Roadmap Template användas för att kartlägga tidsplanen för alla affärsinitiativ.

Ett typexempel är det anpassade fältet "Affärskategori", som du kan använda för att ange vilken avdelning som ansvarar för en viss uppgift. Du kan också filtrera tidslinjen för varje affärskategori så att teamen kan få en överblick över sina egna ansvarsområden utan att överväldigas av alla uppgifter.

Ladda ner den här mallen Kategorisera dina projektplaner efter team med ClickUp Business Roadmap Template.

Mallen har också flera vyer, bland annat:

Månatlig Gantt-diagram: För att visualisera och spåra projektets tidslinjer varje månad.

Kvartalsöversikt: För att få en överblick över alla initiativ under ett kvartal, oavsett avdelning.

Strategiska mål: Gruppera uppgifter efter övergripande mål för bättre samordning och prioritering.

Du kan också skapa uppgiftsberoenden och visualisera dem i Gantt-diagrammet, vilket är en mycket användbar funktion för avdelningsöverskridande projekt med flera sammanhängande uppgifter.

✨ Perfekt för: Små och medelstora företag som letar efter en allt-i-ett-projektledare.

ClickUp Simple Gantt-mall

Slutligen har vi ClickUp Simple Gantt Template, ett användbart verktyg för att planera projektets tidslinjer och proaktivt identifiera och hantera beroenden genom att visualisera uppgiftsrelationer.

Om uppgift B är beroende av att uppgift A slutförs kommer Gantt-diagrammet till exempel att tydligt visa detta samband med hjälp av en koppling. Om uppgift A försenas måste du alltså uppdatera projektets tidslinje för att ta hänsyn till förseningen i både uppgift A och B.

Ladda ner den här mallen Övervaka dina uppgifter, beroenden och milstolpar med ClickUp Simple Gantt Template.

Planera enkelt projektets uppgifter, deluppgifter och beroenden i projektplanvyn. ATheProject Gantt View. uppdaterar automatiskt alla dina uppgifter.

När du markerar en uppgift eller deluppgift som slutförd i projektplanvyn spårar ditt Gantt-diagram automatiskt dess framsteg. Denna mall hjälper dig att visualisera ett projekts framsteg och beroenden i realtid utan extra arbete från din sida.

✨ Perfekt för: Teamledare som vill följa projektets tidsplan och hinder i ett Gantt-diagram.

Håll koll på dina projektets tidslinjer med ClickUp

Ett specialiserat verktyg är alltid bättre än ett generiskt. Du får fler funktioner och det är lättare att anpassa dem efter dina system.

Projektledningsprogramvara, som ClickUp, erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för att effektivisera projektflöden, oavsett vilket projektledningsramverk eller system du använder. Funktioner som uppgiftshantering, Gantt-diagram, måluppföljning och mycket mer kan hjälpa dig att planera, organisera och följa upp dina projekt på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt.

Om du vill göra projektledningen enkel kan du registrera dig gratis på ClickUp och komma igång direkt.