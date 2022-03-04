Hur man skapar en tidsplan i Microsoft Word (exempel och mallar)

Vill du lära dig enkla knep för att förvandla en tråkig tidsplan i Microsoft Word till en fantastisk sådan?

Den goda nyheten är att du inte behöver vara expert på grafisk design eller lägga ner extra tid för att få de professionella tidslinjer du vill ha! Med dessa små förändringar kan du skapa en iögonfallande, anpassad tidslinje från grunden som kommer att få dina kollegor att be om din tidslinjemall!

Vi går igenom inte bara en utan två handledningar: hur man skapar en grundläggande tidsplan med SmartArt och med tabeller. (För vi måste ha alternativ!)

Nu kör vi!

Vad är en tidsplan?

Ett av de mest erkända verktygen för projektledning är tidslinjen: ett diagram som hjälper människor att visualisera deadlines, statistik, händelser eller milstolpar i kronologisk ordning. Projektets tidslinjer kan vara enkla eller fyllda med detaljer för att visa en tidsperiod för ett visst projekt.

Det finns inget rätt svar på frågan om vad som bör eller inte bör finnas med i en tidsplan – varje företag och varje bransch är olika. Fråga dig istället: Vilken är den viktigaste informationen som min målgrupp bör ta med sig från denna tidsplan?

Även om du troligen har skapat en tidsplan i Microsoft Word tidigare i din karriär, är det stor chans att du har fått kämpa dig igenom en massa onödiga funktioner. 😮‍💨

Vi känner alla igen den känslan. Lyckligtvis finns det ett utmärkt projektledningsverktyg som inte bara skapar tidslinjer utan också ökar produktiviteten och planeringen avsevärt. Vi kommer tillbaka till det senare. 🤓

Hur man skapar en tidsplan i Word med en SmartArt-grafik

SmartArt-grafik är en mångsidig uppsättning tidslinjelayouter (eller illustrationer) som finns tillgängliga i Word, Excel, PowerPoint och Outlook och som erbjuder olika sätt att visa koncept eller data. Eftersom vi behöver en SmartArt-grafik för att representera sekventiell information använder vi tidslinjelayouten Process (steg i en process eller tidslinje).

Med några enkla justeringar kommer din tidsplan att:

Gå från detta...

… till detta 🤩

Skapad i Microsoft Word

Obs! I den här handledningen använder vi Microsoft Word för Mac version 16. 54. Stegen och funktionerna kan se annorlunda ut om du använder en annan plattform eller version.

1️⃣ Öppna ett nytt tomt dokument

Starta Microsoft Word Välj Tomt dokument > Skapa Under fliken Layout väljer du Orientering > Liggande. Lägg till dokumentets titel högst upp på sidan, centrera den, ändra typsnitt (om så önskas) och öka teckenstorleken. I det här exemplet använder vi typsnittet Franklin Gothic Book och storlek 48. Lägg till nödvändig text under dokumentets titel

2️⃣ Infoga SmartArt-tidslinjelayouten

Placera markören under mitten av sidan för att lägga till tidslinjelayouten. Under fliken Infoga väljer du SmartArt > Process > Grundläggande Chevron-process Om du vid något tillfälle under skapandet inte gillar den här SmartArt-grafiken kan du välja en annan tidslinjegrafik från SmartArt-grafikgalleriet. Om du vid något tillfälle under skapandet inte gillar den här SmartArt-grafiken kan du välja en annan tidslinjegrafik från SmartArt-grafikgalleriet.

Om du vid något tillfälle under skapandet inte gillar den här SmartArt-grafiken kan du välja en annan tidslinjegrafik från SmartArt-grafikgalleriet.

Skapad i Microsoft Word

3. Använd dialogrutan SmartArt Text Pane för att lägga till viktig information. Tryck på returtangenten för att lägga till fler textfält för viktig information och på Skift för att skapa en punktlista för detaljer under den viktiga informationen.

Tips: Om du inte kan se SmartArt-textrutan går du till verktygsfältet och väljer Textruta under fliken SmartArt-design.

Skapad i Microsoft Word

4. Ändra teckensnittet genom att markera hela tabellen, gå sedan till fliken Start och ändra Teckensnitt och Teckenstorlek. I det här exemplet använder vi teckensnittet Franklin Gothic Book och storlek 16.

Nu har du en standardtidsplan som kan anses vara "färdig", men den skriker efter färg. 🎨

Skapad i Microsoft Word

3️⃣ Anpassa din tidsplan

Här är en palett som vi har skapat speciellt för dig så att du kan designa enhetliga och professionella diagram och grafer. Kom ihåg att du inte behöver vara grafisk designer för att skapa vackra mönster... du behöver bara känna någon som känner någon. 😉

Nedan finns en färgpalett som är godkänd av designers och som du kan spara på din dator! ⬇️

ClickUps färgpalett

Så hur använder vi den här färgpaletten?

Öppna färgpalettbilden bredvid din Word-applikation/webbläsare. Håll ned Skift-tangenten och klicka på den första nyckelhändelsen och punktlistan under den. Under fliken Format > Formfyllning > Fler fyllningsfärger > Pipett-ikonen > klicka på en färg för att tillämpa den.

Skapad i Microsoft Word

3. Upprepa detta steg för de andra viktiga händelserna och punktlistorna.

Valfritt: För att få en enhetlig stil kan du ändra teckensnittsfärgen på punktlistan från svart till vit så att den matchar textfärgen för viktiga händelser.

Nu till den sista touchen: emojis! 🎉🎉🎉

Emojis ger icke-verbal kommunikation en rolig personlighet. Om du inte har några bilder eller ikoner som kan ge din tidslinje det där lilla extra, använd emojis! Så här gör du:

Gå till fliken Infoga > Former > Textruta Skapa textrutan ovanför den första viktiga händelsen Skriv in valfri emoji och ändra teckensnittsstorleken till 45. Kopiera och klistra in den textruta du just skapade och ersätt emojin för nästa viktiga händelse. Upprepa steg 4 för resten av viktiga händelser.

Är dina rutor feljusterade? Här är ett annat tips: håll ned Skift-tangenten och klicka för att markera textrutorna. Gå sedan till fliken Form Format > Ordna > Justera > Justera Mitt > använd piltangenterna för att flytta alla nyjusterade rutor till önskad plats.

Skapad i Microsoft Word

Grattis, du klarade det! 🎊💃

Spara detta som en tidslinjemall för framtiden:

Gå till Arkiv > Spara som mall så visas en dialogruta. Ange namnet på din kalendermall under Spara som. Lägg till relevanta taggar under Taggar (för Mac-användare) Välj var du vill spara din kalendermall Ändra filformatet till Microsoft Word-mall (. dotx)

Skapad i Microsoft Word

Hur man skapar en grundläggande tidsplan i Microsoft Word med tabeller

Det är ett komplicerat förhållande med tabeller: Allt kan gå bra tills en liten missförstånd förstör allt.

Att använda tabeller är ett annat sätt att skapa en tidsplan i Word, men det behöver inte vara komplicerat – eller tråkigt! Med några enkla justeringar kommer din tidsplan att:

Gå från detta...

… till detta 😍

Skapad i Microsoft Word

Obs! I den här handledningen använder vi Microsoft Word för Mac version 16. 54. Stegen och funktionerna kan se annorlunda ut om du använder en annan plattform eller version.

1️⃣ Öppna ett nytt Word-dokument

Öppna Microsoft Word Välj Tomt dokument > Skapa Under fliken Layout väljer du Orientering > Liggande. Lägg till dokumentets titel högst upp på sidan, centrera den, ändra typsnitt (om så önskas) och öka teckenstorleken. I det här exemplet använder vi typsnittet Franklin Gothic Book och storlek 48. Lägg till nödvändig text under dokumentets titel

2️⃣ Infoga och formatera tabellen

Beroende på hur många viktiga händelser och antal projektdagar som behövs, här är en matematisk guide för att bestämma hur många kolumner och rader som krävs för tidsplanen:

Kolumner: Antal dagar + fem kolumner = totalt antal kolumner

Vad betyder "fem"? Vi ska slå ihop fem celler för att skapa utrymme för text.

Rader: Antal viktiga händelser = totalt antal rader

Från och med nu behöver du inte längre räkna. 🤝

Under fliken Infoga väljer du Tabell > Infoga tabell. Skriv in antalet kolumner och rader Klicka och dra den nedre raden till botten av sidan. Markera alla tabellceller (utom den första raden) Under fliken Layout klickar du på Distribuera rader.

Skapad i Microsoft Word

6. Markera den första raden och ändra teckenstorleken till 9.

7. Markera den första kolumnen och ändra teckenstorleken till 12.

Bonus: Programvara för projektplaner!

3️⃣ Lägg till leveranser/händelser

Börja med den första raden, markera de första fem kolumnerna och välj Sammanfoga celler under fliken Layout.

Skapad i Microsoft Word

2. Börja från andra raden och lägg till all text om viktiga händelser i första kolumnen.

3. Lägg till datum 1–31 i den första raden i tabellen (kom ihåg att hoppa över den första kolumnen).

Tips: minska teckenstorleken så att siffrorna får plats på samma rad eller utöka tabellens bredd.

4. Justera texten för viktiga händelser i cellerna genom att markera den första kolumnen och klicka på ikonen Justera mitt under fliken Layout.

5. Upprepa steg 4 för datumen i den första raden.

Skapad i Microsoft Word

4️⃣ Anpassa din tidslinjetabell

Klicka och dra cellerna i varje rad med viktiga händelser. Välj sedan Sammanfoga celler under fliken Layout. Placera markören i de nyligen sammanslagna cellerna och under fliken Tabell Design > Skuggning > välj en färg.

Skapad i Microsoft Word

Du kan sluta här och avsluta för idag, men det finns en enkel justering vi kan göra i tabellen för att få diagrammet att se lite mindre strikt ut: justera tabellens kantlinjer.

3. Markera hela tabellen och välj en prickad linje under fliken Tabelldesign > Kantstil > Kanter > Alla kanter.

Skapad i Microsoft Word

4. För att lägga till en tjockare linje för den yttre kanten markerar du alla celler utom den första raden och den första kolumnen. Under fliken Tabelldesign väljer du den heldragna linjen i Kantstil > Kanter > Yttre kanter.

Skapad i Microsoft Word

Nu är du redo! 🎉🕺

Spara detta som en tidslinjemall för framtiden:

Gå till Arkiv > Spara som mall så visas en dialogruta. Ange namnet på din kalendermall under Spara som. Lägg till relevanta taggar under Taggar (för Mac-användare) Välj var du vill spara din kalendermall Ändra filformatet till Microsoft Word-mall (. dotx)

Gratis mallar för tidslinjer i Word

Visste du att Microsoft har ett onlinebibliotek med mallar? Förutom att du kan komma åt mallar direkt från Microsoft-programmen kan du också söka efter gratis- och premiummallar i onlinebutiken. Här är några gratis mallar för tidslinjer som du kan ladda ner direkt:

Projektplanering Kontorets tidsplan via Microsoft

12-månaders Office-tidslinje via Microsoft

4 stora nackdelar med att använda Microsoft Word för att skapa tidslinjer

Även om vi hade kul när vi skapade anpassade tidslinjer med SmartArt Graphics och tabeller, kändes det inte lite... långdraget?

Även de mest grundläggande åtgärderna för att skapa en enkel tabell krävde många klick och noggrann navigering för att slutföra vår tidslinje i Microsoft Word. Microsoft Word är ett av de mest populära programmen på marknaden, men det är begränsat när det gäller kraven och förändringarna hos en modern arbetsstyrka.

Här är vad du bör veta innan du investerar tid, energi och resurser i Microsoft Word:

Även om Word är en mångsidig plattform kan det ta lång tid att uppnå önskat resultat ⏳ Microsoft Word är inte optimerat för löpande projektplanering och hantering med automatiseringsfunktioner 🤖 Microsoft Words funktioner i verktygsfältet/menyfliksområdet skiljer sig åt mellan olika versioner 🤯 Microsofts datorprogram (Word, Powerpoint, Excel och andra) är dyra. Enbart Word-appen kostar från 159,99 dollar 💰.

Det verkar som om du behöver ett alternativ till Microsoft Word.

Helhetsbilden: Skapa tidslinjer i ClickUp

Oavsett om du aldrig har hört talas om ClickUp eller funderat på att använda ClickUp som ditt projektledningsverktyg, se detta som ett tecken på att börja redan idag!

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som gör det möjligt för team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på produktivitetsappar eller en erfaren projektledare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utökas till att passa team av alla storlekar för ett konsekvent samarbete.

Låt ClickUp göra allt arbete med att skapa tidslinjer så att du kan ägna mer tid åt att fatta beslut som driver dina projekt framåt.

Visualisera din tidsplan med ClickUps tidslinjevy.

Saker du kan göra i tidslinjevyn:

Anpassa din tidsplan med filter-, gruppering- och sorteringsalternativ

Sök efter uppgifter med den praktiska sökfältet

Skapa nya uppgifter genom att klicka var som helst i din tidsplan.

Växla mellan dag-, vecko- eller månadsvy

Zooma enkelt in eller ut för översikter på hög nivå

Öppna sidofältet för att visa oplanerade och försenade uppgifter.

Få en fullständig bild av medarbetarnas arbetsbelastning och mycket mer!

Håll ditt team samordnat och informera allmänheten visuellt med ClickUps mall för roadmap.

Arbetar du med flera projekt samtidigt? ClickUps Gantt-vy hjälper dig att hantera projektets milstolpar, prioriteringar och beroenden med några få klick.

Planera tid, hantera resurser, visualisera beroenden och mycket mer med ClickUps Gantt-vy.

Saker du kan göra i Gantt-vyn:

Skapa en Gantt-vy från nivån Utrymmen, mappar och listor

Lägg till mappar, listor, uppgifter och deluppgifter direkt från sidofältet i Gantt-vyn.

Rita linjer mellan uppgifter för att automatiskt ställa in och visualisera beroenden.

Bestäm hur mycket som krävs för att slutföra en mapp eller lista genom att hålla muspekaren över förloppsindikatorn.

Markera valfri uppgift som milstolpe eller konvertera den tillbaka till en uppgift.

Redigera uppgifter i bulk utan att lämna din Gantt-vy, och mycket mer!

Färre klick, större effekt

Dina visualiseringsverktyg är viktiga projektresurser som inte bör ta mer än en timme av din vecka att skapa. För att hålla jämna steg med de förändringar i projektplanerna som chefer och företag upplever dagligen behöver de den bästa programvaran – ClickUp!

Skapa ett gratis konto i ClickUp idag och säg adjö till begränsade Word-dokument! 👋