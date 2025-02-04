De 10 bästa programvarorna för projektplanering 2025

Om du någonsin har försökt jonglera med brinnande facklor och ibland metaforiska knivar – samtidigt som du åker enhjuling – då har du redan en viss uppfattning om hur det är att hantera ett komplext projekt. ?

Att hantera projekt, deadlines och team är ingen lätt uppgift, men vi vet att du är redo för utmaningen. Som projektledare (PM) behöver du bara rätt mix av verktyg för att kunna utnyttja dina resurser på bästa sätt.

Din budget och ditt teams expertis är visserligen viktiga, men även timing är avgörande. Du behöver ett verktyg för att visualisera projektets uppgifter och se till att allt går enligt plan – och det är där programvara för projektplanering kommer till nytta. ?️

I den här guiden förklarar vi vad projektplaner är och varför du behöver dem, och vi delar med oss av våra 10 favoriter bland programvaror för projektplanering 2024.

Vad är en projektplan?

En projektplan är en visuell representation av projektets uppgifter och milstolpar som är ordnade i kronologisk ordning över en viss tidsperiod. Tänk på projektplanen som en färdplan som guidar dig genom varje steg i projektet, från start till slut.

Projektplaner hjälper projektledare att förstå i vilken ordning saker och ting måste göras och när, hur uppgifterna hänger ihop och hur man går vidare.

Gör din projektplan lättare att förstå med ett nätverksdiagram, ClickUps Gantt-diagram eller någon annan metod.

Varje projektplan är unik, men de innehåller vanligtvis följande komponenter.

Uppgifter: Detta är de specifika aktiviteter som du måste bocka av på din lista. De har ett start- och slutdatum.

Milstolpar : Dessa är viktiga kontrollpunkter i ett projekt.

Beroenden : Beroende uppgifter är beroende av att andra uppgifter slutförs.

Varaktighet: Detta representerar den tid ditt team behöver för att slutföra en uppgift.

Resurser: Detta avser de personer eller team som ansvarar för att slutföra varje uppgift.

Istället för att bara lista dina projekt i en listvy, visualiserar ett projektplaneringsverktyg alla dessa faktorer åt dig. Att visualisera din arbetsbelastning ger större tydlighet, och större tydlighet gör dig till en bättre projektledare. ?

Tänk på att en projektplan inte är samma sak som ett Gantt-diagram, även om de är liknande. Ett Gantt-diagram visar många detaljer i en vy, medan en tidslinjevy ger dig en snabb överblick över hur allt hänger ihop.

Om du vill visualisera din projektplan och framtida händelser är programvara för projektplanering precis vad du behöver.

Fördelar med programvara för projektplanering

Kan man lyckas med projektledning utan projektplaner? Visst, men ett verktyg för projektplanering underlättar ditt arbete som projektledare avsevärt – så varför inte använda ett?

Verktyg för projektplanering erbjuder många fördelar, bland annat:

Bättre hantering av resurser som arbetskraft, utrustning och material

Proaktiv riskhantering

Förbättrad ansvarighet inom teamet med uppgiftsberoenden och milstolpar

Automatiseringar och andra tidsbesparande verktyg för projektledare

Vad har du att förlora? Alla projektledare drömmer om att få bättre överblick och ansvarighet över hela projektet, och ett verktyg för projektledningstidslinjer gör just det.

De 10 bästa programvarorna för projektplanering

Är du redo att själv uppleva kraften i programvara för projektplanering? Vi har vad du behöver, kompis. ?

Kolla in denna lista över de 10 bästa verktygen för projektplanering 2024 för att hitta det bästa alternativet för ditt team.

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din anpassade projekttidslinje med tidslinjevyn i ClickUp.

Överraskning! ClickUp är allas favoritproduktivitetssvit, så det är ingen överraskning att vi också har en robust programvara för projektplanering.

För att skapa din egen tidslinjevy i ClickUp, gå till din befintliga arbetsyta och lägg till tidslinjevyn. Det är allt!

Det är hur enkelt som helst att omvandla din arbetsyta till en tydlig och mycket visuell tidsplan som ditt team kan granska. Men det är bara början: ClickUp erbjuder mycket mer än verktyg för uppgiftshantering och projektvisualisering. ✨

Om du vill se mer detaljerad information om projekten kan du växla till ClickUp Gantt Chart-vyn. Gantt Chart-vyn ger dig en översikt över alla utrymmen, projekt och listor. Samarbeta med ditt team, spåra uppgiftsberoenden och prioritera uppgifter och projekt, allt på ett och samma ställe.

Det är omöjligt för en projektledare att vara överallt samtidigt, men ClickUp gör projektledning till en barnlek genom att samla allt ditt arbete på en och samma plattform.

Åh, och nämnde vi mallarna? Låna ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard för att visualisera din tidslinje i en praktisk instrumentpanel. ClickUps ifyllningsbara tidslinjemall gör det enkelt att snabbt kartlägga dina projekt och evenemang. Men oroa dig inte – om du är en inbiten Gantt-användare finns ClickUps Gantt-tidslinjemall också här för dig.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp har så många funktioner att nya användare ibland kan tycka att plattformen är överväldigande.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4. 7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Wrike

via Wrike

Wrike är ett projektledningsverktyg som används för projektplanering, Kanban-tavlor och kreativa godkännanden. Detta gör det till ett populärt samarbetsverktyg för kreativa team, men alla typer av team kan använda Wrike för att påskynda processer och spara tid.

Wrike Dashboards visualiserar uppgifter och processer. De tillåter anpassade fält så att du kan skapa i stort sett alla typer av rapporter med realtidsdata.

Wrikes bästa funktioner:

Schemalägg med delade kalendrar

Workload View är ett dra-och-släpp-verktyg för resurshantering.

Spåra fakturerbara timmar och kostnader i verktyget för intäktshantering

Begränsningar för Wrike:

Vissa användare säger att Wrike är svårt att navigera i och ser föråldrat ut.

Andra säger att det är svårt att få en överblick över sitt arbete på hög nivå.

Wrike-priser:

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare, för två till 25 användare

Företag: 24,80 $/månad per användare, för fem till 200 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

3. Monday. com

Monday.com har färdiga arbetsflöden för säljteam, projektledare, HR, mjukvaruutvecklare och mycket mer. Se dina projekt i Kanban-, tidslinje-, arbetsbelastnings- eller Gantt-vyer för att visualisera uppgifter, milstolpar och beroenden efter eget tycke.

Använd Monday.com:s instrumentpaneler för insikter i realtid. Denna tidsbesparande funktion är ett måste för alla projektledare, särskilt om du jonglerar med flera projekt (och vi vet att du förmodligen gör det). ?

Monday.com bästa funktioner:

Monday.com integreras med verktyg som Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook och många fler.

Hantera du arbetsförfrågningar? Använd Monday.com Forms för att skapa anpassningsbara interna formulär.

Monday.com har automatiseringar för tidrapportering, förfallodatum, beroenden och mycket mer.

Monday.com begränsningar:

Vissa användare säger att det är svårt att följa upp projektmål.

Andra säger att Monday.com inte erbjuder lika många anpassningsmöjligheter som andra plattformar.

Monday.com prissättning:

Gratis

Grundläggande: 8 $/månad per plats, faktureras årligen

Standard: 10 USD/månad per plats, faktureras årligen

Pro: 19 $/månad per plats, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Monday:

G2: 4. 7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: N/A

4. Jira

via Jira

Jira är ett projektledningsverktyg som utvecklingsteam använder för att planera projekt, spåra uppgifter, hantera releaser, generera rapporter och automatisera uppgifter.

Jira Timelines är en interaktiv funktion som visualiserar arbetsuppgifter, beroenden och releaser. Den är utformad för agila team och ger projektledare en översikt över flera team och projekt med ett enda musklick.

Jiras bästa funktioner:

Skapa antingen Scrum- eller Kanban-tavlor

Visualisera snabbt framstegen med rapporter som skapas med ett klick

Anpassa arbetsflöden för att ge ditt team mer struktur

Jiras begränsningar:

Jira är utformat för utvecklingsteam, så om du inte är utvecklare kommer du troligen inte att ha mycket nytta av det.

Vissa användare säger att Jira har många rörliga delar och är svårt att använda.

Jira-priser:

Gratis

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner:

G2: 4. 3/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 200 recensioner)

5. Timeline Maker

via Timeline Maker

Det kanske inte ser lika avancerat ut som de andra verktygen på vår topp 10-lista, men det finns tillfällen när enklare verktyg som Timeline Maker passar bättre. Det innehåller inga extrafunktioner, som uppgiftshantering eller mallar för dagliga planerare, men om du letar efter ett enkelt verktyg för projektplanering kan detta vara rätt för dig.

Med Timeline Maker kan du mata in dina egna data från en Excel CSV-, TXT- eller Microsoft Project-fil. Välj mellan fem olika tidslinjediagramstilar, så genererar programvaran automatiskt olika alternativ åt dig. Exportera din tidslinje via e-post, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF eller till och med PowerPoint för att dela den med ditt team eller din chef.

Timeline Makers bästa funktioner:

Betala för en engångslicens och du äger Timeline Maker för alltid.

Prova fem olika tidslinjestilar med ett enda klick

Lägg till kontext till tidslinjer genom att bifoga dokument och filer

Begränsningar för Timeline Maker:

Till skillnad från de andra projektledningsverktygen för tidslinjer på denna lista erbjuder Timeline Maker inte några robusta funktioner för arbetshantering.

Timeline Maker har inte så många recensioner.

Priser för Timeline Maker:

Individuell livstidslicens: 149 $ (engångsavgift)

Small Business Pack: 299 $ för en livstidslicens för tre användare

Enterprise: från 535 $ för en livstidslicens för fem användare

Betyg och recensioner av Timeline Maker:

G2: N/A

Capterra: N/A

6. GanttPRO

via GanttPRO

Precis som namnet antyder är GanttPRO ett verktyg för projektvisualisering som specialiserar sig på Gantt-diagram. Dess Work Breakdown Structure (WSB) -vy delar upp mjukvaruprojekt i genomförbara uppgifter, vilket gör även de mest komplexa arbetsprocesserna lätta att följa.

GanttPRO är ett interaktivt verktyg för att skapa Gantt-diagram som kan hantera flera projekt samtidigt. Det har verktyg för att hantera resurser, uppskatta projektkostnader och dela filer med ditt team med bara några få klick.

GanttPRO:s bästa funktioner:

GanttPRO erbjuder automatisk projektplanering

Användarna uppskattar det användarvänliga gränssnittet med dra-och-släpp-funktion.

Hantera tid och samarbeta i team på en och samma plattform

Begränsningar för GanttPRO:

Vissa användare tycker att gränssnittet och designen är lite föråldrade.

Andra önskar att GanttPRO skulle erbjuda bättre kundservice.

Priser för GanttPRO:

Grundläggande: 7,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 12,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 19,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner:

G2: 4. 8/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (440+ recensioner)

7. Toggl Plan

via Toggl Plan

Du kanske känner till Toggl som en app för tidrapportering, och Toggl Plan är en avknoppning som är utformad för projektvisualisering. Om du redan rapporterar tid i Toggl integreras de två produkterna sömlöst, så det är logiskt att välja Toggl Plan. ?

Med Toggl-integrationen kan du smidigt överföra data mellan de två produkterna, dra slutsatser om projektet utifrån ditt teams tidrapporteringsdata och säkerställa korrekt fakturering.

Toggl Plans bästa funktioner:

Visualisera ditt teams tid och uppgifter på ett och samma ställe

Effektivisera teamets schemaläggning med en delad kalendervy

Bjud in kunder som gäster till ett delat projekt med rollbaserade behörigheter

Begränsningar för Toggl Plan:

Flera användare säger att de hade svårt att vänja sig vid appen och hitta allt i början.

Andra önskar att Toggl Plan hade fler integrationer.

Priser för Toggl Plan:

Team: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 13,35 $/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Toggl Plan:

G2: 4. 3/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 110 recensioner)

8. Trello

via Trello

Trello är i första hand en digital Kanban-tavla för projektledning. Eftersom Kanban-tavlor redan är mycket visuella är Trello ett självklart val för vår topp 10-lista över de bästa programvarorna för projektledning.

Välj mellan vyerna Board, Timeline, Table, Calendar, Dashboard, Map och Workspace för att få en bättre förståelse för dina projekt. Timeline-vyn är särskilt användbar för att visualisera dina projektets tidslinjer: Spåra sprints, mål och förfallodatum i din pipeline på ett och samma ställe.

Trellos bästa funktioner:

Använd Power-Up-funktionen för att integrera dina befintliga verktyg med Trello-plugins.

Trellos Butler-automatisering kan smidigt guida ditt team genom etablerade arbetsflöden.

Prova Trello-mallar för allt från introduktion av nyanställda till leadhantering.

Trellos begränsningar:

Trellos kostnadsfria plan begränsar integrationer, funktioner och bilagestorlekar.

Vissa användare säger att Trellos rapporteringsfunktion saknar anpassningsmöjligheter.

Priser för Trello:

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner:

G2: 4. 4/5 (över 13 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 600 recensioner)

9. Notion

via Notion

Visste du att Notion är mycket mer än en anteckningsapp? Detta verktyg kombinerar wikis, dokument och projekt på ett och samma ställe. Och ja: det är också ett bra alternativ som tidsplaneringsverktyg för projektledning.

Använd Notions projektledningsvy för tidslinjer för att se hur hela projektet eller projekten hänger ihop. Du kan också visualisera arbetet i en databas-, kalender- eller tavelvy för dina specifika projektuppgifter.

Notions bästa funktioner:

Även om den ännu inte har släppts kommer Notion snart att lansera viktiga funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Dela upp uppgifter i deluppgifter och tilldela beroenden

Övervaka projektets framsteg med Notions statusfält

Begränsningar med Notion:

Notion saknar integrationer jämfört med andra projektledningsverktyg.

Vissa användare säger att gränssnittet kan vara buggigt när man arbetar med stora datamängder.

Priser för Notion:

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion:

G2: 4. 7/5 (4 700+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

10. Asana

via Asana

Asana är ett robust projektledningsverktyg med mål, spårning av teamets arbetsbelastning, automatiseringar, formulär och delade kalendrar. Använd Asanas tidslinjevy för att visualisera dina uppgifter som en Kanban-tavla, lista, tidslinje, kalender eller Gantt-diagram. Och om du vill se allt från ett annat perspektiv kan du ändra vy med ett enda klick i Asana.

Asanas bästa funktioner:

Använd dra-och-släpp-funktionen för att automatisera ditt teams arbetsbelastning.

Få produktivitetsrapporter i realtid

Mät teammedlemmarnas arbetsbelastning med funktionen Workload.

Asanas begränsningar:

Vissa användare säger att sökfunktionen inte är så robust som de skulle önska.

Andra säger att Asana inte är intuitivt för nya användare.

Asanas priser:

Gratis

Premium: 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 24,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Asana-betyg och recensioner:

G2: 4. 3/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 100 recensioner)

Börja skapa projektplaner med projektledningsprogramvara

Oavsett om du skapar en marknadsföringskampanj eller utvecklar en app behöver du en projektplan för att kunna nå dina mål tillsammans med ditt team. Istället för att skissa på papper eller bara lista uppgifter kan du visualisera allt direkt med rätt programvara för projektplanering. ?

Du kan fritt välja din favorit bland alternativen på listan, men om du är trött på att växla mellan olika plattformar bör du välja ClickUp. Vi samlar dina dokument, whiteboards, projekt, uppgifter och team på ett och samma ställe. Vårt omfattande mallbibliotek är perfekt för att visualisera projektets tidslinjer, men det innehåller även mallar för allt från bokföring till HR.

Se själv hur kraftfullt ClickUp är: Skapa din ClickUp-arbetsyta gratis.