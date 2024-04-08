Pipedrive vs. Trello: Vilket verktyg är bäst?

Kundrelationshantering (CRM) är ett viktigt område att behärska om du vill uppnå en övergripande tillväxt för ditt företag. Enligt en undersökning från Stella Connect prioriterar 50 % av konsumenterna kundservice när de väljer mellan olika varumärken.

De flesta chefer är överens om att Kanban-tavlor är nyckeln till att visualisera och hantera CRM-arbetsflöden, kunder och leads i olika stadier i en försäljningspipeline. Pipedrive och Trello är två av de högst rankade verktygen i Kanban-stil, men är det ena bättre än det andra?

Vid första anblicken är de ganska lika – dra-och-släpp-designen, hundratals integrationer och robusta alternativ för uppgiftshantering kan snabbt öka ditt teams effektivitet. Men gräver du djupare ser du att båda verktygen har unika syften för marknadsförings- och säljteam.

Vi sätter på oss våra opartiska detektivhattar och tar dig med på en resa genom Pipedrive vs. Trello. Gå igenom vår omfattande funktionsjämförelse och avgör vilken projektledningsprogramvara som är vinnaren.

Och vem vet, kanske hittar du ett fantastiskt alternativ som uppfyller alla dina behov när det gäller CRM- och projektledningsprogramvara. ⭐

Vad är Pipedrive?

Pipedrive är ett populärt molnbaserat CRM-verktyg med fokus på försäljning. Det har kraftfulla funktioner för att visualisera, anpassa och hantera försäljningspipelines, förbättra kundupplevelsen och öka teamsamarbetet. 😍

Pipedrive älskar Kanban-tavlor – det gör att du kan skapa anpassade pipeline-tavlor och representera varje steg som kort (eller affärer) som kan flyttas med enkla dra-och-släpp-åtgärder. Använd dem för att skissa upp steg till försäljning och spåra kundresor genom olika statusar.

CRM-guiden har utmärkta alternativ för filtrering och segmentering av leads, och en enda översikt över din tavla visar var du står med olika prospekt i försäljningspipeline. Spåra enkelt projekt i kalendervyn, som också gör det möjligt för användare att utnyttja Pipedrive som ett verkligt samarbetsverktyg.

Med detta kraftfulla verktyg kan du skapa personliga upplevelser för dina kunder. Uppgiftsautomatisering, en AI-driven försäljningsassistent, funktioner för leadgenerering, e-postmarknadsföring och chatbots är bara några av de alternativ som gör dina arbetsflöden mer effektiva och sparar tid.

Pipedrive-funktioner

Vad gör Pipedrive så populärt? Låt oss ta en titt på dess mest anmärkningsvärda funktioner.

1. Försäljningsautomatisering

Om du frågar säljare varför de älskar Pipedrive, är vi säkra på att många skulle börja berömma dess alternativ för säljautomatisering. Verktyget känner igen de utmaningar som säljare står inför, såsom tråkig administration, leadhantering och prognostisering av säljprocessen. Men detta verktyg hjälper till att övervinna dem med robusta automatiseringsfunktioner (tillgängliga i Advanced- och högre planer).

Via Pipedrive

Du kan automatisera praktiskt taget alla delar av försäljningsprocessen. Skicka personliga e-postmeddelanden till leads, följ upp inaktiva affärer, flytta affärer genom pipelinen och prognostisera intäkter med bara några få klick. Pipedrive låter dig anpassa dina egna automatiseringar med trigger- och actionhändelser. Du kan till och med få tillgång till färdiga mallar för automatisering av arbetsflöden för att underlätta processen!

2. Robusta rapporteringsalternativ

Alla CRM-verktyg har rapporteringsalternativ, så varför är detta Pipedrives främsta funktion? Jo, plattformen går ett steg längre och låter dig förstå och vårda relationerna med dina kunder samt utnyttja informationen för att utveckla din verksamhet.

Via Pipedrive

Verktyget har en unik Insights-instrumentpanel som hjälper dig att identifiera kundtrender genom en rad visuellt tilltalande rapporter. Med hjälp av tillgängliga mätvärden och diagram kan du upptäcka flaskhalsar och identifiera vinnande mönster för marknadsföringskampanjer.

Verktygets rapporteringsalternativ är särskilt praktiska när du planerar försäljnings- och CRM-strategier. Med affärsinformation om affärshastighet och intäktsmål kan du göra noggranna prognoser och välgrundade beslut om hur du ska gå vidare. 💯

3. CRM-tillägg

Pipedrive ger ditt företag CRM-superkrafter tack vare tillägg som är utformade för att öka produktiviteten, samarbetet och arbetsflödeshanteringen.

Ett populärt tillägg är LeadBooster – det låter dig fånga upp och engagera leads med hjälp av chatbot, livechatt och webbformulär.

Om du vill se hur besökare interagerar med din webbplats kan du använda tillägget Web Visitors. Det visar vem som besöker din webbplats, hur länge de stannar kvar och vad de engagerar sig mest i.

Ett annat värdefullt tillägg är Smart Docs, en centraliserad hubb för hantering av dokument som offerter, prisofferter och kontrakt.

Pipedrive-priser

Essential : 9,90 $/månad per användare

Avancerad : 19,90 $/månad per användare

Professional : 39,90 $/månad per användare

Power : 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Vad är Trello?

Trello handlar om tavelvyn. Denna projektledningsplattform använder Kanban-tavlor som huvudgränssnitt för att hantera Trello-kort. Plattformen hjälper dig att skapa och hantera arbetsflöden, samordna team och se till att varje projekt slutförs i tid med minimala problem.

Det bästa med Trello är dess mångsidighet – med små justeringar kan projektledningsverktyg som detta bli ett kraftfullt CRM-nav. Dessutom passar Trello för alla branscher, oavsett om det gäller finans, hälsa och välbefinnande eller ideella organisationer.

Plattformen handlar om att spara tid. Med Butler, Trellos inbyggda automatiseringsverktyg, kan du ställa in regler och se till att inga uppgifter faller mellan stolarna. Ställ in triggers och önskade åtgärder, och se hur Trello gör grovjobbet åt dig medan du fokuserar på något annat. Butler kan till och med upptäcka repetitiva processer och föreslå tillgängliga automatiseringar.

Plattformens dra-och-släpp-design garanterar smidig navigering genom Kanban-tavlor och gör uppgiftshantering till en barnlek.

Trellos funktioner

Trello erbjuder flera CRM-vänliga funktioner. Låt oss titta på några anmärkningsvärda funktioner.

1. Tavlor, listor och kort

De tre magiska orden som Trello lever efter är tavlor, listor och kort. De hjälper dig att få en tydlig översikt över dina projekt och spåra teamets arbetsbelastning och framsteg.

Trello-tavlor fungerar som hem för alla pågående projekt. Här lägger du till och sorterar uppgifter och flyttar runt saker för att hålla ditt utrymme uppdaterat och ordnat.

Via Trello

Varje Trello-tavla innehåller listor som representerar olika stadier av dina uppgifter, till exempel Att göra, Pågående, Under granskning och Klar, för att du ska kunna hantera projekt på ett bättre sätt. Listorna ger dig en snabb överblick över projektets framsteg, vilket hjälper dig att prioritera och anpassa arbetsflöden.

Kort representerar enskilda uppgifter och innehåller detaljer som ansvarig person, förfallodatum, beskrivning och bilagor. Sortera dina kort i listor genom att dra och släppa dem och se till att allt är perfekt organiserat.

2. Flera projektvyer

Ett perspektivbyte kan hjälpa dig att upptäcka risker och ineffektiviteter i uppgifterna och komma på sätt att optimera dina projektledningsprocesser.

Trello gör detta möjligt med flera projektvyer – sju, för att vara exakt. Verktyget är känt för sin Board-vy, en vy i Kanban-stil som visar alla dina projektrelaterade uppgifter som kort, men Trello-användare kan också välja andra layouter.

Via Trello

Du har till exempel vyerna Kalender och Tidslinje för att visualisera förfallodatum, scheman och arbetsbelastning. Lek med olika datapunkter i Dashboard-vyn och analysera kort per förfallodatum, teammedlem, lista eller etikett.

3. Mallar

Trello erbjuder hundratals färdiga mallar som hjälper dig och ditt team att nå stjärnorna! För din bekvämlighet sorterar plattformen mallarna i flera kategorier.

Använd projektledningsmallar för att skapa arbetsflöden, hålla koll på möten, organisera väntande uppgifter och markera uppgifter som klara för den ultimata känslan av framgång! 😌

Utforska Trellos uppsättning försäljningsmallar för att hitta CRM-fokuserade alternativ. Använd till exempel CRM-pipelinemallen för att sortera leads, hantera kontaktinformation och centralisera resurser så att användarna kan navigera i pipelines. Customer Success Board är en annan bra mall med detaljerade vyer av varje kundkonto.

Trellos prissättning

Gratis version

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipedrive vs. Trello: Jämförelse av funktioner

Både Pipedrive och Trello är praktiska verktyg som använder Kanban-tavlor för att effektivisera dina arbetsflöden, organisera processer och underlätta samarbete. Det finns dock många viktiga skillnader mellan de två verktygen, främst när det gäller deras huvudsakliga användningsområde. Pipedrive är ett Kanban-tavla-CRM-verktyg med fokus på försäljning, medan Trello är ett projektledningsverktyg som låter användarna dra och släppa kort för snabbare arbetsflöden.

Ändå överlappar deras användningsområden varandra i viss utsträckning – Pipedrive har vissa PM-funktioner och Trello kan användas som CRM-plattform. Låt oss köra en tre-rundors match mellan Pipedrive och Trello och se vilket verktyg som blir vinnaren! 🥇

1. Automatisering

Båda konkurrenterna klarar sig bra på detta område med imponerande automatiseringsfunktioner för if-then-scenarier. Pipedrive är försäljningsinriktat, så de flesta automatiseringsalternativen kretsar kring att generera och tilldela leads och påskynda administrativt arbete som att lagra kontakter. Det erbjuder för närvarande 36 färdiga automatiseringsmallar.

Trello erbjuder mer allmänna automatiseringsalternativ för att hålla dina Kanban-tavlor snygga och överskådliga. Funktionen Butler kan ge det en fördel jämfört med Pipedrive. Butler stöder kodfri automatisering med praktiska kommandon och ett omfattande menyutbud, och föreslår till och med snabb-lägg-till-automatiseringar för repetitiva uppgifter.

Detta är otroligt praktiskt för nybörjare som har svårt att identifiera vad som ska automatiseras och hur.

Sammantaget är båda verktygen förstklassiga när det gäller automatisering, men Trello kan ha övertaget här tack vare sitt dedikerade Butler-verktyg.

2. Samarbete och kommunikation

Teamwork och transparent kommunikation är avgörande för alla företag, och både Pipedrive och Trello är väl medvetna om detta. Med detta i åtanke låter dessa plattformar dig lämna kommentarer, ställa frågor och arbeta i realtid med dina kollegor, oavsett var ni befinner er.

Skillnaden? Pipedrive har mer robusta externa, CRM-orienterade kommunikationsalternativ. Med Pipedrive kan du kolla upp dina kunder och följa upp dina leads med några få klick.

Som projektledningsverktyg fokuserar Trello mer på intern kommunikation – du kan lämna kommentarer på uppgiftskort, använda omnämnanden och göra anteckningar. Plattformen har till och med mallar som effektiviserar samarbetet. Till exempel hjälper samarbetstavlan dig att prioritera och diskutera projekt med dina kollegor i en mer informell miljö i Pipedrive.

Båda produkterna stöder distansarbetande team, men Pipedrive kan vara mer attraktivt för dig när det gäller kommunikationsverktyg som underlättar försäljningen, såsom e-postmarknadsföring och spårning. 📧

3. Integrationer

Integrationer med andra arbetsverktyg kan utöka plattformens funktionalitet, så det är inte konstigt att både Pipedrive och Trello erbjuder många alternativ.

När det gäller antalet integrationer vinner Pipedrive – det erbjuder över 400 integrationer, medan Trello hamnar efter med drygt 190.

Eftersom Pipedrive är mer försäljningsinriktat erbjuder det integrationer med plattformar för e-postmarknadsföring, leadgenerering, offerter och kontrakt samt bokföring och fakturering.

Trello har en palett av mer allmänna integrationer för användningsfall som:

Filhantering

HR och drift

Produkt och design

Försäljning och support (inkluderar alternativ som noCRM.io och Salesforce)

Även om Pipedrive har övertaget när det gäller antalet integrationer, skulle vi säga att det är oavgjort. Det beror på att Trello är ett dotterbolag till mjukvarujätten Atlassian och integreras sömlöst med systerprodukter som Jira och Confluence.

Pipedrive vs. Trello på Reddit

Den teknikkunniga Reddit-publiken har stor trovärdighet när det gäller diskussioner om programvara. Vi kollade in några trådar för att se vad Reddit-användarna tycker om Pipedrive och Trello som CRM-verktyg.

De flesta användare anser att Pipedrive är ett bra CRM-verktyg för småföretag. Här är ett utdrag ur en tråd:

”Fungerar ganska bra för små och medelstora B2B-företag, men IMO tillåter inte lika mycket skalbar tillväxt. Begränsat när det gäller behörighetsinställningar och antalet funktioner som du kan automatisera.”

Vissa användare tycker att Trello är ett bra CRM-alternativ, även om det inte är dess primära syfte:

”Trello rekommenderas aldrig som CRM-system, vilket är förståeligt eftersom det inte marknadsförs för det ändamålet. Jag tycker ändå att det fungerar utmärkt som CRM-system om man använder premiumversionen där man kan lägga till anpassade fält och sedan behålla en enkel kanban-vy med nya leads > kontaktade leads > heta leads > avslutade/förlorade.”

En annan tråd säger:

”Jag önskar att Trello på något sätt enkelt kunde förvandlas till ett CRM-system. Det skulle vara fantastiskt. Men hittills ser jag inte att det är möjligt.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Pipedrive vs. Trello

Utforska de över 15 vyerna, inklusive omfattande Kanban-tavlor, i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

När du väljer mellan Pipedrive och Trello gör du i princip en kompromiss. Det ena är perfekt för försäljningsinriktad CRM men saknar avancerade PM-alternativ, medan det andra är ett kraftfullt PM-verktyg men inte det bästa alternativet för kundhantering.

Tänk om vi säger att du inte behöver kompromissa? Du kan få det bästa av två världar med ClickUp, ett allt-i-ett-verktyg som hjälper ditt företag att blomstra med avancerade PM- och CRM-funktioner.

Från att hantera leads och vårda relationer med befintliga kunder till att hantera intern kommunikation och projekt av alla typer och storlekar – ClickUp kan förvandla dina processer.

Här är en förhandsvisning av de fantastiska funktionerna som gör ClickUp till ett utmärkt alternativ till Pipedrive och Trello.

1. Visualisera och mikrostyr dina processer med omfattande Kanban-tavlor

Lägg till sprintpoäng, flera ansvariga, bilagor, taggar och mer till din Kanban-tavla med några få klick i ClickUps tavelvy.

ClickUp erbjuder över 15 projektvyer, varav en handlar om kort i Kanban-stil. Med ClickUp Kanban-tavlor kan du hantera försäljningspipelines och sortera potentiella och befintliga kunder i anpassningsbara kategorier. Dela upp krävande projekt i hanterbara uppgiftskort och visa dem utifrån deras status, förfallodatum eller andra kriterier som du väljer.

ClickUp Kanban-tavlor är lätta att använda tack vare dra-och-släpp-gränssnittet för att flytta kort längs listor. Skapa flera anpassade pipelines med steg som Kontaktad, Intresserad, Förhandlar och Affären avslutad. Lägg till uppgiftsansvariga, ange prioriteringar och förfallodatum samt sortera och filtrera dina arbetsflöden.

Hantera flera tavlor? Använd Everything view för att få en centraliserad översikt över alla dina Kanban-tavlor.

Att redigera flera uppgifter kan vara tidskrävande, därför har ClickUp tagit fram verktygsfältet för massåtgärder. Använd det för att uppdatera flera uppgifter samtidigt utan att lämna din tavla. Med ClickUp Automations kan du automatisera alla typer av rutinarbete, inklusive att tilldela uppgifter baserat på leadposition, uppdatera status och skicka e-post till potentiella kunder. Välj bland över 100 rutinalternativ eller skapa dina egna.

Kanban-tavlor är samarbetsvänliga och stöds även i ClickUp-mobilappen. Lägg bara till ditt team på tavlorna och samarbeta med hjälp av omnämnanden, kommentartrådar, digitala whiteboardtavlor och korrekturläsning, bland andra verktyg.

2. Vårda kundrelationer med ClickUp CRM

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet

ClickUp är som en kameleont – det anpassar sig efter olika affärsbehov. Vill du använda det för dess robusta projektledningsfunktioner? Det går bra! Men om du letar efter en omfattande CRM-svit är ClickUp definitivt rätt val. ✌️

ClickUp CRM handlar om att accelerera kundtillväxt och kundnöjdhet genom skräddarsydd pipeline- och kontohantering. Dess medföljande funktioner passar både nystartade företag och stora företag.

Du kan utforska flera flexibla vyer för att övervaka heta leads, konton, order, fakturor och kundresor. Samla in kunddata med hjälp av skräddarsydda ClickUp-formulär och använd anpassade fält för att hantera kontaktinformation.

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0-instrumentpanelen.

Använd instrumentpaneler med över 50 widgets och rapporteringsverktyg för att analysera kunddata och få värdefulla insikter om vilka processer som fungerar bra och vilka som kan förbättras.

Prova ClickUps imponerande e-posthanteringsfunktioner för att följa upp leads, skicka projektinformation till kunder och samarbeta enkelt. Integrera med över 1 000 arbetsverktyg för att effektivisera dina dagliga processer.

3. Spara tid och öka effektiviteten med ClickUp CRM-mallen

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvyn.

ClickUp erbjuder över 1 000 mallar för olika ändamål. Välj bland ett urval av Kanban-tavlor och mallar för kundhantering för att hålla ditt team igång. För allt-i-ett-pipelinehantering finns det en mall du inte bör tveka att prova: ClickUp CRM-mallen.

Denna mall är en centraliserad hubb för allt som rör pipelines och kundrelationer. Den erbjuder flera expertdesignade vyer för att organisera information.

I vyn Kontodetaljer kan du till exempel skapa en lista över dina konton och affärsmöjligheter och sortera dem efter status: Stängd, Förslag, Demo och Kvalificerad prospekt. Ange information om dina poster med hjälp av fem anpassade fält:

Kontakt Antal anställda Segment Bransch Företagets intäkter

Du kommer att älska schemavyn – den visar en kalender med möten, uppgifter och händelser som är kopplade till CRM.

Utnyttja Sales Playbook-vyn för att sammanfatta företagets policyer och regler för försäljning och kundhantering. Det är särskilt värdefullt vid utbildning av nya medarbetare. 🥰

Alla plattformar är inte lika – varför nöja sig med tillräckligt bra när du kan få det bästa? ClickUp är en stabil mjukvarulösning för både projektledare och säljteam, och det bästa är att den har ett generöst gratispaket! Oavsett om det gäller stora eller små team är ClickUp det ultimata samarbetsverktyget för alla team.

Det stöder obegränsat antal uppgifter och medlemmar, erbjuder samarbetsdokument och har till och med en inbyggd AI-assistent. Prova gratisversionen idag och se hur det förbättrar dina kundrelationer! 🌞